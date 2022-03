Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

TV naziemna: Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, który ma doprecyzować przesłanki przyznawania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego oraz zróżnicować kwotę dopłaty w zależności czy kupowany jest dekoder czy telewizor, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzono zróżnicowaną wysokość świadczenia – 100 zł na dekoder, 250 zł na telewizor. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego, podały PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Kwestią usterek zajmie się m.in. Zespół ds. Incydentów Krytycznych, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński. Źródło: ISBnews

Smartfony: Globalny rynek urządzeń używanych i odnawianych będzie w najbliższych latach rósł w tempie co najmniej 10%. Trwają kłopoty z dostępnością komponentów do produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń, które dotknęły branżę mobile. Wiele firm sięga po telefony odnawiane, aby skrócić okres oczekiwania na nowy model, wskazuje Digital Care. Z autorskich badań firmy wynika, że „blisko połowa respondentów (49,2%) przyznała, że swój ostatni, nieużywany telefon komórkowy nadal trzyma w domu, jedna trzecia odsprzedała go, a 13,6% oddało do specjalnie wyznaczonego punktu. Pomimo świadomości możliwości recyklingu telefonów komórkowych, respondenci nie wiedzieli, gdzie mogliby oddać niepotrzebny telefon (67,9%). Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa K2: Odnotowała 12,9 mln zł zysku EBITDA w 2021 roku wobec 14,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Źródło: ISBnews

AGP: Advanced Graphene Products podpisał kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na opracowaniu prototypu czujnika służącego do pomiaru temperatury i natężenia pola magnetycznegona bazie grafenu, podała spółka. Zlecenie jest kontynuacją wcześniejszej współpracy z ESA w zakresie opracowywania czujnika kriogenicznego. Źródło: ISBnews

Platige Image: Zwiększyło przychody o 17% r/r do 106,46 mln zł w 2021 r., po raz pierwszy przekraczając granicę 100 mln zł, podała spółka. Również pozostałe wskaźniki finansowe, w tym zysk operacyjny oraz zysk netto ukształtowały się na najwyższych historycznie poziomach, podkreślono. Źródło: ISBnews

Creotech: Zakończył realizację projektu stworzenia uniwersalnej platformy satelitarnej w standardzie HyperSat, podała spółka. Obecnie może przejść do kolejnej fazy, tj. prac prowadzących do umieszczenia w przestrzeni kosmicznej pierwszego mikrosatelity EagleEye bazującego na standardzie HyperSat do końca 2023 r. Oznacza to rozpoczęcie testów już w warunkach realnego użytkowania. Źródło: ISBnews

POLSA: Polska Agencja Kosmiczna POLSA podpisała list intencyjny z Virgin Orbit dotyczący rozwoju systemu satelitarnego, podała Agencja. List zakłada, że POLSA przeprowadzi analizę przydatności technologii LauncherOne dla potrzeb m.in. polskiej nauki i gospodarki, w kontekście ewentualnego wyboru Virgin Orbit jako partnera w przyszłych przedsięwzięciach obejmujących starty tego typu obiektów z obszaru naszego kraju. Źródło: ISBnews

Lenovo Polska, Orange Polska: Podpisały list intencyjny o partnerskiej współpracy na polskim rynku małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), podano w komunikacie. Lenovo dostarczy urządzenia serii ThinkPad E dla oferty Orange przygotowanej dla MSP zarówno po stronie usług, jak i sprzętu do pracy zdalnej. Źródło: ISBnews

Emapa: Spółka zależna Optigis podpisała umowę z InPostem na dostarczenie i utrzymywanie narzędzia VRP API do optymalizacji tras kurierów, podał Optigis. Intencją Optigisu w 2022 roku jest nawiązywanie relacji z kolejnymi partnerami i kontynuacja rozwoju produktów oferowanych w modelu SaaS. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Liczba klientów należącej do Polkomtela marki Plush przekroczyła 1 mln, podała spółka. Źródło: ISBnews

