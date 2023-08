Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która zakłada utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w maju 2023 r. finansowania o wartości 303,4 mln zł (+11,8% m/m, +59,3% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W czerwcu wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 989 mln zł.

E-płatności: Za pomocą BLIK-a wykonano 426 mln transakcji (wzrost o 46% r/r) o wartości 57,9 mld zł (wzrost o 49% r/r) w II kw. 2023 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Na koniec II kwartału br. z BLIK-a aktywnie korzystało ponad 14,1 mln osób (+25% r/r).

E-commerce: Nawet trzykrotnie może na koniec 2023 r. wzrosnąć liczba zapytań o rzetelność finansową klientów wystosowana przez branżę e-commerce. ERIF BIG podkreśla, że tylko do połowy b.r. z e-commerce wpłynęło więcej o 84% wszystkich zapytań niż w całym 2022 r.

Cyberbezpieczeństwo: Rosyjska grupa hakerska NoName057(16) dokonuje kolejnych ataków na Polskę. Cyberprzestępcy twierdzą, że zaatakowali strony PKP Polskich Linii Kolejowych SA, PIONIER-CERT, Metra Warszawskiego oraz Plus Banku, poinformowali analitycy firmy Check Point Software Technologies. Polska, obok Niemiec i Holandii jest jednym z częstych celów działań rosyjskiej grupy. NoName057(16) twierdzi, że wpłynęła na strony internetowe gminy Vlaardingen, Bremen Ports, Leistritz AG, NordWestBahn GmbH oraz berlińskiego transportu publicznego (BVG). W ciągu ostatnich 6 miesięcy sektor użyteczności publicznej był atakowany już ponad 2930 razy tygodniowo.

Edukacja: Badanie zrealizowane na zlecenie Santander Bank Polska pokazało, że 23% rodziców wysoko ocenia swoją wiedzę na temat finansów. Niemal połowa nastolatków w wieku 12-15 lat uważa, że ich wiedza na temat pieniędzy jest mała. Jednak 80% z nich wie, czym jest inflacja. Głównym źródłem wiedzy finansowej młodszych nastolatków jest dom i szkoła, a starszych TikTok i YouTube.

Chipy: Unijna ustawa o chipach zakłada ponad dwukrotne zwiększenie udziału krajów Unii Europejskiej w globalnej produkcji półprzewodników do 20% do roku 2030, szacuje firma doradcza Savills. UE przeznaczyła 43 mld euro na inwestycje w rozwój przemysłu półprzewodników, co według Savills spowoduje wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynowo-produkcyjną, które w ciągu najbliższych siedmiu lat wyniesie ponad 10,8 mln m2.

Cyberbezpieczeństwo: Badacze ESET odkryli szeroko rozpowszechnioną kampanię phishingową. Jej celem jest zbieranie danych logowania użytkowników otwartoźródłowej platformy do wspólnej pracy Zimbra. Kampania jest wciąż aktywna. Największa liczba zaatakowanych znajduje się w Polsce. Zimbra Collaboration to otwarta platforma oprogramowania do współpracy, popularna alternatywa dla korporacyjnych rozwiązań poczty elektronicznej. Celem kampanii phishingowej są korzystające z Zimbry małe i średnie firmy oraz podmioty rządowe. „Zimbra, podobnie jak inne narzędzia będące alternatywą dla największych rozwiązań korporacyjnych, jest interesującym celem dla cyberprzestępców. Jest popularna wśród firm i organizacji o niższych budżetach, które często mają słabsze zabezpieczenia niż duże firmy. W tym przypadku atak opiera się jednak wyłącznie na sztuczkach psychologicznych i manipulacji” – powiedział ekspert ds. cyberbezpieczeństwa ESET Kamil Sadkowski.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Liczy na znacząco lepsze wyniki w tym roku w ujęciu r/r, poinformowała członek zarządu grupy Anna Kryńska-Godlewska. W przyszłym roku spodziewa się największych efektów wspólnej oferty reklamowej z Eurozet, a w 2025 r. – pokazania pełnego potencjału Yieldbird po transformacji biznesu. Ponadto realizuje proces wydzielenia poszczególnych biznesów do spółek zależnych.

Agora: Ocenia, że każdy kolejny kwartał przybliża segment prasowy grupy do osiągnięcia rentowności, poinformował członek zarządu odpowiedzialny za segment prasowy Wojciech Bartkowiak.

