W obliczu dotychczasowych cen energii na rynku hurtowym oraz zapowiedzianego przez rząd przeglądu taryf, szanse na wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w Polsce w końcu br. są bardzo małe, ocenia główny ekonomista Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Dawid Pachucki.

„W przeciwieństwie do ekspertów NBP, w obliczu dotychczasowych cen energii na rynku hurtowym oraz zapowiedzianego przez rząd przeglądu taryf, widzimy bardzo małe szanse na wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w Polsce w końcu bieżącego roku. To dodatkowy czynnik, który różnicuje naszą bieżącą ścieżkę CPI od tej z marcowej projekcji inflacyjnej NBP. Przy perspektywach utrzymania inflacji w okolicy dopuszczalnego przedziału odchyleń od 2,5% w roku kolejnym, naszym zdaniem może się wkrótce otworzyć przestrzeń do wznowienia obniżek stóp procentowych przez RPP – być może w lipcu, przy okazji kolejnej aktualizacji prognoz przez bank centralny. Niższe stopy w Polsce mogłyby dodatkowo wzmocnić trwałość odbicia aktywności gospodarczej w kraju” – napisał Pachucki w komentarzu miesięcznym.

Zwrócił uwagę, że tegoroczna aktualizacja wag w koszyku inflacyjnym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) przełożyła się na jedną z najwyższych w historii rewizję wzrostu CPI r/r – z 5,3% do 4,9% w styczniu br. Na poziomie wzrostu o 4,9% r/r utrzymała się też inflacja w lutym.

„Wszystko wskazuje, że już w pierwszym kwartale 2025 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce będzie istotnie poniżej 5,4% prognozowanych przez NBP w marcowej aktualizacji projekcji. Szacujemy, że w tym okresie inflacja wyniesie 5%. Wyraźnie niższy punkt startowy powinien przełożyć się na wolniejszą ścieżkę CPI r/r w całym 2025 r.” – dodał główny ekonomista.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka osiągnie najwyższy poziom 5,4% r/r w I kw. 2025 r., w okolicach pasma celu inflacyjnego znajdzie się w III kw. 2026 r. i wyniesie 3,1% r/r, by w IV kw. 2026 r. sięgnąć 2,5%, . W ujęciu średniorocznym inflacja wyniesie: 4,9% w 2025 r., 3,4% w 2026 r. i 2,5% w 2027 r.

Przy założeniu stałych stóp procentowych NBP, inflacja CPI w III kw. 2026 r. powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) i utrzyma się w nim do końca horyzontu projekcji. W II kw. br. CPI sięgnie 5,2%, następnie 4,1% i 4,8% w III i IV kw. br.

Źródło: ISBnews