Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 8-12 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Inwestycje w technologie: W organizacjach 43% ankietowanych przedstawicieli polskich firm maksymalny zwrot z inwestycji w technologię nie został osiągnięty, wynika z badania Strategy&, wchodzącej w skład PwC. Ponad 50% ankietowanych firm, które nie osiągnęły maksymalnych zwrotów z inwestycji w technologię, przyznało, że komunikacja w ich projektach pomijała kluczowych interesariuszy. 56% respondentów z tych firm oceniło, że brakowało wspólnej wizji wśród liderów, co prowadzi do chaosu komunikacyjnego i utrudnia osiągnięcie wyznaczonych celów.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły liczbę swoich zamówień o 5% r/r w kwietniu br., powiększając wartość swojej sprzedaży (GMV) o ponad 11%, a średnią wartość zamówienia – o 6%, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker. Sprzedaż w kwietniu 2023 r. była o 6% mniejsza niż w marcu.

Smart city: Niemal 8 na 10 miast w Polsce uwzględnia smart city w swojej strategii rozwoju, wynika z badania Orange Polska. Jednak 54% z nich, mimo posiadania strategii smart city, deklaruje brak konkretnych planów w tym zakresie na kolejne 3 lata.

Usługi finansowe: Usługi zarządzania portfelem (asset management) staną się elementem walki o klienta, w tym także w ramach konkurowania z fintechami, ocenia w rozmowie z ISBiznes.pl prezes Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Kędzior. Zapowiedział, że Pekao TFI zamierza wkrótce uruchomić usługi asset management wspólnie z Biurem Maklerskim Pekao.

E-banking: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 288 mld zł w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 0,1% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,4% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5,6% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

E-administracja: Rząd przyjął projekt dotyczący Krajowego Systemu e-Faktur, którego celem jest przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego i ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie biznesu, podało Ministerstwo Finansów. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

E-banking: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w lutym 2023 r. finansowania o wartości 261,4 mln zł (+16,3% m/m, +184,1% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W marcu wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,16 mld zł.

Praca w IT: 78,44% freelancerów wybiera B2B jako formę zatrudnienia ze względu na wyższe zarobki, wynika z raportu No Fluff Jobs. 73,7% z nich podejmuje się długoterminowej współpracy z daną firmą, dla której pracuje przy różnych projektach, zaś ponad 40% badanych świadczy jednocześnie usługi dla więcej niż jednej firmy. 71,1% freelancerów(-ek) pracuje zdalnie, a 22,6% – hybrydowo.

Jednorożce: W 2022 roku 47 europejskich firm po raz pierwszy osiągnęło wartość rynkową przekraczającą 1 miliard dolarów, w porównaniu do 69 w roku poprzednim, wynika z najnowszych danych firmy badawczej Sifted. Choć jest to wciąż ponad trzy razy więcej niż w 2020 roku, to teraz jest dobry moment, aby przeanalizować swoje stare praktyki i wartość, jaką tworzy biznes. Dzięki temu firma będzie miała silniejszą pozycję, gdy rynek ponownie ulegnie zmianie, uważa Paulius Insoda, CEO w NFQ Technologies, międzynarodowej firmie IT pomagającej globalnym markom we wdrażaniu innowacji, która ma w swoim portfolio 2 jednorożce i kilka firm aspirujących do tego miana.

Hackathony: Centrum GovTech Polska działającego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju uruchamiają projekt „Programuj Miasta”, który ma na celu wspieranie innowacyjności i adaptowanie nowych technologii, a także wzmocnienie zdolności miast do szybszej i sprawniejszej reakcji na kryzysy. W ramach cyklu odbędą się dwa hackathony, czyli maratony programowania, w których udział weźmie kilkuset uczestników, walczących o pulę nagród wynoszącą 280 tys. zł. Pierwsze wydarzenie – Hack2React – odbędzie się w między 16 a 18 czerwca, a kolejny hackathon, HackSQL – w październiku 2023 roku. Hackathony wesprą miasta w realizacji innowacyjnych projektów oraz połączą rozwiązania przedsiębiorców z wyzwaniami samorządów. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z ekspertami z dziedziny technologii, miejskimi oraz mentorami biznesowymi, którzy pomogą w dalszym rozwoju ich projektów.

