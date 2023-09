Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 18-22 września 2023 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Fintech: W codziennym życiu z rozwiązań fintech korzysta 80% Polaków, a pokolenie Z nie różni się w tym od starszych generacji, wynika z raportu przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego i portal Fintek.pl.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,2% w sierpniu br. z 7,9% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 6,2% w ujęciu miesięcznym.

Innowacyjność firm: Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) – syntetyczna miara dojrzałości innowacyjnej polskich firm – osiągnął w 2023 roku wartość 34,6 na 100 punktów, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, wynika z „Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw”, piątej edycji raportu opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

5G: Udostępnienie pasma częstotliwości 5G na potrzeby budowy sieci prywatnych to szansa na postęp transformacji cyfrowej polskiego przemysłu i samorządów. Firmy i samorządy w całym kraju mogą teraz korzystać z polskich technologii 5G, by tworzyć własne, prywatne instalacje. Oznacza to, że nie muszą już polegać na masztach i usługach dużych operatorów. Pozwoli to unowocześnić procesy przemysłowe, wdrażać innowacyjne rozwiązania zwiększające konkurencyjność polskich firm, czy zapewnić mieszkańcom dostęp do najnowszej generacji sieci mobilnej i nowych usług typu „smart city” – tak decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przeznaczeniu pasma częstotliwości 5G na potrzeby budowy sieci prywatnych komentują eksperci IS-Wireless, polskiego dostawcy rozwiązań sieciowych piątej generacji.

Cyberbezpieczeństwo: 25% firm korzystających z rozwiązań OT doświadczyło co najmniej jednego włamania do systemu w ciągu ostatniego roku – wynika z raportu firmy Fortinet „2023 State of OT and Cybersecurity”. Raport wskazał również, że: u 32% respondentów cyberatak na zasoby firmy miał wpływ zarówno na systemy IT, jak i OT; najczęściej zgłaszanymi rodzajami incydentów były ataki z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania (56%) i phishingu (49%); liczba firm, które uważają, że stan bezpieczeństwa ich środowisk OT jest „wysoce dojrzały”, spadła w tym roku do 13% (z 21% w 2022 roku). Zdaniem ekspertów Fortinet sugeruje to, że rośnie świadomość zagrożeń wśród specjalistów OT.

Smart home: Według badania przeprowadzonego przez SW Research dla marki Netatmo, wynika, że ponad połowa Polaków ma obawy związane z bezpieczeństwem swojego mieszkania podczas wyjazdu. Mimo to, co trzeci respondent wyposażył swój dom w system zabezpieczeń. Badanie wykazało, że: 64% respondentów uważa, że zamontowanie urządzeń smart home w systemie alarmowym zwiększa poczucie bezpieczeństwa domowników; głównym źródłem niepokoju dla 76% respondentów jest ryzyko włamania; w 60% przypadków systemów alarmowych i przeciwwłamaniowych znajduje się co najmniej jedno inteligentne urządzenie tego typu.

AI: 65% prezesów firm na świecie wierzy, że sztuczna inteligencja stanowi pozytywny czynnik w rozwoju społeczeństwa. Analogiczny odsetek jest zdania, że potrzeba głębszej analizy ryzyk, które generuje jej rozwój. 66% uważa, że utrata miejsc pracy w efekcie wprowadzania sztucznej inteligencji będzie zrównoważona przez nowe kompetencje, które tworzy technologia, wskazuje raport EY CEO Outlook Pulse Survey zrealizowany na poziomie globalnym.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za sierpień br. wyniosły ok. 245 mln USD i były o ok. 18% wyższe r/r, podała spółka.

PMPG Polskie Media: Odnotowało 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay: Uruchamia własną kartę płatniczą i przygotowuje kolejne usługi m.in. kantor walutowy, podała spółka. Do końca 2025 r. liczba użytkowników aplikacji może przekroczyć 2,5 mln.

