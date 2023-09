Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 25-29 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Sztuczna inteligencja rokuje nadzieję na znaczny wzrost dobrobytu, choć niekoniecznie znajdzie to odzwierciedlenie w statystykach PKB, oceniają analitycy Banku Pekao w raporcie na temat wpływu AI na gospodarkę. Według nich, główną płynącą z niej korzyścią będzie poprawa jakości usług, z których jednak wiele będzie dostępnych stosunkowo tanio lub wręcz za darmo, więc trudno je będzie wliczyć do PKB.

E-commerce: Możliwość odebrania przesyłki przez Paczkomat InPost jest najbardziej motywująca do zakupów dla 95% osób, które robią zakupy online i zamawiają dostawy do automatu paczkowego (86% kupujących), wynika z raportu Gemius 2023. Paczkomat InPost jest również najczęściej wybieraną formą dostaw zakupów – wybiera go 93% osób zamawiających do automatu paczkowego.

Bankowość: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 42,68 mln na koniec II kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 4,51% r/r i 0,95% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,47 mln (wzrost o 3,75% r/r i spadek 1,26% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

Krypto: Posiadanie kryptowalut deklaruje 12% Polaków w wieku produkcyjnym, a mediana inwestowanych przez nich kwot wynosi 1000 zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Co piąty korzystający z kryptowalut padł ofiarą oszustwa, podał też Instytut.

Kina: W Polsce sprzedano niecałe 22 mln biletów do kin w I poł. 2023 roku, poinformowało Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina (PSNK).

E-commerce: Z powodu wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego częściej w sieci kupuje 50% konsumentów, czyli o 17 pkt proc. więcej niż rok temu, a 7 na 10 już przeniosło lub właśnie przenosi do internetu zakupy w przynajmniej jednej kategorii, wynika z raportu Mobile Institute na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej (IGE). W tym roku są to przede wszystkim tzw. „duże” kategorie zakupowe, czyli takie, które w wydatkach domowych ważą najwięcej. Zmiany w zakresie podejścia do swoich finansów i zakupów wprowadził w 2023 roku każdy badany internauta, z kolei dostosowanie strategii zakupowych kontynuowało w tym roku 55% badanych, podano.

IT: Z badania przeprowadzonego przez HPE Aruba Networking wynika, że 64% liderów IT uważa obawy związane z cyberbezpieczeństwem za czynnik zniechęcający organizacje do inwestowania w innowacyjne technologie. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ 91% respondentów uważa najświeższe technologie za zagrożenie albo przyznaje, że z ich winy miało już do czynienia z naruszeniem bezpieczeństwa. Z drugiej strony, liderzy IT potrzebują innowacyjnych rozwiązań, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, aby przyspieszyć transformację swojego biznesu w krytycznych obszarach. Z kolei 89% respondentów stwierdza, że sukces ich organizacji zależy od tego, czy przejdą transformację cyfrową kluczowych obszarów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W badaniu wzięło udział 2100 liderów IT z 21 krajów.

AI: Przedstawiciele 66% przedsiębiorstw przewidują, że w najbliższych latach będą w coraz większym stopniu podejmować decyzje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, wynika z badania firmy Progress. Aby robić to w sposób etyczny, należy uwzględnić zjawisko tendencyjności danych. Ekspert firmy Progress zwraca uwagę na to, że zawsze istnieje jakaś forma wykreowanego uprzedzenia, które wynika z charakteru medium, za pomocą którego dane zostały zaczerpnięte. Tezę tę potwierdza aż 78% osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych i związanych z IT. Według nich różnego rodzaju uprzedzenia obecne w danych staną się większym problemem wraz ze wzrostem wykorzystania AI/ML.

Cyberbezpieczeństwo: W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nastąpił wyraźny wzrost aktywności złośliwego oprogramowania DUCKTAIL. Atakuje ono konta biznesowe przeznaczone do działań marketingowych i PR-owych. Z raportu firmy WithSecure wynika, że: zagrożone są konta Facebook Business oraz profile na platformie X (dawniej Twitter); phishing odbywa się za pośrednictwem LinkedIn i komunikatora WhatsApp; do uwierzytelniania i skracania kodu URL fałszywych stron cyberprzestępcy korzystają z legalnego narzędzia Rebrandly.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Maxcom: Odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Brand24: Odnotował 2,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BSH: Zawarło ze Strabagiem umowę dotyczącą budowy nowej siedziby dla Centrum Badań i Rozwoju małego AGD w Rzeszowie, podało BSH. W budynku o powierzchni ponad 2 tys. m2 będzie pracowało ok. 100 osób. Całkowita wartość projektu to prawie 24 mln zł.

BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB): Uruchomi w Krakowie drugie Centrum Usług Wspólnych, podał BNP Paribas. W jego ramach rozwijać będzie swój IT Hub o nazwie B-INFINIT i Międzynarodowe Centrum Operacji (International Operations Centre, IOC). W biurze w Krakowie pracę znajdzie ponad 200 osób.

Palo Alto Networks: Inicjuje współpracę z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni RP, Google Cloud i rządem RP, podała spółka.

Sonel: Odnotował 6,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: Spodziewa się wyższych inwestycji w IV kw. niż w III kw., zaś w 2024 roku spółka rozważa więcej inwestycji np. w rozwój sieci automatów paczkowych, poinformował ISBnews dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

Allegro: Otworzy marketplace’y w kolejnych czterech krajach regionu w 2024 r. i wejdzie na Słowację, Węgry, Słowenię i do Chorwacji; jeśli odniesie sukces w tych krajach, zacznie myśleć o kolejnych, ale nie zapadły jeszcze decyzje gdzie, poinformował ISBnews dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

Allegro: Spodziewa się dużo wyższego wzrostu GMV – czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro – z działalności w Polsce w IV kw. w ujęciu r/r wobec 10-11% wzrostu r/r oczekiwanego w III kw., ale nie będzie to wzrost rzędu 15%, poinformował ISBnews dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick. Jeśli chodzi o 2024 r., to sytuacja konsumentów prawdopodobnie poprawi się, co będzie miało pozytywny wpływ na biznes Allegro.

Spyrosoft: Zdecydował o wycofaniu z zapisów opublikowanej „Strategii Grupy Spyrosoft na lata 2022- 2026” określenia „organiczny” w odniesieniu do założeń planowanego wzrostu przychodów w związku z podsumowaniem biznesowym pierwszego roku od inwestycji w Better Software Group (BSG) oraz na podstawie analizy danych za I półrocze br., podała spółka. Zakładany w Strategii docelowy wzrost przychodów w perspektywie do roku 2026 nie ulega zmianie.

Spyrosoft: Odnotował 1,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: Planuje wzrost GMV – czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro – z działalności w Polsce na poziomie 10-11% r/r, przy wzroście przychodów o 19-21% i skorygowanej EBITDA o 30,32% r/r w III kwartale 2023 r., podała spółka.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 580,4 mln zł w II kw. 2023 r. (wzrost o 19,9% r/r), przy czym dla działalności w Polsce – 673,3 mln zł (wzrost o 22,1% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 14 227,1 mln zł (wzrost o 10,3% r/r), zaś w Polsce – 13 484,1 mln zł (+11,3% r/r).

Ailleron: Odnotował 4,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 15,31 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Capital ASI: Ocenia, że decyzja GPW o zawieszeniu obrotu spółek działających w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) pozostaje bez wpływu na plany oraz sytuację finansową i biznesową grupy, podała spółka. Gdyby zawieszenie obrotu akcjami MCI ASI nie miało charakteru przejściowego, spółka rozważy przyspieszenie i zwiększenie wolumenu planowanego na przyszły rok programu umożliwiającego akcjonariuszom MCI sprzedaż posiadanych przez nich akcji w przewidzianych prawem formułach z pominięciem GPW.

Polski Fundusz Rozwoju, PFR Ventures: We współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz PGZ – Polską Grupą Zbrojeniową uruchomiły IDA – Innovative Dual-Use Technology Accelerator Bootcamp (IDA Bootcamp), czyli bezpłatny program dla podmiotów (zespołów naukowych, startupów, firm technologicznych), które chciałyby rozwijać technologie podwójnego zastosowania – na rynku cywilnym i wojskowym, podał PFR. Wyzwania w pierwszej edycji programu dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.

Cloud Technologies: Odnotowało 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

QNA Technology: Szykująca się do debiutu na NewConnect spółka liczy, że udział w targach jak SEMICON Taiwan przyczyni się do przyspieszenia komercjalizacji produktów, poinformował ISBtech prezes, akcjonariusz i współzałożyciel Artur Podhorodecki.

Vigo Photonics: Ocenia, że dywersyfikacja geograficzna produkcji półprzewodników jest ogromną szansą, która umożliwi spółce partycypację w tworzącym się w Europie hubie półprzewodnikowym, poinformował ISBtech prezes spółki Adam Piotrowski.