Cyberbezpieczeństwo: Styczność z ransomware miało w 2022 r. aż 66% przedsiębiorstw. Dane z raportu Sophos jednoznacznie wskazują, że skutki cyberataków najboleśniej odczuwają te firmy, które spełniły żądania cyberprzestępców. „3 na 4 ataki ransomware kończą się zaszyfrowaniem firmowych danych; W 30% przypadków hakerzy nie tylko zaszyfrowali, ale i wykradli firmowe pliki; średni koszt odzyskania danych po cyberataku z użyciem ransomware wyniósł 1,55 mln zł; przedsiębiorstwa, które zapłaciły okup hakerom, na powrót do działania wydawały ponad 3 mln zł” – wymienia Sophos.

Contact Center: Branża widzi wielki potencjał w botach i wiąże olbrzymie nadzieje z ich wykorzystaniem, licząc na ograniczenie kosztów i usprawnienie obsługi. Klienci mają jednak na temat użyteczności botów zdanie odmienne, o czym przekonują badania autorstwa firmy UJET. Pokazało ono, że 80% klientów czuje się sfrustrowanych z powodu kontaktu z botem w obsłudze klienta.

Cyberbezpieczeństwo: Netskope przygotował raport podsumowujący działalność cyberprzestępców na świecie w I kwartale tego roku. Wynika z niego, że atakujący znajdują coraz to nowe sposoby na ukrycie się i wtopienie w normalny ruch sieciowy, aby dostarczyć do użytkownika złośliwe oprogramowanie. W I kwartale 55% pobrań złośliwego oprogramowania pochodziło z chmury, co stanowi wzrost o 35% r/r. 72% złośliwego oprogramowania to nowe warianty wirusów, 261 aplikacji chmurowych dystrybuowało złośliwe oprogramowanie. Analitycy Netskope zidentyfikowali jednocześnie, że w I kwartale 2023 r. 5 pracowników na 1000 z dużych firm pobierało nieświadomie wirusy, wysyłając lub pobierając dane. 72% złośliwego oprogramowania stanowiły nowe rodziny i warianty wirusów.

Rynek prasy: Sprzedaż dzienników w I kwartale 2023 roku wyniosła blisko 358 tys. sztuk – Sprzedaż „Gazety Wyborczej” w I kwartale wyniosła 42,3 tys. sztuk.

Cyberbezpieczeństwo: IBM Security opublikował doroczny raport X-Force Threat Intelligence Index według którego w latach 2021-2022 nieznacznie tylko spadł udział incydentów bezpieczeństwa opartych na atakach typu ransomware (4 pkt proc.), za to podniosła się skuteczność wykrywania i zapobiegania takim atakom. Raport pokazuje też, że atakujący wciąż rozwijają swoje techniki, co doprowadziło do skrócenia średniego czasu przeprowadzenia ataku ransomware z 2 miesięcy do niecałych 4 dni. Według raportu, najczęściej stosowaną metodą ataku było wykorzystanie luk typu backdoor, które umożliwiają zdalny dostęp do systemów. Około 67% przypadków wykorzystujących tę lukę w zabezpieczeniach było związanych z atakami ransomware, przy czym obrońcy byli w stanie te zagrożenia wykryć odpowiednio wcześnie, zanim ransomware zadziałał. Wzrost popularności backdoorów można częściowo przypisać ich wysokiej wartości rynkowej. Zespół IBM X-Force zaobserwował, że cyberprzestępcy sprzedają backdoory nawet za 10 tys. USD, podczas gdy zysk ze sprzedaży danych skradzionej karty kredytowej może być nawet mniejszy niż 10 USD.

