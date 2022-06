Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 20-24 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Zakupów online dokonuje 87% badanych internautów, co oznacza wzrost o 15 pkt proc. w stosunku do okresu przed pandemią, wynika z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (IGE).

Cyfryzacja: Prawie 2/5 firm (39,3%) zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach. W 2021 r. odpowiedziało tak 16% respondentów. Z kolei 34,7% chce obecnie utrzymać go na dotychczasowym poziomie (68% w 2021 r.), wynika z raportu „Digi Index”, który jest tworzony od trzech lat przez Siemensa. Dziś 70% firm deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel – w ub.r. takich odpowiedzi było 28%. Wskaźnik Digi Index 2022 wzrósł o 0,6 pkt r/r do 2,4 pkt. w 2022 r. Wskaźnik ten w 4-punktowej skali określa digitalizację branż: Machinery, Chemistry&Pharmacy, Automotive oraz Food&Beverages.

E-commerce: Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) ocenia, że zwiększanie czynszu najemcom w centrach handlowych w oparciu o obroty w internecie to „bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder”, który nie może zostać zaakceptowany w standardzie prawnym, podała organizacja. PSNPH podkreśla, że sprzedaż w internecie jest całkowicie odrębna od sprzedaży w placówce stacjonarnej i wymaga odrębnych nakładów finansowych i oddzielnego zarządzania. Dlatego żądanie opłat za obroty w internecie nie może być akceptowane przez najemców.

E-administracja: Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Już od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tj. e-faktury na zasadach dobrowolnych. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

Cyfryzacja dokumentów: O 127% wzrosła liczba odczytywanych dokumentów, o 79% liczba wystawianych faktur sprzedaży, a o 118% liczba pobrań aplikacji mobilnej, wynika z danych porównawczych SaldeoSMART, biorących pod uwagę luty 2020 roku i maj 2022. „W czasie pandemii zauważyliśmy wyraźny wzrost wykorzystania naszego rozwiązania i jego funkcjonalności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się narzędzia wspierające zdalną komunikację z kontrahentami i organizację pracy biur księgowych oraz oczywiście e-archiwa dokumentów, do których każdy może mieć dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnej porze” – powiedział prezes BrainSHARE IT Krzysztof Wojtas.

E-administracja: Z aplikacji #mObywatel korzysta już niemal 8 mln Polaków. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu e-usługami wprowadzamy ustawę, która zrówna tradycyjny dowód osobisty z elektronicznym – wskazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz.

Cyberbezpieczeństwo: Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje krajową branżę cyfrową, inicjuje kampanię „Jasne jak słońce”, której celem jest podkreślenie znaczenia cyberbezpieczeństwa w procesie transformacji energetycznej. Organizacja będzie edukować biznes i decydentów w tym zakresie, a także promować rozwiązania pochodzące od bezpiecznych dostawców. Jak zauważa prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik niezależność energetyczna i dywersyfikacja źródeł dostaw surowców to kierunki działań, które, szczególnie w kontekście inwazji na Ukrainie, w ostatnim czasie nabrały szczególnego znaczenia.

Praca w IT: Prawie 1/4 Polaków chciałaby pracować w IT. To, co przyciąga ich do tej branży to między innymi wysokie zarobki (79%), możliwość pracy zdalnej (64%) czy elastyczne podejście do pracownika (44%), wynika z raportu firmy Evolution. Raport wskazuje także, że ponad 45% Polaków odczuwa stres silniej niż jeszcze pół roku temu, a blisko 20% deklaruje, że martwi się o swoją karierę w przyszłości, a jednocześnie prawie 40% chce pracować 4 dni w tygodniu.

Cyberbezpieczeństwo: Szpitale, jednostki prowadzące rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień oraz uzdrowiska mogą skorzystać z dofinansowania NFZ na działania służące poprawie poziomu cyberbezpieczeństwa i udowodnią tę poprawę poprzez audyt. Termin ostatecznego zakończenia działań i złożenia wniosku mija w połowie grudnia 2022 r. DEKRA Certification tłumaczy, na czym polega nowe rozporządzenie.

Robotyzacja: Bieżący rok jest przełomowy, jeśli chodzi o wsparcie rodzimych firm w procesie robotyzacji. Na razie jednak – jak wynika z badania Ayming Polska – chęć skorzystania z nowej ulgi robotyzacyjnej zgłosiło zaledwie 38 proc. przedsiębiorców prowadzących działalność B+R. Przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty inwestycji w nowe maszyny m.in. dzięki uldze robotyzacyjnej oraz planowanemu przez PARP konkursowi „Robogrant”. Za sprawą nowych instrumentów sfinansowanie zakupu robotów stanie się łatwiejsze, a dodatkowo jest to szansa na podniesienie niskiego wskaźnika robotyzacji w polskiej gospodarce. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) w 2020 roku wyniósł on 52 – lokując nasz kraj daleko poniżej średniej światowej (126) i europejskiej (123).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cyfrowy Polsat: Rada nadzorcza postanowiła powołać Mirosława Błaszczyka na stanowisko prezesa, Macieja Steca na stanowisko wiceprezesa oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków zarządu na wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2021 r., podała spółka.

