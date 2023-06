Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 29 maja-2 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Internet szerokopasmowy: Rząd planuje przeznaczyć na dofinansowanie budowy szerokopasmowego internetu ponad 7 mld zł do 2027 r., zapowiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Resort uruchamia konkursy dla operatorów telekomunikacyjnych.

Usługi pocztowe: Rynek usług pocztowych w Polsce zwiększył wartość o 11,4% r/r do 14,36 mld zł w 2022 r., w tym rynek przesyłek kurierskich – o 17% r/r do 9,59 mld zł, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w „Raporcie o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”.

E-commerce: Podczas zakupów w sieci 44% Polaków porównuje ceny w różnych środowiskach zakupowych tej samej marki, żeby znaleźć atrakcyjne promocje, wynika z „Customer Journey 2023. Poszukiwanie i zakup produktów online” przygotowanego przez Minds&Roses przy współpracy z Allegro.

Praca w IT: Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło, a osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12% r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6% r/r, wynika z badania „Raport Płacowy 2023” przeprowadzonego w lutym br. Eksperci przewidują dalsze podwyżki, które wyniosą 5-10% i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Rynek IT: 99% firm IT zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników na etatach. W sektorze funkcjonuje od 130 tys. do ponad 150 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. To, co charakterystyczne dla tej branży to zatrudnianie na podstawie kontraktów i umów cywilnoprawnych. Ponad 80% firm IT to podmioty działające w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najwięcej firm IT (zarówno spółki, jak i JDG) działa w województwach: mazowieckim, małopolskim oraz dolnośląskim, wynika z raportu Baker Tilly TPA i TPA Poland.

Internet: Badanie EY Polska przeprowadzone wśród osób w wieku 10-17 lat pokazało, że pomimo powrotu do nauki stacjonarnej, 34% nastolatków spędza od poniedziałku do piątku minimum 4 godziny dziennie, surfując w sieci. Natomiast w weekendy ten odsetek rośnie do 61%. Co więcej, 13% badanych poświęca w sobotę i niedzielę na rzeczywistość online ponad 8 godzin.

Digitalizacja: Większość firm w Polsce zamierza utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (78%) i liczbę pracowników (92%) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji. Blisko 8 na 10 firm nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej. O 5 pkt proc. względem poprzedniego roku do 68% wzrósł odsetek firm deklarujących korzystanie z technologii chmurowych. W tegorocznej edycji badania KPMG, przeprowadzonego w partnerstwie z Microsoft wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu zmalał względem poprzedniego roku z 4,8 do 4,4 pkt w dziesięciostopniowej skali. W ujęciu branżowym pozytywnie wyróżnia się branża finansowa, sektor TMT i life sciences. W obszarze strategii cyfrowej przed firmami w Polsce jest dużo do zrobienia. Aż 29% ankietowanych firm w Polsce nie przeznacza wydatków na transformację cyfrową, a 71% nie oddelegowuje pracowników do zadań z nią związanych.

Handel: w obliczu coraz większej roli danych konsumenckich w kształtowaniu strategii biznesowych, wiele organizacji zdaje się być na początku drogi. Według Barometru Retail przeprowadzonego przez firmę technologiczno-doradczą Future Mind, 75% spółek handlowych deklaruje, że ich poziom dojrzałości w zakresie wykorzystania danych konsumenckich jest niski lub średni. Jednak sytuacja ta może ulec zmianie w najbliższym czasie. Blisko 40% firm planuje zwiększyć inwestycje w pozyskiwanie i zarządzanie danymi konsumenckimi, co wskazuje na rosnącą świadomość ich wartości. 36% organizacji deklaruje, że utrzyma inwestycje na obecnym poziomie, a 20% zamierza je zmniejszyć.

Praca w IT: Z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku, wynika, że średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Pracuje nad pozyskaniem kolejnych klientów komercyjnych na sieci kampusowe, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży M2M & IoT Orange Polska Grzegorz Klimczyk.

Less: Odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2023 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut: Odnotował 6,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Digital Network: Odnotował 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Maxcom: Odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Odnotował 2,08 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 0,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Odnotował 8,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2023 r. wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cloud Technologies: Odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Play i Exatel: Podpisały porozumienie, dzięki któremu zaoferują kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla biznesu i sektora publicznego, podał Play.

K2 Holding: Rada nadzorcza powołała na trzyletnią kadencję zarząd spółki, który działać będzie w dotychczasowym trzyosobowym składzie: Paweł Wujec (prezes), Tomasz Burczyński i Artur Piątek (wiceprezesi), podała spółka.

