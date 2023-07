Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 17-21 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-recepty: Liczba recept wystawionych w ub.r. wyniosła 453 mln, co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). 95,8% recept miało postać elektroniczną, tj. o 1,4% pkt proc. więcej niż w 2021 r.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 7,7% w czerwcu br. z 8,5% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 8,9% w ujęciu miesięcznym.

Rynek VC: Przez polski rynek VC przepłynęło 429 mln zł w II kwartale br. wobec 877 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 116 rodzimych, innowacyjnych spółek. Oznacza to spadek o 51,1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku i o 54,2% w porównaniu z II kwartałem 2021 roku.

Chmura obliczeniowa: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) opublikowała model wdrożenia usługi chmury obliczeniowej dedykowany przede wszystkim działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną (ASI), podała Izba. Model nie ma charakteru Standardu IZFiA, a jest narzędziem pomocniczym, służącym wdrożeniu usługi chmury obliczeniowej.

E-commerce: Konsumenci poświęcają średnio 7,5 godziny miesięcznie na zakupy online, wynika z raportu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Allegro. Najważniejszymi aspektami podczas zakupów online są cena produktu (45%), jakość produktu (30%) oraz koszty dostawy (26%).

Telefonia stacjonarna: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 49 740 w II kw. 2023 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W I kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 76 747.

Telefonia mobilna: Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 350 041 w II kw. 2023 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W II kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 313 127.

Kradzież tożsamości: Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, której celem jest zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych, podała Kancelaria Prezydenta.

Przetwarzanie danych: Prezydent podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która zakłada utworzenie takiego Centrum i ciągłość świadczenia usług nawet w przypadku przerw w dostawach energii czy zakłóceń telekomunikacyjnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

E-edukacja: Prezydent podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie w laptopy uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz przekazanie bonów na zakup laptopa nauczycielom i wychowawcom, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

E-commerce: Wartość transgranicznego handlu internetowego wzrośnie o 107% w ciągu najbliższych 5 lat, wynika z raportu Juniper Research. Firma przewiduje, że wartość krajowych transakcji e-commerce wzrośnie w tym czasie o 48%. To oznacza, że do 2028 roku 33% światowych wydatków w sieci, będzie miało charakter międzynarodowy.

Terminale płatnicze: Firmy z sektora MŚP z branży usługowej i handlowej najczęściej umożliwiają swoim klientom płatności tradycyjnym przelewem – tak odpowiedziało prawie 90% ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fiserv Polska, działającego pod marką PolCard from Fiserv. Na drugim miejscu znalazły się rozliczenia za pomocą terminala płatniczego (44%). Z kolei jednymi z najpopularniejszych dodatkowych usług, z których korzystają przedsiębiorcy, są: zwrot środków na rachunek karty oraz możliwość płatności w różnych walutach, czyli DCC.

Cyberbezpieczeństwo: 50% firm padło w 2022 r. ofiarą spear phishingu. Cyberprzestępcy przejęli co najmniej jedno konto e-mail 24% ankietowanych organizacji, a z każdego zainfekowanego konta wysyłali średnio 370 złośliwych wiadomości e-mail. Wykrycie incydentu związanego z bezpieczeństwem poczty elektronicznej zajmuje dziś przedsiębiorstwom średnio prawie dwa dni. To najważniejsze wnioski płynące z najnowszego raportu przygotowanego przez Barracuda Networks, producenta rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT. Z danych Barracuda Networks wynika, że ataki typu spear phishing stanowią zaledwie 0,1% wszystkich ataków opartych na wiadomościach e-mail, ale są odpowiedzialne za 66% naruszeń. To oznacza, że są niezwykle skuteczne. „Spear phishing jest bardzo spersonalizowaną formą ataku phishingowego. Cyberprzestępcy starannie się do niego przygotowują, poznając osoby, które chcą zaatakować. Dokładnie badają swoje cele, dzięki czemu są w stanie stworzyć wiarygodne wiadomości e-mail, w których często podszywają się pod zaufanego współpracownika, stronę internetową lub firmę. Spear phishing służy przede wszystkimi kradzieży poufnych informacji, czyli danych logowania lub danych finansowych, które są następnie wykorzystywane do popełniania oszustw, kradzieży tożsamości i innych przestępstw” – wyjaśnił CEE channel manager w Barracuda Networks Mateusz Ossowski.