Agora: Agnieszka Siuzdak-Zyga złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Agory, skuteczną od dnia 31 sierpnia 2022 r., ze względów osobistych i zdrowotnych oraz z uwagi na związaną z nimi planowaną, dłuższą nieobecność. Agnieszka Siuzdak-Zyga pozostanie w strukturach Agory.

Vigo System: Podpisało umowy kredytowe z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych na zakup reaktora AIXTRON do epitaksji związków półprzewodnikowych, na rozwój technologii InGaAs i na finansowanie bieżącej działalności, podało Vigo.

Sescom: Odnotował 18 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 – marzec 2022) wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik: Synektik Czech Republic, która rozpoczęła działalność 1 lutego br., w obecnym kwartale roku obrotowego (kwiecień-czerwiec 2022) osiąga przychody wyższe od pierwotnie planowanych i spodziewany jest ich dalszy dynamiczny wzrost, poinformował wiceprezes Synektika Dariusz Korecki.

Amazon: Jest zadowolony z tempa wzrostu swojego biznesu w Polsce, poinformował dyrektor generalny Amazon.pl Mourad Taoufiki.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za maj br. wyniosły ok. 168 mln USD i były o ok. 22% niższe r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Grupa AB: Zadecydowała o rozpoczęciu działań zmierzających do przeprowadzenia emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej do 40 mln zł, w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Pekao (tj. do kwoty 270 mln zł), podała spółka.

Gremi Media: Rada nadzorcza odwołała Tomasza Jażdżyńskiego z funkcji prezesa zarządu oraz ze składu zarządu. Jednocześnie RN powołała Macieja Maciejowskiego na funkcję prezesa zarządu bieżącej wspólnej kadencji. Maciej Maciejowski do września 2020 r. pełnił funkcje członka zarządu TVN, TVN Media oraz prezesa zarządu TVN Digital.

Armatis: Firma planuje zatrudnić ok. 300-450 osób w Polsce w 2022 roku, w tym także w nowych lokalizacjach. Najnowsze biuro zostało uruchomione w Gdańsku. Armatis realizuje projekty dla znanych marek z takich sektorów, jak bankowość, turystyka, e-commerce, media i telekomunikacja. Obecnie Armatis zatrudnia ok. 1800 pracowników i współpracowników w 6 biurach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Stalowa Woli i Gdańsku.

Cloud Technologies: Sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła w kwietniu o 37% r/r.

NFQ Technologies: Karolina Jarocka została zatrudniona jako engineering lead w międzynarodowej firmie IT pomagającej globalnym markom w tworzeniu innowacji, która niedawno otworzyła swój polski oddział w Krakowie. Karolina będzie odpowiedzialna za zarządzenie rozwojem NFQ w Polsce, w tym nadzorowanie pracy polskiego zespołu oraz budowanie pozycji firmy w naszym kraju.

Brother Polska: Piotr Narewski dołączył do firmy i objął stanowisko account manager.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

STS Holding: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 57,92 mln zł (na jedną akcję: 0,37 zł), podała spółka.

Grupa K2: Spodziewa się dalszego wzrostu przychodów w II półroczu br. i nie wyklucza, że presja inflacyjna może wpłynąć na jej rentowność, poinformował prezes K2 Holding Paweł Wujec. Grupa prowadzi rozmowy dotyczące dwóch możliwości przejęć w kluczowym dla niej obecnie – po sprzedaży spółki chmurowej Oktawave – segmencie software, natomiast decyzje odnośnie do ewentualnej sprzedaży dalszej części posiadanych przez K2 aktywów mogą zapaść przy okazji aktualizacji strategii, zapowiadanej na III-IV kw. br., dodał.

Grupa K2: Zarekomendowała wypłatę akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1,99 mln zł na dywidendę, podała spółka.

Action: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk za 2021 r., w kwocie 100,98 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Ailleron: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,95 mln zł z zysku netto za 2021 rok, liczącego 24,31 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,32 zł na akcję, podała spółka.

Asseco SSE: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 66,42 mln zł z zysku netto za 2021 rok, liczącego 100,37 mln zł, na dywidendę, tj. wypłacie 1,28 zł na akcję, podała spółka.

