Telekomunikacja: Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,6 mld zł na koniec 2019 roku, co oznacza wzrosty o 0,4 mld zł w skali roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). 75% gospodarstw domowych miało dostęp do stacjonarnego Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s na koniec ub.r., co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. w skali roku. Wartość inwestycji w sektorze telekomunikacji w 2019 r. wyniosła 7,8 mld zł. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rekomenduje Sejmowi kandydaturę Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział tego kanału w handlu detalicznym może się ustabilizować na poziomie ok. 8% w przyszłym roku wobec 5,4% w 2019 roku, a trwałe przesunięcie części wydatków konsumenckich do Internetu znacząco przyspieszy rozwój branży i będzie stanowiło paliwo do wzrostu w kolejnych latach, prognozuje Santander Bank Polska. Źródło: ISBnews

Media: Sprzedaż dzienników w czerwcu spadła r./r. o 16,2% do 468,5 tys. sztuk – ZKDP – W porównaniu z majem sprzedaż wzrosła o 2,2%. – Rozpowszechnianie płatne Gazety Wyborczej spadło o 28% r/r do 93 tys. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Branża uważa warunki bezpieczeństwa sieci 5G proponowane przez rząd za zbyt daleko idące i generujące wysokie koszty – Branża miała czas do ostatniego piątku na odniesienie się do projektu „wymagań dotyczących bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług”. Projekt wzbudza w szczególności obawy spółek w związku z dużą rolą Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa mogącego podejmować istotne decyzje w kwestii eliminacji sprzętu wybranych dostawców z sieci. – Nieoficjalnie przedstawiciele telekomów liczą, że kwestia wyjaśni się po listopadowych prezydenckich w USA, które mogą wpłynąć na podejście do cyberbezpieczeństwa władz amerykańskich i ich sojuszników. Źródło: Trigon

Nieruchomości: Według raportu „Occupier Economics: Rynek biurowy we Wrocławiu I poł. 2020 r.” firmy doradczej Cresa, Sektor IT wygenerował 65% popytu na biura we Wrocławiu w pierwszym półroczu. „Wrocław pokazał stosunkowo wysoką odporność na negatywne skutki pandemii. Mimo braku nowej podaży w II kwartale, nastąpił spadek pustostanów w istniejących budynkach, co wskazuje na dalsze zainteresowanie najemców tym regionem. Niektóre z firm zdecydowały się na podnajem powierzchni, aby zmniejszyć koszty najmu do czasu ustabilizowania się sytuacji. Nadal jednak nie słabnie pozycja Wrocławia wśród sektora IT, który postrzega stolicę Dolnego Śląska jako dobre miejsce do rozwijania działalności, przedłużając umowy najmu lub wynajmując nową powierzchnię – zarówno w ramach ekspansji, jak i relokacji – mówi Michał Grabikowski, dyrektor wrocławskiego biura Cresa Polska. Źródło: spółka

HR: Według danych No Fluff Jobs w pierwszej połowie 2020 roku, mimo pandemii, oferowane zarobki w branży IT wzrosły w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. Mediana najniższych proponowanych zarobków w przypadku umowy B2B wyniosła 12 tys. zł (+ VAT), o 20 proc. więcej niż rok temu; mediana w przypadku najwyższych pensji wyniosła 17,6 tys. zł (+ VAT), o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. W drugim kwartale 2020 roku No Fluff Jobs zaobserwowało wzmożone zapotrzebowanie na najbardziej doświadczonych specjalistów IT. Oferty pracy dla nich stanowiły aż 57 proc. całego rynku. Spadła liczba ogłoszeń dla Juniorów – w całym pierwszym półroczu stanowiły one jedynie 8 proc. wszystkich ogłoszeń. W ubiegłym roku było to 12 proc. Nowy trend to dominacja pracy zdalnej – w pierwszej połowie 2020 roku aplikanci prawie dwukrotnie częściej wybierali tę formę zatrudnienia. Na 1 ofertę Remote przypadały średnio aż 33 aplikacje. Podobnie jak w przypadku B2B, także na umowie o pracę na największe zarobki mogą liczyć specjaliści Big Data, Business Intelligence oraz DevOps. Najniższe wynagrodzenia proponowano specjalistom: Support i UX. Źródło: spółka

Cyberobrona: Google i Amazon to dwie najczęściej wykorzystywane marki w drugim kwartale 2020 roku, pod które podszywają się cyberprzestępcy, by nakłonić ofiary do ujawnienia swoich danych uwierzytelniających, danych osobowych i płatności – wynika z badań firmy Check Point Software Technologies. Co więcej, rośnie liczba ataków phishingowych dokonywanych za pośrednictwem złośliwych e-maili, które stanowią już jedną czwartą wszystkich tego typu ataków. Źródło: spółka

E-commerce: Pandemia koronawirusa zmieniła nasze codzienne życie w bardzo wielu aspektach, jednak wzrost znaczenia handlu internetowego kosztem kanału tradycyjnego był jednym z najbardziej zauważalnych trendów ostatnich miesięcy – informują analitycy Santander Bank Polska. Analizując udział handlu internetowego w przychodach firm bez podziału na sektor działalności oraz typ odbiorcy (indywidualny – B2C, lub biznesowy – B2B) Polska plasuje się dokładnie na poziomie europejskiej średniej wynoszącej ok. 18%. Jest to o tyle interesujące, że jednocześnie pod względem liczby firm oferujących swoje towary lub usługi w Internecie Polska znajduje się nieznacznie poniżej średniej unijnej – 16% polskich firm sprzedaje w kanale internetowym w porównaniu do 20% w UE. Źródło: spółka

