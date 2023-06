Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26-30 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Dostęp do internetu: Z internetu stacjonarnego w 2022 r. korzystało 63,2% gospodarstw domowych, co oznacza, że penetracja usługami wzrosła o 3,4 pkt proc. r/r, wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Penetracja usługą internetu mobilnego wyniosła 202,4% w ub.r. i była o 3,7 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej.

Telefonia mobilna: Operatorzy odnotowali w swoich bazach 59,28 mln kart SIM (w tym M2M) na koniec 2022 r. (tj. o 4,8% więcej niż rok wcześniej), co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 157% (wzrost o 8,3 pkt proc. r/r), wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Rynek telekomunikacyjny: Przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej spadły o 0,4% r/r i wyniosły 40,63 mld zł w 2022 r., wynika z „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2022 r.” Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Kompetencje cyfrowe: Z tezą, że w najbliższej przyszłości kluczową rolę na rynku pracy będą odgrywać kompetencje cyfrowe, zgadza się 70% Polaków, wynika z badania Pracuj.pl pt. „Kariera w cyfrowym świecie: dynamiczna ewolucja rynku pracy”. Sześciu na dziesięciu respondentów uważa, że jeśli nie będą nabywać nowych kompetencji cyfrowych, to coraz trudniej będzie im znaleźć nową pracę, a nawet utrzymać aktualne stanowisko. Co więcej, 35% Polaków obawia się wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji oraz automatyzacji procesów związanych z ich obecnym miejscem pracy.

E-banking: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 42,28 mln na koniec I kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 5,83% r/r i 0,74% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,75 mln (wzrost o 4,36% r/r i 3,34% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Cyberbezpieczeństwo: 86% Polaków deklaruje, że potrafi rozpoznać fałszywy e-mail, sms lub telefon, w którym przestępcy podszywają się pod znaną firmę lub instytucję. Ale absolutną tego pewność ma tylko co piąty ankietowany, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych. Znacznie gorzej wypadamy, gdy trzeba zareagować na kradzież danych osobowych. O tym, jakie działania należy podjąć w takiej sytuacji, wie niespełna 56% respondentów. W przypadku wycieku danych z serwisu lub aplikacji, w której ma się konto, 45% ich posiadaczy wiedziałoby jak się zachować.

Cyberbezpieczeństwo: 42% Polaków chciałoby korzystać ze zdalnej weryfikacji tożsamości podczas załatwiania spraw urzędowych, takich jak składanie deklaracji i wniosków (np. o kartę dużej rodziny), wynika z badania KIR i ZBP. Polacy dostrzegają także korzyści w zastosowaniu e-tożsamości także u komercyjnych usługodawców.

Cyberbezpieczeństwo: Według danych raportu „Statista’s Cybersecurity Outlook”, globalne koszty cyberataków wzrosną z 8,44 mld USD w 2022 roku do 23,84 mld USD w 2027 roku. Zdarza się, że firmy nie są w stanie finansowo podnieść się po ataku. Głównym problemem są tutaj skradzione lub zniszczone dane, których nie można odzyskać po ingerencji cyberprzestępców. Jednak dzięki chmurze i jej rozwijającej się technologii odzyskiwania danych, sytuacja przestała być beznadziejna.

Rynek IT: Fortinet zaprezentował raport z wynikami globalnego badania „2023 State of Zero Trust”, w którym wzięli udział również respondenci z Polski. Kluczowe wnioski to m.in.: obecnie nad wdrożeniem strategii zero trust pracuje 66% ankietowanych; 48% respondentów wskazało, że najważniejszą kwestią do rozwiązania jest brak integracji między rozwiązaniami zero trust wdrożonymi lokalnie i w chmurze; wdrażanie rozwiązań od wielu dostawców skutkowało nowymi lukami w zabezpieczeniach oraz wysokimi kosztami operacyjnymi.

Telekomunikacja: Szacuje się, że wartość rynku usług sieciowych w zakresie stacjonarnej transmisji danych dla przedsiębiorstw w 2023 r. wyniesie prawie 134 mld USD (wzrost o 2,6 proc.). Inwestycje rosną, bo dotychczasowa infrastruktura sieciowa wymaga rewizji, zdradzają eksperci. Raport jest częścią rankingu Gartnera Magic Quadrant for Network Services, którego światowym liderem po raz dziesiąty z rzędu zostało NTT.