Agora: Po wynikach II kw. br., podwyższyła prognozę, według której wartość rynku reklamy w Polsce zwiększy się w o ok. 4-6% r/r w 2023 r. (po wzroście o 4,5% r/r w ub.r.) z prognozowanego wcześniej wzrostu o ok. 2-4% r/r (po wynikach I kw. br.).

Oponeo.pl: Odnotowało 8,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 4,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Komputronik: Odnotował 3,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2023) wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Zatrudnienie przekroczyło 1000 osób w 12 biurach na świecie, podała spółka. W samej I połowie roku liczba pracowników wzrosła o 17%, co jest związane z intensywnymi pracami nad rozwojem własnej technologii i nowych produktów inwestycyjnych.

Grupa Polsat Plus: Zakłada wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA w kolejnych kwartałach tego i w przyszłym roku oraz rozpoczęcie delewarowania od 2025 roku, poinformowała członek zarządu, CFO Katarzyna Ostap-Tomann.

Atende: Odnotowało 2,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 7,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 288,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem w II kw. 2023 r. wyniósł 8,1 mln zł wobec 282,7 mln zł zysku rok wcześniej.

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) uruchomi testowe transakcje BLIK na Słowacji w IV kwartale 2023 r, zapowiedziała wiceprezes PSP Monika Król.

Woodpecker.co: Osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 6,87 mln zł w II kw 2023 r., co oznacza wzrost o 26,59% r/r, podała spółka. Zysk netto wyniósł 0,42 mln zł w II kw. wobec 1,13 mln zł rok wcześniej.

Agora: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Maciej Świrski podjął decyzję o ukaraniu spółki Eurozet Radio po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie emisji przekazów dezinformujących opinię publiczną na temat okoliczności przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski, podała Rada. Kara pieniężna w wysokości 476 tys. zł została nałożona w związku z informacjami wyemitowanymi w programie Radio Zet 22 grudnia 2022 roku, w serwisie informacyjnym o godz. 9:00.

One2tribe: W II kw. 2023 r. osiągnęła ponad 3,2 mln zł jednostkowych przychodów netto oraz wypracowała EBITDA na poziomie 0,6 mln zł przy 16 tys. zł zysku netto. Na obecnym etapie, kluczowa dla spółki jest realizacja założeń przedstawionych w zaprezentowanej w kwietniu br. strategii rozwoju. Efektem podjętych działań jest m.in. ofertowanie 30 nowych klientów z Polski i zagranicy oraz implementacja do platformy Tribeware kolejnych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. One2tribe nawiązała również współpracę z Factory Berlin i zrejestrowała swoją siedzibę, celem otwarcia przedstawicielstwa na rynku niemieckim.

TenderHut: W lipcu 2023 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3,91 mln zł, co stanowi spadek o 31% r/r. W okresie styczeń-lipiec br. spółka szacuje skonsolidowane przychody na poziomie 32,36 mln zł, co stanowi spadek o 16% r/r.

Samsung: Według danych firmy Samsung w Polsce już 3 500 000 telewizorów tej firmy jest podłączonych do Internetu. Większość z nich, czyli 2 900 000 to modele z systemem Tizen, a pozostałe wykorzystują starszy system Orsay. Samsung jest jedną z pierwszych firm, która wprowadziła dostęp do internetu w swoich telewizorach.

S4E: W II kwartale spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% r/r do ponad 90 mln zł. Wzrost przychodów został wypracowany przez każdy z segmentów przedsiębiorstwa, natomiast największe wzrosty spółka osiągnęła dzięki sprzedaży rozwiązań DELL oraz Hitachi Vantara. W I polroczu przychody wyniosły 178,27 mln zł, a zysk netto 4,23 mln zł.

Huawei Cloud: Jeden z liderów rozwiązań chmurowych na świecie wchodzi na polski rynek. Ogilvy PR odpowiada za budowanie jej świadomości i dbanie o wizerunek firmy w Polsce.

Red Carpet Media Group: Przychody ze sprzedaży w II kw. 2023 wyniosły 3,3 mln zł, co stanowi wzrost o 46% r/r. Z kolei zysk netto w tym okresie wzrósł o 88% do 2,3 mln zł.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Canal+: Nabył 30% od Hildy Uziyel 30% udziałów spółki Digital SPI International, która pośrednio (poprzez SPI International B.V.) posiada 13 082 126 akcji Kino Polska TV, stanowiących 66% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów, podało Kino Polska TV. W rezultacie transakcji Canal+ stał się jedynym wspólnikiem spółki Digital SPI.

Twisto: Turecki fintech Param kupił 100% udziałów Twisto od dotychczasowego właściciela – australijskiej firmy Zip, podała spółka. Transakcja została zatwierdzona przez Narodowy Bank Czeski.

