Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 28 sierpnia-1 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach, podała Kancelaria Prezydenta.

AI: 43% klientów w Polsce jest zaniepokojonych nieetycznym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji przez firmy, wynika z raportu Salesforce „State of the Connected Customer”, który powstał dzięki przebadaniu grupy 14 300 konsumentów i nabywców biznesowych z 25 krajów – w tym 650 z Polski. 50% konsumentów w kraju nad Wisłą zmieniło markę przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku, a główne powody zmian to lepsze oferty, jakość produktów, wybór/różnorodność produktów.

Centra umiejętności: Przyjęta przez Senat nowela prawa oświatowego przewiduje utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności (BCU) – ogólnopolskich ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania przeznaczonych przede wszystkim dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników poszczególnych branż. Będzie w nich można uzyskać i uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z ustawą centra będą prowadziły działalność: edukacyjno-szkoleniową, wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. BCU będą mogły być zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, do których zadań należy zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek, a także przez osoby fizyczne lub prawne i ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Rynek ICT: Jego wartość w Polsce w roku 2022 przebił wartość 100 mld zł, podał ITWiz. Większość, bo 62% ankietowanych firm IT – uczestników tegorocznego rankingu ITwiz Best 100 – stwierdziło, że rok 2022 był lepszy lub dużo lepszy niż rok 2021. Entuzjazm jednak nieco osłabł, w porównaniu do rewelacyjnego roku 2021. Rok temu tak odpowiedziało aż 73% firm. Dużo więcej respondentów oceniło też rok ubiegły jako gorszy – 11% (w porównaniu z 3% w roku 2021). W nowy rok firmy IT również weszły w minorowych nastrojach. Jedynie 34% z nich ocenia go jako lepszy lub dużo lepszy, a 32% jako gorszy lub dużo gorszy. Mimo to polskie firmy IT zwiększają zatrudnienie (54% odpowiedzi), a jedynie 7% z nich musiało dokonać zwolnień.

Reklama: Wartość rynku reklamowego wyniosła w I półroczu 2023 roku przeszło 5,6 mld zł i była większa 6,7% r/r. Jak wynika z najnowszego Raportu o Rynku Reklamy, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska, inwestycje reklamowe rosły w reklamie internetowej, telewizyjnej, radiowej, w outdoorze i kinie, zmalały zaś w prasie.

Płatności bezgotówkowe: Firmy MŚP z sektora handlowo-usługowego doceniają zalety przyjmowania transakcji bezgotówkowych. Największą korzyścią dla 65% z nich jest szybsza i sprawniejsza obsługa klientów. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PolCard from Fiserv, przyjmowanie transakcji bezgotówkowych pomaga przedsiębiorcom w budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy (51%). Wysoko wśród zalet znalazły się również mniejsze ryzyko związane z oszustwami i kradzieżami (43%) czy efektywniejsza kontrola budżetu (39,5%).

E-commerce: Obecnie 58% wydatków ponoszonych przez klientów aktywnych online w Polsce to efekt zakupów internetowych, a odsetek ten ma wkrótce ma sięgnąć 64%, wynika z raportu Wunderman Thompson Commerce & Technology „Future Shopper”. 65% badanych twierdzi, że pracując zdalnie większość zakupów robi w sieci, preferując jednak sklepy (57%), które oferują produkty zarówno online, jak i stacjonarnie. Rosną też wymagania względem zakupów internetowych – choć kluczowa pozostaje cena, klienci oczekują też wysokiej jakości obsługi: błyskawicznej dostawy, dużej różnorodności oferty, łatwych zwrotów oraz przyjaznych form płatności.

AI: AMD przeprowadziła badanie dotyczące wdrażania systemów sztucznej inteligencji (AI) wśród 2500 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie używanych technologii w firmach (ITDM), w tym 1500 z Europy. Badanie to miało za zadanie sprawdzić, w jaki sposób AI przekształca firmy, jakie mają one plany oraz jakie nadzieje i obawy wyrażają decydenci. Pomimo wahań związanych z bezpieczeństwem oraz konieczności przeszkolenia personelu, to firmy, który już zaimplementowały pewne rozwiązania AI, widzą ich pozytywny wpływ na efektywność pracy. Ponad 2/3 ITDM przygotowuje budżet dla projektów implementujących AI w firmie. Większość ITDM wierzy, że AI może pomóc rozwiązywać problemy operacyjne, zwłaszcza na polu efektywności i bezpieczeństwa: 68% uważa, że AI może usprawnić model pracy w firmie, 70% uważa, że AI może pomóc zautomatyzować wykrywanie cyber-zagrożeń, 67% uważa, że AI może zwiększyć efektywność pracy personelu. Rozwój AI jest szybszy niż rozwój firm, ponieważ tylko 19% ITDM planuje nadać wysoki priorytet wdrażaniu AI w ciągu roku, a 44% szacuje, że uda się to zrobić dopiero w ciągu od 1 do 5 lat. Ponadto więcej niż 50% ITDM przyznaje, że jeszcze nie eksperymentowało z najnowszymi aplikacjami przetwarzającymi język naturalny, a 36% nie testowało też oprogramowania automatyzującego procesy. 90% spośród firm, które już wdrożyły rozwiązania AI, widzi ich korzystny wpływ na efektywność.

