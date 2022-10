Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 3-7 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Krajowy Rejestr Sądowy: Sejm znowelizował ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), która zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez Internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Rejestrze oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej.

Internet: Senat odrzucił nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która miała na celu wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS); system ten miał zbierać i udostępniać informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Rozrywka i media: Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2022 r. 12,3 mld USD, wynika z polskiej edycji raportu „Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026”, opracowanego przez PwC Polska. Ten wynik plasuje nasz kraj w pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), jeżeli chodzi o wartość przychodów z tego sektora. W latach 2022-2026 średnioroczne tempo wzrostu przychodów z rynku E&M w Polsce wyniesie 4,4%, podczas gdy globalnie sektor będzie wzrastał r/r o 3,9%.

E-zakupy: Maksymalny czas dostawy produktów kupionych online powinien zamknąć się w dwóch dniach od momentu zamówienia zdaniem 57% klientów, wynika z badania CBRE. Najpopularniejszym sposobem odbioru zamówień online, który wybiera 65% osób, są automaty paczkowe. Na drugim miejscu jest kurier, z którego usług korzysta 27% konsumentów.

Freelancing: Freelancing z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków – liczba wolnych strzelców wzrosła w ciągu roku o 11,4% do ponad 303 tys., wynika z raportu „Freelancing w Polsce” przygotowanego przez Useme.

Cyfryzacja: 90% pytanych przedsiębiorstw zadeklarowało uczestnictwo w cyfrowej transformacji, a 50% ocenia automatyzację procesów produkcyjnych w swojej firmie jako zaawansowaną, wynika z raportu „Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł”, opracowanego przez Endress+Hauser Polska wsparciu Politechniki Rzeszowskiej i Wrocławskiego Parku Technologicznego. 2/3 respondentów przyznaje, że działa bez strategii we wdrażaniu cyfrowych technologii, a 34% ocenia pozytywnie przygotowanie kadry zarządzającej do tej zmiany.

Płatności za usługi: Polacy coraz bardziej rzetelnie płacą rachunki za telefon, kablówkę i internet, wynika z danych ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Według danych po I półroczu 2022 r. tzw. wpisy negatywne do bazy dotyczyły 628 tys. spraw. Dla porównania w analogicznym okresie 2019 r. liczba wpisów wynosiła ponad 711 tys. Taki wpis oznacza, że nie uregulowaliśmy rachunku w ciągu 30 dni.

Cyfryzacja: Aż 80 proc. polskiego społeczeństwa uważa, że cyfryzacja może pomóc rozwiązać najważniejsze problemy przed jakimi stoi nasz kraj. Rośnie również otwartość wobec nowych technologii, szczególnie tych, które wspomagają zieloną cyfryzacje – to kluczowe wnioski z najnowszego raportu fundacji Digital Poland „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0”. Wyraźnie zwiększyła się liczba Polaków, którzy z chęcią sięgają po nowinki technologiczne – z 66% w ubiegłym roku do aż 78% w roku 2022. Zmienia się również nasze nastawienie do robotyzacji. Co prawda wciąż 41% ankietowanych uważa, że automatyzacja jest zagrożeniem dla miejsc pracy, ale ich liczba spadła aż o 12 p.p. w stosunku do 1. edycji badania.

Telekomunikacja: Jak podała firma Vertiv, przedstawiciele firm pytani o to, jakie usługi związane z siecią 5G przewidują wdrożyć, najczęściej wskazywali na: bezprzewodowy dostęp do systemów wszystkich placówek firmy, często fizycznie od siebie oddalonych (47%); wprowadzanie narzędzi z kategorii internetu rzeczy (44%); obsługę sieciowych usług chmurowych (43%). Z kolei konsumenci największe zalety 5G dostrzegali w kontekście: szybszego pobierania treści (56%); utrzymania ciągłości łączności w ruchu (45%); stabilniejszego strumieniowania materiałów multimedialnych w smartfonie (26%).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cyfrowy Polsat: Cyfrowy Polsat rozpoczął analizę możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus z uwzględnieniem możliwości jego zwiększenia, w tym zadłużenia udzielonego spółkom wchodzącym w skład grupy w formie kredytów bankowych oraz obligacji, podała spółka.

