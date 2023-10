Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 9-13 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Ponad połowa (59%) osób w grupie wiekowej 18-24 lat zmieniło swoje preferencje zakupowe w ciągu ostatniego roku, wynika z raportu „Preferencje zakupowe w internecie”, który dla Allegro przygotowało SW Research. Według raportu w ciągu ostatniego miesiąca od prowadzonego badania 84% osób w wieku 18-24 lat dokonało zakupów online.

AI: Marketing, obsługa klienta i e-commerce to dziedziny, w których polskie firmy najczęściej wykorzystują AI, wynika z z przygotowanego przez SAP raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”.

Cyfryzacja: Blisko połowa menedżerów polskich firm dysponuje cyfrowymi narzędziami, które pozwalają reagować na nagłe sytuacje, takie jak zmiany w łańcuchach dostaw, wynika z przygotowanego przez SAP raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”.

HR: Ponad połowa Polaków (55%), którzy korzystają w pracy z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i automatyzacji, potwierdza, że AI ułatwia im codzienne obowiązki, a co dziesiąty z tej grupy zaznacza, że zastąpiła go w wybranych zadaniach, wynika z 53. edycji raportu „Monitor Rynku Pracy” przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster.

Telefonia: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 51 750 w III kw. 2023 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W I kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 49 740. Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 375 745 w III kw. 2023 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W II kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 350 041.

Internet mobilny: RFBenchmark podsumował wrzesień 2023 pod kątem jakości i szybkości internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. Liczba pomiarów wyniosła 583 579. Aż 88 106 pomiarów wykonanych było za pomocą technologii 5G. Z kolei 453 119 pomiarów to efekt badań Internetu mobilnego z wykorzystaniem technologii 4G LTE. W analizie średnich prędkości pobierania danych w sieci 5G w Polsce, operator Plus zajął ponownie czołowe miejsce, osiągając wynik 136,2Mb/s.

Cyberbezpieczeństwo: Badanie firmy SAS pt. „Faces of Fraud: Consumer Experiences With Fraud and What It Means for Business” wykazało, że rosnąca liczba zagrożeń wpływa na oczekiwania konsumentów wobec dostawców produktów i usług w zakresie ich ochrony przed nadużyciami. Jak się okazuje, klienci gotowi są poświęcić swoją wygodę na rzecz silniejszych mechanizmów obrony. Najciekawsze dane dot. Polski: Prawie 77% respondentów znad Wisły obawia się, że w przyszłości padnie ofiarą kradzieży, wyłudzenia lub innego nadużycia. Dziewięć na dziesięć osób uważa, że firmy powinny zrobić więcej, aby ich ochronić. Oszustwa cyfrowe dotykają nas nieco częściej niż konsumentów z innych krajów. Większość polskich respondentów (76%) co najmniej raz spotkała się z takim incydentem, podczas gdy średnia globalna wynosi 70%. Ponad połowa (55%) badanych doświadczyła w 2022 roku więcej oszustw niż we wcześniejszych latach. Prawie 80% osób przyznało, że zwraca teraz większą uwagę na próby wyłudzeń. Prawie trzy czwarte badanych (74,5%) jest skłonnych korzystać z metod biometrycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy lub głosu, geometrii dłoni czy siatkówki oka w celu realizacji płatności i transakcji. Co więcej, ponad połowa (55%) woli używać unikalnych identyfikatorów do uwierzytelniania w momencie transakcji niż zapamiętywać hasła. Sześć na dziesięć osób (62%) wyraziło gotowość do udostępniania usługodawcom większej ilości danych osobowych (np. lokalizacji, zachowania, itp.), pod warunkiem, że wykorzystają oni te informacje do wzmocnienia mechanizmów prewencji nadużyć.

