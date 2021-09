Strategicznym celem polskiego rządu jest dążenie do samowystarczalności energetycznej w perspektywie kolejnych lat, poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

„Jako rząd dążymy do tego, żebyśmy byli samowystarczalni w produkcji energii elektrycznej. Ilość energii produkowanej w kraju musi być równa zapotrzebowaniu. Oczywiście, nie wykluczamy rozwiązania dotyczącego eksportu energii, co zresztą ostatnimi czasy się dzieje” – powiedział Naimski podczas otwarcia VI Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Konferencji.

Minister podkreślił, że dla zapewnienia tej równowagi konieczna jest równowaga w inwestycjach.

„Skoro odchodzimy obecnie od węgla – co jest decyzją polityczną , ale także administracyjną – to musimy bloki węglowe zastąpić tym co jest obecnie dostępne czyli gazem ziemnym, energetyką nuklearną oraz OZE. Zróżnicowanie technologii i równowaga źródeł produkcyjnych to kwestia o ogromnym znaczeniu” – dodał.

„Jesteśmy na takim etapie, że w przyszłym roku nastąpi strategiczne zróżnicowanie dostaw gazu. Rozbudowujemy Gazoport w Świnoujściu, a także oddany zostanie Baltic Pipe. Co do kierunków dostaw – osiągniemy bezpieczeństwo, ale musimy równolegle zbudować elektrownie gazowe” – powiedział także Naimski.

Źródło: ISBnews