Globema: Fundusz Avallon MBO Fund III nabył w ramach transakcji MBO większościowy pakiet udziałów w spółce Globema, będącej największym w Polsce dostawcą oprogramowania geoprzestrzennego oraz rozwiązań IT dla przedsiębiorstw sieciowych, podał Fundusz.

P4: Grupa Play podpisała z firmą private equity InfraVia Capital Partners umowę przedwstępną, na mocy której InfraVia nabędzie za 1,775 mld zł 50% udziałów w spółce zależnej Play, działającej pod nazwą FibreForce. Umowa otwiera drogę do zapewnienia dostępu do szybkiego internetu 6 mln gospodarstw domowych w Polsce, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i poprzez dalsze znaczące inwestycje. Sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w nowym otwartym modelu dostępu do sieci, podał Play.

Metaversum: Objął 22 udziały Tech Robotics w zamian za łącznie 495 000 zł. Po dokonaniu wpisu do rejestru objętych udziałów będzie posiadał udziały reprezentujące 8,21% kapitału zakładowego Tech Robotics. Tech Robotics to polska spółka z sektora robotyki militarnej. Głównym kierunkiem działań spółki jest rozwój autonomicznych robotów dedykowanych do zaawansowanych szkoleń strzeleckich oraz dla współczesnego pola walki („Robotics on the Battelfield”).

IMS: Spółka zależna Closer Music – zajmująca się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych – wyemituje i sprzeda na rzecz inwestora udziały stanowiące łącznie 0,38% kapitału zakładowego za kwotę 152 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie 100% udziałów Closer Music wynoszącej 40 mln zł. Nabywcą udziałów jest, po raz drugi, wiceprezes zarządu i dyrektor sprzedaży IMS, będący zaangażowany w rozwój i budowanie pozycji rynkowej Closer Music. Poprzednia transakcja, również opiewająca na kwotę 152 tys. zł za 0,38% udziałów, miała miejsce w lipcu 2021 roku. Pozyskane obecnie środki wykorzystane zostaną do budowy strony internetowej, umożliwiającej sprzedaż licencji muzycznych w różnych segmentach monetyzacji kontentu muzycznego.

Unfold.vc: W ramach częściowego exitu z telemedycznej Infermediki tworzącej narzędzie usprawniające diagnostykę i pracę lekarzy, notowany na GPW fundusz venture capital Unfold.vc sprzedał część pakietu akcji za 9,3 mln zł, przy wartości spółki szacowanej na ponad 500 mln zł. Dzięki transakcji, fundusz uzyskał dotychczas 15-krotny zwrot z inwestycji w spółkę (licząc metodą cash on cash). Do tego wciąż posiada pakiet akcji Infermediki wyceniany obecnie na ponad 20 mln zł.

Hintech: Polski startup, który stworzył narzędzie do kompleksowej analizy podcastów pozyskał 1 mln zł od SpeedUp Group, który ma przeznaczyć na dalszy rozwój produktu oraz komercjalizację rozwiązania.

Future Fund: Fintech założony przez grupę polskich menedżerów ogłosił zamknięcie prywatnej rundy finansowania (private round). Inwestorzy zdecydowali się wyłożyć 3,8 mln USD na budowę opartej o blockchain platformy mikroinwestycyjnej napędzanej tzw. cashbackiem, czyli premiami za dokonanie zakupu towarów lub usług z obszernej listy dostawców objętych programem.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost, Shopee: Zdecydowały o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i nawiązały partnerstwo strategiczne, podały spółki we wspólnym komunikacie.

Vigo Photonics: Został wybrany na dostawcę detektorów podczerwieni do monitorowania pracy kluczowych systemów środowiskowych na pokładzie załogowego statku kosmicznego NASA – Orion, podała spółka.

IdoSell: Włączyło integrację z TradeTracker – siecią do marketingu afiliacyjnego, która działa w 24 krajach świata m.in. Szwecji, Meksyku, Włoszech, Francji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W gronie ponad 9000 wydawców TradeTracker znajdują się dostawcy rozwiązań technologicznych, przedstawiciele czołowych mediów, retargeterzy, portale kuponowo-rabatowe, serwisy cashback, blogerzy, influencerzy. Dzięki tej współpracy merchanci, którzy korzystają z IdoSell, będą mogli w łatwy sposób reklamować globalnie swoje sklepy i produkty.

