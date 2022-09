Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 12-16 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Dostęp do internetu: Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma na celu wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS); system ten ma zbierać i udostępniać informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu.

Prawo pocztowe: Sejm znowelizował ustawę prawo pocztowe, która zakłada upowszechnienie usług i komunikacji cyfrowej oraz określenie mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, wykonywanego przez Pocztę Polską.

Cyberbezpieczeństwo: W ubiegłym roku 69% polskich firm doświadczyło cyberataku, wynika z badania KPMG pt. „Barometr Cyberbezpieczeństwa”. Tymczasem organizacje napotykają obecnie szereg trudności w dostosowaniu systemów zabezpieczeń do dzisiejszych wyzwań. Wśród tych barier na pierwszy plan wysuwa się problem w znalezieniu oraz utrzymaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, który dotyczy 64% polskich przedsiębiorstw.

Cyfryzacja: Przyspieszona cyfryzacja może przynieść polskiej gospodarce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 roku oraz silniejszą odporność na kryzysy, ocenia McKinsey & Company w raporcie „Digital Challengers”.

E-commerce: Udział sprzedaży online w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu minionych 5 lat urósł do 15%, a za cztery lata wyniesie 20%, wynika z prognoz CBRE. Liderami wzrostu zakupów online w regionie są Polska i Czechy. W tych krajach w 2026 roku udział rynku e-commerce może sięgnąć niemal jednej czwartej.

Cyfryzacja: Mimo, że 85% prezesów ocenia, że ich firmy w okresie pandemii przyspieszyły digitalizację, kadra kierownicza wystarczająco angażuje się w kwestie technologiczne zdaniem 45% członków zarządów i 41% dyrektorów, wynika z raportu „Digital frontier: A technology deficit in the boardroom”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Praca w IT: 69% badanych programistów zarobione pieniądze inwestuje w siebie, 20% jeździ na workation, a 40% chciałaby, ale nie ma takiej możliwości, wynika z badania No Fluff Jobs z okazji Dnia Programisty. Co trzeci badany nie posiada samochodu, 65% w czasie wolnym ogląda telewizję, a 57% uprawia sport.

Praca w IT: 29% polskich pracowników planuje się przebranżowić. Według Webcon, na czele rankingu „TOP10 zawodów z przyszłością” znalazł się programista, na którego wskazało 11% badanych. W tym fachu kuszą przede wszystkim wysokie wynagrodzenie (55%), możliwość pracy zdalnej (46%) i stabilność zatrudnienia (38%). Logistyk, specjalista energetyki odnawialnej, influencer i fizjoterapeuta to kolejne zawody, które Polacy oceniają jako najbardziej perspektywiczne.

Cyberbezpieczeństwo: Smart Industry i Fortinet opublikowały raport na temat stanu cyberbezpieczeństwa firm przemysłowych. Wynika z niego m.in., że: 60% firm doświadczyło co najmniej jednego przypadku naruszenia bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 25% respondentów nie wiedziało, czy bezpieczeństwo środowiska OT w ich firmach zostało naruszone w ciągu ostatniego roku; w 71% przypadków atak był przeprowadzony z użyciem złośliwego oprogramowania lub phishingu; co czwarta firma została zaatakowana za pomocą ransomware.

Cyberbezpieczeństwo: Jak wynika z „2021 Application Security Report” przygotowanego przez firmę Fortinet oraz Cybersecurity Insiders: 48% firm korzystało z ponad 100 pojedynczych aplikacji w swoim środowisku, a 26% – z ponad 500 programów; 43% firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa oprogramowania. Ponad jedna trzecia (35%) nie wie jednak kiedy ostatni raz do niego doszło; według 46% respondentów brak wykwalifikowanego personelu to największa bariera w zabezpieczaniu aplikacji internetowych firmy.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

STS Holding: Podtrzymuje całoroczne oczekiwania (guidance) i spodziewa się „zdecydowanie lepszego” II półrocza br., m.in. dzięki Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej 2022, poinformował prezes Mateusz Juroszek.

Eurocash, Comp: Grupa Eurocash zawarła z Grupą Comp umowę dotyczącą współpracy nad wspólnymi rozwiązaniami dla detalistów, które wyznaczą nowy branżowy standard pozwalający na skuteczną konkurencję z centralnie zarządzanymi sieciami, podały spółki.

