Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 17-21 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Portale nieruchomościowe: Liczba aktywnych ogłoszeń mieszkań na wynajem w całym kraju wzrosła o 10% m/m na koniec marca br., wynika z „Raportu z rynku najmu” wydanego przez Otodom. Jednocześnie w żadnym mieście wojewódzkim średnia cena ofertowa mieszkań na wynajem nie wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym średnia dynamika oscyluje wokół około 20%.

Reklama TV: Grupa Polsat Plus spodziewa się w tym roku niskiego jednocyfrowego wzrostu reklamy TV oraz średniego jednocyfrowego wzrostu reklamy online, poinformował prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski.

Częstotliwości 6 GHz: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczyna postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 5935-6425 MHz, które będą wykorzystane na potrzeby związane z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS).

E-administracja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, podała Kancelaria Prezydenta.

E-administracja: Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

E-podatki: Odsetek Polaków składających zeznanie PIT przez internet w tym roku wzrośnie o 5 pkt proc. r/r do 88%, wynika z badania KPMG w Polsce.

Zadłużenie IT: Zadłużenie branży IT wynosi obecnie 230,3 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 22% r/r, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Liczba zadłużonych podmiotów urosła z 6 388 do 7 028, a przeciętne zadłużenie w sektorze sięga 32,8 tys. zł, czyli o 4 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Praca w IT: W branży IT odnotowano wyraźny spadek ofert z opcją pracy zdalnej – w I kw. 2022 r. było to 70%, a w 2023 r. – 61%, wynika z danych No Fluff Jobs. Jednocześnie wciąż rosną wynagrodzenia, w I kw. 2022 r. specjaliści(-tki) IT przy umowie B2B mogli zarobić od 15 do 21 tys. zł netto + VAT, a w analogicznym okresie w 2023 r. – od 16,8 do 23,6 zł netto + VAT.

Przetwarzanie danych: Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix i 3S, właściciele i operatorzy największych centrów danych w Polsce, połączyli siły w celu wzmacniania potencjału polskiej branży data center, edukacji rynku i budowania nowych miejsc pracy poprzez współpracę z władzami, zmiany legislacyjne i wykorzystywanie doświadczeń podobnych organizacji w Europie. Oficjalne ogłoszenie powstania Stowarzyszenia Polish Data Center Association odbyło się 20 kwietnia br. w Warszawie, podczas konferencji Data Center Nation.

Cyfryzacja służby zdrowia: Obecnie mamy: 530 mln zdarzeń medycznych zarejestrowanych w systemie; 107 mln dokumentów w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym 34,7 w ramach med. rodzinnej; 1,5 mld wystawionych e-recept, 122 mln wystawionych e-skierowań, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Consumer electronics: Polacy coraz częściej na swoich nadgarstkach noszą smartwatche, które pod względem popularności wyprzedziły już nawet tradycyjne zegarki. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei CBG Polska, 27% z nas regularnie używa smartwatchy, 16% klasycznych zegarków z tarczą i wskazówkami, a 6% elektronicznych z cyfrowym wyświetlaczem. Kolejne 6% ma co najmniej 2 różne zegarki, które użytkuje zamiennie, natomiast 45% osób nie nosi zegarka.

Cyberbezpieczeństwo: 1 na 5 firm uważa, że jej priorytety cyberbezpieczeństwa i cele biznesowe są w pełni zgodne, wynika z badania zrealizowanego przez Forrester Consulting na zlecenie firmy WithSecure. Z ankiety zrealizowanej wśród decydentów IT w dużych firmach wynika, że: 6 na 10 firm reaguje na problemy z cyberbezpieczeństwem doraźnie – dopiero gdy pojawią się problemy, rozwiązania bezpieczeństwa „bazującego na wynikach” chciałoby wprowadzić 83% liderów IT; 42% liderów IT twierdzi, że ich firmy nie zdefiniowały stanu obecnych zabezpieczeń ani poziomu dojrzałości ochrony, do którego dążą.

Praca w IT: Po informacjach o zwolnieniach w Netguru, STX Next, czy TenderHut kolejną spółką z branży, która zredukuje załogę jest No Fluff Jobs, a także producent gier mobilnych Ten Square Games.

Marketing: W ostatnich miesiącach co trzeci statystyczny Polak zetknął się w mediach z informacjami o autonomicznych rozwiązaniach motoryzacyjnych, podał Instytut Monitorowania Mediów. „W doniesieniach medialnych o autonomii aut najlepszą widoczność na pierwszych stronach gazet i portali internetowych notują marki Tesla i Volvo. Przekazy o najwyższej sile i wartości należą jednak do Tesli, której kontekstowe wzmianki mają wysokie zasięgi i są warte miliony złotych. Warunkowa automatyzacja (poziom 3), dająca nadzieję na dalszy rozwój technologii, omawiana jest w mediach najczęściej. Z kolei do najgłośniejszych newsów z branży zalicza się premierę modelu Activesphere Concept Audi, projekt pojazdu Hondy i Sony AFEELA oraz prezentację auta przyszłości Concept Recharge Volvo” – czytamy w informacji.