Wasko: Andrzej Rymuza złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Wasko. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana, podała spółka.

One2tribe: W 2022 roku osiągnęła ponad 9,3 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 1,7 mln zł zysku EBITDA. Spółka w obszarze gamifikacji dla pracowników i systemów konkursowych zamierza do 2026 roku być jednym z kluczowych graczy na rynku europejskim. Pomóc w tym mają zaawansowane rozwiązania AI oraz machine learning, które One2tribe już wykorzystuje w swojej działalności. Aktualnie One2tribe prowadzi prace m.in. nad rozwojem platformy Tribeware.

Sescom: Według szacunkowych, niezaudytowanych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w kwietniu 2023 r. wyniosły 15,3 mln zł i były większe o ok. 30,3% wobec kwietnia 2022 r. oraz niższe o ok. 20,3% względem marca 2023 r.

zrzutka.pl: Wartość wpłat na platformie przekroczyła 1 mld zł. Równocześnie serwis świętuje 10-tą rocznicę powstania. W tym czasie zostało założonych blisko milion zrzutek, a darczyńcy zrealizowali ponad 12 mln wpłat. Platforma potrzebowała blisko 2 lata, aby internauci wpłacili na zbiórki na serwisie pierwszy 1 mln zł. Aktualnie co 1,5 dnia, taka kwota zasila konta organizatorów zrzutek. Średnia wartość wpłat na jedną zbiórkę na platformie to ponad 2,2 tys. zł i zwiększyła się ponad 32 razy, od poziomu niespełna 70 zł w 2013 r.

Webcon: Największy polski dostawca platformy do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi przyspiesza ekspansję międzynarodową. Webcon otwiera nowe biuro w Portugalii, które poprowadzi Hugo Soares, nowy Director of SDR EMEA. Soares będzie odpowiedzialny za napędzanie wzrostu firmy na kluczowych rynkach regionu.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Comp: Zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 235 360 akcji własnych, zwykłych na okaziciela, co stanowi do 4,20% głosów na walnym zgromadzeniu, po 80 zł za akcję w dniach od 5 do 16 czerwca, a celem nabycia akcji jest ich umorzenie, podał pośredniczący w zaproszeniu mBank.

Emitel: Nabył spółkę zależną American Tower Corporation w Polsce (ATC Polska), podała spółka. Nabycie ATC Polska zwiększa całkowity portfel wież Emitel do 667, z czego ponad 635 udostępnianych jest pod sprzęt telekomunikacyjny klientów firmy. Umacnia to pozycję Emitel w segmencie infrastruktury telekomunikacyjnej, w którym spółka jest wiodącym niezależnym operatorem, świadczącym usługi hostingu i inne usługi dla operatorów telefonii komórkowej, takich jak Orange, Play, Polkomtel i T-Mobile.

Comp: Zarząd zarekomendował przeznaczenie zysku netto za 2022 r., w kwocie 14,93 mln zł, w całości na kapitał zapasowy; jednocześnie podtrzymał zamiar przeznaczenia dodatkowych max. 7,17 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie 80 zł za sztukę, co pozwoliłoby na nabycie 89 660 walorów, podała spółka. Ponadto zarząd utrzymał rekomendację transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5 zł przypadającą na 4 662 362 akcji uczestniczących w potencjalnej dywidendzie (oprócz 89 660 akcji wymienionych uprzednio) w I połowie br. – to oznacza przeznaczenie kwoty max. 23,31 mln zł.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) zarekomendowało akcjonariuszom podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 7 003 231,20 zł, co oznacza 5,66 zł na akcję, podała spółka. W dywidendzie nie będą uczestniczyć akcje własne. Jednocześnie zarząd rekomenduje aby jako dzień dywidendy ustalony został 10 lipca 2023 r., zaś jako dzień wypłaty dywidendy – 18 lipca 2023 r.

Cyfrowy Polsat: Zarząd zdecydował się nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane w ramach Strategii 2023+, podała spółka.

Asseco BS: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 76,86 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 85,29 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,3 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto w kwocie 8,42 mln zł przekazano na kapitał zapasowy. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 9 czerwca oraz termin jej wypłaty – na 21 czerwca 2023 r.

K2 Holding: Zarząd rekomenduje wypłatę drugiej części dywidendy w wysokości 9,83 mln zł, co daje 4 zł na akcję i proponuje ustalić dzień dywidendy na 4 lipca, a dzień wypłaty na 4 października, podała spółka. W sumie na dywidendę trafi 14,47 mln zł, z czego 12,61 mln zł to ubiegłoroczny zysk spółki, a 1,86 mln pochodziło z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła już w październiku ub.r. zaliczkę na dywidendę w wysokości 4,64 mln zł (2 zł na akcję).

