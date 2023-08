Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 31 lipca-4 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Re-commerce: Zyskuje na coraz większej popularności. Już połowa Polaków woli kupować używane rzeczy, bez względu na kategorię i wartość. Agencja mediowa Mindshare wraz z marką OLX – sprawdziły, jakie czynniki determinują popularność platformy zakupowej wyróżniającej się na tle innych pod względem oferty produktów z drugiej ręki. Kluczowe wnioski z badania: do 2025 roku wartość europejskiego rynku wyniesie 120 mld euro; 61% Polaków deklaruje, że kupuje produkty z drugiej ręki, a ponad połowa (53%) robi to częściej niż rok temu; dla 20% kupujących cena i możliwość zaoszczędzenia to czynniki determinujące wybór; ważne są również aspekty ekologiczne i troska o środowisko naturalne (13%), a także szeroki wachlarz dostępnych produktów (10%); konsumenci najczęściej rozważają zakup w kategorii motoryzacja (używanych pojazdów szuka 17% użytkowników). Nieco rzadziej użytkownicy przeglądają oferty akcesoriów do domu i ogrodu (14%), odzieży (13%), elektroniki (12%) czy sprzętu sportowego (7%).

AI: Wydatki na sztuczną inteligencję na świecie do 2026 roku wyniosą ponad 301 mld USD, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Pod wpływem euforii związanej z SI wielu pracowników skłania się do eksperymentów z narzędziami, które wykorzystują uczenie maszynowe, nieświadomie narażając firmy na ryzyko. Jak podkreśla Jan Wildeboer z firmy Red Hat, większa ilość danych używanych przez SI nie zawsze oznacza wzrost ich wartości; konieczna jest kontrola nad narzędziami, z których korzystają pracownicy; przyszłość sztucznej inteligencji leży w modelach dostosowanych do określonej branży.

Telekomunikacja: Firma Accenture przeprowadziła badanie wśród 200 globalnych menedżerów wyższego szczebla w branży telekomunikacyjnej w 18 krajach, m.in. Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Stanach Zjednoczonych. 77% kadry kierowniczej dostawców usług telekomunikacyjnych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat duży wpływ na przychody i marże ich organizacji będą mieć działania w zakresie transformacji sieci. 98% firm z branży telekomunikacyjnej twierdzi, że rosnące zapotrzebowanie na dane wśród konsumentów i przedsiębiorstw przerosło obecne możliwości sieci. Jednocześnie, tylko 13% badanych zwiększa inwestycje w sieci nowej generacji.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco BS: Portfel zamówień Asseco Business Solutions na bieżący rok ma wartość 301,1 mln zł, o 9,1% więcej r/r, poinformował CFO spółki Mariusz Lizon.

Asseco BS: Asseco Business Solutions odnotowało 19,46 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco SEE: Asseco South Eastern Europe odnotowało 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 64,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cyfrowy Polsat: Podjął uchwałę w sprawie zawarcia umów związanych z rozważaną przez spółkę emisją obligacji na okaziciela serii E oraz zatwierdzenia projektu warunków emisji obligacji serii E, co oznacza dalszą realizację programu emisji obligacji oraz refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus, podała spółka. Łączna wartość programu to 4 mld zł, a na dzień dzisiejszy spółka wyemitowała w jego ramach obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,67 mld zł. Zarząd spółki wstępnie szacuje, że wartość rozważanej emisji obligacji serii E wyniesie ok. 500 mln zł, a intencją jest przeprowadzenie jej do końca III kwartału br.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,328 mln na dzień 31 lipca br., co oznacza wzrost o 35,7% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 31 tys.

SAP Polska: Po rekordowym 2022 roku, spółka ma duże oczekiwania co do bieżącego roku, z dynamicznym wzrostem biznesu chmurowego, oraz ambitne plany rozwoju w polskim segmencie firm średniej wielkości, poinformował ISBtech prezes Piotr Ferszka.

Vigo Photonics: Podpisało umowę wartości 3,67 mln euro (ok. 16,3 mln zł) z grupą Caterpillar, dotyczącą dostaw detektorów podczerwieni do kontroli bezpieczeństwa kolejowego, podała spółka. Dostawy będą realizowane do 30 maja 2025 r. (z możliwością przesunięcia do 30 sierpnia 2025 r.)

