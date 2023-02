Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 30 stycznia 3 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Cyberbezpieczeństwo to najpoważniejsze zmartwienie zarządzających ryzykiem w bankach zdaniem 72% badanych, wynika z najnowszego raportu EY oraz Instytutu Finansów Międzynarodowych (IFM) zatytułowanego „Szukając stabilności w zmienności: Jak współzależne typy ryzyka przesuwają dyrektorów ryzyka w centrum biznesu bankowego”. Zaraz za nim plasuje się ryzyko kredytowe (59% wskazań). W palecie ryzyk mocno zaznaczyła swoją obecność geopolityka.

Cyberbezpieczeństwo: Zmiany proponowane w nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) nie są w pełni zgodne z prawem unijnym, ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Jeśli te zapisy nie zostaną poprawione, nowelizowaną właśnie ustawę za chwilę trzeba będzie zmieniać jeszcze raz. Koszt wielokrotnych wdrożeń jak zwykle poniosą przedsiębiorcy, podkreślono.

E-banking: Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych 92% transakcji klientów PKO Banku Polskiego (PKO BP) stanowią płatności bezgotówkowe w terminalach POS, wynika z analizy transakcji wykonywanych kartami płatniczymi (debetowymi i kredytowymi) w poprzednim sezonie zimowym (styczeń-marzec 2022 roku).

Automatyzacja: Połowa (51%) firm w Polsce jest gotowa na wdrożenie nowoczesnych technologii, a 28% aktualnie podejmuje działania związane z automatyzacją. Głównie decydują się na to duże przedsiębiorstwa, a reszta czeka na lepszy moment. Jednocześnie co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że ze względu na trudne i niepewne otoczenie makroekonomiczne działania związane z automatyzacją są wstrzymane, wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Praca zdalna: Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza do Kodeksu definicję pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy, uchyla regulacje z zakresu telepracy oraz wprowadza możliwość kontroli trzeźwości pracownika, podała Kancelaria Prezydenta.

E-commerce: Rynek handlu internetowego produktami OTC (lekami bez recepty, suplementami diety i dermokosmetykami) w latach 2017-2022 rósł w tempie 23% rocznie, biorąc pod uwagę dynamikę nominalną. Według prognoz PMR, w 2023 r. jego wartość wyniesie 2,8 mld zł w cenach netto.

Lex Pilot: W proponowanych przez rząd poprawkach do projektu noweli Prawa Komunikacji Elektronicznej (Lex Pilot) przewiduje się narzucenie obowiązku sprzedaży pojedynczych kanałów (a la carte). Taki model będzie znacznie droższy i w konsekwencji mniej dostępny dla klientów, ocenia Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE). W efekcie pogorszy się jakość programów, a ich wybór będzie ograniczony. Według PIKE, model a la carte zahamuje rozwój rynku i wygeneruje setki milionów kosztów wdrożenia dla operatorów, co przełoży się na wzrost cen dostępu do telewizji płatnej. Nigdzie w Europie nie ma obowiązku sprzedaży kanałów TV pojedynczo, bo taki model biznesowy jest nieopłacalny dla klientów i rynku, a tak pospieszne wprowadzenie Lex Pilot może także zachwiać bezpieczeństwem funkcjonowania operatorów i stabilnością usług oraz oferty.

E-administracja: Od 1 lutego 2023 r. wszystkie dokumenty zwrotu podatku VAT podróżnym są dostępne w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL, podało Ministerstwo Finansów. Aplikacja jest przeznaczona dla podróżnych czyli osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium UE, które dokonują w Polsce zakupu towarów w procedurze TAX FREE.

Lex Pilot: W pakiecie poprawek do projektu noweli Prawa Komunikacji Elektronicznej (Lex Pilot), który przedstawiono w ub. czwartek tuż przed rozpoczęciem obrad Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, nie zmieniono najważniejszych przepisów. Kluczowe, szkodliwe dla abonentów i rynku zapisy, w tym: uprzywilejowanie na pilocie programów telewizji publicznej, wybieranie kanałów obowiązkowych przez KRRiT oraz narzucenie sprzedaży telewizji w modelu pojedynczych kanałów nie zostały usunięte w zaproponowanych poprawkach. Korekty są więc głównie redakcyjne, a nie merytoryczne. Branża zrzeszająca m.in. operatorów i nadawców telewizyjnych apeluje o wycofanie wszystkich szkodliwych dla rynku przepisów z Prawa Komunikacji Elektronicznej i transparentny dialog z sektorem (wysłuchanie publiczne), podała Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

InPost: Nawiązał nowe partnerstwa z operatorami sieci transportu publicznego w Rzymie, Manchesterze i Barcelonie, dzięki czemu mieszkańcy tych miast będą mogli skorzystać z sieci urządzeń Paczkomat na przystankach autobusowych oraz stacjach metra, podała spółka.

Polsat: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia spółce Telewizja Polsat koncesji na kolejny okres 10 lat na program telewizyjny o charakterze uniwersalnym, rozpowszechniany pod nazwą „Polsat” – multipleks ogólnopolski MUX-2, podała Rada.

Sescom: Wypracował 46,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. roku obrotowego 2022/23 (październik 2022 r. – grudzień 2022 r.), co oznacza 13,3-proc. wzrost r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Amazon: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon, podał Urząd. Zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów.

Asbis: Podwoił powierzchnię centrum dystrybucyjnego w Pradze (Czechy) do 10 000 m2 oraz otworzył centrum dystrybucyjne w Tbilisi (Gruzja) o powierzchni ponad 3 000 m2, podała spółka.

Modivo: Spółka zależna CCC otrzymała od PKO Banku Polskiego i Banku Pekao (w formie limitów kredytowych wielocelowych) zgody na jednorazowe zawieszenie testowania wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA na dzień 31 stycznia 2023 r., podało CCC.

SkyShowtime: Nowy europejski serwis streamingowy SkyShowtime będzie dostępny od 14 lutego w Polsce, a także w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, podała spółka. Po tej premierze liczba rynków, na których nowa platforma będzie dostępna, wzrośnie do 20.

Netskope: Lider w dziedzinie Secure Access Service Edge (SASE) oraz na rynku cyberbezpieczeństwa planuje rozszerzenie swoich możliwości technologicznych i zasięgu rynkowego poprzez rozwój platformy na świecie oraz rozszerzenie strategicznych działań sprzedażowych, na rynku, który według szacunków analityków ma wartość 36 mld USD do 2025 roku. W styczniu Netskope otworzył data center w Polsce oraz pozyskał inwestorów finansowych, którzy zainwestowali 401 mln USD.

SALESmanago: Platforma customer engagement SALESmanago powołała Stevena Lewandowskiego na stanowisko chief customer officer. Będzie on odpowiedzialny za budowanie długotrwałych relacji z klientami. Lewandowski dołącza do SALESmanago ze stanowiska global VP customer success & support w SAP.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play: Grupa podpisała umowę o nabyciu akcji operatora sieci światłowodowych na Podbeskidziu – spółki SferaNet z siedzibą w Bielsku-Białej do 86,52% z 2,97%, podał operator. Przyczyni się to do poszerzania zasięgu usług światłowodowego internetu i telewizji cyfrowej.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Alior Bank: Wartość limitów w ramach usługi płatności odroczonych Alior Pay, uruchomionej przez Alior Bank dla pierwszej grupy klientów w II poł. grudnia 2022 r., wyniosła już 1 mln zł, podał bank.

Asbis: Otworzył w stolicy Armenii – Erywaniu salon iSpace, który ma status Apple Premium Reseller. To drugi oficjalny sklep z produktami i akcesoriami Apple w Erywaniu, ale pierwszy i jedyny w tym kraju ze statusem Premium Reseller.

PKO BP: Dołączył do społeczności FinTech Poland i wspólnie z fundacją będzie podejmował ambitne inicjatywy na rzecz rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Pomoże w niej pogłębiona współpraca między fintechami oraz bankiem i pozostałymi członkami społeczności.

Vectra: Nowa oferta z Netflix dostępna jest w Vectrze od 1 lutego br. przy zakupie pakietu internetu światłowodowego wraz z telewizją Smart. Na klientów operatora czeka nawet 12-miesięczny dostęp do serwisu streamingowego.

Action: W obszarze B2B Action, działając jako Action Business Center, odpowiada za dystrybucję rozwiązań zaawansowanych w zakresie rozwiązań IT, a w segmencie konsumenckim, produktów i akcesoriów z obszaru home & living. Teraz dystrybutor zapewni swoim klientom nowoczesne stacje ładowania, a Elocity, jako partner technologiczny, kompleksowo zadba m.in. o ich montaż i oprogramowanie.

ING Bank Śląski: Uruchomił platformę Firmove.pl. Serwis jest bezpłatny i otwarty dla każdej osoby, która szuka rzetelnych wskazówek biznesowych i praktycznych narzędzi. Portal został przygotowany z myślą o przyszłych i obecnych przedsiębiorcach oraz już funkcjonujących firmach, jako wsparcie na każdym etapie biznesowej drogi. Obecnie Firmove.pl składa się z dwóch modułów: Przewodników oraz Aktualności. Treści dotyczą m.in.: weryfikacji pomysłu na biznes, finansowania, księgowości czy ekologicznych rozwiązań dla firm.

ING Bank Śląski: Rozwija działania w metaverse i zaprasza na koncert w cyfrowym świecie. Wydarzenie odbędzie się 4 lutego w „Mieście ING”, czyli edukacyjnej grze na platformie Roblox. Gwiazdą koncertu będzie Palion, wykonawca i youtuber.

Olymp: Rozpoczyna współpracę z Ekspertfitness.com Ze względu na komplementarność oferowanych produktów i usług, marki zobowiązują się do wzajemnej promocji i sprzedaży sprzętu (w szczególności marek Tiguar oraz Olymp) oraz między innymi do prowadzenia wspólnych działań marketingowych.

Signius: Dołączył do EWC – Konsorcjum EU Digital Identity Wallet, wybranego przez Komisję Europejską do udziału w pilotażach na dużą skalę, dotyczących wprowadzenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Wspólnie z ponad 60 uczestnikami pilotażu – partnerami EWC z różnych krajów europejskich, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, Signius będzie miał realny wpływ na stworzenie zrównoważonego ekosystemu spełniającego potrzeby obywateli Europy i przyczyni się do zdecydowanego postępu w transformacji cyfrowej.

Plus: Wprowadza propozycję dla fanów marki Apple – Program Plus Odkup. W ramach tego programu, posiadacze smartfonów iPhone mogą w salonie Plusa odsprzedać swój obecny model i kupić nowy iPhone z serii 13 lub 14 w atrakcyjnej cenie wraz z dedykowaną ofertą abonamentową.

„Młodzi – sprawni w IT”: Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym młodych osób z niepełnosprawnościami przez wsparcie ich zarówno w ramach realizowanych już programów (finansowane ze środków PFRON stypendia, dofinansowanie do mieszkań czy pojazdów), jak i nowych inicjatyw. Dlatego FPP wyszło z propozycją projektu „Młodzi – sprawni w IT” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, zachęcającego do podjęcia studiów informatycznych. Liczba osób z niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe wynosi w Polsce 11% (dane GUS za II kw. 2022). Tymczasem wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy aż do 70%. Program proponowany przez FPP pomógłby zmniejszyć lukę na rynku pracy. . Program takich studiów byłby przygotowywany w ścisłej współpracy z pracodawcami z branży IT, którzy braliby udział również w procesie dydaktycznym. Kooperacja nauki i biznesu to klucz do sukcesu w procesie edukacji, w którym kształci się kadry na potrzeby rynku pracy. Projekt zakłada, że studenci mieliby u pracodawców płatne praktyki, a po ich zakończeniu gwarancję zatrudnienia w danej firmie. Zarówno kształcenie, jak i praca oraz praktyka odbywałyby się w warunkach przystosowanych do osób z danym rodzajem niepełnosprawności.

