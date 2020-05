Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 4-8 maja 2020

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Finansowanie: W związku z pandemią wprowadzono ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne, należą do nich m.in. zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł, rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego, a także zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wsparcie jest finansowane z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Źródło: ISBnews

Finansowanie: Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów zainteresowanych wejściem do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs, EDIH) tworzonych przez Komisję Europejską w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme), podał resort. Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. 60 mln euro plus wkład krajowy. Źródło: ISBnews

Informatyzacja: Opracowanie nowego systemu z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady zakłada nowelizacja ustawy o drogach publicznych, którą wczoraj wieczorem przyjął Sejm. Opowiedziało się za nią 236 posłów, 222 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Źródło: ISBnews

Inwestycje: Blisko 150 tys. gospodarstw domowych z obszarów wykluczonych cyfrowo zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu w ramach zakończonego IV konkursu działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. „dogęszczanie obszarów”, poinformowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Łączna maksymalna kwota dofinansowania na 22 obszary wynosi 362,5 mln zł, podano także. Źródło: ISBnews

Pandemia: Po publikacji założeń tzw. tarczy antykryzysowej, firma Sage zapytała swoich klientów, co sądzą o rządowym projekcie i jakich kolejnych kroków oczekują w ramach ratowania gospodarki. Badanie zrealizowano w dniach 10-20 kwietnia 2020, poprzez ankietę online, wzięło w nim udział 606 przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jak podano, najbardziej alarmujący wydaje się fakt, że aż 38% firm nie rozumie lub nie jest pewna czy rozumie założenia rządowego projektu, podano w informacji. Na ten moment już 22% firm wie, że nie będzie mogło skorzystać z proponowanych rozwiązań wsparcia. Najwięcej wątpliwości budzą kwestie rozliczeń z ZUS (np. trzykrotny zrost wysokości zaliczki na podatek od wynagrodzeń w zamian za zwolnienie ze składek ZUS, nieprecyzyjność zapisów oraz obawa przed ich dowolną interpretacją. Źródło: ISBnews

E-commerce: Unity Group szacuje, że wartość handlu elektronicznego w Polsce może przekroczyć rekordowe 100 mld zł już w 2020 r., a do 2025 r. będzie rosła co najmniej o 20%, poinformował managing partner Unity Group Piotr Wrzalik. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Regulacje w tarczy 3.0 dotyczące firm telekomunikacyjnych nie mają związku z epidemią COVID-19 i powinny zostać wyłączone z tej ustawy i poddane odrębnemu procesowi legislacyjnemu z uwzględnieniem pełnych konsultacji społecznych, oceniła ekspertka Konfederacji Lewiatan dr Aleksandra Musielak. Źródło: ISBnews

HR: Aż 59% Polaków chciałaby otrzymywać pensję w innym trybie niż miesięcznym – np. co tydzień, na wzór państw zachodnich, wynika z badania „Sytuacja finansowa pracowników w Polsce 2020” na zlecenie Symmetrical Labs. Źródło: ISBnews

Finanse: Sektor IT ma do odzyskania od swoich dłużników prawie 127 mln zł, a do oddania wierzycielom 192,6 mln zł, wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Wraz z wejściem w życie tarczy 3.0 można się spodziewać unieważnienia aukcji 5G. Źródło: Trigon

Reklama: Nakłady na reklamę online w Polsce wzrosły o 10,4% r/r do prawie 5 mld zł w 2019 r., wynika z badania IAB AdEx, realizowanego przez IAB Polska wspólnie z PwC. Źródło: ISBnews

Chmura: Badanie zlecone przez firmę Colt ujawniło, że 2020 rok będzie znaczący dla rozwoju sieci w chmurze, ponieważ wiele przedsiębiorstw jest obecnie zaangażowanych we wdrażanie strategii chmurowych w swoich organizacjach. Colt Technology Services opublikowało nowe badania, które nakreślają stan przetwarzania w chmurze w 2020 r. Analiza danych wykazała, że kolejna dekada będzie okresem niezwykle znaczących zmian – aż 96 procent menedżerów wyższego szczebla z sektora IT jest przekonana o tym, że będą przenosić kluczowe funkcje biznesowe do chmury. Źródło: spółka

Cyberobrona: W 2019 r. w skali globalnej aż 42% wszystkich ataków na organizacje usług finansowych stanowiły brute force attacks oraz credential stuffing (próby włamań za pomocą pozyskanych częściowych danych dostępowych), a odsetek tek wzrósł o 5 punktów w raportowanym okresie, wynika z badania Team F5 Labs Security Incident Reseponse. F5 podkreśla, że istnieją w tym obszarze różnice w zależności od lokalizacji – ataki na uwierzytelnianie stanowiły 20% wszystkich ataków w regionie EMEA, 15% naruszeń w APAC oraz aż 64% w Ameryce Północnej. Ataki DDoS były drugim co do wielkości zagrożeniem dla organizacji świadczących usługi finansowe. Stanowiły 32% wszystkich zgłoszonych incydentów w latach 2017-2019. Jest to również najszybciej rosnące zagrożenie – w badanym okresie wzrosły o 16%. DDoS najbardziej dotkliwe są dla sektora finansowego w regionie Azji i Pacyfiku – stanowią 55% wszystkich naruszeń, w EMEA to aż połowa zgłoszonych ataków, zaś w Ameryce Północnej jedynie 22% z nich. Źródło: spółka

