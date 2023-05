Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 1-5 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Dyrektywa NIS2 to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ustanawia minimalne wymagania bezpieczeństwa stawiane sieciom i systemom informatycznym wdrożonym w państwach członkowskich. Oznacza to, że firmy działające na terenie UE, których dotyczą nowe przepisy, będą musiały spełnić te wymogi, aby chronić swoje sieci przed cyberatakami. W praktyce dla polskich przedsiębiorstw może to oznaczać prawdziwą rewolucję oraz konieczność znacznego zwiększenia budżetów na działania z zakresu bezpieczeństwa IT. „Podstawą funkcjonowania w cyfrowym świecie jest ochrona sieci informatycznej i urządzeń, takich jak służbowe laptopy czy telefony. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega też konieczność zabezpieczenia zasobów w chmurze. Wciąż mniej powszechne są natomiast rozwiązania z zakresu ochrony infrastruktury sieciowej, w tym jej inteligentnego monitorowania. To musi się zmienić dlatego, że jednym z wymagań dyrektywy NIS2 jest, aby sieć była zabezpieczona, a wszelkie potencjalne zagrożenia wykrywane i usuwane” – powiedział dyrektor regionalny, Nordics i Polska w firmie Progress Niklas Enge.

AI: CRO w firmie WithSecure Mikko Hyppönen wskazuje, że zautomatyzowane kampanie, które wykorzystują złośliwe oprogramowanie, znacząco zmienią szybkość reakcji hakerów. „Dostępna jest już technologia umożliwiająca automatyczne prowadzenie ataku i omijanie systemów ochronnych. Jak na razie nie obserwujemy wykorzystywania jej przez cyberprzestępców. Będzie jednak z pewnością zauważalne gdy się to stanie. Szybkość reakcji hakerów zmieni z się z ludzkiej na maszynową” – powiedział przedstawiciel WithSecure.

Chmura: Migracja rozwiązań ERP do chmury to ogólnoświatowy trend. Według prognoz Gartner, w 2024 roku 60% firm zdecyduje się na wdrożenie systemu cloud ERP. Według badań SAP, firmy z Polski również coraz chętniej sięgają po rozwiązania cloud. Przynajmniej w jednym obszarze biznesu wykorzystuje je 8 na 10 badanych, średnio wdrażając je w 6 obszarach. Natomiast zaledwie mniej niż jedna na cztery organizacje (37%) zdecydowała się na przeniesienie do chmury systemu ERP. Znaczące przyspieszenie w adopcji systemów do holistycznego zarządzania zasobami firmy oferuje chmura publiczna.

IT: Sektor IT drastycznie potrzebuje pracowników, ale na celowniku rekruterów są nie tylko programiści. Branża się zmienia. Jak pokazują statystyki, 70% organizacji na całym świecie korzysta z usług chmury Microsoft Azure, umożliwiającej przechowywanie i analizę danych, uczenie maszynowe czy rozwiązania IoT. Znacznie zwiększyło to zapotrzebowanie na osoby, które pomogą firmom wdrożyć i zarządzać tymi rozwiązaniami. „Rozpoczęcie pracy związanej z branżą technologii chmurowych może być pomostem do kariery w branży IT. To ważne dla osób, które marzą o takiej ścieżce zawodowej, ale dotychczas nie mają doświadczenia w tym obszarze. Sama bariera wejścia nie jest zbyt wysoka. Wystarczy znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym (B2), dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i zacięcie techniczne, pasja do technologii” – powiedział general manager LTIMindtree Polska Sławomir Czuz.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa Polsat Plus: Zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytu do maksymalnej kwoty 7 255 mln zł, kredytu do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 000 mln zł, podała spółka. Zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

TenderHut: Odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech: Odnotowało 7,03 mln zł jednostkowej straty netto w 2022 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wasko: Odnotowało 6,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 15,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Odnotował 40,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 17,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comarch: Odnotował 107,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 123,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Snowflake: Firma oferująca Chmurę Danych (Data Cloud) odnotowała silny wzrost w regionie EMEA w roku fiskalnym 2023, który zakończył się 31 stycznia 2023 roku. Przychody ze sprzedaży produktów za dwanaście miesięcy do 31 stycznia 2023 roku wzrosły w regionie o 72% r/r do 268,2 mln USD. W ostatnim roku fiskalnym firma Snowflake rozwijała się globalnie m.in. dzięki wprowadzeniu na rynek Telecom Data Cloud, czyli Chmury Danych przeznaczonej dla branży telekomunikacyjnej, zwiększeniu zatrudnienia oraz kilku akwizycjom, aby umożliwić organizacjom łatwiejszy dostęp do danych na całym świecie.