E-commerce: Od 1 maja 2023 r. na portale e-commerce takie jak Allegro, OLX czy Vinted zostanie nałożony obowiązek raportowania wykazu sprzedawców. Zmiany obejmą także opodatkowanie niektórych transakcji dotyczących przedmiotów używanych. Celem przepisów jest śledzenie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających i weryfikowanie, czy opłacają odpowiednie podatki. Obowiązek raportowania nie obejmie sprzedawców, którzy w ciągu roku odnotowali mniej niż 30 transakcji sprzedaży lub ich łączny przychód z tego tytułu nie przekroczył 2 tys. euro. Jeśli użytkownik e-sklepu zajmuje się sprzedażą w sposób ciągły, zorganizowany i w celach zarobkowych, to działalność ta zostanie uznana za działalność gospodarczą, wskazuje firma inFakt.

Cyberbezpieczeństwo: Jeden z najsłynniejszych złośliwych programów w historii znów atakuje! Trojan bankowy Emotet wykorzystywany był w kampanii spamowej, pozwalającej na obejście blokad makr. Najczęściej wykorzystywanym typem malware’u jest jednak Qbot, który wpływał na 10% organizacji na całym świecie – informują analitycy Check Point Research, w raporcie dotyczącym cyberzagrożeń obserwowanych w marcu 2023 roku. Najczęściej wykorzystywaną luką jest ponownie Log4j, natomiast użytkownicy urządzeń mobilnych muszą zwrócić uwagę na malware Ahmyth.

Robotyka: W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 robotów przemysłowych; Polska była jednym z 15 krajów o najwiekszym procentowym wzroscie ich liczby. Równoczesnie wskaznik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciagle o rzad wielkosci mniejszy od innych krajów rozwinietych, podał Instytut Sobieskiego. Polskie firmy z branzy automatyki i robotyki przemysłowej zajmuja sie przede wszystkim integracja rozwiazan technologii automatyki i robotyki pochodzacych z innych krajów. Nie mamy zadnej duzej polskiej firmy produkujacej roboty. Siła i szansa polskiej gospodarki sa inzynieryjne firmy integrujace rózne rozwiazania automatyki i robotyki przemysłowej. Działania panstwa powinny wspierac rozwój i potencjał firm integratorskich. Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działajacych na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generuja łacznie roczne przychody ze sprzedazy przekraczajace 9 mld zł. W pierwszej ankiecie Instytutu Sobieskiego na temat rynku automatyki i robotyki przemysłowej udział wzieło 25 firm, które w roku 2021 osiagneły łaczny przychód w wysokosci 1 049 mln zł, z czego 25% sprzedazy stanowił eksport, co dało wartosc w kwocie 244 mln zł.

Trendy w IT: Raport Accenture Technology Vision 2023 „Kiedy atomy spotykają bity. Fundamenty nowej rzeczywistości” przedstawia cztery kluczowe trendy technologiczne, które zbliżą do siebie sferę fizyczną i cyfrową: Generatywna sztuczna inteligencja (Generative AI): Niemal wszyscy ankietowani dyrektorzy zarządzający (98%) stwierdzają, iż generatywne modele AI – stosowane w celu zwiększania ludzkich możliwości, rozwijania kreatywności oraz wsparcia w realizacji zadań – będą odgrywać istotną rolę w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw, a 95% uważa, że doprowadzą one do przełomu w obszarze analityki biznesowej. Tożsamość cyfrowa (Digital identity): 85% ankietowanych postrzega uwierzytelnianie tożsamości użytkowników sieci i zasobów cyfrowych jako kwestię strategiczną, stanowiącą podstawę funkcjonowania organizacji w cyfrowo-fizycznej przestrzeni. Twoje dane, moje dane, nasze dane (My data, your data, our data): Dane są podstawą, aby uruchomić pełny potencjał technologii AI, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie optymalizacji ich przetwarzania. Według 90% kadry zarządzającej, która wzięła udział w badaniu Accenture, dane stają się obszarem decydującym w kwestii osiągania przewagi konkurencyjnej na tle branży oraz na tle rynku. Granice naszych możliwości (Our forever frontier): Synergia nauki i technologii staje się coraz silniejsza i powoduje dynamiczny rozwój w obu dziedzinach. Zdaniem 75% respondentów, ten proces może przyczynić się do wypracowania rozwiązań w kwestii największych globalnych wyzwań.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Rada nadzorcza powołała Juliena Ducarroza na stanowisko prezesa zarządu na kolejną kadencję oraz Jacka Kunickiego, Macieja Nowohońskiego, Jacka Kowalskiego na stanowiska członków zarządu na kolejne kadencje, podała spółka. Julien Ducarroz pełni funkcję prezesa zarządu Orange Polska, Jacek Kunicki pełni funkcję członka zarządu ds. finansów, Maciej Nowohoński pełni funkcję członka zarządu ds. rynku hurtowego i sprzedaży nieruchomości, Jacek Kowalski pełni funkcję członka zarządu ds. human capital.