Komputronik: Rozważa możliwość emisji nowych akcji, która miałaby objąć nie więcej niż 979,4 tys. akcji, z minimalną ceną emisyjną nie niższą niż 4 zł.

Swotzy: Startup działający w obszarze logistyki i last mile delivery, ogłosił – trzy miesiące po pozyskaniu pierwszego finansowania – kolejną rundę inwestycyjną pre-seed w wysokości 500 000 euro, w której uczestniczy polski fundusz Black Pearls VC.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Comp: Zawarł umowę Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na dostawę przełączników sieciowych i ich elementów, systemu pomiarowego i zarządzania siecią oraz aparatury do transmisji dalekiego zasięgu na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „Pionier-Lab – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”, podała spółka. Wartość umowy to ponad 57 mln zł netto (ponad 70 mln zł brutto).

Wasko: Konsorcjum z Wasko jako liderem i Telwway oraz Trax elektronik jako członkami podpisało umowę ze spólkami Gülermak i Mosty Łódź wartości 21,42 mln zł netto (26,34 mln zł brutto), z czego na Wasko przypada 47,7% wartości kontraktu, podała spółka. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu Systemu Zarządzania Ruchem na drodze S52 Północna Obwodnica Krakowa.

Bank Pekao: Udostępnił dla klientów detalicznych nową odsłonę Kantoru Pekao24, z którego można korzystać od razu po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24, podał bank.

PKO BP: Liczba zrobotyzowanych zadań w PKO Banku Polskim przekroczyła 220 mln w 270 procesach, podał bank.

Fondee: Poszerzyło ofertę się o konta inwestycyjne dla dzieci. Podobnie jak te „dla dorosłych”, składają się one z funduszy ETF, a wszystkie depozyty są automatycznie inwestowane. Wystarczy jedno zlecenie stałe i zajmuje się nimi aplikacja. Dodatkowo, w przypadku dzieci, inwestować można z obniżoną opłatą w wysokości 0,2% wartości portfela rocznie.

Grupa Polsat Plus: Serwis streamingowy Polsat Box Go uruchamia nowy pakiet o nazwie Start w promocyjnej cenie 30 zł za rok. Pakiet Polsat Box Go Start będzie oferował dostęp do ponad 40 tysięcy godzin seriali, reality shows, rozrywki i nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat. Jednocześnie z końcem sierpnia zakończy działalność serwis Polsat Go. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Polsat Go dostaną darmowy dostęp na 2 miesiące do nowego pakietu Start w serwisie Polsat Box Go. Wszyscy posiadacze kont w Polsat Go dostaną informację, jak w prosty i szybki sposób można uzyskać bezpłatny, dwumiesięczny dostęp do pakietu Start w Polsat Box Go.

Grupa Polsat Plus: Plus – lider technologii 5G, w zasięgu której jest już ponad 20 milionów mieszkańców Polski – w połowie czerwca uruchomił 5G Ultra, czyli jeszcze szybszy internet mobilny. Ponad miesiąc po starcie technologia internetu szybka jak światłowód dostępna jest dla ponad 4,2 miliona mieszkańców Polski w 171 miejscowościach, dzięki blisko 700 stacjom bazowym. Jednocześnie Plus poszerza ofertę urządzeń obsługujących 5G Ultra.

ArchiDoc: Spółka zajmująca się zarządzaniem dokumentami, archiwizacją i elektronicznymi obiegami dokumentów pracuje nad własnym rozwiązaniem na bazie sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych i dużych modeli językowych będzie ono służyć do automatycznego rozpoznawania informacji w tekście oraz generowania treści w realizowanych procesach. „ArchiDoc to spółka technologiczna. Na własne potrzeby budujemy rozwiązania, które ułatwiają codzienną pracę naszych zespołów. Są to zarówno urządzenia, np. automatyczna szafa sortująca dokumentację, jak i oprogramowanie. W ArchiDoc funkcjonuje zaawansowany dział robotyki. Dlatego naturalnym krokiem jest wykorzystanie najnowszych technologii AI, żeby jeszcze bardziej ulepszyć naszą pracę” – powiedział wiceprezes ArchiDoc odpowiedzialny za innowacje Bartosz Terlecki.

