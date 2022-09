Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26-30 września 2022 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek pocztowy: Prezydent podpisał nowelizację prawa pocztowego, której celem jest zapewnienie skutecznego mechanizmu finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. „Zasadniczym celem ustawy jest zatem wprowadzenie skutecznego mechanizmu finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych przez operatora pocztowego” – czytamy w komunikacie.

E-banking: Sześć banków z Polski znalazło się w gronie 30 cyfrowych liderów (digital champions) wyznaczających kierunki digitalizacji sektora bankowego, wynika z raportu „Digital Banking Maturity 2022”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. W ramach piątej edycji raportu analizie poddane zostały 304 banki w 41 krajach.

E-commerce: Chiny są pierwszym krajem na świecie, w którym e-commerce przekroczył 50% udziału w handlu ogółem, przy czym jednym z głównych trendów w zakresie sprzedaży online jest wysoka dynamika sprzedaży cross border, co stanowi szansę dla polskich eksporterów, uważa kierownik Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Szanghaju Andrzej Juchniewicz.

E-banking: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła ponad 40,84 mln na koniec II kw. 2022 r. (co oznacza wzrost o 6,09% r/r i 2,22% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 21,65 mln (wzrost o 6,18% r/r i spadek o 0,69% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Cloud computing: Trzynaście podmiotów z sektora bankowego zgłosiło w sumie 23 notyfikacje korzystania z chmury obliczeniowej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Notyfikacje zgłosiło 11 banków komercyjnych i 2 oddziały instytucji kredytowych.

Praca w IT: Od października do końca grudnia 29% firm reprezentujących sektor ICT chce zatrudnić nowych pracowników, podczas gdy 23% chce redukować zespoły (źródło: raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”). W tym samym czasie 48% pracodawców chce utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie. Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora wynosi +6% i zapowiada kontynuację dobrych perspektyw zawodowych dla kandydatów.

Praca w IT: 1/4 Polaków myśli o zmianie branży na IT, według raportu międzynarodowej firmy Evolution. Natomiast 30% ankietowanych bierze pod uwagę obszar Testingu (QA). Jak wynika z danych No Fluff Jobs, 9% ogłoszeń publikowanych w tym serwisie dotyczy obszaru Testingu, natomiast 1,5% ofert skierowanych jest do juniorów QA.

Fintechy: W opinii 38% bankowców ankietowanych przez Kantar, firmy technologiczne (Fintechy) stanowią dla sektora bankowego istotne zagrożenie konkurencyjne, przeciwnego zdania jest 63% badanych.

Cyberbezpieczeństwo: Z badania firmy Veeam wynika, że przywracanie danych po ataku ransomware trwa średnio aż 18 dni. W firmach wciąż brakuje właściwych procedur na wypadek cyberataku. Badanie wskazuje, że cyberprzestępcom udaje się zaszyfrować średnio połowę danych biznesowych; tylko jedna na sześć firm testuje możliwość odzyskiwania danych w razie awarii; aż 20% przedsiębiorstw w ramach strategii reagowania wymienia zapłacenie okupu, które nie daje żadnej gwarancji odzyskania zasobów; tylko 7% firm mogło przywrócić wszystkie zasoby w mniej niż tydzień. Veeam dodaje, że w Polsce sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że firmy wciąż w niskim stopniu korzystają z chmury do zabezpieczania swoich danych.

Robotyka chirurgiczna: Szacowany wzrost wartości tego rynku w Polsce r/r w 2022 r. to 48%. Do 2027 r. rynek ten osiągnie wartość blisko 1 mld zł, wynika z raportu „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2022. Prognoza na lata 2022-2027” opublikowanego przez Upper Finance i Polską Federację Szpitali.