Rynek IT: Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Webcon, 85% amerykańskich CIO potwierdza, że aplikacje budowane na platformach low-code są kluczowe dla ich organizacji. Co więcej, 84% z nich wskazuje, że w najbliższych 2 latach low-code jeszcze zyska na znaczeniu. Eksperci Webcon zaznaczają, że zapotrzebowanie na tę technologię rośnie również w Polsce.

Rynek IT: Nawet 35% aplikacji produkcyjnych w branży motoryzacyjnej ma w tym roku bazować na chmurze. Według danych IDC tylko 1 na 10 firm z branży automotive uważa, że jest przygotowana na korzystanie z danych z urządzeń IoT do wspierania swoich procesów decyzyjnych. Jak wskazuje firma OpenText, znaczna część firm dysponuje przestarzałą infrastrukturą i systemami o ograniczonej funkcjonalności. Może to powodować przestoje w wymianie danych pomiędzy producentami a kontrahentami oraz zwiększać ryzyko awarii.

Technologie: Polska Agencja Kosmiczna uruchamia pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. Jest to pierwsza w kraju platforma, która integruje bazy danych z serwisów monitoringowych, produkty satelitarne, narzędzia analityczne oraz udostępnia usługi i serwisy oparte na danych satelitarnych. NSIS monitorować zmiany klimatu i wdrażać działania zaradcze, kontrolować stan środowiska, prowadzić gospodarkę leśną i wodną, jak również planować uprawy rolne oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Pomoże podejmować długoterminowe decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, rozwoju komunikacji miejskiej i transportu oraz monitorowania jakości powietrza. Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie wsparciem dla administracji pod kątem planowania strategicznych inwestycji, czy zarządzania kryzysowego. Poprzez integrację różnego rodzaju zobrazowań i wyników ich analiz, będzie kompleksowym źródłem informacji o stanie środowiska, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, podczas których szybka reakcja jest kluczowa.

Technologie w IT: Inwestowanie w technologię ma na celu przyspieszenie wzrostu i zwiększenie sprzedaży. Jednakże wyniki globalnego badania Gartnera pokazuje, że wzrasta odsetek firm, które są rozczarowane swoimi inwestycjami w IT. Negatywne doświadczenia lub niespełnione oczekiwania deklaruje aż 60 proc. ankietowanych, w 2020 było to 54 proc. Powodem rozczarowania najczęściej związany jest z poczuciem, że zakup nie spełnił pokładanych oczekiwań lub nie przyniósł zamierzonych korzyści.

Cyberbezpieczeństwo: Według Unit 42, 75% cyberataków jest dziełem niezadowolonych byłych pracowników. Sytuacja jest na tyle poważna, że FBI i Amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa Infrastruktury Cyberbezpieczeństwa (CISA) wydały alert dotyczący cyberbezpieczeństwa, w którym ostrzegają pracodawców o problemie. Jednocześnie badanie PasswordManager wykazało, że aż 58% byłych pracowników nadal może korzystać z haseł poprzedniej firmy. Ekspert Vectra AI zwraca uwagę na konieczność wdrożenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa. PasswordManager.com w marcu tego roku przeprowadził ankietę, która wykazała, że 58% respondentów stwierdziło, że po odejściu nadal może używać haseł swojej poprzedniej firmy. Jeden na trzech ankietowanych przyznał, że korzysta z takiego dostępu od ponad dwóch lat, co jest bardzo niepokojące. Wiedza na temat tego, kto uzyskuje dostęp do kont i usług powinna być kluczowa dla każdej organizacji. „Usunięcie dostępu byłych pracowników do systemów jest krokiem koniecznym, jeśli chcemy ograniczenia ryzyka przyszłych naruszeń danych lub innych incydentów związanych z bezpieczeństwem. To po prostu dobra higiena bezpieczeństwa – podkreśla Christian Putz. Country Manager w Vectra AI, dostarczającej rozwiązania cyberbezpieczeństwa oparte o zaawansowaną AI.

