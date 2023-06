Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 19-23 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-szkoła: Senat wprowadził poprawki do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładającej wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy, począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Poprawki m.in. rozszerzają grupę uprawnionych do bonów o nauczycieli przedszkoli oraz doprecyzowują wymagania, jakie muszą być spełnione, by taki bon otrzymać.

Cyberbezpieczeństwo: Senat przyjął z poprawkami ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), którego powstanie ma poprawić bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Poprawki mają głownie charakter doprecyzowujący.

Aukcja 5G: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie postępowania aukcyjnego pasma na pasmo C (3400-3800 MHz) dla technologii 5G z ceną wywoławczą na poziomie 450 mln zł za jedną rezerwację, poinformował prezes Jacek Oko.

E-handel: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,5% w maju br. z 8,1% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 6,1% w ujęciu miesięcznym.

Koszty w telekomunikacji: Skokowy wzrost inflacji dotknął cały sektor telekomunikacyjny i spowodował bezprecedensowy w ostatnich dwóch dekadach wzrost kosztów. Większość ankietowanych przedsiębiorców z branży wskazuje, że utrzymywanie się wysokiej inflacji w średnim okresie, połączone z ograniczeniami regulacyjnymi w zarządzaniu ofertą, wpłynie na obniżenie jakości i konkurencyjności sektora, wynika z raportu „Wpływ sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce”, opracowanego przez Arthur D. Little na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

E-administracja: Prezydent podpisał ustawę o aplikacji mObywatel, której celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji, podała Kancelaria Prezydenta.

Generatywna AI: 51% konsumentów i konsumentek zna najnowsze trendy w generatywnej AI i używało jej narzędzi. 35% jest świadomych istnienia AI, ale nie korzystało z niej w praktyce, wynika z raportu Capgemini „Dlaczego konsumenci kochają generatywną sztuczną inteligencję?”. Osoby z pokolenia baby boomers wykazują najwyższy poziom wykorzystania tego rodzaju narzędzi (53,5%). To więcej niż młodsi przedstawiciele i przedstawicielki pokoleń X (51,7%), Z (50,8%) i Milenialsów (50,2%). Użytkownicy i użytkowniczki wykorzystują generatywną AI najczęściej do tworzenia treści (52%) i brainstormingu (28%).

Cyberbezpieczeństwo: Cyberbezpieczeństwo ma dziś kluczowe znaczenie dla funkcjonowania szpitali i klinik. Niestety od dłuższego czasu rośnie liczba i intensywność ataków hakerskich na instytucje opieki zdrowotnej. Co tydzień dochodzi do blisko 1500 ataków na instytucje medyczne. W USA sektor medyczny znajduje się w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych, oceniają analitycy firmy Check Point Software.

Infrastruktura IT: Ponad czterech na dziesięciu liderów branży IT ankietowanych na całym świecie (42%) uważa, że istniejąca infrastruktura ich przedsiębiorstw nie jest w pełni przygotowana na wymagania technologii sztucznej inteligencji (SI), pomimo jej szerokiego zastosowania w różnych sektorach – tak pokazują badania raportu Equinix 2023 Global Tech Trends. Badanie pokazuje, że chociaż 85% firm dąży do korzyści płynących z SI, priorytetem pozostaje przygotowanie i budowa infrastruktury niezbędnej do jej obsługi. Sytuacja w Polsce wygląda podobnie: aż 82% ankietowanych deklaruje, że wykorzystuje lub planuje wdrożyć rozwiązania oparte na AI przede wszystkim w sektorze operacji IT, a aż 78% w cyberbezpieczeństwie. Według 72% ankietowanych AI wspiera lub będzie wspierać działania w obszarach związanych z R&D, sprzedażą i contact center.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Creotech Instruments: Zawarł porozumienie o współpracy z wiodącym koreańskim podmiotem sektora obronnego Hanwha Systems, podała spółka. Firma jest częścią Hanwha Group, jednego z największych konglomeratów przemysłowych w Korei Płd. Celem współpracy jest wykorzystanie potencjału technologicznego partnerów dla stworzenia wspólnej oferty produktowej dla sektora militarnego i przemysłowego.