Internet: Jak wynika z najnowszych danych W3Tech, w języku angielskim jest obecnie dostępne 61,5% wszystkich treści zawartych w internecie. Jednocześnie angielski jest językiem ojczystym jedynie dla 16,2% populacji świata. Według niedawnego badania Unbabel, 69% konsumentów na świecie chce, aby marki oferowały im doświadczenia w ich ojczystym języku.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Ekipa Holding: Najważniejsze obszary działalności dla Ekipa Holding – spółki z portfela JR Holding – to aktualnie rozwój oferty FMCG oraz Laniakea Pictures, poinformował współzałożyciel i prezes Ekipa Holding Krzysztof Misiałkiewicz. Laniakea ma 6 projektów fabularnych, z których jeden jest na ukończeniu, a największy projekt ma być gotowy w 2024. Grupa prowadzi również szereg rozmów o współpracy z influencerami, w tym zagranicznymi.

Maxcom: Odnotował 2,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,42 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 60,96 mln zł rok wcześniej.

Action: Widzi na horyzoncie „niepewne czasy” i ocenia, że ma silne fundamenty, aby przejść przez ten okres, poinformował prezes Piotr Bieliński.

Brand24: Odnotował 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,31 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 7,35 mln zł rok wcześniej.

Creotech: Odnotował 2,36 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2022 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata EBITDA w I poł. br. wyniosła 0,34 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA skorygowany o wynik na działalności B+R wyniósł odpowiednio: 1,3 mln zł wobec 2,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Allegro: Obniżyło oczekiwania dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych na cały 2022 r. zarówno dla całej grupy, jak i dla działalności w Polsce, podała spółka. Ponadto średnioterminowe oczekiwania grupy są obecnie rewidowane, by odzwierciedlić zmieniające się otoczenie biznesowe w strukturze kosztów i skupić się na zwiększaniu wydajności.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 484,1 mln zł w II kw. 2022 r. (spadek o 13,5% r/r), przy czym dla działalności w Polsce – 551,3 mln zł (spadek o 1,5% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 12 898 mln zł (wzrost o 23,5% r/r), zaś w Polsce – 10 439,7 mln zł (+16% r/r). Raportowana EBITDA grupy w II kw. br. wyniosła 448,9 mln zł wobec 547,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik: Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Komputronik w restrukturyzacji, oddalając jednocześnie zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi, podała spółka. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli spółki na 10 grup. Spółka ma dokonywać spłat, poczynając od 31 lipca 2022 r. Ostatnie z rat zadłużenia mają zostać spłacone 30 kwietnia 2028 r.

Ailleron: Liczy na osiągnięcie 100% dynamiki przychodów eksportowych w całym roku, poinformował prezes Rafał Styczeń. Spółka szykuje się do renegocjacji umowy dotyczącej wdrożenia systemu spółki z Bankiem Pekao. W 2023 mocno postawi na sprzedaż produktu Livebank w wersji SaaS.

Ailleron: Odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem sięgnął 12,49 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,41 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 85,2 mln zł rok wcześniej.

Deel: Amerykańska firma Deel – dostawca globalnych rozwiązań w zakresie zatrudniania i płac – rozpoczęła działalność w Polsce. Dzięki usługom spółki polskie podmioty będą mogły zatrudniać specjalistów z całego globu, zawierać z nimi umowy oraz się rozliczać.

Broń.pl: Właściciel jednego z największych i najstarszych w Polsce sklepów internetowych, specjalizującego się w sprzedaży produktów strzeleckich i obronnych niewymagających zezwolenia, odzieży oraz akcesoriów survivalowych, ogłosił, że w IV kwartale 2022 r. planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji w ramach kampanii crowdinvestingowej. Zostanie ona przeprowadzona na platformie inwestycyjnej Domu Maklerskiego INC – CrowdConnect. Spółka planuje pozyskać od inwestorów 2,5 mln zł. Zebrane środki przeznaczone mają zostać na poszerzenie oferty produktowej, w tym rozwój marek własnych, rozwój sklepu internetowego oraz działania marketingowe.

Sescom: Sprzedaż skonsolidowana w sierpniu 2022 r. wyniosła 14,87 mln zł, co oznacza wzrost o 29,1% r/r oraz wzrost o 13,6% względem lipca br.

Notus Finanse, OLX: Grupa OLX, do której należy serwis Otodom, nawiązała strategiczne partnerstwo z Notus Finanse – firmy będą oferować kompleksowe wsparcie w procesie finansowania zakupu nieruchomości.

