Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w czerwcu na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 6,75%, a stopa depozytowa 6,25%. Stopy pozostają bez zmian od września 2022 roku.

Komunikat prasowy z czerwcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej nie zmienił się istotnie od tego opublikowanego w zeszłym miesiącu. RPP wskazuje, że spadające ceny surowców oraz osłabienie się dynamiki PKB będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP.

„W RPP panują optymistyczne nastroje i ostatni odczyt inflacji za maj dodaje wiatr w żagle „gołębiego skrzydła” RPP, skupionego w okoł prezesa Glapińskiego. Nie można wykluczyć, że ta grupa zdecyduję się przeforsować obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku i zapewne dysponuje do tego odpowiednią większością w ramach RPP. Trudno jednak na poważnie mówić o opanowaniu inflacji w Polsce, a co dopiero o jej powrócie do celu inflacyjnego 2,5%. Decyzja o obniżkach stóp przed wyborami parlamentarnymi i przy nadal wysokiej inflacji może pogorszyć już i tak nadszarpniętą wiarygodność NBP – skomentował decyzję Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający i inwestycyjny Portu.

Źródło: Portu