Telewizja: Wyniki oglądalności w lipcu: Udział w oglądalności w Grupie Polsat (wiek 16-49) w lipcu wyniósł 24,25% (-0,9p% r/r, +0,9p% m/m). W tym kanał główny 8.8% (-2,5% r/r) i kanały tematyczne 15,4% (+1,6% r/r). Największy wzrost odnotował kanał Polsat News, o 1,2%p r/r do 2,1%. W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 26,13% (+0,4p% r/r, -0,9p% m/m). Grupa TVP miała 19,16% udziału w rynku (-1,9p% r/r, -0,1p% m/m). Źródło: Trigon

Chmura obliczeniowa: Gartner prognozuje, że rok 2020 przyniesie spory, ponad 6-procentowy wzrost globalnych przychodów w segmencie chmury publicznej. Wyniosą one aż 257,9 mld dolarów, w porównaniu z 242,7 mld dolarów w roku poprzednim. Oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku. Dla tego segmentu analitycy przewidują do końca roku wzrost do 104,7 mld USD. Drugim co do wielkości segmentem rynku, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS – Infrastructure as a Service). Autorzy raportu przewidują, że do końca 2020 r. wzrośnie on o 13 proc., do 50,4 mld USD, a do końca 2022 aż do 81 mld USD. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował wiele problemów, jednak chmura obliczeniowa ostatecznie spełniła swoją rolę. Usługi cloudowe zaspokoiły zwiększony popyt ze strony rynku, a klienci mogli korzystać z elastycznych modeli, jak pay-as-you-go – mówi Sid Nag, wiceprezes ds. badań w Gartnerze. Zwiększenie zainteresowania usługami chmurowymi z zakresu IaaS potwierdza Andrzej Stella-Sawicki, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny w CloudFerro, dostawcy innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze: „Globalna cyfryzacja oraz rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 i takich technologii jak Big Data, internet rzeczy, czy sztuczna inteligencja spowodowały gwałtowny przyrost produkowanych, przechowywanych i analizowanych danych. W najbliższych latach z pewnością będziemy mieli do czynienia z generowaniem jeszcze większej ilości informacji, a także rosnącym zapotrzebowaniem na efektywną i skalowalną infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania tych danych, oferowaną w modelu usługi chmury obliczeniowej. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Luki w procesorach Qualcomm, zaimplementowanych w ponad 40% telefonów komórkowych na świecie, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników – informuje firma Check Point. W sumie ponad 400 luk odkrytych w telefonach m.in. LG, Samsung, Xiaomi oraz OnePlus, może pozwolić hakerom na zainstalowanie zaawansowanego systemu szpiegowskiego i kradzież danych. Setki podatnych na ataki fragmentów kodu w chipie znajdujących się w blisko 1,5 mld smartfonów na świecie, zostało znalezionych przez ekspertów z firmy Check Point. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Ostatnie miesiące udowodniły, że internet stał się głównym narzędziem pozwalającym na normalne funkcjonowanie w kryzysowej sytuacji. W wirtualny świat przeniosły się nie tylko praca, nauka, zakupy i rozrywka, ale również medycyna. Jednym z najważniejszych aspektów nowej codzienności stały się porady i wizyty u lekarza online. Z badań BioStat wynika, że ponad 57% mieszkańców chciałoby korzystać z telemedycyny z obawy przed zarażeniem się koronawirusem. Jak twierdzą natomiast Polacy, którzy wzięli udział w badaniu NEXERY, placówki medyczne to zaraz obok szkół najważniejsze miejsca, w których powinien być szybki internet. Nie tylko ze względu na konsultacje medyczne – również w celu utrzymania kontaktu ze swoimi bliskimi, których nie można odwiedzać w szpitalach. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Zamierza uruchomić co najmniej dwie gry na globalną platformę e-sportu mobilnego Skillz już do końca tego roku, poinformował ISBtech prezes Marcin Kwaśnica. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Zwiększyło bazę klientów o 4,3 tys. do 1,494 mln, a cyfrowych subskrypcji o 13,6 tys. do 3,198 mln w Ii kw. 2020 r. W ujęciu rok do roku liczba klientów wzrosła o 26,2 tys., a wszystkich usług o 80,3 tys., podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Southern Europe: Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco SEE na poziomie przychodów jest wyższy o 19% r/r i wynosi 201,2 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 15% r/r i wynosi 138,3 mln euro, poinformował prezes Piotr Jeleński. Asseco South Eastern Europe (SEE) odnotowało 26,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 18,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody Grupy wyniosły 9,8 mln zł w lipcu 2020 r. co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m). Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Podjął decyzję o rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej Action (Guangzhou) Trading Co. Ltd., podała spółka. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych w lipcu 2020 roku wyniosła 55,51 mln zł, co oznacza wzrost o 20% r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Odnotowało 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Wypracowała 0,26 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r., wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej oraz 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, wobec 1,64 mln zł w I poł. 2019 roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotował 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 680 tys. zł rok wcześniej przy 7,74 mln zł przychodów wobec 4,11 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Standard Chartered: Marcin Ludwiszewski objął stanowisko szefa Purple Team. Będzie odpowiadał za wzmocnienie współpracy między zespołem przeprowadzającym symulacje ataków (Red Team) a zespołem chroniącym bank przed symulacyjnymi oraz rzeczywistymi atakami (Blue Team). Wszystkie te zespoły współtworzą globalny system ochrony przed cyberzagrożeniami, działający na 60 rynkach banku. Źródło: ISBtech

