Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 13-17 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek kinowy: Helios, z grupy Agora, zakłada w optymistycznym scenariuszu, że w tym roku sprzedane zostanie łącznie 50 mln biletów do kin, w tym 12 mln w obiektach Heliosa w 2023, poinformował członek zarządu Agory i prezes Heliosa Tomasz Jagiełło.

Rynek reklamy: Wartość rynku reklamy w Polsce zwiększy się w o ok. 2-4% r/r w 2023 r. po wzroście o 4,5% r/r w ub.r., szacuje Agora.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba ataków hakerskich na polski sektor użyteczności publicznej (w tym polski rząd i strategiczne podmioty) sięga 3,5 tys. ataków tygodniowo, poinformował dyrektor generalny firmy Check Point Software w Polsce Wojciech Głażewski.

E-commerce: Swoich praw podczas zakupów online nie zna 62% uchodźczyń z Ukrainy, wynika z raportu Federacji Konsumentów pt. „Ukrainka w Polsce – jak sprawić, by nowa grupa konsumentek nie była niewidzialna?”. 82% Ukrainek nie wiedziało, czym jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), a 95% nie znało pojęcia pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jednocześnie 10% respondentek zadeklarowało, że wie o istnieniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz lokalnych rzeczników konsumentów.

E-administracja: Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, podała Kancelaria Prezydenta.

Użytkownicy internetu: Z internetu korzysta aktualnie 88,4% polskiego społeczeństwa, wynika z Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej autorstwa Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa (ICO) i Fundacji Orange.

E-commerce: W 2022 r. liczba sklepów internetowych w Polsce wzrosła o 10,7% do 57,9 tys., wynika z danych Dun & Bradstreet Poland

Cyberbezpieczeństwo: W styczniu 2023 roku 54% wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania pochodziło z aż 142 aplikacji chmurowych, wynika z raportu firmy Netskope. Znaczącą część wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania stanowią pliki ZIP, które umożliwiają archiwizację i konwersję plików przed wysyłką. Natomiast wciąż większość pobrań złośliwego oprogramowania to tzw. trojany. Jak podkreślono, 58% przypadków to zupełnie nowe, trudne do wykrycia przez standardowe narzędzia, rodzaje złośliwego oprogramowania atakującego użytkowników na całym świecie. Według różnych analiz, w skali globalnej dziennie jest atakowanych 30 000 stron internetowych.

Fundusze UE dla IT: 21 lutego 2023 roku rozpoczął się nabór i przyjmowanie wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG, które można składać do 12 kwietnia br. Kolejne rundy w 2023 roku będą kończyły się 15 czerwca i 31 października. Program ten jest wsparciem dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach: od pomysłu, przez badania i rozwój, aż do wprowadzenia innowacji na rynek. Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na Ścieżkę SMART. Doświadczenia takich firm, jak MIM Solutions czy CD Projekt Red pokazują, że pozyskanie finansowania w tego typu inicjatywach jest szansą na realizację technologicznych planów i dalszy rozwój firmy. Spółka MIM stworzyła np. rozwiązania wspierające leczenie niepłodności, wskazuje SoDA.

Zakup aut: Według badania firmy doradczej McKinsey ponad 80% klientów nowych samochodów i prawie 100% klientów samochodów używanych poszukiwania zaczyna w internecie. Potwierdzają to dane AAA Auto, której stronę z ofertami samochodów używanych odwiedziło w lutym 2023 roku prawie 40% internautów więcej niż w tym samym okresie 2022 roku.

Cyberbezpieczeństwo: 65% Polaków martwi się o swoje bezpieczeństwo w sieci, a jednocześnie tylko 52% ankietowanych zna narzędzia, które zabezpieczają nas online, wynika z raportu platformy ClickMeeting. Jednocześnie 35% Polaków znalazło się w sytuacji wirtualnego niebezpieczeństwa. Polacy najczęściej zwracają uwagę na pliki cookies (60%), dbają o ustawienia prywatności na komputerze i na telefonie (63%). Korzystanie z trybu incognito w przeglądarce deklaruje 19% ankietowanych (wobec 40% wub.r.). 20% badanych deklaruje, że nie boi się o swoje dane w sieci.

