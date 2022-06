Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 13-17 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Rząd chce przyjąć projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, nakładający na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki i uprawienia w tym zakresie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na przełomie III i IV kw. Projekt nakłada na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) obowiązek prowadzenia wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

E-commerce: Polskie sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą cross-border najczęściej wybierały w br. rynki Niemiec, Czech i Rumunii, wynika z raportu polskiej platformy sklepowej IdoSell. Według jej danych sklepy zorientowane na rynki zagraniczne odnotowywały wzrost GMV (tj. wartości złożonych zamówień) o 73% w 2020 r. i o 53% w 2021 r.; w tym samym czasie tych z polskiego rynku wzrastała odpowiednio o 39% i 24%.

E-commerce: 78% polskich internautów przyznaje, że w ciągu ostatnich 30 dni kupiło coś przez internet, a 59% nie spotkało się podczas swoich zakupów z żadną formą oszustwa. Mimo tego konsumenci dostrzegają problemy w postaci np. fałszywych promocji czy komentarzy, wynika z badania ARC Rynek i Opinia. 28 maja 2022 weszła w życie nowa unijna dyrektywa, tzw. Omnibus, regulująca zasady handlu internetowego i nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki, mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów. Regulują one m.in. kwestie sztucznych obniżek, fałszywych opinii czy jawności opłacania wyników w wyszukiwarkach. Polski projekt przepisów implementujących Omnibusa do krajowego prawa jest na etapie prac rządowych.

AI: MoneyTransfers.com przeanalizował dane, z których wynika, że Polska pozostaje w tyle za USA i resztą UE pod względem stanowisk pracy związanych z AI. W sektorze produkcji żywności w Stanach Zjednoczonych 38% miejsc pracy jest powiązanych ze sztuczną inteligencją, w porównaniu z zaledwie 1% w Polsce. Unia Europejska przyciąga wciąż „stosunkowo niewielką liczbę międzynarodowych talentów z sektora sztucznej inteligencji”, jak pokazuje badanie przeprowadzone niedawno przez Harvard Business Review. Wpisując hasło „sztuczna inteligencja” na pracuj.pl wyskakuje 517 wyników powiązanych z AI ofert pracy. „Sztuczna inteligencja będzie w coraz większym stopniu zasilać systemy, na których opiera się nasze społeczeństwo i które umożliwiają nam wykonywanie codziennych czynności. Firmy poszukują wykwalifikowanej w AI siły roboczej, nie dziwi więc fakt, że pomimo trudnych wymagań technicznych, wiele osób chętnie podejmuje pracę w tej dziedzinie” – skomentował CEO MoneyTransfers.com Jonathan Merry.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

TenderHut: Szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju na poziomie 6,1 mln zł, co stanowi wzrost o 46% r/r. Narastająco, w okresie styczeń – maj 2022 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 29,9 mln zł, co stanowi wzrost o 29% r/r.

Sescom: Odnotował 0,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 – marzec 2022) wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży grupy w tym okresie wyniosły 77,1 mln zł wobec 65,2 mln zł mln zł rok wcześniej.

Sygnity: Odnotowało 17,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 – marzec 2022) wobec 32,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,5 mln zł w w I półroczu. wobec 102,87 mln zł rok wcześniej.

Wasko: Rada nadzorcza powołała na nową kadencję zarząd w składzie: prezes Wojciech Wajda, wiceprezesi Andrzej Rymuza i Paweł Kuch oraz członkowie zarządu Michał Menta, Tomasz Macalik, Włodzimierz Sosnowski, Łukasz Mietła i Władysław Mizia.

Wasko: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 9,12 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,1 zł na akcję, podała spółka.

Vigo System: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2021 w kwocie 32,35 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

STX Next: W ramach ekspansji międzynarodowej, planuje otwarcie oddziałów w Wielkiej Brytanii oraz Meksyku oraz spółek zależnych w krajach unijnych, takich jak Niemcy, Holandia, Francja, poinformował ISBtech CoFounde i CEO spółki Maciej Dziergwa.

Onwelo: Polska spółka oferująca rozwiązania IT dla biznesu zajmie blisko 1,5 tys. m2 powierzchni biurowej w biurowcu Skyliner zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Zonda: Ogłosiła plan wejścia na rynek włoski. Marka Zonda, będąca numerem 1 na rynku wymiany walut w Europie Środkowej i Wschodniej, w listopadzie ubiegłego roku postawiła sobie za cel globalny rozwój. Od tego czasu otrzymała zgody kanadyjskich i estońskich organów regulacyjnych na ekspansję w Ameryce oraz Unii Europejskiej.

Atos, OVHcloud: Ogłosili partnerstwo w dziedzinie obliczeń kwantowych. W ramach współpracy emulator kwantowy firmy Atos zostanie udostępniony jako usługa w ofercie OVHcloud. Europejska premiera rozwiązania sprawi, że technologie emulacji kwantowych staną się bardziej dostępne, w efekcie rozszerzając także ich ekosystem. Ośrodki badawcze, uniwersytety, startupy i przedsiębiorstwa zyskają możliwość projektowania oprogramowania kwantowego i eksplorowania pionierskich zastosowań.