Allegro: Wartość zamówień z wykorzystaniem metody odroczonej płatności (BNPL) dla firm – Allegro Pay Business – wzrosła trzykrotnie (r/r) w 2022 r., a zawierane transakcje generują trzykrotnie wyższy obrót w porównaniu do innych metod płatności, podała spółka PragmaGO. Od 2021 roku usługę, dostępną na platformie Allegro Business, tworzą Allegro oraz fintech PragmaGO.

Proky.io: Słoweński startup – oferujący platformę marketplace łączącą m.in. restauracje i hotele z dostawcami żywności: hurtownikami – lokalnymi rolnikami czy dystrybutorami, planuje intensywną ekspansję w Polsce, podała spółka. Proky.io planuje przeprowadzić rundę inwestycyjną, a zebrane środki chce przeznaczyć m.in. na rozbudowę aplikacji mobilnej, nowe funkcjonalności i powiększenie zespołu sprzedażowego w Polsce.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za marzec 2023 r. wyniosły ok. 269 mln USD i były o ok. 29% wyższe r/r, podała spółka.

Grupa Polsat: Spodziewa się, że jej wynik EBITDA w tym roku będzie uzależniony m.in. od terminu przejęcia 67% udziałów PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) oraz uruchomienia farm wiatrowych Miłosław i Kazimierz Biskupi, jak i od otoczenia makroekonomicznego, poinformowała członek zarządu, CFO Katarzyna Ostap-Tomann.

XTPL: Jest w trakcie rozmów z podmiotami, które mogą wesprzeć komercjalizację produktów spółki w Stanach Zjednoczonych, poinformował prezes Filip Granek.

Cloud Technologies: Zbliża się do momentu, kiedy zamierza pokazać strategię na kolejne okresy, poinformował prezes Piotr Prajsnar. Podkreślił, że będzie ona ewolucją, a nie rewolucją.

Creotech Instruments: Ocenia wysoko szanse na pozyskanie nowego klienta na satelity jeszcze przed umieszczeniem EagleEye na orbicie, poinformował wiceprezes Jacek Kosiec.

Novaturas Group: Strategia „technology driven” (oparta na technologii) na lata 2023-2025 zakłada m.in. 5-8 mln euro zysku EBITDA, podała spółka. Na 2023 r. Novaturas planuje 3-5 mln euro zysku EBITDA, poinformował CEO Vitalij Rakovski.

Grupa IMS: Odnotowała 7,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Liczy na dobry I kwartał, choć już niekoniecznie rekordowy. Grupa pracuje nad akwizycjami, w tym w Polsce, i rozwija własny rynek rozwiązań chmurowych, poinformowali przedstawiciele spółki.

GymBeam: Łączna wartość sprzedanych produktów sportowej marki GymBeam na wszystkich rynkach wyniosła 38,7 mln euro w I kw. 2023 r., podała spółka. Oznacza to wzrost prognozowanej wartości o niemal 6 mln euro. Polska znajduje się na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu wartości brutto sprzedanych towarów (GMV) – wskaźnik ten wzrósł o 203% r/r.

Vigo Photonics: Liczy, że II kwartał tego roku będzie – podobnie jak pierwszy – lepszy pod względem sprzedaży niż rok wcześniej, choć dynamiki mogą nie być aż tak dobre, poinformował CFO Łukasz Piekarski.

Asseco: Skonsolidowany portfel zamówień na 2023 r. w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 9 776 mln zł wobec 9 810 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2022 r., jego wartość wynosi 9 952 mln zł wobec 9 810 mln zł rok wcześniej.

XTPL: Miało 2,97 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2023 r., w porównaniu do 0,93 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Cloud Technologies: Odnotowało 12,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Pointpack: Spodziewa się wzrostu przychodów o 34% r/r do 16,4 mln zł w I kw. br., podała spółka. Względem poprzedniego kwartału przychody według szacunków spadły o 16%. W I kw. 2022 roku przychody wyniosły wyniosły 12,4 mln zł, w IV kw. 2022 roku – wyniosły 19,4 mln zł.

Data4: Kilka tygodni przed otwarciem pierwszego kampusu w Polsce i dwa miesiące po ogłoszeniu rozpoczęcia działalności w Niemczech, grupa informuje o nowej inwestycji we Francji. Najnowszy kampus nie tylko przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej i wsparcia klientów, ale także przyniesie szereg korzyści w tym regionie. Stworzenie około 500 dodatkowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy przyczyni się do pobudzenia lokalnej gospodarki, a odpowiednie zarządzanie energią wesprze rozwój pobliskiej dzielnicy ekologicznej Nozay. Przejęcie siedziby firmy Nokia w Nozay jest także kolejnym krokiem w spełnianiu ambicji grupy, aby szybko osiągnąć moc 1 GW i być wiodącym paneuropejskim graczem w sektorze centrów danych.