Mediacap: Przychody Grupy w II kwartale 2020 roku było obciążone wpływem pandemii COVID-19 i wyniosły 24 mln zł i były niższe od przychodów analogicznego okresu roku ubiegłego o 22%, natomiast wynik EBITDA wyniósł 0,7 mln zł. Łącznie szacunkowe przychody z działalności kontynuowanej Grupy MEDIACAP w I półroczu 2020 wyniosły 51 mln zł (+3% r/r) a wynik EBITDA wyniósł ok. 0 zł (wobec 2,6 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej). Wyniki te są zbieżne z planami finansowymi uwzględniającymi negatywny efekt COVID-19. Jednocześnie zarząd szacuje, iż negatywny wpływ COVID-19 na przychody i EBITDA w III kwartale 2020 będzie już zdecydowanie mniejszy niż w II kwartale. „Drugi kwartał był dla nas szczególnie trudny ze względu na odwołanie przez COVID-19 szeregu zaplanowanych projektów oraz fizyczne uniemożliwienie świadczenia niektórych usług, przede wszystkim w obszarze eventów i badań jakościowych. Osiągnięcie pozytywnego wyniku na poziomie EBITDA zawdzięczamy bardzo odpowiedzialnej i szybkiej reakcji całego zespołu. Działania oszczędnościowe podjęliśmy jeszcze w marcu i kwietniu” – mówi prezes Jacek Olechowski. „Wynik był dodatkowo obciążony przez wydatki na nową działalność contentową pod marką Mellon Media. Formuła zaproponowana w ramach tego projektu nie sprawdziła się i podjęliśmy decyzję o jego zakończeniu. Wyciągnęliśmy jednak dużo cennych lekcji z tej próby i w przyszłości pewnie wrócimy do pomysłów na rentowną działalność w tym obszarze, bo niszę contentową nadal uważam za ciekawą. Obecnie natomiast zasoby i energię inwestujemy w obszary, w które przeżywają gwałtowne wzrosty, takie jak gaming marketing” – dodaje prezes. „W skali całego roku z powodu pandemii spodziewamy się spadku zarówno przychodów jak też zysku EBITDA. Jednocześnie jestem przekonany, że konstruktywne działania oszczędnościowe i rozwój w segmentach takich jak influencer i gaming marketing pozwolą nam wejść w 2021 rok z lepszą pozycją rynkową, co powinno stopniowo przełożyć się na budowę rentowności nowych biznesów i powrót na ścieżkę wzrostu” – podsumowuje Olechowski. Źródło: spółka

Simteract: Deweloper specjalizujący się w gatunku premium indie simulation zaprezentował nowe logo i identyfikację wizualną. Te zmiany stanowią zwieńczenie zmiany wizerunku, który ma być spójny z nowym wymiarem funkcjonowania spółki. Ostatnie miesiące były dla krakowskiej spółki bardzo intensywne. Simteract nie tylko przekształcił się w spółkę akcyjną, ale też przedstawił nową strategię oraz wizję działalności, w ramach której chce skupiać się na produkcji gier premium. Zmiana logo to ostatni krok w procesie rebrandingu. „Chcemy tworzyć ambitne produkcje, to znaczy symulatory w ich oryginalnym rozumieniu, obejmującym sterowanie maszynami w ruchu. Tak jak zapowiedziany już Carpool Simulator, w którym chcemy wykorzystać naszą technologię Traffic AI, wszystkie nasze projekty będą miały na celu jak najlepiej oddawać faktyczną rzeczywistość, jednocześnie stawiając w centrum przyjemność z rozgrywki – mówi Marcin Jaśkiewicz, prezes Simteract. Spółka planuje skoncentrować się na dwóch czołowych projektach. Carpool Simulator, który ma trafić na PC i konsole, zdążył stać się rozpoznawalny. Poza nim, Simteract pracuje też nad grą funkcjonującą pod roboczą nazwą Projekt 1. Powstaje ona we współpracy z bardzo doświadczonym partnerem, założoną w 2019 roku francuską spółką Nacon, zależną od Bigben Interactive. Źródło: ISBtech

Sonka: Spółka specjalizująca się w portowaniu gier na Nintendo Switch i inne konsole, na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przedstawi propozycję programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników spółki. Zakłada on m.in. osiągnięcie skumulowanego zysku netto w latach 2019-2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł oraz wydanie do 30 czerwca 2022 r. gry Astro Bears 2 oraz Farm Manager. „Na najbliższym ZWZA 28 sierpnia zarekomendujemy akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego. Głównym jego celem jest zwiększenie wartości spółki w kolejnych latach oraz wzmocnienie więzi łączących SONKĘ z jej kluczowymi pracownikami. Program motywacyjny podzieliliśmy na trzy części. Pierwsze dwie są kapitałowe i zakładają emisję do 340 tys. akcji, w zamian za spełnienie określonych celów tj. wydanie w połowie 2022 r. Astro Bears 2 oraz Farm Manager oraz wypracowanie skumulowanego zysku netto w latach 2019- 2021 w kwocie co najmniej 10 mln zł. Z kolei trzecia część ma charakter premii uznaniowej przyznawanej przez Radę Nadzorczą, w kwocie nie większej niż 6 proc. rocznego zysku netto – komentuje Rafał Sankowski, CEO spółki. Źródło: spółka

Microsoft: W styczniu tego roku dyrektor generalny Microsoft Satya Nadella, prezes Brad Smith i dyrektor finansowa Amy Hood rozpoczęli nową inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Koncentruje się ona na węglu, wodzie, odpadach i różnorodności biologicznej. Zainicjowana została ogłoszeniem jednego z najambitniejszych zobowiązań dotyczących emisji dwutlenku węgla. Microsoft do 2030 roku stanie się ujemny węglowo, a do 2050 roku usunie ze środowiska więcej dwutlenku węgla niż wyemitował od czasu powstania firmy. Microsoft ogłosił nowe, ważne kroki na drodze do realizacji tego celu, w tym m.in.: Powołanie inicjatywy Transform to Net Zero, której celem jest przyspieszenie działań biznesowych w kierunku gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla. Udostępnienie w ramach private preview nowego produktu – Kalkulatora Zrównoważonego Rozwoju firmy Microsoft, który dostarcza klientom informację o całkowitej emisji dwutlenku węgla wynikającej z wykorzystania chmury obliczeniowej. Inwestycję w globalną platformę z zakresu innowacji nowych technologii od Energy Impact Partners (EIP). Partnerstwo z Sol Systems, inwestorem i producentem energii odnawialnej. Źródło: spółka

