Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 15-19 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Sztuczna inteligencji (AI) wdrażana obecnie w Narodowym Banku Polskim (NBP) wesprze efektywność banku centralnego, pozwoli przewidywać zmiany i przygotowywać się na zagrożenia, ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Jednocześnie podkreślił, że istniejące zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji powinny spotkać się „z natychmiastową reakcją” na szczeblu międzynarodowym.

Portal nieruchomości: Rządowy portal „Ceny nieruchomości”, umożliwiający porównywanie cen transakcyjnych nieruchomości ruszy od 1 stycznia 2024r, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Kinematografia: Kina stałe w Polsce miały 41,4 mln widzów w 2022 r., co oznacza wzrost o 50,8% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejrzeli oni 2,1 mln seansów.

Komunikacja elektroniczna: Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających ustawę, które zawierają pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej, określających w szczególności prawa i obowiązki zarówno organów regulacyjnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników końcowych (w tym konsumentów), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Czatboty: Podczas kontaktu z działem obsługi klienta prawie 2/3 Polaków zetknęło się z chatbotem lub botem głosowym opartym na sztucznej inteligencji, wynika z trzeciej edycji badań Armatis Customer Experience Index. Takiej formie obsługi częściej towarzyszą negatywne (42,6%) niż pozytywne (17,1%) emocje. Większość badanych (71%) preferuje obsługę przez człowieka, nawet gdyby związane to było z oczekiwaniem w kolejce.

Kryptoaktywa: Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące rynku kryptoaktywów, rozszerzając zakres przepisów o informacje na temat nadawcy i odbiorcy transferom aktywów kryptograficznych, niezależnie od kwoty aktywów stanowiących przedmiot transakcji, podała Rada.

AI: Sztuczna inteligencja dla biznesu oznacza szansę na znaczącą obniżkę kosztów lub wyraźne zwiększenie produktywności, dla rynku pracy – powstanie stanowisk pomagających wdrożyć nowe możliwości, ocenia zarządzający funduszami Ipopema TFI Michał Ficenes. Choć czołowe firmy oferujące AI szukają środków na razie na rynku prywatnym, już dziś można inwestować w spółki pośrednio związane z nową branżą – np. duże spółki typu Microsoft (inwestor m.in. w Open AI) czy Adobe oraz producentów półprzewodników.

E-banking: Za pomocą BLIK-a wykonano 374 mln transakcji (wzrost o 51% r/r) o wartości 50,1 mld zł (wzrost o 54% r/r) w I kw. 2023 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Na koniec I kwartału 2023 r. z BLIKA aktywnie korzystało ponad 13,5 mln osób.

Edukacja cyfrowa: Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładający wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Projekt, zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS), oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

Automatyzacja i rynek pracy: Automatyzacja wdrożona w firmie i rozwój sztucznej inteligencji zdaniem 56% przedsiębiorców przyczynią się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia, wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Podobny odsetek wskazuje, że ich firma jest gotowa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Obaw o utratę pracy nie podzielają pracownicy, jednak mimo względnego spokoju o własne zatrudnienie chcą oni zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.

AI: W kwestiach pracowniczych polskie firmy pozostają jeszcze obojętne na wpływ sztucznej inteligencji – 59% organizacji nie planuje żadnych zmian w zatrudnieniu na przestrzeni najbliższych dwóch lat, a 13% pozostaje na etapie analizy, wynika z badania EY Polska „Wpływ AI na rynek pracy”.

Media: Chociaż na przełomie ostatnich trzech lat postrzeganie social mediów zmieniło się, podium ulubionych platform pozostaje bez zmian. W czołówce nadal znajduje się Facebook, YouTube oraz Instagram, wynika z badania agencji marketingu influencerskiego BrandLift. Co drugi ankietowany za swojego faworyta wskazał Facebooka, blisko 20% YouTube, a 17% Instagram. TikTok będący największą konkurencją popularnych platform przez trzy lata potroił liczbę użytkowników. W większości użytkownicy SoMe najczęściej wchodzą w bardzo podobne, pasywne interakcje – przeglądanie contentu i ewentualnie „lajkowanie”. Zarówno na Instagramie (36%), jak i platformie YouTube (38%) najbardziej istotnym obszarem w zakresie porad influencerskich są przepisy kulinarne.