Praca w IT: Na rynku pracy widać bardzo duży wzrost zainteresowania stanowiskami związanymi ze sztuczną inteligencją, jak wynika z danych portalu No Fluff Jobs sztuczna inteligencja od dawna znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych specjalizacji IT. W ciągu ostatniego roku mediana widełek oferowanych w ogłoszeniach wynagrodzeń na UoP wzrosła o 13-29 proc., a na B2B aż o 63-49 proc.; liczba wyszukań przez użytkowników i użytkowniczki hasła „Machine Learning” wzrosła w ciągu roku o 89 proc., a „NLP” (natural language processing – przetwarzanie języka naturalnego) aż o 195 proc.; w sumie ogłoszenia z kategorii AI przegląda obecnie o 68 proc. więcej osób niż przed rokiem, a na jedną ofertę przypada średnio 30 aplikacji. „Nie da się ukryć, że dziś, przy takim zainteresowaniu dziedziną AI, specjaliści(-tki) z tego zakresu mogą liczyć na szybki wzrost wynagrodzeń. Widełki na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie powoli nie robią już tu wrażenia, a na No Fluff Jobs zdarzały się nawet oferty przekraczające 100 tys. zł netto miesięcznie na umowie B2B. To oznacza, że specjalizacja AI daje szansę, by po roku pracy stać się milionerem, ale coś za coś – oferty za takie stawki to zazwyczaj duże wymagania: doktorat z konkretnej dziedziny, 10 lat doświadczenia z deep learningiem, sukcesy w trenowaniu konwolucyjnych sieci neuronowych itp.” – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Telekomunikacja: Jak wynika z najnowszych danych Ericsson Mobility Report sytuacja geopolityczna i widoczne spowolnienie makroekonomiczne na niektórych rynkach nie zatrzymało inwestycji w 5G w skali globalnej. Najdynamiczniej zmieniającym się regionem, cechującym się wysokim tempem wdrożeń 5G był według czerwcowego raportu rynek indyjski. Subskrypcje 5G w Indiach osiągnęły około 10 milionów do końca 2022 roku i szacuje się, że do końca 2028 roku będą stanowić około 57 procent subskrypcji mobilnych w tym kraju, co czyni go najszybciej rozwijającym się regionem 5G na świecie. Najnowszy Ericsson Mobility Report pokazuje również, że wzrost subskrypcji 5G w Ameryce Północnej był wyższy od prognoz. Pod koniec 2022 r. region ten miał najwyższą globalną penetrację subskrypcji 5G, wynoszącą 41 procent. W skali globalnej liczba subskrypcji 5G nadal rośnie i prognozuje się, że do końca 2023 r. osiągnie 1,5 miliarda. Globalny ruch danych w sieciach mobilnych cechuje tendencja wzrostowa, a miesięczne, średnie globalne wykorzystanie na smartfon przekroczy 20 GB do końca 2023 roku. Raport firmy Ericsson pokazuje również ciągły wzrost przychodów na wiodących rynkach 5G.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Molecure: Ocenia, że współpraca z partnerem komercyjnym specjalizującym się w rozwoju algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji (AI) ruszy w pełnym wymiarze we wrześniu i wtedy też spółka poda więcej szczegółów, poinformował prezes Marcin Szumowski. Pierwszych efektów Molecure spodziewa się po roku.

SatRev: Spółka space-tech, której jednym z inwestorów jest firma inwestycyjna JR Holding, rozwija technologię satelitów umożliwiających obrazowanie powierzchni ziemi w wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu niewielkiej masy i wielkości satelitów, poinformował ISBtech prezes i współzałożyciel SatRev Grzegorz Zwoliński. W 2024 roku spółka chce, żeby system satelitarny był już operacyjny i zaczął dostarczać zdjęcia z orbity m.in. dla partnerów w USA.

Eurocash: Rada nadzorcza Grupy podjęła uchwałę o powołaniu Szymona Mitoraj na stanowisko członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar cyfryzacji w Grupie Eurocash od 1 października 2023 r., podała spółka.

MedApp: Prowadzi pierwsze rozmowy na temat świadczenia przez spółkę zależną MedApp AI usług w zakresie R&D związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym, poinformował ISBnews prezes MedApp Krzysztof Mędrala. Spółka chce oferować usługi w zakresie AI na rynkach międzynarodowych, jeśli uda jej się pozyskać środki umożliwiające rozwój MedApp AI, dodał.