Internet mobilny: RFBenchmark podsumował kwiecień 2023 pod kątem jakości i szybkości internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. Zanotowano 486 634 pomiarów. W kwietniu 2023 r. udział technologii 5G w badaniach użytkowników naszej aplikacji wyniósł 13,07%, co oznacza wzrost w porównaniu z marcem, kiedy wynosił 11,48%. Najlepszym operatorem w kategorii średniej szybkości pobierania danych 5G został Plus (148,2 Mb/s), a 4G LTE T-Mobile (42,7 Mb/s).

Telefony komórkowe: Używane i odnowione telefony komórkowe cieszą się coraz większą popularnością, podczas gdy, według danych Canalyst, dostawy nowych smartfonów od producentów zmniejszyły się na światowych rynkach o 12% r/r. W Polsce coraz popularniejsze staje się pozyskiwanie telefonów komórkowych z rynku wtórnego lub ich wynajem na kilka lub kilkanaście miesięcy. Jak podaje Gleevery ponad 50% wszystkich oferowanych przez ten startup wypożyczeń stanowią telefony komórkowe.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CCC/ Modivo: W związku z finalizacją głębokiej zmiany modelu biznesowego Grupy CCC oraz wejścia w kolejną fazę transformacji Grupy Modivo Dariusz Miłek, dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Grupy CCC, ponownie objął stanowisko prezesa Grupy CCC, nadzorując dalszy rozwój marek CCC oraz HalfPrice, a pełniący tę funkcję przez ostatnie 4,5 roku Marcin Czyczerski został powołany na stanowisko prezesa Grupy Modivo (wcześniej eobuwie.pl) i będzie odpowiedzialny za zwiększenie skali działalności spółki, poprawę jej rentowności i wprowadzenie na giełdę, podało CCC.

Asbis: Odnotował 17,45 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 16,05 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

T-Mobile Polska: Wypracował 439 mln zł skorygowanej EBITDA AL w I kw. 2023 r. (-2,9% r/r) przy 1 718 mln zł przychodów (+10,3% r/r), podała firma. W ciągu kwartału T-Mobile odnotował wzrost bazy klientów o 6% r/r, tj. o 708 tys. użytkowników.

DataWalk: Wypracował 3,22 mln zł przychodów w I kwartale 2023 r., co oznacza spadek o 23% r/r, podała spółka. Łączna wartość projektów w lejku po raz pierwszy w historii spółki przekroczyła 40 mln USD, wzrastając o 59% r/r.

Grupa Polsat Plus: Cyfrowy Polsat oraz jego spółka zależna Polkomtel przekazały dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, podał Cyfrowy Polsat. Przedpłata w łącznej wysokości 8 843,7 mln zł jest planowana na 16 maja 2023 r. W wyniku dokonania przedpłaty spółka oraz Polkomtel spłacą całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów zawartej we wrześniu 2015 r. i zmienionej późniejszymi umowami.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies: Wypracowała przychody na poziomie 190 mln zł w I kw. 2023, co oznacza wzrost o ok. 18% r/r, podała spółka.

Atende: Odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej według szacunkowych danych, podała spółka.

Asseco: Dariusz Śliwowski, który przez ostatnie lata pełnił funkcje menedżerskie m.in. w Gaz-System, KGHM, ARP, OCHK został dyrektorem w Asseco Poland.

Comarch: Na platformie wszystko.pl zarejestrowało się ponad 10 tys. sprzedawców i wciąż chętnie dołączają kolejne, znane sklepy e-commerce. „Codziennie rozmawiamy ze sklepami e-commerce, w tym z tymi najpopularniejszymi w danej branży i opowiadamy im o korzyściach, które zyskają u nas już na starcie. Wśród benefitów jest nie tylko brak prowizji od sprzedaży, ale też darmowe prowadzenie konta, pomoc opiekuna kategorii czy ciekawe rozwiązania marketingowe” – powiedziała dyrektor wszystko.pl Mariola Barzyk-Libura.