Skriware: Spółka działająca na światową skalę w branży EdTech podpisała pierwszą umowę dystrybucyjną z partnerem ze Stanów Zjednoczonych – firmą New Ascent. Umowa ta dotyczy dostarczenia do wybranych amerykańskich szkół interdyscyplinarnych laboratoriów SkriLab. To kolejny z kroków Skriware w kierunku ekspansji na rynki zagraniczne, a tym samym budowania globalnej sieci dystrybutorów na aż czterech kontynentach. Źródło: spółka

Tenderhut: Skonsolidowane wprzychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 6 mln zł w lutym, co stanowi wzrost o 32% w skali roku, podała spółka. Narastająco, w okresie styczeń-luty 2022 r. przychody wyniosły 11,1 mln zł, co stanowi wzrost o 26% r/r. Źródło: spółka

Sescom: Podpisał umowę z Auchan Polska Sp. z o.o. , na świadczenie usług utrzymania infrastruktury technicznej, w tym realizację prac w zakresie utrzymania technicznego w takich obszarach funkcjonowania obiektów jak: HVAC, elektryka, transport wewnętrzny, maszyny produkcyjne oraz tereny zewnętrzne w 20 hipermarketach. Sescom będzie również odpowiedzialny za realizację regularnych przeglądów obiektów oraz instalacji. Spółka szacuje łączną wartość kontraktu na ok. 8-10 mln zł rocznie. Okres trwania kontraktu nie został określony. Źródło: spółka

Intel: Ogłosił pierwszą fazę planów zainwestowania w Unii Europejskiej aż 80 mld euro w ciągu najbliższej dekady, w całym łańcuchu wartości półprzewodników – od badań i rozwoju, przez produkcję, po najnowocześniejsze technologie pakowania. Plany obejmują zainwestowanie początkowo 17 mld euro w najnowocześniejszą fabrykę półprzewodników w Niemczech, utworzenie nowego ośrodka badawczo-rozwojowego i projektowego we Francji oraz inwestycje w zakresie badań, rozwoju, usług foundry services i zaplecza produkcyjnego w Irlandii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Gi Group Poland: Akcje spółki zostały 18 marca wycofane z notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Canal+, Kino Polska TV: Canal+ Luxembourg przejął 70% udziałów w Digital SPI International, która pośrednio posiada 12 913 285 akcji, stanowiących 65,15% kapitału zakładowego i udziałów w głosach Kino Polska TV, podała spółka. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Zadebiutował na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 17 marca, podała GPW. Debiut na głównym rynku nastąpił w dwa lata po wejściu spółki na NewConnect. Źródło: ISBnews

SpeedUp Group: przy pomocy należącego do grupy funduszu SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures, dokonał inwestycji w niemiecki startup Solytic, rozwijający technologię monitoringu oraz diagnostyki małych i średnich instalacji fotowoltaicznych, podał fundusz. W sumie Solytic pozyskał blisko 2 mln euro finansowania od funduszu oraz niemieckiej firmy energetycznej EWE AG. Źródło: ISBnews

Escola: Chce zadebiutować na rynku NewConnect w 2022 roku, podała spółka. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu informacyjnego i tym samym rozpoczęciem procedury wprowadzenia akcji na rynek alternatywny. Źródło: ISBnews

Red Carpet Media Group: Chce „możliwie jak najszybciej” zadebiutować na NewConnect, może jeszcze na początku II kwartału br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Wasko: Spółka zawarła umowę nabycia od swojej spółki zależnej Gabos Software 7 400 udziałów w spółce Centrum Medyczne Gabos za łączną cenę wynoszącą 7 495 500 zł. Nabycie udziałów umożliwia Wasko dokonywanie bezpośrednich inwestycji, których celem będzie zapewnienie , dynamicznego rozwoju Centrum Medyczne Gabos, wskazano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży Centrum Medyczne Gabos w 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł. W związku z zawarciem umowy Wasko posiada 92,5% udziałów w kapitale spółki Centrum Medyczne Gabos. Źródło: spółka