Cyberbezpieczeństwo: 9 na 10 dużych organizacji z Europy i Ameryki Północnej zwiększyło swoje budżety na bezpieczeństwo infrastruktury IT – wynika z raportu firmy Pentera. Firmy muszą się bronić, bo działania cyberprzestępców przybrały rozmiary frontalnej ofensywy.

Styl życia: Czas spędzany przed ekranem kontroluje 14,3% badanych. Blisko 2/3 z nich uważa, że spędza w ten sposób dużo, a nawet za dużo czasu. 1 na 5 osób ogranicza liczbę powiadomień w telefonie, a 9,3% unika używania ekranów przed snem. To jedne z najważniejszych wyników pierwszego badania higieny cyfrowej dorosłych w Polsce korzystających z internetu Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i Fundancji Orange.

Cyberbezpieczeństwo: Jak wskazują eksperci Fortinet, ataki z użyciem ransomware stają się coraz bardziej wyrafinowane i destrukcyjne. Rośnie też popularność oprogramowania typu scareware i leakware, które mają wywołać silne negatywne emocje u ofiary: scareware przekazuje informację, że w systemie wykryto wirusa lub inne naruszenie bezpieczeństwa i kieruje ofiarę do strony, na której ma dokonać płatności, aby rozwiązać problem; leakware grozi ofierze ujawnieniem w internecie poufnych informacji lub plików firmowych, chyba że zostanie wniesiona opłata.

Automatyzacja: Ponad 25% firm deklaruje, że w ciągu mijającego roku wdrożyło automatyzację w obszarze HR. Inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne są podyktowane przede wszystkim liczbą wyzwań, z jakimi zmagają się dziś nowoczesne działy kadrowo-płacowe, a także oczekiwaniami ze strony pracowników. Specjaliści muszą sprostać im zarówno na etapie rekrutacji, onboardingu, jak i podczas długofalowego kształtowania pozytywnych doświadczeń wszystkich członków zespołu, które stanowi priorytet na 2023 r. dla 47% liderów HR, wskazuje Fellowmind Poland.

Praca w IT: Według raportu Just Join IT, dwóch na trzech pracowników branży IT zmaga się z wypaleniem zawodowym. Zjawisko to w branży technologicznej jest o tyle niebezpieczne, ponieważ praca często odbywa się zdalnie, co utrudnia wychwycenie pierwszych niepokojących oznak. Pracodawcy znajdują jednak nowe, innowacyjne sposoby, aby wcześnie wychwycić objawy wypalenia i zaoferować wsparcie w hybrydowym środowisku pracy.

Cyberbezpieczeństwo: Z komunikatora WhatsApp korzystają już ponad 2 mld osób na całym świecie. Jest też niezwykle popularny w Polsce, sięga po niego zarówno młodzież, jak i seniorzy. Wiedzą o tym także cyberprzestępcy – wciąż przeprowadzają oni ataki oparte o sprawdzone mechanizmy, opracowują także nowe metody, przestrzegają specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Cyberbezpieczeństwo: Od początku wojny Rosja użyła co najmniej dziewięciu nowych typów oprogramowania niszczącego dane typu malware (tzw. wiperów) i dwa rodzaje ransomware (złośliwego oprogramowania szyfrującego informacje) przeciwko ponad 100 ukraińskim organizacjom sektora rządowego i prywatnego. Pomimo silnego partnerstwa w zakresie cyberochrony pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, a także gotowości i odporności Ukrainy, które umożliwiły skuteczną obronę przed większością ataków, aktywność Rosji nie ustaje. Z początkiem 2023 roku Rosja nasiliła ataki szpiegowskie, obierając za cel organizacje w co najmniej 17 krajach europejskich, głównie agencje rządowe. Na Ukrainie natomiast kontynuowane są ataki z wykorzystaniem oprogramowania Wiper, którego celem jest bezpowrotne usuwanie informacji, lub nadpisywanie plików, przez co stają się bezużyteczne, podano w raporcie Microsoft Threat Intelligence.

