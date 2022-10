Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 24-28 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Doręczenia: Sejm znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń.

E-administracja: Senat wprowadził poprawki do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), która zakłada uproszczenie rejestracji spółki z o.o. przez internet, zwiększenie dostępności danych zawartych w Rejestrze oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw Unii Europejskiej. Poprawki dotyczą m.in. wykorzystania internetu w rozliczeniach z tytułu wpłaty na poczet udziałów.

E-administracja: Senat wprowadził zmiany do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku. Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Innowacje: Odsetek firm aktywnych innowacyjnie wyniósł 79,6% w 2021 roku wobec 34,7% rok wcześniej, wynika danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

E-inwestycje: Inwestowanie w najbliższym czasie planuje rozpocząć 25% użytkowników aplikacji mPay, wynika z badania konsumentów przeprowadzonego przez platformę do inwestowania WealthSeed i aplikację płatniczą mPay. Znacząca część użytkowników aplikacji mPay (35%) już inwestuje swoje środki.

Powierzanie pracy: Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, którego celem jest zmniejszenie obowiązków administracyjnych dotyczących powierzania pracy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Cyberbezpieczeństwo: Rząd planuje zmianę uchwały w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni chmurowej oraz standardów dotyczących ochrony przed zagrożeniami ze strony systemów bezzałogowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany mają zostać wprowadzone w IV kw.

Venture capital: Wartość inwestycji venture capital (VC) w Polsce wyniosła 513 mln zł w IIII kw. 2022 r. wobec 582 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu podsumowującego transakcje na polskim rynku VC, przygotowanego przez PFR Ventures wspólnie z Inovo Venture Partners. W III kw. br. przeprowadzono 127 transakcji, w które zaangażowane było 83 fundusze.

Nakłady B+R: Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 37,7 mld zł w 2021 r. i wzrosły o 16,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,44% (w 2020 r. – 1,39%).

Przychody ITC: Wraz z wygasaniem boomu obserwowanego w latach 2020-2021 oraz zmniejszoną aktywnością inwestycyjną przychody w branży sprzętu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ITC) zmniejszą się o 4,5% r/r do 40,2 mld zł w 2022 r. i o dalsze 8,9% r/r do 36,6 mld zł w 2023 r., prognozuje Credit Agricole Bank Polska.

E-commerce: Pomimo powszechnego trendu szukania oszczędności w związku z inflacją, konsumenci planują zwiększenie swoich zakupów online w kilku kategoriach: żywność (21%), artykuły biurowe (20%), odzież (19%), artykuły dla zwierząt (18%), kosmetyki i suplementy diety oraz leki (18%), wynika z badania konsumenckiego „Prognozy zakupowe w e-commerce na najbliższe miesiące” przeprowadzonego przez analityków DHL Parcel Polska.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy w ostatnim czasie najczęściej wykorzystują wizerunek DHL w swoich kampaniach phishingowych – wskazują eksperci Check Point Research. Logo niemieckiej firmy logistycznej wykorzystywane było w 22 proc. ataków typu brand phishing. Innymi popularnymi markami są Microsoft oraz LinkedIn. W Polsce z kolei oszuści korzystają z wizerunku Poczty Polskiej oraz InPostu.

Fintech: 64% małych i średnich przedsiębiorstw jest zainteresowanych usługami embedded finance, wynika z raportu Adyen. Korzystanie z nich umożliwia wzrost przychodów do 70%; zintegrowanie finansów w jednym miejscu docenia 72% małych i średnich przedsiębiorstw, podano także w raporcie. Obecnie około 36% firm z sektora MŚP otrzymuje pieniądze ze sprzedaży w ciągu dnia, a około 91% w ciągu 48h. Z kolei 73% wyraża potrzebę rozliczeń w tym samym dniu/szybciej.

IT: Analizy ogłoszeń o pracę opublikowanych na Just Join IT w trzecim kwartale 2022 r. wskazują, że łączna liczba ofert pracy w IT wzrosła o 2,6% kwartał do kwartału; zapotrzebowanie na ekspertów Data Science wzrosło o niemal 60%, a na analityków biznesowych o ponad 14%, we wszystkich 5 najbardziej poszukiwanych kategoriach nastąpił wzrost wynagrodzenia, na najwyższe podwyżki mogą liczyć programiści Pythona (dolne widełki +42%, górne +9%), najwięcej, bo nawet do 27 000 zł, zarobią DevOpsi.