42 Warsaw: W Warszawie rusza 49. na świecie kampus, którego uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę programistyczną w trakcie programów, przy pracy zespołowej o wartości ok. 50 tys. zł na osobę. Partnerem polskiej edycji przedsięwzięcia jest Fundacja Wolność Wyboru operatora Play. Rejestracja do Kampus 42 Warsaw właśnie się rozpoczęła.

Netwise: Do polskiego butiku konsultingowego i wdrożeniowego strategii CRM dołączył Krystian Drozd. W firmie będzie odpowiadał za relacje z klientami w obszarze doradztwa technologiczno-biznesowego. „Stworzyliśmy nowe stanowisko menedżerskie, aby wzmocnić obszar konsultingu biznesowego. Nie chcemy ograniczać się wyłącznie do pełnienia roli dostawcy technologicznego rozwiązań CRM oraz partnera przy projektowaniu i wdrożeniu takich systemów. Nasze możliwości są znacznie szersze i obejmują m.in. strategiczne wsparcie w zakresie inteligentnego zarządzania relacjami z klientami – tłumaczy Jakub Skałbania, Chief Growth Officer w Netwise S.A.

IMS: Podpisał umowę na powstanie studia nagraniowego Closer Music w obiekcie DMI w Las Vegas, USA.

Ekipa Holding: Kamil Gemra został członkiem rady nadzorczej spółki w miejsce Januarego Ciszewskiego.

ExtraHut: Do zarządu weszli Dariusz Sawicki – dotąd dyrektor operacyjny (COO) oraz Tomasz Kulczycki – szef działu UX (Head of UX).

Takeaway: Magda Stępniak, członek zarządu Takeaway Express w Polsce, spółki odpowiedzialnej za logistykę dostaw serwisu Pyszne.pl, awansowała w międzynarodowych strukturach grupy Just Eat Takeaway.com.

Learning Passport: Platforma e-learningowa firmy Microsoft i UNICEF została oficjalnie zainaugurowana, aby wesprzeć edukację włączającą uchodźców do polskiego systemu edukacji. Polska została pierwszym krajem na świecie, który uruchomił wersję tego narzędzia uwzględniającą kursy z umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji międzykulturowej oraz pracy z dziećmi z Ukrainy dotkniętymi traumą wojenną.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Nexera: Kupiła infrastrukturę światłowodową od Grupy Alfanet, tj. od @Alfanet oraz Alfaszybkinet, operujących na terenie województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, a także w mniejszej części opolskiego. Pozyskana sieć obejmuje blisko 60 tys. gospodarstw domowych, a korzysta z niej ponad 19 tys. klientów. Jest to ósma i do tej pory największa tego rodzaju transakcja hurtowego operatora światłowodowego.

Spyrosoft: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2022 r., w kwocie 12 599 749,81 zł na kapitał zapasowy.

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze zdecydowali, że zysk netto spółki za 2022 r. w wysokości 1,25 mld zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Answear.com: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia przeznaczyć 25,39 mln zł z zysku spółki za 2022 r., wynoszącego łącznie 25,87 mln zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych, zaś pozostałą kwotę zysku, tj. 481 tys. zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Orange Polska: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 459,33 mln zł, co oznacza wypłatę 0,35 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca, a dzień wypłaty – na 20 lipca 2023 r. Dywidendą objętych jest 1 312 357 479 akcji.

Digital Network: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,73 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę z zysku, tj. 4,51 mln zł, przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 5 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 13 lipca 2023 r.

Skriware: Podpisało list intencyjny z duńską spółką Shape Robotics, podała spółka. Zgodnie z zapisami niewiążącego listu intencyjnego planowane jest objęcie przez akcjonariuszy Skriware akcji w Shape Robotics w zamian za akcje w Skriware. Celem inicjatywy jest uzyskanie przez polską spółkę silnego wsparcia w międzynarodowej ekspansji i zajęcia przez nią pozycji centrum rozwoju oprogramowania w sektorze edtech.

Symfonia: Dostawca oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego, będący spółką portfelową funduszu private equity MidEuropa pozyskał nowego większościowego inwestora – globalny fundusz private equity Accel-KKR specjalizujący się w inwestycjach w sektorze technologicznym, podał fundusz MidEuropa.

