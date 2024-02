Po deklaracji prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego o braku zmian poziomu stóp procentowych w tym roku, ekonomiści Banku Pekao ocenili, że trudno sobie wyobrazić, żeby w 2025 r. w Radzie pojawiła się ochota na obniżki.

„To już niemal oficjalna zapowiedź Prezesa NBP – do końca roku stopy NBP bez zmian, bo nie będzie większości do cięć i podwyżek. Przy takiej funkcji reakcji i trajektoriach PKB i inflacji trudno sobie wyobrazić, żeby w 2025 r. pojawiła się ochota na obniżki” – czytamy na profilu banku na platformie X (dawniej Twitter).

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Glapiński powiedział, że w jego ocenie, w RPP nie ukształtuje się w br. większość ani za obniżkami, ani za podwyżkami stóp procentowych.

Podkreślił, że do tej pory – podczas posiedzeń, z których decyzje o głosowaniach już opublikowano – członkowie Rady nie zgłaszali wniosków o obniżkę stóp procentowych.

W grudniu ub.r., w styczniu i lutym br. RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews