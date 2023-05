Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) szacuje, że z możliwości przedłużenia tzw. małego ZUS-u skorzysta ok. 60 tys. przedsiębiorców w 2023 roku, poinformował szef resortu Waldemar Buda. Na ten cel rząd planuje przeznaczyć ok. 300 mln zł.

Możliwość przedłużenia tzw. małego ZUS-u o rok została wprowadzona poprawką do ustawy o świadczeniu wspierającym przyjętej przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Ma – jak zakłada ustawa, która została przekazana do prac senackich – obowiązywać od 1 sierpnia.

„Jeszcze w tym roku z tego rozwiązania skorzysta ponad 60 tys. przedsiębiorców” – powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że obniżony ZUS dotyczy ok. 300 tys. przedsiębiorców.

„Jest to rozwiązanie [przedłużenie tzw. małego ZUS-u o rok] kosztowne dla budżetu państwa na poziomie ok. 300 mln zł w tym roku. Łącznie w najbliższych latach to może być nawet 2 mld zł” – wskazał minister.

Tzw. mały ZUS dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód za rok poprzedni nie przekracza 120 tys. zł.

Obecnie obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Z rozwiązania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