Pora na Pola: „Po 5 latach pracy nad rozwojem e-targu Pora na Pola, wspierania Wytwórców i ułatwiania konsumentom dostępu do jakościowej żywności rzemieślniczej, jesteśmy zmuszeni zakończyć projekt. Przez blisko rok pracowaliśmy nad optymalizacją biznesu, stworzeniem modelu biznesu umożliwiającego dywersyfikację przychodów, pozyskaniem dodatkowych funduszy na przetrwanie i poszukiwaniem inwestora strategicznego. Mimo wszystkich wysiłków, nie udało nam się znaleźć ratunku dla firmy w czasach kryzysu, które okazały się dramatycznie trudne dla żywności premium i e-grocery” – napisał prezes Pora na Pola Adrian Piwko. Pomimo złożenia wniosku do sądu i wstrzymania sprzedaży, spółka nadal będzie poszukiwać szans dla przetrwania marki i wypracowanego know-how, a także na możliwie najpełniejszą realizację zobowiązań, dodał prezes.

Nomad Electric: Jarosław Żelewski objął stanowisko dyrektora operacyjnego w i będzie odpowiedzialny za innowacje i realizację strategii rozwoju firmy w Polsce i za granicą w obszarze Operations & Maintenance.

DataWalk: Projekty które nie były zrealizowane zgodnie z planem w 2022 roku w większości pozostają w lejku. W lejku ponad 70% projektów to mniejsze umowy np. o wartości od 300 tys., ale są też projekty liczone w milionach USD. W lejku w USA po około połowie stanowią klienci w sektorze finansów oraz administracji rządowej. W I kw. spółka skupiła się na zdobywaniu referencji pozwalających na dalszy wzrost u danego klienta, nie na finalizacji nowych kontraktów. Spółka zacznie podpisywać umowy w II kw., ale najlepsza jeśli chodzi o dynamikę wzrostu będzie druga połowa roku, poinformowali przedstawiciele spółki na videokonferencji.

Tenderhut: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w marcu 2023 roku na poziomie 5,6 mln zł, co daje wzrost o 12% r/r (YTD 16,2 mln zł, 8% więcej r/r).

LifeTube: Sieć partnerska będzie oferowała influencerom tworzenie własnych produktów i usług. W tym celu powstał dział LifeTube Labels, na którego czele stanął Adam Romanowski.

PayEye: Radosław Dobrołęcki dołączył do zespołu PayEye. Objął stanowisko chief commercial officer i będzie odpowiedzialny za rozwój ekspresowych płatności e-payeye w e-commerce. PayEye to aplikacja pozwalająca na nowoczesne płatności biometryczne spojrzeniem oraz ekspresowe i bezpieczne płatności w internecie.

Ringier Axel Springer Polska: Zmigrował do chmury publicznej Amazon Web Services. „Media cyfrowe dają niepowtarzalną szansę indywidualizacji przekazu. Z jednej strony mamy redakcje tworzące tysiące artykułów dziennie. Z drugiej, miliony odbiorców zainteresowanych tysiącami różnych tematów. Do tej pory, nawet w Internecie, media publikowały jedną wersję gazety dziennie. Wprowadzenie systemów rekomendacyjnych zupełnie zmieniło sytuację. Jesteśmy w stanie wydawać jednocześnie 5 milionów wersji strony głównej” powiedział head of data science Radosław Kita. Uczenie maszynowe i algorytmy, stworzone przez specjalistów Ringier Axel Springer Polska, proponują użytkownikom również treści reklamowe.

ZEMBA: Sojusz zawarty pomiędzy Tchibo, Amazonem, Patagonią i Aspen Institute to wyraz troski o stan środowiska. Celem sygnatariuszy jest 100% bezemisyjny transport morski od 2040 r.

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji: Wybrano nowe kierownictwo rady i wiceprezesów zarządu organizacji w kadencji 2023-2026. Przewodniczącym rady został Andrzej Abramczuk, a wiceprzewodniczącymi Artur Wiza oraz Jacek Łęgiewicz. Rada PIIT wybrała także 6 osób do Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W skład zarządu weszli: Marta Brzoza, Jacek Falkiewicz, Xawery Konarski, Wiesław Paluszyński, Mirosław Śmiałek, Teresa Wierzbowska.Prezesem Zarządu PIIT jest Andrzej Dulka, wybrany pod koniec marca przez Zgromadzenie Izby.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Creepy Jar: Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 36 459 276,61 zł w następujący sposób: 27 974 560 zł na wypłatę dywidendy, 8 484 716,61 zł na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości, podała spółka.

Oponeo.pl: Przyjęło nową politykę dywidendową, która przewiduje możliwość wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości od 10% do 100% zysku netto, w porównaniu do 10-35% zysku przewidywanych w poprzedniej wersji polityki, podała spółka. Jednocześnie spółka zarekomendowała wypłatę 1,4 zł dywidendy na akcję za 2022 rok.

Atende: Zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022 wynoszącego 714 976,09 zł w całości na kapitał zapasowy spółki i jednocześnie zarząd nie rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w 2023 r. z kapitału zapasowego, podała spółka.

