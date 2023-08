Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 7-11 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Porównywanie cen i wybór najtańszej oferty to najczęstszy sposób na oszczędzanie dla 65% konsumentów, a badani najczęściej ograniczają wydatki na rozrywkę (64%), elektronikę i droższe produkty (58%), a także na podróże i wypoczynek (56%), wynika z raportu SW Research przygotowanego dla Allegro. Osoby, które porównują ceny produktów, najczęściej sprawdzają je online (70%).

E-płatności: Z użyciem płatności bezgotówkowych zrealizowano 62% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i punktach usługowych w Polsce w 2022 r., wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Ubankowienie Polaków wynosiło 85%, a w najmłodszych grupach wiekowych (18-26) 91% w ub.r.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba zgłoszonych cyberataków na placówki ochrony zdrowia w Polsce wzrosła trzykrotnie w ciągu roku – z 13 w 2021 do 43 w 2022 i nadal rośnie, podała firma Check Point Research, powołując się na dane Ministerstwa Cyfryzacji. Na całym świecie w 2022 roku branża zanotowała wzrost liczby ataków o 74%, podała firma.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły liczbę swoich zamówień o 6,9% r/r w lipcu br., zwiększając średnią wartość zamówienia o 5,2%, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker. Sprzedaż online w lipcu 2023 r. była o 3,9% większa niż w czerwcu.

E-administracja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest wprowadzenie obowiązku fakturowania elektronicznego, podała Kancelaria Prezydenta.

Reklama TV: Rynek reklamy telewizyjnej wzrósł o 4,3% r/r w II kwartale 2023 r., podczas gdy w I kwartale analitycy estymowali wzrost rynku na 4%. Tym samym w I półroczu 2023 r. rynek reklamy TV wzrósł o 4,1%, podała Publicis Groupe. Według prognoz, w 2023 r. rynek telewizyjny wzrośnie o 1,5%.

Branża kreatywna: Firmy z branży kreatywnej mają ponad 118,6 mln zł długów, ale kontrahenci są im winni niemal 126 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zaległości mają 4103 podmioty z tego segmentu, a ich średnie zadłużenie wynosi 28,9 tys. zł. Najwięcej do oddania kontrahentom mają agencje reklamowe – 97,8 mln zł. W tej grupie jest też najwięcej dłużników – 3388. Firmy specjalizujące się w badaniu rynku i opinii publicznej muszą uregulować 8,5 mln zł, agencje public relations – 6,9 mln zł, a domy mediowe – 5,2 mln zł.

Weksel elektroniczny: Rada Przedsiębiorczości wnosi i apeluje o podjęcie przez Rząd prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej. Dalsze funkcjonowanie weksli wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej stało się także potencjalnie niebezpieczne, ponieważ w obrocie prawno-gospodarczym pojawiły technologie fałszujące podpisy w sposób nieodróżnialny od podpisu odręcznego, podkreślono.

Praca w IT: 34,43% cyfrowych nomadów i nomadek, czyli osób bez stałego miejsca zamieszkania, przebywających w różnych miejscach świata przez określony czas i jednocześnie wykonujących pracę zawodową, jest zatrudnionych na stanowiskach na poziomie seniorów; w ciągu ostatniego roku pracowali zazwyczaj z dwóch lub trzech krajów – najpopularniejszym kierunkiem jest Hiszpania, kolejne miejsca zajmują Niemcy i Włochy, wynika z danych portalu No Fluff Jobs.

Trendy w technologiach: Według badania Klarny młode pokolenie kupujących jest gotowe na sztuczną inteligencję, AR i roboty. Zdecydowana większość badanych (81%) oczekuje, że rozszerzona rzeczywistość (AR) poprawi ich doświadczenia zakupowe w sklepie stacjonarnym w przyszłości. 58 proc. wszystkich badanych uważa, że nawet w 2041 roku będzie częściej wybierać zakupy w sklepie stacjonarnym zamiast online.

Telekomunikacja: RFBenchmark podsumował lipiec 2023 pod kątem jakości i szybkości Internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. Liczba pomiarów w lipcu 2023 wyniosła 438 932. Technologia 5G została wykorzystana w 64 419 testach (14,67%), 343 921 to efekt badań Internetu mobilnego z wykorzystaniem 4G LTE (78,35%). W analizie średnich prędkości pobierania danych w sieci 5G w Polsce, operator Plus zajął czołowe miejsce, osiągając imponujący wynik 146,2 Mb/s.