Haptology: Krakowski startup specjalizujący się w technologii dotykowej planuje w tym roku pozyskać 2 mln euro finansowania na rozwój i komercjalizację swojego flagowego produktu – pierścienia haptycznego Hapling. Hapling umożliwia symulację wrażeń dotykowych i ma szansę zrewolucjonizować szybko rosnący rynek gier VR. Źródło: spółka

Vee: Bogusław Marczak, posiadający ponad 5% akcji Vee, obejmie kolejne 10% udziałów. Z kolei do dotychczasowych inwestorów z TM Sp. z o. o. ma trafić kolejne 5% akcji spółki. Łącznie umowy opiewają na blisko 3 mln euro. Vee Ventures, największy akcjonariusz spółki, zadeklarował dalsze finansowanie Vee z funduszy pozyskanych ze sprzedaży pakietu akcji. W najbliższym czasie Vee planuje inwestycje w rozwoju zespołu, produktu i technologii. W 2021 r. spółka osiągnęła rekordowy roczny wynik MPC (Minutes of Processed Conversations) – ponad 2,6 mln minut, co oznacza wzrost w skali roku o 33%. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comarch: Oferta spółki na realizację projektu „System wspomagania zarządzania zasobami klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem” została wybrana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), podała spółka. Umowa zakłada wdrożenie systemu w ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia kontaktu. Wartość projektu to 18,45 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Odświeżył ofertę Orange Flex. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród pięciu planów, w tym trzech z dostępem do technologii #hello5G. Do tej pory korzystanie z #hello5G było możliwe dla posiadaczy najwyższego planu komórkowego. Od teraz, użytkownicy będą mogli korzystać z 5G już od 35 zł / miesięcznie. Orange Flex zdecydował się dodatkowo powiększyć pakiet danych dostępny w ramach wybranych planów komórkowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni użytkownicy Flexa. Źródło: spółka

PKO Bank Polski: Zautomatyzował już 185 procesów biznesowych, w ramach których roboty wykonały ponad 100 mln zadań. W najbliższym czasie automatyzacja procesów biznesowych w banku przyśpieszy, a wykorzystywane narzędzia zyskają nowe możliwości z zakresu rozpoznania, analizy i klasyfikacji tekstu, przetwarzania obrazu oraz uczenia maszynowego, podał bank. „Początkowo robotyzacja pozwalała nam odciążyć pracowników od obowiązku wykonywania monotonnych, masowych i powtarzalnych czynności, a uwolniony w ten sposób potencjał – spożytkować w efektywniejszy sposób. Dziś, dzięki połączeniu Robotyzacji Procesów Biznesowych z rozwiązaniami takimi jak: BMPS, No Code, Low Code, Big Data, Data Mining czy Sztuczna Inteligencja, robotyzacja pozwala na automatyzację także bardziej złożonych zadań, przybliżając nas tym samym do tzw. inteligentnej automatyzacji procesów” – powiedział dyrektor Biura rozwoju obsługi i operacji w PKO BP Arkadiusz Szot. Źródło: spółka

Bank Pekao: Wdrożył nowe funkcje w aplikacji PeoPay KIDS, które umożliwiają dzieciom w wieku od 6 do 13 lat korzystanie z rozwiązań, które dotychczas były dostępne tylko dla klientów powyżej 13 lat. Rodzic może włączyć dziecku nowe funkcje BLIK w Panelu rodzica w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Cały zakres obejmuje: płatności z użyciem kodów BLIK w sklepach stacjonarnych