Cyberbezpieczeństwo: Sektor edukacji i badań był w tym roku świadkiem średnio 2256 cyberataków na pojedynczą organizację w skali globalnej. Najwyższy odsetek ataków odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku, z kolei najwyższy wzrost (+11%) w Europie – wynika z raportu opracowanego przez specjalistów cyberbezpieczeństwa z Check Point Research.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Comarch: Liczy na stopniowe przyspieszenie wzrostu wartości portfela zamówień w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Wartość backlogu na br. jest o ok. 3% wyższa niż portfela na 2022 r. o tej samej porze rok temu.

Kino Polska TV: Zakłada, że trendy wynikowe z I półrocza zostaną zachowane w II półroczu, wynika z wypowiedzi członek zarządu grupy Katarzyny Woźnickiej.

Grupa Fabrity: Odnotowała 441 tys. zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sygnity: Rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 września br. Moniki Zientarskiej w skład zarządu spółki jako członka zarządu ds. finansowych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, podała spółka. Monika Zientarska posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i kontrolingu, w tym 15-letnie w branży IT. Do Sygnity dołączyła 12 lat temu jako członek zespołu odpowiedzialnego za budowę kontrolingu biznesowego i nadzorowała dwa największe sektory działalności spółki.

Comarch: Odnotował 26,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kino Polska TV: Rosnąca synergia pomiędzy Grupą Canal+ i Grupą Kino Polska przełożyła się już na wzrost wyników finansowych – Grupa Kino Polska chce kontynuować ten trend, poinformował członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V. Erwan Luherne.

Comp: Odnotował 14,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2023 r. wobec 3,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł 15,43 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

Play: Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie nastąpiło połączenie UPC Polska z P4 (Play) jako spółką przejmującą, podało P4.

Sescom: Spodziewa się bardzo dobrych wyników na koniec bieżącego roku obrotowego (październik 2022 – wrzesień 2023), poinformował prezes Sławomir Halbryt. Grupa uwzględnia potencjalny debiut giełdowy segmentu wodorowego w przyszłości.

Kino Polska TV: Odnotowało 10,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

T-Mobile Polska i Grupa Vectra: Podpisały umowę dotyczącą hurtowego dostępu do sieci, dzięki której T-Mobile Polska będzie miał możliwość świadczenia usług dostępu do internetu w zasięgu sieci Vectra, podały spółki.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) chcą znacząco przyspieszyć trwający proces wymiany analogowych urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe, poinformował prezes Ireneusz Merchel. Zaznaczył, że to proces kosztowny, przede wszystkim dla przewoźników, jednak ważny w kontekście ostatnich nieuzasadnionych użyć systemu radio stop na kolei. Łączny koszt takiej inwestycji wynosi ok. 200 mln zł.

Play: Odnotował 1 920 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w I poł. 2023 r. (wzrost o 3,8% r/r) przy 4 792 mln zł całkowitych przychodów (wzrost o 17,6% r/r), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 1,7% r/r do 12 909 tys.

Grupa WP: Jest spokojna o całościowy wynik III kwartału, poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa kontynuuje inwestycje, szczególnie w produkty reklamowe, aby stać się beneficjentem oczekiwanej poprawy koniunktury.

Grupa WP: Spodziewa się, że obecna dynamika rozwoju internetu w Polsce może się istotnie zmniejszyć w kolejnych latach, a jej zahamowanie w przyszłości może mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju Grupy i realizację jej strategii, podała spółka. Nie można wykluczyć, że z powodów takich jak np. zmiana przyzwyczajeń konsumentów, nastąpi zahamowanie trendu migracji sprzedaży z kanału tradycyjnego do kanału online, co może przełożyć się negatywnie na możliwość rozwoju Grupy w zakresie e-commerce.