Intel: Pomoc publiczna, jakiej Polska udzieli Intelowi na budowę fabryki półprzewodników w podwrocławskiej Miękini, nie będzie procentowo wyższa niż ta, której Amerykanie mogą się spodziewać od Niemców, poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Intel: Jest optymistycznie nastawiony co do możliwości szybkiego uzyskania zgody Komisji Europejskiej na budowę zakładu w podwrocławskiej Miękini i uruchomienia go w 2027 r., poinformował ISBnews country manager Intela na Polskę Michał Dżoga.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za maj br. wyniosły ok. 224 mln USD i były o ok. 33% wyższe r/r, podała spółka.

Asbis: Constantinos Petrides został powołany do rady dyrektorów jako dyrektor niewykonawczy, natomiast Hanna Kaplan – jako dyrektor wykonawczy. Kadencja owych członków rozpoczyna się 23 czerwca 2023 r. i potrwa do czerwca 2025 r.

Orange Polska: Celuje bardziej w nieduzy jednocyfrowy wzrost EBITDAaL niz w stabilizacje w 2023 roku. Utrzymuje sie dobry popyt na sprzet. Orange podtrzymuje zainteresowanie przejeciami małych operatów sieci swiatłowodowej oraz firm ICT. Od połowy lipca spółka wprowadzi podwyzki o 4% dla kilku tys. klientów stacjonarnego internetu z umowami na czas nieokreslony.

Związek Cyfrowa Polska: Powstał komitet ds. Metawersum z inicjatywy firmy Meta. Celem jest wykorzystać jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów gospodarki cyfrowej.

Intel: Zapowiedział inwestycję ponad 30 mld euro w niemiecką fabrykę chipów, z czego 10 mld euro ma pochodzić od rządu, podał mobileworldlive.

Brain Embassy: Marka coworkingowa na ten moment zapewni przestrzeń 4 startupom w ramach umowy na utworzenie inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC Poland). Dzięki niemu młode firmy otrzymają wsparcie w zakresie zarządzania, hostingu i innowacyjności, co podniesie ich szanse na sukces w pierwszej fazie rozwoju.

Syderal Polska: Zacieśnia międzynarodową współpracę z grupą Arobs i zmienia nazwę na Arobs Polska. Specjalizacją polskiej spółki jest rozwój systemów elektronicznych oraz oprogramowania na potrzeby sektora kosmicznego. Integracja z rumuńskim Arobsem ma poszerzyć kompetencje firmy o nowe branże, w tym motoryzację i systemy wbudowane.

Bolt, Starship Technologies: Podpisali umowę partnerską jako pierwszy krok w ramach współpracy między dwoma innowacyjnymi estońskimi firmami.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

XTPL: Po zakończeniu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Trigon Dom Maklerski, zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 133 zł za sztukę oraz zdecydował złożyć inwestorom oferty objęcia akcji w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej uchwałą emisyjną, tj. 275 000 walorów, podała spółka.

Asseco SSE: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 75,77 mln zł, z czego 65,51 mln zł pochodzi z ubiegłorocznego zysku, a 10,25 mln zł – z kapitału rezerwowego; oznacza to wypłatę 1,46 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 30 czerwca, zaś dzień wypłaty – na 13 lipca 2023 r.

Grupa WP: Zwyczajne walne zgromadzenie Wirtualna Polska Holding postanowiło zysk netto za 2022 r. w kwocie 83,77 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 73,24 mln zł. ZWZ postanowiło wyznaczyć dzień dywidendy na 4 lipca 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 11 lipca.

R-GOL: Innova Capital obejmie większościowy pakiet w spółce R-GOL, zajmującej się dystrybucją sprzętu dla entuzjastów piłki nożnej, profesjonalistów oraz klubów piłkarskich w Europie Środkowej i Wschodniej, a jej założyciel Marcin Radziwon pozostanie zaangażowany jako prezes zarządu i udziałowiec, podała Innova. Dzięki transakcji Innova rozszerzy swoje portfolio o kolejną inwestycję w sektorze technologicznym, tym razem w obszarze wyspecjalizowanego e-commerce. Będzie to druga transakcja zrealizowana w ramach funduszu Innova/7, który w ostatnim zamknięciu przekroczył ponad 324 mln euro.