PKO BP: Rozwija zespoły projektowe IT i prowadzi obecnie 130 rekrutacji na nowe stanowiska, podał bank. Poszukiwani są: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, a także eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji czy inżynierowie DevOps.

MCI: Oczekuje poprawy wyników w II półroczu, poinformowała wiceprezes Ewa Ogryczak. W pipeline Grupy jest 10 aktywnych projektów; liczy ona na finalizację 2-4 z nich w okresie najbliższych dwóch kwartałów.

MCI: Odnotowało 97,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 80,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTPL: Patrzy optymistycznie na potencjał przychodowy drugiej części 2023 roku i ocenia jednocześnie, że zwiększy się zmienność wyników w poszczególnych kwartałach, na co wpływ będą miały zaplanowane na lata 2023-2026 inwestycje, powiedzieli przedstawiciele spółki.

Vigo Photonics: Odnotowało 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2023 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Odnotował 5,67 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2023 r. wobec 2,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Shoper: Odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto sięgnął 7,92 mln zł vs 4,78 mln zł.

TP Vision: Udział marki Philips producenta TP Vision w polskim rynku to 12,4% w I półroczu br. wg liczby sprzedanych telewizorów, co plasuje TP Vision w czołówce w Polsce, podał producent. Cały rynek TV w Polsce, po kilku latach wzrostów, notuje aktualnie spadki.

CDeX PSA: Zakłada osiągnięcie 10 mln zł obrotu i pozytywnego wyniku EBITDA w tym roku. Obecnie rozmawia z inwestorami finansowymi w celu zapewnienia sobie środków na osiągnięcie pozycji lidera cyberpoligonów w ciągu 2-3 lat. Wówczas firma rozważy debiut giełdowy, poinformował ISBtech współzałożyciel i CEO spółki Bartłomiej Ziółkowski.

Baseus: Otwiera oficjalne przedstawicielstwo i biuro w Warszawie, podała spółka. Oddział w Polsce będzie kierował działaniami w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach nordyckich.

Mi-home.pl/Mokka: Mi-home.pl, sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży smartfonów oraz inteligentnych urządzeń marki Xiaomi, nawiązał współpracę z Mokka – liderem rynku płatności odroczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca pozwoli klientom Mi-home.pl na korzystanie z rozwiązań BNPL oraz elastycznych rat Mokka.

Booksy: Przemek Barszcz, dotychczasowy head of sales, przejął stery w polskim Booksy wraz z początkiem września 2023 r. Zmiana na stanowisku związana jest z odejściem z firmy Łukasza Szymaka, który po 5 latach pracy w roli country managera postanowił przekazać stery. Przemek Barszcz jako head of sales (2018-2023) był do tej pory odpowiedzialny za zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem i strategię sprzedaży w kanałach offline i online oraz za relacje z klientem biznesowym.

Cloud Technologies: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec 2023 roku wynosi +57% w ujęciu r/r. Prezentowana wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w przyszłości po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych od kontrahentów.

Tenderhut: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w sierpniu 2023 roku na poziomie 4,4mln zł, 28% mniej r/r; YTD 36,8 mln zł, 18% mniej r/r.

Intel: Podczas trzeciej edycji Intel Innovation, firma prezentuje szereg technologii mających na celu jak najszersze wprowadzenie sztucznej inteligencji i uczynienie jej bardziej dostępną we wszystkich zastosowaniach, od rozwiązań klienckich i brzegowych po sieć i chmurę. „Sztuczna inteligencja reprezentuje zmianę pokoleniową, dając początek nowej erze globalnej ekspansji, w której komputery są jeszcze bardziej fundamentalne dla lepszej przyszłości dla wszystkich” – powiedział Pat Gelsinger, CEO Intela. „Dla deweloperów stwarza to ogromne możliwości społeczne i biznesowe, aby przesuwać granice tego, co możliwe, tworzyć rozwiązania dla największych światowych wyzwań i poprawiać życie każdego człowieka na naszej planecie.” – dodał. W przemówieniu otwierającym Intel Innovation 2023, Gelsinger przedstawił, w jaki sposób Intel wprowadza możliwości sztucznej inteligencji do swoich produktów sprzętowych i udostępnia je za pośrednictwem otwartych rozwiązań programowych o wielu architekturach. Podkreślił również, w jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga napędzać „Siliconomy – rozwijającą się gospodarkę opartą na magii krzemu i oprogramowania”. Obecnie krzem napędza przemysł o wartości 574 mld USD, który z kolei jest motorem globalnej gospodarki technologicznej wartej prawie 8 bilionów USD.