Play: Redge Technologies, wchodzący w skład grupy Play, nabył większościowy pakiet udziałów w startupie Vestigit od założyciela spółki oraz funduszu Venture Capital RKKVC , podało Redge.

STS Holding: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 42,26 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. 0,27 zł na akcję wypłaconych już w październiku 2022 r. w ramach zaliczki na dywidendę. Pozostała część zysku za ub.r. w kwocie 86,34 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy. Wcześniej zarząd rekomendował przeznaczenie na dywidendę 86,2 mln zł, czyli 0,55 zł na akcję.

SatRev: Spółka space-tech, której jednym z inwestorów jest firma inwestycyjna JR Holding, w ciągu 2-3 tygodni może podjąć decyzję w kwestii pozyskania finansowania i wejścia na giełdę. Nie wyklucza GPW, poinformował ISBtech prezes i współzałożyciel Grzegorz Zwoliński. Jednym z kluczowych dla spółki projektów jest realizacja konstelacji 1 tys. satelitów.

IMS: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 6 781 758,06 zł, tj. 0,21 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 32 294 086 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 5 lipca, zaś termin wypłaty dywidendy – na 19 lipca 2023 roku.

Ailleron: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,36 mln zł ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym na dywidendę, tj. o wypłacie 1 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 27 września, a dzień wypłaty dywidendy na 18 października 2023 roku.

K2: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 14,47 mln zł z czego 12,61 mln zł pochodzi z ubiegłorocznego zysku spółki, zaś 1,86 mln zł z kapitału zapasowego, podała spółka. Grupa K2 wypłaciła w październiku zaliczkę na poczet dywidendy 4,64 mln zł czyli 2 zł na akcję, pozostało zatem do wypłaty 9,83 mln zl czyli 4 zl na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 4 lipca, zaś dzień wypłaty na 4 października 2023 r.

Inovo VC: Pozyskało 105 mln euro (ok. 470 mln zł) do trzeciego funduszu early-stage, podał fundusz. Do prywatnych inwestorów, którzy ulokowali w nim ponad 55 mln euro, dołączyły takie instytucje jak IFC z Grupy Banku Światowego, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz PFR Ventures.

Kino Polska TV: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 6,94 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, tj. wypłacie 0,35 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 13,29 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 23 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia br.

Grupa ATM: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 21,92 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co daje 0,26 zł na akcję, podała spółka. 6,7 mln zł zostało wypłaconych tytułem zaliczki na poczet dywidendy w grudniu ub.r., (0,08 zł na akcję), co oznacza, że do wypłaty pozostaje 0,18 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 3 lipca, a dzień wypłaty na 7 lipca 2023 roku.

R22: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 13,16 mln zł (z czego 6,7 mln zł to ubiegłoroczny zysk spółki, zaś 6,46 mln zł pochodzi z kapitału zapasowego), co daje 0,93 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień dywidendy ustalono na 30 sierpnia, zaś dzień wypłaty na 4 września 2023 r.

Fliko: Cyfrowa platforma do kompleksowego zarządzania nieruchomościami uzyskała wsparcie funduszu inwestycyjnego Czysta3.VC na blisko 1 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które ułatwią użytkownikom końcowym zgłaszanie usterek w nieruchomościach.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech: European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) podpisało umowy, które pozwolą sześciu wybranym lokalizacjom, w tym Polsce, na obsługę i integrację sieci komputerów kwantowych w Europie. W konsorcjum odpowiedzialnym za przygotowanie komputera kwantowego na terenie Polski znajduje się Creotech Instruments, podała spółka.

DataWalk: Zawarł umowę z partnerem pośredniczącym w sprzedaży i wdrożeniu platformy analitycznej DataWalk w wybranych jednostkach polskiej administracji publicznej, podała spółka.

DataWalk: DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie z Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk, podała spółka.

Amazon: Wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP za pośrednictwem sklepów Amazon wyniosła 4,4 mld zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, podała platforma. Ponad 75% polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej.

InPost: Grupa osiągnęła liczbę 5 tys. punktów PUDO i maszyn Paczkomat w Hiszpanii, podała spółka. Tym samym posiada największą sieć własnych punktów dostaw i odbioru w tym kraju.