5G: Badanie Capgemini pokazało, że przemysł spodziewa się wielu wyzwań związanych z dostosowaniem działalności biznesowej do standardu 5G. Mimo to firmy wyczekują rozpowszechnienia się tej technologii, bo dzięki takim rozwiązaniom, jak prywatna sieć 5G umożliwiająca sprawne komunikowanie się urządzeń np. w zakładzie produkcyjnym, w przemyśle możliwa będzie prawdziwa rewolucja. Uważa się, że dzięki wdrożeniu 5G możliwe będzie pełne wejście w erę Przemysłu 4.0.

Cyberbezpieczeństwo: W 2023 r. taktyka inżynierii społecznej będzie kluczową metodą hakerów do pozyskiwania danych i poświadczeń pracowników. Ponad 75% ukierunkowanych cyberataków zaczyna się od fałszywych wiadomości e-mail. Cyberprzestępcy wykorzystują ChetGPT do konstruowania nowych technik wprowadzania w błąd ofiar – alarmują eksperci Check Point. Zagrożenia bezpieczeństwa na świecie prawdopodobnie staną się z czasem bardziej wyrafinowane, a tym samym droższe: eksperci przewidują, że globalne koszty cyberprzestępczości osiągną 10,5 biliona dolarów do 2025 roku, co stanowi wzrost o 15% z 3 bilionów dolarów w 2015 roku. – Oszustwa z wykorzystaniem socjotechniki stanowią rosnącą i znaczącą część cyberzagrożeń. Najpowszechniejszym sposobem wyłudzania danych i pieniędzy są fałszywe oferty inwestycji lub pilnych nakazów zapłaty za usługi firm. Na poziomie technicznym tworzenie złośliwego oprogramowania staje się coraz łatwiejsze. Mówiąc o inżynierii społecznej, ChatGPT może być użyty do napisania idealnej elektronicznej wiadomości phishingowej w bardzo krótkim czasie. Pozwala też – nawet osobom bez stosownej wiedzy eksperckiej – na napisanie kodu, który zbiera informacje, łącząc się z infrastrukturą będącą celem nieuprawnionego ataku – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor zarządzający Check Point Software w Polsce.

5G: W zakończonej 12 maja drugiej rundzie konsultacji dokumentacji aukcji częstotliwości 3,6 GHz wpłynęła podobna liczba stanowisk co za pierwszym razem. Zmodyfikowane warunki rozdysponowania pasma C nie zwiększyły zainteresowania procedurą.

Rynek reklamy: Reklama internetowa może w tym roku wzrosnąć o 6-7%, a rynek reklamy TV może wzrosnąć z niską jednocyfrową dynamiką, szacuje Cyfrowy Polsat.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

DataWalk: Celuje w tym roku we wzrost przychodów na poziomie 50% r/r, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

STS Holding: Liczy na „bardzo mocny” II kwartał, zarówno jeśli chodzi o NGR (wartość zakładów zawartych przez klientów pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier), jak i obroty, poinformował prezes Mateusz Juroszek. Ze względu na wyjazdy wakacyjne III kw. może być „spokojniejszy”, natomiast od września do grudnia można oczekiwać „bardzo dobrego sezonu”, dodał.

XTPL: Odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

K2 Holding: Odnotował 2,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. br. (wzrost o 22,2% r/r) przy 16 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (wzrost o 35,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane po zmianie ich prezentacji, tj. Segment Software (Fabrity) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z wyłączeniami, bez ujęcia Segmentu Marketingowego, który został ujęty jako grupa aktywów przeznaczona do sprzedaży.