Innova Capital: Ogłosiła nominację Andrzeja Pietrzaka na stanowisko partnera. Promocja przyczyni się do dalszego umocnienia pozycji Innova w sektorach e-commerce, logistyki oraz zaawansowanych technologicznie usług B2B.

Action: Wstępne, szacunkowe obrotach Grupy Action wyniosły 184 mln zł w kwietniu, co oznacza wzrost o 3,4% r/r. Marża wyniosło szacunkowo 8% w kwietniu br.

Digital Network: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku na poziomie 9,8 mln zł, tj. o 20% więcej r/r.

LSI Software: Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku na poziomie 12,9 mln zł, tj. o 21% więcej r/r.

Woodpecker.co: Miesięczne powtarzalne przychody wzrosły w kwietniu o 32% do 554,5 tys. USD.

TenderHut: W tym roku chce skupić się na dostosowaniu zasobów do zmiennego rynku. Nie zauważa spadku popytu w sektorze IT, ale widoczne są oszczędności klientów na usługach. Do czasu ustabilizowania się rynków nie zamierza dokonywać przejęć. Spółka ma plany dalszego rozwoju sprzedażowego m.in. na rynkach Ameryki Południowej. Otwarcie biura w Japonii ma nastąpić w tym roku.

Sygnity: Walne zgromadzenie powołało Lucasa de Ponte na stanowisko członka rady nadzorczej.

Jabra: Uruchomiła w Warszawie pierwsze w Europie Hybrid Workplace Experience Centre, zainicjowane wraz z firmą Bene przy wsparciu liderów z branży technologicznej, doradczej, design & build oraz HR-owej: Lenovo, Microsoft, Sharp/NEC i Waldmann, Colliers Define, Exclusive Networks, Hays Poland oraz Sonte.

Mobile Industrial Robots: Jean-Pierre Hathout zastąpił Waltera Vahey’a na stanowisku prezesa. „Nowy prezes legitymuje się doktoratem z MIT oraz szeroką wiedzą o zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami, zdobytą m.in. w firmie Bosch. Ta wyjątkowa równowaga między umiejętnościami przywódczymi i inżynierskimi pozwoli Jean-Pierre’owi być wspaniałym zwierzchnikiem dla MiR, ponieważ firma nadal rozwija się, aby stać się światowym liderem w dziedzinie autonomicznych robotów mobilnych”- powiedział dotychczasowy prezes Walter Vahey.

Noctiluca: Otworzyła oficjalnie nowe laboratorium. Dzięki większej i lepiej zaplanowanej przestrzeni oraz dodatkowemu sprzętowi spółka przygotowuje się na obsłużenie obecnych i przyszłych zamówień. Chodzi zarówno o rozwijane autorskie emitery do OLED-ów, jak i o realizację zamówień na zlecenie.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) – operator systemu płatności mobilnych BLIK – otrzymał zgodę Narodowego Banku Słowacji (Národná banka Slovenska, NBS) na przejęcie słowackiej firmy VIAMO i sfinalizował transakcję, podał operator.

MCI Capital: Zakłada, że przeprowadzi pierwsze akwizycje spółek z sektora ClimaTech w przyszłym roku, poinformował ISBtech partner inwestycyjny w MCI Capital Tomasz Mrozowski. Łącznie fundusz zamierza zainwestować w ClimaTech ok. 100 mln euro.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) ocenia, że przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect jest realne w II poł. 2023 r., podała spółka. Zarząd nie planuje łączenia debiutu na rynku głównym z emisją akcji.

Asbis: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję, nie licząc 0,2 USD na akcję wypłaconej w ramach zaliczki w grudniu 2022 r., podała spółka. Łącznie dywidenda za 2022 rok wyniesie 0,45 USD na akcję.

Vela Poland: Nadal celuje w debiut na NewConnect w 2024 roku, poinformował prezes Michał Ćwierzyk. Firma rozważa politykę dywidendową.