Reklama: Channel Factory wskazuje, że najważniejsze trendy w reklamie wideo w 2023 roku to: Transkrypcja dźwięku – 85% użytkowników odtwarza filmy z wyłączonym dźwiękiem; UGC – 93% użytkowników uważa, że User-generated content są pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych; Różnorodność przekazów – 60% konsumentów jest zainteresowanych zakupem od marek, które promują zróżnicowaną tematykę; CTV – telewizja hybrydowa ma szansę stać się największym przewodnikiem dla reklamy; Krótkie formaty wideo – Facebook, YouTube i Instagram są dziś w czołówce platform, z których konsumenci korzystają i przewidują korzystać również w ciągu najbliższych 12 miesięcy; Live streaming & Social Commerce – trend, który konsekwentnie rozwija się od czasów pandemii COVID-19. Dzięki formatom dostępnym na platformach społecznościowych, marki mogą podejmować z użytkownikami interakcje w czasie rzeczywistym, również dokonując prezentacji swoich produktów.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: W ciągu kilku tygodni zaprezentuje strategiczne kierunki rozwoju na kolejne lata, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Agora: Odnotowała 31,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 22,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Nie widzi w rozmowach z instytucjami finansowymi sygnałów realnego kryzysu, który miałby nadejść w związku z bankructwem Silicon Valley Bank (SVB) w USA. Banki zakładają dalsze projekty rozwojowe, poinformował wiceprezes Ailleron Grzegorz Młynarczyk.

Biedronka: Odnotowała 20 mln wizyt w sklepie internetowym Biedronka Home, podał sieć.

Brand24: Zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu znalezienia podmiotu, który umożliwi wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie skali, podała spółka.

Play: Odnotował 3,77 mld zł skonsolidowanej EBITDAaL w 2022 r. wobec 3 133 mln zł rok wcześniej, przy przychodach całkowitych 8 935 mln zł (wobec 7 302 mln zł rok wcześniej), podała spółka. W ub.r. operator odnotował wzrost bazy mobilnej (bez M2M) do ponad 17 mln klientów.

Agora: Dokonała ponownej wyceny posiadanych wcześniej 400 udziałów Eurozet przy rozliczaniu nabycia 110 udziałów w Eurozet dokonanego 27 lutego i uzyskany z tego tytułu zysk we wstępnej wysokości 45,3 mln zł uwzględni w wynikach I kw. br., podała spółka.

DataWalk: Planuje „naświetlić” temat sztucznej inteligencji (AI), której będzie poświęcona część strategiczna konferencji wynikowej w połowie kwietnia, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński.

Orange Polska: Szacuje obecnie rynek hurtowy operatorów telekomunikacyjnych w Polsce na ok. 3 mld zł, a głównym czynnikiem wzrostu jest rozwój światłowodu, poinformował ISBtech członek zarządu Orange Polska ds. rynku hurtowego Maciej Nowohoński.

Orange Polska: Szacuje portfel nieruchomości do sprzedaży na ok. 1 mld zł, poinformował ISBnews członek zarządu Maciej Nowohoński.

Grupa WP: Odnotowała 110,2 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2022 r. (wzrost o 15% r/r), przy 327,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 31% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Eco5tech: Komercjalizuje swoje rozwiązania proptech i planuje w przyszłości wejść z nimi na rynki unijne i północnoamerykańskie, poinformowała ISBtech prezes Alicja Gackowska. Obecnie jednak spółka skupia się na rozwoju sprzedaży na rynku krajowym.

Platige Image: Odnotował 9,28 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. (wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej), co stanowi rekordową kwotę w 25-letniej historii spółki, podało Platige Image.

Ailleron: Widzi niskie ryzyko utraty ok. 4,5 mln USD środków należących do Virtual Software LLC i do podmiotów powiązanych, w Silicon Valley Bank (SVB), podała spółka

DataWalk: Podjął strategiczną decyzję o spriorytetyzowaniu prac w zakresie modelu Software-as-a-Service/Platform-as-a-Service (SaaS/PaaS), poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński. Ponadto spółka rozpoczęła test przejęcia całościowego zarządzania systemem spółki w infrastrukturze chmurowej u jednego z północnoamerykańskich klientów. Wszystkie te prace to „inwestycja w budowę maszyny go-to-market od strony skalowalności wdrożeniowej”.

Etna Software Technologies: Akcjonariusze jednogłośnie zdecydowali o zmianie firmy spółki na E-shopping Group, podała spółka. Zmiana wynika z przyjętej przez zarząd strategii rozwoju na lata 2023-2026.

Comarch: Zarząd otrzymał informację o śmierci członka zarządu Pawła Prokopa. W związku z powyższym z dniem 10 marca 2023 r. wygasa mandat Prokopa na stanowisku wiceprezesa zarządu. Paweł Prokop pełnił funkcję członka zarządu Comarchu od 1996 roku, podała spółka.