Schneider Electric: Paweł Fraś będzie odpowiedzialny za rozwój zespołu Analytics and AI Warsaw Hub – jednostki wpierającej globalnie firmę w zagadnieniach związanych z analityką i sztuczną inteligencją.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

SatRev: Virgin Orbit został oficjalnie największym inwestorem SatRev w ramach rundy inwestycyjnej serii B, podano w komunikacie. Współpraca między firmami rozpoczęła się od podpisania porozumienia w czerwcu ubiegłego roku i zaowocowała udziałem Virgin Orbit jako głównego inwestora w rundzie inwestycyjnej serii B. W jej wyniku, w grudniu 2021 roku wycena SatRev wyniosła 150 mln USD.

Creotech Instruments: Ustalił cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 100 zł za jedną akcję, podała spółka. W lipcu 2022 r. Creotech Instruments planuje przeniesienie akcji spółki z NewConnect na Główny Rynek GPW w Warszawie.

Vercom: Sfinalizował przejęcie 100% udziałów MailerLite – globalnego dostawcy narzędzi komunikacji e-mail. Wartość transakcji wyniosła ok. 400 mln zł, podała spółka.

R22: Zawarł umowę objęcia 903 085 akcji nowej emisji Vercom za całkowitą cenę emisyjną 37,03 mln zł, tj. za cenę emisyjną 41 zł za akcję, podała spółka. Jednocześnie R22 i Vercom zawarły umowę wniesienia wkładu niepieniężnego, zbywającą 100% akcji Oxylion na rzecz Vercom na pokrycie ceny emisyjnej akcji do kwoty 28 mln zł.

Passus: Złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, podała spółka.

Business angels: W Polsce jest obecnie szacunkowo ok. 680 aniołów biznesu, wynika z raportu podsumowującego stan polskiego rynku inwestycji anielskich w 2021 r. Cobin Angels, Szkoły Głównej Handlowej i OVHcloud. Raport pokazuje, że inwestycje anielskie często rozpoczynają się nawet od 50 tysięcy zł. Już nawet przy takiej kwocie zwrot z inwestycji po kilku latach może być znaczący – przykłady wyjść z inwestycji, czyli sprzedaży udziałów wskazują nawet 2000% czy 1200% zwrotu. Aniołowie biznesu, którzy dokonali tzw. exitów w 2021r. mogą pochwalić się średnią wyjścia z inwestycji na poziomie 3,99 mln zł, wskazano także.

Shoper: Zawarł z BNP Paribas Bank Polska umowę kredytową na kwotę 15 mln zł, z której środki będą przeznaczone na zrefinansowanie zakupu 60% udziałów w Sempire Europe z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z umową, Shoper będzie mógł wykorzystać środki w ciągu 3 miesięcy od daty jej zawarcia. Spłata kredytu nastąpi w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy. Oprocentowanie będzie oparte o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę banku.

Ostendi: MKK3 – inwestycyjny wehikuł Marcina Grzymkowskiego, twórcy marek eobuwie i Modivo – objęło 40% udziałów w spółce Ostendi, która oferuje platformę do obsługi procesów związanych z miękkim HR. Teraz zespół Ostendi, przy wsparciu kapitałowym i merytorycznym inwestora, chce powalczyć o rynki zagraniczne. Oferowane przez Ostendi oprogramowanie umożliwia firmom automatyzację złożonych procesów HR. W ciągu kilku godzin możliwa jest realizacja zaawansowanego procesu przeglądu kompetencji pracowników.

DB Schenker: Kupił firmę informatyczną Bitergo. Od momentu powstania w 2013 roku, Bitergo specjalizuje się w dziedzinie tworzenia oprogramowania na potrzeby logistyki. Świadczy także usługi doradcze, koncentrując się na magazynowaniu, realizacji łańcucha dostaw i aplikacjach mobilnych. Dotychczasowa współpraca DB Schenker i Bitergo trwała trzy lata.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Alior Bank: Umożliwił klientom korzystanie z płatności zbliżeniowych za pomocą wybranych urządzeń mobilnych Xiaomi, podał bank. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, biznesowych oraz klientów kantoru walutowego.

InPost: Wraz z platformą Modivo, po okresie testów, wdrażają produkcyjną wersję zamkniętego obiegu opakowań EkoBox InPost, podał InPost. To koncept ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku i pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań dla e-sklepów, podkreślono.

Poczta Polska: Zawarła umowę ze spółką z grupy Poczta Polska Usługi Cyfrowe, funkcjonującą na rynku komercyjnym pod nazwą Envelo, na zakup i wdrożenie systemu informatycznego „Nowy System Operacyjny” dla placówek pocztowych, podała Poczta. Wdrożenie systemu planowane jest do końca 2024 roku.