Fundusz Spire Capital Partners I (SCP): Rozpoczął działalność, pozyskując od inwestorów 57 mln euro, podał fundusz. Docelowa wartość funduszu ma wynosić 100 mln euro. SCP będzie inwestować w pakiety kontrolne spółek od 7 do 20 mln euro w ramach jednej transakcji, podano.

Asbis: Zwyczajne walne zgromadzenie, które odbyło się 10 maja 2023 roku wybrało ponownie w skład rady dyrektorów Siarhei Kostevitch i Marios Christou.

Prosta Giełda: Przejmuje kolejny serwis MojMedyk.Online – oparty na sztucznej inteligencji serwis analizujący oraz interpretujący wyniki badań diagnostycznych a niebawem również obrazowych w formacie DICOM. Jak czytamy na stronie, wystarczy wpisać wartości lub załączyć zdjęcie/plik otrzymanych w laboratorium wyników, np. badania krwi, czy moczu, a AI przeanalizuje je i zasugeruje, co użytkownikowi może dolegać.

Polskie ePłatności: Spółka należąca Grupy Nexi zawarła umowę nabycia mniejszościowego pakietu udziałów w spółce Qrtag, właściciela marki Loyalty Club mobilne aplikacje lojalnościowe.

BioCam: Medtech, który tworzy zdalny i bezbolesny system do diagnostyki i monitorowania zdrowia układu pokarmowego przy pomocy smart-pigułki napędzanej AI, pozyskał 2 mln zł od funduszu Level2 Ventures.

Beyond.pl: Michał Grzybkowski sprzedał swoje udziały i przestał pełnić funkcję wiceprezesa w spółce, która specjalizuje się w dostarczaniu bezpiecznych usług data center, chmury i Managed Services. Podmioty z Grupy Kulczyk Investments oraz pomysłodawca i założyciel Beyond.pl zawarli porozumienie w kwestii nabycia wszystkich pozostałych udziałów w spółce przez spółkę KI Finance (Cyprus) Ltd z Grupy Kulczyk Investments, większościowego wspólnika Beyond.pl. W związku z powyższym, aktualnie wspólnikami Beyond.pl pozostają jedynie spółki z Grupy Kulczyk Investments.

Fellowmind: Grupa wspierająca biznes w cyfrowej transformacji w oparciu o rozwiązania chmurowe firmy Microsoft, łączy siły z kolejną polską marką. Axacom, firma z Sieradza specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań Microsoft dla produkcji, dystrybucji, oraz zaawansowanych rozwiązaniach dla logistyki.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asbis Enterprises: Może zwiększyć biznes z Apple do niemal 3 mld USD w 2025 roku, wobec oczekiwanych 1,7-1,8 mld USD w tym roku i 1,4 mld USD w ub.r., wynika w wypowiedzi dyrektora ds. finansowych Asbis Mariosa Christou.

Platige Image: Zawarło z Ubisoft Entertainment Sweden AB umowę ramową o świadczenie usług produkcyjnych (ang. master services agreement) i otrzymało w ramach umowy ramowej pierwsze zamówienie na wykonanie utworu audiowizualnego, podała spółka. Wartość prac zleconych w ramach zamówienia stanowi równowartość 5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego). Termin realizacji prac został uzgodniony na I półrocze br.

Alior Bank: Powołał zespół specjalistów do zdalnej obsługi posprzedażowej firm, dzięki czemu klienci biznesowi zyskali możliwość szybkiej i wygodnej realizacji dyspozycji, zarówno telefonicznie, jak i e-mailowo oraz za pośrednictwem bankowości internetowej, podał bank. Z rozwiązania mogą korzystać klienci z segmentu małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Vigo Photonics: Projekt konsorcjum, w którym Vigo Photonics jest liderem, a członkami Politechnika Warszawska i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pt. 'Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych’ znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach I konkursu Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg , podała spółka. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 23 962 066,25 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 20 214 504,05 zł, co stanowi 84,36 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Vigo wynoszą 13 123 191,25 zł, zaś dofinansowanie dla spółki wynosi 9 375 629,06 zł.