ClickMeeting: Rosnąca popularność narzędzi do komunikacji online odsłoniła braki w bezpieczeństwie niektórych rozwiązań. Jak wynika z najnowszego raportu polskiej platformy webinarowej, dla 83% użytkowników bezpieczeństwo w sieci jest niezwykle istotne. Jedną z ważniejszych kwestii jest lokalizacja serwerów, a to ma także kluczowe znaczenie w świetle najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podała spółka. 16 lipca tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził nieważność tzw. Privacy Shield. Jest to jeden z mechanizmów prawnych legalnego transferu danych z Unii Europejskiej do USA. Według Trybunału europejscy użytkownicy nie są dostatecznie chronieni przed nadzorem służb amerykańskich. Możliwe jest też, że popularne platformy będą musiały stworzyć serwerownie dla swoich klientów na terenie Europy. Gdański ClickMeeting w ostatnim czasie zrezygnował z wykorzystywania serwerów poza terenem UE, by lepiej chronić dane swoich klientów. To oznacza, że jest jednym z niewielu w Polsce narzędzi do webinarów i konferencji online, które spełnia nowe wymagania TSUE, wskazano. „Nasi użytkownicy wskazali, że lokalizacja serwerów ma dla nich bardzo duże znaczenie. Warto jednak podkreślić, że nie powinniśmy skupiać się na samym aspekcie kraju czy kontynentu, w którym przechowywane są dane. Oprócz tego gdzie, bardzo ważne jest też jak jest to robione. ClickMeeting podchodzi do tego zagadnienia kompleksowo, wszyscy dostawcy zawarli z nami odpowiednie, wymagane prawnie, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych” – mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting. Źródło: ISBtech

Glovo: Hiszpański start-up uruchomił w Warszawie swoje drugie europejskie centrum technologiczne. Polscy eksperci będą pracować przy rozwoju oprogramowania, które będzie wdrażane globalnie w aplikacji. Jest to drugi taki oddział technologiczny w Europie. Pierwszy powstał w Barcelonie, gdzie mieści się główna siedziba firmy. Aplikacja Glovo weszła na polski rynek w ubiegłym roku i kurierzy z żółtymi plecakami szybko znaleźli się w wielu dużych miastach w Polsce. „Polska coraz częściej zostaje dostrzegana na technologicznej mapie Europy, a z pewnością wkrótce też i świata. Wszystko poprzez utalentowane pokolenie, rozwijającą się gospodarkę, ale także otwartość na innowacje. Właśnie dzięki temu Glovo Warsaw Tech Hub rozwija się tak szybko. Jak dotąd zespół zasiliło 30 inżynierów i ekspertów technologicznych. Do końca 2020 roku planujemy zatrudnić kolejne 20 osób – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska. Źródło: ISBtech

Sylen Studio: Do Rady Nadzorczej niezależnego studia gamingowego dołączył pisarz fantasy Michał Gołkowski. Autor serii książek Komornik wesprze spółkę w pracach nad grą opartą na uniwersum jego powieści. Spółka pozyskała na ten cel 2,5 mln zł z prywatnej emisji akcji. Źródło: spółka

Microsoft: Rafał Albin obejmuje stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem marketingu i operacji w polskim oddziale Microsoft jednocześnie wchodząc do ścisłego kierownictwa firmy. Zastąpił na tym stanowisku Anielę Hejnowską. Źródło: spółka

inSTREAMLY: Filip Vukić objął stanowisko Head of Talents & Partnerships. Jego głównym zadaniem będzie rozwój globalnej sieci wydawców. Źródło: spółka

HMD Global: Producent telefonów i smartfonów Nokia zatrudnił Alaina Lejeune’a na stanowisku Global Leader of Operations. Lejeune będzie odpowiedzialny za nadzór globalnych operacji, zarządzanie działaniami inżynieryjnymi i kierowanie łańcuchem dostaw, raportując bezpośrednio Florianowi Seiche, CEO HMD Global. Źródło: ISBtech

Movie Games: Zawarł umowę inwestycyjną z Filipem Szklarzewskim oraz Robertem Lewandowskim, której celem jest powołanie wspólnej spółki zajmującej się produkcją gier o tematyce sportowej, podała spółka. Źródło: ISBtech

Punch Punk Games: Rozpoczyna dziś kampanię crowdinvestingową na amerykańskiej platformie Kickstarter i zamierza pozyskać 13 tys. USD na przeprowadzenie testów, szlify wizualne oraz porting gry „This is the Zodiac Speaking”, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ricoh Polska: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką Simplicity, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Rockbridge TFI: Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji należący do Rockbridge zmienił nazwę na Rockbridge FIZ Gier i Innowacji, poinformował fundusz. Zarządzającym nowym funduszem został Paweł Sugalski, zarządzający analogicznym produktem w formule FIO. Źródło: ISBtech

ATM Grupa: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Zarząd widzi potencjał na wzrost efektywności i rentowności w dłuższym okresie oraz aktywnie szuka nowych celów do przejęć. Spółka jest zainteresowana m.in. przejęciem aktywów upadającej firmy Wirecard w Rumunii. Prowadzony jest również due dilligence w Hiszpanii i finalizowane kupno spółki zajmującej się sztuczną inteligencją. Źródło: Trigon

Saab: Ogłosił, że sprzedał holenderską firmę QPS (Quality Positioning Services), dostawcę rozwiązań w zakresie oprogramowania hydrograficznego dla światowego przemysłu morskiego. Decyzja ta jest zgodna ze strategią Saab, polegającą na optymalizacji portfolio produktów i skupieniu się na pięciu głównych obszarach. Źródło: spółka

Gaming Factory: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Live Motion Games za kwotę 1,08mln zł. Źródło: spółka

All In! Games: W planach jest obecnie 20 tytułów gier, spółka nie wyklucza przejęć w przyszłości – prezes. Źródło: Trigon

SimFabric: Powołał spółkę zależną – VRFabric SA. Działalność nowego podmiotu będzie skoncentrowana na realizacji piątego filaru strategii zrównoważonego rozwoju SimFabric, jakim jest produkcja symulatorów na gogle wirtualnej rzeczywistości. Nowa spółka zajmie się także portingiem gier (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) na urządzenia VR. W maju SimFabric powołało spółkę MobileFabric SA, której celem jest rozwój gier na urządzenia mobilne. Źródło: spółka

Netia: Rozpocznie komercjalizację nowego obiektu data center w Jawczycach koło Warszawy w tym miesiącu, a na początku 2021 planuje obiekt oddać do użytku, podała spółka. Nowa inwestycja ma wartość ok. 79 mln zł. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Udostępniło aplikację mobilną „Moje Pomiary” do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia przez pacjentów, podała spółka. Asseco Data Systems i BFF Banking Group podpisały porozumienie dotyczące wdrożenia platformy do elektronicznego podpisywania dokumentów dla pracowników BFF w Polsce, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Podpisał umowę z Epic Games, czołowym amerykańskim producentem gier, technologii i zarządzającym sklepem Epic Store, podała spółka. Na podstawie umowy spółka uzyskała niestandardowe warunki licencji dotyczącej silnika Unreal Engine 4 dla wielu tytułów gier Bloober Team. Źródło: ISBnews

BPS: Banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS i Bank BPS udostępniły swoim klientom usługę Apple Pay – chroniący prywatność użytkownika sposób płacenia zbliżeniowo, podał bank. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Wprowadził na rynek kompleksową usługę o nazwie Prestigio ePrice Labels, czyli elektroniczne etykiety znacznie usprawniające proces zarządzania cenami w sieciach handlowych lub punktach sprzedaży, podała spółka. Źródło: ISBnews

BNP Paribas Bank Polska: Będzie rozwijał usługi walutowe w ramach szybkiej platformy walutowej FX Pl@net. Jednocześnie bank rezygnuje z marki Rkantor.com, podał bank. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Data premiery gry „KIDS: Animal Colouring” na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 20 sierpnia, podało No Gravity Games. Źródło: ISBnews

SimFabric: Gry „Saboteur!”, „Saboteur II: Avenging Angel” i „Mad Age & This Guy” w dniu premiery zwróciły wszystkie koszty produkcji, poinformował SimFabric. SimFabric rozpoczyna produkcję „The Artifact Hunter” – przygodowego symulatora z elementami FPS, którego debiut zaplanowano na II połowę 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Letus Capital: Podpisał umowę licencyjną na korzystanie z innowacyjnego głosowego wyłącznika bezpieczeństwa, podała spółka. Projekt będzie realizowany we współpracy z Softblue. Źródło: ISBnews

Telewizja Polska, Emitel: Zawarły 10-letnią umowę na dystrybucję programów TVP na multipleksie trzecim (MUX-3) naziemnej telewizji cyfrowej, poinformował Emitel. Umowa obejmuje także zmianę standardu nadawania i kodowania, która będzie realizowana w 2022 r. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Podpisał umowę z Sony Pictures Television Inc. na udzielenie amerykańskiemu producentowi na wyłączność prawa opcji do nabycia autorskich praw majątkowych swojej najpopularniejszej gry – ‚Serial Cleaner’, podała spółka. Sony planuje stworzyć na podstawie tej gry serial animowany. Źródło: ISBnews

GamePlanet: Spółka w której PlayWay docelowo będzie posiadać 72,4% udziału, wybrało ponad 20 preprodukcji i planuje produkować minimum kilkanaście gier rocznie, przy bardzo dużym wsparciu jednego z głównych akcjonariuszy tj. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowca w Płocku, podał PlayWay. Źródło: ISBnews

The Dust: Podpisał umowę na wydanie gry „Together” z Ultimate Games, podała spółka. Gra będzie dostępna na konsoli Nintendo Switch, zostaną także stworzone porty na platformy Xbox oraz PS4. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry „Ultimate Fishing Simulator” na platformie Nintendo Switch została ustalona na 27 sierpnia br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Wyznaczył datę premier gry „Heliborne Enhanced Edition” na 20 sierpnia br., a gry „Crossroads Inn Aniversary Edition” na 22 października , podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei: GameCenter to najnowsza aplikacja dostępna dla użytkowników smartfonów i tabletów marki w Polsce oraz w 33 krajach na całym świecie. Jest to platforma opracowana z myślą o społecznościach osób grających w gry na urządzeniach mobilnych, która oferuje dostęp do najlepszych aplikacji oraz dedykowanych bonusów i promocji. Źródło: ISBtech

Żabka: W nieco ponad rok od momentu wprowadzenia na rynek aplikacja żappka zgromadziła ponad 3 mln użytkowników. Zainteresowanie narzędziem w ostatnich miesiącach dynamicznie rosło, a nowe funkcjonalności, m.in. możliwość zamawiania produktów w ramach usługi „Zamów i odbierz” czy płatności bezdotykowe Żappka Pay, zostały wdrożone w czasie pandemii dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa klientów sieci. Dzięki aplikacji klienci zbierają żappsy – punkty, które mogą wymieniać na nagrody. Źródło: ISBnews

Tpay: KNF podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu usług płatniczych świadczonych przez Krajowy Integrator Płatności, właściciela marki Tpay. Rozszerzenie obejmuje możliwość oferowania przekazów pieniężnych, inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz dostępu do informacji o rachunku (AIS). Dwie ostatnie to usługi wprowadzone dyrektywą PSD2, która zwiększa zabezpieczenia transakcji internetowych. Źródło: spółka

