Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji prawa o notariacie, którego celem jest przejście do elektronicznych akt ksiąg wieczystych i ich udostępnianie notariuszom, a tym samym skrócenie czasu trwania postępowań wieczystoksięgowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2020 roku wpłynęło ok. 5 mln spraw wieczystoksięgowych. Przy czym średni czas rozpoznania spraw w Wydziałach Ksiąg Wieczystych w 2020 r. wynosił 3 miesiące, natomiast w III kwartale 2021 – 2,8 miesiąca. Źródło: ISBnews

E-administracja: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, usuwając możliwość zlecenia z wyłączeniem prawa zamówień publicznych zadań związanych z obsługą centralnej ewidencji kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów. Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców. Źródło: ISBnews

Praca w IT: Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs i Uniwersytet SWPS wynika, że kobiety stanowią obecnie w IT już niemal 38% – dla porównania, w roku 2019 odsetek ten wahał się pomiędzy 8 a 10%, poinformowała współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska-Bujok. Według raportu „Kobiety w IT 2022”, ponad połowa specjalistek weszła do IT po procesie przebranżowienia. Ponad połowa z nich zarabia w granicach 3-7 tys. zł netto, ponad 20% zarabia między 7,1 a 11 tys. zł netto, zaś nieco ponad 10% otrzymuje wynagrodzenie powyżej 11 tys. zł netto. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: CyberTarcza powstrzymała w sieci Orange ponad 335 mln incydentów phishingowych powiązanych m.in. z wyłudzaniem danych logowania do kont bankowych lub profili społecznościowych. Uchroniła w ten sposób 4,5 mln osób, podano w Raporcie CERT Orange Polska. Podobnie jak w poprzednich latach, najpowszechniejszym typem złośliwych prób był phishing, który stanowił niemal 40% wszystkich wykrytych w sieci Orange Polska zagrożeń. Przestępcy wyłudzali dane logowania i pieniądze na wiele sposobów. Celowali w użytkowników portali z ogłoszeniami i platform sprzedażowych podając się za kupujących i podsuwając im linki fałszywych stron do rzekomego odbioru pieniędzy. Złośliwe oprogramowanie było drugim najczęstszym zagrożeniem w sieci w ubiegłym roku, stanowiło niemal 18% wszystkich prób zarejestrowanych przez CERT Orange Polska. Podobny odsetek jak złośliwe oprogramowanie – nieco ponad 17% – stanowiły ataki DDoS. Ubiegłoroczny rekordowy atak o sile ponad 470 Gb/s, skierowany na indywidualnego użytkownika, został odparty na poziomie sieci. Dane CERT Orange Polska wskazują, że rośnie udział ataków o mniejszej sile i krótszych (średnio 11 minut). Trudniejsze w wykryciu są ataki złożone, wykorzystujące różne techniki i skierowane na wiele celów, tzw. carpet bombing. Według CERT Orange Polska wcześniej były one rzadkością, a obecnie pojawiają się coraz częściej. Źródło: spółka

Płace w IT: Pierwszy kwartał 2022 roku zakończył się dla branży IT rekordowymi stawkami dla specjalistów pracujących zdalnie, a także wzrostem liczby firm poszukujących doświadczonych programistów, wynika z najnowszego raportu inhire.io – IT Market Snapshot Q1 2022. „Choć rządowe obostrzenia związane z pandemią zostały zniesione, wygląda na to, że praca zdalna pozostanie w branży IT na stałe. Pośród ponad 26 tys. ofert aż 73% opublikowanych ogłoszeń dotyczyło właśnie tej formy zatrudnienie. W dobie ogromnego wzrostu konkurencyjności – programiści mają więc możliwość swobodnego doboru miejsca pracy, dostosowanego do indywidualnych preferencji” – czytamy w raporcie. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Ponad połowa ataków ransomware jest wymierzona w jedną z trzech branż: bankowość, sektor użyteczności publicznej i handel detaliczny, wynika z analizy przeprowadzonej przez Trellix. Bankowość i finanse były najczęstszym celem ransomware’u – 22% wykrytych przypadków dotyczy właśnie tego sektora. 1/5 ataków była skierowana na firmy działające w obszarze użyteczności publicznej, a kolejne 16% było wymierzonych w branżę handlu detalicznego. To w sumie ponad połowa (58%) wszystkich ujawnionych incydentów. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Świadomość polskich pracowników na temat cyberzagrożeń jest wysoka. 89% potrafi wskazać możliwe formy ataków na swoją firmę, wynika z badania firmy Sophos. Najczęściej wymienianym zagrożeniem jest wyciek danych oraz fałszywe e-maile i złośliwe linki. Znacznie częściej kadra wskazuje zagrożenia wynikające z nieuwagi czy wycieku niż z aktywnych działań cyberprzestępców. Co trzeci badany uważa, że zagrożeniem może być nieostrożność współpracowników w sieci. 1 na 10 pracowników nie wie, co powinien zrobić, gdy natknie się na podejrzanego e-maila czy aplikację podczas pracy. Częściej są to zatrudnieni w małych i średnich firmach. Źródło: spółka