Grupa WP: Odnotowała 31,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 45,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DataWalk: Miał 7,8 mln zł straty EBITDA w I półroczu 2023 r. wobec 112,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane.

Welltech: Producent aplikacji zdrowie i fitness, otwiera nowe biuro w Warszawie, które stanowić będzie bazę dalszego rozwoju organizacji. Spółka koncentruje się na szybkim wzroście zatrudnienia.

Betfan: Dynamika łącznych obrotów, po odliczeniu bonusów i tzw. freebetów, przekroczyła 10% w I połowie roku, a jeszcze szybciej niż obroty rośnie NGR. „W pierwszym kwartale wzrósł on o 23%, a w drugim już o 44%, co pokazuje wysoką skuteczność wprowadzanych zmian. Jako firma e-bettingowa kładziemy nacisk na stałe ulepszanie naszego produktu i poprawę tzw. customer experience. Chcemy, aby serwis i aplikacja BETFAN były jeszcze bardziej angażujące, intuicyjne i szybkie. Zbudowaliśmy solidne wewnętrzne kompetencje w tym zakresie i coraz mniej zdajemy się na partnerów zewnętrznych. Chcemy aktywnie słuchać graczy, bo to dla nich budujemy nasz produkt. Jednocześnie prowadzimy rozważną politykę pozyskiwania klientów, z marketingiem ściśle obliczonym na konkretne cele, opartym na analityce, bez powszechnego w branży sztucznego pompowania obrotu bonusami. Efektem tego jest wysoki zysk netto w pierwszej połowie br. o wartości 3,75 mln zł” – powiedział prezes Łukasz Łazarewicz.

Klarna: Opublikowała raport finansowy za pierwszą połowę 2023 roku, obejmujący rentowny miesiąc w drugim kwartale. Tym samym firma osiągnęła założony cel wcześniej niż zakładano. GMV nadal przewyższa wyniki całego rynku e-commerce, rosnąc o 14% r/r w II kwartale, podczas gdy globalnie e-commerce pozostał na niezmienionym poziomie 0%, podała sieć.

Blue Media: Formalnie zmieniła nazwę na Autopay. „Zależało nam na tym, aby w tym czasie przyzwyczaić zarówno biznes, jak i klientów indywidualnych do zmiany – stąd tak kompleksowe podejście. Rebranding stał się naturalnym krokiem w obliczu przyjętych kierunków rozwoju biznesu. Jako Autopay, od lat koncentrujemy się na inteligentnych rozwiązaniach technologicznych w obszarze płatności. Wiele z nich wprowadziliśmy jako pierwsi. Stawiamy na wygodę, intuicyjność i automatykę. Stosowane przez nas technologie usuwają bariery, które mogłyby ograniczać klientów na drodze do realizacji ich celów – nowy wizerunek firmy zdecydowanie bardziej podkreśla przyjęte założenia” – wyjaśnia Andrzej Antoń – CEO Autopay, współzałożyciel firmy.

Orange Polska: 5G ma większe znaczenie w rozwoju usług B2B niż B2C. Orange Polska dla sieci 5G zwiększy udział Nokii w dostawach infrastruktury do 50%, a drugiego partnera również do 50% (nie ma decyzji kto nim zostanie). Prezes nie widzi obecnie potrzeby sprzedaży infrastruktury mobilnej.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Movens VC: Wraz z grupą aniołów biznesu, zainwestował 5 mln zł w warszawską spółkę DevSkiller, podała spółka.

Gremi Media: Holenderska spółka Pluralis BV zrealizowała opcję call i dokupiła od KCI 13,43% kapitału zakładowego, dającego 20,38% głosów w spółce Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, podało Gremi Media. Po transakcji Pluralis, którego udziałowcem jest – według Bloomberga – George Soros ma 52,05% kapitału i 57% głosów w Gremi Media.

4MOSA: Właściciel marki Muscat rozpoczął pre-launch kampanii crowdfundingowej. Spółka zapowiada dalszą ekspansję na rynku optycznym. W tym celu spółka podjęła decyzję o przystąpieniu do emisji crowdinvestingowej, aby móc rozwijać sieć salonów sprzedaży i dalszy rozwój.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO BP: Klienci PKO Banku Polskiego przeprowadzili 25 mln rozmów z voicebotami, podał bank. Asystent głosowy w aplikacji mobilnej IKO ma ponad 1,2 mln użytkowników, którzy rozmawiali z nim ponad 3,7 mln razy.