Cyberbezpieczeństwo: Polacy najbardziej ufają sektorom, w których w ostatnim roku dochodziło do największej liczby wycieków danych na świecie, wynika z raportu Procontent Communication pt. „Polacy w cyberprzestrzeni – Czy jesteśmy świadomi cyberataków?”. Badaniu opinii publicznej poddano wiarygodność poszczególnych sektorów gospodarki w kwestii praktyk mających na celu ochronę danych. Największym zaufaniem respondentów cieszyły się branże: finansów i ubezpieczeń (26,9%), ochrony zdrowia (21,9%) oraz technologii i telekomunikacji (19,4%). Jak wynika ze światowego badania i raportu CrowdStrike pt. „Global Threat Report”, wskazane sektory były najczęściej atakowane przez hakerów w 2021 roku.

E-commerce: Najliczniejszą grupę kupujących online stanowią osoby w wieku 35-44 lata, wśród których dominują kobiety, wynika z raportu Ceneo. Najwięcej transakcji zakupowych jest dokonywanych w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców – ich udział stanowi 61%. Najwięcej kupujących pochodzi z woj. mazowieckiego, a w regionie najbardziej aktywna jest Warszawa. Najpopularniejszą branżą 2022 r. jest Budowa i remont z wynikiem blisko 14%. Na kolejnym miejscu znalazły się kategorie: Dom i wnętrze 8,9% oraz Zdrowie 8,3%. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się natomiast kategorie takie, jak Erotyka, Muzyka i Filmy, których udział w liczbie transakcji nie przekracza 1%. Najczęstszą formą dostawy w 2022 jest przesyłka kurierska – za jej pośrednictwem wysyłane jest aż 56% paczek. 34,5% przesyłek kierowanych jest do punktów, a podium zamyka odbiór osobisty, który dotyczy co dwudziestego zamówienia. Najpopularniejszą formą płatności jest z kolei szybka płatność, stanowiąca 59% wszystkich zamówień. Dalej plasuje się płatność przy odbiorze, którą wybiera 1 na 4 użytkowników. Od kilku lat coraz chętniej robimy zakupy przez urządzenia mobilne. W 2022 r. ich udział w zakupach stanowił ponad 62%. Co ciekawe, znaczenie ma również czas, kiedy robimy zakupy. Najwięcej zamówień jest dokonywanych w godzinach 10:00-13:00 i 20:00-22:00. Ważny jest także dzień. Zakupy najczęściej robione są w poniedziałki i wtorki. Największa sprzedaż odbywa się w marcu, listopadzie i grudniu.

E-commerce: Zwycięzcy 13. Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo.pl: 1. Budowa i ogród: SklepBaterie.pl; 2. Dla dziecka: krainazabawy.pl; 3. Dom i wnętrze: nakrywamy.pl; 4. Hobby i zwierzęta: zoopers.pl; 5. Kultura i rozrywka: TaniaKsiazka.pl; 6. Moda i dodatki: zegarkinareke.pl; 7. Motoryzacja: intercars.pl; 8. RTV i AGD: luke.pl; 9. Styl życia: n69.pl; 10. Technologia: eukasa.pl; 11. Uroda i zdrowie: manada.pl; 12. Debiuty na Ceneo: megafauna.pl; 13. Najlepszy sprzedawca w Kup Teraz: manada.pl; 14. Dostawca: DPD.