Internet mobilny: RFBenchmark podsumował czerwiec 2023 pod kątem jakości i szybkości internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. W czerwcu 2023 zanotowano łącznie 556 827 pomiarów. 73 575 dotyczyło technologii 5G (13,21%), 445 467 technologii LTE (80%), a 37 785 technologii WCDMA (6,79%). Plus, z prędkością pobierania danych 5G na poziomie 142,8 Mb/s, zdecydowanie wyprzedził konkurencję.

Piractwo w internecie: Jak wynika z raportu Deloitte „Kradzież treści wideo w Internecie 2023”, w 2022 roku liczba odwiedzin pirackich stron oferujących filmy i seriale zwiększyła się o około 36%, a tych z nielegalnym streamingiem kanałów telewizyjnych o 8,8% w porównaniu do 2016 roku. W efekcie poziom strat rynku i polskiej gospodarki wynikających z piractwa nadal pogłębia się. Autorzy raportu szacują, że wartość konsumpcji treści pirackich w Polsce wynosi ok. 7,36 mld zł rocznie, z czego nawet 3 mld zł są możliwe do odzyskania.

Kryptowaluty: Kapitalizacja rynku kryptowalut na koniec czerwca br. osiągnęła wartość 1,17 biliona USD, co oznacza wzrost o 30,3% w porównaniu do 30 czerwca 2022 roku. To wyraźnie pokazuje odrodzenie rynku kryptowalut po burzliwym 2022 roku, w którym miały miejsce m.in. głośne zamknięcia kilku giełd kryptowalutowych, wynika z raportu na temat kondycji branży krypto w pierwszej połowie 2023 roku, który został przygotowany przez Binance Research, będący częścią największej na świecie globalnej giełdy kryptowalut Binance. W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. Bitcoin zwiększył swój udział w rynku kryptowalut z 40,4% do 50,5%. Z innych kryptowalut tylko Ethereum (ETH) zanotował niewielki wzrost z 18,5% do 19,5%, a Ripple (XRP) utrzymał swój udział na poziomie 2,1%. Wszystkie inne główne kryptowaluty zanotowały spadki.

Cyberbezpieczeństwo: W drugim kwartale 2023 r. liczba cyberataków na całym świecie wzrosła o 8% do 1 258 tygodniowo. W Polsce ataków jest średnio mniej (1108) jednak odnotowaliśmy 33-proc. ich wzrost względem analogicznego okresu w roku 2022! Wg ekspertów Check Point Research najwięcej incydentów doświadczał sektor edukacji i badań, a największe wzrosty ataków odnotował sektor hurt i detal oraz consultingowy.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za czerwiec br. wyniosły ok. 267 mln USD i były o ok. 29% wyższe r/r, podała spółka.

Cyfrowy Polsat: Zakończył współpracę z Moody’s Investors Service, w związku z czym Moody’s wycofał rating korporacyjny nadany spółce, podała spółka.

LiveChat Software: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu na kadencję 2023-2026 Mariusza Ciepłego, któremu powierzyła funkcję prezesa oraz Urszulę Jarzębowską, której powierzyła stanowisko członka zarządu, podała spółka.

Viaplay Group: Planuje wycofać swoją platformę streamingową Viaplay m.in. z Polski i krajów bałtyckich oraz skupić się na rynkach nordyckich i Holandii, podała spółka.

InPost: Jest „bardzo zadowolony” z wyników II kwartału 2023 r. na rynku polskim, poinformował CFO Grupy InPost Adam Aleksandrowicz.

XTPL: Miało 2,59 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2023 r., w porównaniu do 2,04 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Creotech Instruments: Z powodzeniem zakończył testy środowiskowe mikrosatelity EagleEye i podtrzymuje plany pierwszej misji satelitarnej na 2024 rok, podała spółka. Zapowiedziała również przystosowanie do roli zaplecza produkcyjnego wyjmowanej nieruchomości w Piasecznie za 3,7 mln zł.