Comarch: Zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę na integrację oprogramowania w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami (część 2), podała spółka. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 82,5 mln zł brutto. Czas realizacji to 5 lat od daty podpisania umowy.

Comfino: Polskie fintechy – Comfino, będące częścią grupy Comperia.pl, oraz PragmaGO – ogłosiły współpracę, w efekcie której oferta Comfino zostanie poszerzona o rozwiązanie Buy Now, Pay Later (BNPL) dla rynku B2B, podały spółki.

Huawei: Podpisał z Ericsson długoterminową umowę o wzajemnym licencjonowaniu patentów. W ramach długoterminowej, globalnej umowy o wzajemnym licencjonowaniu, Huawei i Ericsson zobowiązują się do udostępniania patentów dla standardów, takich jak 3GPP, ITU, IEEE oraz IETF, obejmujących technologie komórkowe 3G, 4G i 5G. Umowa dotyczy sprzedaży infrastruktury sieciowej oraz urządzeń konsumenckich obu firm, zapewniając globalny dostęp do wzajemnie opatentowanych i ustandaryzowanych technologii.

cyber_Folks: Rozpoczął przygotowania do uruchomienia programu lojalnościowego. Jego celem ma być mocniejsze zaangażowanie obecnych akcjonariuszy oraz rozbudowa relacji z przyszłymi inwestorami. Będzie to jeden z nielicznych programów lojalnościowych, które tworzone są przez spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczegółowe założenia zostaną ogłoszone jesienią br.

Bank Pocztowy: W porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji oraz z partnerem technologicznym – firmą Digital Gateways, od września br. wprowadza możliwość korzystania z mobilnego dokumentu mDowód. Tym samym Bank Pocztowy znalazł się wśród banków, w których klienci mogą potwierdzać tożsamość mDowodem z aplikacji mObywatel. Możliwość posługiwania się w placówkach mobilnym dokumentem tożsamości mDowód zastąpi konieczność posiadania przy sobie dowodu plastikowego.

Alior Bank: Od 1 września br. podczas wizyt w oddziałach Alior Banku, klienci nie muszą okazywać tradycyjnego dowodu osobistego w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Wystarczy, że na smartfonie posiadają aplikację mObywatel 2.0, w której dostępny jest mDowód.

Saule: Otrzymała od TÜV Rheinland Solar GmbH deklarację spełnienia przez wyprodukowane przez Saule perowskitowe moduły fotowoltaiczne dla produktów konsumenckich wszystkich kryteriów testowych dla produktów „Kategorii 1” zgodnie ze standardem IEC TS 63163: „Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) do produktów konsumenckich – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”, podała spółka. Testy zostały wykonane dla elastycznych modułów fotowoltaicznych zastosowanych w perowskitowych elektronicznych etykietach cenowych (PESL). Zgodnie z wiedzą zarządu Saule jest pierwszym na świecie producentem, który otrzyma certyfikację perowskitowych modułów fotowoltaicznych w powyższym zakresie. Jest to realizacja kluczowego etapu, który wpłynie pozytywnie na proces komercjalizacji zarówno produktu PESL, jak i technologii perowskitowych modułów fotowoltaicznych Saule jako takiej.

Bank Pocztowy: Od września br. rozpocznie program społeczny „Cyberdojrzali – bądź mądrzejszy od oszusta”. Głównym celem projektu jest edukacja osób dojrzałych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz świadomego poruszania się w świecie finansów. Jak przyznają organizatorzy akcji, znajomość zagrożeń i umiejętność szybkiego reagowania jest niezbędna, jeśli chcemy pozostać bezpieczni online. Do udziału w Programie Bank Pocztowy zaprosił m.in. ekspertów z Policji oraz UOKiK-u.

BGK: Od 1 września 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego honoruje cyfrowy dokument tożsamości – dokument mObywatel (mDowód). Jest to zgodne z Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

ING: Od 1 września ING wprowadza weryfikację tożsamości przy wykorzystaniu mDowodu, który dostępny jest w aplikacji mObywatel. Oznacza to, że klient podczas wizyty w oddziale banku, nie musi posiadać tradycyjnego dowodu osobistego czy innego dokumentu tożsamości. Wystarczy ten, który ma w aplikacji.

Program akceleracyjny: StartSmart CEE, do niedawna MIT Enterprise Forum CEE, ruszył z nową edycją programu akceleracyjnego. To szansa dla startupów technologicznych z Polski i regionu na rozwój i sukces na arenie międzynarodowej, mentoring i pozyskanie renomowanych partnerów. Rejestracja właśnie się rozpoczęła.