E-commerce: Dla 56% e-shopperów atrakcyjne ceny są kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór sklepu online. Znaczenie ceny wzrosło w 2022 roku kosztem wygody zakupów (ten element jest obecnie najważniejszy dla 17% kupujących online), podano w raporcie agencji badawczo-analitycznej Zymetria „E-commerce 2022, czyli Polki i Polacy na zakupach online”. Najsilniejszy wizerunek marki w zakresie tych dwóch elementów mają Allegro.pl z kategorii marketplace, Auchan.pl z zakresu artkułów FMCG oraz Rossmann.pl z zakresu urody i farmaceutyków. W kategorii mody nie ma wyraźnego lidera. W artykułach budowlano-dekoracyjnych e-shopperzy najwyżej oceniają sklepy online Castorama oraz Ikea, natomiast a w elektronice – RTVEuroAGD.pl i MediaExpert. „Wzrost cen na skutek inflacji jest wyraźnie zauważalny również w e-commerce. Najbardziej e-shopperzy dostrzegają wyższe ceny w kategoriach mody, urody oraz DIY, w najmniejszym stopniu w rozrywce i kulturze, gdzie coraz częściej są to odnawialne długookresowe subskrypcje. Jednocześnie rosnąca inflacja może przyczynić się do wzrostu sprzedaży online. Sklepy internetowe są postrzegane jako bardziej przyjazne cenowo niż sklepy tradycyjne. Kanał online będzie zyskiwać w wyniku zmian inflacyjnych na rynku, głównie dzięki osobom chcących utrzymać swój poziom zakupów przy rosnących cenach. Osoby ograniczające zakupy zdecydowanie będą ciąć budżety w obu kanałach” – skomentowała managing partner w Zymetrii Edyta Czarnota.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Zdecydowała o rozpoczęciu procedury konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych do 84 pracowników, podała spółka. Dodatkowo konsultacje prowadzone będą również z Radą Pracowników spółki.

Asseco BS: Asseco Business Solutions odnotowało 21,33 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 18,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,77 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 74,73 mln zł rok wcześniej.

Asseco SEE: Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) w bieżącym roku ma wartość 307,8 mln euro i jest o 33% wyższy r/r, podała spółka. Asseco SEE liczy na wzrost backlogu o kilkanaście procent w 2023 r.

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe odnotowało 50,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 37,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 57,18 mln zł wobec 46,67 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 21% r/r do 80,79 mln zł.

Grupa GN: Duński producent specjalistycznego sprzętu audio, wideo i oprogramowania gier otworzył swój hub badawczo-rozwojowy i IT w Warszawie, poinformował SVP Global R&D GN Audio Niclas Blohm. Firma zatrudniła już ponad 60 specjalistów w warszawskim ośrodku i planuje dalsze rekrutacje.

Komputronik: Miał 14,2 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.), co oznacza spadek o 15,8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Orange Polska: Ma więcej klientów internetu światłowodowego niż na kablu miedzianym, poinformował prezes Julien Ducarroz.

Orange Polska: Baza indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się o 16 tys. netto, tj. o 4% r/r w III kw. 2022 r., podała spółka. Na koniec września br. ich liczba wyniosła 1 594 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) zwiększyła się w tym okresie o 8% do 17 924 tys.

Orange Polska: Po wynikach III kw. tego roku Orange Polska podtrzymał prognozę przychodów na cały 2022 r. na poziomie niskiego jednocyfrowego wzrostu, podał operator. Orange Polska podtrzymał także oczekiwania w zakresie stabilizacji EBITDAaL lub wzrostu na niskim jednocyfrowym poziomie (wobec 5,9% wzrostu r/r w ub.r.) oraz eCapex na poziomie 1,7-1,9 mld zł.

Orange Polska: Odnotował 193 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1 586 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. EBITDaL w III kw. br. wyniósł odpowiednio: 822 mln zł wobec 791 mln zł rok wcześniej, podano w wybranych danych finansowych.

Noctiluca: Podpisała umowę o poufności NDA (non-disclosue agreement) oraz weszła w etap zaawansowanych negocjacji umowy MTA (material transfer agreement) z amerykańską międzynarodową firmą technologiczną, będącą właścicielem m.in. kilku serwisów społecznościowych i komunikatorów internetowych oraz spółki zajmującej się tworzeniem gogli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, podała Noctiluca.

Ishida: Dzięki uruchomieniu w marcu 2022 roku biura w Polsce, Ishida może w ciągu kilku lat osiągnąć nawet kilkadziesiąt milionów euro przychodów ze sprzedaży na polskim rynku, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Ishida Europe Dave Tiso.

Pointpack: Spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku o kilka-kilkanaście milionów złotych, a bardziej widocznego wzrostu zysków – w 2023 roku, wynika ze słów prezesa Marka Piosika.

Straal: Polski procesor płatności łączy siły z brytyjskim fintechem MyEUPay. Wspólnie stworzą jedno miejsce dla cyfrowych sprzedawców, w którym będą mogli kompleksowo zaadresować ich potrzeby oraz stworzyć dedykowane im rozwiązania. W ramach tej kooperacji Straal otrzyma finansowanie 2 mln euro na stworzenie nowych – napędzanych przez technologię i zorientowanych na klienta – usług płatniczych.