Comp: Uzyskał potwierdzenie wykorzystania technologii M/platform przez kolejnych dużych uczestników rynku, co było głównym celem M/platform na obecny rok w ogłoszonej strategii. Dzięki temu spółka planuje uzyskanie trwałej rentowności i pozytywnej kontrybucji projektu M/platform do zysku EBITDA grupy kapitałowej począwszy od 2023 roku, podał Comp. To punkt zwrotny w dotychczasowym rozwoju tego projektu, podkreślono.

DataWalk: Odnotowało 70,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,98 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 10,62 mln zł rok wcześniej.

Grupa AB: Widzi zdecydowaną poprawę dostępności towarów. Ryzyko zaburzeń w łańcuchach dostaw pozostaje jednak istotne, dlatego, biorąc pod uwagę rozwój i sezonowo najlepszy IV kwartał, utrzymuje wysokie poziomy zapasów, poinformował ISBtech CFO Grupy AB Grzegorz Ochędzan.

Grupa AB: Chce nadal rosnąć szybciej niż rynek i umacniać pozycję lidera, poinformował ISBtech prezes Andrzej Przybyło. W jego ocenie, „kolejne kwartały jak na razie rysują się w jasnych barwach”.

OEX odnotował 87,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 328,44 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 265,54 mln zł rok wcześniej.

Atende: Odnotowało 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,97 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 48,34 mln zł rok wcześniej.

Answear.com: Ocenia, że jest dobrze przygotowany do II półr. i nie widzi na razie oznak spowolnienia sprzedaży, poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

T-Mobile Polska: Oficjalnie rozpoczyna proces stopniowego wyłączenia 3G na terenie kraju od 26 września, podał operator.

Answear.com: Liczy na utrzymanie marży na sprzedaży do końca tego roku na poziomie zbliżonym do II kwartału, kiedy wyniosła 43%, poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

Grupa IMS: Odnotowała 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,24 mln zł wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej.

K2 Holding: Rozważa opcje dla biznesu marketingowego, uwzględniające m.in. potencjalne pozyskanie inwestora, poinformował prezes Paweł Wujec. Termin publikacji nowej strategii rozwoju grupy zależy od wyniku przeglądu opcji dla części marketingowej. Jednocześnie holding nie rezygnuje z ambicji akwizycyjnych w software.

Unity Group: Osiągnęło 58,7 mln zł przychodów ogółem (dane nieskonsolidowane) w I poł. 2022 r., czyli o prawie 70% więcej r/r, podała spółka. Celem grupy jest m.in. wzrost przychodów do 110-120 mln zł na koniec bieżącego roku. Jednocześnie Unity Group odnotowało wynik EBITDA na poziomie 4,6 mln zł (wzrost o 144%) w I półr.

Orange Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie właściwe przeciwko Orange Polska dotyczące niezasadnego pobierania opłat za niektóre usługi operatora – połączenia z infolinią oraz za diagnozę, podał Urząd. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10% obrotu.

Wasko: Odnotowało 4,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,87 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 99,11 mln zł rok wcześniej.

Google: Sąd UE w Luksemburgu w dużej mierze podtrzymał decyzję unijnego organu regulacyjnego ds. konkurencji z 2018 r., która nałożyła na Google grzywnę w wysokości ponad 4,33 mld euro za rzekome nadużywanie dominacji rynkowej systemu operacyjnego Android w telefonach komórkowych, w celu promowania i umacniania wyszukiwarki Google i przeglądarki Chrome na urządzeniach mobilnych. Orzeczenie oznacza, że Google najprawdopodobniej będzie nadal stosować niektóre zmiany, które wprowadził od tego czasu, aby dostosować się do decyzji UE z 2018 r., w tym oferując użytkownikom urządzeń w UE opcję wyboru różnych wyszukiwarek. W sprawie Androida chodziło o największą z trzech kar antymonopolowych o łącznej wartości prawie 38 miliardów zł, które UE nałożyła na Google od 2017 roku, a skupiła się ona na telefonach komórkowych, jednym z najszybciej rozwijających się obszarów firmy.

