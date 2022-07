Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Dekodery naziemnej TV: Dotychczas pozytywnie rozpatrzono ponad 449 tys. wniosków o dofinansowanie dekoderów w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji, z czego zrealizowanych zostało ponad 370 tys. świadczeń, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński. Oszacowanie dokładniej liczby beneficjentów programu będzie możliwe w IV kw.

E-commerce: Wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie o 18,6% r/r do 109 mld zł 2 2022 r., prognozuje firma doradztwa strategicznego Strategy& Polska z grupy PwC. Firma spodziewa się dwucyfrowego wzrostu rynku do 2025 r., zaś w kolejnych latach – blisko 10-proc., aż osiągnie 187 mld zł w 2027 r. Według firmy udział w handlu online dużych platform – takich jak Allegro czy Amazon – wzrośnie do ponad 55% w 2027 r. z 45%. Ponad połowa wzrostu (54%) będzie pochodzić z trzech kategorii: mody (21 mld zł), elektroniki (19 mld zł) oraz zdrowia i urody (11 mld zł), w sumie mowa o wzroście do 187 mld zł oraz udziału w sprzedaży detalicznej na poziomie 17%, wynika z raportu „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027”.

E-commerce: W I półroczu 2022 roku (przy GMV na poziomie 8,5 mld zł) znaczny wzrost sprzedaży zanotowały sklepy, które w asortymencie mają aparaty i kamery (305%), sprzęt sportowy (198%), rośliny (138%), produkty tytoniowe (130%), wynika z danych IdoSell.

Usługi szerokopasmowe: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który zakłada poprawę dostępu do informacji dotyczących dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski, w tym m.in. stworzenie centralnej bazy danych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Telekomunikacja: W czerwcu 2022 roku ranking jakości i szybkości Internetu mobilnego RFBenchmark oparł się na 197 094 pomiarów. Sytuacja we wszystkich kategoriach pozostaje bez zmian w porównaniu z majem: T-Mobile prowadzi pod względem pobierania danych LTE, Play pod względem wysyłania danych LTE, a Orange liderem w kategorii najniższej wartości ping LTE.

Cyberbezpieczeństwo: Połowa firm w Europie Środkowo-Wschodniej doświadczyła nieoczekiwanych przestojów w pracy z powodu cyberataku lub przypadkowego usunięcia danych. Ponadto według raportu firmy Veeam: systemy ochrony nie nadążają za rozwojem firm: aż 87% menedżerów IT dostrzega lukę między tym, ile danych może stracić firma, a tym jak często tworzone są kopie zapasowe informacji; 40% serwerów notuje co najmniej jeden nieplanowany przestój w roku; wszystkie dane są równie ważne dla ciągłości działania firm; 9 na 10 przedsiębiorstw planuje zwiększyć budżety na ochronę danych w 2022 roku.

Trendy: Z badania przeprowadzonego na zlecenie TP Vision – właściciela marki Philips TV & Sound wynika, że 97% polskich gospodarstw domowych ma telewizor, a ponad połowa z nich – dwa lub więcej. Za pośrednictwem telewizora korzystamy z różnego rodzaju rozrywki – przede wszystkim oglądamy tradycyjną telewizję oraz serwisy streamingowe i VoD oraz czerpiemy wiedzę o świecie. Pomimo ciągłego rozwoju Internetu i urządzeń mobilnych – w tym smartfonów, dla ponad 40 proc. Polaków telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji.

Sztuczna inteligencja: Najnowsze wyniki badania zrealizowanego na zlecenie IBM pokazują, że odsetek przedsiębiorstw, które przyjęły SI, wynosi obecnie 35%. W porównaniu z poprzednią edycją badania z 2021 to wzrost o 4 pkt. proc. Wyniki pokazują, że SI rozlewa się po świecie i biznesie. Jednak jeżeli ktoś spodziewa się, że to firmy z Ameryki i Europy dostrzegają największy potencjał w sztucznej inteligencji, jest w błędzie. Z najnowszego badania IBM wynika, że najwyższy poziom nasycenia SI, wynoszący odpowiednio 58 i 57% mają Chiny i Indie.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Creotech Instruments: Stawia na rozwój międzynarodowej działalności biznesowej, w tym otwarcie przedstawicielstw w USA, Europie Zachodniej, czy zwiększenie obecności na Dalekim Wschodzie, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. Podtrzymuje testy EagleEye w 2023 i oczekuje kolejnych zamówień na systemy sterowania komputerów kwantowych.