Komputronik: Spółka chce zwiększyć przychody w całym swoim roku finansowym w ujęciu r/r i zachować „rozsądną” rentowność operacyjną, poinformował ISBtech prezes Wojciech Buczkowski.

AB Bechcicki: Spółka po osiągnięciu rekordowych wyników w 2022 roku ocenia, że utrzymanie tempa wzrostu czy nawet powtórzenie wyniku z ubiegłego roku będzie dla wielu firm w branży niewykonalne, poinformowała ISBtech dyrektor e-commerce w AB Bechcicki Marlena Żurawska-Szuter.

cyber_Folks: R22 z dniem 31 lipca br. funkcjonuje pod nazwą cyber_Folks, co jest efektem połączenia ze spółką zależną, które zostało zarejestrowane w KRS, podała spółka. Celem utworzenia jednego silnego brandu jest m.in. kompleksowa odpowiedź na potrzeby inwestorów i klientów oraz uproszczenie struktury grupy.

Erli.pl: Platforma marketplace Erli.pl uruchamia aplikację mobilną oraz zamierza zainwestować 80 mln zł do końca 2024 r. w rozwijanie funkcjonalności aplikacji, promowanie ofert sprzedawców oraz wzmacnianie pozycji marki, podała spółka.

Creotech Instruments: Przedstawił strategię finansowania planowanych projektów kosmicznych, której celem jest umożliwienie spółce osiągnięcia w najbliższych latach pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych, podała spółka. Creotech planuje przeprowadzić emisję do 396 557 akcji zwykłych na okaziciela.

DataWalk: Nie ma planów na kolejną rundę finansowania w tym roku (raczej rok 2024 lub później). Dopóki nie będzie zademonstrowana ścieżka powrotu do wzrostu potwierdzona umowami spółka nie chce podnosić kapitału. Wcześniej rozważane będzie pozyskanie finansowania dłużnego.

Dynatrace: Rafał Krzysztoforski objął nowe stanowisko w obszarze Infrastructure Observability. Jako dyrektor będzie kierował pracami zespołów wspierających nową generację produktu opartego na technologii SaaS (Software as a Service) i rozwijającego funkcjonalności automatyzujące wykrywanie anomalii w systemach IT klientów. W roli dyrektora, Rafał Krzysztoforski będzie kierował zespołami rozwijającymi Extensions Framework, czyli mechanizmy rozszerzeń zaprojektowane do obsługi złożonych środowisk klientów. Dodatkowo będzie zarządzał rozbudową komponentu Active Gate, który często jest kluczowym elementem infrastruktury klienta, umożliwiającym bezpieczny transfer danych pomiędzy jego systemami a Dynatrace.

Cisco: Oliver Tuszik pokieruje działaniami firmy w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce (EMEA). Ostatnio zajmował stanowisko starszego wiceprezesa Cisco Global Partner Sales and Routes to Market, gdzie wspierał rozwój globalnego ekosystemu partnerów i odpowiadał za utrzymanie najwyższych standardów obsługi klientów firmy.

Polski Światłowód Otwarty: W lipcu br. w zasięgu sieci optycznej znalazło się 4 640 nowych gospodarstw domowych z 20 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Krakowie (867), Warszawie (861) i Bydgoszczy (637). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 394 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 5 tys. gospodarstw domowych.

RETN: Dostawca usług sieciowych uruchomił transmisję 400 Gb/s w należącej do siebie sieci światłowodowej w całej Europie.

Mindshare Polska: Przeprowadził wielotouchpointową kampanię całkowicie zoptymalizowaną pod wskaźnik uwagi konsumentów. Wyniki kampanii zrealizowanej dla T-mobile dowiodły, że taki model planowania mediów może znacznie zwiększyć efektywność kampanii: codziennie, do konsumentów dociera około 90 minut przekazu reklamowego, jednak tylko 9 minut konsumowanych jest świadomie i z uwagą; aż do 70 proc. kreacji nie przynosi efektu w postaci zyskania uwagi konsumenta; jedynie 39 proc. użytkowników faktycznie ogląda spoty reklamowe; zaledwie 3 zł kosztuje 1000 sekund uwagi na YouTube; więcej video connected TV (5 zł za spoty 15 sek. i 30 sek.). Mobile kosztuje 8 zł, natomiast display 18 zł; optymalizacja kampanii pod wskaźnik uwagi podnosi odsetek wyświetleń o 22 proc., a średnią długość kontaktu z formatem reklamowym aż o 39 proc.