TenderHut: Osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,5 mln zł w sierpniu, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do sierpnia 2021 roku, kiedy wyniosły one 5,1 mln zł, podała spółka. Narastająco, w okresie styczeń – sierpień 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 49,4 mln zł, co stanowi wzrost o 32% r/r.

Apple: Brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało, że nałożyło na Apple grzywnę w wysokości 12 275 000 reali brazylijskich (ponad 11 mln zł). Brazylijska agencja konsumencka Senacon oznajmiła, że decyzja Apple o niewłączaniu zasilaczy do zestawów z nowymi smartfonami dyskryminuje konsumentów, sprzedając „niekompletny produkt”. Apple odwoła się od decyzji o zakazie. Grzywna i zakaz sprzedaży iPhone’ów bez zasilaczy USB został ogłoszony dzień przed tym, jak Apple zaprezentował nowe modele iPhone 14, 14 Pro i Apple Watch Ultra.

Chomikuj.pl: Sąd Najwyższy sporządził uzasadnienie wyroku z 27 maja 2022 roku (II CSKP 3/22) w sprawie Chomikuj.pl, w którym oddalona została skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2017 roku, uznający serwis Chomikuj.pl za bezpośrednio odpowiedzialny za naruszenia autorskich praw majątkowych. „Wyrok jest precedensowy, kończy trwający ponad 10 lat spór SFP z właścicielem serwisu Chomikuj.pl, który kilka razy zmieniał jurysdykcję żeby tylko uciec od odpowiedzialności. To się jednak nie udało. Uzasadnienie wyroku SN potwierdza trafność wcześniejszego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jest ono naszym zdaniem bardzo korzystne i potwierdza w zasadzie wszystkie podstawy odpowiedzialności, które dowodziliśmy w procesie” – skomentował dyrektor w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Dominik Skoczek.

SAP Polska: Marek Roter objął funkcję wiceprezesa i dyrektora sprzedaży. Tym samym poszerzył skład zarządu firmy, na czele którego od lipca stoi Piotr Ferszka. Priorytetem nowego wiceprezesa będzie rozwój sprzedaży rozwiązań SAP w kluczowych instytucjach publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa mających istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Sunrise System: Do agencji SEO dołączyła Anna Kozłowska obejmując stanowisko Chief Financial Officer. Anna będzie odpowiedzialna za wsparcie zarządu i obszarów biznesowych poprzez dostarczanie informacji finansowych niezbędnych do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.

Erli.pl: Platforma przeznaczy 50 mln zł na wsparcie polskich sprzedawców. Model biznesowy, który ma radykalnie obniżyć koszty dla sprzedających w Internecie, a tym samym ceny dla kupujących, został stworzony w oparciu o rozwiązania: Erli, InPost, Google oraz PayU. „Już dawno mówiło się o tym, że coś musi się zmienić – że musi powstać alternatywa dla obecnych graczy: marketplace z niskimi prowizjami, żeby sklepy, mając niższe koszty funkcjonowania, mogły oferować niskie ceny kupującym. Erli.pl wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. […] Naszym celem jest obniżenie kosztów w e-commerce – dla sprzedających, a w konsekwencji dla konsumentów” – mówi Adam Ciesielczyk, prezes ERLI.pl.

Huawei: Dołączył do grona członków wspierających Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. Współpraca z organizacją to kolejny etap działalności firmy na rzecz tworzenia rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu opartych na innowacyjnych technologiach, podkreślono.

DSI Underground: 2500 inżynierów i specjalistów pracujących w różnych oddziałach zlokalizowanych w siedemdziesięciu krajach na sześciu kontynentach łączy się codziennie na czatach, spotkaniach oraz telefonicznie, współpracując w środowisku Microsoft Teams. Praca wygląda tak samo w każdym zakątku globu, ponieważ nawet w podróży pracownicy mają przy sobie wszystko, co do niej potrzebne – wraz z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych.

Space Communications Alliance: Powstała pierwsza globalna sieć agencji marketingowych dla sektora space. Prezesem sieci został założyciel Planet Partners – Łukasz Wilczyński.