Tylko: Polska spółka technologiczna Tylko planuje 70 mln euro przychodów ze sprzedaży w 2022 roku, w porównaniu do 46,5 mln euro w 2021 r., co oznacza ok. 50% wzrostu, podała spółka. Spółka wprowadza nowe kategorie produktowe, generując niemal całość sprzedaży za granicą, zaznaczono.

Wasko: Oferta Wasko, warta maksymalnie 11,19 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na dostawę macierzy dyskowej kompatybilnej z Hitachi VSS F5500 dla Ministerstwa Finansów, podało Wasko.

Red Hat: Matt Hicks został nowym prezesem. Zastępuje on na tym stanowisku Paula Cormiera, który od teraz będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Ailleron: Polski software house i dostawca usług IT, oraz Arango DB, producent skalowalnej, grafowej bazy danych typu open-source, połączyli siły, aby zrewolucjonizować rynek rozwiązań IT dla sektora finansowego. Współpraca pozwoli na integrację grafowej bazy danych ArangoDB z rozwiązaniami tworzonymi dla banków i sektora finansowego przez Ailleron. Dodatkowo, Ailleron wykorzysta grafową strukturę danych ArangoDB w swoim rozwiązaniu AI Banking i zwiększy jakość modeli machine learningowych oferowanych branży finansowej głównie w Europie i Azji.

iTaxi: Z miesiąca na miesiąc poprawia wyniki, odnotowuje kolejne wzrosty i może pochwalić się pozytywną EBITDA. Uwarunkowania gospodarcze i niestabilne otoczenie makroekonomiczne nie przeszkodziły firmie osiągnąć znaczących zysków w 1 połowie 2022, a liczba kursów, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosła aż o 126%. To wszystko ugruntowuje pozycję iTaxi, już nie tylko jako lidera w sektorze przejazdów realizowanych dla klientów B2B, ale także B2C.

Rockwell Automation: Firma z branży automatyki przemysłowej i transformacji cyfrowej, poinformowała o współpracy z Edison S.p.A., najstarszą europejską firmą energetyczną i liderem rynku we Włoszech i całej Europie. Firmy podpisały porozumienie w sprawie udostępnienia licencji na oprogramowanie Vuforia Expert Capture – rozwiązanie AR stanowiące część pakietu FactoryTalk® InnovationSuite bazującego na PTC – oraz wsparcia technicznego obejmującego to rozwiązanie.

Bosch: Zainwestuje 3 mld euro w rozwój półprzewodników do 2026 r. w ramach nowych projektów IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) w zakresie mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych. Prezes Bosch dr Stefan Hartung: „Mikroelektronika to przyszłość”. W Reutlingen i Dreźnie powstają nowe centra rozwoju układów scalonych.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI): Uruchomi nowe sovereign cloud regions dla klientów w całej Unii Europejskiej (suwerenne regiony chmurowe, czyli ściśle odizolowane od wszystkich innych zasobów chmurowych, znajdujące się fizycznie w UE i obsługiwane przez mieszkańców UE).

BestSecret: Wiodący niemiecki gracz i właściciel sklepu internetowego o tej samej nazwie – zajmie blisko 90 000 m2 w Panattoni Park Sulechów III z możliwością ekspansji o kolejne 42 000 m kw. Inwestycja będzie oddawana etapami od stycznia do czerwca 2023 r.

Inetum: Firma dostarczająca usługi i rozwiązania IT w 27 krajach, oraz MATRIXX Software, globalny lider w dziedzinie monetyzacji usług telekomunikacyjnych, nawiązują współpracę, aby pomóc dostawcom usług komunikacyjnych (CSP) w rozwoju, sprzedaży i monetyzacji szerokiej gamy usług. Współpraca Inetum i MATRIXX Software wprowadzi zaawansowane możliwości monetyzacji w czasie rzeczywistym do domeny BSS, poprawiając zarówno wydajność operacyjną, jak i doświadczenie klienta dzięki nowemu stosowi technologicznemu.