Subskrypcje: W ostatnich latach popularność subskrypcji zdecydowanie wzrosła i możemy spodziewać się utrzymania tego trendu w przyszłości. Raport Deloitte Digital „Mity i fakty usług subskrypcyjnych” prezentuje najpopularniejsze przekonania dotyczące modelu abonamentowego. Powszechnie zakłada się, że wygoda jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie subskrypcji, jednak 47% Polaków wskazuje na korzyści finansowe. Z kolei faktem jest, że usługi abonamentowe zwiększają lojalność klientów oraz ich wydatki. Źródło: spółka

Analityka: Utrzymanie lojalności klienta i budowanie z nim pozytywnych więzi to jedno z kluczowych zadań jakie stoi dzisiaj przed biznesem. Firma SAS Institute w swoim najnowszym raporcie, pokazuje że ponad 80% klientów wykorzystuje zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję, by budować relacje z klientami. Według raportu, w ciągu najbliższych dwóch lat, liderzy Customer Experience w znacznym stopniu (w ponad 80% przypadków) będą wykorzystywali chatboty wspomagane przez AI. Technologie to jednak nie wszystko. Ponad 60 proc. liderów stawia na współpracę w swoich firmach i dawanie większych uprawnień zespołom, które zajmują się CX. Kluczowe jest również skuteczne łączenie strategii cyfrowej z korporacyjną. Te elementy przekładają się na pozyskiwanie nowych i utrzymanie lojalności stałych klientów na wysokim poziomie. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

ATM Grupa: Podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 6,3 mln zł w odniesieniu do pożyczek udzielonych na rzecz FM Aldentro, który zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Eurocash: Działalność Frisco kontynuuje dwucyfrową dynamikę wzrostu LFL. W planach jest wejście do kolejnych miast. Natomiast drugi z projektów Grupy Eurocash – sieć marketów alkoholowych Duży Ben – może osiągnąć break-even w ostatnich miesiącach tego roku, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. Źródło: ISBnews

PTWP: Grupa spodziewa się, że jej projekty z obszaru e-commerce już w tym roku będą „bardzo widoczne rynkowo i w wynikach”, poinformował prezes Wojciech Kuśpik. Źródło: ISBnews

PTWP: Grupa spodziewa się, że w tym roku wróci do poziomu przychodów osiąganego przed pandemią koronawirusa, poinformował prezes Wojciech Kuśpik. Źródło: ISBnews

Wittchen: Planuje w tym roku dalszą ekspansję zagraniczną oraz kontynuację zwiększania udziału kanału sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem wobec 53% odnotowanych w ub.r., poinformował prezes Jędrzej Wittchen. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotowało 465,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 134,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) wzrosły o 41% r/r do 1,67 mln zł (ok. 404 tys. USD) na koniec I kw. 2021 r., podała spółka. To jeden z efektów przemodelowania cennika i oferty pakietowej. Źródło: ISBnews