Michael Page: Rozwija w Polsce usługę polegającą na ,,wypożyczaniu” dla klientów konsultantów IT, którzy są gotowi w krótkim czasie rozpocząć pracę w ramach konkretnego projektu technologicznego. Odpowiedzialność nad rozwojem dywizji IT Contracting objął nowy dyrektor Konrad Michałek, dołączając do zarządu spółki.

LG Electronics: Ogłosił postawienie pierwszego kroku w kierunku przekształcenia się w operatora platformy medialnej i rozrywkowej. Transformacja ta wzbogaci życie klientów poprzez dostarczanie im wartościowych usług oraz starannie dobranych treści za pośrednictwem takich produktów, jak telewizory LG OLED czy LG QNED. LG poinformowało o nowej strategii podczas webOS Partner Summit 2023.

Dynatrace: Michael Leslie objął nowe stanowisko w obszarze Host Observability, Synthetics, Business Intelligence oraz Cloud Experience. W swojej nowej roli Michael Leslie będzie odpowiedzialny za uproszczenie wdrażania produktów i rozwiązań Dynatrace w złożonych systemach opartych na chmurze.

SAS: Lider w dziedzinie analityki i sztucznej inteligencji, zdecydował o zwiększaniu roli kanałów pośrednich w strategii firmy, aby napędzać wzrost i innowacje oraz wzmacniać pozycję rynkową klientów. „Strategiczne partnerstwa zapewniają wartość dodaną dzięki połączeniu naszej wiedzy i doświadczenia w pracy z klientami. Kompetencje i wiedza ekspercka partnerów w połączeniu z najwyższej klasy technologią SAS zapewniają wymierne korzyści naszym klientom i przyspieszają rozwój” – powiedział wiceprezes SAS Gavin Day.

Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych: Powstał z inicjatywy prezesów Grupy WP, Ringier Axel Springer Polska, Agory i Interii. Jego głównym zadaniem jest wspólna praca dla rozwoju mediów internetowych oraz reprezentowanie wydawców w procesie tworzenia regulacji prawnych. Prezesem związku został Maciej Kossowski. Sygnatariuszami Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych, oprócz reprezentantów Grupy WP, Ringier Axel Springer Polska i Agory są przedstawiciele Grupy ZPR Media oraz TVN Warner Bros. Discovery. Interia planuje formalnie dołączyć do Związku po jego rejestracji w KRS.

Optoma: Według PMA Research ma ona aż 26,9% udziału w sprzedaży na rynku projektorów w Polsce i utrzymuje pozycję lidera od pierwszego kwartału bieżącego roku. W ofercie producenta znajduje się ponad 90 modeli – od urządzeń przystępnych cenowo przez projektory przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników po rozwiązania dla biznesu. Optoma jest pionierem w dziedzinie projekcji laserowej, która jest bardziej energooszczędna i pod wieloma względami przewyższa możliwości projektorów z klasyczną lampą.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Honey Payment: Właściciel multiaplikacji finansowej DotBee zrealizował umowę przejęcia notowanego na NewConnect Maximusa i tym samym zadebiutował na tym parkiecie, podała spółka. Sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, co było ostatnim krokiem w drodze na NewConnect. Firma zamierza wprowadzić teraz swoich asystentów AI na globalne rynki.