Asseco Poland: Akcjonariusze zdecydowali , że z ubiegłorocznego zysku w wysokości 340,57 mln zł 50,6 mln zł trafi na kapitał zapasowy, zaś na dywidendę zostanie przeznaczone 290,5 mln zł, co daje wypłatę 3,5 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, zaś dzień wypłaty – na 28 czerwca 2023 r.

Ailleron: Należący do Grupy Ailleron Software Mind oczekuje w tym roku dalszego rozwoju organicznego, jednak nie wyklucza też akwizycji, poinformował prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. Podkreślił, że spółka posiada „duży zapas gotówki”.

Wasko: Akcjonariusze zdecydowali by z ubiegłorocznego zysku w wysokości 13,38 mln zł przeznaczyć na dywidendę 6,38 mln zł co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 16 czerwca, zaś dzień wypłaty na 4 lipca.

Comarch: Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu Comarch z 29 maja br., aby z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 67,41 mln zł, przeznaczyć 32,53 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 4 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 34,87 mln zł proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

ROI Robotics Group: Pracuje nad pozyskaniem finansowania na rozwój i rozważa wejście na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Mateusz Paw.

PMPG: Grupa PMPG Polskie Media rozważa debiut giełdowy na NewConnect spółki zależnej Orle Pióro Sp. z o.o. – wydawcy tygodnika „Do Rzeczy”, poinformował ISBnews główny akcjonariusz i założyciel Grupy PMPG Michał Maciej Lisiecki.

Vela Poland: Zdecydowała o przedłużeniu emisji crowdinvestingowej do końca czerwca. Kluczowym powodem są trwające rozmowy z istotnymi podmiotami w kwestii zakupu pakietów akcji w ramach prowadzonej emisji. Vela Poland prowadzi intensywną ekspansję zagraniczną i w maju zarejestrowała nową spółkę zależną w Wielkiej Brytanii. Spółka aktualnie funkcjonuje na 6 rynkach, a docelowo planuje zaistnieć w 20 krajach. W dalszym rozwoju mają pomóc środki z aktualnej emisji, które zostaną wykorzystane na rozwój zespołu, oprogramowanie i marketing.

PSI Polska: Otrzymał grant w wysokości 3,8 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na rozbudowę platformy Warehouse Intelligence. Środki będą przeznaczone na dalszy rozwój technologiczny i wdrażanie algorytmów sztucznej inteligencji. Pierwszy etap projektu, pilotażowe wdrożenie w magazynie LPP, przebiega zgodnie z planem.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

XTPL: Otrzymał od Urzędu Własności Intelektualnej Wietnamu patent na metodę formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego „Bottom-up method for forming wire structures upon a substrate”, podała spółka. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 22 marca 2016 r. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 7 przyznanych patentów, podano.

Comarch: Platforma zakupowa wszystko.pl – rozwijana przez Comarch od kilkunastu miesięcy – będzie miała swoją premierę 29 czerwca, podała platforma. Od tego dnia serwis będzie dostępny dla wszystkich sprzedawców i kupujących w internecie.

IFS: Uruchomi w Polsce Presales Hub dla Europy i USA, poinformował chief revenue officer IFS Simon Niesler.

Creotech Instruments: Podpisał umowę z niemiecką spółką Exolaunch GmbH, zapewniającą pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej dla satelity EagleEye, podał Creotech. Kwota umowy wynosi 641 400 euro netto. Zgodnie z planami spółki, satelita EagleEye uzyska gotowość do przekazania do integracji z rakietą do końca 2023 roku, zaś sam start rakiety przewidziany jest na 2024 rok (konkretna data zależy od dostawcy usługi wystrzelenia i zostanie podana w terminie późniejszym). Rakietą wynoszącą będzie Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation, znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GmbH jest partnerem obsługującym.

Zortrax: Zakończył realizację projektu „4D Printing Using Electrical Stimulus with Space Grade Thermoplastics” dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podała spółka. Projekt dotyczył opracowania technologii druku, przeznaczonych do zastosowań kosmicznych mechanizmów ruchomych, aktywowanych za pomocą napięcia elektrycznego.

XTPL: Potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej. od HB Technology – producenta przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla największych globalnych producentów wyświetlaczy. Klientami HB Technology z Korei Płd. są czołowi światowi producenci, tacy jak m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology.