Grupa AB: Zadecydowała o rozpoczęciu działań zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji w II półroczu 2023 r., w ramach Programu Emisji Obligacji z 2014 r. opiewającego na kwotę do 270 mln zł, podała spółka. Rozważane obligacje będą niezabezpieczone oraz będą miały zmienne oprocentowanie oparte o 6-miesięczny WIBOR.

Ailleron: Piotr Piątosa objął stanowisko wiceprezesa zarządu i COO Ailleron, będzie odpowiadał za obszar FinTech, podała spółka. W Grupie Comarch, z którą był związany do 2019 roku, był m.in. prezesem Comarch Healthcare i Comarch Technologies, a wcześniej wiceprezesem zarządu i dyrektorem Sektora Telekomunikacja w Comarch.

Grupa Empik: Odnotowała 221 mln zł zysku EBITDA w 2022 r., podała spółka. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,46 mld zł (+15,5% r/r), a wartość obrotu GMV wzrosła o 22% r/r do 2,85 mld zł. To efekt wzrostu we wszystkich obszarach działalności grupy.

Vigo Photonics: Odnotowało 18,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2023 r. wobec 19,01 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Jednostkowe przychody w tym okresie wyniosły 18,4 mln zł, wobec 20,31 mln zł rok wcześniej.

Muza: Przychód ze sprzedaży za II kwartał br. wyniósł 21,32 mln zł wobec 8,01 mln zł rok wcześniej, zaś w całym I półroczu br. sięgnął 36,27 mln zł wobec 14,36 mln zł rok wcześniej.

Tide: Jerzy Klimaszewski dołączył do zarządu Tide Software – jednego z wiodących w kraju dostawców platform komunikacyjnych CPaaS, operatora telekomunikacyjnego dla klientów biznesowych – na stanowisko prezesa zarządu. Wcześniej pełnił funkcję kierownika Działu Partnerstw i Rozwoju Biznesu w departamencie Hurtu w Play.

Zondacrypto: W następstwie zaostrzenia przepisów dotyczących kryptowalut w Unii Europejskiej fintech odnowił swoją licencję operacyjną w Estonii. Tym samym stał się jednym z 22 podmiotów uprawnionych do działania w nowym reżimie regulacyjnym, a także największą scentralizowaną giełdą, która ma takie pozwolenie.

OPPO: Zaprezentowało najnowsze smartfony z serii Reno10 5G jednocześnie zapewniając, że zostaje w Polsce i sygnalizując kolejne premiery serii A w drugim półroczu, poinformował business operational director OPPO na Polskę Marcin Żurawski.

Chocolissimo: Internetowy sklep dołączył do Izby Gospodarki Elektronicznej.

IDEAS NCBR: Ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarze sztucznej inteligencji uruchomił nową grupę badawczą, która zajmie się grafiką komputerową. Liderem grupy badawczej został Przemysław Musialski, profesor informatyki w New Jersey Institute of Technology. Głównymi obszarami badań grupy będą renderowanie 3D, modelowanie generatywne, modelowanie geometryczne, animacja i symulacja. Aktualnie do zespołu rekrutowani są informatycy. „Wszystkie nasze badania będą związane z wykorzystaniem AI w grafice komputerowej. Chciałbym dodać, że grafika komputerowa jako dziedzina naukowa jest częścią informatyki i zajmuje się tworzeniem algorytmów do obliczania obrazów i geometrii. Jest to matematyczna dziedzina, podczas gdy design graficzny zajmuje się kreatywnym tworzeniem obrazów” – powiedział prof. Przemysław Musialski.

Getac: Dostawca mobilnych rozwiązań komputerowych, wyznaczył Tomasza Piktela na stanowisko business development managera, który będzie wspierał rozwój firmy w Polsce. Piktel ma umożliwić firmie przyspieszenie wzrostu poprzez wykorzystanie jego doświadczenia sprzedażowego zdobytego już na rynku technologii B2B, a także budowanie relacji z lokalną siecią resellerów i konsumentami końcowymi.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Summa Linguae Technologies, Arteria: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcji: Summa Linguae Technologies oraz akcji Arteria z obrotu na rynku regulowanym na GPW, podała Komisja.

