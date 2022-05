Według oczekiwań Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka osiągnie swój najwyższy poziom w tym roku w czerwcu lub lipcu, poinformował prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Przewidujemy, ze inflacja będzie miała szczyt w tym roku gdzieś czerwiec-lipiec. To nadal podtrzymujemy – jeśli się nie zmienią inne okoliczności” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Natomiast w przyszłym roku – to zależy, czy tarcza będzie nadal, czy nie będzie, i w jakim zakresie. Jeśli nie będzie rządowej tarczy antyinflacyjnej, to oczywiście inflacja pójdzie w górę. Jeśli będzie tarcza – to nie” – dodał.

Rząd prawdopodobnie tak samo jak bank centralny obserwuje sytuację, by podjąć decyzję, wskazał szef banku centralnego.

W kwietniu Glapiński spodziewał się szczytu inflacji w czerwcu.

Według szybkiego szacunku danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 12,3% r/r w kwietniu.

Źródło: ISBnews