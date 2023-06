Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 5-9 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację, podała Kancelaria Prezydenta.

E-commerce: Jak wynika z badania SearchNode, aż 96% właścicieli sklepów online wierzy, że sztuczna inteligencja wywiera pozytywny wpływ na ich biznes. Narzędzie ChatGPT zdominowało w ostatnim czasie narrację w branży nowych technologii i Internetu. Swoją odpowiedź na oprogramowanie oparte na AI już szykuje Google. Amerykański gigant planuje launch autorskiej aplikacji Bard. Zmiany, czekające globalną gospodarkę, są nieuniknione i nie ominą również sektora e-commerce, który już teraz jest jednym z głównych beneficjentów wszechobecnej digitalizacji, wskazuje Łukasz Łukasiewicz Operations Manager SwipBox Polska.

Telekomunikacja: RFBenchmark podsumował maj 2023 pod kątem jakości i szybkości Internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. W maju 2023 zanotowano łącznie 585 735 pomiarów. Spośród wszystkich pomiarów, 75 059 przeprowadzono w zasięgu sieci 5G, co stanowi około 12,8% wszystkich testów. Najlepszym operatorem w kategorii średniej szybkości pobierania danych 5G został Plus (142,7 Mb/s), a 4G LTE T-Mobile (42,5 Mb/s).

AI: Innowacje oparte na sztucznej inteligencji (AI) mają kluczowe znaczenie dla napędzania transformacji, potrzebnej do stworzenia bezpiecznej dla klimatu przyszłości, stwierdzają eksperci DXC Technology, globalnego lidera w dziedzinie usług IT. Wskazują 5 obszarów, w których inteligentne oprogramowanie przyspieszy działania kluczowych branż w kierunku zrównoważonego rozwoju: cyfrowe paszporty, AI w rolnictwie, rentowność energii odnawialnej, pojazdy SDV, energooszczędne systemy finansowe.

IoT: Mimo wielu potencjalnych korzyści z zastosowaniem IoT w europejskich przedsiębiorstwach nie jest najlepiej, co pokazują dane Eurostatu. Nad Wisłą korzysta z nich jedynie 19% firm ogółem, a w segmencie przedsiębiorstw produkcyjnych ledwie 3%. Przedsiębiorstwa dostrzegają jednak potencjał Internetu Rzeczy w obszarze poprawy efektywności biznesowej czy optymalizacji kosztów działalności. To przekłada się na dynamikę wzrostu tego rynku także w Polsce, którego wartość wg prognoz PMR, przekroczy w 2023 roku 10 mld zł (ok. +20% r/r). „Dane o wykorzystywaniu rozwiązań Internetu Rzeczy przez polskich przedsiębiorców, w tym firmy produkcyjne, nie napawają optymizmem. Na szczęście najnowsze badania pokazują, że co trzecie przedsiębiorstwo zamierza w perspektywie 12 miesięcy inwestować w nowe rozwiązania IoT. Przeszkody w ich wdrażaniu najczęściej związane są z brakiem odpowiednich regulacji w firmach oraz kosztami takiej operacji. Jednocześnie brak wiedzy skutkuje tym, że rozwiązania IoT wdrażane są oddolnie, a nie jako element przemyślanej strategii rozwojowej” – mówi Przemysław Saniak, konsultant w zakresie transformacji cyfrowej z Grupy Inetum.

IT: Fortinet zaprezentował wyniki najnowszego globalnego badania na temat stanu zabezpieczeń rozwiązań technologii operacyjnych (OT), w którym wzięli udział także respondenci z Polski. 75% przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań OT zgłosiło co najmniej jeden incydent dotyczący bezpieczeństwa w ciągu ostatniego roku; 32% respondentów wskazała, że cyberataki miały wpływ zarówno na systemy IT jak i OT, co stanowi wzrost z zaledwie 21% w ubiegłym roku; problemy z bezpieczeństwem narastają wraz ze starzeniem się systemów, a w większości (74%) przedsiębiorstw średni wiek systemów sterowania (ICS) to od 6 do 10 lat.

Banki: Przedsięwzięcia sektorowe są skuteczniejsze w walce z praniem brudnych pieniędzy, ponieważ dają dostęp do większej ilości danych, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Alicja Żyła. Generatywna sztuczna inteligencja dzięki swoim możliwościom pomoże w zapobieganiu oszustwom, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego Alicja Żyła.

Płatności odroczone: „Buy Now Pay Later” są coraz popularniejsze na rynku consumer finance, ale dla oferujących je instytucji nie staną się podstawowym źródłem dochodów, wynika z sesji „Przyszłość rynku Consumer Finance” na XIII Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Legislacja: Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, poinformował minister digitalizacji Janusz Cieszyński na swoim profilu na Twitterze.

Banki: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 191,35 mln transakcji o łącznej wartości 714,54 mld zł w maju 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 2% i 7,5% r/r, podała Izba.

Raport PIIT: Niemal 70% Polaków twierdzi, że inwestycje w sieci komórkowe są fundamentem rozwoju Polski. Jako odpowiedzialnych za ten obszar wskazują po równo firmy telekomunikacyjne (71%) oraz władze lokalne i samorządowe (69%), wynika z badania „Oczekiwania Polaków wobec nowych technologii i komunikacji” przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Finanse: Podczas zagranicznych wakacji 77% Polaków planuje płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem, wynika z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2023, obejmującego osiem rynków Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Te formy płatności cyfrowych są najpopularniejsze wśród turystów ze wszystkich badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: ponad trzy czwarte z nich zamierza płacić w ten sposób podczas tegorocznego urlopu za granicą.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

LeverX: Firma otworzyła swoje pierwsze biuro w Warszawie, a drugie w Polsce. LeverX planuje rozbudowę zespołu w Warszawie i przewiduje zwiększenie zatrudnienia pracowników z sektora IT o 30 %. Nowa inwestycja w Warszawie będzie stanowiła uzupełnienie istniejących struktur firmy.