Poczta Polska: Uruchomiła nowy sorter paczkowy za 50 mln zł w lubelskiej sortowni. To druga z trzech nowoczesnych maszyn do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych), które spółka oddaje do użytku w tym roku w swoich sortowniach.

VeloBank: W ostatnim czasie wprowadził kilka nowości w aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą się zalogować do bankowości internetowej poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji. Autorskie rozwiązanie pozwoli szybko i wygodnie zautoryzować transakcje typu pay-by-link bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa dzięki jednolitemu numerowi PIN.

Grupa Fabrity: Volkswagen Group Polska powierzył agencji K2 Precise (Grupa Fabrity, dawniej Grupa K2) obsługę marki Volkswagen Samochody Osobowe w zakresie digital customer journey.

Orange Polska: Wojtek Jabczyński – rzecznik Orange Polska – po raz trzeci obejmuje funkcję przewodniczącego jury konkursu PR Wings, organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR).

Redge Technologies: Dostawca Redge Media – wiodącej platformy OTT w Europie Środkowo-Wschodniej – nawiązał współpracę z NPAW, światowym liderem w dziedzinie rozwiązań analitycznych dla streamingu. Celem partnerstwa jest preintegracja rozwiązania NPAW z Redge Media.

Maspex: Zarząd należącego do Grupy Maspex zakładu Agros Nova w Łowiczu zaprezentował nowoczesną linię do przetwórstwa pomidorów znajdującą się w nowej hali produkcyjnej. Do tej pory firma miała możliwość przerobić 20 tys. ton tego surowca. Dzięki nowej technologii będzie to nawet 3 razy więcej. Tylko w tym roku firma wykorzysta 35 tys. ton pomidorów, a docelowo będzie to nawet 60 tys. ton.

Kino Polska TV: Poinformowało o wypowiedzeniu umowy pozyskiwania reklam do programów Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Zoom TV, Kino TV, Gametoon zawartej 21 listopada 2022 r. z Polsat Media Biuro Reklamy. Decyzja o wypowiedzeniu wskazanej wyżej umowy związana jest z trwającym obecnie przetargiem dotyczącym wyboru brokera reklamowego dla kanałów spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Stowarzyszenie Polskich Firm Technologicznych SoDA: Wraz z firmami członkowskimi powołały SoDA AI Research Group. Celem działania grupy jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz podjęcie w naszym kraju aktywności zmierzających do rozwoju rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. W skład grupy wchodzi obecnie ponad 100 ekspertów z blisko 30 firm. Jednym z pierwszych działań SoDA AI Research Group jest stworzenie raportu zatytułowanego „AI w Sektorze Publicznym”. Raport zostanie zaprezentowany podczas SoDA Conference 2023, która odbędzie się w dniach 4-5 października w Warszawie.

Fortinet: Wprowadził do oferty firewall FortiGate 90G. Jest to pierwsze urządzenie z funkcjonalnością Secure SD-WAN i NGFW, wyposażone w nowy układ ASIC Security Processing Unit 5 (SP5). Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji zapewnia wysoką wydajność, skalowalność i energooszczędność procesów ochronnych.

OEX Voice Contact Center: Rozwija narzędzie Boromir wykorzystywane w procesie obsługi klienta, które umożliwia monitorowanie konsultacji online, zarządzanie nimi i analizę wygenerowanych na tej podstawie danych. Technologia łączy aplikację zbudowaną w ekosystemie Microsoft 365 z autorskimi narzędziami ETL (Extract, Transform and Load). Z rozwiązania korzysta już m.in. kilkuset doradców Voice Contact Center, liderzy zespołów i konsultanci wsparcia. Pierwsze uruchomienie systemu Boromir miało miejsce w projekcie Allegro CX. Od czasu premiery system został już wdrożony na kilku kolejnych projektach prowadzonych przez VCC.

PKO BP: Klienci podczas wizyty w oddziałach banku mogą potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu. Bank wprowadził to rozwiązanie kilka dni przed ustawowym terminem wskazanym na 1. września, kiedy to klienci banków będą mogli posługiwać się mDowodem.

Cisco: Ogłosiło dostępność usług Cisco Lifecycle Services, które rozszerzają ofertę rozwiązań dla firm oraz administracji rządowych. Usługi Cisco Lifecycle Services, m.in. dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pomogą podmiotom z całego świata szybciej i skuteczniej optymalizować rozwój.