Nieruchomości: Według raportu „Occupier Economics: Rynek biurowy we Wrocławiu I kw. 2020 r.” firmy doradczej Cresa, wolumen transakcji w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 47.900 m2, co stanowi 35% średniej rocznej z lat 2015-2019. Największy popyt generowany był zdecydowanie ze strony sektora IT (83%). Wśród rodzajów podpisanych umów przeważały renegocjacje (37%) oraz wynajem na potrzeby właściciela (24%). Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

AliExpress: Uważa Polskę za jeden z trzech swoich kluczowych rynków w Europie, a także jeden z najlepszych na świecie i zapowiada dalsze inwestycje w naszym kraju, poinformował ISBtech dyrektor ds. rozwoju strategicznego na CEE w Aliexpress Łukasz Dwulit. Źródło: ISBtech

X-Trade Brokers (XTB): Koncentruje się na rozwoju własnych technologii, szczególnie w zakresie platform transakcyjnych i jest dobrze przygotowane do zarządzania ryzykiem przy dużej zmienności na rynkach finansowych, poinformował ISBtech Omar Arnaut, CEO XTB. Sprzedaż akcji przez Entersprise Investors nie wpływa na realizację strategii rozwoju brokera. Źródło: ISBtech

CI Games: Dotychczasowa sprzedaż gry „Sniper Ghost Warrior Contracts” oraz zaktualizowane projekcje dalszej sprzedaży gry w kolejnych latach pokazują wysoką rentowność projektu, poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński. CI Games rozmawia z bankiem o finansowaniu, nie prowadzi prac w kwestii emisji akcji i zmniejszyło potrzeby finansowania o połowę, poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński. CI Games szykuje „nową, bardzo ważną” cechę gry „Sniper Ghost Warrior Contracts”, która może pojawić się na rynku jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes CI Games Marek Tymiński. Ponadto jest zadowolony z obecnego rozwoju projektu gry „Lords of the Fallen 2”. Źródło: ISBtech

Microsoft: Wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej ogłosił partnerstwo i największą w historii kraju inwestycję o wartości 1 mld USD w technologię cyfrową zakładającą m.in. budowę data center w Warszawie, poinformował dyrektor generalny Microsoft w Polsce Mark Loughran. Źródło: ISBnews

WP Engine: Firma technologiczna z Austin w USA, lider hostingu WordPress i rozwiązań DXP (Digital Experience Platform) otwiera biuro w Krakowie, poinformował dyrektor generalna WP Engine Heather Brunner. Zespół krakowskich specjalistów będzie wspierał organizację w ramach globalnego centrum innowacji. Nowy ośrodek R&D będzie również wsparciem dla europejskich i globalnych klientów WP Engine. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Zwiększyło bazę klientów o 6,2 tys. do 1,49 mln, a cyfrowych subskrypcji o 17 tys. do 3,18 mln w I kw. 2020 r. W ujęciu rok do roku liczba klientów wzrosła o 31,8 tys., a wszystkich usług o 100 tys., podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Odnotował 2,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,69 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Huawei: Nawiązał współpracę z mBankiem, aby jego aplikacja została udostępniona na AppGallery w ramach Huawei Mobile Services (HMS), poinformował dyrektor rozwoju ekosystemu Huawei CBG Polska Witold Walczak. Huawei rozmawia ponadto m.in. z Revolut. Jednocześnie na jego platformie pojawiły się aplikacje brandów internetowych: Automapa, Allegro, Empikgo. Źródło: ISBnews

Amazon: Otworzy nowe centrum logistyki o powierzchni 40 000 m2 w Łodzi, podała spółka. Firma jest już obecna w regionie i zatrudnia ponad 700 pracowników w swoim centrum w Pawlikowicach, które zostało uruchomione jesienią 2019 roku. Nowa inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi Amazon w całej Europie i pozwoli utworzyć ponad 100 nowych miejsc pracy w regionie łódzkim. Źródło: ISBnews

SAP Polska: Thomas Duschek został nowym dyrektorem zarządzającym, podała spółka. Nowy dyrektor zarządzający będzie aktywnie skalował działalność SAP w Polsce i umacniał pozycję firmy jako lidera rynku oprogramowania dla biznesu. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Powołując się na branżowych obserwatorów, ocenia, że jego „The Medium” było prawdopodobnie najbardziej promowaną grą i ‚głównym zwycięzcą’ prezentacji 13 gier na najnowszą konsolę Microsoftu, podała spółka. Bloober Team zawarł umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest wydanie nowej, produkowanej przez spółkę gry „The Medium” na platformach PC oraz Xbox Series X, w specjalnym programie, podał Bloober. Źródło: ISBnews