MIT Open Learning: We współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej wprowadza nową markę akceleratora StartSmart CEE z centralą w Warszawie. Zastąpi on dotychczasowy MIT Enterprise Forum CEE. Projekt jest częścią sieci StartSmart, której celem jest budowanie globalnego ekosystemu innowacji.

Packeta: Platforma dla e-commerce, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne – ma za sobą udane półrocze i ambitne plany na II połowę roku. Polski oddział firmy – Packeta Poland – w I półroczu tego roku dostarczył przeszło dwukrotnie więcej przesyłek niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, również przychody firmy wzrosły ponad dwukrotnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku Packeta obsłużyła niemal 49 mln przesyłek, o 22% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polska spółka – Packeta Poland – dostarczyła w tym czasie przeszło 3 mln paczek – to przeszło dwukrotny wzrost w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego (3,04 mln w pierwszym półroczu 2023 r. vs. 1,4 mln w pierwszym półroczu 2022 r. – wzrost o 117%). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży Packeta Poland wyniosły 33,8 mln zł, w porównaniu z 16,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 109%).

ABB, Microsoft: Tworzą przemysłowy odpowiednik ChatGPT. Rozwiązanie bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji pomoże w analizie danych i podejmowaniu decyzji. Według wstępnych wyliczeń, wspólny projekt potentatów świata przemysłu i oprogramowania może zapobiec awarii urządzeń w fabrykach i zmniejszyć liczbę przestoi.

Zenith: Wzmacnia zespół Strategii Mediowej i Innowacji, na którego czele stanie Kamil Kołak, od lipca pełniący podwójną funkcję Media Strategy & Innovation Directora oraz Product Development Leada w Zenith Growth Team.

home.pl: Anna Falkowska objęła stanowisko PR & Communication Manager w grupie.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

hiPower Europe: Spółka zajmująca się rozwijaniem technologii wodorowych i ogniw paliwowych, podpisała umowę inwestycyjną z Arena.pl. Dzięki niej, poprzez odwrotne przejęcie, stanie się podmiotem notowanym na warszawskiej giełdzie, podało hiPower. Firma, jako pierwsza w Europie, rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

KBJ: Firma wdrożeniowa SAP z grupy JR Holding ASI, podpisała umowę nabycia pozostałych 68% udziałów w BTech z Wrocławia, podała spółka. KBJ dotychczas posiadała 32% BTech, a spółki ściśle współpracowały operacyjnie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKP Intercity: Przewoźnik opublikował RFI (request for information – rozpoznanie rynku) w sprawie nowego systemu klasy CRM, który pomoże usprawnić proces zarządzania relacjami z klientami oraz zwiększy efektywność realizowanych procesów, podał przewoźnik.

InPost: Aplikacja InPost Fresh, stworzona przez InPost, odnotowała ponad 1 milion pobrań w ciągu 2 lat od uruchomienia, podał InPost. Obecnie InPost Fresh współpracuje ze 180 partnerami handlowymi, którzy oferują łącznie ponad 200 tys. produktów.

Stoen Operator: Podpisał umowę na 60 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na zamontowanie 174 tys. liczników zdalnego opomiarowania u odbiorców na terenie Warszawy, podała firma. Do końca 2028 roku Stoen planuje zainstalować liczniki zdalnego odczytu u niespełna miliona odbiorców.

SES Hydrogen Energy: Należąca do grupy kapitałowej Sescom, przeprowadziła testy funkcjonalne prototypu kotła wodorowo-tlenowego o mocy 0,5 MW w warunkach odwzorowujących pracę na rzeczywistej instalacji, podała spółka. To kolejny krok na drodze certyfikacji i komercyjnego wdrożenia urządzenia na przełomie 2024/2025 r.

Sygnity: Zawarło umowę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na rozwój oprogramowania SyriuszStd, wsparcie użytkowników systemu oraz usuwanie awarii i błędów oprogramowania SyriuszStd, podała spółka. Umowa została zawarta na 24 miesiące dla oprogramowania SyriuszStd oraz kolejne 12 miesięcy w zakresie rozwoju, wsparcia użytkowników, administrowania oraz usuwania awarii i błędów jednego z komponentów oprogramowania. Z tytułu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do ok. 45,7 mln zł.