Asseco Poland: Zarząd i rada nadzorcza zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 290,5 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,5 zł za akcję, podała spółka. Proponowana dywidenda stanowi 58% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Dywidenda z zysku za 2021 r. wyniosła 3,36 zł na akcję.

Asseco Poland: Odnotowało 126,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 105,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Innential: Pozyskał łącznie 4 mln zł finansowania, w tym 3 mln zł od funduszy Tar Heel Capital Pathfinder i bValue, podał startup. Wcześniej Innential otrzymała także wsparcie od APX – funduszu venture capital z siedzibą w Berlinie wspieranego przez Axel Springer i Porsche. Spółka planuje wykorzystać pozyskane środki m.in. na rozbudowę funkcjonalności technologicznych oraz wzmocnienie zespołu sprzedażowego na rynku polskim i innych rynkach europejskich.

Euvic IT: Obejmie 51% udziałów spółki Outsourcing24 celem wzmocnienia oferty dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, podała Grupa Euvic.

Sescom: Po przejęciu PCB chciałby dokonać jeszcze przynajmniej jednej akwizycji do końca 2025 r., poinformował prezes Sławomir Halbryt. Na razie ma m.in. krótką listę targetów do rozmów nt. ewentualnej akwizycji w Holandii.

Fundusz Carlson ASI Evig Alfa: Zainwestował 1 mln zł w startup Task4EA, który zamierza wprowadzić na rynek aplikację wspierającą osoby w spektrum autyzmu oraz ich bliskich w odczytywaniu emocji, podał fundusz.

Creotech Instruments: Otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Grzegorza Kasprowicza o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji, podała spółka. Przedmiotem oferty będzie do 50 tys. akcji spółki, cena sprzedaży akcji zostanie ustalona przez akcjonariusza w oparciu o wyniki ABB.

Vela Poland: Właściciel grupy serwisów Tripinvest chce pozyskać 900 tys. zł z emisji crowdinvestingowej oferując 5,85% akcji w ramach emisji serii F. Kampania będzie realizowana m.in. za pośrednictwem platformy FIndFunds. Kapitał przeznaczy na rozwój zespołu, oprogramowania i marketing. Spółka w 2022 roku zrealizowała większość zakładanych celów emisyjnych, przebiła szacowane wyniki finansowe i osiągnęła prawie 2 mln zł przychodów i 450 tys. zł zysku netto. Vela Poland obecna jest już w 6 krajach europejskich, a docelowo ma dotrzeć do 20 państw. W 2024 roku spółka chce zadebiutować na NewConnect.

Advanced Graphene Products: W ramach subskrypcji prywatnej uprawnieni akcjonariusze spółki, tj. Piotr Zawistowski, Bartosz Klinowski, Iwona Klinowska oraz Artur Wiechczyński – prezes spółki, objęli łącznie 1.325.000 z 4.368.550 akcji serii D. Ze względu na kwestie techniczne związane z rozksięgowaniem akcji sprzedawanych oraz z trwającym okresem zamkniętym, pozostałe akcje serii D zostaną objęte przez uprawnionych akcjonariuszy po publikacji sprawozdania finansowego za pierwsze trzy miesiące 2023 roku. To oznacza, że teraz do spółki wpłynie ponad 1,3 mln zł, które będą istotnym wsparciem kapitałowym do realizacji strategii rozwoju. Druga część środków z emisji nowych akcji zasili spółkę najpóźniej do końca czerwca br.

Bitget: Platforma copy trading i handlu instrumentami pochodnymi kryptowalut weszła w partnerstwo z Core DAO. Oprócz inwestycji o wartości 200 milionów dolarów, partnerstwo wiąże się również z potencjalnym notowaniem projektów Core oraz otwarciem nowej strefy handlowej Core na Bitget i portfelu BitKeep.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Orange Polska: CyberTarcza, działająca w sieci Orange Polska, zablokowała ponad 130 tysięcy fałszywych stron wyłudzających dane i ochroniła przeszło 5 mln internautów w 2022 r., wynika z danych CERT Orange Polska.

Orange Polska: Oszustwa polegające na wyłudzaniu danych, czyli głównie phishing, stanowiły ponad 40% wszystkich, z jakimi mierzył się zespół Orange dbający o bezpieczeństwo internautów, podobnie jak w ubiegłym roku, wynika z danych Raportu CERT Orange Polska za rok 2022. Wśród nich najwięcej było ofert szybkiego zarobku ogromnych kwot poprzez różnego rodzaju inwestycje, m.in. w akcje znanych firm czy giełdy kryptowalut. Wyłudzaniu danych służyły także sensacyjne fake newsy, a pieniędzy – fałszywe sklepy i popularne również rok wcześniej tzw. oszustwo na kupującego.