MCI: W przyszłych latach będzie rekomendować wypłatę dywidendy bądź skup akcji z premią do ceny rynkowej w wysokości zgodnej z uchwaloną polityką dywidendową (czyli nie mniej niż 2% kapitałów własnych MCI), poinformowała wiceprezes Ewa Ogryczak.

MCI: Zwiększa zaangażowanie w PHH Group, lidera e-commerce krajów bałtyckich. Odbędzie się to w ramach rundy inwestycyjnej o łącznej wartości 20 mln euro, zrealizowanej wspólnie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR, 15 mln euro) i innych dotychczasowych akcjonariuszy (5 mln euro), poinformował partner inwestycyjny w MCI Capital Paweł Sikorski.

TIM: Niemiecka FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM, w związku z zamierzonym nabyciem akcji spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał wzywający. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 50,69 zł za sztukę.

Comperia.pl: Grupa w ramach inwestycji w segment e-commerce powołała spółkę ComperiaPay i planuje poszerzenie portfolio oferowanych produktów o usługi oparte na otwartej bankowości, podała spółka.

Answear.com: Otrzymał od akcjonariusza większościowego spółki – Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – posiadającego 57,26% kapitału zakładowego i 57,26% ogólnej liczby głosów, deklarację zainteresowania udziałem w ofercie publicznej akcji serii L, podała spółka.

Arena.pl: Akcjonariusze zdecydowali o emisji akcji dla dotychczasowych udziałowców hiPower Europe w zamian za większościowy pakiet udziałów firmy wodorowej, podała spółka. Zdecydowali również o zmianie nazwy na hiPower Energy.

Asseco Poland: Ustaliło cenę ostateczną w ramach skupu akcji własnych na 80 zł za sztukę, a ostateczną liczbę akcji własnych podlegających nabyciu na 14 808 872. Tym samym ostateczna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji wynosi 1 184,71 mln zł, podało Asseco. Mając na uwadze, że spółka otrzymała od akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji wskazujące cenę sprzedaży nie wyższą niż cena ostateczna, obejmujące łącznie 26 505 252 akcje, stopa redukcji ofert po cenie nie wyższej niż cena ostateczna wyniosła ok. 44,13%. Rozliczenie nabycia akcji od akcjonariuszy, których oferty zaakceptowano, nastąpi 21 września 2023 r.

Nortal: Międzynarodowy koncern specjalizujący się w transformacji cyfrowej, ogłosił przejęcie Questers – firmy zajmującej się oprogramowaniem rozproszonym. Nortal połączy Questers ze swoją spółką zależną pwrteams. Ponad 350 pracowników pwrteams pracuje głównie w Polsce i Ukrainie, ale także w Serbii, na Litwie, w Estonii i Meksyku. Firma pwrteams została wprowadzona na rynek w 2022 r. po przejęciu Skelii, międzynarodowego lidera w budowaniu międzynarodowych organizacji IT i inżynieryjnych z siedzibami w Polsce i Ukrainie.

Cisco: Zamierza przejąć Splunk za 157 USD za akcję w gotówce, co stanowi około 28 mld USD. Po zamknięciu przejęcia, prezes i dyrektor generalny Splunk Gary Steele dołączy do zespołu kierowniczego Cisco, podlegającego prezesowi i dyrektorowi generalnemu Chuckowi Robbinsowi.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Freedom Finance: Broker internetowy Freedom Finance Europe, należący do Freedom Finance Holding Corp. i działający pod marką Freedom24, otworzył swoją pierwszą placówkę w Warszawie, poinformowała dyrektor ds. rozwoju biznesu w Europie w Freedom Finance Europe Olga Milko.

FRMCS: Alstom, Ericsson, NetWorkS! oraz Instytut Kolejnictwa podpisali list intencyjny w sprawie implementacji i testowania Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) na polskim rynku, podano w komunikacie.