XTPL: Negocjuje kolejną umowę dystrybutorską dzięki obecności na targach SEMICON Taiwan, poinformował ISBtech prezes XTPL Filip Granek. Spółka planuje otwarcie centrum sprzedażowego na Tajwanie.

Answear.com: Ocenia, że zrealizowanie w II poł. 2023 roku tak dobrych wyników, jak w pierwszej, może być dużym wyzwaniem m.in. z powodu słabnącego popytu i przedłużającego się lata, poinformował prezes Krzysztof Bajołek, komentując wyniki II kwartału i I połowy tego roku.

Forscope: Pochodzący z Czech największy broker używanego oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej ma w swoim portfolio produkty od producentów znanych marek takich jak Microsoft, Autodesk czy Adobe i prowadzi sprzedaż już w 10 krajach regionu. Forscope dostarcza legalne, używane oprogramowanie firmom i instytucjom publicznym. Firma zwiększa aktywność na polskim rynku. Potwierdzają to pierwsze kontrakty z przedstawicielami administracji publicznej i podmiotami komercyjnymi. Forscope może już pochwalić się sprzedażą oprogramowania dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytutu NASK czy firm takich jak Domsfera oraz EZT. Z analiz prowadzonych przez Forscope wynika, że w efekcie wykorzystania używanych licencji, firmy i instytucje publiczne są w stanie oszczędzić aż do 70 proc. wydatków na ten cel.

Google for Startups: W maju ogłosił utworzenie programu Google for Startups: Growth Academy: AI for Health skierowanego do firm w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wyłoniono 30 startupów, które zostały zakwalifikowane do programu. W tym gronie znajdują się 4 polskie firmy: Biocam: Kapsułka endoskopowa umożliwiająca zbadanie w czasie rzeczywistym potencjalnych problemów z układem pokarmowym. Labplus: Oprogramowanie dla urządzeń medycznych umożliwiające automatyzację analizy badań laboratoryjnych. StethoMe: Inteligentny stetoskop dla rodziców. Talkie.ai: Firma ułatwiająca dostęp do opieki zdrowotnej z pomocą wirtualnego asystenta opartego na AI.

Pluxee Polska: Spółka została wyodrębniona z globalnych struktur Grupy Sodexo i odpowiada za cyfrową transformację benefitów pracowniczych i narzędzi zwiększających sprzedaż. To innowacyjny lider łączący pozycję i doświadczenie Sodexo Benefits & Rewards Services Polska z cyfrowością i nowoczesnością nowej marki.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP): Zdecydowała o zakończeniu negocjacji z właścicielem aplikacji DroneRadar, podała agencja. „W trakcie prowadzonych negocjacji PAŻP nie uzyskała od właściciela oprogramowania jednoznacznego potwierdzenia, że będzie on w stanie przywrócić pełną funkcjonalność aplikacji w dającym się określić terminie i na akceptowalnych warunkach. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo żeglugi powietrznej z dniem 27 września 2023 r. zdecydowaliśmy o zakończeniu negocjacji z właścicielem aplikacji DroneRadar” – czytamy w komunikacie. W reakcji na problemy z działaniem aplikacji DroneRadar – której właścicielem jest prywatna firma – PAŻP uruchomiła tymczasową, awaryjną procedurę koordynacji lotów BSP. Procedura ta jest znana także kontrolerom ruchu lotniczego na wieżach lotnisk kontrolowanych, którzy za ich pomocą zapewniają bezpieczną koordynację lotów BSP w CTR.

CGI: Kanadyjska spółka obecna na polskim rynku, zapowiedziała, że w ciągu najbliższych trzech lat zainwestuje globalnie 1 mld USD w rozwój narzędzi opartych o AI. Celem jest tworzenie odpowiedzialnych i sprawdzonych rozwiązań i platform dla klientów. CGI zrealizuje inwestycje we współpracy z klientami, którzy chcą w odpowiedzialny sposób przejść z poziomu eksperymentu do wdrożenia, a jednocześnie przyspieszyć zwrot z inwestycji w technologie oparte o AI. Prezes i dyrektor generalny firmy George D. Schindler zaznaczył, że w ciągu ostatnich dwóch dekad CGI dostarczało inteligentną automatyzację i technologie AI w ramach usług i rozwiązań firmy, w szczególności w zakresie własności intelektualnej spółki, by trenować nowe modele szybko i bezpiecznie. Obecnie konsultanci firmy korzystają ze sprawdzonych przypadków użycia AI i rozwiązań ukierunkowanych na dane branże, opartych o sprawdzone zestawy danych domenowych.