DataWalk: Odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 7,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Cloud Technologies: Nie odnotowuje obecnie negatywnych sygnałów makroekonomicznych, które miałyby przełożenie na tempo rozwoju spółki, poinformował prezes Piotr Prajsnar.

Play: Odnotował 1 038 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w I kw. 2023 r. (wzrost o 23,7% r/r) przy 2 377 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 34% r/r), podała spółka. Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o ponad 6,5% r/r przekraczając liczbę 17,1 mln.

Grupa Polsat Plus: Zacznie konsolidować segment OZE metodą pełną od III kwartału 2023 r., poinformowała członek zarządu i CFO grupy Katarzyna Ostap-Tomann.

Grupa PTWP: Odnotowała 31 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

InPost: Pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do rynku e-commerce w tym roku, po tym jak kwiecień był zgodny z oczekiwaniami spółki, a maj jak do tej pory – „nadzwyczaj pozytywny”, poinformował założyciel i prezes Rafał Brzoska. Zastrzegł jednak, że rynek cechuje bardzo duża zmienność.

InPost: Chce do końca tego roku umożliwić pierwszym sprzedającym przesyłki międzynarodowe w ramach 9 obecnych rynków firmy, poinformował założyciel i prezes Rafał Brzoska.

InPost: Podtrzymuje prognozę 1,1-1,2 mld zł nakładów inwestycyjnych i zamiar wygenerowania dodatnich przepływów finansowych w całym 2023 roku, poprawiając tym samym wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec roku, podała spółka.

Cloud Technologies: Przyjęło strategię rozwoju na lata 2023-2025, podała spółka. W ciągu trzech lat zamierza zainwestować w dalszy rozwój do 100 mln zł i kontynuować zwiększanie swojego udziału w globalnym rynku. Spółka chce rozwijać się przede wszystkim organicznie, zwiększając sprzedaż danych, ale planuje również nowe akwizycje oraz inwestycje. Zapowiada też rekomendowanie dywidendy w wysokości ok. 20% oczyszczonego wyniku EBITDA.

InPost: Odnotował 115,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 69,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Woodpecker.co: Osiągnęła przychody w wysokości 6,72 mln zł, notując wzrost o 38,88% r/r, podczas gdy zysk netto wzrósł o 12,94% r/r i wyniósł 1,07 mln zł, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 64,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 214,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Millennium: Chce przekroczyć poziom 80% digitalizacji w bankowości przedsiębiorstw. Bank udostępnił nową aplikację mobilną dla firm, gotową do obsługi dużych ilości danych, skierowaną zarówno dla właścicieli niewielkich firm, jak i dużych korporacji z rozbudowanymi działami finansowymi, podało Millennium.

Kino Polska TV: Miało 13,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 6%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

MCI Capital: Odnotowało 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 81,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

SoftBlue: W I kwartale br. wypracowała 5,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Miała 956,2 tys. zł wyniku EBITDA w porównaniu do 230,0 tys. zł rok wcześniej. Zysk netto SoftBlue sięgnął 910,1 tys. zł wobec 147 tys. zł zysku rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach głównym motorem napędowym wyników był sektor software oraz hardware, przy wsparciu obszarów eco solutions i telekomunikacji. Spółka rozwija zagraniczną działalność pod marką INTechHouse.

One2tribe: W I kwartale br. spółka osiągnęła ponad 3,2 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 0,5 mln zł zysku EBITDA. W kolejnych miesiącach planuje skoncentrować się na realizacji celów nowoprzyjętej strategii, która m.in. zakłada adaptację narzędzi AI w każdym procesie organizacji oraz zwiększenie przychodów.

Bayer: Pozyskał dotychczas do warszawskiego Digital Hub 250 specjalistów i ze względu na dynamiczny rozwój planuje zatrudnienie kolejnych dziesiątek w ramach kampanii „We are #techwizards”, poinformowała ISBtech Beata Konieczna, Brand Manager & Talent Marketing Leader w Digital Hub Warsaw.