i internetowych, wypłaty gotówki z bankomatów kodem BLIK, wysyłanie i otrzymywanie przelewów BLIK na telefon, a także oznaczanie kontaktów ikoną BLIK. Rodzic decyduje, do których funkcji dziecko może mieć dostęp w aplikacji PeoPay KIDS. Po aktywacji BLIK, domyślny dzienny limit dla transakcji z użyciem kodów BLIK wynosi 20 zł. Nowością w aplikacji PeoPay KIDS są także powiadomienia push, dzięki którym dziecko zyskuje szybki dostęp do informacji o najważniejszych wydarzeniach, np. włączeniu nowych funkcji przez rodzica czy otrzymaniu kieszonkowego. Powiadomienia w aplikacji PeoPay KIDS są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Ruszyła pilotażowa edycja programu Cyfrowa Wyprawka dla Firm. PFR zaprasza do inicjatywy samorządy z całej Polski, które chcą zostać cyfrowymi liderami zmian lokalnego biznesu. Jak się przyłączyć? Do 31 marca każdy samorząd, który nie przekracza 150 tys. mieszkańców może wysłać zgłoszenie do programu. Wybrane zostaną 3 gminy, które zaproszą mikro, małe i średnie firmy ze swojego regionu na bezpłatne warsztaty z ekspertami, którzy pomogą im wejść na wyższy poziom cyfryzacji. Partnerami programu są: Allegro, Landingi i Meta. Źródło: PFR

KGHM: 250 uczestników, 40 projektów i niezliczone godziny analizowania danych – za nami drugi Hackathon CuValley Hack 2022 organizowany przez KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Centrum Analityki. Wyróżnionych zostało 7 pomysłów. Pula nagród dla zwycięzców wyniosła 120 tys. zł. Hackathon odbył się w formule online, podczas wydarzenia wykorzystanych zostało wiele platform znanych programistom. Imprezie towarzyszyła zorganizowana w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencja technologiczna „Dolina Miedziowa”. Eksperci zaprezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania i przykłady zastosowań technologii w przemyśle. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Usługa, dzięki której klienci Santander BP mogą integrować rachunki oraz inicjować przelewy z innych banków przez swoje konto, została rozszerzona o ósmy bank. W aplikacji oraz bankowości internetowej została udostępniona integracja rachunków (AIS) w Credit Agricole, podał bank. Źródło: spółka

PKO Bank Polski: Udostępnił angielską wersję serwisu internetowego iPKO – przetłumaczone zostały najpopularniejsze funkcje, z których korzystają klienci oraz aktualności, sekcja pomocy w logowaniu i wiadomości autoryzacyjne SMS. Trwają też prace nad udostępnieniem iPKO w języku ukraińskim. Bank będzie sukcesywnie udostępniał następne części serwisu iPKO w wersjach językowych. Do tej pory klienci mogli już korzystać z angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej wersji językowej w aplikacji mobilnej IKO. Źródło: spółka

Yousign: Europejski lider na rynku podpisu elektronicznego i zarządzania dokumentami wchodzi do Polski ze swoim chmurowym rozwiązaniem, chce wesprzeć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym obszarze. Źródło: ISBtech

eService: Lider polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i jednocześnie największy agent rozliczeniowy w Europie Środkowo-Wschodniej nawiązał współpracę z kevin. – litewskim fintechem oferującym płatności na podstawie otwartą bankowość w środowisku online. Źródło: ISBtech

Grupa STS: Jeden z największych bukmacherów w Europie Środkowej i lider rynku w Polsce wdrożył kolejne innowacyjne rozwiązanie z zakresu odpowiedzialnej gry we współpracy z wiodącą na rynku firmą Neccton. Narzędzie Mentor, bo o nim mowa, STS wykorzystuje od początku marca na rynku brytyjskim, a w ciągu kilku kolejnych tygodni wdroży je także w Polsce. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Ponad 130 stacji bazowych oraz 2 centrale telefoniczne operatora zostały wyposażone w panele fotowoltaiczne, które pozwolą na wyprodukowanie energii na bieżącą działalność. Źródło: ISBtech