Carvago: Platforma oferująca do tej pory możliwość kupna samochodów używanych z gwarancją, uruchomiła nową funkcję, dzięki której użytkownicy prywatni mogą nie tylko kupić auto, ale również wystawić swój samochód na aukcję, na której samochód może zostać kupiony przez dealerów aut używanych.

iMDsoft: Wybrał Viridian Polska jako partnera dystrybucyjnego w Polsce dla pakietu oprogramowania MetaVision, przeznaczonego dla intensywnej opieki medycznej i anestezjologii.

Grupa SIBS: Wraz z Aion Bank i Vodeno podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania partnerstwa. Firmy zamierzają rozpocząć współpracę od połączenia sił w zakresie udostępniania możliwości bramek płatniczych i rozwiązań fintech na rzecz rozwoju płatności w Europie.

InPost: Pokolenie „Z”, czyli osoby mające od 14 do 24 lat w największym stopniu uzależniają swoje decyzje konsumenckie od formy dostawy. Według raportu „E-commerce w Polsce w roku 2022” firmy Gemius, 89% osób w tej grupie wiekowej uznało, że najbardziej motywującą do zakupu online formą dostarczenia przesyłki dostępną na polskim rynku jest usługa dostawy przez Paczkomat InPost. Z badania wynika też, że pokolenie to, przy wyborze usługi zwraca szczególną uwagę na aspekt środowiskowy (67%) oraz na innowacje ułatwiające korzystanie z usługi kurierskiej (79%).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

TT MS: Transition Technologies MS liczy, że w następnym roku będzie mógł wrócić do przygotowań do debiutu giełdowego, poinformował prezes TT MS Sebastian Sokołowski.

MOC: Market One Capital (MOC) uruchamia nowy, znacznie większy fundusz venture capital MOC II, o łącznej kapitalizacji 80 mln euro, który zainwestuje na etapie seed i pre-seed w kolejne 30 spółek technologicznych, podał fundusz.

Action: Akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do nabycia maksymalnie 2 003 700 akcji własnych spółki oraz zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabywania akcji własnych, podał Action. Maksymalna wartośc buy-backu to 20 mln zł.

Grupa IMS: IMS oraz jej spółka zależna Closer Music podpisały list intencyjny dotyczący współpracy z European Music Market Inc. z siedzibą w Las Vegas w USA, będącej właścicielem „jednego z najbardziej renomowanych i znanych na rynku amerykańskim i światowym” studia muzycznego – Studia DMI, podało IMS. Closer Music i DMI planują utworzyć w Polsce spółkę DMI Europe, która będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług miksowania i masteringu utworów muzycznych na zlecenie.

Cyfrowy Polsat: Spółki zależne Cyfrowego Polsatu zawarły umowy, na podstawie których HB Reavis Holding Cz a.s. (HBR) nabył 50% udziałów w spółkach w Port Praski City II sp. z o.o. („PPCII”) oraz Port Praski Medical Center (PPMC), podał Cyfrowy Polsat.

Pethomer: Z pomocą platformy crowdfundingowej forc.ee chce pozyskać 1 mln zł na uruchomienie aplikacji mobilnej, wdrożenie usprawnień i dalszy rozwój produktu. Emisja ruszyła 21 października. Platforma Pethomer, do której dołączyło ponad 560 opiekunów w 17 miastach, oferuje kilka rodzajów usług, takich jak opieka nad zwierzęciem w domu opiekuna, spacery z psem, karmienie czy opieka dzienna w domu właściciela.

Worldline: Globalny lider branży płatności elektronicznych ogłosił zakup pakietu 55% akcji polskiego fintechu Softpos.eu.

IMKER: Firma pomagająca twórcom internetowym we wprowadzaniu produktów na rynek, chce rozpędzić polski self-publishing. Na budowę rozwiązań dla self-publisherow firma pozyskała środki od inwestora, Pawła Fornalskiego, założyciela IAI.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bank Pekao: Zaprezentuje NTF w metaverse – tokeny z pracami Kai Renkas, wykonanymi na 25-lecie Bankowości Prywatnej Pekao będzie można zobaczyć w Galerii PeoPay – wirtualnej przestrzeni zlokalizowanej w ESKA World – pierwszym polskim środowisku metaversowym, podał bank. Projekt jest kolejnym z cyklu działań art brandingowych Pekao pod wspólnym hasłem „Kiedy sztuka kreuje biznes”.