Netskope: Zintegrował swoją platformę Netskope Intelligent Security Service Edge (SSE) z Amazon Security Lake z Amazon Web Services (AWS) – usługą, która automatycznie centralizuje w jednym miejscu dane organizacji i firm pobierane lub wysyłane z ich środowisk chmurowych przy korzystaniu z rozwiązania AWS. Dzięki temu klienci mogą szybciej i efektywniej chronić umieszczone tam informacje i uprościć zarządzanie danymi w środowiskach hybrydowych przy korzystaniu z wielu rozwiązań chmurowych.

PKO BP: Zajął pierwsze miejsce w rankingu Finnoscore 2023 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości. Autorzy zestawienia, którzy przenalizowali dojrzałość cyfrową 230 banków z Europy i Ameryki Północnej, w PKO Banku Polskim najwyżej ocenili: bankowość online, aplikację mobilną, atrakcyjność dla potencjalnych klientów oraz zdalny onboarding. To wyróżnienie to kolejny dowód na silną pozycję banku, który jest liderem technologicznym, nie tylko w polskim sektorze bankowym, ale również w porównaniu ze światową czołówką banków.

TT PSC: Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) umożliwiła producentowi autobusów Solaris Bus &Coach obsługę zdalnych napraw i przeglądów pojazdów. Transition Technologies PSC wdrożył pilotażowy program AR w wybranych lokalizacjach Solarisa. W kolejnych etapach projekt obejmie kolejne rynki producenta autobusów.

Vectra: Rozszerza ofertę aplikacji i serwisów SVOD o produkt z portfolio Grupy Kino Polska. Dzięki serwisowi FilmBox+ można oglądać seriale, filmy i kanały na żywo, z dowolnego miejsca i na wielu urządzeniach. Nowa propozycja dostępna jest dla wszystkich indywidualnych klientów operatora, w tym także w pakietach filmowych oraz jako usługa dodatkowa.

Pyszne.pl: Zabrze, Koszalin, Stargard i Wałbrzych to cztery nowe miasta, w których dostępna jest usługa logistyczna Pyszne.pl. Ze wsparciem kurierów serwisu klienci otrzymają szerszą ofertę dostaw, a restauratorzy szansę na rozwój biznesu. W każdej z nowych lokalizacji powstaną dodatkowe miejsca pracy, a w sumie zatrudnienie w Pyszne.pl znajdzie ok. 100 kurierów.

IdoSell: Udostępnił nową usługę: Express Checkout. Jest to mechanizm znany dotychczas z serwisów typu marketplace. Będzie działał na zasadzie synergii sklepów, które korzystają z platformy IdoSell. Oznacza to, że dane logowania będą zapamiętywane automatycznie w każdym z nich. Dzięki temu konsumenci, za pomocą jednego kliknięcia, będą mogli dokonywać szybkich zakupów w sklepach internetowych IdoSell.

SentiOne: Polski startup, zgodnie z zapowiedziami z początku tego roku, uruchamia polską odpowiedź na ChatGPT – konwersacyjną sztuczną inteligencję, która w swobodny sposób wypowiada się naturalnym językiem, ale, w przeciwieństwie do oryginalnego rozwiązania, weryfikuje przekazywane informacje i osadza je w kontekście, co czyni ją godną zaufania i możliwą do wykorzystania w biznesie. Jednocześnie, dzięki automatyzacji części procesów, czas pracy nad zbudowaniem nowego bota uległ skróceniu z 3 dni do 3 godzin. Obecnie spółka poszukuje firm zainteresowanych przetestowaniem nowego rozwiązania.

Noctiluca: Spółka technologiczna podpisała umowę z Inkbit Corporation. Partner to podmiot będący spin-offem słynnego Massachusetts Institute of Technology (MIT), który zajmuje się rozwojem technologii druku 3D. Noctiluca będzie dla niego realizować projekty badawczo-rozwojowe.

Polskie Porty Lotnicze: W wyniku przeprowadzonych analiz, PPL zaprosił do współpracy polską firmę Advanced Protection Systems (APS), która oferuje zaawansowane i sprawdzone systemy antydronowe. APS dostarcza rozwiązania dla Sił Zbrojnych RP, w tym system o nazwie SKYctrl. SKYctrl to obecnie jedyny system na świecie, który przeprowadza detekcję tzw. bezzałogowych statków powietrznych (BSP) jednocześnie za pomocą sensora radarowego 3D MIMO, akustycznego, wizyjnego i radiowego. Rozwiązanie umożliwia skuteczne wykrywanie i neutralizację wszystkich obiektów typu LSS (Low – Slow – Small), czyli dronów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych. System SKYctrl funkcjonuje całą dobę i w każdych warunkach pogodowych.