HMD Global: Lars Silberbauer został nowym CMO firmy rozwijającej markę Nokia. „Chcemy stać się wpływowym liderem cyfrowym i łączyć ludzi z całego świata bez negatywnego wpływu na stan środowiska – powiedział nowy dyrektor marketingu HMD Global. Przed pracą w HMD Global, Lars kierował zespołami marketingu i digitalu w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, zrewolucjonizował komunikacje firmy LEGO, a także był wiceprezesem MTV Digital Studio.

Motorola: Zapowiedziała wieloletnie partnerstwo, w ramach którego słynne logo „batwing” będzie widnieć na koszulkach Chicago Bulls od sezonu 2022-2023.

Nethansa: Jakub Pietraszek dołączył do polskiej firmy technologicznej, tworzącej oprogramowanie do optymalizacji sprzedaży na platformach handlowych, obecnie Amazon i Kaufland.de. Pietraszek objął stanowisko dyrektora ds. przychodów (Chief Revenue Officer). W nowej roli Jakub Pietraszek odpowiada za tworzenie i realizację strategii rozwoju firmy związanej z generowaniem przychodów, w tym za wdrażanie procesów zarządzania sprzedażą, obsługę klienta, ustalanie cen czy zarządzanie przychodami. Nadzoruje także działania marketingowe i wspiera działalność firmy na rynkach europejskich.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

WP, Audioteka: Wirtualna Polska – poprzez swoją spółkę zależną Stacja Służew – nabyła większościowy pakiet akcji Audioteki w ramach transakcji, która obejmuje również nabycie warrantów subskrypcyjnych, poinformowała spółka. W wyniku transakcji posiada ona łącznie 59,5% kapitału zakładowego Audioteki. Wartość transakcji sięga 95,3 mln zł.

InteliWISE: Złożyło wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podała spółka. InteliWISE zostało przejęte przez fińską spółkę Efecte. Prezes Marcin Strzałkowski informował ISBtech, że fińska grupa Efecte dąży do delistingu InteliWISE z NewConnect i chce docelowo zintegrować ofertę obu firm na poziomie globalnym.

Foodsi: Pozyskało 6 mln zł w rundzie seed, podano w komunikacie. Finansowanie zapewniły m.in. fundusze CofounderZone i Satus Starter oraz inwestorzy prywatni, w tym założyciele Pyszne.pl. Pozyskane środki pozwolą spółce zwiększyć dotarcie w Polsce i przygotować się do ekspansji zagranicznej.

Ferro: Zaktualizowana strategia Grupy Ferro na lata 2022-2026 przewiduje w zakresie ewentualnych akwizycji możliwość przejęcia producentów lub firm e-commerce z Polski i Europy Środkowej, działających w obszarze źródeł ciepła i techniki instalacyjnej, poinformowała wiceprezes Olga Panek.

PBI: Prime Bit Investments (PBI) liczy na wejście na NewConnect wiosną przyszłego roku, poinformował prezes PBI Michał Ręczkowicz. W spółkę zainwestował – kwotę 1 mln zł – prezes JR Holding January Ciszewski.

Qbik: Start-up założony przez Yevheniia Zadorina i Maksyma Kosiaka, który tworzy platformę służącą do składania zamówień offline w restauracjach z up-selling opartym o uczenie maszynowe. qbik chce pozyskać 0,65 mln zł za pomocą platformy crowdfundingowej forc.ee, aby poszerzyć wachlarz funkcjonalności rozwiązania m.in. o szybkie płatności i przyspieszyć proces komercjalizacji.

Surveliy: Pozyskał z 1 mln euro finansowania na poprawienie bezpieczeństwa w przemyśle.

Woltair: Czeski startup, który rozwija technologię ułatwiającą produkcję czystej energii w domach, pozyskał 16,3 mln euro (ok. 76 mln zł) w Serii A. Rundzie przewodził kanadyjski fundusz ArcTern Ventures, przy udziale m.in. Kaya VC, Inven i polskiego Movens Capital. Pozyskane środki pomogą m.in. w dalszego rozwoju działalności w Polsce oraz ekspansji w Europie Zachodniej.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech Instruments: Podpisał 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej, podała spółka. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

PKO BP: PKO Bank Polski udostępnił płatności Google Pay dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na urządzeniach z systemem Adroid, podał bank. Dotychczas z usługi Google Pay mogli korzystać klienci korporacyjni i samorządowi.