Netia, K2: Netia z Grupy Cyfrowego Polsatu złożyła K2 Holding ofertę zakupu 100% akcji Oktawave z Grupy K2, podała Grupa K2. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Chce w tym roku skoncentrować się na dużych kampaniach reklamowych, które są lepiej zauważalne przez odbiorców. Myśli też o odświeżeniu formatu niektórych kanałów, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Ponadto firma ma też „duże plany” produkcyjne i intensywnie pracuje nad wprowadzeniem produktu VOD na szerszy rynek. Źródło: ISBnews

Euvic: Grupa konsoliduje spółki funkcjonujące w ramach filaru Performance, podano w komunikacie. Stworzą one grupę działając pod marką Euvic Performance. Źródło: ISBnews

CDRL: Wygenerował 67,09 mln zł jednostkowych przychodów w I kw. 2022 r., czyli o 14% więcej r/r, podała spółka. Wyższy wynik wypracowały sklepy stacjonarne, które od początku stycznia do końca marca 2021 roku, z powodu ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią, były częściowo zamknięte. Źródło: ISBnews

Noctiluca: Liczy, że w tym roku wdroży pierwszy na świecie komercyjny emiter 3. generacji w kolorze zielonym, poinformował ISBnews prezes Mariusz Bosiak. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Zawarła umowę najmu nowej hali dla sortowni w kompleksie Panattoni w Kaliszu. Nowa lokalizacja zapewni odpowiednią powierzchnię dla realizacji kluczowych procesów logistycznych dla mieszkańców południowej części województwa wielkopolskiego. Część magazynowa w Panattoni Park Kalisz przy ul. Rozwojowej 1 to nowoczesna powierzchnia z dostępem do doków i wjazdem z poziomu „0″, z możliwością elastycznego dopasowania do oczekiwań firm z różnych branż. Inwestycja położona jest w niedalekiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych kraju i leży bezpośrednio przy drodze krajowej nr 25, w odległości 2,5 km od obwodnicy Kalisza i ok. 7 km od drogi nr 12, co zapewnia dogodny transport kołowy. Źródło: spółka

Escola: W 2022 roku spółka zależna Escola LMS planuje wdrożyć platformę e-learningową Wellms dla min. 5 uczelni wyższych oraz 5 klientów z kategorii SME. Jak wynika ze wstępnych danych finansowych, Escola wypracowała 66-proc. wzrost przychodów względem 6 mln zł w 2020 roku. Szacunkowy zysk EBITDA GK Escola w 2021 roku opiewa na 1,7 mln zł względem blisko 1,1 mln zł w 2020 roku. Źródło: spółka

Woodpecker.co: Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) w marcu 2022 roku wyniosła 410,9 tys. USD, co oznacza wzrost o 37,95% r/r. Źródło: spółka

Consult Red: Lider innowacji R&D otwiera trzy nowe biura i powiększa swój zespół w Polsce aż o 45%. Brytyjska firma pozycjonuje Polskę jako strategiczną lokalizację dostaw dla swojej globalnej bazy klientów z sektora Media, Telco oraz IoT. Ta mocna ekspansja w kierunku Polski to kolejny rozdział w rozwoju firmy, napędzany rosnącym popytem na inteligentne urządzenia. Źródło: ISBtech

Ekopol Górnośląski Holding: Dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową przedsiębiorstw miał w I kw. 2022 r. przychody ok. 77,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 53% r/r, natomiast jednostkowy zysk brutto wyniósł prawie 2 mln zł, dając wzrost na poziomie 145% r/r. Rekordowe wstępne wyniki za I kwartał, to zasługa m.in. dynamicznie rozwijającej się technologii Mikrostacje.pl, podano w komunikacie. Źródło: spółka

Standard Chartered: Przemysław Jaroszewski został powołany na stanowisko szefa zespołu ds. reakcji na cyberzagrożenia (VP, Incident Response). Jeden z wiodących banków międzynarodowych w Polsce stale rozwija swoje globalne centrum kompetencyjne ds. cyberbezpieczeństwa. Źródło: spółka