Revolut: Ma 10 mln klientów w Europie, w tym ponad 1 mln w Polsce, poinformowała spółka. W ciągu ostatnich 12 miesięcy polscy klienci wydali z pomocą aplikacji 3,5 mld zł. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Odnotowała 30,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 27,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Netia: Odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 184% r/r) w I kw. 2020 r. przy 5,62 mln zł przychodów (wzrost o 40% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Odnotowało 11,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4FunMedia: Odnotowało 13,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa BoomBit: Łączne przychody wyniosły 13,2 mln zł w kwietniu 2020 r. co oznacza spadek o 15% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m). Źródło: ISBnews

RedDev Studio: W strategii rozwoju zakłada m.in. stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych, które będą równolegle w sprzedaży na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier i tworzenie w każdym kolejnym roku co najmniej 12 takich gier, podała spółka. Źródło: ISBnews

Games Operators: Odnotował 4,23 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Games Operators ma umowę na wydanie trzech płatnych dodatków (DLC) do gry „112 Operator”, podała spółka. Planowane terminy premier DLC nie zostały jeszcze określone. Źródło: ISBnews

Falcon Games: Zawarł list intencyjny z Ultimate Games, podała spółka. Sygnatariusze listu intencyjnego wyrazili wolę przystąpienia do negocjacji w sprawie ustalenia warunków przyszłej współpracy, których efektem ma być realizacja wspólnych projektów wydawniczych oraz produkcyjnych. Źródło: ISBnews

Orange: Liczba użytkowników aplikacji Flex przekroczyła 40 tys., a wśród planów jest także uruchomienie Orange Flex dla biznesu, poinformował dyrektor marketingu rynku konsumenckiego Orange Polska Artur Stankiewicz. Nowa usługa została uruchomiona przez Orange Polska w maju 2019 r. Źródło: ISBnews

Huawei: Jest pierwszym na świecie dostawcą inteligentnych urządzeń mobilnych, który uzyskał certyfikat ochrony prywatności ISO/IEC 27701 zweryfikowany przez British Standards Institution. Oznacza to, że firma spełnia międzynarodowe standardy prywatności w zakresie projektowania oprogramowania, a także badań i rozwoju, gwarantując bezpieczeństwo i prywatność swoim użytkownikom. Co więcej, Celia, asystent głosowy od Huawei, otrzymał certyfikat ochrony prywatności ePrivacyseal, potwierdzający najwyższy poziom ochrony danych użytkowników korzystających z tego rozwiązania. Źródło: spółka

Brand24: Podsumowuje I kwartał 2020 roku: skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Brand24 na poziomie 3,2 mln zł w I kw. 2020 (-10% r/r); EBITDA w wysokości 0,3 mln zł w porównaniu do 0,6 mln zł rok wcześniej; strata netto w wysokości 0,4 mln zł wobec 0,02 mln zł przed rokiem; 3 066 aktywnych klientów na koniec I kw. 2020; liczba klientów, MRR i ARPU w ujęciu r/r pod negatywnym wpływem wstrzymania monitoringu serwisów Facebook i Instagram w II półr. 2019 – w poszczególnych miesiącach I kw. 2020 widoczne hamowanie trendu spadkowego; zmniejszenie kosztów operacyjnych o 0,7 mln zł w porównaniu z IV kw. 2019, dalsza ekspansja zagraniczna – 63% przychodów generowanych przez klientów spoza Polski. Źródło: spółka

Google: Według raportu Google Trust & Safety w 2019 r. zablokował i usunął 2,7 mld szkodliwych reklam – to ponad 5000 na minutę. Z powodu naruszenia zasad systemu Google, prawie milion kont reklamodawców zostało zawieszonych. W ostatnich miesiącach firma podjęła także działania w celu ochrony użytkowników przed nieuczciwymi praktykami reklamodawców, chcących wykorzystać epidemię COVID-19. Źródło: spółka

Finiata: Wystosowała list do ZPF, aby ten rozpoczął pitching polskiego rządu, by finansowe podmioty niebankowe zyskały wreszcie prawa równe z bankami. „Dla sektora MŚP to kluczowe, ponieważ fintechy mają znacznie mniejsze wymagania formalne i szybsze systemy weryfikacji, co w obecnej sytuacji jest dla wielu przedsiębiorców istotne dla przetrwania. Finiacie bardziej niż na promocji marki potencjalnym wywiadem lub komentarzem zależy na pobudzeniu zmian i wywołaniu dyskusji, która miejmy nadzieję zmieni sytuację fintechów na polskim rynku” – podano w informacji. Źródło: spółka

UPC: Będzie korzystać z sieci wybudowanych w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3). Dzięki podpisanej umowie za pośrednictwem otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, UPC poszerzy w przyszłości swój zasięg o kolejne pół miliona gospodarstw domowych w kraju. Źródło: spółka

PowerUp! Challenge: Wyłoniony został Polski Startup Roku, zwycięzca konkursu organizowanego przez fundusz EIT InnoEnergy. W rywalizacji zwyciężył startup Greenbin.app, który stworzył aplikację ułatwiająca zbiórkę zużytych opakowań. „Nawet największe firmy nie zbudują za nas zrównoważonego świata. Konieczna jest także zmiana naszych nawyków jako konsumentów. Wierzymy, że stworzona przez naszą firmę aplikacja Greenbin.app pomoże przekonać konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do zużytych opakowań, a producentom znacznie ułatwi monitorowanie, co dzieje się z opakowaniami po ich produktach” – mówi Olena Sydorenko, twórczyni Greenbin.app, polskiego Startupu Roku. Nagrodę publiczności Amazon Web Services oraz nagrodę specjalną SpeedUp! otrzymała firma Swapp!, która stworzyła rozwiązanie pomagające zmniejszyć zużycie jednorazowych opakowań. Źródło: spółka

