Trudno obecnie przewidzieć, czy inflacja w swoim szczycie w styczniu-lutym osiągnie poziom 20% r/r, choć jest to możliwe, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Jak to będzie w styczniu i lutym? Czy będzie to 20% czy nie będzie – trudno jest to w tej chwili wyliczyć, bo my dokładnie nie wiemy, jak będą ukształtowane ceny poszczególnych surowców, paliw itd., jak się podatki ułożą. Nie wykluczamy takiej możliwości. Ale też jest możliwość […], że te ceny nie skoczą aż tak w górę” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Potem inflacja „zacznie się obniżać bardzo szybko”, powtórzył.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że inflacja w grudniu okazała się niższa niż wszyscy oczekiwali, ale jest jeszcze „długa droga” do celu, jakim jest sprowadzenie jej do poziomu oczekiwanego przez bank centralny.

Wskazał też, że inflacja konsumencka będzie obniżać się od marca lub od II kwartału br. i na koniec tego roku może wynieść poniżej 8%, tj. poziomu przewidzianego w projekcji NBP.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 16,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (wskaźnik cen 116,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2). Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,5% r/r, nośników energii – wzrosły o 31,2% r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 13,5% r/r.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4%, nośników energii spadły o 3,3%, natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 1,6%, podano także.

Konsensus rynkowy wyniósł 17,3% r/r.

