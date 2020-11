Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, apeluje o nieprzekładanie terminu wejścia w życie nowej ustawy prawo zamówień publicznych, planowanego na 1 stycznia 2021 r. Stowarzyszenie skierowało w tej sprawie pismo do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Wnioski o przesunięcie terminu wejścia w życie tej ustawy pojawiły się na forum sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz w trakcie drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych została przyjęta 11 września 2019 r. Jej vacatio legis wynosi 434 dni.

„Ustawa [ta] stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy i potrzeby w zakresie potrzeb zakupowych zamawiających. W efekcie wprowadza rozwiązania dla poprawy jakości procesów zamówień publicznych oraz zwiększa wykorzystanie zamówień publicznych jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju poprzez realizację, za ich pomocą, strategicznych celów państwa” – czytamy w apelu.

Zdaniem Stowarzyszenia, realizacja tych celów nie powinna być odroczona.

Stowarzyszenie zwraca też uwagę, że ustawa ta zawiera wiele rozwiązań, które wpływają na zwiększenie konkurencyjności w procedurach zamówieniowych.

„Jest to niezwykle potrzebne dla rynku i sprzyja pewności prawa oraz jednolitej interpretacji. Chodzi np. o regulacje związane z tzw. klauzami abuzywnymi umów w sprawie zamówień publicznych, przywróceniem pełnej kontroli (w drodze środków ochrony prawnej) przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych w zamówieniach podprogowych czy wprowadzeniem sądu zamówień publicznych” – czytamy dalej.

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, która uwzględnia również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 r. (174,3 mld zł w 2016 r.).

Nowe prawo zamówień publicznych zakłada bardziej przejrzyste i mniej uciążliwe procedury udzielania zamówień publicznych. Jego celem jest wzmocnienie pozycji i ochrony praw wykonawców i podwykonawców, w tym zabezpieczenie ich przed problemami z płynnością finansową, zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorców startujących w przetargach; uzyskiwanie jak najlepszej jakości towarów i usług oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych jest organizacją non-profit, skupiającą prawników – praktyków i teoretyków prawa zamówień publicznych, brało udział w konsultacjach nad nową ustawą prawo zamówień publicznych.

Źródło: ISBnews