Biedronka, Too Good To Go: Największa sieć detaliczna Biedronka i największa platforma do sprzedaży nadwyżek żywności Too Good To Go rozszerzyły współpracę, aby przeciwdziałać marnowaniu żywności. Użytkownicy aplikacji mogą zakupić paczki niespodzianki z produktami o krótkich terminach przydatności zarówno w dużych, jak i mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

XTPL: Spółka otrzymała informację o warunkowym przyznaniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu na urządzenie drukujące wykorzystywane w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego „Fluid printing apparatus” oraz dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego „Method of printing fluid”. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 7 przyznanych patentów.

PGE: Spółka PGE Systemy, odpowiedzialna za realizację strategicznych projektów z zakresu IT w Grupie PGE wdrożyła, pierwszą w branży energetycznej w Polsce platformę SD-WAN. Pozwala ona na bezpieczny przesył danych pomiędzy oddziałami firmy, Data Center i usługami cloud. Dzięki temu zarządzanie dużą siecią, jaką posiada Grupa PGE, będzie prostsze i bezpieczniejsze.

Asseco Poland: Biomass Energy Project podpisał umowę o współpracy z Asseco Poland w celu propagowania jej usług na rynku brytyjskim. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w celu świadczenia przez partnera usług w zakresie propagowania na rynku brytyjskim wiedzy o rozwiązaniach oferowanych przez Asseco oraz pośrednictwa w zakresie nawiązywania przez Asseco kontaktów z potencjalnymi kontrahentami/klientami na tym rynku – szczególnie wobec brytyjskich instytucji finansowych takimi jak: Building Societies i Credit Unions.

DHL Parcel: Klienci Allegro mogą skorzystać z kolejnych opcji dostaw oferowanych przez DHL Parcel. Użytkownicy, którzy wybiorą ofertę firmy, będą mogli odbierać swoje przesyłki nie tylko pod wskazanym adresem, ale także w sieci DHL POP – automatach POP BOX i punktach odbioru w całej Polsce. Ta wygodna forma dostawy cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Ok. 50% paczek w kraju nadawanych jest do punktów PUDO lub automatów paczkowych. Oferta ta będzie dostępna także w programie Allegro Smart!

Immo Tech: Firma wchodzi na polski rynek z rozwiązaniami IoT od globalnego dostawcy Sigfox, które digitalizują wszystkie niezbędne procesy w obrębie nieruchomości, znacznie ułatwiając wdrażanie strategii ESG.

PKP Intercity: W najnowszej wersji aplikacji mobilnej możliwe jest płacenie z użyciem Apple Pay oraz wyszukiwanie stacji z funkcją metastacji. Aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników – przez pierwsze trzy miesiące jej funkcjonowania pasażerowie kupili w niej 300 tysięcy biletów.

Polcom: Bank UkrSibbank, stanowiący część międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas Group i obsługujący sieć 260 oddziałów świadczących usługi dla 2 milionów klientów, w kwietniu 2022 roku, podjął współpracę z polskim dostawcą chmury dla biznesu. Polska firma udostępnia dla banku w chmurze środowisko tzw. disaster recovery, pozwalające na szybkie wznowienie działania infrastruktur IT w nagłych przypadkach.

Netskope: Lider w dziedzinie Secure Access Service Edge (SASE) i cyberbezpieczeństwa, został drugi rok z rzędu uznany przez Gartnera za jednego z liderów w zakresie świadczenia usług Security Service Edge (SSE) w raporcie Gartner Magic Quadrant. Security Service Edge to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych technologii do zabezpieczania sieci i korzystania z aplikacji chmurowych. SSE ochrania przetwarzane dane oraz dostęp do sieci w czasie korzystania przez użytkowników z aplikacji chmurowych. Koncepcja cyberbezpieczeństwa SSE (Secure Service Edge), została wprowadzona przez firmę Gartner w 2021 roku.

Billennium: Udostępnił rozwiązanie do zarządzania relacją z klientami i leadami – Billennium Sales Box, oparty na Salesforce (najpopularniejszym CRM na świecie z ok. 25% udział w rynku), ale dostosowany do możliwości MŚP – jego implementacja może być nawet 10 krotnie niższa i krótsza (nawet do 5 dni vs. 2-3 miesiące), niż w przypadku rozwiązania customowego opartego na tym ekosystemie.

Intel, ESET: Oferują wspólne rozwiązanie do walki z ransomware. Najnowsza generacja urządzeń Intel vPro w połączeniu z ESET Endpoint Security i Intel TDT zapewnia małym i średnim firmom doskonałą ochronę przed oprogramowaniem ransomware. Na rynku są już dostępne rozwiązania ESET wspierane przez technologię Intel Threat Detection (Intel TDT).

Amazon Web Services (AWS): Zaprezentował cztery nowe rozwiązania do uczenia maszynowego (ML), które będą wspierać generatywne zastosowania sztucznej inteligencji (AI). Są to: usługa chmurowa Bedrock służąca do tworzenia aplikacji wykorzystujących generatywną AI, chipy AWS Inferentia mogące obsłużyć większość obciążeń związanych z inferencyjnymi zastosowaniami AI, nowe instancje na chipach AWS Trainium pozwalające na szybsze uczenie modeli oraz swobodny dostęp do Amazon CodeWhisperer dla indywidualnych deweloperów.