Brand New Galaxy: Z początkiem maja br. do platformy marketingowo – technologicznej dołącza dziewiąta spółka – dom produkcyjny Robonauts Pictures, z Michałem Jaksikiem na czele, który obejmie rolę Managing Directora. Nowy podmiot w BNG to kontynuacja realizacji intensywnej strategii rozwoju hubu, ogłoszonej pod koniec kwietnia br. Źródło: spółka

PayPal: Jak podaje, popyt na usługi platformy w I kwartale 2020 roku był rekordowy i bezprecedensowy. 1 maja był rekordowym dniem w kontekście liczby transakcji w historii firmy, większym niż zeszłoroczne transakcje w Black Friday i Cyber Monday.W I kw. założono 20,2 mln nowych aktywnych kont, z czego 10 mln w sposób organiczny, co było rekordem w I kw. W kwietniu 2020 roku dodano 7,4 mln nowych aktywnych kont – wzrost o 135% (rekord wszechczasów). Źródło: spółka

Zenith Polska: Marta Marchlewska objęła stanowisko Communications & Business Directora, przejmując m.in. zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za obsługę Lotte Wedel. Tym samym zastąpi na tym stanowisku Aleksandrę Pająk, która w kwietniu rozstała się z agencją. Źródło: spółka

Stopklatka: Kanał z Grupy Kino Polska TV osiągnął w kwietniu 1,05% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49), co oznacza 26,5-procentowy wzrost kanału w porównaniu z kwietniem 2019 r. Źródło: spółka

T-Mobile: Intensywnie rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych Narrowband-IoT przeznaczony do budowy rozwiązań w oparciu o urządzenia Internetu Rzeczy. Z końcem kwietnia zasięg sieci NB-IoT operatora objął już 94% obszaru Polski. Źródło: spółka

Cisco, Google Cloud: Ogłosiły zamiar stworzenia pierwszego w branży, ukierunkowanego na aplikacje, środowiska sieciowego multicloud. To zautomatyzowane rozwiązanie zapewni aplikacjom i sieciom korporacyjnym możliwość współdzielenia założeń umów o poziomie świadczenia usług, polityk bezpieczeństwa i danych dotyczących zgodności z regulacjami, aby zapewnić przewidywalną wydajność aplikacji i spójne doświadczenie użytkownika. W ramach partnerstwa Cisco i Google Cloud zapewnią ścisłą integrację między rozwiązaniami Cisco SD-WAN i Google Cloud. Źródło: spółka

Esri Polska: Pierwszy automatyczny lot drona w Polsce – na trasie ze szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej do Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Banacha w Warszawie to efekt walki z koronawirusem na wszystkich frontach. Dron wzbił się w przestrzeń powietrzną i pokonał trasę po wytyczonej mapie, do której analizę przeszkód i wyznaczenie stref bezpieczeństwa przygotowała Esri Polska. Firma opracowała również koncepcję modelowania 3D przestrzeni powietrznej. Źródło: ISBtech

Art Games Studio: Wypracowało w I kw. blisko 86 tys. zł przychodów netto. To wynik o blisko 40 proc. lepszy niż w analogicznym okresie minionego roku. Ostatnie miesiące były dla spółki czasem wytężonych działań w zakresie produkcyjnym i wydawniczym. Pod szyldem warszawskiego studia ukazały się tytuły takie jak When I Was Young we wczesnym dostępie, Climbros i Pooplers. Ta ostatnia jest autorską grą Art Games Studio, która doczekała się również swojego wydania na Nintendo Switch. Obecnie studio koncentruje się na komercjalizacji swoich projektów. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Telewizja Polsat: Spółka zależna Cyfrowego Polsatu – zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia, podał Polsat. Źródło: ISBnews

P4: Operator sieci Play i spółka zależna Play Communications – złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia 100% udziałów Virgin Mobile Polska, podał Urząd. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Podjął decyzję dotyczącą dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych, podała spółka. W związku z tym przeznaczy do 300 mln zł na zakup obligacji skarbowych. Źródło: ISBnews

Netia: Podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku, w tym również ewentualnym zakupem części aktywów Vectry, powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Brand24: Larq FIZ objął 65 tys. akcji serii J za 1,38 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Movie Games: Zawiązał spółkę zależną True Games w której objął 85% akcji, a pozostałe 15% objęły dwie osoby fizyczne: raperzy Wojciech „Sokół” Sosnowski oraz Michał „Małolat” Kapliński, podała spółka. Przedmiotem działalności True Games jest produkcja gier komputerowych na zasadach symulatorów o szeroko pojętej tematyce ulicznej. Źródło: ISBnews

Asbis: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, tj. łącznie 4 162 500 USD, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Punch Punk Games: Chce zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect, jeśli pozyska wcześniej finansowanie w ramach kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl, podała Grupa INC, z którą spółka podpisała umowę zakładającą pozyskanie 1,5 mln zł finansowania. Źródło: ISBnews