Bain & Company: Firma doradcza rozpoczyna strategiczną współpracę z Microsoftem. Dzięki partnerstwu, klienci Bain & Company mają szybciej i skuteczniej wprowadzać oraz skalować rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI).

Bunasta: Zauważa, że wraz ze zmianą sytuacji geopolitycznej zmieniają się także główne kierunki i kontury mapy logistycznej. Skutki sankcji mają wpływ na cały sektor biznesowy – ciężarówki z Unii Europejskiej nie mogą teraz wjeżdżać do Rosji i na Białoruś, a ciężarówki ze Wschodu – do Unii Europejskiej. Dlatego w Unii mamy coraz więcej przewoźników z Azji Środkowej, którzy zwracają się do Bunasta o usługi i pomoc w rozwiązaniu różnych sytuacji. Dlatego spółka wyjeżdża na targi Translogistica Kazakhstan 2023 w Astanie aby nie tylko poznać obecną sytuację na rynku, ale także rozmawiać o budowie sprawnej równoległej trasy towarowej do Azji Środkowej przez Gruzję lub Azerbejdżan.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Comp: Ocenia, że planowane połączenie z Zakładami Urządzeń Komputerowych Elzab stanowi kolejny etap realizacji strategii „Comp 2025 Next Generation”, której założenia i cele strategiczne pozostają niezmienione, podała spółka.

Comp: Zakłada transfer do akcjonariuszy na poziomie minimum 7,5 zł na akcję w 2024 roku, w porównaniu do 6,5 zł na akcję planowanego do realizacji w całym 2023 roku, poprzez wykorzystanie upoważnienia walnego zgromadzenia do skupu akcji własnych do końca 2024 roku, podała spółka.

Software Mind: Należący do Grupy Ailleron, widzi mniejszą liczbę „transakcyjnych” spółek na rynku M&A, ale nadal poszukuje do akwizycji firm, które wzmocnią jego pozycję w USA, Wielkiej Brytanii i krajach nordyckich, poinformował prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk.

Medinice: Podpisało list intencyjny, w którym zadeklarowało chęć nabycia udziałów w innowacyjnej spółce, specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI), dedykowanych elektrofizjologii i kardiologii, podała spółka. Planowana inwestycja w nowy podmiot pozwoli na dywersyfikację działalności Medinice o technologie oparte na rozwiązaniach cyfrowych i AI.

Creotech Instruments: Podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty łącznie do 396 557 akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów, w tym akcjonariuszy posiadających prawo pierwszeństwa, i rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w ramach oferty, podała spółka. Cena jednej akcji serii J zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. Creotech Instruments zamierza pozyskać środki z emisji akcji serii J w łącznej kwocie brutto około 72-87 mln zł.

Cloud Technologies: Zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Audience Network za łączną cenę 2,5 mln zł na rzecz członków zarządu Audience Network, a transakcja ma charakter wykupu menedżerskiego, podał Cloud Technologies. Przeniesienie własności sprzedawanych udziałów nastąpi 30 września 2023 roku.

Fabrity Holding: Zawarł umowy sprzedaży spółek z segmentu marketing – K2 Precise i Agencji K2 – za 22mln zł na rzecz Kamikaze z francuskiej grupy Altavia;

Netskope: Przejmuje firmę Kadiska zajmującą się monitorowaniem doświadczeń cyfrowych (DEM). Tym samym firma wzbogaca swoją ofertę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy hybrydowej oraz korzystania przez użytkowników z cyfrowych aplikacji.

Tenderhut: Sprzedał udziały i zmniejszył zaangażowanie w Holo4Labs do poziomu poniżej 20%.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Atende: Podpisało umowy z klientem z sektora publicznego na modernizację infrastruktury informatycznej, o łącznej maksymalnej wartości 40 mln zł brutto, podała spółka. Prace, obejmujące również dostawy sprzętu, zostaną wykonane w okresie nieprzekraczającym 15 miesięcy od dnia zawarcia umów.

Santander Bank Polska: Z nowej aplikacji mobilnej korzysta prawie 2,3 mln klientów indywidualnych i firmowych, podał bank. Bank wprowadził nową aplikację Santander mobile z odmienionym designem i zaawansowanymi możliwościami personalizacji na początku września, stara wersja aplikacji będzie aktywna do 2 października br.