BMW: Branża motoryzacyjna mierzy się jednak z wieloma wyzwaniami, jak choćby niespodziewanymi trudnościami w łańcuchu dostaw. Grupa BMW postanowiła uodpornić się na te zmiany poprzez kompleksową migrację do chmury dzięki rozwiązaniu RISE S/4HANA.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił ogólną dostępność Amazon Security Lake, usługi która automatycznie centralizuje dane z zakresu bezpieczeństwa organizacji z ich środowisk AWS, wiodących dostawców SaaS, środowisk lokalnych i źródeł w chmurze w specjalnie zbudowanym jeziorze danych. Dzięki temu organizacje mogą szybciej i prościej zarządzać danymi dotyczącymi bezpieczeństwa w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Grupa Emirates: Podpisała umowę z Amazon Web Services (AWS) w celu opracowania platformy i możliwości immersyjnej rozszerzonej rzeczywistości (iXR) dla personelu pokładowego Grupy Emirates, nowych pracowników i szerszej społeczności partnerów branżowych. Wirtualne centra 3D, wirtualne szkolenia, grywalizowane środowiska, symulowane doświadczenia – wszystko to i nieskończenie więcej jest w przygotowaniu, ponieważ Grupa dodaje do platformy przełomowe funkcje i technologie.

Viaplay Group: Wprowadza ofertę publicznego odtwarzania wydarzeń sportowych, skierowaną do właścicieli barów, restauracji i innych lokali gastronomicznych. „Po udostępnieniu tej możliwości w krajach skandynawskich i w Holandii, zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszej oferty publicznego odtwarzania również o Polskę” – wskazał Viaplay Group chief commercial officer, Continental Europe & Baltics Alexander Bastin.

Bitget: Platforma kryptowalutowych instrumentów pochodnych i copy tradingu, stała się pierwszą giełdą krypto wspierającą adres zgodny z EVM. Nowa funkcja poprawi doświadczenie handlowe użytkowników. Umożliwi im bowiem korzystanie z jednego adresu dla wielu blockchainów. Od teraz użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji i przechowywać aktywa za pomocą jednego adresu kompatybilnego z EVM poprzez różne łańcuchy na platformie Bitget.

Canal+: Canal+ Polska oraz Kino Świat wdrożyły nowy system HR w oparciu o chmurę Gavdi – Gavdi HR Cloud – który bazuje na wybranych modułach rozwiązania SAP SuccessFactors oraz zestawie autorskich produktów Gavdi. Jednym z powodów zmiany systemu obsługi HR była integracja z systemami używanymi na poziomie globalnym w Grupie. Nowy system objął ponad 1300 pracowników i współpracowników CANAL+ Polska oraz Kino Świat.

Future Mind: Dział Solutions firmy technologiczno-doradczej nawiązał współpracę ze Storyly, platformą angażowania użytkowników, która umożliwia osadzenie stories w aplikacjach mobilnych i stronach internetowych. Organizacje mogą pochwalić się już pierwszymi rezultatami partnerstwa. Dzięki usłudze Stories od Storyly klienci Future Mind – Żabka i Super-Pharm, zyskali możliwość tworzenia i zamieszczania własnych interaktywnych relacji bezpośrednio w aplikacjach mobilnych.

Lantre: Autoryzowany sprzedawca Apple, dołączył do grona firm, które obsługują płatności spojrzeniem. Dzięki innowacyjnej technologii od PayEye od teraz za sprzęt z logo nadgryzionego jabłka zapłacimy jednym spojrzeniem.

IS-Wireless: W Krakowie działa pierwsza w Polsce przemysłowa sieć 5G w modelu otwartym. Inkubator technologiczny hubraum uruchomił ją w Hub4Industry, siedzibie Astor Robotics Center. Pionierska sieć wykorzystuje rozwiązania od IS-Wireless. Polska firma. dostarczyła na potrzeby projektu radiową sieć dostępową (ang. Radio Access Network).

OChK: Uzyskał specjalizację Infrastructure Services potwierdzającą kompetencje, udokumentowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i budowy infrastruktury w Google Cloud. Została ona przyznana m.in. na podstawie analizy projektów zrealizowanych przez zespół OChK w branży finansowej i produkcyjnej. Firma posiada także specjalizację związaną z rozwojem aplikacji w chmurze.

Rockstar Energy Drink: Uruchomił platformę „Press Play”, mającą podkreślić nowe pozycjonowanie marki. Dodatkowo Rockstar nawiązał współpracę z aplikacją Spotify.

Źródło: ISBnews