Zyxel Networks: Wprowadził do sprzedaży nowy, trójzakresowy, zarządzany w chmurze router SCR 50AXE – AXE5400 Wi-Fi 6E. Łączy on zabezpieczenia, Wi-Fi 6E oraz zarządzanie chmurowe w jednym urządzeniu. To rozwiązanie, które zaprojektowano z myślą o użytkownikach małych i domowych biur, pracownikach zdalnych oraz właścicielach małych firm.

Robert Bosch: Po około trzech latach prac rozwojowych, zaprezentował oprogramowanie do automatyzacji robotów usługowych. Nowa platforma oprogramowania Bosch ma strukturę modułową i oferuje wszystkie funkcje niezbędne do pełnej automatyzacji robota w postaci trzech podelementów: lokalizacji i mapowania, wykrywania przeszkód oraz planowania ruchu (nawigacji).

AVM: Na targach „FTTH Conference 2023” zaprezentował możliwości nowej generacji routerów FRITZ!Box Fiber dla łączy optycznych. Dwa nowe modele światłowodowe mogą z łatwością dystrybuować najszybszy Internet światłowodowy w sieci domowej – m.in. dzięki Wi-Fi 7 na pokładzie.

Comarch: Ma umowę z rumuńskim BRD Groupe Societe Generale na wdrożenie systemu Comarch Open Platform

Advantech: Dostawca rozwiązań AI dla przemysłu, zaprezentował MIC-733-AO, system obliczeniowy AI oparty na NVIDIA Jetson AGX Orin. Zaprojektowany z myślą o rosnącym trendzie w zakresie aplikacji Video + AI + 5G, MIC-733-AO charakteryzuje się doskonałą mocą obliczeniową, szeroką obsługą wejść wideo i komunikacją bezprzewodową. Dzięki możliwości zdalnego zarządzania, ten IPC jest najlepszym przemysłowym systemem obliczeniowym AI dla aplikacji AMR/AGV (systemów autonomicznych pojazdów kierowanych). Rozwiązanie stanowi odpowiedź na nadchodzące wyzwania inteligentnego rolnictwa i transportu.

Shein: Globalny sprzedawca produktów modowych, kosmetycznych i lifestylowych, ogłosił wprowadzenie opcji „QuickShip” dla konsumentów SHEIN w Polsce. Ta nowa opcja dostawy skraca czas dostarczenia wybranych produktów o ponad połowę.

SAP: Swarovski, marka biżuterii i akcesoriów, wybrała rozwiązania RISE with SAP oraz SAP Commerce Cloud, by uprościć złożone procesy w CX, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność. Strategiczne partnerstwo z SAP wspiera strategię LUXignite firmy Swarovski, której celem jest ugruntowanie jej pozycji w przestrzeni dóbr luksusowych i rozszerzenie obecności na rynku drobnej biżuterii.

Kingston FURY: Oddział Kingston Technology Company, Inc., ogłosił, że do tej pory wprowadził do sprzedaży ponad 100 mln modułów pamięci z możliwością przetaktowania. W 2002 roku firma Kingston weszła na rynek entuzjastów komputerów PC z linią wysokowydajnych modułów pod nazwą Kingston HyperX. Przez następne 19 lat Kingston rozwijał linię HyperX, przede wszystkim w środowisku entuzjastów technologii i graczy, aż do momentu sprzedaży serii urządzeń peryferyjnych firmie HP w 2021 roku. Kontynuując ogromny sukces produktów z rodziny HyperX, Kingston zmienił nazwę swojej linii komponentów o wysokiej wydajności na Kingston FURY.

Snowflake: Uruchamia Chmurę Danych dla branży Produkcyjnej, aby poprawić wydajność łańcuchów dostaw i wesprzeć inteligentną produkcję. Manufacturing Data Cloud umożliwia producentom współpracę z partnerami, dostawcami i klientami w celu poprawy wydajności łańcuchów dostaw, jakości produktów i wydajności fabryk. Ekosystem partnerów Snowflake z branży produkcyjnej dostarcza gotowe rozwiązania i zbiory danych branżowych, aby wspierać różnorodne przypadki użycia w produkcji i przemyśle. Globalni producenci z różnych branż, w tym EDF, ABB i Scania, wykorzystują Snowflake do przeprowadzania transformacji cyfrowej.

Noctiluca: Podpisała umowę NDA, rozpoczęła negocjacje umowy MTA (ang. Material Transfer Agreement) oraz weszła w proces akceptacji jako oficjalnego dostawcy z największym na świecie producentem urządzeń telekomunikacyjnych z Chin.

Girteka: Europejski przewoźnik drogowy, bazujący na cyfryzacji usług, rozwija narzędzia działające w oparciu o sztuczną inteligencję – AI Operator i AI Planner. Ich wykorzystanie przez menadżerów transportu Girteki do koordynacji i planowania łańcuchów dostaw już teraz zwiększa efektywność zarządzania flotą, skraca czas transportu i wpływa na redukcję emisji CO2.