Honey Payment Group: Spółka z portfela JR Holding ASI, podpisała umowę w celu promocji aplikacji DotBee przez międzynarodową agencję marketingową Havas Media, podała spółka.

SAP: Udostępni na przełomie roku asystenta Joule – opartego na generatywnej AI, podała firma.

FedEx Express: Zwiększył sieć punktów odbioru w Polsce do ponad 4 tys. poprzez nawiązanie współpracy z kluczowymi graczami na rynku. Klienci mogą teraz odbierać przesyłki w punktach obsługiwanych przez Kolportera, Epakę i Furgonetkę, podała spółka. Ponadto FedEx zacieśnił współpracę z Pointpack, dodając kolejne punkty odbioru w sieciach handlowych, takich jak Delikatesy Centrum, ABC, Groszek, Duży Ben, Stokrotka Express i Shell.

Allegro, Orlen Paczka: Wprowadzili nowy model współpracy, pozwalający m.in. włączyć Orlen Paczkę do oferowanych sposobów dostawy poprzez kliknięcie w panelu Allegro, bez konieczności podpisywania umów bezpośrednio z operatorem logistycznym, podał Orlen.

InPost: Został strategicznym partnerem logistycznym platformy zakupowej wszystko.pl, podała spółka. Najważniejszym elementem współpracy między podmiotami będzie wysyłka towarów oferowanych przez sprzedawców na platformie sprzedażowej wszystko.pl za pośrednictwem rozwiązań logistycznych InPost. Usługa obejmie zarówno dostawę do urządzeń Paczkomat, jak i przez kuriera. Obie marki zapowiadają też wspólne akcje marketingowe.

Datawalk: Zanotował kolejną sprzedaż licencji na swoja platformę do Departamentu Pracy USA oraz inicjalną sprzedaż licencji analitycznej do Veterinary Emergency Group.

Girteka: Największa europejska firma z własną flotą samochodów ciężarowych, dąży do osiągnięcia pozycji lidera w sektorze logistyki dzięki implementacji i wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. W tym celu firma zdecydowała się przeprowadzić transformację cyfrową wewnętrznych procesów biznesowych. Skuteczne wprowadzenie zmian umożliwiła migracja na nową, zyskującą coraz większe uznanie na całym świecie platformę – SAP SuccesFactors, udostępnianą przez LeverX. System SAP stanowi duże wsparcie w realizacji planów rozwojowych firmy – m.in. w zarządzaniu nową bazą transportową na terenie Polski, która ma strategiczne znaczenie dla dalszej ekspansji Girteki w Europie Zachodniej.

Apple: System macOS Sonoma jest dostępny w formie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania. Niesie ze sobą mnóstwo nowych funkcji, dzięki którym z komputerem Mac pracuje i odpoczywa się jeszcze lepiej. W systemie macOS Sonoma umieszczane na biurku widżety zapewniają nowe sposoby personalizacji Maca i pozwalają więcej zdziałać. Do tego nowe, przepiękne wygaszacze ekranu, duże zmiany w Safari i wideorozmowach oraz lepsza optymalizacja gier sprawiają, że z Maca korzysta się jeszcze przyjemniej.

Sygnity: Konwerter MT/MX autorstwa spółki uzyskał atestację SWIFT. Spółka zyskała status oficjalnego partnera grupy.

MF: Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) osoby fizyczne i organizacje mogą w wygodny sposób złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Organizacje mogą już korzystać z usługi „Rozliczenia”, gdzie sprawdzą swoje salda i rozliczenia z urzędem skarbowym.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił pięć strategicznych innowacji w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji (AI), w tym ogólną dostępność Amazon Bedrock i Amazon Titan Embeddings, dostępność Llama 2 na Amazon Bedrock – oraz wkrótce nowe funkcje generatywnej sztucznej inteligencji dla CodeWhisperer i QuickSight.

Orange Polska: Trzy projekty operatora w województwie pomorskim rekomendowane do dofinansowania w projekcie KPO. Spółka ma otrzymać dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 67 mln zł.

Getac: Ogłosił wprowadzenie na rynek nowej generacji semi-rugged laptopa S410, wszechstronnego urządzenia, które poprawia wydajność w terenie, zapewniające stabilność użytkownikom w środowiskach pracy, w których często dochodzi do przypadkowych uderzeń, wstrząsów i upadków.

Źródło: ISBnews