YouTube: Wypłacił branży muzycznej ponad 6 mld USD w ciągu 12 miesięcy – między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku, czyli o 2 mld USD więcej niż w poprzednim okresie. YouTube planuje, aby do 2025 roku reklamy i subskrybcje stały się głównym źródłem przychodów branży muzycznej, dlatego platforma monetyzuje wszystkie formaty muzyczne (krótkie i długie formy wideo, ścieżki dźwiękowe, transmisje na żywo itp.), na wszystkich urządzeniach (desktop, urządzenia mobilne i TV), na ponad 100 rynkach.

OVHcloud: Europejski lider branży chmurowej otworzył w Strasburgu we Francji nowe centrum danych. SBG5 zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami i z myślą o najlepszej efektywności energetycznej, odporności i zrównoważonym rozwoju. Centrum danych, będące inwestycją o wartości 30 mln euro, w całości oparto na strategii hiperodporności, przyjętej przez grupę OVHcloud w kwietniu 2021 r. Bazując na najnowszych osiągnięciach w obszarze projektowania i konstrukcji tego typu obiektów, SBG5 wyposażono w szereg innowacyjnych rozwiązań za sprawą których jest ono jednym z najbardziej energooszczędnych centrów danych.

Asseco: Zajęło 17. miejsce w rankingu „IDC FinTech Rankings: Top 100″. Przygotowane przez międzynarodową firmę konsultingowo-badawczą International Data Corporation (IDC) zestawienie to lista największych na świecie dostawców technologii dla sektora finansowego.

Panattoni: Lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, rozpoczął w Sulechowie budowę blisko 90 tys. m2 dla BestSecret – europejskiego klubu zakupowego online.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

STS Holding: Zarząd planuje przedstawić rekomendację w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w najbliższych dniach i liczy na jej wypłatę w okolicach połowy października, poinformował prezes Mateusz Juroszek.

Komputronik, WP, Benchmark: Komputronik w restrukturyzacji zawarł ze spółką Wirtualna Polska Media umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów (stanowiących 80% kapitału) Benchmark, podał Komputronik, ujawniając opóźnioną informację poufną. Na cenę sprzedaży udziałów składa się kwota ok. 11,3 mln zł i została uiszczona w dniu zawarcia umowy.

City Robotics: Pozyskał 1,1 mln euro na etapie zalążkowym od funduszy Azahar Global, Demium Capital i aniołów biznesu, podano w komunikacie. Polski startup tworzy roboty społeczne, które mają pomagać w rozwiązywaniu takich problemów, jak niedobór pracowników.

Vigo: Vigo Photonics zawarło umowę inwestycyjną z Warsaw Equity ASI oraz Wojciechem Smolińskim, Markiem Kotelnickim i Vigo Ventures ASI (VVASI), podało Vigo System. Umowa określa zasady inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne poprzez VVASI.

SDA: Polska spółka ed-tech Software Development Academy (SDA) i węgierski Codecool ogłosiły fuzję, tworząc hub szkoleniowy w zakresie cyfrowych umiejętności i pozyskiwania pracowników w branży IT, podano w komunikacie.

Reef Factory: Reef Factory, w ramach którego stworzono inteligentny system i urządzenia IoT do zarządzania akwariami, pozyskał 12 mln zł w rundzie seed, podała spółka. Finansowanie pochodzi od funduszu Aper Ventures, koinwestora Kap Holding i aniołów biznesu.

Moliera2: Zawarło umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na mocy której dokonał zbycia sklepu internetowego pod nazwą Mamissima, podała spółka. Zapłata ceny sprzedaży w łącznej wysokości 3 mln zł dokonana zostanie w ratach, przy czym zapłata ostatniej raty nastąpi do 25 lutego 2024 r., podano w komunikacie.

Vehis: Vehis z portfela Enterprise Investors – internetowa platforma sprzedażowa oferująca samochody wraz z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym – pozyskała kapitał dłużny w wysokości 1,3 mld zł, podała spółka. Środków na rozwój dostarczą spółce Santander Corporate & Investment Banking i Goldman Sachs Asset Management Private Credit.