Movie Games: Zarząd, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 823 399 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Merlin Group: Rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 4,24 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołane na 27 maja. Źródło: ISBnews

Banco Santander, Ebury: Wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód od instytucji nadzorczych bank ogłosił zamknięcie transakcji zakupu nieco ponad 50% udziałów w Ebury. Ze wsparciem strategicznego inwestora Ebury planuje wejście na kolejne rynki. Zgodnie z pierwotnie ogłoszonymi warunkami transakcji, Banco Santander nabył 50,1% udziałów w Ebury za cenę 350 milionów funtów szterlingów (tj. ok. 1,7 miliarda złotych), z czego 70 milionów funtów (ok. 350 milionów złotych) zasiliło kapitały własne Ebury. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację szybkiego rozwoju Ebury oraz wejście fintechu na nowe rynki, przede wszystkim Ameryki Łacińskiej oraz Azji. Oddział Ebury działający w Polsce może zaliczyć miniony rok obrotowy (zakończony 30 kwietnia) do udanych. W tym okresie pozyskał ok. 600 nowych klientów biznesowych, a jego przychody wzrosły o ponad 100%. Na uwagę zasługuje fakt, że polski oddział sukcesywnie poszerza zasięg swojej działalności. W ostatnim roku nawiązał on współpracę z pierwszymi klientami zarejestrowanymi w krajach bałtyckich: na Litwie, Łotwie i w Estonii. Obecnie polski oddział fintechu wspiera niemal dwa tysiące polskich firm (eksporterów i importerów), dla których dotychczas zrealizował transakcje walutowe o wartości kilku miliardów złotych. Źródło: spółka

RevDeBug: Polski startup, który ułatwia identyfikację i naprawę błędów w oprogramowaniu, uzyskał amerykański patent na swoją technologię „czarnej skrzynki”. Wcześniej spółka pozyskała też 2 mln zł od funduszu KnowledgeHub Starter. Źródło: ISBnews

Grupa INC: Podpisała umowę ze studiem gamingowym Punch Punk Games. Zakłada ona pozyskanie finansowania w kwocie 1,5 mln zł – przeprowadzona zostanie kampania crowdinvestingowa na platformie CrowdConnect.pl. Po skutecznym pozyskaniu finansowania akcje spółki, w tym roku trafią na NewConnect. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InsERT: Stworzył platformę internetową Agralan do handlu płodami rolnymi, podała spółka. Źródło: ISBnews

Empik: Wprowadził aplikację streamingową Empik Music, podała spółka. Usługa zapewnia dostęp do utworów polskich i zagranicznych wykonawców, tekstów piosenek oraz muzycznych inspiracji od gwiazd i ekspertów. Źródło: ISBnews

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): Podpisała z firmą Alumbrados Viarios umowę na Centralny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, za 223,26 mln zł. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity. Źródło: ISBnews

Mercor: Uruchomił nowy kanał sprzedaży – specjalistyczny sklep internetowy w modelu B2B, początkowo dla klientów na rynku polskim, podała spółka. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Ustaliło ze spółką Polyslash szczegóły współpracy w zakresie wydania gry „Alchemist Simulator”. Zdecydowano, iż obok premiery gry na platformę PC, na platformie Steam, zostanie ona wydana również na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One – w III kw. 2020 roku. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Data premiery gry „Star Horizon” na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii została ustalona na 14 maja, podało No Gravity Games. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Podpisał umowę z Jujubee i został wyłącznym dystrybutorem gry „COVID: The Outbreak” na platformach: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Data premiery gry „Ultimate Fishing Simulator” na platformie Xbox One została ustalona na 29 maja, podała spółka. Planowana cena gry to 29,99 EUR/USD. Źródło:ISBnews

No Gravity Games: Zawarło z Destructive Creations J. Zieliński i Wspólnicy s.j. oraz z Venture Capital Poland S.A. umowę na wydanie gry „Your Dead Majesty” na platformach Steam, Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Playstation 4, podała spółka. Zakładany termin zakończenia produkcji gry to październik 2020 r. Źródło: ISBnews

SimFabric: Rozpoczął certyfikację gry „Farm Mechanic Simulator” na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Tytuł ma trafić do sprzedaży w sklepie Nintendo eShop w czerwcu 2020 r. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Ustaliło datę premiery gry „The Wizards – Dark Times” na 4 czerwca, podała spółka. Tytuł zadebiutuje na platformach Steam, Oculus Store i Viveport. Źródło: ISBnews

RedDev Studio: Rozpoczęło prace nad stworzeniem gry „Gravity Maze”, podała spółka. Zakończenie prac na grą powinno nastąpić w czerwcu 2020 roku. Źródło: ISBnews