Motorola: Fabio Capocchi objął stanowisko dyrektora generalnego Mobile Business Group (MBG) w regionie EMEA. Pełniąc tę funkcję, Fabio Capocchi będzie odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego tempa rozwoju działu EMEA MBG po udanym roku finansowym 2021/2022. Dzięki uzyskanym wynikom region Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki nabrał kluczowego znaczenia dla Motoroli. Źródło: ISBtech

Boldare: Otworzyło dwie nowe lokalizacje w Hamburgu i Amsterdamie. Boldare specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu produktów cyfrowych, głównie dla klientów z zagranicy. W 2021 roku, aż 92% przychodów firmy pochodziło spoza Polski. Źródło: ISBtech

Volt: Matt Komorowski dołączył do firmy po prawie dziesięciu latach pracy dla PayPal. Wiodący operator płatności powołał go na stanowisko Chief Revenue Officer (CRO). Źródło: ISBtech

Frisco.pl: Największy w Polsce pure-player na rynku e-grocery został najemcą 7R City Flex Gdańsk II. Marka wynajęła ponad 3,5 tys. m2 przestrzeni magazynowo-biurowej. Źródło: spółka

Microsoft, SAP: Zacieśniają partnerstwo technologiczne. Amerykańskie przedsiębiorstwo jest pierwszym dostawcą chmury publicznej, który wdroży kompleksowe rozwiązanie RISE with SAP, przenosząc swoje firmowe oprogramowanie SAP ERP do SAP S/4 HANA cloud, Private Edition. Nowy system będzie działał w infrastrukturze Microsoft Cloud. Źródło: ISBtech

Livechat Software: Widzi możliwość dalszego wzrostu przychodów w przeliczeniu na jednego klienta. Spółka nie zamyka się na ewentualne akwizycje, ale chce się rozwijać bardziej m.in. poprzez parterstwa. Trwają prace nad kolejnymi patentami w USA. Źródło: Trigon

Kino Polska TV: Ambicją spółki jest być w TOP3 pod względem liczby subskrybentów. Mimo przejęcia firmy przez Canal+ nie ma planów zmiany brokera reklamowego. Źródło: Trigon

Google: Ogłosił nowy, bezpłatny program szkoleniowy Umiejętności Jutra, przygotowany przez Google we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. 8000 młodych osób zostanie przeszkolonych z umiejętności niezbędnych we współczesnym cyfrowym świecie, które pozwolą im następnie podjąć pracę w zawodach związanych z digital marketingiem, analityką, UX lub cyfrową transformacją przedsiębiorstw. Źródło: ISBtech

Montonio: Dostawca płatności online z 10% udziału w rynku w krajach bałtyckich rozpoczyna działalność w Polsce. Fintech jest obecny w ponad 3 tys. sklepów internetowych w Litwie, Łotwie i Estonii, w niespełna rok od powstania. Jest jedną z niewielu platform umożliwiających płatności za pomocą Revolut, która działa w Polsce i krajach bałtyckich. Montonio ogłosił również zamknięcie rundy inwestycyjnej serii A w kwocie 11 mln euro. Głównym inwestorem jest Index Ventures, który był wcześniej zaangażowany w m.in. Revolut i Adyen. Źródło: ISBtech

HP Inc., Legor Group SPA: Podjęły współpracę w celu opracowania innowacyjnych materiałów z metali szlachetnych dla systemu HP Metal Jet. Legor to lider w dziedzinie obróbki metali oraz produkcji wysokiej klasy stopów, proszków i rozwiązań galwanicznych. To również pierwsza firma, która, z myślą o rynku biżuterii i akcesoriów modowych, wprowadziła specjalne materiały z metali szlachetnych stworzone do współpracy z rewolucyjną platformą HP – 3D metal binder jet platform. Źródło: ISBtech

CStore, Comperia.pl: Ogłosiły współpracę i udostępniają klientom e-sklepów nowe opcje finansowania zakupów od marketplace’u płatniczego Comfino. Od teraz możliwość dopasowywania do klienta różnych ofert odroczonej płatności lub rat jest dostępna dla e-sklepów korzystających z oprogramowania CStore. Źródło: spółka