InPost: Otworzył drugie centrum logistyczne w Łodzi, gdzie docelowo zatrudni ok. 300 osób, podała spółka. Central Logistics HUB, centrum logistyczne InPost zajmuje 8 500 m2, z czego na powierzchnie magazynowe przeznaczono 7 500 m2.

XTPL: Dostarczy swoje urządzenie do produkcji prototypowej Delta Printing System (DPS) do klienta przemysłowego z USA, podała spółka. Jest to pierwsza sprzedaż urządzenia DPS do klienta korporacyjnego i jednocześnie pierwsza sprzedaż tego urządzenia do USA, podkreśliła spółka.

XTPL: Otrzymał patent brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej dotyczący metody formowania linii o szerokości rzędu kilkuset nanometrów z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra, podała spółka. Wynalazek pozwala w szczególności na usuwanie w trakcie procesu druku ewentualnych lokalnych przewężeń w nanoszonych liniach, przez co zwiększona zostaje ich przewodność elektryczna oraz ich wytrzymałość prądowa i mechaniczna.

Asbis: Otworzył w Ałmaty – największym mieście w Kazachstanie – salon iSpace, który ma status Apple Premium Partner, podała spółka. Jest on 7. salonem Apple prowadzonym przez Asbis w Kazachstanie i największym salonem tej marki w Azji Centralnej.

IMC i OneSoil: Podpisały umowę badawczo-rozwojową w zakresie analityki i rolnictwa cyfrowego, podało IMC. W okresie pięciu lat firmy będą wspólnie wdrażać technologię zmiennego dawkowania na polach grupy notowanej na GPW. Głównym celem strategicznego porozumienia jest zwiększenie rentowności działalności rolniczej grupy oraz uzyskanie wymiernych i perspektywicznych wyników dzięki wspólnym eksperymentom rolniczym z OneSoil.

XTPL: Otrzymał warunkowy patent Izraelskiego Urzędu Patentowego dotyczący metody formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra, podała spółka.

Marta: Innowacyjna firma z branży usług opiekuńczych debiutuje w Polsce. To pierwsza na rynku platforma, która rekrutowanych opiekunów łączy bezpośrednio z rodzinami, bez ingerencji agencji pośredniczących. Założona w 2020 roku przez Philippa Buhra i Jana Hoffmanna w Berlinie, dziś ma swoje biura także w Rumunii, na Litwie, a teraz również w Polsce. Marta pomaga opiekunom znaleźć stabilne i bezpieczne miejsce pracy w Niemczech, a dzięki wsparciu inwestorów w wysokości 6,6 mln euro ma realną szansę przebudować i uporządkować system prywatnej opieki nad seniorami.

Nokia: Wraz z firmą Emitel i Oscilloquartz zakończyła wdrażanie najbardziej zaawansowanej w Polsce sieci przesyłu i synchronizacji IP dla usług transmisji telewizji cyfrowej o zasięgu ogólnokrajowym. Sieć, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości, niezawodności i odporności, będzie wspierać infrastrukturę DVB-T2 firmy Emitel, dzięki której 13 mln Polaków odbiera prawie 30 kanałów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.

Picodi.com: Założona w 2010 w Krakowie platforma Picodi.com wchodzi z cashbackiem na 35 zagranicznych rynków. Cashback to usługa zwrotu części pieniędzy, wydanych na zakupy w sklepach i serwisach internetowych. Wypłacane użytkownikom pieniądze pochodzą z prowizji, które Picodi otrzymuje od sklepów. Łącznie usługa zwrotu pieniędzy za zakupy w internecie będzie dostępna w 44 krajach. Globalna ekspansja jest efektem współpracy Picodi z brazylijskim fintechem Méliuz, który w 2021 roku nabył 51% udziałów w Picodi.