InPost: Powiększył swoją ekologiczną flotę elektrycznych samochodów do 1000 pojazdów, podała spółka. Ekologiczna flota InPost obejmuje też 15 ciągników siodłowych z napędem LNG. W 2022 roku blisko 30 mln paczek trafiło do adresatów za pośrednictwem auta EV InPost.

Answear.com: Zawarł z PKO Bankiem Polskim umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z 28 czerwca 2022 r., podała spółka. Bank udostępnił limit do 27 czerwca 2024 r. Aneks dokonuje zmiany zabezpieczenia udzielonego dla banku na wykonanie ww. umowy kredytowej, m.in. w zakresie ustanowienia zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 102 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości nie niższej niż 75 mln zł zlokalizowanych w magazynach spółki.

Biedronka: Liczba zarejestrowanych klientów posługujących się kartą „Moja Biedronka” przekroczyła 17 mln osób, co czyni program lojalnościowy Biedronki największym tego typu systemem w Polsce, podała sieć. Aplikację sieci pobrano przeszło 9 mln razy.

Asbis: Rozszerzył współpracę z globalną firmą Gen i został autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań firmy Norton, jednego z największych na świecie producentów oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego dla komputerów PC, Mac i urządzeń mobilnych. Umowa dotyczy ośmiu krajów: Bośni, Chorwacji, Cypru, Grecji, Malty, Rumunii, Serbii i Słowenii, podała spółka. Rozwiązania firmy Norton wzmacniają ofertę Asbis w zakresie kompleksowych rozwiązań antywirusowych, podkreślono.

Comarch: Zajął pierwsze miejsce wśród polskich producentów systemów ERP, a drugie wśród wszystkich dostawców, według raportu IDC „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2022 Vendor Shares”. Spółka posiada obecnie 23,6% rynku generując przychody na poziomie 75,84 mln USD.

Orange Polska: Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki Orange Polska. Pierwszą z nich było pobieranie opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile, również w sytuacji, gdy konsument korzystał z oferty, w której ma darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach posiadanego pakietu. Opłaty pobierane były nie tylko za faktyczny czas połączenia z konsultantem, ale również m.in. za czas oczekiwania na takie połączenie.

Żabka: Grupa Żabka została zwycięzcą konkursu Best Mobile Application, otrzymując nagrodę za całokształt działań realizowanych w obszarze aplikacji mobilnych stworzonych przez należące do niej spółki. Tym samym najlepszymi aplikacjami drugiego kwartału 2023 r. zostały: Żappka, Jush, delio, Dietly i Maczfit. Zdaniem jury aplikacje mobilne należące do Grupy Żabka są dopasowane do trendów q-commerce oraz odpowiadają na różne potrzeby konsumentów. Wszystkie zaprojektowano zgodnie z najlepszymi praktykami z zakresu user experience, są więc przejrzyste i proste w obsłudze, ponadto poddaje się je bieżącej aktualizacji i stałej rozbudowie, by spełniały wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

DataWalk: Zwiększył sprzedaż licencji i usług swojej technologii do ING Banku Śląskiego.

Bank Pocztowy: Dzięki wdrożeniu CRM w chmurze obliczeniowej zanotował prawie 10-krotny wzrost konwersji od pierwszego kontaktu z klientem do sprzedaży produktów i usług. W nowym systemie liczba rejestrowanych zgłoszeń od klientów wzrosła o 36,8%, w porównaniu do średniego miesięcznego wyniku w 2022 roku, a wiadomości od nowych klientów stanowiły 97,8% zgłoszeń. Partnerem wspierającym wdrożenie systemu CRM firmy Microsoft jest PwC Polska.

Mi-home.pl: Sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży smartfonów oraz inteligentnych urządzeń marki Xiaomi, nawiązał współpracę z Mokka – firmą płatności odroczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpraca pozwoli klientom Mi-home.pl na korzystanie z rozwiązań BNPL oraz elastycznych rat Mokka.