Audioteka: Odnotowała 25-proc. wzrost liczby tytułów dostępnych w bibliotece firmy (obecnie największa baza w Polsce – 19,5 tys. pozycji). Użytkownicy, których jest już blisko 1 mln odsłuchali łącznie o 65% minut treści więcej vs rok 2020. Firma odnotowała również wzrost przychodów z subskrypcji Audioteka Klub (rozszerzona, płatna wersja platformy) w Polsce o 117%. Źródło: ISBtech

Capgemini Polska: Do swojego oddziału Cloud Infrastructure Services w Katowicach i Lublinie planuje zatrudnić w tym roku kolejnych 100 ekspertów w tej dziedzinie – głównie dla technologii związanych z dostarczaniem usług głównych dostawców (Amazon, Microsoft oraz Google), a także specjalistów wspierających rozwiązania osadzone w środowiskach chmurowych. Źródło: ISBtech

Centrum GovTech, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Intel: Podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest zwiększenie umiejętności cyfrowych nauczycieli w Polsce oraz doradztwo technologiczne w projektach transformacji edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych. W ramach jego realizacji, firma Intel będzie dostarczać najwyższej jakości materiały szkoleniowe i programy oraz będzie kształcić i certyfikować nauczycieli oraz mentorów. Dwie nowe inicjatywy edukacyjne – Intel Skills for Innovation oraz skupiająca się na rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji Intel Digital Readiness, pozwolą nauczycielom z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich zwiększać ich cyfrowe kompetencje. Źródło: ISBtech

Artgeist: Firma działająca w sektorze e-commerce wybrała na swoją siedzibę należący do Cavatina Holding Quorum D – pierwszy z budynków wielofunkcyjnego kompleksu powstającego nad brzegiem Odry we Wrocławiu. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Oponeo.pl: Zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 16,54 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 1,2 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową na lata 2022-2026 Oponeo.pl będzie rekomendowało walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości od 10% do 35% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Szykuje się do nowych inwestycji i chce w najbliższych latach przeprowadzać do trzech nowych projektów o preferowanej wielkości equity ticket 25-100 mln euro, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Wizją funduszu jest 500 mln euro nowych inwestycji w okresie 2021-2025. Źródło: ISBnews

PTWP: Grupa podtrzymuje plan debiutu na głównym parkiecie GPW w tym roku i chęć wypłacania dywidendy, poinformował prezes Wojciech Kuśpik. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Zawarł ze Sławomirem Piwko i Bartłomiejem Lozia umowę nabycia 60% akcji Better Software Group za łącznie 20 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pikoteka: Wirtualna galeria sztuki Pikoteka chce pozyskać 2,5 mln zł na dalszą ekspansję rynkową, podała firma. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Ocenia, że nadchodzi bardzo dobry czas na inwestowanie i jest gotowe na nowe duże inwestycje, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Źródło: ISBnews

Platige Image: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,08 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 4,46 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Tive, Inc.: Pionier rozwiązań dotyczących pełnej widoczności łańcucha dostaw ogłosił pozyskanie finansowania serii B o wartości 54 mln USD w ramach postępowania prowadzonego przez AXA Venture Partners, z udziałem Sorenson Capital, Qualcomm Ventures, Fifth Wall, SJF Ventures, Supply Chain Ventures oraz Floating Point, a także dotychczasowych inwestorów RRE Ventures, Two Sigma Ventures, NextView Ventures, Hyperplane Ventures i Broom Ventures. Źródło: ISBtech

Unfold.vc: Zwiększył zaangażowanie kapitałowe w Poley.me – wrocławskim startupie z autorską maszyną do robienia drinków, działającą w modelu RaaS (Robot as a Service). To już druga transza inwestycyjna Unfold.vc w spółkę. Objęcie kolejnych udziałów w Poley.me jest wynikiem udanej realizacji planów startupu, zakładających m.in. rozwój technologii i realizację pierwszych wdrożeń. W sumie „bar przyszłości” pozyskał 1 mln zł od wrocławskiego funduszu. Startup widzi szansę na szybki rozwój i ekspansję, dlatego już szykuje się na kolejną jesienną rundę finansową. W portfelu Unfold.vc (d. Venture INC) oprócz Poley.me są m.in. Brand24, Infermedica, Timecamp, Intelliseq, Sundose, neuro care group czy GibLib. Źródło: ISBtech