ASUS: Zenfone 10 nie będzie ostatnią generacją serii, producent zamierza kontynuować dwie główne linie produktów z branży telefonów – ROG Phone i Zenfone.

SPARC Group Holding II LLC: Nawiązał strategiczną współpracy z Shein – międzynarodową internetową platformą handlową oferującą produkty w kategoriach moda, uroda i lifestyle. Partnerzy skupią się na potrzebach klientów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, którzy cenią wysokiej jakości odzież w przystępnej cenie.

Google: Podczas konferencji Google Cloud Next pokazał nowości, w tym: Duet AI w Google Meet (będzie robić notatki podczas połączeń wideo, wysyłać podsumowania spotkań, a nawet automatycznie tłumaczyć napisy w 18 językach. Dostosuje ekspozycję i natężenie dźwięku); Duet AI w Czacie Google (użytkownicy będą mogli czatować bezpośrednio z Duet AI, aby zadawać pytania dotyczące treści, otrzymać podsumowanie dokumentów udostępnionych w przestrzeni i nadrobić zaległości w nieodebranych rozmowach); Mandiant Hunt for Chronicle (usługa ta integruje najnowsze informacje ekspertów Mandiant na temat zachowań cyberprzestępców z możliwością szybkiego analizowania i przeszukiwania danych bezpieczeństwa przez Chronicle Security Operations); A3 z układem GPU NVIDIA H100 (superkomputer A3 z procesorem graficznym NVIDIA H100 będzie ogólnie dostępny w przyszłym miesiącu. Dzięki niemu organizacje będą w stanie osiągnąć trzykrotnie wyższą wydajność treningową w porównaniu z poprzednią generacją A2).

Atende: W pierwszym miesiącu trzeciego kwartału zawarło trzy nowe umowy w sektorze energetycznym. Wartość nowych projektów integratorskich to 13,4 mln zł netto. Przedmiotem umów jest dostarczenie i wdrożenie najwyższej klasy rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa opartych o technologie Cisco, m.in. w obszarze sieci definiowanych programowo (ang. software-defined networking, SDN) oraz ich serwisu.

Asseco Poland: Otrzymało zlecenie z wolnej ręki za 85mln zł od ARiMR na rozwój i utrzymanie systemu SIA.

SAP: Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje różne branże, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw. Analiza predykcyjna oparta o algorytmy uczenia maszynowego i o rozwiązania SAP pozwoliła firmie Coca-Cola HBC usprawnić proces logistyczny, a rozwiązania chmurowe zwiększą o 40% liczbę dostaw monitorowanych w czasie rzeczywistym.

ING: Udostępnił kalkulator śladu węglowego dla firm w serwisie Firmove.pl. Ponadto od 1 września ING wprowadza weryfikację tożsamości przy wykorzystaniu mDowodu, który dostępny jest w aplikacji mObywatel.

VeloBank: Systematycznie rozwija funkcje w swojej aplikacji mobilnej. W ostatnim czasie wprowadził kilka użytecznych nowości. Użytkownicy mogą się zalogować do bankowości internetowej poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji. Autorskie rozwiązanie pozwoli szybko i wygodnie zautoryzować transakcje typu pay-by-link bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa dzięki jednolitemu numerowi PIN. Wśród najnowszych udoskonaleń w bankowości mobilnej znalazł się również ciemny motyw.

Erli.pl: Serwis zakupowy udostępnił klientom aplikację mobilną.

Żabka: Asystent Żabka, aplikacja mobilna, która wspiera franczyzobiorców i pracowników sklepów, została wyposażona w nowe funkcje. Od teraz rozwiązanie będzie informować personel sklepów o ilościach pieczywa, jakie powinny znaleźć się na półkach, oraz pomoże usprawnić nadzór nad produktami do rozmrożenia. Wdrożeniem nowych funkcjonalności zajmuje się firma doradczo-technologiczna Future Mind, która współpracuje z Żabką przy różnych projektach – zarówno przy tworzeniu Asystenta, jak i aplikacji mobilnej Żappka dla klientów.

HONOR: Globalna marka technologiczna rozszerza portfolio smartfonów dostępnych w Polsce. Od dzisiaj, w sprzedaży pojawił się kolejny model – HONOR Magic Vs, który jest pierwszym składanym smartfonem marki wprowadzonym na rynek polski. Smartfon, w czarnej wersji kolorystycznej, dostępny jest w Orange w cenie 7499 zł w wyjątkowym zestawie z eleganckim etui w prezencie.

Źródło: ISBnews