Mecalux: Wyposaży automatyczny magazyn paletowy w centrum dystrybucyjnym o kontrolowanej temperaturze należącym do Frigo Logistics, wiodącego w Polsce operatora logistycznego dla produktów głęboko mrożonych.

Google: Bard, który umożliwia współpracę generatywną AI, zyskał nowe funkcje, m.in.: współpracuje z Obiektywem Google; może odpowiadać za pomocą obrazów; dostosowuje długość i ton swoich wypowiedzi.

Woonti: Startup z branży HR-tech dołączył do grona firm, które będą odpowiadały za wypracowanie standardów kompetencji pracowników dla całego rynku offshore’owego w Norwegii. Projekt realizowany jest przez Energy Innovation Norway przy wsparciu firm oraz instytucji publicznych. Woonti podkreśla, że jest jedyną polską firmą, która została zaproszona do realizacji tego elitarnego projektu.

eToro: Platforma inwestycyjna umożliwiła wpłacanie środków bezpośrednio w złotym polskim (PLN), które następnie przewalutuje.

PKO BP: Wieloosobowy dostęp do serwisu internetowego iPKO to nowa funkcja dla wszystkich firm, niezależnie od formy prawnej. Umożliwia zarządzanie finansami firmy zgodnie z ustalonym przez nią sposobem reprezentacji.

Swobbee: Spółka portfelowa SpeedUp Venture Capital Group rozszerza swoją współpracę z firmą Tier na terenie Polski. W Trójmieście zamontowano kolejne stacje do wymiany baterii w lekkich pojazdach elektrycznych tz. LEV (rowery, hulajnogi itp.).

Grupa Żabka: Przy wsparciu partnerów Accenture i Avanade, realizuje cyfrową transformację w obszarze ESG. Jej celem jest wzbogacenie kompleksowego systemu zarządzania danymi ESG w zakresie dekarbonizacji. Na platformie Microsoft powstało elastyczne rozwiązanie do szczegółowej analizy śladu węglowego operacji Grupy Żabka. Zadaniem partnerów Żabki – firm Accenture i Avanade było zapewnienie przejrzystego i uproszczonego procesu analizowania i raportowania danych dotyczących emisji dwutlenku węgla, skierowanego nie tylko do użytkowników biznesowych, ale także do kadry zarządzającej firmy. Zgodnie z potrzebami Żabki zostało skonfigurowane narzędzie do mierzenia i analizy śladu węglowego Microsoft Sustainability Manager, a także powstały interaktywne raporty PowerBI dla użytkowników biznesowych, by mogli oni efektywniej analizować ślad węglowy organizacji.

Veeam: Platforma Veeam Data Platform uzyskała certyfikat Common Criteria, który potwierdza zgodność rozwiązania z najbardziej rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Certyfikat przyznawany jest przez National Information Assurance Partnership (NIAP), a Veeam Data Platform została wpisana na listę NIAP Product Compliant List (PCL).

YouTube: Podczas wydarzenia Made On YouTube platforma zaprezentowała zestaw funkcji opartych na AI, które pomogą zarówno nowym, jak i uznanym twórcom oraz całej branży kreatywnej tworzyć, edytować i udostępniać treści w nowy sposób. Wśród ogłoszonych nowości, które wykorzystują potencjał AI, m.in.:Dream Screen, funkcja oparta na generatywnej AI, która dodaje nowe formy twórczego wyrazu w Shorts. YouTube Create, aplikacji ułatwiająca proces tworzenia filmów. Aloud, narzędzia do automatycznego tworzenia dubbingu, dzięki któremu twórcy będą mogli łatwo dotrzeć do odbiorców mówiących w innych językach. Dodatkowo, w trakcie wydarzenia Made on YouTube, firma poinformowała, że YouTube Shorts uzyskują obecnie ponad 70 mld wyświetleń dziennie i mają ponad 2 mld zalogowanych użytkowników miesięcznie.