DataWalk: DataWalk Inc. otrzymał zamówienie z Ally Financial, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji. Kontynuacja współpracy poprzez poszerzenie zakresu działania systemu i licencji DataWalk u obecnego klienta potwierdza skuteczność przyjętego przez spółkę modelu komercjalizacji oraz użyteczność produktu DataWalk w wiodących instytucjach bankowych, podkreślono.

Allegro: Zwyczajne walne zgromadzenie powołało Pedra Arnta na stanowisko niezależnego dyrektora spółki, na 6-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 22 czerwca 2022 r., podała rada dyrektorów Allegro.eu.

Platige Image: Platige sp. z o.o. sp.k. zawarła ze spółką Beijing Zitiao NetWork Technology Co. umowę ramową o świadczenie usług produkcyjnych wraz z pierwszym zamówieniem. Przedmiotem zawartego wraz z umową ramową zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie utworu audiowizualnego. Termin realizacji prac objętych zamówieniem przypada na listopad 2022 roku.

DataWalk: Zawarł umowę z PKN Orlen, stanowiącą kontynuację współpracy, o której spółka informowała w 2020 r. Umowa określa warunki handlowe i budżetowe na utrzymanie i rozbudowę systemu DataWalk wdrożonego uprzednio u klienta.

Klarna: Wiodący globalny bank detaliczny, dostawca usług płatniczych i aplikacja zakupowa ogłosiła wprowadzenie jednocześnie na 18 rynkach, w tym w Polsce, nowej funkcji w swojej aplikacji zakupowej. Od teraz jej użytkownicy będą mogli w jednym miejscu przechowywać cyfrowe wersje wszystkich swoich kart lojalnościowych i zarządzać nimi z poziomu urządzeń mobilnych. Według analizy Klarny, 26% polskich konsumentów unikało w przeszłości przystąpienia do programu lojalnościowego, bo wiązało się to z noszeniem w portfelu kolejnej karty. Ponad połowa (53%) ankietowanych stwierdziła również, że podczas zakupów nie ma przy sobie wszystkich posiadanych kart lojalnościowych. Nowa funkcja w aplikacji Klarna rozwiązuje ten problem.

Kaufland: Od momentu uruchomienia wirtualnego asystenta – chatbota Kala – przy jego pomocy złożono ponad 90 aplikacji. Polska jest trzecim krajem w Europie, zaraz po Rumunii, w którym wdrożono tę metodę interakcji z potencjalnym kandydatem do pracy w Kauflandzie. Inteligentny chatbot działa w Polsce w oparciu o rozumienie tekstu „natural language processing” w dwóch obszarach: na stronie internetowej portalu kariery www.kariera.kaufland.pl oraz na cyfrowych panelach dostępnych w punktach informacji sklepów Kaufland.

DigitalFirst.AI: Polski startup z sektora MarTech, zakończył trwającą osiem tygodni kampanię na AppSumo – największym na świecie marketplace sprzedającym produkty cyfrowe. Celem startupu była przede wszystkim walidacja produktu na użytkownikach z całego świata i zebranie wartościowego feedbacku. Podczas kampanii sprzedało się ponad 2000 kont, a w pierwszym tygodniu jej trwania DF.AI było najlepiej sprzedającym się narzędziem.

BNP Paribas Bank Polska: Umożliwił szybkie zawieranie transakcji walutowych w telefonie w nowej aplikacji, wspólnej dla wszystkich klientów – od osób indywidualnych po największe przedsiębiorstwa. GOdealer to lekki intuicyjny serwis mobilny dla użytkowników FX Pl@net, platformy walutowej banku. To pierwsza w Polsce z aplikacji bankowych do wymiany walut niezależnych od systemu bankowości mobilnej. Od 17 czerwca aplikację można pobrać ze sklepu Google Play i App Store.

Idosell: Polska platforma sklepowa rozwijana przez IAI – IdoSell wprowadziła usługę Crossborder. „Można powiedzieć, że ta usługa przyspieszy start sprzedaży za granicę o kilka miesięcy i co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Przygotowanie sklepu do wyjścia na nowe rynki wymaga zazwyczaj długich przygotowań, poszukiwań dostawców usług, pracowników czy zlecenia tłumaczenia. To wszystko zawarliśmy w pakiecie 'Crossborder z IdoSell’. Właściciel sklepu wskazuje kraj, w którym chciałby rozpocząć sprzedaż, a nasz konsultant prowadzi go przez cały proces” – powiedziała international business development manager w IdoSell Aleksandra Kubicka.

Up&More: Agencja wchodzi na rynek specjalistycznych szkoleń dla marketerów z zakresu szeroko rozumianych działań reklamowych. W ramach stworzonego na potrzeby projektu brandu – SchoolUp, certyfikowani specjaliści realizować będą indywidualne sesje treningowe dla osób chcących znacząco podnieść swoje kompetencje m.in. w zakresie planowania, realizacji i optymalizacji kampanii.