IS Wireless: Wskazuje, że prywatne sieci 5G powinny powstawać w oparciu o krajowe rozwiązania. To kwestia m.in. bezpieczeństwa. Eksperci komentują konsultacje UKE. Udostępnienie pasma na potrzeby budowy sieci prywatnych 5G przez samorządy i biznes to świetna inicjatywa ze strony UKE. Pozytywnie oceniamy działania regulatora, które pozwolą uwolnić potencjał 5G w Polsce, szczególnie w przemyśle. Ważne, aby samorządy i sektor prywatny korzystały z innowacyjnych, krajowych rozwiązań 5G – w ten sposób eksperci IS-Wireless, polskiego dostawcy rozwiązań sieciowych 5G komentują zakończone konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz ogłoszone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Kongsberg Maritime Poland: Planuje zatrudnienie 60 specjalistów, rozbudowę laboratorium oraz współpracę z dwiema polskimi uczelniami w ramach inwestycji w centrum badawczo-rozwojowe w Szczecinie.

Fortinet: Zanotował w I kw. 2023 r. wzrost przychodów o 32% r/r do 1,26 mld USD dzięki znacznemu zwiększeniu zarówno wpływów z produktów, jak i usług. „Wzrost dochodów ze sprzedaży produktów o 35% udowadnia, że kontynuujemy zdobywanie udziału w rynku, będąc jednocześnie wiodącą firmą w branży cyberbezpieczeństwa pod względem przychodów z produktów. Wpływy z usług wzrosły o ponad 30% w kwartale po raz pierwszy od sześciu lat. Uważamy, że mamy duże możliwości dalszego zwiększania przychodów z usług poprzez dodatkową sprzedaż wartości dodanej usług bezpieczeństwa do naszej dużej bazy stałych klientów. Firmy różnej wielkości coraz częściej dostrzegają, że zintegrowana technologia FortiOS i custom ASIC firmy Fortinet mogą zapewnić niższy całkowity koszt użytkowania rozwiązań ochronnych, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności i skuteczności zabezpieczeń” – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet.

Red Carpet Media: Przychody ze sprzedaży w I kw. 2023 wyniosły 2,6 mln zł, co stanowi wzrost o 56% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei zysk netto wzrósł o 27% do 0,9 mln zł. „Po przeprowadzeniu w grudniu 2022 roku testów technologicznych transmisji sygnału Red Carpet na amerykańskich platformach streamingowych, w lutym 2023 roku spółka udostępniła komercyjnie sygnał Red Carpet TV na dostępnych w USA i Kanadzie platformach FAST*. Red Carpet TV jest pierwszym polskojęzycznym kanałem telewizyjnym dystrybuowanym za pośrednictwem platform streamingowych FAST na rynku północnoamerykańskim” – powiedziała prezes Laura Nowakowska.

HP: Rozwija kanał partnerski, który ma zapewniać swoim partnerom większą elastyczność, możliwości rozwoju i przestrzeń do współpracy w ramach programu HP Amplify. HP Amplify to zaawansowany globalny program partnerski stworzony z myślą o zorientowanej wokół potrzeb klienta erze cyfrowej. Opiera się na trzech głównych filarach (Wyniki, Możliwości i Współpraca) ukierunkowanych na zwiększenie efektywności, wiedzy i rentowności partnerów wszystkich typów (resellerów, partnerów detalicznych i dystrybucyjnych). „HP Amplify został zaprojektowany z myślą o dostosowaniu się do ewoluujących potrzeb klientów oraz rynku. Tym samym program pozwala zapewnić partnerom HP odpowiednie wsparcie na każdym etapie współpracy. Co więcej, jako pierwszy w branży, nagradza partnerów za efektywność, tworzone możliwości i wysoki poziom współpracy. To podstawa zaangażowania naszych partnerów. Planujemy nadal udoskonalać ten program w zależności od rozwoju naszego portfolio, zmieniającej się dynamiki rynku i co najważniejsze, opinii naszych partnerów – powiedział Paweł Miszkiewicz, Dyrektor Kanału Partnerskiego w HP Inc Polska.