IaaS: Według firmy analitycznej Gartner, wydatki na model Infrastructure as a Service (IaaS) wyniosą 150,25 mld USD do końca bieżącego roku. Oznacza to wzrost o 30% r/r. Model ten staje się coraz popularniejszy i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku nakłady finansowe na niego przewyższą wydatki względem pozostałych modeli usługowych IT – PaaS i SaaS.

Telekomunikacja: 64 podmioty złożyły łącznie 307 wniosków o dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych z Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski dotyczą 187 obszarów wyznaczonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zgłoszono zainteresowanie budową sieci na 75% obszarów z całej puli, z niektóre z nich są przedmiotem rywalizacji.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Sygnity: Odnotowało 5,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień-czerwiec 2023) wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cyfrowy Polsat: Zarząd po analizie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej (Grupa Polsat Plus) za II kwartał 2023 roku szacuje skonsolidowany zysk netto na 8,1 mln zł – tj. na poziomie istotnie odchylającym się od konsensusu prognoz biur maklerskich, podała spółka.

Asbis: Ocenia, że polski rynek może znaleźć się w pierwszej piątce największych rynków spółki w ciągu trzech kolejnych lat, poinformował wiceprezes Constantinos Tziamalis.

T-Mobile Polska: Miał 466 mln zł skorygowanego zysku EBITDA AL w II kw. 2023 r. wobec 465 mln zł rok wcześniej, przy 1 660 mln zł przychodów wobec 1 616 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Oznaczało to wzrosty r/r o odpowiednio 0,2% i 2,7%.

P4, Polkomtel, Orange Polska i T-Mobile Polska: Złożyły oferty wstępne w ramach aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Asseco Poland: Miało 120,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ailleron: Zakłada, że będzie występował w kolejnych przetargach z systemem bankowym, który zbudował w projekcie dla Pekao. Liczy na polubowne porozumienie z bankiem, ale nie wyklucza również ścieżki procesowej, wynika z wypowiedzi prezesa Ailleron Rafała Stycznia.

Equnix: Wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych Equnix Inc przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zdecydował się otworzyć kolejne biuro w Warszawie. Nowa filia spółki stworzy liczne miejsca pracy dla wysoce wykwalifikowanych specjalistów. W nowym centrum Global Business Services realizowane będą usługi finansowe, HR, prawne oraz inżynierii oprogramowania. W rezultacie, w ciągu najbliższych kilku lat powstanie nawet kilkaset nowych miejsc pracy dla wysoce wykształconych specjalistów, podała Agencja.

MIT Enterprise Forum CEE: MIT Enterprise Forum CEE (Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej), część globalnej sieci związanej z Massachusetts Institute of Technology, przekształca się w StartSmart CEE. Będzie kontynuować budowanie ekosystemu innowacji i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w ramach sieci StartSmart, która stała się członkiem MIT Open Learning i MIT Jameel World Education Lab (J-WEL). To rozszerzenie dotychczasowej współpracy polskiego oddziału w strukturach najlepszej uczelni technicznej na świecie.

IBA Poland: Firma należąca do holdingu IBA Group, otworzyła nowe biuro w Warszawie, które stanowi rozszerzenie centrum rozwojowego IBA Poland, zlokalizowanego we Wrocławiu.

Google: Rozpoczyna rekrutację do Google News Initiative Startups Lab w Polsce i zaprasza startupy do 16-tygodniowego programu szkoleń, warsztatów i networkingu. Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju i wsparcie zrównoważonego wzrostu startupów medialnych publikujących materiały informacyjne.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił uruchomienie AWS Build, nowego globalnego programu mającego na celu wspieranie przedsiębiorców na wczesnym etapie ich działań w chmurze w budowaniu, udoskonalaniu i uruchamianiu innowacyjnych aplikacji. W ciągu 10 tygodni 500 startupów z całego świata otrzyma wskazówki biznesowe i techniczne, aby jak najlepiej wykorzystać elastyczność i skalowalność technologii AWS do uruchomienia swoich produktów we wczesnej fazie rozwoju (Minimum Viable Product, MVP).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Arena.pl: W ramach procesu przejęcia większościowego udziału w hiPower Europe, przystąpiła do umowy joint venture z tajwańską spółką hiPower Hydrogen Tech, która określa zasady współpracy przy rozwoju technologii wodorowych oraz strukturę organizacyjną i właścicielską hiPower Europe, podała spółka.