Amazon: Amazon Web Services (AWS) uruchomił swoją Strefę Lokalną w Warszawie, podała spółka. Uruchomienie obiektu daje klientom możliwość łatwego wdrażania aplikacji zlokalizowanych blisko użytkowników końcowych.

Poczta Polska, Eurocash: W sieci Pocztex Punkt jest obecnie ponad 2 500 punktów Grupy Eurocash – ostatnio dołączyły do niej sklepy Groszek oraz Arhelan, podała Poczta Polska. Łącznie sieć udostępnia blisko 17 000 punktów odbioru, do której należą zarówno placówki pocztowe, jak i automaty paczkowe oraz sklepy.

Orange Polska: Chce mitygować rosnącą inflację wzrostem ARPO (average revenue per offer) i działaniami aktywizującymi przychody i oszczędności kosztowe, poinformował prezes Julien Ducarroz.

Orange Polska: Zawarł z P4 porozumienia, na podstawie którego udostępni sieci Play blisko 1 mln łącz światłowodowych w dostępie hurtowym, podał operator.

Play: Rozszerzył dostęp do internetu światłowodowego i usług cyfrowych o kolejne 2 mln gospodarstw domowych, podała sieć.

IdoSell: Zintegruje się z Pigu.lt – największym graczem e-commerce w krajach nadbałtyckich, podała spółka. Współpraca ma pomóc polskim sprzedawcom w szybkim i łatwym wyjściu z ofertą na rynki Litwy, Łotwy czy Estonii.

Alior Bank: Wprowadził do bankowości mobilnej i internetowej usługę Moje rachunki, która pozwala na wygodne zarządzanie i opłacanie rachunków i faktur. Klienci, którzy zdecydują się na jej uruchomienie, będą mieli łatwy wgląd w faktury pochodzące od różnych dostawców oraz szybką możliwość przejścia do ich opłacenia pojedynczo lub zbiorczo. Dodatkowo, usługa przypomni między innymi o nowej fakturze, zbliżającym się terminie płatności czy też przeterminowaniu należności. W ramach promocji „Płać rachunki z Alior Bankiem” korzystanie z niej będzie darmowe do końca września 2023 r.

Grupa PZU: Rozpoczęła kampanię swojej marki jako pracodawcy wśród ekspertów z branży IT. Pod hasłem <> największy polski ubezpieczyciel chce zwiększać swoją rozpoznawalność oraz promować oferowane możliwości rozwoju kariery w obszarze technologii. Pion technologii w PZU tworzy dziś ponad 1000 specjalistów pracujących w obszarach rozwoju, utrzymania, architektury i projektów. Jest to zespół zorientowany na kulturę DevOps i Agile, który nawet największe i najbardziej zaawansowane projekty realizuje wewnętrznie w każdej warstwie technologicznej. PZU wykorzystuje szerokie spektrum nowoczesnych technologii we wszystkich procesach, a eksperci IT mogą podejmować ciekawe wyzwania zawodowe w różnorodnych rolach. Firma oferuje pracę zarówno dla developerów, architektów, administratorów i testerów, jak i dla project managerów, analityków IT, proxy product owner’ów czy scrum master’ów.

T-Mobile, Sony: Xbox rozszerza grono partnerów Xbox All Access. Od dziś – 25 października br. – ta oferta abonamentowa będzie możliwa do nabycia online oraz w sklepach sieci T-Mobile. Rozwiązanie będzie dostępne w kilku wariantach sprzedażowych, a przy wyborze opcji wraz z usługami operatora klienci otrzymują pierwszy miesiąc dostępu bezpłatnie.

Vela Poland: Właściciel biura nieruchomości i platformy Tripinvest z ofertami nieruchomości w zagranicznych kurortach rozwija swoją ofertę dla klientów w Rumunii. Spółka pozyskane ćwierć miliona złotych od inwestora przeznaczy na rozwój struktur sprzedażowych w Rumunii, a także działania marketingowe. Vela Poland zamierza wejść także na rynki klientów pozostałych krajów europejskich. Jest to jeden z celów postawionych podczas ostatniej kampanii crowdinvestingowej. W perspektywie 2 lat firma planuje debiut na NewConnect.