Unima: Euvic IT zwiększył zaangażowanie do 15,39% kapitału i głosów. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bank BNP Paribas: Udostępnił swoim klientom przelewy na telefon BLIK-iem, poinformował Polski Standard Płatności (PSP) – operator systemu BLIK. Źródło: ISBnews

XTPL: Zakończył pierwszy etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej działań określonych w umowie z Nano Dimension, podała spółka. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzącego prąd elektryczny do przemysłowych zastosowań w produktach klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB. Źródło: ISBnews

KGHM: W Hucie Miedzi Głogów rozpoczęły się szkolenia przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości VR. Pracownicy oddziału KGHM, przy pomocy specjalnych gogli i padów, trenują zachowania i procedury dotyczące funkcjonowania pieców hutniczych. „Technologia VR daje możliwość stworzenia wirtualnych scenariuszy pracy, które przebiegają często w bardzo trudnych, czy nawet ekstremalnych warunkach, ale są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia. Rzeczywistość wirtualna to nieocenione narzędzie pozwalające tworzyć w sposób bezpieczny modele, które po sprawdzeniu można zrealizować w rzeczywistości” – powiedział, prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. W Hucie Miedzi Głogów pracownicy szkolą się z obsługi pieców hutniczych, w zakresie m.in. przepalania i zatykania otworu spustowego miedzi. Uczestnicy dzięki specjalnym goglom czują się jak na stanowisku pracy. Trzymane w rękach kontrolery pozwalają im (dosłownie) przejść cały proces techniczny i wykonać wszystkie czynności. Źródło: spółka

Signius: Właściciel platformy Signius Professional do zdalnego podpisywania dokumentów oraz weryfikacji tożsamości nawiązał współpracę z DomData – dostawcą systemów informatycznych. Efektem współpracy jest integracja narzędzia do tworzenia aplikacji biznesowych z możliwościami zaimplementowania kwalifikowanego i zaawansowanego podpisu elektronicznego. Rozwiązanie skierowane jest do firm średniej wielkości i korporacji. Źródło: spółka

DigitalFirst.AI: Polski startup z sektora MarTech stworzył platformę, która przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rekomenduje taktyki marketingowe, tworzy lejki sprzedaży, jak i całe strategie, dostosowane do założonego przez klienta celu. Platforma działa w modelu Software as a Service (SaaS), dzięki czemu w cenie kilkudziesięciu dolarów miesięcznie agencje, marketerzy, czy growth-hackerzy mają możliwość automatyzacji działań, co pozwoli na obsługę większej ilości klientów. Źródło: spółka

CStore i Comperia.pl: Firmy ogłaszają współpracę i udostępniają klientom e-sklepów nowe opcje finansowania zakupów od marketplace’u płatniczego Comfino. Od teraz możliwość dopasowywania do klienta różnych ofert odroczonej płatności lub rat jest dostępna dla e-sklepów korzystających z oprogramowania Cstore. Sklepy korzystające z oprogramowania CStore mogą uruchomić dla swoich klientów trzy formy finansowania: płatności odroczone, raty (w tym 0%) oraz raty dla firm. Źródło: spółki

Speedmail: Getin Noble Bank będący na liście dziesięciu największych pod względem wielkości aktywów banków w Polsce dołączył do grona klientów spółki Speedmail. Prywatny operator pocztowy będzie w jego imieniu wysyłał kilkadziesiąt tysięcy przesyłek miesięcznie. Umowę podpisano na czas nieokreślony. „Branża bankowo-finansowa stanowi największy, ok. 20 proc. udział w naszej strukturze sprzedaży. Razem z obszarami takimi jak telekomunikacja, administracja publiczna czy branża windykacyjna jest dziś jednym z kół zamachowych polskiego rynku pocztowego. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno duże, międzynarodowe instytucje finansowe, jak i mniejsze, działające lokalnie banki spółdzielcze. Cieszymy się, że naszą ofertę docenił także Getin Noble Bank” – powiedział prezes spółki Speedmail Janusz Konopka. Źródło: spółka