InPost: Jako formę dostawy przesyłek Paczkomat InPost wybiera 81% kupujących, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do roku ubiegłego, wynika z raportu firmy Gemius „E-commerce w Polsce w roku 2022”. Dla 83% konsumentów dostępność tej usługi jest motywacją do dokonania zakupów w konkretnym sklepie. Na drugim miejscu, z zaledwie połową wskazań (43%), uplasowały się dostawy kurierem do domu/pracy. W ubiegłym roku tę formę dostawy wybierał co drugi respondent. W tej kategorii InPost również obejmuje pozycję lidera z 36% wskazań.

Z-Rays: Polska spółka zajmująca się produkcją, rozwojem, jak również wdrażaniem i utrzymaniem własnego oprogramowania do zaawansowanego monitorowania platformy sprzętowej opartej na systemie z/OS, przygotowuje się do rozpoczęcia sprzedaży w krajach Zatoki Perskiej oraz Europy Zachodniej. Jednocześnie spółka przygotowuje się do udziału w najważniejszej europejskiej konferencji skierowanej do specjalistów zajmujących się rozwojem baz danych IBM DB2, ze szczególnym uwzględnieniem platformy mainframe – IDUG 2022.

PZU: Znalazło się w gronie najbardziej innowacyjnych firm, które zmieniają rzeczywistość w Polsce. Oferowana przez lidera branży ubezpieczeń aplikacja Skin Vision, wspierająca diagnostykę oraz wczesną wykrywalność raka skóry została doceniona w XII edycji konkursu „Innowatory Wprost 2022”. Inicjatorzy nagrody od 2011 roku wyróżniają firmy, które inwestują w innowacje oraz oceniają ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

Bank Millennium: Pierwszy miesiąc nauki szkolnej pokazał, że część uczniów, mimo oczywistych potrzeb w tym zakresie, nie ma dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego. Aby im to ułatwić, a także w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym osób w trudnej sytuacji materialnej, Bank Millennium przekazał potrzebującym blisko 500 sztuk sprzętu komputerowego, który dotychczas służył pracownikom. Inicjatywa ta jest jednym z elementów wieloletniej strategii ESG Banku Millennium.

PZU: Jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej wdraża aplikację do obsługi ruchomości domowych. System AiHome przyspieszy wyceny i czas ich przygotowywania. Rozwiązanie – powstałe przy współpracy ze szwedzkim startupem – nie tylko przyspieszy proces wycen uszkodzonych ruchomości domowych, ale także zapewni ich ujednolicenie, dzięki codziennej aktualizacji cen od wiodących sprzedawców oraz dostarczaniu tych samych danych wszystkim opiekunom klienta. Ponadto aplikacja automatycznie wyszuka i zaproponuje zamienniki sprzętu, który nie jest już produkowany, dzięki czemu klienci będą mieli możliwość uzyskania wyceny niedostępnego już w sprzedaży sprzętu.

ING BSK: Wprowadził funkcję geolokalizacji do usługi płatności za bilety komunikacyjne i parkingowe w aplikacji Moje ING. Za pomocą aplikacji Moje ING, można nie tylko płacić za postój w strefach płatnego parkowania, ale także kupować bilety komunikacji miejskiej. Funkcjonalność umożliwia zakup elektronicznego biletu w ponad 100 miastach, a płatność realizowana jest bezpośrednio z konta w ING. Od teraz, na podstawie zgody na lokalizację urządzenia, użytkownik może skorzystać również z podpowiedzi o parkingach i biletach komunikacyjnych, dzięki czemu proces zakupu biletów będzie jeszcze bardziej użyteczny i prosty.

iTaxi, Apaczka.pl: Nawiązały współpracę, w ramach której klienci platformy Apaczka.pl będą mogli korzystać z iPaczki – usługi logistycznej iTaxi, oferującej dostawy przesyłek w formule „Same Day Delivery” w 9 polskich miastach. Zainteresowanie szybkimi dostawami potwierdzają również dane iTaxi, z których wynika, że w okresie od czerwca do sierpnia br. liczba klientów korzystających z platformy iPaczka wzrosła o 64%.