AGP: Advanced Graphene Products wprowadził na globalny rynek filament Prografen Graphene Strong do druku 3D, charakteryzujący się zwiększoną zawartością grafenu i przewyższający parametrami mechanicznymi i wytrzymałościowymi filamenty nylonowe, podała spółka. Filament Prografen Graphene Strong jest przeznaczony do drukarek 3D najnowszej generacji, które są wykorzystywane do najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle, elektronice oraz sektorze wojskowym. Charakteryzuje się także właściwościami ESD – rozpraszania ładunków elektrostatycznych, co pozwala na wykorzystanie m. in. w druku obudów do elementów elektronicznych.

PKP Intercity: Przewoźnik rozszerzy sieć sprzedaży biletów o platformy Infobus oraz eTravel, podał przewoźnik. Bilety na nowych platformach będą dostępne za mniej niż trzy miesiące.

ERLI: Rusza z kolejną ofensywą na rynku e-commerce. Firma uruchamia aplikację mobilną, dzięki której klienci mogą jeszcze taniej zrobić zakupy na ERLI z gwarantowaną roczną darmową dostawą i kuponami rabatowymi o równowartości 50 zł do wykorzystania przy kolejnej transakcji. Dla sprzedawców to szansa na zwiększenie zysków, dzięki obniżonym kosztom promocji oferty na platformie zakupowej. Do końca 2024 roku ERLI zamierza zainwestować 80 mln zł w rozwijanie funkcjonalności aplikacji, promowanie ofert sprzedawców oraz wzmacnianie pozycji marki.

Transition Technologies PSC: Wdroży system informatyczny wspierający digitalizację procesów technologicznych w fabryce producenta maszyn rolniczych, komunalnych i pługów odśnieżnych SaMASZ. W ramach projektu TT PSC zapewni fabryce jedno źródło danych o produktach, co pozwoli zoptymalizować produkcję i przełoży się na zwiększenie wydajności zakładu w Zabłudowie. Wdrożenie jest częścią projektu Fabryka 4.0, który podlaska firma finansuje m.in. z unijnych grantów. „Sercem każdego zakładu produkcyjnego są dane. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie nimi. To fundament fabryk przyszłości. Firmy, działając na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, zdają sobie sprawę, że w cyfrowym wyścigu wygrają ci, którzy odważnie sięgają po nowoczesne rozwiązania. W zabłudowskiej fabryce naszym zadaniem będzie przeprowadzenie automatyzacji całego procesu produkcji, by w efekcie zapewnić jedno źródło aktualnych danych o produktach i tym samym usprawnić proces produkcji, co przełoży się na zwiększenie wydajności zakładu” – mówi Szymon Bartkowiak, CEO w TT PSC.

Pinterest, Httpool: Nawiązały międzynarodowe partnerstwo, by wspólnie obsługiwać reklamodawców na nowych rynkach, m.in. w Polsce. To ważna wiadomość dla polskiego rynku, bo partnerstwo to umożliwi firmie Httpool oferowanie marketerom rozwiązań reklamowych Pinteresta teraz także w Polsce (i CEE), podkreślono.

K2 Precise: Wygrał przetarg na obsługę marki Doppelherz należącej do Queisser Pharma.

Cisco Webex: Jako pierwsze i jedyne rozwiązanie do wideokonferencji otrzymało zgodę na korzystanie z niego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Netia: Oferuje nową edycję specjalnej oferty usług dostępu do internetu na sieci własnej z umową na 9 miesięcy. Ceny internetu startują od 40 zł miesięcznie, a od 55 zł miesięcznie można nabyć szybki, przewodowy internet z dostępem do serwisu Disney+.

Epson: Wprowadza na rynek nowe wszechstronne skanery biurowe A4 o najmniejszych wymiarach w swojej klasie.

Infor: Zapowiada dalszy rozwój swojej platformy Infor Marketplace. Oferuje ona obecnie ponad 150 rozwiązań rozszerzających funkcjonalność systemów ERP Infor. Na platformie dostępnych jest szereg nowych aplikacji, opracowanych przez Infor i jego partnerów, przeznaczonych dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej i usługowej. Nowe rozwiązania wykorzystują takie technologie, jak Infor OS i Coleman AI oraz generatywne modele sztucznej inteligencji – ChatGPT – aby poprawić komfort korzystania i zwiększyć funkcjonalność pakietów Infor CloudSuite.