Microsoft: Ogłosił nowości obejmujące: Microsoft Copilot – dostępny w aplikacjach Microsoft 365 i Edge oraz na pasku zadań systemu Windows, zapewnia doświadczenia i najnowsze funkcje Microsoft oparte na sztucznej inteligencji. Nowe środowisko Copilot pojawi się w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Bing i Edge – inteligentniejsza i bardziej spersonalizowana przeglądarka i wyszukiwarka z nowymi funkcjami, takimi jak spersonalizowane odpowiedzi, Microsoft Shopping, Content Credentials, DALL-E 3 w Bing Image Creator. Microsoft 365 Copilot będzie ogólnie dostępny dla klientów biznesowych od 1 listopada z bardziej rozbudowaną wersją M365 Chat, nowymi możliwościami Copilot w Outlooku, Excelu, Loop, OneNote, OneDrive i Wordzie. Bing Chat Enterprise także otrzyma kilka ulepszeń, w tym obsługę multimodalnego wyszukiwania wizualnego i Image Creator dostępnego teraz w aplikacji mobilnej Microsoft Edge. Nowa aktualizacja systemu Windows 11 dostępna od 26 września, wprowadzi moc asystenta AI bezpośrednio do paska zadań. Ponadto cztery nowe, wydajne i przenośne urządzenia Surface są już w przedsprzedaży na stronie Microsoft.com: Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3, Surface Go 4 dla firm i Surface Hub 3.

Samsung: Zaprezentował najnowszy i najmocniejszy odkurzacz pionowy – Bespoke Jet AI o mocy ssącej do 280 W.

Senetic: Uzyskał status Gold Distribution Partner Huawei.

HPE Aruba Networking: Poszerza ofertę rozwiązań dla MŚP, co pomoże organizacjom dostosować się do rosnących potrzeb w obszarze bezpieczeństwa i aplikacji chmurowych wymagających dużej przepustowości, dzięki nowemu switchowi 2,5 Gb i access pointowi Wi-Fi 6. Wprowadza na rynek obsługujący WiFi 6 access point Aruba Instant On AP22D oraz przełącznik sieciowy Aruba Instant On 1960 2,5 Gb z możliwością łączenia kaskadowego. Oba produkty zostały zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności sieci i zapewnienia płynniejszego działania organizacjom i urządzeniom IoT.

Alstom: Podpisał umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi podczas targów TRAKO dotyczącą serwisu i utrzymania systemów sterowania ruchem kolejowym. Realizacja kontraktu jest istotna dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów na terenie całego kraju.

Sagra Technology: Udostępniła platformę trybiQ, które można dostosowywać i dopasowywać dowolnie, do potrzeb każdej firmy czy działu. Umożliwia włączenie w procesy digitalizacji firmy pracowników, którzy na co dzień nie pracują przy biurku oraz to, że wszelkie dostosowania aplikacji nie wymagają zaangażowania programisty, pracownicy mogę je tworzyć samodzielnie, w ramach narzędzi low-code i no-code.

Lightsource bp: Spółka należąca do koncernu bp, podpisała z koncernem Microsoft długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) produkowanej z projektu fotowoltaicznego. Podpisanie tej umowy stanowi przełomowy krok dla obu firm, ponieważ to pierwszy tego typu kontrakt zawarty w Polsce.

Netia: Korzystając z potencjału Grupy Polsat Plus, wchodzi na rynek sprzedaży ratalnej urządzeń mobilnych. Obecni klienci będą mogli skorzystać z „rat 0%” bezpośrednio od operatora, do 3 lat, z kwotą raty dopisywaną do rachunku za usługi Netii.

Unima 2000: Konsorcjum, którego spółka jest częścią, ma umowę ramową z Ministerstwem Cyfryzacji o wartości 43 mln zł.

Źródło: ISBnews