Grupa OVHcloud: Wprowadza do oferty nowe gamy rozwiązań High-Performance Object Storage i Standard Object Storage. Druga z wymienionych usług dostępna będzie także z podwarszawskiego centrum danych. OVHcloud już teraz oferuje szerokie portfolio rozwiązań pamięci masowej, adresując oczekiwania oraz potrzeby klientów w zakresie skalowania. Wraz z wykładniczym wzrostem wolumenu danych z roku na rok, natywne architektury chmury bazują jednak coraz bardziej na danych nieustrukturyzowanych. Dlatego OVHcloud poszerza swoje rozwiązania pamięci masowej wprowadzając do oferty Object Storage kompatybilne z S3 API.

SAS, Microsoft: Udostępnili platformę analityczną SAS Viya w modelu pay-as-you-go na platformie Microsoft Azure Marketplace. W takim trybie klient płaci tylko za realne wykorzystanie usługi. A zatem jest to rozwiązanie dopasowane kosztowo do potrzeb konkretnego użytkownika. SAS Viya na platformie Microsoft Azure zapewnia firmom na całym świecie dostęp do podstawowych funkcji analitycznych związanych z eksploracją danych, uczeniem maszynowym i wdrażaniem modeli. Zawiera kompleksowy pakiet szkoleń i samouczków, który umożliwia użytkownikom szybkie wdrożenie do pracy z narzędziem.

Play: Wprowadził okazję dla klientów przenoszących numer z ofertą 5G ze smartfonem 5G o 25 zł taniej w ramach abonamentu S+ z powiększonym pakietem do 10 GB i dostępem do 5G Smartfony Samsung Galaxy A13 5G, Motorola moto g62 5G oraz realme 9 5G.

Comfino: Marketplace płatności stworzony przez notowaną na giełdzie spółkę Comperia.pl przygotował ofertę dla stacjonarnych sklepów i punktów usługowych. Dzięki temu ich klienci uzyskają dostęp do szerokiej gamy metod finasowania zakupów – BNPL (Buy Now, Pay Later), raty 0%, raty marżowe i finansowanie dla firm, które dotychczas dostępne były tylko online.

HP: Podczas HP Amplify Executive Forum, corocznego spotkania organizowanego dla partnerów HP, firma zaprezentowała nowe urządzenia i rozwiązania pomagające ich użytkownikom rozwijać się w hybrydowym środowisku pracy. Wśród zaprezentowanych nowości znalazły się: HP 34″ All-in-One – wszechstronny komputer stacjonarny; nowy monitor HP Z32k G3 4K, który zapewnia niespotykany dotąd poziom szczegółowości; nowa kamera internetowa HP 965 4K zapewniająca krystalicznie czysty obraz; ulepszenia wprowadzone w HP Proactive Insights, które umożliwiają informatykom optymalizację użytkowania urządzeń przez pracowników dzięki HP analytics.

Huawei CBG Polska: Wprowadza nową edycję swojego flagowego tabletu MatePad Pro z wyświetlaczem OLED o przekątnej 12,6 cala i bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Huawei CBG wprowadził do Polski smartfony z serii Huawei nova 10 z ultramocnymi aparatami przednimi i zaawansowanym ładowaniem SuperCharge. Huawei CBG wprowadził do Polski swój najnowszy i najpotężniejszy smartfon – model Huawei Mate 50 Pro. Zadebiutował w dziesiątą rocznicę premiery pierwszego modelu z flagowej serii Mate. Wyróżnia się zastosowaną po raz pierwszy w smartfonie 10stopniową przysłoną.

Uber: Od lipca pasażerowie przylatujący do Warszawy mają okazję zamawiać przejazdy bezpośrednio sprzed hali przylotów Lotniska Chopina. Ze specjalnej usługi Uber Airport skorzystało ponad 100 tys. pasażerów. Najczęściej wybieranymi przez pasażerów celami podróży są warszawskie dworce: Zachodni oraz Centralny, średni czas oczekiwania na kierowcę wynosi około 5 minut. Ponadto aplikacja do zamawiania przejazdów jest dostępna dla mieszkańców Płocka.