Creotech: Projekt konsorcjum, w skład którego wchodzi Creotech Instruments, o tytule „Reacts: Responsive European Architecture for Space” został wybrany do finansowania w ramach The European Defence Fund (Europejski Fundusz Obrony), podała spółka. Koordynatorem całego projektu jest DLR Deutsches Zentrum Fur Luft Und Raumfahrt (Niemiecka Agencja Kosmiczna).

Asbis: Otworzył w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, pierwszy w tym kraju salon iSpace, który będzie miał status Apple Authorized Reseller. Otwarcie salonu jest potwierdzeniem, że Asbis inwestuje w Mołdawii, czyniąc z niej ważny rynek dla regionu i dla swojej strategii sprzedaży detalicznej, podała spółka.

Nomios Poland: Spółka podpisała z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienie o współpracy w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), które wpisuje się w politykę propagowania świadomości o cyberbezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach. „Nasze partnerstwo w ramach Programu PWCyber ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych instytucji publicznych i prywatnych. Wraz z innymi podmiotami wchodzącymi w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa tworzymy spójny system, pozwalający na podejmowanie działań zarówno przeciwdziałającym zagrożeniom, jak i zapewniającym skuteczne reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa” – powiedział prezes Jacek Wojdal. Program PWCyber jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń, aby m.in. zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W programie uczestniczy obecnie 31 firm technologicznych (polskich i zagranicznych).

Erli.pl: Marketplace zarejestrował 2-milionowego klienta na swojej platformie. Wynik ten firma wypracowała w 2,5 roku od rozpoczęcia działalności. Platforma pojawiła się również po raz pierwszy w swojej historii w zestawieniu TOP10 najpopularniejszych w Polsce stron zakupowych. Strategia firmy zakłada, że do końca bieżącego roku liczba klientów zwiększy się do 3 mln, a baza sklepów do ponad 20 tys.

Auchan Polska: Sieć uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny sklep innowacyjnego konceptu Auchan GO. Nowy, bezobsługowy sklep jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, oferuje przy tym typową dla sieci ofertę, także produktów świeżych. Zastosowane w sklepie zaawansowane rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji zapewnia partner strategiczny projektu – firma Trigo. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym sklep Auchan Go został w pełni otwarty dla konsumentów, po testach konceptu przeprowadzonych we Francji.

Netskope: Wprowadził na rynek kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych, które pomaga przedsiębiorstwom bezpiecznie zarządzać korzystaniem przez pracowników z ChatGPT i innych generatywnych aplikacji AI, takich jak Google Bard i Jasper. W ramach platformy Intelligent Security Service Edge (SSE) Netskope umożliwia bezpieczne korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji dzięki unikalnym, opatentowanym technikom ochrony danych, których nie można znaleźć na innych platformach SSE.

mPay: Wprowadził kilka nowości, w tym usługę, dzięki której użytkownicy mogą szybko opłacić rachunki z poziomu aplikacji. W jednym miejscu sprawdzą też aktualne informacje o opłatach z systemu bilingowego różnych dostawców i zapłacą za wszystkie lub wybrane faktury.

Cisco: Zmienia sposób, w jaki ludzie pracują dzięki nowej, potężnej technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Firma wykorzysta duże modele językowe (LLM) w swoim portfolio rozwiązań do współpracy i cyberbezpieczeństwa, aby pomóc organizacjom zwiększyć produktywność i uprościć pracę ich pracowników w modelu hybrydowym.

IBM, The All England Lawn Tennis Club: Ogłosili wprowadzenie nowych narzędzi cyfrowych dla fanów Wimbledonu. Wśród nowości pojawi się m.in: Funkcjonalność korzystająca z generatywnej sztucznej inteligencji IBM watsonx, dzięki której tworzone będą komentarze do wszystkich najważniejszych fragmentów wideo z meczów Wimbledonu.

– Po raz pierwszy w historii tenisa, dzięki modułom statystycznym rozwiązania IBM AI Draw Analysis można będzie sprawdzić, jak wygląda najkorzystniejsza ścieżka dla gracza, od momentu losowania aż do potencjalnego finału.

PayPal: Wprowadził niedawno w Stanach Zjednoczonych klucze dostępu (passkeys) na urządzeniach Apple oraz z systemem Android jako nową, łatwą i bezpieczną metodę logowania. Od dzisiaj PayPal wprowadza klucze dostępu dla pierwszych kwalifikujących się użytkowników korzystających z urządzeń Apple i Google Android także w Polsce.