Huawei: Ogłosił wiosenne nowości w portfolio. Nowa oferta dotyczy smartfonów, laptopów i tabletów, a także promocji w autorskim sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery. Huawei ogłosił też współpracę z mBankiem, którego aplikacja będzie pierwszą polską aplikacją bankową w AppGallery. Poinformował też o rozszerzeniu kontraktu z Robertem Lewandowskim jako ambasadorem marki. Nowe smartfony serii Huawei Y już od 399 zł i z opaską sportową za 1 zł. Nowe notebooki MateBook X Pro i MateBook 13 ze smartfonem za 1 zł. Huawei MatePad T8 – nowy tablet za 399 zł i z opaską sportową za 1 zł. AutoMapa bez opłat na smartfonach Huawei opartych o HMS. Huawei rusza z kampanią 360 stopni dla sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery i nowych urządzeń. Źródło: spółka

Microsoft: Rodzina urządzeń Surface ma nowych przedstawicieli: Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2 i Surface Earbuds. „Jako firma skupiamy się na wspieraniu naszych klientów w czasie zmian. Zaczynając od udostępnienia wszystkim Microsoft Teams, do rozwoju Microsoft 365, chcemy mieć pewność, że każda osoba i organizacja ma narzędzia, których potrzebuje, aby móc pozostawać w kontakcie z innymi i utrzymywać produktywność. Nic nie inspiruje mnie bardziej niż widok niesamowitych rzeczy, jakie nasi klienci i pracownicy robią z produktami Microsoft. Współpracowałem z takimi pedagogami, jak dr David Kellerman z UNSW w Sydney i rodzicami jak Elisa Skoglund, którzy używają urządzeń z linii Surface, aby utrzymać zaangażowanie uczniów i naukę w domu. Niesamowite jest to, w jaki sposób grupa pracowników Microsoft współpracuje ze swoimi społecznościami przy użyciu urządzeń Surface, do projektowania i drukowania za pomocą technologii 3D masek ochronnych, w celu niesienia pomocy pracownikom służby zdrowia. Takie historie jak ta sprawiają, że jestem podekscytowany tym, że mogę dzielić się z ludźmi nowymi produktami Surface, wspierając ich narzędziami, których potrzebują, aby dalej pracować, tworzyć i się uczyć” – powiedział Panos Panay, Chief Product Officer, Windows + Devices w Microsoft. Źródło: spółka

Uber Polska: Wprowadził nowy produkt skierowany do pracowników służby zdrowia o nazwie Uber Medics. Jest to kolejne rozwiązanie firmy – po pakiecie pomocy dla restauracji działających w ramach Uber Eats i darmowych dostaw posiłków dla pracowników szpitali zakaźnych – opracowane z myślą o wsparciu walki z Covid-19. Aby zamówić przejazd do lub z pracy, w ramach Uber Medics, należy jednorazowo wypełnić formularz, a po pozytywnej weryfikacji tradycyjnie podać miejsce początku i końca podróży. Obecnie akcją objęte są 33 placówki, we wszystkich 7 miastach w Polsce, w których działa Uber. Źródło: spółka

Lenovo: Wprowadził promocję dedykowaną serii urządzeń Lenovo Yoga, dzięki której wszyscy klienci mogą zyskać do 500 zł premii na swoje konto. Laptopy, które zostały objęte akcją promocyjną to modele z serii Lenovo Yoga C oraz S. Dział Lenovo Data Center Group (DCG) poinformował dziś o wprowadzeniu do oferty serwerów dwuprocesorowych ThinkSystem SR645 i SR665, które wyróżniają się zwiększoną wydajnością i obsługą większej liczby operacji wejścia/wyjścia (Input/Output connectivity) na potrzeby bardziej wymagających obciążeń. Niedawno firma Lenovo zapowiedziała serwery jednoprocesorowe ThinkSystem SR635 i SR655, a najnowsze produkty poszerzają ofertę serwerów Lenovo z procesorami AMD EPYC™ serii 7002. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym po raz kolejny wydłużył i udostępnił jeszcze więcej kanałów w „otwartym oknie”. 33 kanały dostępne będą bez dodatkowych opłat aż do 15 czerwca 2020 r. na dekoderach satelitarnych oraz do odbioru telewizji kablowej w technologii IPTV, a także mobilnie – w serwisie Cyfrowy Polsat GO (z aktywną opcją ON THE GO). Klienci sieci Plus otrzymają bez dodatkowych opłat aż 30 kanałów w serwisie IPLA – w pakiecie IPLA PLUS. Źródło: spółka

Innergo Systems: Zbuduje, uruchomi i obejmie obsługą serwisową sieć transmisji danych IP MPLS w standardzie przemysłowym w obiektach energetycznych PGE Dystrybucja. Wdrożenie dotyczy warstwy transportowej tzw. sieci technologicznej. To wydzielona część infrastruktury do obsługi krytycznych procesów produkcji i dystrybucji energii. Sieć będzie złożona z ponad 200 przełączników IP MPLS Nokia. Źródło: spółka

Movie Games: Podpisał umowę z Punch Punk Games na przygotowanie portingu oraz wydanie gry na platformy HTC VIVE, OCULUS, oraz inne urządzenia VR. Zamiarem producenta jest dać graczom tytuł, który dzięki wirtualnej rzeczywistości w stu procentach pozwoli im wczuć się w klimat przestępczego półświatka oraz pozwoli Spółce zdywersyfikować źródła monetyzacji produkcji. Źródło: spółka