STS Holding: Zarząd ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez Entain Holdings (CEE) Limited, pozytywnie wpłynie na interes spółki, a cena 24,8 zł za akcję proponowana w wezwaniu jest godziwa i uzasadniona z finansowego punktu widzenia, podał STS.

Digital Network: Zawarł umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej pod firmą naEkranie.pl na rzecz Polsat Investments Limited, podała spółka. Na dzień zawarcia umowy cena sprzedaży udziałów spółki zależnej wynosiła 9 176 846,75 zł. Przedmiot sprzedaży obejmował 1 734 udziały spółki zależnej stanowiące 51% w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki zależnej.

CBRTP: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) planuje zadebiutować na NewConnect na jesieni, podała spółka. Firma zakończyła właśnie emisję akcji.

Grupa R22: Oczekuje, że silne umocnienie złotego będzie miało „bardzo pozytywny” wpływ na wyniki Grupy, z uwagi na skokowy spadek wyceny zadłużenia, który wpłynie zarówno na przychody finansowe z tytułu różnic kursowych, jak i mocny nominalny spadek zadłużenia Grupy, raportowany w złotym, poinformował ISBtech wiceprezes i CFO Grupy R22 Robert Stasik.

InPost: Nabył 30% udziałów w Menzies Distribution Group za gotówkę, a warunki finansowe wykonania opcji na zakup kolejnych 70% nie będą ujawniane. Cena opcji call będzie uzależniona od wyników finansowych spółki i niekoniecznie będzie zawierała premię za przejęcie kontroli, poinformowali przedstawiciele InPost. Zasygnalizowali, że transakcja może przyspieszyć rozwój sieci paczkomatów wobec wcześniejszych prognoz 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii w średnim terminie (5 lat).

Thorium Space: Rozważa dual listing na giełdzie luksemburskiej i GPW w Warszawie, podała spółka.

IMS: World of Music ASI (WoM ASI), spółka zależna IMS, podpisała list intencyjny ze spółką Closer Music Corporation (CMC), w którym strony ustaliły, że WoM ASI wniesie do CMC wszystkie posiadane przez siebie udziały Closer Music Sp. z o.o. (CM), tj. 8 466 udziałów, stanowiących na dzień podpisania Listu 84,53% ogółu udziałów, natomiast CMC wyemituje nowe akcje CMC, do objęcia których uprawniony będzie wyłącznie WoM ASI. Objęte przez WoM ASI akcje stanowić będą 90% ogółu akcji CMC po podwyższeniu. W ten sposób, WoM ASI, w której 100% udziałów posiada IMS, obejmie kontrolą CMC oraz poprzez CMC dalej kontrolować będzie CM, podała IMS.

Thorium Space: Fundusz Smartlink Partners, współtworzony przez polskich przedsiębiorców, dokonał pierwszej inwestycji podpisując umowy ze spółką Thorium Space na 4 mln zł, podała spółka.

Eo Networks: Objęło 20% udziałów w H2B – spółce zatrudniającej na obecnie 130 osób, której przychody w minionym roku sięgnęły 30 mln zł. H2B koncentruje swoje strategiczne działania w obszarze bezpośredniej sprzedaży i budowy nowych kanałów dystrybucji poza Polską. Realizuje projekty między innymi dla firm z sektora e-commerce, FMCG, Medtech czy Greentech.