PKO BP: PKO Bank Polski testuje nowe rozwiązania technologiczne i zawierza wykorzystywać w swej działalności Metverse, podał bank. Na początek przeniósł PKO Rotundę do świata wirtualnego i uruchomił swoją pierwszą placówkę w metaświecie.

Cyfrowy Polsat: Moody’s Investors Service obniżył rating Grupy Cyfrowego Polsatu do Ba3 z Ba1, określając perspektywę ratingu jako negatywną, podał Cyfrowy Polsat.

Shares: Shares, amerykańska aplikacja inwestowania społecznościowego, chce rozpocząć działalność w Polsce w IV kwartale br., poinformował ISBtech General Manager Shares Bartosz Czerkies.

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 7 mln, podał PKO Bank Polski (PKO BP). Od momentu uruchomienia użytkownicy logowali się do niej ponad 5,7 mld razy i wykonali ponad 1,5 mld transakcji na łączną kwotę 417 mld zł.

Creotech Instruments: European High Performance Computing Joint Undetaking z siedzibą w Luxemburgu wyłonił w drodze konkursu sześć państw, w których powstanie sieć komputerów kwantowych Unii Europejskiej: Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Czechy oraz Polska. Creotech Instruments znalazł się w grupie podmiotów, które stworzą taki komputer na terenie Polski, podała spółka.

STS: Grupa STS wygenerowała ponad 458 mln zł NGR (wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier) w I-III kw. 2022 r. wobec prawie 429 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Od stycznia do września 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy wyniosła 3,3 mld zł, gdy przed rokiem było to 3,274 mld zł. W samym III kw. 2022 grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu kwartalnym, wyniósł on 162 mln zł; przed rokiem było to 134 mln zł.

Red Carpet Media Group: Red Carpet Media Group chce osiągnąć do 200 tys. subskrybentów usługi VOD do 2023-2024 roku, poinformował ISBtech przewodniczący rady nadzorczej spółki Leszek Kułak.

LiveChat Software: LiveChat Software odnotował 15,47 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. lipiec-wrzesień 2022), co oznacza wzrost o 7,9% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Marketing Investment Group: Właściciel m.in. sieci Sizeer i dystrybutor marek m.in. Timberland ocenia, że wielokanałowa strategia sprzedaży przekłada się na wzrost przychodów w br. i dobre wyniki finansowe oraz planuje dalszy rozwój sieci sklepów stacjonarnych i internetowych, poinformował wiceprezes Krzysztof Nitsch. W kolejnych miesiącach grupa otworzy e-commerce w Słowenii, Chorwacji i Serbii.

ATM Grupa: Odnotowała 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,69 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 58,45 mln zł rok wcześniej.

LESS: Odnotował 7,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2022 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43 tys. zł w II kw. 2022 r. wobec 13 tys. zł rok wcześniej.

Digital Network: Odnotował 3,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,09 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 13,53 mln zł rok wcześniej.

Canal+: Ekstraklasa podpisała nową umowę licencyjną z Canal+, na mocy której nadawca będzie miał prawa do transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, w tym minimum 100 w jakości 4K, na terenie Polski w sezonach 2023/24 – 2026/27. Czteroletni kontrakt o wartości blisko 1,3 mld zł zapewni Canal+ prawo do pokazywania magazynów oraz skrótów w telewizji, serwisie Canal+ online oraz internecie. Jeden mecz w kolejce oraz poniedziałkowy magazyn skrótów będą dostępne tak jak do tej pory w kanałach otwartych.

mPay: Liczba kont użytkowników aplikacji mPay na dzień 30 września br. wynosiła 1,059 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec sierpnia o 34 tys. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost w wysokości 169,47%.

Adobe Document Cloud, IDnow: Podjęły współpracę, która ma na celu uproszczenie i zwiększenie bezpieczeństwa weryfikacji tożsamości dla zatwierdzonych podpisów. Integracja z IDnow umożliwi użytkownikom Adobe Acrobat Sign weryfikację tożsamości za pomocą IDnow AutoIdent lub VideoIdent w celu tworzenia prawnie wiążących podpisów elektronicznych zaraz po uruchomieniu rozwiązania.