TenderHut: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok 2022 w kwocie 2,65 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Action: Zawarł umowę dotyczącą nabycia łącznie 55,49% akcji Bron.pl oraz uzgodnił warunki nabycia dodatkowych 36,99% akcji w latach 2023, 2025 i 2026, podała spółka.

RelyOn Nutec: Globalny lider w dziedzinie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, inwestuje w Polsce i przejmuje GoRopes, cenione trójmiejskie centrum szkoleniowe specjalizujące się w kursach dla sektora energetyki wiatrowej. Inwestycja w Polsce to pierwszy projekt RelyOn w regionie Morza Bałtyckiego i kolejny krok w rozwoju oferty firmy dla dynamicznie rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej. „Z niecierpliwością czekamy na współpracę z liderem branży i rozwój oferty szkoleniowej w ramach grupy RelyOn Nutec. Dostrzegając, jak szybko nasza branża rozwija się w regionie Gdańska i całego Trójmiasta, wierzymy, że to idealny moment na zrobienie kolejnego kroku w rozwoju – powiedział Mateusz Archacki, współzałożyciel GoRopes.

Widmo Spectral Technologies: Polski startup deeptechowy otrzyma ponad 5,5 mln euro z unijnego programu EIC Accelerator na rozwój rozwiązania WIDMO Cities – skanowania podpowierzchniowego całych miast. Pieniądze zostały przyznane w formie finansowania mieszanego – grantu w kwocie 2,06 mln euro oraz komponentu inwestycyjnego (equity) w wysokości 3,5 mln euro. WIDMO Spectral Technologies jest jedyną spółką z Polski i jedną z trzech z Europy Środkowo-Wschodniej, która otrzymała dofinansowanie z tegorocznej drugiej wiosennej rundy tego prestiżowego programu. Łącznie 260 mln euro przyznane zostało 51 spółkom deeptechowym z 17 krajów.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Honor: Globalna marka technologiczna Honor ogłosiła swoje wejście do Polski i początek ekspansji, poinformował president Honor Europe Tony Ran.

Wasko: Oferta spółki zależna Wasko – Fonon – o wartości maksymalnie 13,16 mln zł brutto (wartość zamówienia podstawowego 11,86 mln zł, opcja 1,3 mln zł) została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe w przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: 'Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami’ realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”, podała spółka.

Plenti: Liczy na osiągnięcie ok. 200 tys. użytkowników na koniec bieżącego roku, poinformował CEO i cofounder Wojciech Rokosz. Uruchamia platformę Plenti Partners dla przedsiębiorców, którzy chcą zarabiać na wynajmie sprzętu elektronicznego.

Zalando: Zapowiada promowanie polskich marek na swojej platformie modowej w Europie Zachodniej, poinformował general manager platformy w CEE Daniel Rogiński.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) skierowały do Nokia Solutions and Networks – lidera konsorcjum wykonującego projekt „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1” – pismo z informacją o naliczeniu kar umownych wraz z notą obciążeniową. Łączna wartość wystawionej noty obciążeniowej to 28 086 672, 52 zł, poinformowało Wasko.

ElevenLabs: Wprowadziła zestaw nowych produktów sztucznej inteligencji głosowej (Generative Voice AI), umożliwiających każdemu stworzenie całego audiobooka na platformie w ciągu kilku minut, a także model wykrywania mowy AI. Firma pozyskała też 19 mln USD na kontynuację badań nad sztuczną inteligencją głosową i wdrażanie produktów wspierających takie branże, jak wydawnictwa, gry, rozrywka i aplikacje konwersacyjne, podała spółka.

XTPL: Potwierdziło zamówienie na dostawę urządzenia Delta Printing System, które dostarczy i uruchomi do końca 2023 r., podała spółka. Klientem jest laboratorium niemiecko-amerykańskiego konsorcjum rozwijającego sprzęt i oprogramowanie do zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, zlokalizowanego w Niemczech.