Cisco: Kontynuuje zaangażowanie w pomoc firmom w skutecznym reagowaniu na zmiany w obecnej, stale zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, wprowadzając inicjatywę Cisco Capital Business Acceleration Program. Oferowany za pośrednictwem Cisco Capital program ma na celu ułatwić obecnym i przyszłym klientom inwestycje w innowacyjne rozwiązania wspierające ich transformację cyfrową.

Apple: Ogłosił, że jego wydatki na europejskich dostawców wzrosły od 2018 r. o ponad 50%. W ciągu ostatnich pięciu lat opiewały łącznie na kwotę 85 mld euro, a w samym 2022 r. – na ponad 20 mld euro.

SentiOne: Po 11 latach od założenia polskiego następuje zmiana na stanowisku prezesa. Stanowisko CEO (chief executive officer) objął Bartosz Baziński, pełniący dotychczas rolę COO (chief operating officer). Wynika to z nowej wizji dalszego globalnego rozwoju firmy i jej ambitnych celów związanych z intensywnymi pracami nad technologią sztucznej inteligencji. Oprócz tego do zespołu firmy dołączył Piotr Podsiadło, obejmując stanowisko CRO (Chief Revenue Officer) linii biznesowej zajmującej się rozwojem AI.

Hawe Telekom: Zakończyły z sukcesem testy transmisji 1,6T przeprowadzone przez z wykorzystaniem rozwiązania Infinera ICE6 800G. Testy zostały przeprowadzone na trasie Warszawa-Poznań-Frankfurt.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

STS Holding: Rozważa akwizycje w Polsce w portale mediowo-akwizycyjne, spółki technologiczne, choć na razie nie zaplanował w tej kwestii „żadnych ruchów”, poinformował prezes Mateusz Juroszek. W dalszej części tego roku STS Holding będzie zastanawiać się, czy w perspektywie następnych kilku lat powinien przyjrzeć się „rynkom, które są bliżej nas”, zapowiedział także.

R22: Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 13,19 mln zł (0,93 zł na jedną akcję), podała spółka. Wypłata dywidendy jest częścią polityki dywidendowej, którą spółka realizuje od 2019 roku. Zgodnie z rekomendacją zarządu na dywidendę zostanie przeznaczony cały jednostkowy zysk netto za 2022 rok (6,7 mln zł) oraz 6,49 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego.

Oponeo.pl: Akcjonariusze zdecydowali, by z ubiegłorocznego zysku w wysokości 40,51 mln zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć 27,53 mln zł czyli 2 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 26 maja, zaś dniem wypłaty ma być 5 czerwca.

Asseco Poland: Akcjonariusze zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 czerwca, o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych za kwotę 1 185,61 mln zł, podała spółka.

Cloud Technologies: Zakłada w strategii na lata 2023-2025 przede wszystkim rozwój organiczny, ale przewiduje w niej także akwizycje (tj. przejęcia pakietów kontrolnych do 100%) w liczbie policzalnej „na palcach jednej ręki” oraz do 10 inwestycji w pakiety mniejszościowe, poinformował prezes Piotr Prajsnar.

Shoper: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 12,93 mln zł na dywidendę, tj. wypłacie 31,62 zł na akcję uprzywilejowaną serii D oraz 0,01 zł na akcję zwykłą serii A, B i C, podała spółka. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia, a termin wypłaty na 19 października 2023 roku.