AGP: Advanced Graphene Products otrzymał zlecenie z Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN). Zadaniem będzie wytworzenie wolnostojących folii węglowych na bazie grafenu. Folie zostaną stworzone w reaktorze do produkcji grafenu powierzchniowego. Powstaną w procesie termicznego rozkładu gazów węglonośnych. Folie węglowe będą wykorzystywane do otrzymywania czystego strumienia protonów w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).

Komputronik: Otworzył swój drugi salon w Krakowie – w Parku Handlowym Zakopianka. Klienci znajdą w nim wyraźnie wyeksponowane strefy z najpopularniejszym sprzętem – laptopy, smartfony i komputery stacjonarne z dedykowaną strefą gamingową. Dodatkowo wyodrębniona została w nim strefa usług i serwisu sprzętu elektronicznego.

Energylandia: Największy rodzinny park rozrywki w Polsce, rozwija środowisko informatyczne w firmie i wdraża system do wsparcia sprzedaży Comarch POS. Oprogramowanie zapewnia kompleksowe zarządzanie procesem sprzedażowym oraz obsługę stacjonarnych stanowisk POS. Moduły zostały zainstalowane w 150 punktach na terenie parku. Ukończone są już dwa z trzech etapów projektu, w ramach którego uruchomionych zostało 30 punktów sprzedażowych z pamiątkami oraz 120 punktów gastronomicznych. Docelowo projekt obejmie ok. 200 stanowisk POS.

Holo4Labs: Spółka należąca do Grupy TenderHut podpisała umowę o globalnej współpracy z LabVantage Solutions, jednym z największych na świecie dostawców laboratoryjnego oprogramowania informatycznego. Do oferty sprzedaży amerykańskiej firmy trafi polska innowacja, która umożliwia laboratoriom pracę w świecie Mixed Reality.

Żabka: Żabka Nano – jeden z najnowszych konceptów sieci Żabka, wzbogacił się o kolejne nowatorskie rozwiązanie – robota Robbie, który będzie serwował klientom hot-dogi. Pierwszy taki robot funkcjonuje od niedawna w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie. Przygotowuje hot-dogi w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie powstało przy współpracy Żabki i VeloxAlpha.

CrowdStrike: Firma działająca w dziedzinie ochrony punktów końcowych w chmurze, obciążeń chmurowych, informacji dotyczących tożsamości i danych przechowywanych w chmurze, rozszerzyła swój sojusz o kolejnych strategicznych partnerów. Dzięki Vectra AI, Menlo Security i Ping Identity wprowadzone zostały nowe możliwości dla modułu Falcon XDR, obejmują one natywną integrację z przepływami pracy Falcon Fusion SOAR w celu usprawnienia i uproszczenia operacji związanych z bezpieczeństwem.

SafeKiddo: Stworzyło aplikację do monitorowania hejtu w sieci. SafeContent to rozwiązanie kontroli rodzicielskiej, które pozwala monitorować i blokować niebezpieczne treści takie, jak hejt. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

Fortinet: Wprowadził do oferty FortiRecon – narzędzie do ochrony przed cyfrowym ryzykiem. Usługa wykorzystuje połączenie uczenia maszynowego, automatyzacji oraz wiedzy ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa z FortiGuard Labs, aby ułatwiać zarządzanie ryzykiem w firmie i rekomendować działania ochronne. FortiRecon zapewnia monitorowanie zewnętrznych źródeł możliwego ataku, ochronę marki oraz wywiad ukierunkowany na przeciwnika. Takie podejście umożliwia przeciwdziałanie atakom na ich pierwszym etapie – fazie rozpoznania.

SER: Dostawca inteligentnych rozwiązań do automatyzacji treści uzyskał certyfikat SOC 2 Typu 2 dla swoich usług Doxis Cloud Services. Ten dodatkowy certyfikat SOC 2 podkreśla zaangażowanie SER we wprowadzanie najwyższych standardów zarządzania danymi w chmurze.

Cisco: Podczas tegorocznej edycji Cisco Live firma ogłosiła nowe rozwiązania z zakresu zarządzania siecią z chmury, które zapewniają ujednolicone doświadczenia w ramach portfolio Cisco Meraki, Cisco Catalyst (Cloud Management for Cisco Catalyst) oraz Cisco Nexus (Cisco Nexus Cloud), a także nowy produkt w ramach rozwiązań Cisco ThousandEyes (ThousandEyes WAN Insights) do zaawansowanej optymalizacji wydajności WAN. Cisco zaprezentowało nową strategię rozwoju globalnej, dostarczanej w chmurze, zintegrowanej platformy zapewniającej bezpieczny dostęp i łączność organizacjom każdego rodzaju i wielkości. Cisco ogłosiło wprowadzenie AppDynamics Cloud, chmurowej platformy obserwowalności dla nowoczesnych aplikacji.

PrestaShop: Łączy siły z firmą hostingową cyber_Folks. Dzięki partnerstwu użytkownicy platform otrzymają wygodniejszą obsługę zaplecza e-sklepu oraz wydajniejsze działanie stron.

Źródło: ISBnews