Wirtualna Polska: Kupiła Szallas Group – inwestycję funduszu PortfoLion Capital Partners. Szallas obsługuje największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji, podała spółka. Tym samym Wirtualna Polska stworzy największą grupę działającą w obszarze rezerwacji turystyki krajowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji to 72 mln euro, powiększona o gotówkę netto w spółce w szacowanej wysokości ok. 10 mln euro na dzień zamknięcia transakcji, co oznacza łącznie kwotę 82 mln euro.

CCS: Zarząd Fresh Mobile Concepts – spółki zależnej Cyfrowego Centrum Serwisowego – podjął uchwałę o wypłacie na rzecz CCS zaliczki w kwocie 1,2 mln zł na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2022.

Adobe: Zawarło ostateczną umowę w celu nabycia Figmy – wiodącej, opartej na zdalnej współpracy, internetowej platformy do projektowania, za około 20 mld USD w gotówce i akcjach. „Wielkość firmy Adobe wywodzi się z naszej zdolności do tworzenia nowych kategorii i dostarczania najnowocześniejszych technologii poprzez organiczne innowacje i nieorganiczne opracowania” – powiedział Shantanu Narayen, prezes i dyrektor generalny firmy Adobe. „Połączenie Adobe i Figmy ma charakter transformacyjny i przyspieszy naszą wizję kreatywności opartej na twórczej współpracy” – dodał. Możliwość projektowania online oraz opcja współpracy między użytkownikami Figmy przyspieszą popularyzację technologii Adobe Creative Cloud w sieci, dzięki czemu proces tworzenia będzie bardziej produktywny i dostępny dla większej liczby osób. Figma tworzy społeczność, która rozwija się i dzieli wszystkim, od samouczków, przez szablony, po wtyczki, z dużym i rosnącym ekosystemem.

Alsendo: Abris Capital Partners wsparł swoją spółkę portfelową, do której należą m.in. marki Apaczka i Sendit, w przejęciu większościowego udziału w Zaslat. Alsendo dostarcza technologiczne rozwiązania logistyczne dla biznesu w Europie Środkowej. Zaslat to zautomatyzowana platforma dostaw paczek świadcząca usługi dla konsumentów w Czechach i na Słowacji. Inwestycja w Zaslat wspiera realizację strategii rozwoju Alsendo – przyspiesza międzynarodową ekspansję poprzez wejście firmy na rynek czeski i słowacki, z dużym potencjałem intensyfikacji działań biznesowych w Europie Środkowej. Dodatkowo, platforma technologiczna Zaslat może zostać wprowadzona na sąsiednie rynki środkowoeuropejskie oraz w innych krajach, co pokazuje program pilotażowy prowadzony w Republice Południowej Afryki.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

BestSecret: Panattoni rozpoczął budowę Panattoni Park Sulechów III, w którym całą powierzchnię – 88 500 m2, z możliwością ekspansji o kolejne 42 000 – wynajął klubowi zakupowemu BestSecret, podała spółka.

Grupa Muszkieterów: Uruchomi 23 września nową platformę komunikacji modelu franczyzowego, która ma zachęcić potencjalnych franczyzobiorców do uruchomienia własnego biznesu w ramach marki Intermarché lub Bricomarché, podała spółka.

Accelpoint, PKO BP: Akcelerator technologiczny Accelpoint (operator programu) i PKO Bank Polski (wiodący partner) uruchamiają pierwszy polski program akceleracyjny wspierający rozwój technologii sprzyjających ograniczeniu negatywnych skutków klimatycznych – „Poland ClimAccelerator”, podał Accelpoint.

Bank Pocztowy: Udostępnił w pełni zdalny proces otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) dla osób, które chcą otworzyć konto bankowe, podał bank. Usługa online umożliwia klientom podpisanie umowy, założenie rachunku oraz zamówienie karty płatniczej w kilkanaście minut.

PKO BP: Udostępnił swoim klientom firmowym aplikację mobilną LikePOS, która umożliwia przyjmowanie płatności zbliżeniowych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, podał bank.

PKP Energetyka: Opatentowała autorski algorytm sterowania magazynem energii opracowany przez ekspertów z PKP Energetyka i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Algorytm został oficjalnie zarejestrowany jako wynalazek przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jest on „mózgiem” magazynu energii – pozwala w najbardziej efektywny sposób sterować pracą instalacji magazynowania energii, która od ponad roku działa przy podstacji trakcyjnej PKP Energetyka w Garbcach. Przez ten czas magazyn zasilił przejazdy prawie 10 000 pociągów i oddał do sieci trakcyjnej 160 MWh energii.