Codejet: Pozyskał rundę finansowania w wysokości 1,1 mln zł od funduszu Terra Seed. Środki zostały wykorzystane do stworzenia narzędzia oraz jego wdrożenie i pozyskania aż ponad 1 800 użytkowników (zostali też produktem dnia na ProductHunt). Codejet podaje, że pozwala zaoszczędzić około 60% czasu pracy front-end developerów tworzących aplikacje webowe i mobilne. Spółka pracuje nad kolejną rundą finansowania, która pozwoli jej dokończyć technologię rozszerzającą funkcjonalność Codejet o możliwość tworzenia projektów graficznych na podstawie briefu (promptów) przekazywanych językiem naturalnym (ludzkim).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO BP: Grupa kapitałowa stworzyła integracyjne rozwiązanie zapewniające bezpieczne i niezawodne połączenie między systemami banku a zewnętrznymi dostawcami usług, podał bank. Bankowa platforma usług dodatkowych wykorzystuje technologię Google Cloud.

Pekao: Po roku od rozpoczęcia pilotażu, z aplikacji PeoBiz Banku Pekao korzysta 24 tys. przedsiębiorstw, które średnio wykonują 340 tys. akcji miesięcznie, takich jak autoryzacje, przelewy czy podpisy elektroniczne, podał bank. W czerwcu br. wykonano łącznie 23 tys. samych przelewów.

Gamivo: Liczba klientów na platformie transakcyjnej Gamivo.com przekroczyła 5 mln, z kolei liczba sprzedanych na Gamivo.com produktów osiągnęła 21,5 mln sztuk w dniu 17 lipca 2023 r., podała spółka.

Creotech Instruments: Podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) umowę na realizację projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie prototypów detektorów o dużej powierzchni opartych na technologii nadprzewodzących nanoprzewodów (superconducting nanowire). Całkowita wartość projektu wynosi około 1 mln euro, w tym około 400 tys. euro przypada na Creotech, podała spółka. Projekt będzie realizowany z zagranicznymi podwykonawcami; Creotech będzie pełnił rolę lidera projektu i będzie odpowiedzialny za elektronikę oraz testy.

PKP Intercity: Umożliwiło zakup biletów na przejazdy międzynarodowe w aplikacji mobilnej, podał przewoźnik. Do tej pory przejazd międzynarodowy można było opłacić wyłącznie w kasach biletowych, zdalnie w ramach oferty SuperPromo International lub jako bilety IRT do Niemiec, Litwy oraz do Austrii (pociągami EN Chopin i Nightjet).

Emitel: Podpisał z konsorcjum banków nową umowę kredytową, w ramach której zapewnił sobie finansowanie do kwoty 1,57 mld zł, uwzględniające kredyt terminowy, kredyt inwestycyjny oraz kredyt rewolwingowy, podała spółka. Kredyt będzie udzielony przez grupę banków wspierających spółkę, do której dołączyły nowe instytucje finansowe.

Noctiluca: Podpisała umowę typu Evaluation License Agreement z największym na świecie producentem elektroniki użytkowej z USA (Kalifornia). Umowa oznacza formalne rozpoczęcie testów emiterów rozwijanych przez Noctilucę. Jest to kolejne porozumienie z tak dużym graczem, po umowach z LG Display i Juhua (TCL i Tianma Microelectronics).

Fellowmind: Rozpoczął współpracę z firmą Cersanit. Umowę podpisano w czerwcu. Na jej podstawie wiodący europejski partner Microsoft wesprze polskiego producenta ceramiki i wyposażenia łazienek we wdrożeniu chmurowych rozwiązań biznesowych Microsoft.

Erli: Do najpopularniejszych kategorii produktowych na Erli, biorąc pod uwagę GMV oraz liczbę transakcji, po II kwartale br. niezmiennie należą dom i ogród, elektronika oraz artykuły dla dzieci. To także te grupy produktów z najszerszą ofertą produktową na platformie. Pomimo spowolnienia na rynku mieszkaniowym, a co za tym idzie w kategoriach produktów związanych z remontami, na ERLI nadal widać zainteresowanie kategoriami meble i wyposażenie domu, któremu sprzyja okres wakacyjny.

IdoSell: Wprowadza kolejną funkcjonalność, która ma usprawnić robienie zakupów w sieci. Do Express Checkout dodaje dwie nowości – logowanie za pomocą biometrii w smartfonach – poprzez skanowanie twarzy lub przyłożenie palca do telefonu oraz możliwość szybkiego zakupu całego koszyka dzięki pojawieniu się w nim opcji Express Checkout na wszystkie produkty.