Samsung: Wraz ze światową premierą urządzeń marki – smartfonów Galaxy Note20 5G i Galaxy Note20 Ultra 5G oraz zegarka Galaxy Watch 3 – najnowsze flagowce tej firmy mogą już zamawiać w przedsprzedaży klienci T-Mobile i Plusie. Źródło: spółki

The Dust: Podpisało umowę z Juice dotyczącą trailera do gry „I, the Inquisitor”. Międzynarodowe studio postprodukcji obrazu i dźwięku oraz designu znane jest m.in. z produkcji zwiastuna do gry „Call of Duty: Modern Warfare®” czy trailera do filmu „Marsjanin”. Źródło: ISBnews

Moonlit: Jako jedna z nielicznych polskich firm, pojawi się na największych azjatyckich targach gier komputerowych – G-Fusion Live Show. Wydarzenie online pozwoli producentowi symulatorów na dotarcie z prezentacją Model Buildera potencjalnie do kilkudziesięciu milionów osób w Chinach – największym światowym rynku gamingowym. Źródło: ISBtech

Adgar Poland: Inwestor i właściciel obiektów biurowych, został partnerem nowoczesnej platformy Vooom, której ambicją jest połączenie obiektów nieruchomości z transportem przyszłości. Innowator w dziedzinie miejskiej mobilności i dostawca pierwszej w Polsce cyfrowej usługi mobilności (tzw. MaaS: Mobility-as-a-Service), w którą zainwestował m.in. ING Bank Śląski, uruchomi niebawem na warszawskim Służewcu (największej w kraju biznesowej dzielnicy) pierwszy w Polsce „Hub Mobilności”, czyli nowoczesną przestrzeń parkingową dla pojazdów współdzielonych – w 100% bezemisyjnych elektrycznych hulajnóg, skuterów i aut na minuty – wraz z dedykowaną im infrastrukturą ładowania. Więcej szczegółów oraz grafika znajdują się w załączeniu. Źródło: ISBtech

take&drive: Użytkownicy platformy integrującej pojazdy współdzielone i komunikację miejską na jednej mapie, mogą już korzystać z multimodalnego planera podróży. Od teraz aplikacja podpowiada, jak dojechać do celu za pomocą różnych środków transportu, dzięki czemu wybranie najkrótszej trasy ma być bardzo proste. Źródło: ISBtech

FlixBus: „Jest to najtrudniejszy sezon w naszej historii, ale dzięki analizie danych mogliśmy błyskawicznie odbudować naszą ofertę. Te wakacje są też na pewno bardziej intensywne i wymagające niż poprzednie – więcej czasu zabierają analizy ruchu i popytu oraz dopasowanie do cały czas zmieniających się obostrzeń, dużo ostrożniejsi są też pasażerowie, którzy z rezerwacją biletu często czekają do ostatniej chwili. Sierpień pod tym względem może być jeszcze trudniejszy, bo mogą wrócić kolejne restrykcje” – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Źródło: ISBtech

ING Bank Śląski: Wprowadza usługę Autostrady umożliwiającą korzystanie z Autopay – systemu automatycznych opłat za przejazdy autostradami. Klienci banku mogą płacić za przejazdy bezpośrednio ze swojego konta. Usługa jest dostępna w bankowości internetowej i aplikacji Moje ING. Dzięki usłudze podróżujący mogą przejechać płatnymi odcinkami autostrady AmberOne A1 oraz A4 na odcinku Katowice-Kraków bez konieczności zatrzymywania się na punktach poboru opłat.”Już ponad 300 tys. kierowców używa na co dzień z Autopay, by móc wygodnie poruszać się po polskich autostradach. Dzięki naszemu rozwiązaniu płatność za autostrady odbywa się w pełni automatycznie i całkowicie bezdotykowo, co ma obecnie niebagatelne znaczenie. Cieszymy się ogromnie, że do grona naszych partnerów dołączył ING Bank Śląski, jeden z liderów sektora bankowego w Polsce – mówi Miłosz Kurzawski, zarządzający Autopay. Źródło: ISBtech

Yanosik: Użytkownicy aplikacji mogą teraz skorzystać z usługi Yanosik Pay, dostarczanej przez system Autopay. Dzięki temu za przejazd autostradą zapłacą mniej, a w dodatku nie będą musieli zatrzymywać się na bramkach. Do końca września kierowcy płacący poprzez Autopay mogą skorzystać ze zniżek za przejazdy na A4 na odcinku Katowice – Kraków. Źródło: spółka

Lenovo: Zostało sponsorem tytularnym motocyklowego Grand Prix Dorna Sports — Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020. Tym samym po raz pierwszy stanie się wiodącym partnerem na imprezie motocyklowej wysokiej rangi. Wyścigi noszące oficjalną nazwę Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini odbędą się w dniach 11–13 września 2020 r. na torze Misano World Circuit Marco Simoncelli. Źródło: spółka

DRAGO entertainment: Treasure Hunter Simulator z portfolio produkcyjnego już wkrótce zadebiutuje na Nintendo Switch. Za porting i wydanie gry w wersji na japońską konsolę będzie odpowiadała spółka powiązana z Forever Entertaiment – UF Games. Symulator poszukiwacza skarbów od grudnia 2018 roku jest dostępny na PC. W czerwcu twórcy tytułu zapowiedzieli udostępnienie projektu także na platformie Sony i Microsoftu. Portem Treasure Hunter Simulator w tych wersjach zajmuje się MD Games. Źródło: spółka

Logitech G: Marka Logitech i wiodący innowator technologii oraz sprzętu do gier, prezentuje kierownicę i pedały wyścigowe Logitech G923 – wysokiej klasy zestaw, który zrewolucjonizuje wrażenia z wyścigów symulacyjnych. Zaprojektowana z myślą o maksymalnym realizmie, kierownica G923 została wyposażona w technologię TRUEFORCE™ – nowy mechanizm sprzężenia zwrotnego, który pobiera dane z silnika fizyki oraz silnika audio gry, zapewniając ultra-realistyczne wrażenia. Źródło: spółka