GLS: Firma kurierska rozpoczyna współpracę z Blik. Dzięki temu odbiorcy paczek doręczanych przez GLS za przesyłkę mogą zapłacić bezgotówkowo i bezdotykowo. Nowa opcja odbioru paczek jest już dostępna. Za jej wdrożenie odpowiada Tpay. Źródło: spółka

One More Level: Udostępnił demo swojej największej produkcji – gry „Ghostrunner”. Gra, której wydawcą jest All In! Games, będzie dostępna w wersji demo na platformie Steam od 6 do 13 maja br. Źródło: spółka

Art Games Studio: Podpisało umowę ze spółką Polyslash zgodnie z którą krakowskie studio zajmie się portingiem i wydaniem gry Alchemist Simulator w wersji na konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Kilka miesięcy temu spółki nawiązały współpracę w zakresie rozszerzenia prac nad tytułem i wzbogacenia projektu o nowe mechaniki i funkcjonalności, co ma przełożyć się na jego uatrakcyjnienie. Polyslash będzie również wydawcą gry w wersji na PC. Premiera Alchemist Simulator na Steam i w wersji na konsole planowane jest już w III kw. 2020 roku. Źródło: spółka

T-Mobile: Wprowadzając ofertę konwergentną Magenta 1, obiecał dostarczać klientom wszystko, co najlepsze, a w szczególności wysokiej jakości filmy i seriale. W rezultacie od połowy zeszłego roku operator udostępnia swoim klientom pakiety usług z dostępem do platformy Netflix. Nowi i obecni użytkownicy T-Mobile w pakiecie z ofertą „M” otrzymają tę rozrywkę na pół roku w prezencie. Źródło: spółka

Samsung: Rozpoczęła się przedsprzedaż nowego tabletu Galaxy Tab S6 Lite, stworzonego z myślą o pracy i rozrywce. Pierwsi nabywcy tego tabletu otrzymają w prezencie etui Book Cover. Przedsprzedaż potrwa do 14 maja a pula prezentów jest ograniczona. Źródło: spółka

Live Motion Games: W niespełna dobę od premiery Train Station Renovation, spółka odzyskała wszystkie koszty zainwestowane w produkcję tytułu. W ciągu pierwszych 72 godzin od premiery, gra sprzedała się w nakładzie 19 766 kopii, co pozwoliło jej na zajęcie ósmego miejsca na Global Top Sellers oraz pierwszego miejsca na liście Bestsellerów. Projekt uzyskał 91 proc. pozytywnych ocen. Jeszcze przed wydaniem gra była obecna na TOP Wishlist platformy Steam. Na liście najbardziej oczekiwanych premier znajduje się także kolejny tytuł studia – Car Trader Simulator. Gra ma trafić do sprzedaży jeszcze przed wakacjami. W I połowie 2021 roku Live Motion Games planuje debiut na NewConnect. Źródło: spółka

Alior Bank: Wspiera polską ligę i fanów League of Legends, jednej z najpopularniejszych na świecie gier komputerowych. Specjalnie dla nich przygotował kartę z wizerunkiem Ashe, jednej z bohaterek gry. Dzięki temu gracze zyskują dostęp do wyjątkowej oferty w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Bank został także sponsorem Ultraligi Mistrzostwa Polski League of Legends. Jest to efekt nawiązania współpracy pomiędzy Riot Games, a Alior Bankiem. Gracze League of Legends otrzymają możliwość zbierania Riot Points podczas codziennych zakupów i płatności kartą. To pierwsza w Polsce karta płatnicza LoL dla graczy. „Rozwój polskiej społeczności oraz ekosystemu esportowego League of Legends to nasz absolutny priorytet. Cieszymy się, że w Alior Banku znaleźliśmy partnera, który rozumie to podobnie do nas i który głęboko szanuje graczy oraz wprowadza długofalowy program dla nich. Mam też nadzieję, że współpraca z Ultraligą zaowocuje w przyszłości wspaniałymi esportowymi przeżyciami polskich fanów, takimi jak na przykład finał European Masters – podsumowuje Wiktor Cegła, Head od Publishing Eastern Europe. Źródło: spółka

HP: Rozpoczynając kolejny etap rozwoju marki OMEN, firma HP przedstawia nowe komputery stacjonarne OMEN 25L i 30L, zaprojektowane z myślą o wymagających graczach. Ofertę idealnie uzupełnia monitor QHD OMEN 27i z odświeżaniem 165Hz, wsparciem NVIDIA® G-SYNC® i czasem reakcji na poziomie 1ms. Portfolio OMEN ma teraz nową identyfikację wizualną z jeszcze bardziej gamingowym logotypem, a oprogramowanie OMEN Command Center doczekało się kolejnych aktualizacji. Źródło: spółka

SimFabric: Truck Mechanic Simulator – kolejny tytuł z portfolio portingowo-wydawniczego trafił do certyfikacji Nintendo. Premiera gry na popularną japońską konsolę planowana jest w czerwcu br. Do końca II kwartału w sklepie Nintendo eShop zadebiutuje także Farm Mechanic Simulator, który do certyfikacji Nintendo trafił kilka dni wcześniej. Gry będą dostępne także w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One. Źródło: spółka