Cloud Technologies: Zarząd zarekomendował, by z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 8 305 935 zł kwotę 4 581 105 zł przeznaczyć na dywidendę, tj. wypłatę 1 zł na akcję, zaś 3 724 830 zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Netwise: Polski butik konsultingowy i wdrożeniowy strategii CRM, przejął 100% udziałów w Atteli, która od 10 lat wdraża systemy CRM i rozwija aplikacje biznesowe. Transakcja oznacza ruch w kierunku konsolidacji rynku i budowy grupy Netwise, która posiadać będzie spółki wdrażające systemy CRM w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa Modne Zakupy: Obecnie spółka posiada 30% udziałów GMZ.CO. W minionym kwartale spółka otrzymała wycenę pozostałych 70% udziałów i prowadzi obecnie negocjacje, które w konsekwencji mają doprowadzić do ich nabycia i pełnej kontroli nad GMZ.CO lub ewentualnego połączenia obu podmiotów.

PayTel: należący do portugalskiej Grupy SIBS operator terminali płatniczych ogłosił przejęcie firmy Kar-Tel, odpowiadającej za tzw. usługi dodane do terminali, takie jak doładowania czy płatności za rachunki.

PhiLabs: Firma medyczno-technologiczna, która stworzyła urządzenie do rehabilitacji PHIBOX, pomagające w fizjoterapii najmłodszych, w oparciu o sztuczną inteligencję zapowiedziała przeprowadzenie emisja akcji na platformie crowdfundingowej.

MCI Capital: Zaprosił do sprzedaży do 1,7 mln akcji. Akcje mają być nabywane po cenie 22,5 zł sztuka do 31 maja 2023 roku.

Arteria: Porozumienie akcjonariuszy żąda zwołania NWZ i głosowania w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Play: Osiągnął liczbę 10,8 tys. stacji bazowych swojej sieci mobilnej na koniec kwietnia, a w ramach pakietu nowych ofert uruchomił platformę „Telewizja Nowej Generacji”, poinformowali przedstawiciele operatora.

Asbis Enterprises: Został dystrybutorem marki Midea, której roczne obroty wynoszą ponad 53 mld USD i która jest wiodącym producentem inteligentnego sprzętu AGD, w tym m.in. klimatyzatorów, lodówek, pralek. Produkty Midea można będzie kupić za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Asbis w Rumunii, Bułgarii, Litwie, Estonii, Łotwie, Chorwacji, Węgrzech, Słowacji i Słowenii, podano w komunikacie.

Kongsberg Maritime Poland: Otrzyma grant przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) na rozwój centrum badawczo-rozwojowego w Szczecinie, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), obsługująca wniosek spółki o wsparcie. Co drugi wsparty przez PAIH w 2022 roku projekt pochodził z branży BSS/B+R.

Auchan: W pół roku od rozpoczęcia fazy testowej w pierwszych trzech sklepach Auchan Retail Polska, sieć przechodzi do pełnego wdrożenia systemu elektronicznych etykiet cenowych (ESL) w kolejnych 29. punktach. Projektem objęte zostały sklepy osiedlowe, supermarkety i hipermarkety, w tym flagowy hipermarket Auchan w Piasecznie. Łącznie do końca lipca br. system będzie funkcjonował w 32 sklepach Auchan, umożliwiając zdalną, systemową aktualizację cen na sklepowych półkach w czasie rzeczywistym. Pozwoli to na zapewnienie klientom zawsze aktualnej informacji o produkcie i jego cenie, przy równoczesnej znaczącej optymalizacji kosztów i zaangażowania obsługi sklepów, w porównaniu z tradycyjnym sposobem wymiany etykiet. Partnerem technologicznym projektu jest firma Hanshow.

Orange Polska: Telefony Honor ponownie zawitały do Polski – od 18 maja można je kupić w Orange. Na początek w ofercie promocyjnej znalazły się dwa modele: Honor 70 5G i Magic5 Lite 5G.

BFF Banking Group: Rozpoczął współpracę z Kooling, w celu promocji zrównoważonej mobilności. Dzięki tym działaniom BFF chce przyczynić się do szerzenia odpowiedzialnych praktyk i kultury, których celem jest ukierunkowanie naszych codziennych wyborów na troskę o środowisko naturalne. Za pomocą Kooling App, która umożliwia pomiar wpływu na środowisko wynikający ze sposobu podróżowania, BFF będzie w stanie zaangażować pracowników we wspólne działanie na rzecz redukcji emisji CO2.