Zalando: Jako pierwsza firma o takiej skali wprowadza funkcję pomiaru ciała, aby pomóc klientom w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru. Klienci w regionie DACH (Austria, Niemcy i Szwajcaria) otrzymają rekomendacje dotyczące rozmiaru oparte na ich rzeczywistych wymiarach, po wykonaniu dwóch zdjęć. Nowa funkcja ma potencjał dalszego zmniejszenia liczby zwrotów związanych z rozmiarami, a także, w dłuższej perspektywie, do zmniejszenia ilości odpadów tekstylnych poprzez edukację marek na temat rozmiarów klientów.

Żabka: Rozwija cykl informacyjno-wizerunkowych materiałów wideo poświęconych inteligentnym rozwiązaniom dedykowanym franczyzobiorcom. Dzięki nim mogą oni uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje, sprawniej zarządzać sklepami, a także rozwijać własne lokalne biznesy.

FTF Services: Aby dodatkowo zabezpieczyć najbardziej newralgiczne dane zgromadzone w tych bazach, podjął decyzję o wdrożeniu narzędzi Oracle Transparent Database Encryption, zaś do przeprowadzenia projektu zaangażował ekspertów firmy ORA-600, certyfikowanego partnera Oracle Polska.

Digital Gateways, AIS Gateway: Dwa warszawskie fintechy otrzymały certyfikację ISO/IEC 27001. Norma ISO jest potwierdzeniem, że praktyki zarządzania bezpieczeństwem są starannie opracowane i stosowane w celu minimalizacji ryzyka oraz ochrony poufności, integralności i dostępności informacji. Dzięki tej certyfikacji, startupy są w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie w sektorach, gdzie wymogi regulacyjne są szczególnie surowe.

Veeam: Veeam Backup for Microsoft 365 zostanie zintegrowane z Microsoft 365 Backup. Dzięki temu klienci i partnerzy zyskają nowe możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i ochrony przed oprogramowaniem ransomware. Obecnie z platformy Microsoft 365 korzysta przeszło 15 mln użytkowników. Integracja nowych funkcjonalności obejmie swoim zakresem oprogramowanie takie jak: Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams. Nowe funkcjonalności udostępnione zostaną w ciągu 90 dni od premiery usługi Microsoft 365 Backup.

OPPO: Zaprezentowało najnowsze smartfony z serii OPPO Reno10 5G. W Polsce dostępne są dwa modele: OPPO Reno10 Pro 5G i OPPO Reno10 5G. Wraz z serią OPPO Reno10 5G debiutuje tablet OPPO Pad 2, wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 7:5, sprzedawany w zestawie z inteligentną klawiaturą.

Honor: Udostępnił w Polsce swój flagowy smartfon HONOR Magic5 Pro

Trend Micro: Rozwiązania firmy zostały po raz kolejny wyróżnione w rankingu G2 Grid. Ranking z lata 2023 wskazuje m.in., że platforma XDR Trend Vision One zajęła drugie miejsce wśród rozwiązań XDR pochodzących od 59 dostawców. Wspomniana platforma została ostatnio udoskonalona poprzez wprowadzenie dodatku Companion – asystenta opartego na generatywnej SI.

Dell Technologies: Wprowadza nową ofertę Dell APEX na platformy chmurowe, oprogramowanie do przechowywania danych w chmurze publicznej, a także rozwiązania klienckie i komputery. Zmiany te pomogą firmom szybciej działać i wprowadzać innowacje dzięki lepszemu zarządzaniu, większej elastyczności ich aplikacji oraz danych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

T-Mobile Polska: Zrealizował kolejny etap w procesie rozwoju sieci. By teraz i w przyszłości móc zagwarantować klientom dostęp do najszybszego i najbardziej niezawodnego dostępu do internetu, firma wdrożyła technologię 400G w całej sieci rdzeniowej IP. Dzięki temu osiągnięciu jest teraz w stanie dostarczać najbardziej efektywne i stabilne usługi internetowe dla wszystkich klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

Źródło: ISBnews