Escola: Dr hab. Aleksandra Przegalińska, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, dołączyła do rady nadzorczej spółki.

Cisco: Ogłosiło nowy cel, którego realizacja pomoże w rozwoju społeczeństwa informacyjnego – przeszkolenie ćwierci miliona obywateli Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa w ciągu najbliższych trzech lat. Priorytet ten został obrany z okazji Europejskiego Roku Umiejętności i będzie realizowany przez Cisco Networking Academy.

Wirtualne Kasy Fiskalne: Główny Urząd Miar wydał homologację dla startupu, dzięki czemu już od teraz przedsiębiorcy mogą zamienić konwencjonalną, sprzętową kasę fiskalną na nowoczesną aplikację w smartfonie. Aplikacja łączy w sobie funkcję zarówno kasy fiskalnej, jak i drukarki fiskalnej i jest przeznaczona dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgę na zakup kas rejestrujących mających postać oprogramowania, co oznacza ogromne ułatwienie dla firm. Wirtualne Kasy Fiskalne to pierwszy podmiot na rynku, który uzyskał homologację GUM i niebawem rozpocznie sprzedaż tych rozwiązań.

SAP Polska: Podpisał z HB Reavis umowę najmu i zajmie blisko 1 400 mkw. powierzchni biurowej na 11. piętrze w stołecznym wieżowcu Varso Tower.

Check Point Software: Eksperci firmy jako pierwsi udowodnili, że blokady bezpieczeństwa ChatGPT-4 mogą być omijane w celu wykorzystywania narzędzia do tworzenia ataków phishingowych oraz wygenerowania złośliwego kodu. GPT-4 pomógł stworzyć oprogramowanie, które zbierało pliki PDF i wysyłało je na zdalny serwer. Aplikacja doradziła badaczom jak uruchomić go na komputerze z systemem Windows 10 i zmniejszyć plik, aby mógł działać szybciej i mieć mniejszą szansę na wykrycie przez oprogramowanie zabezpieczające.

OVHcloud: Inwestuje w pierwszy komputer kwantowy, wchodząc tym samym w nową erę badań i rozwoju. Zaprojektowany przez francuską firmę Quandela komputer MosaiQ jest zasilany przez procesor fotoniczny. Oparte na procesorze kwantowym (Quantum Processing Unit, QPU) urządzenie zapewni działowi R&D OVHcloud odpowiednie narzędzia, które pozwolą na zwiększenie postępów w dziedzinie obliczeń kwantowych. „Dzięki tej inwestycji OVHcloud jest pierwszym europejskim dostawcą usług cloud, który zamówił fotoniczny system kwantowy. Co lepiej realizuje ideę Innovation for Freedom, w którą wierzymy, jeśli nie całkowicie przełomowa koncepcja quantum computingu?” – powiedział Miroslaw Klaba, R&D Director OVHcloud.

Nice To Fit You: Osiągnęło niemal 180 mln zł przychodu, posiadając 3 zakłady produkcyjne, własne centrum logistyczne i flotę 170 specjalnie przystosowanych samochodów chłodni. Nice To Fit You zatrudnia ponad 550 osób, a rocznie przygotowuje i dostarcza już kilkadziesiąt milionów posiłków do niemal wszystkich zakątków kraju. Cel na ten rok – jeszcze przyspieszyć rozwój: dalej zdobywać klientów w segmencie premium, uruchomić nowe linie biznesowe i rozpocząć zagraniczną ekspansję. Plan przychodów spółki zakłada wyraźne przebicie bariery 200 mln zł w 2023 r.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa IMS: Podpisała porozumienie term sheet dotyczące pozyskania kapitału w wysokości 6 mln zł dla spółki zależnej Closer Music, zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych, podała spółka.

Cloud Technologies: W odpowiedzi na zaproszenie do skupu akcji ogłoszone przez Cloud Technologies inwestorzy złożyli oferty sprzedaży, które obejmują łącznie 543 862 akcji (wobec planowanego skupu 205 069 walorów), podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 62,29%.