E.ON Foton: Działająca na rynku energetycznym OZE firma podjęła decyzję o przyspieszeniu swojej cyfrowej transformacji wraz z Salesforce. Dzięki wdrożeniom Sales Cloud – Customer 360 oraz Slack usprawniła i zautomatyzowała pracę swoich handlowców oraz specjalistów obsługi klienta, mających od teraz bieżący wgląd w aktualne potrzeby i oczekiwania klientów, a także całą historię ich interakcji. Inwestycja we wdrożenie zwróciła się już po 2 latach, m.in. przez znaczącą redukcję kosztów generowania leadów.

Exadel: Międzynarodowa korporacja programistyczna, rozszerzając swoją działalność w Polsce podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jedynymi z głównych założeń partnerstwa są wspólne prace nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze najnowszych rozwiązań technologicznych m.in. sztucznej inteligencji i automatyzacji w przemyśle.

Netflix: Wraz z otwarciem biura operacyjnego na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie, wzmacnia lokalny zespół o nowych ekspertów. W połowie października do Netflix dołącza Anna Putts, obejmując stanowisko dyrektorki marketingu CEE.

AGH: Na uczelni uruchomiono najpotężniejszy superkomputer w Polsce z efektywnością energetyczną. Jest to m.in. efekt zastosowania procesorów AMD EPYC, które są od początku rozwijane z myślą o jak najlepszym stosunku wydajności na Wat. Procesory firmy AMD napędzają 4 najbardziej efektywne superkomputery na świecie, 8 w pierwszej dziesiątce (Athena będzie dziewiąta) i aż 17 w pierwszej dwudziestce (18 razem z Atheną). Są wśród nich także nr 1 i nr 3 na liście najpotężniejszych, czyli Frontier i LUMI, a na początku 2023 planowane jest uruchomienie jeszcze potężniejszej maszyny El Capitan.

OVHcloud Polska: Krystian Palica został nowym Partner Program Managerem na region CEE, Ernest Trochimczuk objął stanowisko Sales Directora w regionie CEE, a Arkadiusz Maryniak pokieruje warszawskim centrum danych OVHcloud. Grupa otworzyła też kolejne centrum danych we Francji. Nowy obiekt – SBG5 jest pierwszym zaprojektowanym i zbudowanym zgodnie z przyjętą przez OVHcloud ideą hiperodporności. Grupa OVHcloud ogłosiła również plan przyśpieszenia wzrostu poprzez otwarcie aż 15 nowych ośrodków przetwarzania danych do 2024 r., w tym rozbudowę już istniejących, a także uruchomienie kolejnych w nowych krajach.

SENER Polska: W firmie inżynierii kosmicznej nastąpiła zmiana na kluczowym stanowisku pozycję Dyrektor Generalnej objęła Beatriz Pérez. Wcześniej związana była z hiszpańskim oddziałem SENER od ponad dziesięciu lat, dziś kieruje polskim oddziałem by realizować międzynarodową strategię rozwoju.To druga kluczowa zmiana, do której doszło w SENER Polska w ostatnim czasie. Od końca 2021 roku pozycję Business Development Managera obejmuje Maciej Stanecki, który odpowiada za współpracę z otoczeniem biznesowym.

IAI: Do spółki dołączają Radosław Tyszko w roli CCO oraz Grzegorz Kruk, który objął stanowisko VP of M&A.

Carrefour Polska: Robert Stupak objął funkcję dyrektora marketingu, digital, e-commerce i IT. Dołączył on również do Komitetu Wykonawczego sieci.

Grupa Kapitałowa Escola: Mikołaj Sibiga objął z początkiem października stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO). Do obowiązków CFO będzie należało m.in. kompleksowe zarządzanie finansami grupy, nadzór nad strategią i planem finansowym, przygotowywanie sprawozdań finansowych, optymalizowanie struktury finansów spółek, a także ścisła współpraca z zarządem w związku z planowanym debiutem Escola na rynku NewConnect.

Sygnis: NWZ powołało Karolinę Opielewicz i dr. Grzegorza Bronę na nowych członków Rady Nadzorczej. Nowi członkowie Rady Nadzorczej Sygnis pomogą spółce realizować założenia ambitnej strategii rozwoju na lata 2022- 2027.

CCC: Arkadiusz Ruciński objął stanowisko Chief Digital Officera w CCC i pokieruje w spółce dalszym rozwojem połączonych obszarów sprzedaży cyfrowej oraz technologii, podało CCC.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Emplocity: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę o wprowadzeniu akcji Emplocity do ASO na rynku NewConnect, podała spółka. Debiut planowany jest na połowę października tego roku. W ubiegłym roku Emplocity w ramach oferty publicznej akcji serii B pozyskało 1,5 mln zł na rozwój technologii i produktów.