Check Point Software Technologies Ltd.: Globalny dostawca rozwiązań bezpieczeństwa cybernetycznego, ogłosił powołanie Sherifa Seddik na prezesa sprzedaży regionu EMEA. Seddik ma skoncentrować się na kierowaniu operacjami wzrostu w całym regionie, wzmacniając zaangażowanie firmy w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. W Polsce Check Point Software zaprosił Fundację IT do swojego programu SecureAcademy z celem wyszkolenia przyszłej kadry specjalistów bezpieczeństwa IT.

Bitget: Giełda kryptowalut i platforma copy trading, uruchamia projekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – Blockchain4Youth. Giełda będzie współpracować z argentyńską supergwiazdą piłki nożnej Lionelem Messim. Projekt ma na celu popularyzację technologii blockchain poprzez inspirowanie młodych ludzi do korzystania z narzędzi Web3 i kryptowalut, aby tworzyć zdecentralizowaną przestrzeń oraz społeczność.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Digital Network: Zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 3,04 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 7,55 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,73 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 4,51 mln zł spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Vigo Photonics: Zawarło ze spółką niemiecką umowę na dostawy detektorów, podała spółka. Wartość dostaw może wynieść od 2,89 mln euro (tj. ok. 13,25 mln zł) do 3,54 mln euro (tj. ok. 16,24 mln zł). Umowa obejmuje dostawy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., z możliwością przesunięcia terminu najpóźniej do 31 marca 2024 r.

CCC: HalfPrice – sieć off-price należąca do Grupy CCC – przedstawia kampanię reklamową, w której wykorzystano grafiki stworzone przez sztuczną inteligencję. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Kampania prezentuje HalfPrice Club, ale także możliwości, jakie przed działami marketingów otwiera sztuczna inteligencja, podkreśla firma.

ING Bank Śląski: Zaprasza na HackING. To wyjątkowa szansa dla studentów zainteresowanych rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Podczas wydarzenia, które odbędzie się online w dniach 18-19 maja, uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć model rozpoznawania i klasyfikacji dokumentów. Najlepsi z nich otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 20 000 zł. Rejestracja potrwa do 17 maja 2023 r. Celem HackING jest zbudowanie społeczności skupionej wokół rozwiązań AI oraz przybliżenie młodym talentom zagadnień związanych z wykorzystaniem źródeł danych, technologii i narzędzi w instytucjach finansowych. Jak co roku innowacyjna tematyka zainspiruje uczestników przy tworzeniu kreatywnych i nowatorskich rozwiązań.

Schneider Electric: Zaprezentował Easy UPS 3-Phase Modular – nowy zasilacz bezprzerwowy (UPS), który został zaprojektowany do ochrony krytycznych urządzeń, wykorzystując funkcję Live Swap.

HMD Global: Producent telefonów Nokia ogłosił zaktualizowany model Nokia 105. Linia ta jest jednym z najczęściej sprzedawanych telefonów na świecie. Dzięki większej o 25% baterii i trwałej konstrukcji, której oczekujesz od urządzeń Nokia, Nokia 105 to telefon, na którym ludzie mogą polegać na co dzień.

RETN: Międzynarodowy dostawca usług sieciowych i członek Oracle PartnerNetwork (OPN), ogłosił, że zaoferuje we Frankfurcie łączność z Oracle Cloud za pośrednictwem infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect. „Korzystając z niezawodnych połączeń punkt-punkt, tworzonych przez dopasowane łącza o przepustowości do 100G w wieloterabitowej, międzynarodowej sieci szkieletowej RETN, FastConnect umożliwi klientom RETN Cloud Connect bezpośredni dostęp do ich wirtualnej sieci chmurowej OCI. Będzie to możliwe za pośrednictwem dedykowanego, prywatnego, łatwo skalowalnego łącza o wysokiej przepustowości, które ułatwi skuteczne reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe” – powiedział product manager w RETN William Manzione.

Motorola: Wprowadza smartfon edge 40, który łączy w sobie elegancję skórzanego wykończenia, wydajność najnowszego procesora MediaTek Dimensity 8020 oraz wysoki stopień ochrony przed kurzem i wodą (IP68). Wspiera również szybkie ładowanie oraz oferuje możliwość ładowania bezprzewodowego.

OVHcloud: Europejski lider chmury, wprowadza usługę Cold Archive w aż 4 odseparowanych lokalizacjach, oferując obecnym i przyszłym klientom wysoce odporne, długoterminowe i atrakcyjne cenowo przechowywanie danych dzięki zastosowaniu technologii taśmowych. Przy tym projekcie OVHcloud współpracuje blisko z firmami IBM oraz Atempo.

Samsung Memory Polska: Rozszerza swoje portfolio produktowe o dwie serie dysków wewnętrznych Data Center SSD. Do oferty weszły dyski sieciowe z linii PM893 oparte na technologii SATA oraz nośniki PM9A3, wykorzystujące rozwiązania NVMe.

Źródło: ISBnews