Netia: Operator wprowadził nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na podwojenie prędkości (pobierania i wysyłania danych) łączy w tradycyjnej technologii (xDSL). Jest to możliwe dzięki użyciu specjalnego routera, obsługującego jednocześnie dwa łącza dostępowe, na dwóch parach kabli miedzianych.

SentiOne: Polski startup dostarczający m.in. zaawansowane rozwiązania konwersacyjnej sztucznej inteligencji, nawiązał współpracę z e&enterprise, największą firmą telekomunikacyjną w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W ramach partnerstwa klienci biznesowi e&enterpirse zostaną wyposażeni w rozwiązania SentiOne do automatyzacji obsług klienta z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji. Na początku będą to klienci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskim, a w dłuższej perspektywie planowana jest dalsza ekspansja na 16 rynków Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, na których działa e&enterprise.

Orange Polska: W lipcu i sierpniu CERT Orange Polska zablokował ponad 26 tys. domen używanych do wyłudzeń danych lub pieniędzy. W czołówce znalazły się: oszustwo „na kupującego”, fałszywe oferty inwestycji i fake newsy. W czasie wakacji na zablokowane przez CyberTarczę strony tworzone przez oszustów próbowało wejść ponad 1,3 miliona użytkowników sieci Orange. To niemal dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Internauci najczęściej klikali w linki prowadzące do fałszywych inwestycji.

Orange Polska: Rzecznik Wojtek Jabczyński napisał na swoim koncie na Twitterze: „Potwierdzam, że włączymy #5G w ofertach nju abonament i nju na kartę. Szczegóły podamy 22 września”.

Kross: Udostępnił płatności odroczone fintechu Mokka. Klienci mogą realizować zakupy z wykorzystaniem usługi Mokka w sieci salonów własnych firmy.

Comarch: Wdrożył Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów dla Instytutu Badawczego Leśnictwa

Dynabook: Firma produkująca najwyższej jakości laptopy biznesowe, przedstawia nowe 13-calowe urządzenie, Satellite Pro C30-K. Mniejszy, cieńszy i lżejszy, nowy 13″ model wprowadza ultramobilność do serii Satellite Pro C. Urządzenie wyposażone jest w procesor Intel Core™ 12. Gen.

Toyota Leasing Polska: Firma zaprezentowała nową odsłonę portalu, gdzie klienci mogą załatwić sprawy związane z obsługą umowy. „Rozszerzone funkcjonalności portalu są dla naszych klientów nową wartością. Naszym zdaniem, proste, intuicyjne, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie, które w jednym miejscu pozwoli załatwić wiele spraw, będzie bardzo chętnie używane. To kolejny krok, po wprowadzonej niedawno możliwości elektronicznego podpisywania umów, który wykonujemy w kierunku digitalizacji naszych usług” – powiedziała dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu i Procesów w Toyota Financial Services Małgorzata Wachowska.

Check Point: Horizon to nowy pakiet zabezpieczeń łączące kompleksową analizę zagrożeń z systemem Zarządzania Zapobieganiem i Reagowaniem (MDR/MPR) oraz Rozszerzonym Zapobieganiem i Reagowaniem (XDR/XPR) charakteryzuje się intuicyjną obsługą oraz wsparciem najlepszych w branży analityków, ekspertów ds. badań oraz innowacyjnej technologii AI. Rozwiązanie oferuje analizy zagrożeń z wykorzystaniem Big Data, a także ofertę SOC-as-a-service, z 24h wsparciem analityków Check Point.

HP: Podczas HP Amplify Executive Forum, corocznego spotkania organizowanego dla partnerów HP, firma zaprezentowała szereg nowych korzyści, mających na celu poprawienie współpracy, możliwości szkoleniowych i zaangażowania społeczności. Oprócz zmian w programie Amplify Data Insights, firma ogłosiła rozszerzenie wielokrotnie nagradzanego programu z zakresu zrównoważonego rozwoju – Amplify Impact oraz wprowadziła nową platformę szkoleniową dla partnerów – HP Curiocity.