IS-Wireless: Trwają pierwsze komercyjne wdrożenia sieci 5G. Tymczasem zespół R&D polskiej firmy uczestniczy w wiodących europejskich programach badawczych nad technologią 6G. Eksperci z Polski współtworzą nowy standard łączności mobilnej.

PrestaShop: Ambicją firmy jest wzmocnienie potencjału sklepów internetowych i stanie się tym samym globalnym partnerem e-commerce, jednocześnie pozostając blisko swojej społeczności. Zmiany podkreśla teraz nowa identyfikacja wizualna marki.

Cisco: Opublikowało dokument 2023 Global Networking Trends Report, w którym analizuje, w jaki sposób organizacje IT rozwijają swoją technologię sieciową, operacje i pulę talentów, aby napędzać transformację cyfrową i inicjatywy w środowisku wielochmurowym.

Polski Światłowód Otwarty: W maju w zasięgu sieci optycznej znalazło się 5 050 nowych gospodarstw domowych z ponad 20 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1148), Krakowie (739) i Gdańsku (502).

Orange Polska: W kolejnych 20 miejscowościach zaczną działać nowe Pracownie Orange. Będą nie tylko miejscem dostępu do technologii, ale także przestrzenią działań społecznych i edukacyjnych dla mieszkanek i mieszkańców.

PKO BP: Po uruchomieniu w 2022 roku swojej placówki na platformie Decentraland, bank przygotowuje się do stworzenia atrakcyjnych przestrzeni na platformach gamingowych takich jak Fortnite czy Roblox oraz rozwijać aktywność na platformach klasy Metaverse Decentraland, a nawet The Sandbox. Chce także zbudować kolejne modele VR swoich oddziałów. Bank poszukuje firm, które posiadają odpowiednie doświadczenie technologiczne i podejmą współpracę w zakresie tworzenia i utrzymania wirtualnych przestrzeni oraz projektowania rozgrywek na platformach gamingowych i klasy Metaverse.

project44: Firma działająca w zakresie widoczności łańcucha dostaw i operator zaawansowanej platformy widoczności end-to-end, została po raz trzeci rok z rzędu uznane za lidera przez przedsiębiorstwo analityczno-badawcze Gartner w raporcie Magic Quadrant 2023 wśród platform oferujących widoczność transportu w czasie rzeczywistym (RTTVP).

Infor: Gartner po raz piąty z rzędu umieścił firmę na pozycji lidera w swoim raporcie „Magic Quadrant for Warehouse Management Systems (WMS)” na rok 2023.

Kino Polska TV: Prezes zarządu Bogusław Kisielewski złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Kisielewski uzasadnił swoją rezygnację względami osobistymi.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PFR: Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały porozumienie na rzecz rozwoju innowacji obronnych w ramach programu „Technologie dla obronności w Polsce”, podał PFR. Celem współpracy jest wspieranie polskich firm technologicznych w dostarczaniu rozwiązań dla spółek z sektora obronności oraz pracę na rzecz otwarcia się polskich instytucji wojskowych na innowacje. Pierwszym elementem współpracy będzie wspólne promowanie i informowanie o akceleratorze DIANA („Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic”).

Carlson EVIG Alfa: Rozpoczął prace nad zbieraniem nowego funduszu, którego koncepcja ma być oparta na połączeniu impact investing oraz deeptech, poinformował ISBtech prezes Dawid Wesołowski.

Grupa Play: Nabyła 100% udziałów operatora telekomunikacyjnego Syrion, podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Grupa InPost: Uruchomiła do tej pory 100 urządzeń Paczkomat w sklepach Duży Ben, należących do Grupy Eurocash. Są to maszyny typu InDoor, umieszczane wewnątrz sklepu, podał operator. Do końca roku Paczkomaty będą dostępne w każdej lokalizacji sieci Duży Ben – czyli nawet w 430 sklepach.

T-Mobile Polska: Otworzył T Hub Polska – nową jednostkę, której celem będzie realizacja różnorodnych, w tym międzynarodowych, projektów na potrzeby Grupy Deutsche Telekom (DT), podał operator. Projekty będą obejmować takie obszary, jak inżynieria systemów aplikacji, innowacje w usługach sieciowych czy rozwiązania z zakresu globalnej łączności.

Answear.com: Uruchomił pierwsze sklepy internetowe PRM dedykowane na rynek polski, ukraiński, rumuński oraz witrynę prm.com/eu, zaś do końca roku planuje uruchomienie sprzedaży na pozostałych zagranicznych rynkach oraz na marketplace’ach modowych, podała spółka. Z początkiem czerwca Answear.com oficjalnie sfinalizował przejęcie brandów Sneakerstudio i PRM oraz zdecydował o zmianie Sneakerstudio w PRM.com.

Santander Bank Polska: Udostępnił płatności zegarkiem za pomocą Xiaomi Pay i SwatchPAY!, podał bank. Do nowych zegarków można dodać wszystkie karty debetowe i kredytowe dla klientów indywidualnych oraz firmowych, zarówno VISA, jak i Mastercard.

Źródło: ISBnews