Vela Poland: Planuje przeprowadzić emisję akcji w II kw. br., chce również zwiększyć dynamikę rozwoju oraz szybciej skalować biznes na nowych rynkach, podała spółka. Vela Poland wypracowała prawie 2 mln zł przychodów i ponad 450 tys. zł zysku netto w 2022 r., wyprzedzając prognozy przychodów o ponad 17%, w 2024 roku chce zadebiutować na NewConnect.

Ekipa Holding: Karol Friz Wiśniewski, Łukasz Wujek Łuki Wojtyca oraz JR Holding ASI ogłosili lock-up na akcjach Ekipa Holding. Trzech głównych akcjonariuszy spółki zobowiązuje się do niesprzedawania akcji z możliwością zwalniania po 20% rocznie po 6 latach, podała spółka.

Vestbee: We współpracy z m.in. EIT InnoEnergy, Tauron Polska Energia czy Ciech, uruchomił program Hello CleanTech. Celem inicjatywy jest wsparcie startupów z branży cleantech, których technologie i rozwiązania pozwalają obniżać ślad węglowy, zwiększać efektywność energetyczną oraz wzmacniać innowacyjność gospodarki. Uczestnicy programu otrzymają szansę na szybką ścieżkę inwestycyjną w EIT InnoEnergy. Będą też mogli współpracować z funduszami VC. W programie przewidziane są również nagrody finansowe o wartości ponad 200 tys. euro.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

SatRev: Spółka z portfela JR Holding ASI opracowała nowe satelity wysokiej rozdzielczości z technologią DeploScope i rozwija współpracę z Omanem, poinformował ISBtech CEO SatRev Grzegorz Zwoliński.

XTPL: Warunkowo otrzymała z Chińskiego Urzędu Patentowego patent na metodę ultra-precyzyjnej depozycji tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego „Method of printing fluid”. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie do 8 maja br., podała spółka. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 1 lutego 2019 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 5 przyznanych patentów.



ING BSK: Uruchamia odroczone płatności dla firm do 60 dni, we współpracy z PragmaGO, podał bank.

XTPL: otrzymała walidację Niemieckiego Urząd Patentów i Znaków Towarowych dla patentu na metodę precyzyjnego sterowania pozycją głowicy drukującej oraz kontroli odległości pomiędzy głowicą drukującą i podłożem, podała spółka. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 15 kwietnia 2019 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 4 przyznane patenty, podano także.

InPost: Uruchomił 5-tysięczny Paczkomat w Wielkiej Brytanii, podała spółka. W ten sposób rynek ten stał się drugim po Polsce krajem z największą liczbą automatów paczkowych InPost. Oznacza to, że konsumenci mogą nadawać i odbierać swoje przesyłki z pomocą około 290 tys. skrytek.

Patch 4.02 do gry „Wiedźmin 3: Wild Hunt” jest już rozwijany i wkrótce będzie dostępny na PC, PlayStation i Xbox, podał CD Projekt na LInkedIn. Wśród różnych poprawek, poprawia ogólną stabilność i wydajność gry.

ArchiDoc: Kończy w tym tygodniu rozbudowę swojego Centralnego Archiwum Dokumentów w Chorzowie. Koszt inwestycji wyniósł blisko 14 mln zł, podała spółka.

Huawei i Cellnex: Wdrożyły mikrofalowy system łącza dosyłowego w paśmie E (LR E-band) w zakładach przemysłowych w Polsce, co stanowi pierwsze komercyjne wykorzystanie tej technologii na dużą skalę w Europie. Łącze LR E-band osiąga odległość 10 km, umożliwiając operatorowi budowę sieci o znacznie niższym TCO. Jak wskazał prezes microwave product line w Huawei Perry Yang, ta walidacja ze strony środowiska branżowego jest potwierdzeniem zdobytego przez spółkę doświadczenia, które utoruje drogę do dalszego rozwoju zastosowań mikrofalowych 5G na całym świecie.

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO PKO Banku Polskiego przekroczyła 7,3 mln, podał bank. Od momentu uruchomienia 10 lat temu użytkownicy logowali się do niej ponad 6,6 mld razy, wykonali ponad 1,7 mld transakcji na łączną kwotę ponad 480 mld zł.

MedApp: MedApp i Helimed Diagnostic Imaging zawarli umowę określającą warunki licencji oprogramowania RIS na wyłączność do 28 lutego 2025 r., podał MedApp. Oprogramowanie to powstało na podstawie umowy zawartej przez spółki 25 stycznia 2022 r. na wykonywanie systemu (prac programistyczno-projektowych) „Radiology Information System (RIS)”.