LifeTube: Sieć od początku wojny w Ukrainie oferuje bezpłatne wsparcie dla ukraińskich twórców, a teraz nawiązuje współpracę strategiczną z Manifestem, portalem zrzeszającym ukraińskich influencerów i autorów. Jak podaje firma, przed wojną wielu twórców miało rosyjskojęzyczną widownię oraz należało do rosyjskich sieci partnerskich. Teraz muszą budować swoją społeczność od nowa.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

InteliWISE: Efecte otrzymała łącznie oferty sprzedaży na 92,55% wszystkich akcji InteliWISE w ramach dobrowolnego zaproszenie do składania ofert. Efecte przez około tydzień będzie nabywać akcje InteliWISE bezpośrednio w drodze transakcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect po maksymalnej cenie 3,99 zł za akcję, w celu umożliwienia pozostałym akcjonariuszom dogodnego sposobu sprzedaży akcji przed rozpoczęciem procesu wycofania akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz przymusowego wykupu akcji InteliWISE, podała spółka.

PeP: Polskie ePłatności (PeP) zawarły umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce Team4U – właściciela aplikacji mobilnej dla punktów sprzedaży detalicznej znanej pod nazwą Simapka.

Creotech Instruments: Akcje spółki zadebiutowały 11 lipca na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,96% i wyniósł 147,4 zł. Kurs praw do akcji (PDA) wzrósł o 29% do 129 zł. Przed godz. 9:30 kurs akcji spółki spadał o 6,85% do 136 zł, a PDA – rósł o 26% do 126 zł. Creotech Instruments jest 420. spółką notowaną na głównym rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2022 r.

Neutrino Geology: Rozpoczęło publiczną emisję akcji o wartości 2,5 mln zł na platformie Navigator Crowd. Cena emisyjna wynosi 14 zł, natomiast minimalny zapis to 20 akcji. Cel emisyjny to zebranie środków na sfinansowanie projektu budowy modułowego detektora geo-neutrin. Urządzenie autorstwa polskich naukowców wygeneruje trójwymiarową mapę złóż surowców w skorupie ziemskiej, co w opinii ekspertów zrewolucjonizuje globalny sektor wydobywczy. Kwota emisji uzupełni sumę 9,8 mln zł otrzymanych na ten cel z NCBiR oraz 2 mln zł pozyskanych dotychczas od prywatnych inwestorów.

JR Holding: Podpisał z The Great Ideas (w trakcie rejestracji zmiany nazwy na Honey Payment) porozumienie (term-sheet) w sprawie przeprowadzenia procesu połączenia Honey Payment ze spółką notowaną na NewConnect, która zostanie wskazana przez JRH, podał JR Holding. Połączenie nastąpi w drodze tzw. odwrotnego połączenia Honey Payment, tj. w zamian za wniesienie udziałów Honey Payment przez dotychczasowych wspólników tytułem opłacenia akcji nowej emisji wyemitowanych przez spółkę wskazaną.

Grupa AB: Wyemitowała 3 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji serii AB06 140726 o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 30 mln zł, podała spółka.

SpeedUp Group: Zainwestował w niemiecką spółkę GetHenry. Startup dostarcza kurierom oraz firmom logistycznym rowery elektryczne, które pomagają obsługiwać zamówienia w modelu last-mile delivery. GetHenry produkuje rowery, serwisuje oraz udostępnia przewoźnikom. Łącznie spółka pozyskała 17 mln USD.

Apaczka.pl: Właściciel platformy logistycznej przejął serwisy wysyłkowe TaniKurier.com oraz TaniKurier.eu. To kolejny krok ku umacnianiu pozycji Apaczka.pl jako lidera na rynku rozwiązań logistycznych z zakresu usług wysyłkowych.

InventionMed: Notowana na NewConnect, technologiczna firma z branży medycznej, której flagowym rozwiązaniem jest TutorDerm – edukacyjny symulator medyczny wykorzystujący m.in. technologię VR – poinformowała o zakupie 41 381 akcji spółki przez jej prezesa Tomasza Kierula. Zwiększenie zaangażowania ma związek z planowaną emisją akcji InventionMed. Wcześniej zamiar wzięcia udziału w ewentualnej emisji akcji zadeklarowało SoftBlue – obecnie największy akcjonariusz spółki.

Red Hat: Czołowy dostawca oprogramowania open source oraz gigant automatyki przemysłowej ABB nawiązały właśnie współpracę. W jej ramach oferować będą rozwiązania jeszcze lepiej pozwalające wykorzystać złożoną analitykę danych w zakładach produkcyjnych i rozbudowywać infrastrukturę przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) z naciskiem na błyskawiczne przetwarzanie danych na jej „brzegach”.