GlobalConnect, Comarch: Grupa GlobalConnect podpisała umowę z firmą Comarch na dostarczenie nowego, wspólnego, zintegrowanego rozwiązania dla klientów, produktów, zamówień i rozliczeń przy użyciu przodującego w branży pakietu BSS/OSS dla wszystkich operacji biznesowych. To rozwiązanie, obejmujące wiele krajów, umożliwia prawdziwie cyfrową i zautomatyzowaną obsługę klienta, harmonizację procesów we wszystkich operacjach w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Niemczech oraz pełną obsługę Managed End-to-End Connectivity (METEC) oferowanej przez GlobalConnect.

Comarch: Zakończył ostatni etap prac migracyjnych głównego systemu bazy danych IBM Db2 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest to największa baza danych w Polsce. W ramach działań realizowanych przez firmę Comarch przy współpracy z firmą Kyndryl, przeprowadzono migrację systemu do wersji 12 FL 500. Nowa wersja Db2 zapewnia pełne wsparcie producenta oraz stanowi rozwiązanie ograniczeń wynikających z architektury wcześniejszych wersji. Umożliwia też wykorzystanie nowych funkcjonalności bazy danych Db2 – szczególnie w obszarze pamięci operacyjnej, co istotnie zwiększyło wydajność systemu.

Adyen: Wprowadził do oferty wbudowane produkty finansowe (ang. embedded finance). Rozwiązania dostępne są już w Europie i przeznaczone są dla platform marketplace oraz platform nazywanych „silnikami e-commerce”.

Bank Pekao: Projekt o nazwie Omnibank CRM ma wznieść relację z klientem na wyższy poziom, pozwalając na jeszcze lepsze zaspokajanie jego bieżących potrzeb. System CRM w ciągu ułamków sekund będzie reagował na nowe informacje, prezentując spersonalizowane komunikaty w aplikacji PeoPay i serwisie transakcyjnym Pekao24.

Secfense: Został partnerem Operatora Chmury Krajowej. Nowe partnerstwo pozwala OChK na dodatkową dywersyfikację oferty, a firmie Secfense m.in. na zwiększenie rozpoznawalności technologii UASB w Polsce.

Uber: Aplikacja do zamawiania przejazdów jest dostępna dla mieszkańców Opola, Legnicy oraz Zielonej Góry. Na dobry początek Uber przygotował specjalne kody, umożliwiające skorzystanie z promocyjnych przejazdów.

Amazon: Ogłosił, że nowa, międzynarodowa wersja Echo Dot jest już gotowa do wysyłki do klientów w Polsce. Urządzenie zapewnia czysty wokal i nawet dwa razy więcej basu w porównaniu z poprzednią generacją. Posiada też nowy czujnik temperatury i akcelerometr umożliwiający sterowanie dotykowe, a wszystko to zamknięte w dobrze znanej, kompaktowej, kulistej obudowie.

TenderHut: Microsoft po raz kolejny wyróżnił polską technologiczną grupę kapitałową, doceniając pracę spółek GrowUperion, Holo4Labs, Holo4Med, SoftwareHut i Zonifero, zaliczając całą grupę do grona swoich kluczowych partnerów w Polsce. Podczas konferencji Microsoft ONE 2022 TenderHut odebrał nagrodę Partner Roku ISV.

Cisco: W trakcie konferencji WebexOne 2022 ogłosiło kilka kluczowych nowości związanych ze środowiskiem pracy hybrydowej Cisco Webex, w tym istotne aktualizacje pakietu Webex Suite, nowe urządzenie do współpracy oraz partnerstwa (m.in. z Microsoft i Apple), mające na celu rozszerzenie zasięgu kooperacji pomiędzy zespołami.

Jabra: Prezentuje nowe słuchawki true wireless Jabra Evolve2 Buds z regulowaną aktywną redukcją hałasu (ANC), której działanie można dostosować do własnych preferencji, aby wyeliminować dźwięki z zewnątrz i zmaksymalizować koncentrację. Oferują także technologię Jabra MultiSensor Voice oraz zaawansowaną łączność Bluetooth multipoint.

BauApp: Wprowadził 20. wersję oprogramowania jako odpowiedź na potrzeby firm szukających metod podwyższania efektywności i optymalizacji kosztów realizacji inwestycji.