IS–Wireless: Wybrany jako dostawca prywatnej sieci 5G dla Przemysłu 4.0 w Niemczech Konsorcjum liderów niemieckiego przemysłu pod nazwą CampusDynA, w skład, którego wchodzą Gestalt Robotics, T-Systems, OSRAM, Fraunhofer oraz Werner-von-Siemens Center (WvSC) for Industry and Science, wybrało IS-Wireless na dostawcę sieci 5G w modelu Open RAN. Zostanie ona uruchomiona w Berlinie w bieżącym roku.

ZTE: Producent ma aktualnie w Polsce w swoim portfelu produktowym droższe smartfony z linii gamingowej Nubia Redmagic oraz flagowce serii Axon. Po 8 latach przerwy, ZTE powraca na polski rynek z propozycją 8 nowych modeli smartfonów z serii Blade.

ExtraHut: Agencja digital product design & development zaprojektowała nowy serwis dla Grenton, polskiego dostawcy profesjonalnego systemu smart home.

Samsung: Funkcja SeeColors, pozwalająca na wybranie różnych ustawień kolorów w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia widzenia barw, zapewniając lepsze wrażenia wizualne, będzie dostępna w telewizorach z 2023 roku: Neo QLED, QLED, OLED oraz Smart Monitor i gamingowym monitorze Odyssey OLED G9.

Software République: Ekosystem otwartych innowacji, stworzony przez sześć dużych firm (Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics, Thales) w dwa lata po powstaniu zaprezentowało na targach Viva Technology 2023 światową premierę innowacyjnej koncepcji mobilności opartej na współpracy. W tym celu wykorzystuje funkcjonalne i innowacyjne technologie, które są ucieleśnieniem jego wizji mobilności jutra skupionej na użytkowniku. To H1st vision (Human First vision).

Kyndryl: Niezależny dostawca usług dla infrastruktury IT, rozszerza swoje portfolio o działania w obszarze Cybersecurity Incident Response and Forensics (CSIRF). Nowa usługa ma pomóc firmom proaktywnie przygotować się i odpowiednio reagować na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa IT.

Snowflake: Podczas dorocznej konferencji Summit 2023, firma SAS ogłosiła, że platforma SAS Viya jest teraz dostępna w Snowflake Data Cloud dzięki nowej technologii Snowpark Container Services. Snowpark Container Services zapewnia bezpieczny dostęp do SAS Viya setkom istniejących klientów obydwu firm oraz nowym użytkownikom, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swoich danych.

Snowflake: Ogłosił rozszerzenie partnerstwa z Microsoft. Umożliwia ono między innymi nowe integracje produktowe w zakresie sztucznej inteligencji, tworzenia aplikacji o niskim kodzie/bez kodu (low-code/no-code) i zarządzania danymi. Obie organizacje wdrożą również nowe programy w celu ulepszenia wspólnych strategii wejścia na rynek i poprawy współpracy, dostarczając zbiorcze rozwiązania bezpośrednio do klientów. W ramach partnerstwa Snowflake zwiększy swoje zaangażowanie w Azure (Azure OpenAI i Azure ML), a obie firmy będą razem wspierać działania związane z wejściem na rynek.

Advantech: Wprowadza na rynek moduł AMAX-5070 ModBus/TCP, zapewniający prostą i solidną integrację fabrycznych systemów IT/OT. System ten wyróżnia się wysoką wydajnością – agreguje dane ze wszystkich podłączonych modułów I/O.

Clear Channel Poland: Polski oddział światowego lidera reklamy zewnętrznej oraz Pure City rozpoczęli współpracę w zakresie usług zgodnych z ESG. „Dzięki przystąpieniu do UN Global Compact Network oraz współpracy z tak odpowiedzialną w zakresie ESG marką jak Clear Channel oferujemy naszym klientom, partnerom i społecznościom lokalnym unikalne możliwości kreatywnej, elastycznej i efektywnej komunikacji pro-ekologicznej i pro-klimatycznej. Zgodnie z celami przyświecającymi naszej organizacji będziemy dążyli do zwiększania liczby „zielonych” nośników reklamowych na polskim rynku” – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Honor: Model Honor 90 zajął pierwsze miejsce w rankingu DXOMARK w kategorii „wyświetlacz” pośród smartfonów ze swojego segmentu. Test DXOMARK ocenia wydajność ekranu w sześciu obszarach: czytelność, kolor, wideo, ruch, dotyk i artefakty. HONOR 90 zdobył aż 140 punktów, dzięki czemu otrzymał złote wyróżnienie „Display Gold Label”, zajmując wysoką pozycję w globalnym rankingu wyświetlaczy.