Grupa Play: W nowych ofertach Virgin Mobile operator proponuje dużą paczkę danych oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y. Wprowadzona nowość, czyli Plan S to opcja dla osób szukających atrakcyjnej oferty bez zobowiązań, zawieranej na czas nieokreślony. Za 20 zł miesięcznie klienci w abonamencie głosowym bez limitu otrzymują też 20 GB danych do wykorzystania.

XTPL: Zawarł umowę sprzedaży urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Northeastern w Bostonie, podała spółka. Wskazane urządzenie zostanie dostarczone i uruchomione w drugiej połowie 2023 r. Będzie ono służyło grupie badawczej BEST (ang. Bendable Electronics and Sustainable Technologies) w badaniach nad giętką elektroniką oraz „elektroniczną skórą” i ich zastosowaniem m.in. w robotyce, urządzeniach nanosznych (ang. wearables) czy rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości. Jest to druga transakcja sprzedaży urządzenia Delta Printing System na rynek USA, pierwsza do instytutu badawczego.

Avanade: Dostawca innowacyjnych rozwiązań w ekosystemie Microsoft uruchomił program edukacyjny dla liderów biznesu w zakresie strategicznego znaczenia innowacji i ich kluczowej roli w budowaniu konkurencyjności organizacji. Do pierwszej edycji „Szkoły Innowacji” zaproszono Bank Millennium. Program obejmuje trzymiesięczne szkolenie liderów korporacyjnych w zakresie strategicznych zagadnień w biznesie, takich jak nastawienie na rozwój, zrównoważony rozwój, generatywna sztuczna inteligencja oraz budowa ekosystemu innowacji.

myPhone: Polski producent elektroniki użytkowej wprowadził do portfolio nowe produkty w kategorii smartwatchy – modele Watch LS, Watch CL oraz Watch EL. W zależności od wybranego zegarka, użytkownicy będą mogli korzystać z takich funkcji, jak odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych, monitorowanie aktywności fizycznej oraz zapewnią dużo wartościowych informacji na temat naszego zdrowia, a także specjalny tryb dla kobiet.

KIG, Amazon: Wystartowała platforma cross-border.pl, czyli pierwszy w Polsce internetowy przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęcony tematyce międzynarodowej sprzedaży przez internet (cross-border e-commerce). Krajowa Izba Gospodarcza – autor projektu, oraz Amazon Polska – partner strategiczny, stawiają sobie za cele wsparcie polskich MŚP w ekspansji międzynarodowej, poprzez wykorzystanie możliwości, jakie niesie e-commerce oraz zwiększenie liczby polskich eksporterów w handlu transgranicznym.

Progress: Zaprezentował nową wersję bibliotek i narzędzi aplikacyjnych dla języków programowania .NET i JavaScript UI – Progress Telerik oraz Progress Kendo UI. Deweloperzy zyskują tym samym dostęp do: nowych arkuszy kalkulacyjnych, funkcji projektowania i dostosowywania wyglądu strony, obsługi .NET 8 Preview.

Vectra: Operator podał, że jest dostawcą najwyższej prędkości internetu w 27 miastach Polski na podstawie testów użytkowników SpeedTest.pl za I kwartał 2023 roku. To osiągnięcie to efekt konsekwentnej polityki rozbudowy infrastruktury i nieustannego dążenia do zagwarantowania jak najwyższej jakości usług.

Realme: Wprowadził na polski rynek smartfony: realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G. Pierwszy z nich wyposażony jest w aparat 200 MP SuperZoom OIS oraz w 4-krotny, bezstratny zoom. Oba telefony wyróżnia zakrzywiony ekran 120 Hz oraz wyjątkowe wzornictwo z wegańskiej skóry. Dodatkowo, marka realme zapowiedziała, że 23 czerwca wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon z serii C – realme C53, a w lipcu trafią do Polski nowe bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 5 Pro.

Canon Europe: Ogłosił odświeżenie gamy urządzeń wielofunkcyjnych i jednofunkcyjnych imageRUNNER oraz imageRUNNER ADVANCE DX. Urządzenia drukujące, zaprojektowane z myślą o zmieniających się potrzebach firm, zawierają również narzędzia wspierające pracę hybrydową.