Klabater: Zapowiada reaktywację gry Heliborne. Już w najbliższy weekend gracze z całego świata będą mogli wypróbować produkcję zupełnie za darmo, a ci którym przypadnie ona do gustu, kupią Heliborne w wyjątkowo niskiej cenie (obniżonej o 66 procent). Spółka na drugą połowę roku zapowiada wydanie edycji rozszerzonej oraz kolejny etap rozwoju marki, do której Klabater przejął prawa w 2020 roku. Źródło: spółka

Sonka: Przeportuje i wyda grę Unhatched. Jest to przygodowo-logiczna gra karciana, która obecnie dostępna jest na platformach mobilnych. Planowany termin premiery gry na Nintendo Switch został wyznaczony na III kw. 2020 r. Źródło: spółka

ECC Games: Na platformę Steam w trybie wczesnego dostępu trafił DRIFT21. Wydawcą tytułu jest jeden z najlepszych publisher’ów gier komputerowych, należący do koncernu Digital Bros – 505 Games. DRIFT21 przeniesie gracza na najsłynniejsze tory wyścigowe na świecie. Gra oferuje liczne funkcjonalności, m.in. takie jak garaż do tuningu samochodów, rozbudowany tryb pracy lakierni, trzy tory, tryb ćwiczeń umożliwiający szlifowanie umiejętności driftu, wsparcie kierownic i wiele wyzwań w różnych trybach. ECC Games zamierza długofalowo wspierać grę i wprowadzać w niej nowe mechaniki, które urozmaicą rozrywkę. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił, że HPE GreenLake Centraljest teraz ogólnie dostępny dla klientów HPE GreenLake. Ta platforma oprogramowania zapewnia klientom spójne środowisko chmurowe dla wszystkich ich aplikacji i danych za pośrednictwem internetowej konsoli operacyjnej, która uruchamia, zarządza i optymalizuje całą hybrydową chmurę. Ponadto HPE wprowadza udoskonalenia do swojej oferty usług jako usług z obsługą zarządzania danymi i przechowywaniem plików, a także ulepszoną ofertę kolokacji poprzez partnerstwa odpowiednio z Cohesity, Qumulo i CyrusOne. Źródło: spółka

OPPO: Klienci indywidualni T-Mobile mogą już korzystać z oferty abonamentu z najnowszym smartfonem OPPO A72, zaś w ofercie dla klientów biznesowych model ten będzie dostępny od 7 maja. To kolejne urządzenie producenta, które w ostatnim czasie pojawiło się w portfolio operatora. Wcześniej T-Mobile wśród propozycji oferował już OPPO A31, Reno3 i Reno3 Pro zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. OPPO, wspólnie z partnerami, ponownie pomaga potrzebującym dzieciom i przekazuje sprzęt do nauki zdalnej. Wraz z Play, Stowarzyszeniem Rotaract Polska oraz z polskimi klubami Rotary współdziała w inicjatywie #ZdolniZdalni. OPPO chętnie włącza się w inicjatywy pomocowe i aktywnie wspiera potrzebujących w zmaganiu się z wyzwaniami, które postawiła przed nimi trwająca kwarantanna. Firma przekazała blisko 190 smartfonów dla podopiecznych Fundacji Polki Mogą Wszystko, zaangażowała się w oddolną inicjatywę dostarczania posiłków dla seniorów przekazując smartfony kurierom, a teraz współdziała w inicjatywie #ZdolniZdalni i przekazuje blisko 50 smartfonów potrzebującym dzieciom. W ten sposób kolejna grupa uczniów, która nie dysponowała żadnym sprzętem do realizowania programu nauki zdalnej, będzie mogła uczestniczyć w zajęciach szkolnych on-line. Źródło: spółka

Realme: Ogłosił datę polskiej premiery nowych produktów, w tym flagowca realme X50 Pro. Premiera odbędzie się w formie wideokonferencji 12 maja. Źródło: spółka

K.I.D.S.: Widzi potrzebę wsparcia technicznego służby zdrowia, które pozwoli im w dalszym ciągu ratować życie, ale także tego psychicznego, które da im siłę i odwagę do działania. W tym celu realizowana jest akcja, która ma z jednej strony przyspieszyć prace nad wdrożeniem Zaawansowanego Systemu Zdalnej Opieki, z drugiej zaś zbudować poczucie solidarności we wspólnej walce z COVID-19. Zbiórka #DołączDoStada realizowana jest na PolakPotrafi.pl. Źródło: spółka

IniJob.com: Twórcy platformy uruchomili nowe narzędzie wspierające sprawne działanie organizacji dzięki zaawansowanej analizie danych zbieranych od pracowników. Hinter.ai w pierwszej fazie ma pomóc menadżerom w zarządzaniu zespołami, które w związku z epidemią SARS-CoV2 muszą pracować w trybie zdalnym. Narzędzie przeznaczone jest dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. Źródło: spółka

TopLevelTennis.com: Uruchomi od 1 czerwca 2020 r. platformę ze światowymi gwiazdami tenisa ziemnego. Rozpoczęła się również przedsprzedaż abonamentów w ramach tzw. „pre-orderów”, która potrwa do do czasu uruchomienia pełnej wersji serwisu. Źródło: spółka