Grupa ANG: Cyfrowe ANG poszerzyło się o nowe narzędzie ułatwiające pracę ekspertkom i ekspertom kredytowo-ubezpieczeniowym. Porównywarka ubezpieczeń nieruchomości umożliwia zestawianie ofert czterech towarzystw ubezpieczeniowych. Kolejne firmy z tej branży są w trakcie wdrożenia.

Universal Robots: Zaprezentował na targach Automatica nowego cobota – UR20. Jest to pierwszy robot współpracujący Universal Robots z nowej generacji wysoko wydajnych cobotów przemysłowych, zaprojektowany po to, aby maksymalizować wydajność.

Żabka: Dostarcza franczyzobiorcom prowadzącym sklepy pod jej szyldem szereg nowoczesnych narzędzi, które wspierają zarządzanie przez nich placówkami oraz ułatwiają codzienne obowiązki ich pracownikom. Wśród smart rozwiązań jest m.in. aplikacja Cyberstore, Optiplan, czujniki ruchu wewnątrz i na zewnątrz sklepu czy specjalne słuchawki dla personelu. Aby zwiększać wiedzę na temat inteligentnych narzędzi w placówkach sieci, Żabka stworzyła cykl krótkich filmów poświęconych poszczególnym rozwiązaniom.

Cisco: Podczas tegorocznej edycji Cisco Live firma zaprezentowała AppDynamics Cloud. Nowa platforma umożliwia dostarczanie wyjątkowych doświadczeń cyfrowych poprzez korelowanie danych telemetrycznych na masową skalę z każdego środowiska chmurowego. Wykorzystuje wgląd w chmurę, aby rozwiązywać problemy z wydajnością aplikacji mając na uwadze kontekst biznesowy i na tej podstawie formułuje wnioski i sugeruje podjęcie konkretnych czynności. AppDynamics Cloud przetwarza dane telemetryczne generowane w ramach całego środowiska IT, aby dostarczyć wiedzę na temat działania aplikacji i bezpieczeństwa. Oferuje elastyczność, umożliwia wybór i pozwala korzystać z dowolnej usługi do rozwijania i wdrażania aplikacji oraz poprawy doświadczeń cyfrowych.

OPPO: We współpracy z firmami Ericsson i Qualcomm ogłosiło pomyślne rezultaty testów rozwiązania 5G Enterprise Network Slicing do plasterkowania sieci 5G dla przedsiębiorstw. Jest to ważny krok w procesie praktycznego wdrożenia dzielenia sieci 5G dla firm, a rozwiązanie jest zaprojektowane tak, aby mogło być w przyszłości wprowadzone przez operatorów sieci na całym świecie.

Mobile Industrial Robots (MiR): Wprowadził nowe oprogramowanie zapewniające płynniejsze, inteligentniejsze i szybsze działanie autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Nowy software pozwala na szybsze realizowanie misji i ściślejszą integrację z innymi systemami, a także zwiększa bezpieczeństwo cybernetyczne.

Ergo Hestia: Wdrożyła rozwiązanie Microsoft Teams dla wszystkich pracowników firmy, które z czasem stało się nowym oraz intuicyjnym sposobem codziennej pracy i wymiany dokumentów. Dostrzeżono w nim również potencjał do stworzenia firmowej platformy społecznościowej, która pozwoliła nawiązać, podtrzymać, a nawet umocnić codzienne kontakty. EH Portal, oprócz funkcjonowania jako wirtualne miejsce spotkań – służy także jako narzędzie HR i promuje możliwości rozwoju kariery w ramach firmy.

Agro-Sieć: Dostawca rozwiązań dla rolnictwa podpisał umowę z firmą informatyczną Infortes na wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP XL. W Agro-Sieci zostaną uruchomione funkcjonalności m.in. dla administracji, księgowości i sprzedaży a także aplikacje do obiegu elektronicznych dokumentów i zarządzania magazynem oraz aplikacje do obsługi skupu zboża.

HTC VIVE: Rozbudowuje ofertę swoich najnowszych okularów VR, VIVE Flow, kierując je do przedsiębiorstw. Okulary oferowane są jako najlepsze rozwiązanie dla firm, do zastosowania między innymi w szkoleniach oraz pracy zdalnej. Stanowią także atrakcyjną propozycję dla branży edukacji, opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz rozrywki.

Comarch: Ma kolejną umowę z Głównym Urzędem Miar. Po udanej realizacji projektu Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ”, czas na projekt TRANS-TACHO.

Źródło: ISBnews