Snapchat: Wprowadził zmiany istotne z punktu widzenia zarówno użytkowników, jak i marketerów, podał Httpool Polska, wyłączny partner reklamowy Snapchata na naszym rynku. Jedną z nowości jest nowy layout reklam, wprowadzany w ramach globalnej strategii Snapchata „High Intent Interaction”, której celem jest poprawa jakości interakcji w reklamach oraz optymalizacja produktów reklamowych pod kątem celów performance. Jednocześnie soczewki Snapchata trafiają na platformę Microsoft Teams; z kolei w samym Snapchacie pojawia się My AI, napędzany najnowszą wersją technologii GPT od OpenAI.

Huawei CBG Polska: Ogłosił premierę Huawei Watch 4 Pro i Huawei Watch 4 – innowacyjnych smartwatchy o futurystycznej estetyce, wyposażonych w zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji. Oba zegarki serii Watch 4 stworzone są z wytrzymałych materiałów sprawiających, że są nie tylko bardzo eleganckie, ale też odporne na uszkodzenia.

Infinix: Ogłosił światową premierę modelu smartfona NOTE 30 VIP.

Siemens Digital Industries Software: Firma Maeve Aerospace B.V. przyjęła portfolio oprogramowania i usług Siemens Xcelerator, aby pomóc w rozwoju Maeve 01 – całkowicie elektrycznego samolotu pasażerskiego nowej generacji o zerowej emisji. Maeve 01, zaprezentowany podczas Paris Air Show, umożliwia ponad 40 pasażerom podróżowanie w zasięgu 250 mil morskich przy zerowej emisji spalin.

Tameshi: Firma specjalizująca się w migracjach do chmury AWS dla dużych przedsiębiorstw i sektora finansowego oraz GFT, pionier transformacji cyfrowej, rozpoczęły współpracę, której celem jest umożliwienie wykorzystania pełnego potencjału biznesowego chmury AWS (Amazon Web Services) w zakresie skalowania biznesu, szybszego dostarczania innowacji i optymalizacji kosztowej.

Banki spółdzielcze SGB: Udostępniają swoim klientom usługę Visa Mobile – nową metodę płatności kartami Visa w internecie, z wykorzystaniem aplikacji SGB Mobile.

OVHcloud: Reorganizuje portfolio narzędzi VMware z zakresu Hosted Private Cloud. Nowa oferta, VMware on OVHcloud, została starannie dostosowana do potrzeb integratorów systemów informatycznych, dostawców SaaS, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Zmiany są odpowiedzią na kluczowe wyzwania związane z przenoszeniem starszych aplikacji do chmury, opracowywaniem nowoczesnych aplikacji oraz tworzeniem strategii multicloud.

Apple: Udostępnił nowe narzędzia programowe i technologie, które pozwalają deweloperom kreować w aplikacjach przełomowe doświadczenia z wykorzystaniem Apple Vision Pro – pierwszego sprzętu Apple opartego na przestrzennych modelach komputerowych. Vision Pro wyposażono w visionOS, czyli pierwszy na świecie system operacyjny bazujący na modelach przestrzennych. Urządzenie pozwala użytkownikom na interakcje z cyfrowymi treściami w ich otoczeniu w najbardziej naturalny i intuicyjny sposób – za pomocą oczu, rąk i głosu.

Zyxel Networks: Wprowadził do sprzedaży kompletną serię produktów Zyxel Mesh Wi-Fi 6 opracowanych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na usługi triple-play (TV/wideo na żądanie, voice-over-IP, internet).

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Przedstawił innowacje w obszarze chmury hybrydowej podczas swojej flagowej konferencji HPE Discover w Las Vegas. Kolejne nowości zostały wprowadzone do platformy HPE GreenLake w obszarze chmury hybrydowej, chmury prywatnej i ekosystemu partnerskiego. Ponadto firma wchodzi na rynek sztucznej inteligencji dostarczanej w chmurze.

Źródło: ISBnews