Red Carpet Media Group: Red Carpet Media Group zadebiutował na rynku NewConnect we wtorek, 4 października 2022 r., podała GPW.

WhitePress: Założony blisko dekadę temu polski startup stał się na przestrzeni lat wiodącą platformą content marketingową w Europie. We wrześniu spółka świętowała wejście z usługą na 27. i jednocześnie jeden z największych rynków na świecie – Brazylię. Z kolei teraz ogłosił połączenie sił z Senuto, technologicznym liderem wśród platform SEO, w którego fundusze przez ostatnie kilka lat zainwestowały ponad 8 mln zł. Dla firmy WhitePress, którą w 2021 przejęła w całości globalna spółka AdTech RTB House – wdrożenie zaawansowanych technologii opartych o Big Data i AI i wzmocnienie oferty kierowanej za granicę. Dla Senuto – szybka ekspansja i rozwój na przetartym zagranicznym szlaku.

Mobile Industrial Robots (MiR), AutoGuide Mobile Robots: Firmy połączyły się, stając się jednym dostawcą autonomicznych robotów mobilnych (AMRów), na jednym z najszybciej rozwijających się obecnie segmentów rynku automatyzacji. Z końcem września połączona firma oficjalnie przyjęła nazwę MiR, a wieloletni członek kierownictwa koncernu Teradyne Walter Vahey przejął jej stery jako prezes. MiR opracowuje i sprzedaje bezpieczne i współpracujące roboty mobilne, które mogą szybko, łatwo i ekonomicznie realizować transport wewnętrzny, umożliwiając przesuwanie pracowników do wykonywania czynności tworzących wyższą wartość. MiR przed fuzją oferował szeroką gamę robotów AMR zdolnych do przenoszenia ładunków i palet o masie do 1350 kg. Dzięki połączeniu z AutoGuide oferta powiększy się o holowniki i wózki widłowe AMR o dużej ładowności, które będą działać na oprogramowaniu MiRFleet.

FIDO Tech: Brytyjska firma specjalizująca się w detekcji wycieków wody w instalacjach wodnych, ogłosiła przejęcie przez SKion Water (family office należący do rodziny będącej jednym z głównych akcjonariuszy m.in. BMW) – międzynarodowego dostawcy rozwiązań do zarządzania cyrkulacją wody, a także zamknięcie dodatkowej rudny inwestycyjnej prowadzonej przez szwajcarski fundusz Emerald Technology Ventures, jeden z największych w Europie funduszy inwestujących w startupy industrialne. W rundzie uczestniczyły również fundusze Greenhouse Capital Partners, Ireon Ventures i polski fundusz RKKVC.

Uptime: Estońska firma umacnia swoją pozycję na polskim rynku, nabywając większościowy pakiet udziałów w krakowskiej firmie programistycznej Vimanet. To posunięcie podwoi zespół inżynierów grupy w regionie oraz zwiększy bazę klientów z kraju i Europy Środkowej.

DataArt: Firma zajmująca się doradztwem technologicznym na skalę globalną, przejęła firmę Lola Tech, 100-osobowy software house z siedzibą w mieście Kluż-Napoka, w Rumunii. DataArt zapowiada, że jest to pierwszy krok w ekspansji w tym kraju.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost: InPost rozszerzył zasięg działania aplikacji zakupowej InPost Fresh na całą Polskę, podała spółka. Za pomocą aplikacji InPost Fresh można zamawiać produkty z kategorii: artykuły spożywcze, artykuły dla dzieci, zwierząt, chemia domowa i kosmetyki. Użytkownicy aplikacji będą mieli możliwość wybrania jednej z trzech form odbioru swoich zakupów: Paczkomat InPost, Kurier InPost lub odbiór osobisty dla wybranych produktów.

Asbis: Asbis wprowadza do oferty dystrybucji z wartością dodaną produkty do fizycznego bezpieczeństwa, podała spółka. Pierwszą firmą z tego sektora, której produkty włączył właśnie do swojej oferty dystrybucyjnej, jest Milesight. Umowa obejmuje następujące kraje: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Łotwę, Litwę, Estonię oraz Polskę.

