Kogeneracja w ramach strategii biznesowej na lata 2022 – 2026 planuje obniżenie poziomu emisji CO2 o 15% (w porównaniu do poziomu emisji z 2021 r.), a docelowo całkowitą eliminację emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu nisko- i zeroemisyjnych technologii, podała spółka. Do 2030 r. udział źródeł niskoemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 100%.

„Kogerneracja deklaruje zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Trwałe obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania i odejście od wykorzystania węgla kamiennego na rzecz innych, bardziej przyjaznych dla środowiska paliw. Do 2030 r. udział źródeł niskoemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 100%” – czytamy w komunikacie.

Strategia jest odpowiedzią grupy na zmiany w sektorze, które nastąpiły w ostatnich latach oraz oczekiwania społeczne, które w ocenie zarządu będą wpływać na rozwój ciepłownictwa.

„Kluczowymi kierunkami rozwoju Kogeneracji będą:

• Transformacja aktywów wytwórczych,

• Rozwój i dywersyfikacja działalności,

• Poprawa efektywności operacyjnej.

W obszarze dezinwestycji znajdzie się działalność wykorzystująca do produkcji paliwo węglowe” – czytamy dalej.

Inwestycje grupy skupiać się będą na transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Planowane inicjatywy strategiczne są następujące:

• Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica

• Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni Zawidawie oraz połączenie z siecią ciepłowniczą Wrocławia

• Opracowanie planu inwestycyjnego dla Elektrociepłowni Wrocław

• Zagospodarowanie majątku starej Elektrociepłowni Czechnica

• Zagospodarowanie terenów składowisk

• Rozwój Elektrociepłowni „Zielona Góra”, w tym modernizacja bloku gazowo-parowego, odtworzenie istniejących mocy wytwórczych, zagospodarowanie terenów oraz optymalizacja procesu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)

• Realizowanie projektów przyłączeniowych

• Budowa innowacyjnej oferty produktowo-usługowej

• Budowa rozproszonych źródeł wytwarzania w miejscach oddalonych od sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i Zielonej Górze

• Zastosowanie węzłów hybrydowych w systemie ciepłowniczym we Wrocławiu i Zielonej Górze

• Rozwój produktu „chłód z ciepła sieciowego” z zastosowaniem adsorpcyjnych oraz absorpcyjnych technologii wytwarzania

• Przegląd opcji strategicznych dla majątku elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, wymieniła spółka.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: ISBnews