Mokka: Fintech specjalizujący się w płatnościach odroczonych i ratalnych, nawiązał współpracę z platformą Shoper – liderem rozwiązań e-commerce w Polsce. Dzięki udostępnieniu aplikacji Mokka w Shoper App Store kilkadziesiąt tysięcy sklepów internetowych działających na platformie Shoper będzie mogło w 3 prostych krokach udostępnić płatności odroczone oraz ratalne Mokka swoim klientom.

Worldline: Rozpoczął współpracę z firmą Smart Delivery Track (SDT), oferującą zaawansowane oprogramowanie do skutecznego monitorowania dostaw w czasie rzeczywistym oraz na temat wdrożenia przez Worldline funkcjonalności Tap on Mobile w SDT.

Dell Technologies: Wprowadza nową ofertę, która pomoże klientom szybko i bezpiecznie budować modele generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) na własnej infrastrukturze. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły szybciej osiągać pożądane wyniki i wprowadzać wyższy poziom automatyzacji. Nowe rozwiązania Dell dla GenAI są oparte na ogłoszonym w maju br. Projekcie Helix i obejmują infrastrukturę IT, komputery PC oraz usługi, które upraszczają wdrażanie pełnowymiarowych rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji z uwzględnieniem dużych modeli językowych (large language models, LLM). Oferowane rozwiązania pomogą przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż efektywnie oraz bezpiecznie przejść transformację celem osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Canon: Ogłosił, że pod koniec sierpnia 2023 roku wprowadzi na rynek MS-500 – kamerę z wymiennymi obiektywami (ILC) o ultrawysokiej czułości, wyposażoną w jednocalowy czujnik SPAD (Single Photon Avalanche Diode – jednofotonowa dioda lawinowa) o największej na świecie liczbie 3,2 mln pikseli wśród urządzeń z tej kategorii.

Santander Bank Polska: Jako pierwszy usługę pilotażowo wdrożył usługę natychmiastowych przelewów w walucie euro, zgodnych ze schematem SEPA Instant Credit Transfer – Euro Express Elixir, udostępnioną przez KIR.

AMD: Przedstawił dwa nowe modele profesjonalnych kart graficznych AMD Radeon PRO W7600 i W7500, które zaprojektowano z myślą o najpopularniejszych zadaniach profesjonalnych w dziedzinie tworzenia treści multimedialnych, projektowaniu i produkcji, a także inżynierii i architektury.

LG Electronics: Wprowadza do sprzedaży pierwszy na świecie bezprzewodowy telewizor OLED, 97-calowy LG SIGNATURE OLED M (model 97M3). Telewizor jest obecnie dostępny w Korei Południowej, a jeszcze w tym roku ma pojawić się na kluczowych rynkach, w tym w Ameryce Północnej i Europie.

Fuksiarz.pl: Został oficjalnym sponsorem La Liga w Polsce. Partnerstwo z czołową europejską ligą piłkarską to pionierski ruch i pierwsza tego typu współpraca firmy z branży bukmacherskiej w naszym kraju.

Play: W ramach wakacyjnej promocji oferuje „Miesiąc za darmo” dla nowych klientów Virgin Mobile na kartę.

Fiserv Polska: Firma działająca pod marką PolCard from Fiserv, udostępnił klientom nową bramkę płatniczą dla płatności w sklepach internetowych. Wśród dostępnych na niej rozwiązań jest m.in. Visa Mobile. Dzięki tej usłudze klienci mogą płacić za produkty i usługi online w sposób jeszcze szybszy i wygodniejszy. By to zrobić, użytkownik powinien wybrać jako metodę płatności Visa Mobile, a następnie wpisać swój numer telefonu w odpowiednie pole na stronie oraz zatwierdzić płatność w aplikacji mobilnej swojego banku lub aplikacji Visa Mobile.

Binance: Ekosystem blockchain i jednocześnie największa na świecie giełda kryptowalut, uruchomił pierwszą w Polsce Krypto Szkołę skierowaną głównie do młodych osób i studentów. W ramach tej inicjatywy Polacy mogą zdobyć za darmo podstawową wiedzę na temat blockchain’a, kryptowalut i podstaw inwestowania. Dodatkowo Binance nagradza nowych użytkowników, którzy wykonają przypisane im wstępne zadania edukacyjne, nagrodą finansową wypłacaną w USDT, czyli stabilnej kryptowalucie powiązanej z USD.

Źródło: ISBnews