NASK: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy zawarła umowę na testowe wdrożenie systemu dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny w ramach pilotażowego projektu Paszportyzacja polskiej żywności, koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grupa Polsat Plus: Do tej pory sieć 5G Plusa działała w dedykowanym paśmie 2600 MHz. Natomiast w najbliższym czasie, w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju, transmisja danych w technologii 5G uruchomiona zostanie na kolejnym paśmie – 2100 MHz. Efektywne wykorzystanie obydwu pasm umożliwia pionierskie zastosowanie agregacji dwóch nośnych, czyli łączenia pasm, w technologii 5G. Nowe rozwiązanie pozwoli na równoczesne wykorzystanie obydwu pasm: 2600 MHz i 2100 MHz do transmisji danych pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem, z którego korzysta użytkownik 5G Plusa.

Bank Millennium: Udostępnił nową aplikację mobilną dla firm. Została zbudowana od podstaw, zaprojektowano ją z wykorzystaniem najlepszych praktyk, stosowanych przez bank przy tworzeniu rozwiązań dla klientów detalicznych. Stworzono przyjazną, unikalną pod kątem jakości aplikację, gotową do obsługi dużych ilości danych, skierowaną zarówno dla właścicieli niewielkich firm, jak i dużych korporacji z rozbudowanymi działami finansowymi.

OPPO: Urządzenia marki weszły do Biedronka Home, czyli sklepu internetowego należącego do sieci Biedronka. Na początek w ofercie sieci dostępne będą budżetowe smartfony OPPO z Serii A oraz wybrane produkty IoT.

SAP: Wraz Google Cloud ogłosiły rozszerzenie dotychczasowej współpracy. Wsród nowości jest integracja między SAP Datasphere i Google Cloud BigQuery; tworzenie analiz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) Google Cloud; SAP Business Technology Platform (SAP BTP) w Google Cloud na całym świecie.

SAP SE: Podczas konferencji SAP Sapphire firma zaprezentowała innowacje i ogłosiła współprace, które pozwolą klientom stawić czoła niepewnej przyszłości. Wśród ogłoszonych nowości znalazły się rozwiązania oparte o odpowiedzialną sztuczną inteligencję wbudowaną w procesy biznesowe, blockchain wspierający mierzenie śladu węglowego oraz sieci biznesowe budujące odporne łańcuchy dostaw. „Wszystkie nowości ogłoszone podczas SAP Sapphire idealnie wpisują się w strategię rozwoju SAP w Polsce, która jest oparta na trzech filarach – innowacjach ukierunkowanych na budowanie odporności biznesu, zielonej transformacji oraz inwestycjach w pulę talentów. Sztuczna inteligencja to ta technologia, która może w znaczący sposób usprawnić funkcjonowanie inteligentnych przedsiębiorstw” – skomentował prezes SAP Polska Piotr Ferszka.

Apple: Ogłosił, że wydatki firmy na europejskich dostawców wzrosły od 2018 r. o ponad 50%. W ciągu ostatnich pięciu lat opiewały łącznie na kwotę 85 mld euro, a w samym 2022 r. – na ponad 20 mld euro. Inwestycje obejmują ponad 4000 europejskich dostawców i stymulują rozwój innowacji, z których słynie każdy produkt Apple – od czujników w Apple Watch przez lasery w iPhonie po mikrokontrolery w Macu. Apple zobowiązał się do osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw do końca tej dekady. Za sprawą tych inwestycji i ekonomii aplikacji iOS firma Apple wspiera obecnie ponad 2,6 mln miejsc pracy w Europie.

Vectra: Wprowadza na rynek nowy dekoder z nagrywarką cyfrową TV Smart 4K BOX PVR. Urządzenie umożliwia nagrywanie programów i filmów zarówno na wbudowanym dysku twardym, jak i w chmurze.