Allegro: Uruchomiło czeską odsłonę swojej platformy zakupowej – Allegro.cz, na której znajduje się obecnie blisko 100 mln aktywnych ofert, podała spółka. Firma wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających polskim sprzedającym międzynarodową działalność – od oferty Wysyłam z Allegro i Smarta! obowiązującego w dostawach do Czech, po One Fulfillment by Allegro, który obsłuży zamówienia od czeskich kupujących.

Orange Polska: Orange Flex ma ok. 300 tys. aktywnych użytkowników, podał Orange Polska.

mPay: Udostępni swoim klientom otwartą bankowość, uruchomi również ofertę B2B, podała spółka. Nowe wdrożenia umożliwią obsługę usług zapewniających dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service).

Asbis: Został dystrybutorem marki Aquara, która oferuje szeroką gamę inteligentnych urządzeń domowych, w tym kontrolery (koncentratory), czujniki drzwi i okien, czujniki ruchu, wtyczki i wiele innych, podała spółka. Umowa obejmie wybrane kraje regionu EMEA, w tym Cypr, Kazachstan, Bułgarię, Chorwację, Bośnię, Grecję, Serbię oraz Ukrainę, Armenię, Azerbejdżan i Gruzję.

Universal Robots: Nawiązał współpracę z jedną z globalnych firm zajmujących się integracją – Denali. Denali oferuje swoim klientom automatyzację w modelu AaaS – jako kompleksową usługę, obejmującą nie tylko integrację robotów, ale także pełne wsparcie serwisowe. „Ta kooperacja łączy najnowocześniejsze technologie i usługi w branży. Połączenie Denali, doświadczonego partnera IT/OT, z Universal Robots, liderem w dziedzinie robotów współpracujących, pozwala nam stworzyć najlepsze projekty automatyzacji dla naszych klientów, jednocześnie indukując silny zwrot z ich inwestycji technologicznych” – powiedział VP global automation w Denali Justin Long.

Milluu: Wkracza na polski rynek nieruchomości z platformą, która ma pozwolić na digitalizację całego procesu najmu i zapewnić wsparcie przez cały okres trwania umowy. Ekspansja w Polsce, to kolejny krok w rozwoju firmy, która uzyskała w tym celu finansowanie o wartości 1 mln euro z polskiego funduszu inwestycyjnego Cofounder Zone. W dotychczasowym portfolio firmy znajduje się już ponad 300 mieszkań w Rumunii, których szacowana wartość wynosi ponad 50 mln euro.

Nanovo: Polska spółka technologiczna nawiązuje strategiczne partnerstwo z hiszpańską firmą Ladorian, oferującą technologie oparte na AI. Dzięki współpracy sztuczna inteligencja pojawi się na polskim rynku handlowym poprzez system AI Retail Media, który analizuje zapotrzebowanie klientów na produkty i personalizuje oferty pod ich nawyki, zainteresowania oraz oczekiwania. Odbywa się to w bezpośrednio w sklepach detalicznych.

Stoen Operator: We współpracy z firmą Globema wdrożył platformę iDoc, która optymalizuje pracę w zakresie danych z umów obligacyjnych i aktów notarialnych. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), dzięki czemu spółka skróciła czas poświęcany na archiwizację dokumentów dotyczących nieruchomości o 60%.

VeloBank: Udostępnił klientom nową odsłonę aplikacji mobilnej, oferującą proste i intuicyjne rozwiązania pomagające wygodnie bankować z poziomu telefonu, podał bank. Aplikacja jest zintegrowana z systemem CRM, co umożliwia najlepsze dopasowanie oferty banku do sytuacji klienta i jego aktualnych potrzeb.

Apple: Od 8 maja Mapy będą zbierać informacje w strefach dla pieszych w Warszawie. Nowa wersja map została już wprowadzona w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w kilku innych krajach, a w każdym roku Apple aktualizuje kolejne.