Infinix: W najnowszej serii średniopółkowych smartfonów NOTE 30 zadebiutowała technologia Ultra Power Signal (UPS), która zapewnia wzrost siły sygnału sieci komórkowej do 20-40% i Wi-Fi nawet do 100%. Zastosowany w smartfonach algorytm dostrajania HyperSignal poprawia łączność w miejscach, w których sygnał może być słaby lub niestabilny. Prowadzi to do skrócenia czasu potrzebnego do nawiązania połączenia sieciowego nawet do 32% i poprawia przepustowość przesyłu danych mobilnych do 30%.

Kingston Digital: Ogłosił premierę Kingston IronKey Keypad 200C, szyfrowanego sprzętowo nośnika w wersji z USB-C. Model ten zapewnia najnowsze zabezpieczenia danych i kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w interfejs USB typu C bez użycia adapterów. Pamięć posiada alfanumeryczną klawiaturę, która pozwala na łatwe wprowadzanie kodu PIN. Jest także zabezpieczona przed atakami z użyciem hasła metodami Brute Force i BadUSB dzięki cyfrowo podpisanemu oprogramowaniu sprzętowemu, co daje wyjątkowy poziom ochrony cennych danych.

Vileda: Jedna z najbardziej znanych globalnych marek z segmentu środków czystości wykorzystała rozwiązania SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud i SAP Commerce Cloud.

Wasko: Konsorcjum spółki jako liderem i Telway oraz Trax elektronik ma umowę z Gülermak i Mosty Łódź za 21,4 mln zł netto Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem na drodze S52 Północna Obwodnica Krakowa.

Stuart: Platforma logistyczna oferująca szybkie dostawy, rozpoczęła współpracę z marketplace do zamawiania jedzenia (z restauracji i sklepów spożywczych) Pstryku.pl. Firmy zrealizowały wspólnie już ponad 20 tys. dostaw, przekraczając 1 mln złotych wartości zamówień, obsługując 300 klientów każdego dnia. Dzięki dobrym wynikom, Pstryku.pl planuje ekspansję na największe miasta w Polsce, w których działa już Stuart. Celem na najbliższe miesiące jest Trójmiasto.

Yosh.AI: W 2020 roku partner Google Cloud rozpoczął współpracę z LPP od wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie obsługi klienta, opartych na sztucznej inteligencji. W pierwszym kwartale 2023 roku Yosh.ai opracował i uruchomił 106 chatbotów oraz voicebota dla pięciu marek LPP. Konsultanci AI są dostępni w wielu językach, w tym angielskim, niemieckim i francuskim. W okresie kwiecień – czerwiec 2023 liczba zapytań do CC wyniosła ponad 1,4 mln, liczba obsłużonych zapytań przez Chatbot – blisko 660 tys.; liczba chatbotów – 127; liczba rynków z Chatbotem – 16; zaoszczędzone RBH – ponad 22 tys. godz.

Huawei CBG: Wprowadza do Polski najnowszy tablet z dużym wyświetlaczem – HUAWEI MatePad 11.5″, a także słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2.

T-Mobile: W zeszłym roku, jako pierwszy operator na rynku, wprowadził własne smartfony 5G na każdą kieszeń. Teraz firma idzie o krok dalej i od 24 sierpnia w sklepach operatora pojawią się nie tylko kolejna, ulepszona generacja smartfonów T Phone 5G i T Phone Pro 5G, ale także zupełna nowość, czyli T Tablet 5G, który z pewnością sprawdzi się w domowej rozrywce czy nauce. Nowym urządzeniom towarzyszyć będzie też atrakcyjna oferta abonamentowa oraz gratis w postaci słuchawek.

Asseco: Wraz z Ministerstwem Cyfryzacji wprowadza nowoczesne rozwiązanie umożliwiające regulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości. Chęć udziału w projekcie pilotażowym zgłosiło kilkadziesiąt miast w całej Polsce. Obecnie z nowej funkcji aplikacji mObywatel mogą korzystać mieszkańcy Bydgoszczy, a od niedawna również Grudziądza i Torunia.

Play: Wprowadził w ramach promocji internet 5G w smartfonie bez limitu prędkości i danych już od 35 zł miesięcznie w ofertach rodzinnych i smartfony w ratach 0%.

Orange: Na start nowego roku szkolnego proponuje najszybszy światłowód w niższej cenie oraz smartfony przecenione nawet o 1300 zł. Rusza również nowa oferta dla przedsiębiorców – z internetem bez limitu prędkości.

Continental: Oferuje teraz zdalne monitorowanie opon w czasie rzeczywistym także dla naczep za pośrednictwem cyfrowego rozwiązania ContiConnect Live. System działa równie efektywnie z przyczepami wolnostojącymi, jak i sprzężonymi z ciągnikiem.