Noctiluca: Podpisała umowę MTA (ang. Material Transfer Agreement) z Guangdong Juhua Printing Display Technology, dedykowaną do uprzemysłowienia drukowanych technologii OLED spółką zależną w 66% od TCL CSOT (TCL Star Optic-electrical Technology – spółka korporacyjna TCL Technology Group Corporation) oraz w 33% od Tianma Microelectronics.

Stokrotka: Już w ponad 70 miejscowościach można skorzystać z oferty e-sklepu Stokrotki. W ubiegłym miesiącu rozpoczęły działalność sklepy internetowe w Elblągu i Ełku. Od 16 marca klienci mogą robić zakupy online z dostawą również w Rzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim.

Nest Bank: Klienci Nest Banku mogą już korzystać z przelewów natychmiastowych realizowanych w systemie Express Elixir. Bank zapowiada także udostępnienie kolejnych usług, w tym przelewów na telefon BLIK.

Stoen Operator: Rozstrzygnął przetarg na wdrożenie nowego systemu klasy CRM. Za realizację umowy odpowiedzialna jest firma doradcza PwC Polska. Pomoże ona wdrożyć Salesforce Customer 360, który zastąpi systemy istniejące już w zasobach warszawskiego OSD. Nowy system będzie kompatybilny z wymogami związanymi z cyfryzacją sektora energetycznego i usprawni, m.in., obsługę procesową klienta w ramach Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

Orange Polska: Dotychczas klienci Orange, nabywający smartfony czy sprzęty elektroniczne, mogli korzystać z opcji 24 lub 36 comiesięcznych rat. Od 13 marca tych możliwości jest więcej. Różne długości przedziałów ratalnych przy zakupie urządzeń: oferta z abonamentem: 6, 12, 24 lub 36 rat; bez abonamentu: 6, 12, 20 lub 36 rat usługi dla firm – w umowie lojalnościowej na 27 miesięcy: 9, 15, 27 lub 39 rat (w tym pierwsze 3 raty za 0 zł) Wszystkie powyższe opcje są ratach 0%.

IdoSell: Udostępnił kolejne cross-borderowe rozwiązanie – Octopia, które ma pomóc polskim sprzedawcom w wyjściu na kolejne rynki Europy m.in. hiszpański i skandynawski. Octopia to usługa związana z francuskim gigantem e-commerce – cDiscount. Rozszerzenie integracji dostępnej w IdoSell o Octopię pozwoli sklepom internetowym rozpocząć sprzedaż do Norwegii, Finlandii, Szwecji czy też Hiszpanii.

Google Cloud: Prezes Thomas Kurian ogłosił nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji (AI), które dotyczą zarówno Google Workspace, poczty Gmail, jak i nowych narzędzi dla deweloperów. Poniżej przesyłam opis głównych zmian, które będą wprowadzane w najbliższym czasie.

Grupa Wielton: Postawiła na cyfryzację w chmurze. Jeden z europejskich liderów rynku naczep i przyczep zdecydował się zrealizować program transformacji biznesowej w modelu RISE with SAP. Przy wdrożeniu narzędzi do optymalizacji działalności operacyjnej, produkcji i sprzedaży, Grupa Wielton wykorzysta najnowsze technologie SAP i branżowe benchmarki z rynku motoryzacyjnego.

Santander Bank Polska: Klienci mogą integrować rachunki z 9 banków i inicjować przelewy z 8 banków w Santander open. Nowością jest dołączenie rachunków z Nest Bank w aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej.

OChK: Przedstawił nową wersję autorskiej platformy chmurowej zbudowanej przez zespół inżynierski firmy. Platforma OChK przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw i instytucji wymagających najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami. Wspiera budowanie rozwiązań hybrydowych i multicloud w połączeniu z chmurami globalnych dostawców, takich jak Google Cloud czy Microsoft Azure.