Kingston Digital Europe Co LLP: Zaprezentował nowy dysk SSD DC600M klasy korporacyjnej. DC600M został zoptymalizowany pod kątem mieszanych obciążeń roboczych z doskonałą jakością usługi (QoS), aby zapewnić spójność opóźnień i IOPS w celu realizacji umów dotyczących poziomu usług.

Nokia, Bosch: Ogłosiły, że wspólnie opracowały technologię precyzyjnego pozycjonowania opartą na sieci 5G, przeznaczoną do nowych zastosowań w przemyśle 4.0. Obie firmy wdrożyły testową koncepcję w zakładzie produkcyjnym firmy Bosch w Niemczech, gdzie szeroko zakrojone testy, w naturalnych warunkach produkcyjnych, wykazały dokładność w granicach 50 cm, na 90 procentach powierzchni fabryki.

Orange Polska: Małe i średnie firmy mogą korzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego, przygotowanego przez Fundację Climate Strategies Poland przy wsparciu operatora.

Canon Europe: Przedstawił kamerę do vlogowania PowerShot V10, oferującą nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K UHD, wysokiej jakości mikrofon, wbudowany statyw i 14 filtrów kolorystycznych.

Check Point Software Technologies: Poinformował o rozszerzeniu Check Point Harmony Endpoint o funkcje automatycznego zarządzania lukami w zabezpieczeniach i poprawkami. Aby zapewnić nowe rozwiązanie, Check Point połączył siły z firmą Ivanti, integrując rozwiązanie Patch Management. Usprawniona integracja z Ivanti ma na celu automatyczne wykrywanie, ustalanie priorytetów i łatanie luk w zabezpieczeniach w celu zminimalizowania obszarów ataków i poprawy wydajności operacyjnej w organizacjach.

ERGO Hestia: Uruchomiła infrastrukturę w chmurze, co pozwoliło zmodernizować ofertę produktową spółek ubezpieczeniowych grupy.

Mute: Polski producent rozwiązań zapewniających komfort akustyczny w przestrzeniach biurowych – wybrał platformę Infor M3 CloudSuite. Chmurowy system ERP Infor będzie wspierać intensywny rozwój spółki, w tym jej międzynarodową ekspansję.

PKP: Moduł zgłaszania usterek na dworcach, wygodniejsza strona startowa, a także prezentacja spodziewanego czasu opóźnień pociągów na całej długości trasy – to tylko niektóre z elementów, które wprowadziła majowa aktualizacja PKP.appki.

IPT Fiber: Strabag buduje Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu firmy w Lubartowie na Lubelszczyźnie.

Żabka Polska: Wprowadziła scentralizowany system zarządzania relacjami z franczyzobiorcami oparty o S/4HANA Retail.

Huawei: Zaprezentował serię swoich najnowszych, flagowych urządzeń, które również debiutują w Polsce – P60 Pro i model Mate X3, który otwiera nową erę składanych smartfonów koncernu. Obok flagowców na polskim zadebiutował także model nova 11i.

Beyond.pl: Poznańskie Data Center 2 firmy uzyskało certyfikat EN 50600, potwierdzający zgodność z europejską normą dotyczącą ciągłości usług i efektywności energetycznej. W załączeniu informacja prasowa na ten temat, zachęcam do lektury oraz wykorzystania.

mPay: Udostępni klientom otwartą bankowość, obok usług kierowanych do końcowych użytkowników uruchamiając także ofertę B2B. Nowe wdrożenia umożliwią obsługę usług zapewniających dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service).

ALVO Medical: Firma przeniosła do chmury Oracle Cloud Infrastructure swój główny system ERP, aby zwiększyć wydajność i ekonomię działania oraz uprościć politykę licencyjną.

Comarch: Złożył najniższą oferty za 82,45 mln zł brutto w przetargu dla NFZ. Przedmiotem przetargu jest budowa nowego centralnego systemu informatycznego.