Zalando: Platforma modowa wkrótce wprowadzi, w swojej aplikacji i na stronie internetowej, osobistego asystenta mody wykorzystującego ChatGPT. W ten sposób Zalando wykorzysta potencjał generatywnej technologii AI, by wzmocnić doświadczenie odkrywania mody online.

SentiOne: Jako pierwszy na rynku uruchomił ranking 100 najpopularniejszych marek w polskim Internecie SentiCharts, aktualizowany codziennie i dostępny dla każdego za darmo.

Plus: Rozszerza program Plus Odkup o kolejnych producentów smartfonów. Klienci mogą już odsprzedawać używane telefony marek: Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony oraz Xiaomi. Środki ze sprzedaży urządzenia zostaną przekazane na konto użytkownika i mogą zostać przeznaczone na pokrycie rat za nowy sprzęt. Dodatkowo, Plus wprowadza nowy abonament dla klientów odsprzedających iPhone i wybierających nowy smartfon marki Apple.

Media Expert: Klienci mogą skorzystać z opcji okresowego wynajmu urządzeń. To efekt współpracy sieci z firmą Gleevery, która specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań w obszarze współdzielenia produktów.

Microsoft: Tramwaje Warszawskie budują rozwiązanie tzw. zielonej fali, czyli system priorytetów dla tramwajów, z wykorzystaniem danych GPS i przetwarzania danych w chmurze.

Polregio: W videomacie będzie można kupić także bilety innych przewoźników: PKP Intercity, Kolei Wielkopolskich, Kolei Dolnośląskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP SKM w Trójmieście, a wkrótce pozostałych przewoźników.

Glovo: Dzięki miesięcznemu abonamentowi Glovo Prime użytkownicy aplikacji w Łodzi będą mogli korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw z restauracji, supermarketów oraz sklepów. Aktualnie Glovo współpracuje w Łodzi z ok. 1 300 partnerami, dzięki czemu mieszkańcy miasta mogą skorzystać z bardzo szerokiej oferty.

Progress: Zaprezentował nową wersję oprogramowania Sitefinity 14.4, które stanowi centrum zarządzania spersonalizowanymi interakcjami z klientem i ułatwia firmom realizację strategii cyfrowej transformacji.

Cisco Webex: Od przyszłego roku będzie dostarczał swoje rozwiązania chmurowe dla amerykańskich programów związanych z obroną i bezpieczeństwem narodowym (National Security and Defense). Pozwoli to najważniejszym urzędnikom w USA połączyć prywatność przesyłanych informacji z komfortem, do którego firma Cisco przez lata przyzwyczaiła swoich klientów w różnych sektorach na całym świecie.

realme: Producent smartfonów, nawiązał współpracę z serwisem MTTC Polska, należącym do Grupy Digital Care. Partnerstwo zapewnia klientom realme wsparcie serwisowe zarówno w zakresie napraw gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych.

Huawei: Ogłosił zastąpienie dotychczasowego oprogramowania informatycznego ERP własnym systemem zwanym MetaERP, nad którym sprawuje pełną kontrolę. Ogłoszenie nastąpiło podczas ceremonii rozdania wyróżnień MetaERP, wręczanych osobom i zespołom mającym kluczowy wkład w realizację projektu. System obsługiwać będzie 100% scenariuszy biznesowych Huawei i 80% wolumenu działalności. Rozwiązanie przeszło już testy miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń, zapewniając przy tym wyeliminowanie błędów, opóźnień i korekt księgowych.

Mastercard, Citi Handlowy: Udostępniają pierwsze w Polsce narzędzie umożliwiające wspieranie inicjatywy Priceless Planet Coalition.

Acer: Pokazał najnowsze Chromebooki klasy premium. Wśród nich: Acer Chromebook Spin 714 oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 714 – LINK

Acer: Acerpure – pierwszy ekologiczny oczyszczacz powietrza wykonany z PCR w portfolio marki Acer; Nowe laptopy Acer TravelMate — Acer TravelMate P6 14, Acer TravelMate P4 14, Acer TravelMate P4 Spin 14, Acer TravelMate P2 14, Acer TravelMate P2 16; Nowe rozwiązania w ekologicznej wersji Vero. Wśród nowości: laptop Acer Aspire Vero 15 i Projektor Acer Vero PL3510ATV; Acer wchodzi ponadto rynek rowerów elektrycznych z modelem „ebii” wspomagany sztuczną inteligencją.

Asus: Podczas Thincredible Asus zaprezentował swoje najnowsze propozycje laptopów Zenbook i Vivobook, a szczególnie Zenbook S 13 OLED (UX5304), debiutujący jako najsmuklejszy na świecie, ultraprzenośny laptop z ekranem OLED. Zarówno Zenbooki, jak i Vivobooki z najnowszej linii zostały wyposażone w ekrany Asus Lumina OLED, technologię ASUS IceCool oraz unikatowe i wyjątkowo wytrzymałe konstrukcje.