Progress: Zaprezentował najnowszą wersję oprogramowania WhatsUp Gold, które pomaga administratorom IT monitorować, mierzyć i rozwiązywać problemy z infrastrukturą, a także śledzić wydajność aplikacji i ruch sieciowy.

Mindshare: Wprowadza Synapse – zestaw narzędzi (opartych na machine learning) mających wspierać planowanie i optymalizację kampanii i budowanie długofalowych strategii reklamowych. W odróżnieniu od wielu narzędzi wcześniejszej generacji, Synapse jest zorientowany w pierwszej kolejności na kluczowe wskaźniki biznesowe i marketingowe klientów, takie jak sprzedaż lub equity marki, a nie jedynie na parametry mediowe, takie jak zasięg czy koszt dotarcia.

Elitmind: Otrzymał nagrodę Microsoft Country Partner of the Year w Polsce za rok 2023. Partner dostarcza ponad 300 rozwiązań z obszaru danych i sztucznej inteligencji.

PrestaShop: Nawiązał współpracę z Klaviyo – platformą automatyzacji marketingu i danych klientów. Firmy stworzyły rozwiązanie PrestaShop Automation with Klaviyo, które umożliwia sprzedającym online: dostarczanie klientom spersonalizowanych doświadczeń; zwiększanie konwersji dzięki zaawansowanym możliwościom automatyzacji; dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym.

OPPO: Zapowiedziało polską premierę najnowszej generacji serii Reno – Reno10 na 18 lipca w Warszawie. Dwa debiutujące modele – Reno10 Pro 5G oraz Reno10 5G wprowadzą nową jakość w mobilnej fotografii portretowej.

Mazzoni: Rozpoczął projekt instalacji systemu ERP Impuls EVO hostowanego z platformy Oracle Cloud Infrastructure, aby zwiększyć szybkość i sprawność swoich procesów produkcyjnych.

Ultima Ratio: Platforma arbitrażowa pozwala zdalnie podpisywać dokumenty po sprawdzeniu tożsamości stron przez profil zaufany. Startup WeSub m.in.: podpisuje w ten sposób umowy subskrypcji sprzętu komputerowego, telefonów a nawet mobilnych kawiarni. Jeżeli z takich umów wynikają następnie jakieś spory, Ultima RATIO pozwala na ich szybkie rozwiązanie, a wyroki, zamiast sądów państwowych, wydają bowiem arbitrzy gospodarczy Ultima RATIO. Sprawy toczą się wyłącznie online, a ich wynik jest wiążący dla obu stron. Dzięki temu, w WeSub usprawniono proces windykacji i ograniczono koszty związane ze sprawami sądowymi.

WithSecure: Działająca w obszarze cyberbezpieczeństwa firma zamierza zmniejszać ilość energii zużywanej przez swoje oprogramowanie. To inicjatywa, do której zaprasza także innych przedstawicieli branży IT oraz ekspertów ze środowiska naukowego. W ramach programu: firma będzie prowadzić systematyczny pomiar poboru energii przez oprogramowanie; programiści zostaną przeszkoleni w zakresie tworzenia „wydajnego” energetycznie kodu.

Asus: Przedstawił nowy Zenfone 10, najnowszą generację 5,9-calowego smartfona. Zenfone 10 zwiastuje nową erę, w której kompaktowość oznacza moc, bez kompromisów. Urządzenie napędzane jest flagowym procesorem Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform.

Huawei: Zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia na MWC 2023 w Szanghaju pod hasłem „GUIDE to the Intelligent World”. W ramach wydarzenia firma eksponuje innowacyjne produkty dla 5GigaGreen, inteligentnych sieci rdzeniowych 5G, sieci OptiX, produktów Private Line + X i innych inteligentnych rozwiązań transformacji cyfrowej.