SatRev: Spółka space-tech, której jednym z inwestorów jest firma inwestycyjna JR Holding, planuje zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w 2023 r., poinformował prezes Grzegorz Zwoliński. W celu sfinansowania dalszego rozwoju, spółka planuje pozyskać kwotę do 15 mln zł.

Sescom: Podpisał umowę inwestycyjną ze swoją spółką zależną SES Hydrogen (92,85% udziału w kapitale zakładowym) oraz NDI Projekt 104, należącą do Grupy NDI, na mocy której SES Hydrogen Energy zostanie dokapitalizowana kwotą 4 mln zł, podał Sescom.

Unfold.vc: Fundusz we współpracy z nowojorskim WEVE Acceleration rozpoczęły nabór do programu akceleracyjnego dla startupów z Polski i regionu CEE (Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Węgry), chcących rozwijać oraz komercjalizować rozwiązania w USA lub już budujących tam biznes i poszukujących finansowania, podał fundusz.

Euvic: Euvic 2030 przeprowadziła transakcję w grupę Tuatara, podał Euvic. Euvic 2030 została powołana w celu wspierania strategii akwizycji grupy Euvic.

CodiLime: Fundusz private equity Waterland zainwestował polską spółkę tworzącą światowej klasy rozwiązania dla sektora telekomunikacyjnego i sieciowego. CodiLime realizuje projekty dla takich firm jak Cisco, Equinix, Palo Alto Networks, Juniper Networks czy Nutanix.

Listonic: Stał się właścicielem portalu piłkarskiego Fangol.pl,

Goodspeed: Spółka z portfela Enterprise Investors zainwestowała w Caterings, spółkę dostarczającą kompleksowe rozwiązania IT dla producentów cateringów dietetycznych.

Check Point Software Technologies: Izraelska firma specjalizująca się w bezpieczeństwie cybernetycznym dokonała akwizycji Perimeter 81 za 490 mln USD. Perimeter 81 rozwinął rozwiązanie Security Service Edge (SSE), które Check Point zamierza wykorzystać, zwiększając swoje możliwości dzięki zintegrowaniu go z architekturą Check Point Infinity, zapewniając ujednolicone rozwiązanie bezpieczeństwa w sieci, chmurze i zdalnych użytkownikach.

Primetric: Polskie narzędzie SaaS do zarządzania obłożeniem pracowników i planowania wyników finansowych, zostało właśnie przejęte przez BigTime, amerykańską platformę do śledzenia czasu pracy, zarządzania projektami i fakturowania.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Medicalgorithmics: Zawarł z niemieckim dostawcą sprzętu medycznego livetec umowę, w ramach której dostarczy algorytmy i oprogramowanie do analizy danych o pracy serca, podała spółka. To kolejna integracja opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania Medicalgorithmics z rejestratorami typu EKG patch zagranicznego partnera.

Wasko: Konsorcjum z Fonon, spółką zależną Wasko jako liderem i Wielobranżowa Pracownią Projektów Kolejowych (jako członkiem) podpisały umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe wartości max. 13,61 mln zł (wartość zamówienia podstawowego 11,86 mln zł, opcji – 1,3 mln zł; udział Fonon – 9,32 mln zł – 8,32 mln zł plus 0,4 mln zł), podała spółka. Przedmiotem zamówienia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami”.

PKO BP: Z usługi PKO Banku Polskiego „PKO Płacę później” korzysta 100 tys. klientów, podał bank. Łączna kwota przyznanych im limitów to 78,4 mln zł, średni aktywny limit to 779 zł na osobę.

InPost: Rozszerzył zawarte w 2022 r. strategiczne partnerstwo z Vinted, wprowadzając InPost Shop – nową usługę odbioru przesyłek w Wielkiej Brytanii. InPost Shop daje użytkownikom Vinted możliwość nadawania i odbioru przesyłek nie tylko w sieci ponad 5000 urządzeń Paczkomat, lecz także w punktach PUDO InPost, podała spółka.

Bank Pocztowy: Rozpoczął udostępnianie usługi Przelew na telefon BLIK, dzięki której możliwe jest natychmiastowe przekazanie środków na konto odbiorcy, podał bank. Nowa wersja aplikacji mobilnej będzie udostępniana klientom stopniowo przez okres dwóch tygodni.

