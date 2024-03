Ocena sytuacji gospodarczej pod względem polityki pieniężnej wydaje się „całkowicie klarowna” do końca czerwca, natomiast trudno obecnie przewidywać, jak ukształtuje się ona w II półroczu br., uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„My jakoś przewidujemy sytuację do końca czerwca. Jak nie będzie wojen, kryzysów międzynarodowych, to do końca czerwca sytuacja się wydaje całkowicie klarowna i jasna. Natomiast nie wiemy, co będzie od 1 lipca. Proszę mnie o to zapytać później, w drugiej połowie roku” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie, czy podtrzymuje opinię sprzed miesiąca, że w RPP nie ukształtuje się w br. większość ani za obniżkami, ani za podwyżkami stóp procentowych.

Wcześniej podczas konferencji szef banku centralnego powiedział, że obecne osiągnięcie celu inflacyjnego jest obarczone przekonaniem „bliskim pewności”, że inflacja wzrośnie w II półroczu br. Skala wzrostu będzie zależna od decyzji odnośnie działań osłonowych rządu.

Poinformował też, że marcowa projekcja NBP przewiduje – przy założeniu utrzymania rządowych osłon antyinflacyjnych – średnioroczną inflację w wysokości 3% w 2024 r.; natomiast w scenariuszu całkowitego wycofania działań osłonowych inflacja w tym ujęciu wyniosłaby 5,7% w br.

Najnowszą projekcję sporządzono przy założeniu niezmienionych tarczach antyinflacyjnych do końca horyzontu projekcji tj. do końca 2026 r. – utrzymaniu 0% VAT cen żywność i zamrożonych cen energii.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka CPI wyniosła 3,9% w ujęciu rocznym w styczniu 2024 r.

GUS 15 marca br. opublikuje tzw. koszyk inflacyjny na 2024 r. oraz wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2024 r.

Źródło: ISBnews