Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza, że system kaucyjny wystartuje zgodnie z planem 1 października 2025 r., podał resort.

„Gotowi są zarówno operatorzy systemu, jak i duże sieci handlowe, które kończą wdrażanie rozwiązań po zakończonych pilotażach. Umowy zawierane są również z mniejszymi sklepami, co ma zapewnić dostępność systemu dla wszystkich konsumentów” – czytamy w komunikacie.

„Chcemy, aby system był wygodny i powszechny – dlatego ważne jest, by także małe sklepy włączały się do współpracy. […] System wdrażamy krok po kroku. Punkty zbiórki będą się rozwijać, tak jak w innych krajach. Na Litwie poziom 90% zbiórki osiągnięto po dwóch latach. Dlatego ważne są cierpliwość, współpraca i edukacja” – dodała wiceminister Anita Sowińska, cytowana w komunikacie.

Resort przypomniał że produkty ze znakiem kaucji będą pojawiać się w sprzedaży stopniowo, wraz z wyczerpywaniem dotychczasowych zapasów. Na opakowaniach znajdzie się czytelny znak kaucji z kwotą, co pozwoli konsumentom łatwo rozpoznać objęte systemem butelki i puszki.

„Najważniejszy dla konsumenta będzie znak kaucji z kwotą na opakowaniu. To prosta wskazówka: jeśli jest znak, to możemy odzyskać pieniądze” – wskazała Sowińska.

Źródło: ISBnews