Sygnis: Notowana na NewConnect deeptechowa spółka prowadząca projekty R&D w zakresie technologii hardware’owych, zrealizowała dostawę specjalistycznej maszyny do druku z metalu firmy Aconity3D GmbH. Odbiorcą maszyny jest Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dla którego będzie stanowiła jeden z głównych elementów wyposażenia. Dostawa innowacyjnej maszyny o wartości 1,3 mln zł została zrealizowana w konsorcjum z firmą Amazemet Sp. z o.o. Realizacja dotyczy segmentu: nowe technologie addytywne. Źródło: spółka

Inbank: Grupa wprowadza pierwsze transgraniczne rozwiązanie BNPL (buy now, pay later), oferowane pod marką Paywerk. To nowa paneuropejska platforma, funkcjonująca na zasadzie „Kup teraz, zapłać później”. System wprowadzany przez partnerów Grupy Inbank umożliwia ich klientom odroczenie płatności za zakupy online bez zakładania konta i rejestracji, w czasie nie dłuższym niż przy płatności kartą. Źródło: spółka

Orange Polska: Światłowodowy dostęp do internetu jest już dostępny w 335 tys. gospodarstw domowych w ponad 3,5 tys. miejscowości dzięki inwestycjom Orange Polska w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). „Oznacza to, że dotychczas wybudowaliśmy 21 tys. km linii światłowodowych w 121 powiatach i 566 gminach. Sieć jest dostępna dla wszystkich operatorów, chcących świadczyć klientom usługi detaliczne” – czytamy na blogu Orange Polska. Źródło: spółka

Apaczka: Rozszerza zakres swoich usług o pakiet PRO Brand, który umożliwia właścicielom e-sklepów budowanie indywidualnej relacji z klientem poprzez możliwość personalizowania komunikacji w procesach po-zakupowych. Źródło ISBtech

Politechnika Białostocka, IDEAS NCBR: Podpisały list intencyjny w sprawie kształcenia naukowców w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej. Współpraca umożliwi finansowanie stypendiów doktorantów oraz wsparcie merytoryczne, dzięki czemu będą mogli rozwijać się i efektywnie prowadzić prace badawcze. Źródło: spółka

Sygnity: Zawarło umowę z grupą PGE na utrzymanie systemów informatycznych za kwotę 16,2 mln zł netto. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku. Źródło: spółka

Poczta Polska, Vinted.pl: Rozszerzają współpracę o możliwość nadawania przesyłek przez klientów platformy w sklepach sieci Żabka. Źródło: ISBtech

Sygnity: Wdroży system Sidoma NeXT w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego i Dom Maklerski Banku BPS. Źródło: ISBtech

OPPO: Pokazało nowości – Reno7 5G, Reno7 Lite 5G, Find X5 Pro oraz słuchawki Enco X2, a także ogłosiło rozszerzenie swoich działań biznesowych w Europie poprzez uruchomienie nowych oddziałów w Grecji i Chorwacji. Źródło: ISBtech

CloudFerro: Wraz z argentyńskim SpaceSUR podpisał w Buenos Aires porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji platformy do przetwarzania satelitarnych zobrazowań Ziemi (Earth Observation Big Data Platform). Źródło: ISBtech

NFON: Ogłosił udostępnienie rozwiązania Cloudya Meet & Share z funkcją wideokonferencji. Rozwiązanie w połączeniu z telefonią w chmurze i licznymi jej funkcjami sprawia, że komunikacja biznesowa ma być w pełni zintegrowana. Źródło: spółka

Brother: Dodał do swojej oferty urządzeń do druku oznaczeń nowy model P-touch CUBE Pro (PT-P910BT). Nowa kompaktowa drukarka etykiet i taśm wstążkowych z ładowaniem przez USB umożliwia komunikację Bluetooth z urządzeniami mobilnymi oraz stacjonarnymi. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews