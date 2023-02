Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 13-17 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Prawa autorskie: Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Komisji o środkach transpozycji dwóch dyrektyw dotyczących praw autorskich, poinformowała Komisja.

Cyberbezpieczeństwo: Wzrost intensywności prób cyberataków zaobserwowało 33% firm w Polsce w 2022 r., 58% odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa, z kolei 20% organizacji zauważyło wzmożoną aktywność cyberprzestępców w związku trwającą wojną w Ukrainie, wynika z badania KPMG w Polsce „Barometr cyberbezpieczeństwa. Detekcja i reakcja na zagrożenia w czasie podwyższonego alertu”.

Komunikacja elektroniczna: Rząd przyjął projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, którego celem jest ograniczenie nadużyć w komunikacji elektronicznej poprzez m.in. wprowadzenie uwierzytelniania poczty elektronicznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Cloud computing: Rynek chmury obliczeniowej w Polsce osiągnął wartość 2,9 mld zł w 2022 r., co oznacza wzrost o blisko 28% r/r, a w 2023 r. całkowite wydatki przedsiębiorstw i instytucji w Polsce na chmurę wzrosną do 3,6 mld zł, wynika z raportu PMR.

Lex Pilot: Programy lokalnych telewizji, dziś często ustawione jako pierwsze na pilotach przez nadawców programów telewizyjnych, docierają do 5,8 mln widzów poprzez sieci kablowe i cieszą się dużym zainteresowaniem. Zmiana kolejności programów czy możliwość zakupu pojedynczych kanałów proponowana przez Lex Pilot pozbawią lokalne społeczności i samorządy bardzo ważnego kanału komunikacji oraz źródła informacji budującego lokalne więzi, wskazuje Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Z badań analizujących rynek nadawców lokalnych w Polsce, przeprowadzonych przez Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL w 2021 r. wynika, że 54% nadawców emituje swoje programy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, a kolejne 19% to miejscowości do 100 tys. Obecnie funkcjonuje około 160 aktywnych koncesji dla telewizji lokalnych. Ponad 60% nadawców lokalnych prowadzi swoje telewizje od dwóch dekad, a 35% od ponad dziesięciu lat.

Legislacja: Centralny System Cyfryzacji – od wystawienia elektronicznej karty zgonu, przez usługę kremacji bądź też organizacji ceremonii pogrzebowej z trumną, po szczegółową ewidencję cmentarza – instytucja taka pojawić ma się w znowelizowanym Prawie Pogrzebowym. Ustawa, która trafić ma do sejmu na wiosnę, określi ramy działania funeralnego Centralnego Systemu Cyfryzacji, zaś szczegóły jego funkcjonowania znaleźć się mają w towarzyszących znowelizowanemu Prawu Pogrzebowemu aktach wykonawczych. Wprowadzenie takiego Systemu spowoduje znaczne usprawnienie wszystkich czynności związanych z pochówkiem, a tym samym – podniesie poziom świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty usług pogrzebowych, uważa Polska Izba Branży Pogrzebowej.

Mobile: Według nowego raportu State of Mobile 2023, przygotowanego przez data.ai, suma wydatków na aplikacje mobilne w minionym roku wyniosła 167 mld USD i po raz pierwszy w historii spadła o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pokazuje to, że branża mobile, choć wciąż się rozwija, przestaje piąć się w górę bez względu na wszystko i wpływają na nią zawirowania w całej gospodarce. Korzystamy z telefonów przez 5 godzin dziennie – to globalna średnia, według raportu, i wzrost o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Raport pokazuje też, że mimo nieznacznego spadku wydatków użytkowników na aplikacje i w aplikacjach, nadal szybko rosną wydatki marek na reklamę w kanale mobilnym. Wyniosły one w ubiegłym roku 335 mld USD, co oznacza wzrost o 14%. Dwucyfrowy (11%) był również wzrost liczby pobrań nowych apek, których globalnie było 225 mld USD. Prawdziwy renesans przeżywa też technologia SMS, która coraz chętniej wykorzystywana jest do kontaktu z firmami i urzędami. Firma Data Bridge Market Research donosi, że globalnie rynek masowych SMS-ów, czyli wysłanych za pomocą aplikacji usprawniających i automatyzujących te wysyłki, jest obecnie wart 64,5 mld USD, a do końca dekady ta wartość ma wzrosnąć do 91,7 mld USD. Zapewniłoby to całej branży SMS stabilne tempo wzrostu rzędu 4,5% rocznie.

Cyberbezpieczeństwo: Raport Security Report 2023 wskazuje, że liczba cyberataków wzrosła w 2022 roku o 38% r/r, przy czym odnotowano średnio 1168 ataków tygodniowo na organizację. Trzy główne zagrożenia w 2023 roku to haktywizm, wymuszenia z użyciem ransomware oraz ataki na chmurę. Hakerzy wciąż najchętniej atakują sektor edukacji i badań, jednak z coraz większą częstotliwością celują w opiekę zdrowotną. Największe wzrosty ataków odnotowano: służba zdrowia – 74%, edukacja – 43%, finanse – 52%, wojsko/ rządowe – 46%. Trzy główne zagrożenia w 2023 roku to haktywizm, wymuszenia z użyciem ransomware oraz ataki na chmurę, podał Check Point Research.

Data center: Cyfryzacja, rozwój Big Data, upowszechnienie pracy zdalnej i Internetu Rzeczy stwarzają zapotrzebowanie na nowe centra danych. Łączna wartość tego rynku, jak podaje Statista, osiągnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy wartość 342 mld USD, co oznacza wzrost o 6,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2027 będzie to już szacunkowo 412 md USD.

Technologia kwantowa: Komercjalizacja technologii kwantowej może ułatwić i przyspieszyć prace nad nowymi lekami, optymalizację łańcucha dostaw, usprawnić komunikację czy analizę portfela inwestycyjnego. Sprzedaż usług na bazie technologii kwantowych powinna wzrosnąć do 8,6 mld USD w 2027 r. a inwestycje kapitałowe w sektor osiągną 16,4 mld USD na koniec 2027 roku, prognozuje IDC. Zyski z zastosowania tej technologii i jej znaczenie będą wielokrotnie większe. Komputery oparte na technologii kwantowej będą miały wielokrotnie większe moce obliczeniowe niż dzisiejsze urządzenia przy krótszym czasie potrzebnym do wykonania operacji. Ta przyszłościowa technologia, oparta na mechanice kwantowej, jest obecnie na etapie badań a jej pełna komercjalizacja będzie możliwa w perspektywie kolejnych dziesięciu lat. Umożliwi sięgnięcie z technologią do miejsc, które obecnie są dla nas jako społeczeństwo niedostępne a jej potencjalne zastosowania są bardzo szerokie – może znacząco przyspieszyć opracowanie i wdrożenie nowych leków, umożliwić optymalizację łańcucha dostaw, usprawnić komunikację czy wynieść na nowy poziom analizę portfela inwestycyjnego. Dobrym przykładem może być współpraca pomiędzy Quantum Computing (QCI) i IPQ Analytics, która ma za zadanie stworzenie techniki poprawiającej efektywność bardzo kosztownego procesu testów klinicznych nowych leków. „Nie chcemy używać technologii kwantowej do tworzenia cyfrowego odpowiednika człowieka, ale da nam ona możliwość cyfrowej replikacji kluczowych funkcji w ludzkim organizmie, na przykład systemu immunologicznego. Tego typu cyfrowe narzędzia umożliwią testowanie działania i efektów ubocznych nowych leków szybciej niż dotychczasowe metody i przy znacznym obniżeniu ryzyka” – powiedział partner EY, globalny lider bezpieczeństwa architektury i nowoczesnych technologii Piotr Ciepiela. Możliwości komputerów kwantowych, analizujących równolegle różnorodne scenariusze mogą przyspieszyć pace nad takimi chorobami, jak rak, Parkinson, HIV, AIDS, Alzheimer, malaria czy choroby układu krążenia.

Cyberbezpieczeństwo: Działanie co trzeciej polskiej firmy zostało w 2022 roku zakłócone w wyniku cyberataku, podała firma VMware w raporcie cytowanym przez ICsec. Jak podają autorzy opracowania, w latach 2020-22 liczba skutecznych naruszeń bezpieczeństwa wzrosła o 20,1%. Jak podkreślono, raport VMware ukazuje niepokojące wiadomości z elektrowni, sieci energetycznych, wodociągów, rafinerii, rurociągów, systemu finansowego i edukacyjnego, sieci teleinformatycznych czy transportowych. Co trzecia z nich (32%) przyznaje, że w ostatnim roku poniosła szkodę w wyniku ataku hakerów. Jednocześnie 39% organizacji uważa cyberbezpieczeństwo za priorytetową kategorię. Ponad połowa (56%) firm ujętych w badaniu nie widzi też potrzeby ulepszeń i szkoleń na poziomie zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego. 50 proc. potrzebuje lepszych narzędzi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, 50% uznaje, że takowe potrzebne nie są.

Internet: RFBenchmark wskazuje, że Belgia i Litwa wyróżniają się wysokimi wynikami średniej szybkości pobierania danych, podczas gdy Węgry i Rumunia oferują najsłabsze wyniki. Słowenia jest liderem w kategorii szybkości wysyłania danych, a Estonia oferuje najlepsze wyniki w kategorii ping, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla miłośników nowych technologii.

Cyberbezpieczeństwo: Qbot, Lokibot oraz AgentTesla to trzy najpopularniejsze na świecie szkodliwe programy wykorzystywane przez cyberprzestępców w styczniu 2023 roku. Najczęściej wykorzystywaną przez hakerów luką pozostaje „Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure”. Po raz kolejny obserwujemy, jak grupy malware wykorzystują zaufane marki do rozprzestrzeniania wirusów w celu kradzieży danych osobowych, zauważają eksperci Check Point Research.

E-commerce: Polscy konsumenci uznali możliwość zamawiania produktów online za jedną z najważniejszych zmian, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 20 lat, wynika z raportu Klarny „Y2K”.

Cyberbezpieczeństwo: Jesteśmy świadkami istotnych zmian w sposobie prowadzenia ataków przez cyberprzestępców sponsorowanych przez państwa, oceniają eksperci Cisco Talos. Działania ewoluowały ze szpiegostwa, poprzez kradzież własności intelektualnej po ataki na dysydentów. Zaawansowane i długotrwałe ataki (APT – ang. Advanced Persistent Threat) stają się coraz bardziej destrukcyjne i destabilizujące, co widoczne jest na przykładzie cyberataków w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo wojna dezinformacyjna staje się równie ważna, co potyczki militarne. Jednocześnie szpiegostwo zawsze będzie nieodzowną częścią krajobrazu zagrożeń – zdobycie poufnych danych to wciąż główny cel ataków sponsorowanych przez państwa.

Streaming: Od 2020 roku globalny gigant Netflix stracił 13% udziałów w rynku streamingu. Pomimo posiadania silnych programów (jak „Wednesday”, „Squid Games”, „Stranger Things”) nadal spada udział w rynku platformy. Disney w tym samym czasie systematycznie wzrastał – jednak wydaje się, że osiągnął równowagę, co może być czynnikiem przyczyniającym się do ostatnich wiadomości o wyzwaniach koncernu, oceni firma monitorująca rynek SVOD JustWatch.

Cyberbezpieczeństwo: 75% firm padło ofiarą co najmniej jednego udanego ataku wykorzystującego pocztę e-mail w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Potencjalne koszty najdroższego z nich przekraczają 1 mln USD. 23% badanych organizacji przyznało, że koszty te wzrosły dramatycznie w ciągu ostatniego roku, wynika z raportu „2023 Email Security Trends” opublikowanego przez Barracuda Networks, dostawcę rozwiązań bezpieczeństwa typu cloud-first.

IT: Instytut Badawczy MANDS przyjrzał się polskim portalom ogłoszeniowym IT. Wśród najważniejszych wniosków okazuje się, że aby pracodawca otrzymał wartościowe CV, musi wydać od 11 do 516 zł netto, najniższy koszt pozyskania wartościowego kandydata z branży IT odnotowano na portalu No Fluff Jobs i wyniósł on średnio 30 zł netto, koszt pozyskania wartościowego CV od Remote Fullstack .Net Developera to 9 razy więcej od aplikacji na stanowisko Project Managera, najbardziej konkurencyjną rolą, o którą zabiegało najwięcej kandydatów, okazała się kategoria Project Management.

Cyberbezpieczeństwo: Hakerzy z rosyjskiej grupy KillNet, łączonej z rosyjskim rządem, zaatakowali w ub. tyg. serwery dwóch polskich urzędów państwowych w Poznaniu i Warszawie, poinformowali analitycy firmy Check Point Research, którzy monitorują działalność cybernetycznych grup przestępczych na terenie krajów, wspierających Ukrainę. Jednym z potwierdzonych celów ataków rosyjskich hakerów były serwery Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Cyberbezpieczeństwo: Analitycy z FortiGuard Labs firmy Fortinet wskazują. że cyberwojenne działania przestępców wykraczają już poza granice Ukrainy, a nawet poza Ziemię. Jedna z odmian wipera wzięła na cel modemy globalnego dostawcy sieci komunikacji satelitarnej, powodując utratę połączenia z nią. W wyniku tego ataku tymczasowo przestało działać prawie 6 tys. turbin wiatrowych w Niemczech.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Spodziewa się ponownych konsultacji w kwestii aukcji pasma 5G i liczy, że jej rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu; zakłada też, że program inwestycyjny w tym i następnym roku będzie zdominowany przez rozwój infrastruktury mobilnej, poinformowali przedstawiciele operatora.

Grupa IMS: Odnotowała 7,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. (bez subwencji) wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej (w tym 3 522 mln zł subwencji), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Orange Polska: Zasięg Orange Światłowodu obejmuje ponad 7 mln gospodarstw domowych, co oznacza osiągnięcie przewidzianego w strategii .Grow progu 7-8 mln gospodarstw, założonego na koniec roku 2024, podał operator.

Orange Polska: Zarząd zarekomendował wypłatę w 2023 roku dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję, podał operator.

Orange Polska: Prognozuje na 2023 r. niski jednocyfrowy wzrost przychodów, stabilną/niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,5-1,7 mld zł, podał operator.

Orange Polska: Odnotował 163 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PTWP: Grupa odnotowała 22,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w IV kw. 2022 r., wobec 17,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Smyk: Grupa Smyk Holding zwiększyła przychody wygenerowane w sklepach stacjonarnych o 27% r/r do ponad 2 mld zł w 2022 r. i osiągnęła ponad 500 mln zł przychodów z e-commerce, podała spółka.

Zortrax: Odnotował 2,91 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Legimi: Odnotowało 65 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Woodpecker.co: Osiągnął 6,9 mln zł przychodów w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 55% r/r, podała spółka. Zysk netto grupy wyniósł 1,9 mln zł, tj. wzrósł o 72,38% r/r.

Skinwallet: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości firmy, podała spółka. Celem przeglądu jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Allegro: Sieć logistycznych partnerów Allegro powiększyła się o czeską platformę Packeta, z ofertą dostaw do 9 100 punktów odbioru oraz automatów paczkowych Z-Box w Czechach, podało Allegro.

IFS Poland: Osiągnął 37% wzrostu r/r w sprzedaży software w ubiegłym roku, a oczekiwanie dynamiki rozwoju na rok 2023 jest równie ambitne, poinformował ISBtech prezes IFS Poland & EE Marek Głazowski.

Komputronik: Odnotował 139,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik – grudzień 2022 r.) wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Data4: Rozpoczęcie działalności pierwszego budynku w kampusie w Jawczycach pod Warszawą planowane jest na wiosnę tego roku, podała spółka.

Asbis: Utworzył w Grecji spółkę zależną Asbis Hellas S.A., która już rozpoczęła sprzedaż. Tym samym grupa ma swoje spółki zależne w 28 krajach, z których sprzedawane są produkty na około 60 rynkach.

Emplocity: W 2022 r. zanotowała 3,97 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 58% r/r.). W samym IV kw. wypracowała 1,07 mln zł przychodów (wzrost o 42% r/r.). Spółka zaraportowała 700 tys. zł EBITDA (wzrost o 183% r/r) i zachowała rentowność netto. Emplocity zapowiada mocne wejście z ofertą rozwiązań z zakresu konwersacyjnej sztucznej inteligencji dla firm z sektora produkcyjnego.

Milisystem: Podmiot z branży obronności i strzelectwa osiągnął w IV kw. ub.r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 289 tys. zł. Spółka po raz pierwszy wypracowała również zysk netto w wysokości 41, 2 tys. zł. Za wyniki w minionym kwartale odpowiadała głównie realizacja kontraktów i wdrożeń głównego produktu, jakim jest trenażer strzelecki „Wisła”.

SoftBlue: W 2022 r. spółka wypracowała 22,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 46,5% r/r. EBITDA oraz zysk netto za ubiegły rok uplasowały się na poziomie odpowiednio 2,4 mln zł oraz 2,1 mln zł. Na generowane przez spółkę wyniki finansowe wpływ miała przede wszystkim działalność w sektorze software oraz hardware. SoftBlue sukcesywnie zwiększa grono zagranicznych klientów w tych obszarach.

SFD: Przychody spółki wzrosły do 83,1 mln zł (+35% r/r), EBITDA do 3,2 mln zł (+28% r/r), a zysk netto do 1,6 mln zł (+65% r/r) w IV kw. 2022 r. Wzrost rentowności w tym okresie to m.in. wynik oferty Black Friday, która przy wolumenach zbliżonych do roku poprzedniego lepiej przełożyła się na wynik Spółki w tym okresie. Cały rok spółka zamknęła uzyskując przychody ze sprzedaży wysokości 326,6 mln zł (+33% r/r), EBITDA wysokości 21 mln zł (+23% r/r) i zysk netto 12,9 mln zł (+17%). Wyniki roku 2022 spółka zawdzięcza sukcesom nowych produktów takich jak Kizzers, aktywnej polityce cenowej w poszczególnych kanałach sprzedaży oraz bardzo dobrze przyjętych przez klientów ofertach in&out w sieciach handlowych w całej Polsce.

Skarbiec Holding: Zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) aneks do umowy z 22 września 2021 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego inteligentny rozwój. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci prototypu systemu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec TFI opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning. Celem projektu jest zwiększenie lojalności klientów Skarbiec TFI S.A. poprzez lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnych do profili klientów oraz lepszą komunikację z klientami za pomocą metod machine learning i odpowiednio przetworzonego zasobu danych. Zawarty aneks wprowadził zmiany w budżecie projektu. Aneks pozwolił na zmianę warunków realizowanego projektu, a w rezultacie jego dalszą realizację przez spółkę we współpracy z NCBR. Wartość projektu: 8 083 155,00 zł. Dofinansowanie: 5 563 372,50 zł. Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.11.2023.

Quantum software: Zawarł ze spółką PwC Advisory umowę na doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych. Zgodnie z umową, doradca wesprze spółkę w analizie opcji strategicznych, w tym również w komunikacji z potencjalnymi podmiotami, które będą zainteresowane rozwijaniem jej strategii.

Shein: Panattoni z kolejną inwestycją dla giganta odzieżowego e-commerce. Shein w bieżącym kwartale rozpocznie operacje na powierzchni blisko 55 tys. m2 w Panattoni Park Wrocław South Hub, a na terenie obiektu zatrudni ponad 2000 osób. Inwestycja pozwoli obsłużyć znaczną część europejskich rynków.

skyshowtime: Nowa platforma streamingowa ruszyła w Polsce, a także Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Przez ograniczony czas, nowi użytkownicy, którzy zarejestrują konto otrzymają na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny subskrypcji miesięcznej.

Fiberhost, INEA: Opublikowały raport ” We Care. All about people”, prezentujący swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Spółki zobowiązały się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat zredukują emisję gazów cieplarnianych o ponad 90%, w samym 2022 roku, w porównaniu z rokiem 2020 firmy zredukowały emisję CO2 o niemal 60%.

LUG: Wypracował 238,47 mln zł przychodów po czterech kwartałach 2022 roku; 19,34 mln zł wyniku EBITDA za cały rok i zysk netto 3,1 mln zł. „W IV kwartale 2022 roku, mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i mierzenia się ze wzrostem cen, wysoką inflacją czy historycznymi poziomami stóp procentowych, odnotowaliśmy rekordowy poziom przychodów, znacząco przekraczający 60 mln zł. Niestety czynniki gospodarcze negatywnie stymulowały procentowy poziom marży brutto ze sprzedaży. Rentowność sprzedaży osiągnęła jednak bezpieczny poziom 35,3% w IV kwartale i 37% w całym 2022 roku. Obecnie aktywnie pracujemy nad optymalizacją kosztową i podniesieniem rentowności projektów realizowanych w 2023 roku. Szansą rynkową są natomiast rosnące ceny energii, które zwiększają popyt na nasze produkty” – powiedział prezes Ryszard Wtorkowski.

Microsoft: Od momentu ogłoszenia miliardowej inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej przeszkolił blisko 411 tys. specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów, uczniów i studentów. Wśród przeszkolonych, dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ponad 60 tys. osób podniosło swoje kompetencje w obszarze podstawowych umiejętności cyfrowych, a blisko 9 tys. to trenerzy, którzy teraz mogą wesprzeć osoby ze środowisk nieuprzywilejowanych w zdobywaniu wiedzy na temat technologii. Najbardziej popularne wśród ekspertów IT są szkolenia w obszarach infrastruktury chmurowej, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Alsendo: Wzrost liczby klientów z sektora B2B, rozwój oferty produktowej w modelu SaaS, dodanie kolejnych serwisów kurierskich, a także implementacje nowych integracji z platformami e-commerce to najważniejsze osiągnięcia w 2022 roku. W międzyczasie spółka dokonywała licznych przejęć lokalnych i akwizycji zagranicznych. Rok 2022 to blisko 20% wzrostu liczby klientów z najbardziej wartościowej grupy, czyli korzystającej z integracji API oraz importów zleceń. Alsendo zanotowało również prawie 95% wzrostu liczby przesyłek w samym segmencie klientów. Baza wszystkich aktywnych klientów w spółkach należących do grupy wynosi obecnie pół miliona. Rok 2023 firma również rozpoczęła obiecująco – w styczniu Apaczka.pl odnotowała dwucyfrowy wzrost wolumenu obsługiwanych przesyłek.

Grupa Inetum: Jacques Pommeraud zostanie mianowany dyrektorem generalnym. Pełniący dotychczas te obowiązki Vincent Rouaix, będzie w roli członka zarządu doradzał Inetum w zakresie fuzji i przejęć. W perspektywie 2025 roku Grupa Inetum, w ramach przyjętej strategii rozwoju, stawia na inwestycje w rozwiązania nowej generacji dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, inteligentnym miastom oraz branżom finansowej i energetycznej. W Polsce Inetum zatrudnia obecnie 900 specjalistów pracujących w sześciu lokalizacjach.

Efecte: Marcin Strzałkowski obejmuje rolę chief marketing officer (CMO) w skali globalnej firmy świadczącej usługi IT w chmurze. Ponadto Strzałkowski będzie nadal pełnił funkcję country managera Efecte Polska.

Endava: Brytyjska firma IT, napędza cyfrową transformację na całym świecie – teraz także z pomocą polskich specjalistów. W tym roku firma utworzyła cztery nowe centra biznesowe w Polsce. W biurach zlokalizowanych w Gdańsku, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu specjaliści Endava mogą pracować dla klientów z całego świata.

Fortinet: Całkowity przychód wzrósł o 32% r/r do 4,42 mld USD w 2022 r. oraz wygenerowany dochód netto GAAP wyniósł 857,3 mln USD. „Jest to 14. rok z rzędu, w którym osiągnęliśmy zysk GAAP, nieprzerwanie od naszego wejścia na giełdę w 2009 roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,73 mld USD, zaś wolne przepływy pieniężne były rekordowe dla Fortinetu i wyniosły 1,45 mld USD. Na nasz wzrost udziału w rynku wpłynęło zintegrowane i jednolite podejście Fortinet do cyberbezpieczeństwa w połączeniu z technologią FortiASIC, która obniża koszty zarządzania i całkowity koszt użytkowania naszych rozwiązań w firmach. Biorąc pod uwagę naszą przewagę kosztową, konwergencję zabezpieczeń i sieci oraz konsolidację produktów i dostawców, spodziewamy się kontynuować naszą solidną trajektorię wzrostu” – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet.

Grupa Hisense: Otwiera centrum badawczo-rozwojowe w Słowenii. Ośrodek będzie odpowiedzialny za badania i rozwój technologiczny urządzeń AGD na rynek europejski i urządzeń klasy premium na rynek światowy.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Woodpecker.co: Chce przejść na rynek główny GPW z NewConnect, ale nie ma konkretnych terminów migracji, poinformował prezes Mateusz Tarczyński. Spółka analizuje podniesienie cenników i nie wyklucza aktualizacji prognozy finansowej na 2023 rok.

Carlson ASI Evig Alfa: Rozszerzył swoje portfolio o kolejne projekty, podała Grupa. Do grona spółek portfelowych funduszu dołączyły: AI_Seller, Connect4KIDS i True Moves. Łączna wartość inwestycji funduszu spółki wyniosła 3 mln zł.

Kombinat Konopny: W emisji akcji przeprowadzonej 14 lutego pozyskał ponad 1000 inwestycji na łączną kwotę 4,5 mln zł w ciągu niecałych trzech godzin. To jeden z najlepszych wyników w polskim crowdfundingu. W każdej z trzech akcji crowdfundingowych spółka emitowała akcje na łączną kwotę 1 mln euro, pierwsza zakończyła się po 38 minutach, druga – po siedmiu.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Poczta Polska: Wraz z Grupą Eurocash oraz partnerem technologicznym Pointpack rozszerzyła współpracę w zakresie obsługi paczek, podała Poczta. Od lutego br. klienci Poczty Polskiej zyskali możliwość wysłania paczek w wybranych sklepach sieci związanych z Grupą Eurocash.

Wasko: Oferta COIG z grupy Wasko, wartości 39,05 mln zł brutto, została wybrana w przetargu na utrzymanie systemu informatycznego Zarządzanie Finansami Miasta dla Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych przez okres 4 lat, podała spółka.

Creotech Instruments: Pomyślnie zakończył negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w sprawie ustalenia warunków kontraktu dla projektu „Quantum Key Distribution High Rate Detector”, podała spółka.

Sandis: Polski startup, który stworzył narzędzie informatyczne wspomagające sprzedaż ubezpieczeń, otrzymał ponad 700 tys. zł dofinansowania z PARP. Dzięki temu rozpocznie w tym roku działalność w Tajlandii i Chile. Produkty Sandis adresowane są do multiagencji, brokerów i zakładów ubezpieczeń. Oferta skierowana jest do podmiotów różnej wielkości, a jej zaletą jest brak kosztowej bariery wejścia i utrzymania oferowanego narzędzia.

Astro: Do spółki wpłynęła podpisana ostateczna umowa ze spółkami P4 oraz UPC Polska, na podstawie której kanał News24 emitowany jest na platformie Play Now oraz w sieci UPC.

Huntly.ai: W Polsce wystartowała nowa platforma rekrutacyjna Huntly.ai. Jest ona adresowana do rekruterów działających na rynku IT, którzy za polecenie specjalisty mogą zarobić nawet 17,5 tys. zł. Nowy marketplace ma wspomóc rekrutację do działów IT prowadzoną przez wiodące produktowe firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej.

PKO BP: Udostępnił pracownikom swojej sieci sprzedaży innowacyjną aplikację mobilną w chmurze. Aplikacja mobilna to pierwsze tego typu wielofunkcyjne rozwiązanie, które umożliwia pracownikom sieci sprzedaży dostęp do najważniejszych informacji z poziomu służbowego smartfona. Technologia chmurowa zastosowana w aplikacji zapewnia pracownikom banku bezpieczny i prosty dostęp do wewnętrznych zasobów, co pozwala im sprawniej organizować swoją pracę. Wdrożenie aplikacji to jedno z działań programów strategicznych banku oraz kolejny element w realizacji bankowej Road to Cloud.

AGP: W ramach współpracy pomiędzy Advanced Graphene Products (AGP) a spółką Nanosphere w zakresie dostarczania grafenu do farb antykorozyjnych stosowanych w przemyśle samochodowym, od października 2022 roku Nanosphere realizuje wdrożenie na skalę przemysłową farby epoksydowej wzbogaconej nanocząsteczkami węglowymi, pod nazwą handlową Andromeda, która jest stosowana przede wszystkim do zabezpieczenia elementów układu przeniesienia napędu przez globalnych producentów motoryzacyjnych.

Metro Properties: Rozszerzyło ofertę najmu w aplikacji H-Our Store o trzy centra na Górnym Śląsku. W kolejnych tygodniach dołączą do nich także sklepy w Łodzi podwarszawskich Markach i Krakowie, a od jesieni ubiegłego roku z powodzeniem działa już sklep w Poznaniu.

XTB: 13 lutego ruszyła nowa kampania z legendą światowej piłki nożnej. Iker Casillas – jeden z najbardziej utytułowanych sportowców, który kiedykolwiek związał się z polską firmą – teraz natomiast będzie on promował na całym świecie rozwiązania inwestycyjny polskiego fintechu.

IdoSell: Polska platforma sklepowa udostępniła nowy produkt. Dzięki niemu merchanci mają możliwość włączenia do swojej oferty modelu, który zyskuje coraz większą popularność w światowym e-commerce – subskrypcji.

Adyen: We współpracy z Visa, wyda karty podróżne dla pracowników i klientów korporacyjnych FreeNow. Karty będą formą benefitu pracowniczego do płacenia za taksówki, bilety kolejowe, metro, autobusy, tramwaje itp. zarówno w codziennych dojazdach, jak i podróżach służbowych. Dzięki globalnej licencji bankowej Adyen, karty będą mogły być używane w każdym kraju akceptującym Visa.

GISPartner: Wraz z konsorcjantem wdrożył System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Veeam: Przedstawił nowe rozwiązanie do bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych i szybkiego odzyskiwania danych – zintegrowaną platformę Veeam Data Platform. Platforma obejmuje trzy wersje: Foundation, Advanced i Premium, które wykorzystują technologię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych Veeam Backup & Replication v12.

Oppo: W ramach globalnej premiery wprowadził na rynek Find N2 Flip, składany smartfon. W Polsce będzie dostępny od 27 lutego.

Euvic: Nawiązał strategiczne partnerstwo z Google Cloud jako ważny element realizacji strategii rozwoju grupy w zakresie wzmacniania roli filaru Infrastruktura IT. Oznacza rozszerzenie portfolio i zwiększenie możliwości w zakresie migracji i utrzymania, szczególnie dla klientów, którzy potrzebują dywersyfikacji usług chmurowych. Google Cloud to dla Euvic kolejny obok Microsoft i AWS kluczowy partner-dostawca chmury.

Pergamin: Firma zajmująca się automatyzacją obsługi umów i innych dokumentów prawnych, wdrożyła w swoim systemie jednorazowy, mobilny podpis elektroniczny mSzafir od KIR.

Cisco: Ogłosiło innowacje w zakresie sieci zarządzanych w chmurze, oferując klientom uproszczenie operacji IT. Nowe narzędzia dla przemysłowych aplikacji IoT, uproszczone pulpity nawigacyjne do zbiorowych operacji IT i OT oraz elastyczna analiza ruchu sieciowego pozwolą zobaczyć i zabezpieczyć wszystkie zasoby organizacji.

HP: Wprowadza na rynek HP PageWide C550 – wysokonakładową maszynę do druku na tekturze falistej.