Elinta Charge: AVIA Capital, polski fundusz razem z litewskim LitCapital zainwestowały w litewskiego producenta ładowarek do pojazdów elektrycznych 7 mln euro.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost: Wprowadza od lipca w Krakowie i Warszawie nowego rodzaju maszyny do nadawania i odbierania przesyłek Appkomat InPost. To nowy model Paczkomatu, obsługiwany całkowicie przez smartfon, podał operator.

Transformacja cyfrowa: Międzynarodowa konferencja Commerce Transformation Days (CTD), w pełni poświęcona cyfrowej transformacji handlu, odbędzie się 22 i 23 września 2022 roku w centrum biznesowym Concordia Design we Wrocławiu. Będzie to 7. edycja tego corocznego wydarzenia, znanego wcześniej jako Kongres Dyrektorów Ecommerce. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Santander Consumer Bank: Nawiązał współpracę ze spółką Comperia.pl. W rezultacie oferowany przez bank kredyt celowy trafił do oferty podległego jej fintechu Comfino, dostarczającego różnorodne rozwiązania płatnicze dla sklepów internetowych z różnych branż. Dzięki tej współpracy Santander Consumer Bank rozpoczął finansowanie ubezpieczeń i usług medycznych. Według wewnętrznych danych banku kredyt celowy to bardzo popularny produkt, a jego miesięczna sprzedaż wynosi 27% ogólnej sprzedaży internetowej Santander Consumer Banku w obszarze HP.

FinHub: Polski startup FinHub stworzył narzędzie umożliwiające porównanie specjalistów kredytowych oraz kredytów dostępnych na rynku, podała spółka. Na podstawie opisów i opinii innych użytkowników na platformie FinHub.pl można wyszukać eksperta, który dopasuje ofertę do możliwości finansowych klienta oraz objaśni wszystkie warunki umowy.

PKN Orlen: Uruchomił projekt pilotażowy usługi wirtualnego wideobota w ramach programu Orlen Skylight Akcelerator, podała spółka. Rozwiązanie ma zachęcać klientów odwiedzających stacje paliw Orlen do aktywacji programu Mikroflota. Projekt będzie realizowany na 200 wybranych stacjach paliw Orlen w całej Polsce i potrwa do 31 sierpnia 2022 r.

PZU: Wdrożył innowacyjny system badania opinii klientów. Po kontakcie z infolinią, klienci firmy ubezpieczeniowej mogą spodziewać się telefonu od Primebota – wirtualnego ankietera. Rozwiązanie, w swojej autorskiej technologii, opracowała należąca do Grupy OEX spółka Voice Contact Center.

Infor: Firma Gartner po raz czwarty z rzędu umieściła na pozycji Lidera w raporcie Magic Quadrant™ dotyczącym systemów zarządzania magazynem (ang. Warehouse Management Systems – WMS) na rok 2022. Infor został wyróżniony ze względu na swoją zdolność do realizacji i kompletność wizji. Jak mówi Vishal Minocha, wiceprezes Infor ds. zarządzania produktami: „Dynamika rynku, ewoluujące portfolio produktów, rosnąca złożoność i zmieniająca się siła robocza stanowią wyzwania dla firm, aby jak najefektywniej wykorzystać automatyzację i lepiej użytkować zasoby w celu napędzania zyskownego wzrostu”.

eLeader: Lubelska firma dokonała wdrożenia technologicznego rozwiązania w globalnej firmie Danone. Dzięki polskiej technologii jest wdrażana nowa jakość w zarządzaniu dostępnością produktów na półkach sklepowych. Technologia rozpoznawania obiektów na fotografiach stosowana w aplikacji eLeader Shelf Recognition AI, wzbogacona o panel raportowy, jest obecnie najszybszym na rynku narzędziem do analizowania i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania ekspozycją oraz dostępnością produktów w sklepach.

Infinix: Jeszcze w tym roku, producent smartfonów, zaprezentuje technologię ultraszybkiego ładowania 180 W Thunder Charge, która pozwoli w ciągu zaledwie 4 minut naładować baterię 4500 mAh aż do 50 proc. Nowa technologia pozwala na użycie baterii 8 C o najwyższej obecnie dostępnej w branży wartości prądu ładowania dla baterii litowych, a wieloelektrodowa końcówka zmniejsza ryzyko przegrzania się baterii. W trosce o bezpieczeństwo urządzeń Infinix zastosował liczne mechanizmy zabezpieczające oprogramowanie i sprzęt, które mają chronić sam telefon, ładowarkę oraz jej kabel.

