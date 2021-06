Roczny wskaźnik inflacji prawdopodobnie osiągnął swój szczyt w maju i nadal pozostaje poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Według niego, wszystkie prognozy wskazują, że inflacja w przyszłym roku się obniży, a ULC (ang. unit labour costs – ULC) nie budzą obecnie niepokoju.

„Prognozy pokazują, że mamy najprawdopodobniej szczyt tegorocznej inflacji. Przy czym w maju mieliśmy rekordowy wzrost cen paliw w ujęciu rocznym, który wyniósł aż 33%. To oczywiście wynikało ze wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych i bardzo silnych efektów bazy. Jednocześnie przyspieszył wzrost cen żywności, co ma także w dużej mierze przyczyny globalne, niezwiązane z sytuacją krajową” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Glapiński podkreślił, że cel inflacyjny NBP jest punktowy z pasmem odchyleń, nie jest to cel punktowy (2,5% +/-1 pkt proc.).

Podtrzymał, że fakt, iż inflacja w Polsce pozostaje powyżej górnego pasma odchyleń od celu banku centralnego wynika wyłącznie z negatywnych szoków podażowych i czynników pozostających poza wpływem krajowej polityki pieniężnej.

„Oczywiście, ceny rosną też przez czynniki popytowe, ale same w sobie czynniki te nie powodują odchylenia inflacji od celu NBP. Wszystkie prognozy wskazują, że inflacja w przyszłym roku się obniży” – wskazał szef banku centralnego.

Skala spowolnienia inflacji będzie zależała od koniunktury, w tym od sytuacji na rynku pracy, dodał. Według niego, nie występuje na razie presja kosztował, która wynikałaby ze wzrostu wynagrodzeń.

„Ważne jest bowiem nie tylko samo tempo wzrostu wynagrodzeń, ale również relacja tempa wzrostu wynagrodzeń do wydajności pracy. To, co nas szczególnie interesuje, to tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy. I na razie tutaj nic nie budzi niepokoju” – podkreślił.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,8% w ujęciu rocznym w maju 2021 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3%.

Źródło: ISBnews