SHEIN: Marka rozpoczęła korzystanie z oprogramowania Materia MX, należącego do firmy Queen of Raw, aby spełnić swoje zobowiązanie pełnego cyrkularyzmu do 2050 roku. Jest to część inicjatywy zwanej evoluSHEIN.

Bank Pocztowy: Rozpoczął kampanię promującą otwieranie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z kartą wirtualną.

Emirates: Od połowy maja wymagają od większości pasażerów odlatujących z Dubaju posługiwania się mobilną kartą pokładową zamiast jej papierowej wersji.

SAS: Według najnowszego badania firmy Futurum Group, platforma analityczna SAS Viya z wbudowaną sztuczną inteligencją jest 30 razy szybsza i 86 proc. bardziej efektywna kosztowo niż alternatywne rozwiązania komercyjne i open source. Nowa analiza porównawcza wskazuje również, że platforma SAS skaluje się lepiej przy obsłudze większych i bardziej złożonych zasobów danych. Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie.

Signify: Wprowadza na rynek zestaw Home Monitoring, uzupełniając system inteligentnego oświetlenia WiZ.

Morizon, Gratka: Wprowadzają systemy wyszukiwania oparte na języku naturalnym i sztucznej inteligencji (AI) o nazwach mieszkAI (Morizon) i szukAI (Gratka). Innowacyjna technologia GPT ma umożliwiać użytkownikom jeszcze bardziej intuicyjne i efektywne znajdowanie odpowiednich mieszkań, domów czy lokali usługowych. Firmy zapowiadają dalszy rozwój platform oraz wprowadzanie kolejnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Plus: Przeprowadził testy pionierskiego rozwiązania, które zwiększy szybkość transmisji danych w sieci 5G na bazie posiadanych aktualnie zasobów radiowych. Prędkość przesyłania wzrośnie dzięki włączeniu 5G na dodatkowym paśmie 2100 MHz oraz pionierskiemu zastosowaniu technologii agregacji pasm z wykorzystaniem technologii 5G.

Netatmo: Wprowadza na rynek Inteligentny Kontroler Klimatyzacji – urządzenie umożliwiające użytkownikom zarządzanie klimatyzatorami i pompami ciepła typu powietrze-powietrze z dowolnego miejsca na świecie. Sterownik sprawia, że urządzenie chłodzące powietrze lub zarządzające energią cieplną może stać się częścią inteligentnego domu.

Equinix, Inc, Aurora Innovation: Ogłosiły rozpoczęcie współpracy na rzecz poszerzenia działalności Aurora Innovation w całej Europie. Firmy te korzystają z usług cyfrowych dla poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz ulepszeniu środowiska pracy dla pracowników służby zdrowia. Celem jest zwiększenie dostępności usługi Aurora teleQ, która automatyzuje przepływ informacji pomiędzy pacjentami a pracownikami służby zdrowia.

Salesforce: Rozszerza Slack’a o rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – tworząc SlackGPT. Nowa platforma ma za zadanie nie tylko zmienić sposób komunikacji, ale diametralnie wpłynąć na produktywność swoich użytkowników.

Nokia: Współpracuje z NASA nad wdrożeniem sieci LTE/4G na Księżycu, aby zademonstrować, jak zaawansowane technologie komórkowe mogą być wykorzystywane w przyszłych eksploracjach planet. Zaplanowana na bieżący rok bezzałogowa, zrobotyzowana misja pomoże utorować drogę do trwałej obecności człowieka na powierzchni Księżyca.

IFS: Otrzymał tytuł Customers Choice 2023 według Gartner Peer Insights Voice of the Customer wśród dostawców usług chmurowych dla przedsiębiorstw. Firmie przyznano ogólną ocenę 4,5/5, a 91% użytkowników zadeklarowało gotowość polecenia jej produktów.

Źródło: ISBnews