Ziko Dermo: Drogeria wdrożyła nowy system lojalnościowy od Spartavity. „Rynek beauty jest bardzo konkurencyjny. To dlatego tak ważne są dane na temat klientów – precyzyjne, rzetelne i służące do efektywnej segmentacji oraz planowania działań promocyjnych. Bez nich nie da się dobrze targetować oferty i trafiać w upodobania wymagających konsumentów. A bez tego trudno zwiększać sprzedaż” – mówi Filip Zajdel, wiceprezes i business developer w Spartavity.

Infermedica: Polski startup uruchomił Medical Guidance Platform. To kompleksowa platforma usprawniającą wizyty lekarskie na wielu etapach – przed wizytą, w jej trakcie, a także po wizycie (podczas leczenia). MGP pomoże umocnieniu pozycji Infermedica na najważniejszych rynkach, przede wszystkim w USA i Niemczech.

Authologic: Spółka rozwijająca platformę agregującą i koordynującą metody weryfikacji uruchomiła nowy produkt dla branży crypto. Rozwiązanie już doczekało się nagrody w kategorii Financial Inclusion przyznanej przez Celo Camp – prestiżowy akcelerator blockchain. Rozwiązanie diametralnie przyspiesza weryfikację i obniża koszty KYC dzięki bezpiecznemu dowiązaniu danych klienta do jego portfela crypto i umożliwieniu przekazywania tych danych do firm znajdujących się w ekosystemie Authologic.

CloudFerro: Polska firma, wygrała kontrakt na budowę i obsługę platformy EO-LAB do analizy danych satelitarnych z obserwacji Ziemi stworzonej na zamówienie Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR), w imieniu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec. CloudFerro jest już dostawcą chmury m.in. dla sektora kosmicznego oraz operatorem innej niemieckiej platformy CODE-DE i europejskiej platformy CREODIAS. EO-Lab wykorzystuje innowacyjne technologie chmury i sztucznej inteligencji (AI) do analizy dużej liczby danych z obserwacji Ziemi. Dzięki kompleksowemu wsparciu użytkowników, naukowcy z wielu dyscyplin mogą szybko i celowo realizować swoje projekty z obszaru nauk o środowisku oraz geoinformacji.

VMware: Zaprezentowało vSphere+ i vSAN+. Mają one pomóc organizacjom przenieść zalety chmury do istniejących infrastruktur on-premises – bez zakłóceń w obciążeniach roboczych czy hostach. Przedstawione na VMworld 2021 jako zapowiedź technologii znanej jako Project Arctic, dostarczą scentralizowane zarządzanie infrastrukturą w chmurze, zintegrowany Kubernetes, dostęp do nowych usług chmury hybrydowej i elastyczny model subskrypcji.

Qualtrics, ServiceNow: Notowane na amerykańskich giełdach firmy ogłosiły opracowanie nowej aplikacji pomagającej poprawić doświadczenia pracowników i jakość obsługi klienta. Nowa aplikacja Qualtrics Embedded Insights, dostępna już w Sklepie ServiceNow, umożliwia zespołom IT i obsługi klienta podgląd ujednoliconych danych operacyjnych dotyczących doświadczeń pracowników i klientów, pozwalając tym samym na podejmowanie świadomych decyzji i natychmiastowych działań w reakcji na ich potrzeby. Firmy Qualtrics i ServiceNow opublikowały również wyniki nowego badania, które potwierdzają, że zapewnienie lepszych doświadczeń dzięki płynniejszej integracji technologii jest kwestią kluczową. Według badania, w którym wzięło udział ponad 1 000 specjalistów IT z firm zatrudniających powyżej 1 000 pracowników, czterech na pięciu (81%) z nich marnuje ponad 10% czasu w pracy z powodu nieefektywności procesów i technologii. Badanie Qualtrics ServiceNow wykazało, że długi czas oczekiwania (56%) wciąż pozostaje najbardziej frustrującym problemem związanym z obsługą klienta. Na drugim miejscu plasuje się zbyt długi czas rozwiązywania problemu (28%) a zaraz po nim niemożność skontaktowania się z człowiekiem (23%).

Polsat Box: Wprowadza nową ofertę telewizji naziemnej z pakietem 10 najpopularniejszych kanałów sportowych i informacyjnych oraz kilkunastu stacji radiowych. Do jej odbioru służy nowy dekoder DVB-T2 HEVC. Przez pierwszy miesiąc z oferty można korzystać bez opłat.