Poly: Ogłosiła wprowadzenie linii wideobarów Studio X Family opartych na systemie Android i certyfikowanych jako kompatybilne z Google Meet. Seria urządzeń dołącza do rosnącej listy rozwiązań Poly certyfikowanych do użytku z Google Meet, Google Voice i Chrome OS.

Zenith: Agencja mediowa należąca do Publicis Groupe nawiązała współpracę z polską marką kosmetyczną MIYA. W zakres obowiązków agencji wchodzi strategiczne planowanie i zakup mediów.

Dropbox: Wprowadza udoskonalenia w swoich najważniejszych narzędziach do obsługi przepływu pracy i komunikacji wideo – Dropbox Capture, HelloSign i Dropbox DocSend. Dzięki temu klienci firmy mogą pozostawać w kontakcie i wspólnie pracować, korzystając tylko z rozwiązań Dropbox.

OVHcloud: Opracowała autorską technologię chłodzenia serwerów w systemie hybrydowego zanurzeniowego chłodzenia cieczą.

Oracle: Podczas konferencji Oracle CloudWorld firma przedstawiła wiele nowych funkcji w aplikacjach CX, SCM, EPM i HCM Fusion Cloud. Należą do nich: rozszerzony pakiet narzędzi analitycznych, unikatowy zestaw narzędzi do tworzenia własnych rozszerzeń aplikacji Fusion Cloud, platforma do prowadzenia działalności handlowej B2B oraz specjalizowane udoskonalenia dla organizacji opieki zdrowotnej.

Intel: Zademonstrował działający wczesny prototyp Thunderbolt nowej generacji, dostosowany do opublikowanej właśnie przez USB Implementers Forum (USB-IF) specyfikacji USB4 v2. Thunderbolt następnej generacji zapewni 80 Gbps dwukierunkowej przepustowości i umożliwi osiągnięcie 120 Gbps gwarantującej najlepsze wrażenia podczas wyświetlania obrazu, zapewniając nawet trzykrotnie większe możliwości niż dzisiejsze technologie. W ten sposób zaspokojone zostaną rosnące potrzeby twórców treści i graczy, a wszystko to przy zachowaniu zgodności z poprzednimi wersjami Thunderbolt i USB.

e-Point: Platforma Atrakcyjności Inwestycyjnej (PAI) pomoże tysiącom Polaków dobrze wybrać lokalizację nowego mieszkania, biura czy lokalu użytkowego. Na bazie wiarygodnych danych geoprzestrzennych nowe rozwiązanie, opracowane przez e-point Polska, pomaga ustalić najlepszą lokalizację inwestycji, w oparciu o spersonalizowane preferencje użytkownika, oszczędzając czas, zdrowie i pieniądze. Projekt to efekt prawie 2 lat pracy zespołu ekspertów, zrealizowany przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Red Hat: Poinformował o udostępnieniu platformy Red Hat Enterprise Linux (RHEL) w wersjach 8.7 i 9.1 Beta. Platforma obsługuje innowacyjne rozwiązania oparte na chmurze hybrydowej. Pozwala w sposób szybszy i bardziej spójny wdrażać aplikacje i obciążenia o znaczeniu krytycznym w środowiskach fizycznych i wirtualnych, chmurach prywatnych i publicznych oraz na brzegu sieci.

Havas Media Group: Agencja nawiązała strategiczną współpracę w obszarze e-commerce i technologii, poszerzając tym samym ofertę Havas Market, jednostki odpowiedzialnej za kompleksowe działania e-commerce i marketplace dla klientów agencji.

Vectra AI: Wydała ostrzeżenie dotyczące nowego ryzyka dla Microsoft Teams. Okazuje się, tokeny uwierzytelniania przechowywane są w niezabezpieczonej formie i mogą łatwo być wykorzystane przez hakerów. Wszystkie wersje desktopowe Teams dla Windows, Mac i Linuksa przechowują tokeny uwierzytelniania jako zwykły tekst, a to może być wykorzystane do kradzieży tożsamości. Choć to wyraźnie niepokojące, reakcja Microsoftu zaskakuje – mimo zgłoszenia uznał, że problem nie spełnia wymagań dotyczących natychmiastowej obsługi, podała Vectra AI.

Źródło: ISBnews