Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe w maju na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 6,75%, a stopa depozytowa 6,25%. Stopy pozostają bez zmian od września 2022 roku.

Mimo, że stopy procentowe pozostają bez zmian od wielu miesięcy to część członków RPP nadal wnioskuje o ich dalsze podnoszenie. W marcu złożono wnioski o podwyżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych do poziomu 7,75% oraz o podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych do poziomu 7,00%. Obydwa wnioski nie uzyskały jednak niezbędnej większości głosów.

„W RPP widać coraz wyraźniejsze podziały odnośnie kształtu polityki pieniężnej. Członkowie nie spierają się już o niezbędną skalę zacieśnienia monetarnego, a o zupełnie odmienne kierunki działania. Część członków RPP chce dalej podnosić stopy procentowe, podczas gdy pozostali zaczynają mówić o ich możliwym obniżeniu. Nie można wykluczyć, że grupa członków RPP skupiona wokół prezesa NBP zdecyduję się przeforsować drobną obniżkę stóp w drugiej połowie roku. Niemniej, sytuacja inflacyjna w Polsce pozostaje daleka od rozwiązania, więc taki ruch może skutkować późniejszym odwracaniem tych decyzji i pogorszeniem średnioterminowych perspektyw inflacji – skomentował decyzję Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający i inwestycyjny Portu.

Źródło: Portu