Zrzutka.pl: We współpracy z PayU wprowadziła rozwiązanie, które ułatwi proces wypłaty zebranych środków na karty Mastercard, podały spółki. Osoby zakładające zbiórki pieniędzy na Zrzutka.pl mają możliwość błyskawicznego wypłacenia zebranych od darczyńców środków na konto powiązane z odpowiednią kartą Mastercard.

UPC Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty UPC Polska za to, że spółka obciążała klientów opłatą za dodatkowe kanały telewizyjne i wyższą prędkość internetu, choć tych świadczeń nie zamawiali. Świadczenie nowych usług powinno odbywać się na wniosek lub za uprzednią zgodą konsumentów, podał urząd. Spółce grozi kara do 10% obrotów.

PKP Intercity: Pasażerowie, którzy używają aplikacji Google Maps mogą już skorzystać z opcji łatwego przekierowania na stronę przewoźnika. Funkcja ta była już wcześniej wprowadzona w aplikacji Jakdojade i spotkała się z pozytywnym przyjęciem podróżnych.

LeaseLink: Fintech leasingowy umożliwił swoim klientom podpisywanie umów z użyciem podpisu kwalifikowanego mSzafir. Dzięki wdrożeniu e-podpisu mogą oni w równie prosty sposób składać wiążące prawnie podpisy, co znacznie upraszcza i przyspiesza proces zawierania umów.

Honey Payment: Spółka rozwijająca multiaplikację finansową DotBee wprowadziła do niej kolejne nowości – to asystenci AI, pomagający zrozumieć świat inwestycji i kryptowalut. Firma tym samym rozszerza ofertę sztucznej inteligencji w zakresie doradztwa finansowego, księgowego i prawnego.

Secfense: Firma działająca w obszarze cyberbezpieczeństwa, opracowała i wprowadziła na rynek nowe narzędzie – Secfense IdP (identity provider). Dzięki niemu organizacje mogą dowolnie konfigurować ustawienia tożsamości cyfrowych, korzystając z różnych narzędzi IAM i nie ograniczając się do jednego dostawcy.

Worldline: Globalny lider branży płatności elektronicznych rozpoczął współpracę z Rohlig SUUS Logistics, firmą specjalizującą się w zarządzaniu logistyką i międzynarodowymi łańcuchami dostaw.

Kubota: Marka została członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej.

Polskie ePłatności (PeP): Dołączyły do grona firm, które korzystają z potwierdzania tożsamości za pomocą mojeID. Dostarczana przez KIR usługa pozwoli klientom PeP na wygodne i bezpieczne potwierdzanie danych osobowych przy zawieraniu umów w trybie online. Posłuży także do okresowej weryfikacji tożsamości, wymaganej w przypadku instytucji płatniczych.

Aquanet: Wdrożył bota Basia, który ma pomagać klientom spółki, powstał w oparciu o technologię SAP Business AI.

Netia: Jako pierwszy integrator rozwiązań chmurowych w Polsce, została Platynowym Partnerem Dell Technologies w kategorii Cloud Services Provider (Dell CSP Platinum Partner). Osiągnięcie tego najwyższego statusu potwierdza komercyjny i kompetencyjny sukces Netii z zakresie świadczenia usług chmurowych.

Cisco: Lider w dziedzinie sieci i zabezpieczeń dla przedsiębiorstw, wzbogaca rozwiązanie Extended Detection and Response (XDR), dodając odzyskiwanie danych do procesu reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Aktualizacja pozwoli firmom natychmiastowo wrócić do działania po ataku ransomware. Tym samym Cisco XDR wyznacza nowe branżowe standardy produktów związanych z cyberbezpieczeństwem dla firm.

PayEye: Fintech, który jako pierwszy na świecie stworzył i wdrożył technologię pozwalającą na płatności spojrzeniem bez użycia gotówki, karty, smartwatcha i telefonu teraz idzie o krok dalej i ze swoją najnowszą usługą inteligentnych płatności e-payeye wchodzi do świata e-commerce.

Epson: Wprowadza na rynek nowe wszechstronne skanery biurowe A4 o najmniejszych wymiarach w swojej klasie.

Samsung: Na polskim rynku zadebiutowały najnowsze smartfony Galaxy Flip5 i Galaxy Fold5 oraz tablety z serii Galaxy Tab S9, a także smartwatche Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic.