Blue Media: Udostępnił nową metodę płatności online – Visa Mobile. Umożliwia ona płacenie w wybranych sklepach internetowych intuicyjnie i wygodnie, a jednocześnie – tak samo bezpieczne. Użytkownicy powinni wpisać swój numer telefonu w odpowiednim polu i zatwierdzić płatność w aplikacji na smartfonie. Nowa metoda płatności jest już dostępna dla klientów ING Banku Śląskiego, Nest Banku, banków Spółdzielczych z Grupy BPS, Banku BPS, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego z Brodnicy oraz SKOK-ów.

Stuart: Platforma logistyczna oferująca szybkie dostawy oraz Organic Market, największa w Polsce sieć samoobsługowych eko-delikatesów, nawiązały strategiczną współpracę w zakresie obsługi dostaw.

Ford: OEM.connect umożliwia połączenie pojazdów marki z platformą Webfleet opartą na technologii „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń.

T-Mobile: Został partnerem studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, które pomogą wykształcić nowych ekspertów w tym obszarze.

AB Agri: Międzynarodowe przedsiębiorstwo rolno-spożywcze dostarczające pasze dla zwierząt i usługi dla hodowców wybrało oprogramowanie Infor CloudSuite Food & Beverage, aby cyfrowo przekształcić swoją globalną działalność. Planowane wdrożenie obejmie, początkowo, 700 użytkowników systemu ERP w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Danii. Nowa platforma ERP od Infor będzie wspierać ciągłe doskonalenie AB Agri i pomoże firmie w realizacji jej ambitnych planów rozwoju.

Bitget: Platforma krypto do copy tradingu, ogłosiła unowocześnioną wersję swojego produktu Shark Fin z dużym wzrostem wypłacanej rentowności. Dzięki lepszej optymalizacji zwrotów z puli miningu Shark Fin zapewnia teraz użytkownikom podstawowy APR na poziomie 5%, co stawia go przed podobnymi rozwiązaniami na rynku.

Platige Sound: Zmienia się w Soundly by Platige. Studio dźwiękowe pod nowym szyldem kontynuuje swoją działalność i będzie realizować zarówno krajowe, jak i międzynarodowe projekty dla branży reklamowej, filmowej oraz gier komputerowych. Wprowadzenie zmian to kolejny krok w rozwoju Grupy Platige.

Dell Technologies: Wprowadza do portfolio nowe usługi i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które pomogą organizacjom zabezpieczyć się przed zagrożeniami, reagować na ataki i chronić swoje urządzenia, systemy i chmury. Najważniejsze elementy obejmują: Managed Detection and Response Pro Plus, które jest w pełni zarządzanym rozwiązaniem zabezpieczającym przed cyberatakami, oferującym wykrywanie zagrożeń 24×7. Dodanie platformy CrowdStrike Falcon do oferty Dell SafeGuard i Response, co rozszerza zakres zabezpieczeń Dell dla punktów końcowych i obciążeń w chmurze.

Empatyzer: W Krakowie powstał prototyp rozwiązania, które ma rozpoznawać różnice osobowościowe i kulturowe między pracownikami i na tej podstawie podpowiadać jak dobrze rozmawiać w zróżnicowanych kulturowo i językowo firmach. Będzie oferowane w formule Software-as-a-Service.

Emitel: Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg zbuduje system monitorowania 1000 miejsc parkingowych w Ostrowie Wielkopolskim. Rozwiązanie oparte na technologii Internetu Rzeczy pomoże kierowcom szybciej odnaleźć wolne miejsca do parkowania.

Microsoft: Wyznaczając kolejny krok na drodze rozwoju sztucznej inteligencji, firma ogłosiła wprowadzenie Microsoft 365 Copilot. Rozwiązanie łączy moc dużych modeli językowych (Large Language Models) z danymi biznesowymi prezentowanymi w określonym kontekście. Obejmuje wszystkie aplikacje, dokumenty i konwersacje prowadzone z użyciem platformy Microsoft 365. W ten sposób zamienia słowa w najpotężniejsze narzędzie wspierające produktywność.

Glovo: Powołało Impact Fund – pierwszą tego typu inicjatywę, której celem jest odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe. Oczekuje, że do końca 2023 roku program Impact Fund wygeneruje 5 mln euro. Glovo będzie zasilać nowy fundusz niewielką kwotą z każdego zamówienia. Inicjatywa koncentruje się na wspieraniu lokalnych społeczności i działań na rzecz klimatu, pomocy w cyfryzacji małych lokalnych firm, zwiększeniu liczby kobiet w branży technologicznej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kurierów.

