Stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 r. ze względu na uporczywość rosnącej, wysokiej inflacji bazowej, oceniają analitycy Banku Citi Handlowego.

„Ogólny wydźwięk konferencji prasowej przewodniczącego RPP oceniamy jako 'gołębi’. Na uwagę zasługuje jednak to, że wypowiedzi prezesa Glapińskiego kontrastują ze ścieżką stóp wycenianą przez rynki finansowe. Po publikacji niższej od oczekiwań inflacji rynek zaczął wyceniać możliwość obniżek stóp już w połowie roku, a stawki FRA za dwanaście miesięcy sugerowały spadek stóp o ~100 pb. Tymczasem szef banku centralnego zapytany o możliwość obniżek stóp, stwierdził, że co prawda ma wciąż nadzieję na obniżki w tym roku, jednak nadzieja ta jest 'mniejsza niż poprzednio’. Nasza prognoza zakłada, że do końca 2023 roku stopy banku centralnego pozostaną bez zmian” – czytamy w raporcie „CitiWeekly”.

Zdaniem ekonomistów, ostateczne dane o CPI w grudniu pozwolą na lepszą ocenę presji cenowej. Według nich, szczegółowa struktura CPI pokaże wzrost inflacji bazowej (bez cen żywności, paliw i energii) do 11,6% r/r w grudniu ub.r. z 11,4% r/r w listopadzie ub.r.

„Zmiany w inflacji bazowej unaoczniają problem inflacyjny przed którym stopi polska gospodarka. Inflacja może bowiem spadać w trakcie roku (a przynajmniej po lutym 2023 r.) pod wpływem efektów bazy lub spadku cen energii, ale ogólna presja cenowa będzie się zmniejszać znacznie wolniej” – podsumowano.

RPP utrzymała w styczniu stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Wcześniej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r.

Źródło: ISBnews