Grupa SER: Computerworld opublikował coroczny ranking „Top 200″, w którym ocenia polski rynek informatyczny w różnych kategoriach. W tegorocznym rankingu Grupa SER nie tylko zajęła wysokie miejsca w 21 kategoriach, lecz także po raz kolejny została uznana za największego dostawcę rozwiązań ECM w Polsce. „Jesteśmy liderem polskiego rynku ECM od 2017 roku. Uważamy, że jest to wynikiem naszej ciężkiej pracy, osiągnięć oraz bliskich relacji z naszymi polskimi klientami. Cały czas konsekwentnie się rozwijaliśmy i rozszerzyliśmy zarówno nasz zespół, jak i sieć partnerów w Polsce. Zdobyliśmy też wielu nowych klientów. Obecnie mamy doskonałe warunki do tego, aby nadal wspierać naszych klientów w stawieniu czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem informacją, z którymi mają do czynienia w 2020 roku” — wyjaśnia Morad Rhlid, dyrektor zarządzający SER Solutions International. Źródło: spółka

SimFabric: Rozpoczyna prace nad nowym projektem. Spółka stworzy symulator poszukiwacza starożytnych artefaktów, w którym znajdą się elementy FPS – The Artifact Hunter. Fabuła gry sięga początków XX wieku. Twórcy bazują na prawdziwych miejscach i historycznych wydarzeniach. The Artifact Hunter w pierwszej kolejności zostanie udostępniona na komputery PC oraz Mac. Docelowo trafi także na konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Premiera tytułu zaplanowana jest w drugiej połowie 2021 roku. Źródło: spółka

Riot Games: Po świetnym debiucie i pobiciu kolejnych rekordów, Riot Games wchodzi ze swoją darmową strzelanką sieciową VALORANT w kolejną fazę. W grze oficjalnie rozpoczyna się Drugi Akt, a wraz z nim wprowadzony zostaje oczekiwany przez graczy tryb FFA Deathmatch i nowa agentka – Killjoy, wykorzystująca w walce zabójcze technologie i roboty. Źródło: spółka

Bank Millennium: Bon turystyczny można odebrać m.in. za pośrednictwem bankowości internetowej Banku. Klienci Banku Millennium mogą się zalogować do platformy PUE ZUS, gdzie Bon turystyczny jest dostępny, na trzy różne sposoby. Źródło: spółka

UpSteam: Zadebiutował w Polsce w marcu – czyli w czasie pandemii. Usługa działa na razie w Warszawie, gdzie każdy może zamówić ekspresową myjnię samochodową prosto do domu, biura czy w dowolne miejsce w mieście. Specjaliści przyjadą przez wskazany adres … na rowerze! Mobilna myjnia samochodowa, która poprzez przeszkolonych pracowników myje samochody w miejscu ich zaparkowania, to pomysł estońskiego start-upu. Ekspresowe mycie jest przyjazne środowisku, gdyż zużywa do 300 litrów wody mniej na każdy samochód niż klasyczne myjnie. Źródło: ISBtech

Klabater: Poszerza i wzmacnia współpracę z amerykańską grupą Discovery. Poza flagowym wspólnym projektem Moonshiners oraz planowanym tytułem opartym na licencji programu Animal Planet, do gier wspieranych przez Discovery dołącza dziś This is the Zodiac Speaking od Punch Punk Games. Partnerem medialnym tytułu został kanał Investigation Discovery (ID), lider na amerykańskim rynku telewizyjnym true crime, będący własnością grupy Discovery. Źródło: spółka

SEAT: Nowa platforma zapewni wgląd w ofertę nowych samochodów z całej Polski dostępnych od ręki. Producent rozbudował intuicyjną wyszukiwarkę pojazdów o opcję wyboru sposobu finansowania, dostosowanego do potrzeb firmy i osób prywatnych. Klienci indywidualni będą mogli skorzystać z unikalnego leasingu konsumenckiego, nieoferowanego w salonach stacjonarnych. Platforma Sales Online SEAT to kolejne rozwiązanie online producenta odpowiadające na dynamicznie zmieniające się oczekiwania polskich konsumentów. Na początku czerwca br. uruchomiono Wirtualny Salon SEAT, ogólnodostępną platformę łączącą funkcje showroomu i miejsca e-spotkań dedykowanego najnowszym modelom marki. Źródło: ISBtech

Microsoft, FedEx: Ogłosiły początek wieloletniej współpracy, która ma pomóc w przekształceniu doświadczenia klientów w obszarze handlu detalicznego i dostaw. Będzie to możliwe m.in. poprzez połączenie globalnej sieci cyfrowej i logistycznej FedEx z możliwościami inteligentnej chmury Microsoft. Partnerstwo ma na celu stworzenie nowych wspólnych ofert zasilanych przez chmurę Azure i rozwiązanie Dynamics 365, które wykorzystają dane i rozwiązania analityczne do zaadresowania kluczowych aspektów doświadczenia handlowego i umożliwią firmom lepsze konkurowanie w dzisiejszym coraz bardziej cyfrowym środowisku. Źródło: spółka

Flowmon: Został uwzględniony w Przewodniku Rynkowym Gartnera dotyczącym rozwiązań NDR. Jest to już drugi tegoroczny przewodnik – poprzednio był to Gartner’s Network Performance Monitoring & Diagnostics Market Guide. Pojawienie się Flowmona w obu publikacjach potwierdza wizję firmy, polegającą na łączeniu działań zespołów sieciowych i bezpieczeństwa, aby skrócić przestoje, zmniejszyć skutki naruszeń bezpieczeństwa i ograniczyć koszty tam, gdzie nakładają się funkcjonalności. Źródło: spółka

