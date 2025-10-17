Po spadku cen ropy do poziomu najniższego od pięciu miesięcy, spadną również ceny paliw na stacjach. W przyszłym tygodniu ceny powinny zacząć spadać przynajmniej na części z nich, jednak pełne przełożenie obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej zobaczymy zapewne w ostatnim tygodniu października, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Po spadku cen ropy do poziomu najniższego od pięciu miesięcy naturalne wydaje się pytanie, kiedy spadną ceny paliw na stacjach. Zanim to nastąpi czeka nas dalszy spadek cen na rynku hurtowym.

W okresie 10-17 października hurtowe ceny diesla spadły o około 110 zł/m3 a benzyn o 10 zł/m3 i jest jest miejsce na dalszy spadek cen olejów o około 50-70 zł/m3 oraz benzyn 30-40 zł/m3. W przyszłym tygodniu ceny na stacjach powinny zacząć spadać przynajmniej na części stacji. Pełne przełożenie obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej, o ile aktualny niski poziom cen ropy się utrzyma, zobaczymy pewnie w ostatnim tygodniu października.

Średnie ceny paliw 16 października kształtowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,88 zł/l (wzrost o 1 gr/l)

Benzyna bezołowiowa 98: 6,63 zł/l (wzrost o 1 gr/l)

Olej napędowy: 5,97 zł/l (bz)

Autogaz: 2,66 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Prognoza średnich cen detalicznych na 43 tydzień (20-24.10.2025):

PB95 – 5.80 (-0.00) zł/l

Pb98 – 6.63 (-0.00) zł/l

ON – 5.94 (-0.03) zł/l

LPG – 2.65 (-0.01) zł/l.

Ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano spadły w rejon 60 USD/bbl. Ropa Brent jest najtańsza od 6 maja. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły w okolice 52 USD/bbl.

Spadek cen to efekt obaw o słabnące tempo wzrostu popytu na ropę i paliwa, rosnącą nadwyżkę podaży ropy naftowej i zapowiedź spotkania prezydentów USA oraz Rosji w kwestii zakończenia wojny na Ukrainie.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół o 43 tys. bbl/d do 0,7 mln bbl/d prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku, wobec wzrostu o 0,98 mln bbl/ w roku 2024. Prognozowany na ten rok światowy poziom popytu ma osiągnąć 103,84 mln bbl/d a w przyszłym roku 104,54 mln bbl/d. We wrześniu światowa podaż ropy zgodnie z szacunkami IEA osiągnęła rekordowy poziom 108 mln bbl/d. Utrzymująca się od początku roku nadwyżka podaży ropy naftowej wynosi już średnio 1,9 mln bbl/d i będzie dalej rosła. W I i II kwartale 2026 nadwyżka podaży zbliży się do rekordowych 5 mln bbl/d.

Prezydent USA poinformował wczoraj o rozmowie telefonicznej z rosyjskim prezydentem oraz planowanym w najbliższym czasie spotkaniu poświęconemu zakończeniu wojny na Ukrainie. S&P Global Commodity Insights szacuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjską doprowadziły do spadku produkcji w rosyjskich rafineriach o ponad 15%. To z kolei znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku rosyjskiego eksportu produktów naftowych w okresie czerwiec – wrzesień o 20 % do około 1,1 mln bbl/d. Głównymi kierunkami eksportu rosyjskich produktów rafineryjnych są obecnie Ameryka Południowa i Afryka Zachodnia.