Pekao Leasing, Tpay: Pekao Leasing udostępniło klientom moduł płatności online, obsługiwany przez Tpay, podały spółki.

Passus: Pozyskał zamówienie od międzynarodowej korporacji, działającej m.in. w sektorze energetycznym na dostawę licencji systemu operacyjnego Linux. Zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej podpisanej w styczniu 2021 roku. Wartość zamówienia wynosi 281 299,39 euro netto, termin jego realizacji nie przekroczy 35 dni.

Billennium: Poinformowało o integracji podpisów kwalifikowanych mSzafir z aplikacją Inperly, co jest efektem współpracy pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR). Inperly, to aplikacja wspierająca zdalną obsługę klienta/interesanta, sprzedaż oraz procesy wewnętrzne w organizacjach. Pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika i podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Autokonto: Ruszyła bezpłatna aplikacja z funkcjonalnością zawierającą możliwość płatności za parkingi i autostrady, ubezpieczenie samochodu i likwidację szkody ubezpieczeniowej, serwisowanie pojazdu, zakup opon a także jego finansowanie i sprzedaż. Założycielem i CEO nowego biznesu jest Jakub Kizielewicz, były prezes giełdowej spółki Prime Car Management (Masterlease).

Huawei, Dronetech: Koncern i największy austriacki dostawca usług dronowych, przedstawili nowe aplikacje w efekcie współpracy w zakresie inteligentnego rolnictwa z wykorzystaniem dronów oraz technologii chmurowych, sztucznej inteligencji oraz sieci 5G. W winnicy Nussböckgut w Górnej Austrii wdrożone technologie pomagą rolnikom wykrywać szkodniki, monitorować stan upraw i przewidywać, jak będą wyglądać zbiory. Projekt Huawei i Dronetech zakładający wykorzystanie dronów w uprawie szparagów i winorośli jest pierwszym takim w Austrii.

Progress Software: Ogłosił najnowszą wersję swojego portfolio narzędzi programistycznych. Umożliwia ona programistom i projektantom łatwe wdrażanie systemów projektowania w ich aplikacjach i tworzenie zorientowanych na człowieka doświadczeń użytkownika.

Netia: Udostępniła klientom swoich usług telewizyjnych zupełnie nowy serwis Netia GO, w ramach którego operator oferuje nową odsłonę serwisów wideo na żądanie, w tym pakiet Netia Premium i nawet 130 kanałów TV online, dostępnych na praktycznie dowolnym urządzeniu.

Główny Urząd Statystyczny: Zrealizował projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa”. Jednym z efektów realizacji jest poprawa dostępności e-usług.

CLICO: Sfinalizowało umowę z firmą Vectra AI i do swojej oferty dystrybucyjnej wprowadziło platformę klasy NDR, która służy do monitorowania oraz wykrywania zagrożeń w sieciach IT. Dla Vectry dostarczającej usługi wykrywania i reagowania na zagrożenia oparte na sztucznej inteligencji (AI), to strategiczne partnerstwo, dzięki któremu polskie firmy zyskują łatwy dostęp do jej rozwiązań.

Cypherdog Security Inc.: Udostępnił aplikację Cypherdog E-mail Encryption, która umożliwia bezpieczną wymianę maili i załączników oraz weryfikację tożsamości nadawcy. Narzędzie powstało m.in. po to, by zapewniać ochronę przed wyciekami danych, szpiegostwem gospodarczym oraz zapewnić zgodność z regulacjami takimi jak GDPR, DORA czy NIS2.

HP Inc: Zapowiedział nowe urządzenie z serii HP PageWide Advantage 2200 – maszynę drukującą, zaprojektowaną z myślą o potrzebach dostawców usług poligraficznych każdej wielkości, oferuje wiodącą w branży produktywność, jakość i wszechstronność nośników, z której skorzystają osoby zajmujące się działalnością wydawniczą, tworzeniem korespondencji listowej i drukiem komercyjnym.

Authologic: Polski fintech wprowadził do swojej oferty nowe metody weryfikacji tożsamości na czterech europejskich rynkach: w krajach bałtyckich i w Czechach. Tym samym spółka umacnia swoją pozycję. Już teraz swoim zasięgiem obejmuje prawie 200 krajów i jest zintegrowana z prawie 4 tys. źródeł tożsamości.

Źródło: ISBnews