Art Games Studio, Ultimate Games: Infernal Radiation, hardcore gra akcji, z portfolio wydawniczego już niebawem zadebiutuje w wersji na komputery stacjonarne w trybie wczesnego dostępu (tzw. early access). Twórcą jest polskie studio Asmodev. Data premiery została ustalona na 10 sierpnia br. Fabuła produkcji łączy w sobie elementy gotyckiego i mrocznego fantasy przepełnionego horrorem. Nie zabraknie też elementów czarnego humoru. Planowana jest również wersja na Nintendo Switch. Źródło: spółka

Silvair: Amerykańska firma LED Green Light wykorzystała technologię spółki w celu modernizacji oświetlenia w pierwszych wdrożeniach w sieci marketów Pioneer w USA. Źródło: ISBtech

SpotTheSpy: Tworzona we Wrocławiu aplikacja otrzymała amerykański patent na technologię IT z zakresu cyberbezpieczeństwa. Patent obejmuje innowację, która pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika na bazie jego obecnej lokalizacji. Oczekujemy, że patent USA pozwoli nam na na szybszy rozwój i oferowanie technologii nie tylko użytkownikom aplikacji, ale też klientom biznesowym, przede wszystkim producentom oprogramowania i firmom, którym zależy na zwiększeniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Aplikacja powstaje w 100% we Wrocławiu, a jej właścicielami są przedsiębiorcy z Danii i Polski. Od początku działalności pobrało ponad 300 tysięcy użytkowników, przede wszystkim z USA. Źródło: ISBtech

Punk Notion: Ars Fabulae to tytuł produkcji studia, wydawanej przez Hydra Games. Na graczy czeka baśniowy świat kryjący wiele tajemnic i ukrytych wiadomości.

Salesforce: Ogłosił dostępność usługi Service Cloud Voice z Amazon Connect. Zapowiedziana na targach Dreamforce 2019 usługa Service Cloud Voice po raz pierwszy łączy w jedno: telefon, kanały cyfrowe i dane CRM – wszystko z poziomu jednej konsoli. Pozwoli to firmom w prosty, szybki i wygodny sposób tworzyć własne call center, w którym każdy konsultant będzie posiadał pełnie wiedzy o kliencie, historii jego kontaktów z firmą, jego produktach czy usługach. Źródło: ISBtech

Signify: Interact City to opracowany przez spółkę zintegrowany system do monitorowania, sterowania i zarządzania oświetleniem. Umożliwia on miastom implementację inteligentnych rozwiązań, pozwala ograniczyć zużycie energii i koszty operacyjne oraz przyczynia się do wygodniejszego i bezpieczniejszego życia mieszkańców. Zbiór interfejsów programistycznych aplikacji (API) umożliwia integrację inteligentnego oświetlenia z innymi systemami administracyjnymi, a także rozwój usług, które wykorzystują czujniki wbudowane w system oświetlenia. Signify pomyślnie wdrożyła ponad 2 000 projektów w 58 krajach. Raport badawczy Guidehouse Insights Smart Street Lighting Vendors ocenia 18. producentów działających na światowym rynku inteligentnego oświetlenia ulicznego i skupia się na dostawcach systemów zarządzania oświetleniem, oprogramowania oraz rozwiązań sieciowych. Ocenia też stopień, w jakim firmy integrują swoje rozwiązania inteligentnego oświetlenia ulicznego z szerszym rynkiem Smart City. Źródło: spółka

ASBISc Enterprises Plc: Prestigio, marka należąca do międzynarodowej Grupy, wprowadza do swojej oferty powerbanki, które jako pierwsze w Europie wykorzystują grafen, jeden z najbardziej obiecujących materiałów w nowoczesnej elektronice. Źródło: ISBtech

VMware: Wprowadza nowe, rozszerzone możliwości swoich sztandarowych platform workspace’owych. Celem jest przygotowanie biznesu na hybrydowe środowisko pracy przyszłości. Aktualizacje VMware obejmą pakiet nowych rozwiązań dla platformy VMware Workspace ONE Intelligent Hub, stworzonych specjalnie, aby pomóc klientom bezpiecznie sprowadzić pracowników do biur na całym świecie. VMware wprowadza także ulepszenia do swojej flagowej platformy infrastruktury wirtualnych pulpitów (VDI), VMware Horizon 8. W nowej rzeczywistości praca zdalna nie jest już luksusem dla nielicznych, a koniecznością dla wszystkich. Co więcej, okazało się, że ten model pracy pozwala nam lepiej się kontaktować, przyspiesza procesy rekrutacyjne i pozwala firmom szybciej dostosowywać się do zmian rynkowych. To wszystko jednak umożliwiła nam odpowiednia technologia. Nasze najnowsze rozwiązania, czyli Workspace ONE Proximity i Workspace ONE Campus, wraz z uruchomieniem pierwszej, prawdziwie nowoczesnej platformy dla wirtualnych pulpitów i aplikacji, mają strategiczne znaczenie dla wsparcia pracy zdalnej i potwierdzają nasze zaangażowanie w pomoc klientom biznesowym – komentuje ShankarIyer, dyrektor generalny VMware ds. rozwiązań End-User Computing. Źródło: spółka

HPE, SAP: Ogłaszają partnerstwo w ramach którego po raz pierwszy udostępnione zostanie SAP HANA Enterprise Cloud on-premise. Źródło: spółka

T-Mobile: W ramach akcji „Happy Fridays” udostępnia usługę „Gdzie jest dziecko” na 30 dni. Nowi użytkownicy serwisu będą mogli wypróbować go za darmo, zaś dotychczasowi rozszerzyć zakres usługi o nielimitowaną liczbę lokalizacji. Bonus można aktywować od 7 do 9 sierpnia w aplikacji „Mój T-Mobile” lub poprzez SMS. Źródło: spółka