Logistyka: Tegoroczne badanie Warehouse Vision Study firmy Zebra Technologies pokazuje, że 94% europejskich decydentów z branży logistyki magazynowej (91% na całym świecie) spodziewa się wykorzystania technologii RFID w celu zwiększenia kontroli nad łańcuchem dostaw w ciągu najbliższych pięciu lat. Badanie wykazało również, że 74% europejskich decydentów magazynowych (73% na całym świecie) przyspieszyło lub przyspieszy harmonogram projektów modernizacyjnych. Powinno to pomóc w zarządzaniu zwrotami, które stało się największym wyzwaniem operacyjnym wymienianym przez prawie połowę ankietowanych decydentów – mamy tu wzrost o 10 pkt. proc. r/r.

AI: Według analityków Fortune Business Insights wartość globalnego rynku generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) wyniesie w 2023 roku 43 mld USD. Do 2030 roku wzrośnie ona do nawet 667 mld USD. Liczby te potwierdzają teorię, że GenAI będzie w kolejnych latach zaangażowana w realizację najważniejszych światowych projektów biznesowych. Co więcej, będzie wręcz w tych projektach niezbędna, odpowiadając na wyzwania innowacyjności.

Cyberbezpieczeństwo: Polscy internauci atakowani są głównie przez malware Emotet – donosi Check Point Software, powołując się na wrześniowe dane nt. zagrożeń cybernetycznych. Pozycję światowego lidera zagrożeń zyskał tymczasem Formbook, który doskonale sprawdza się w kradzieży danych użytkowników. Wcześniej był to zlikwidowany przez FBI Qbot. W ostatnich dniach szerokim echem odbiła się operacja phishingowa w Kolumbii, której celem było 40 czołowych przedsiębiorstw w kraju.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

OLX: Użytkownicy serwisu opublikowali 111 mln ogłoszeń w I połowie 2023 roku; 68% stanowiły rzeczy używane, sprzedawane przez zarówno osoby prywatne, jak i biznes, wynika z raportu OLX Know How „Re-commerce bez tajemnic”.

cyber_Folks: Spodziewa się w wynikach jednorazowego ujemnego wpływu różnic kursowych w III kwartale, ale już pozytywnego wpływu kursów walutowych na wyniki finansowe w ostatnim kwartale roku, poinformował ISBtech wiceprezes i CFO cyber_Folks Robert Stasik.

cyber_Folks: Uruchomi program korzyści dla inwestorów jako pierwsza polska firma technologiczna notowana na GPW, podała spółka. Uczestnicy programu otrzymają szereg korzyści, m.in. zniżki na usługi czy dostęp do bezpłatnego monitoringu SEO i strony www.

Spyrosoft: Spodziewa się, że tzw. ławka, czyli liczba specjalistów między projektami, będzie stopniowo malała, poinformował ISBtech prezes Konrad Weiske.

Spyrosoft: Oczekuje, że sztuczną inteligencja przyczyni się do wzrostu produktywności jego biznesu i w efekcie stawek, jakie dyktuje, poinformował ISBtech prezes Konrad Weiske.

Spyrosoft: Bada, jak najefektywniej przeprowadzić debiut na dużej zagranicznej giełdzie, poinformował ISBtech prezes Konrad Weiske. Spółka nadal jest otwarta na potencjalne akwizycje.

Deutsche Telekom: Otworzył „5G Testing Lab” w hubraum campus w Krakowie, podał T-Mobile Polska.

Unity Group: Odnotowało 66,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży po pierwszych 6 miesiącach tego roku (wzrost o ponad 18% r/r) i marżę EBITDA przekraczającą 11%, podała spółka. W całym roku chce wypracować ok. 135 mln zł obrotów, a wsparciem w realizacji tego planu ma być rozwój oferty end-to-end skierowanej do różnych segmentów rynku, opartej na szerokich kompetencjach biznesowych i technologicznych Unity Group.

dmTECH: Spółka IT należąca do sieci drogerii dm-drogerie markt, uruchomiła w Polsce we Wrocławiu pierwszy międzynarodowy oddział i w pierwszym roku funkcjonowania zatrudni do 100 pracowników, zaś w kolejnych 2-3 latach liczba ta wzrośnie do około 300, podała spółka.

Comarch: Rozpoczął kampanię skierowaną głównie do dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych o nazwie „Alternatywa dla globalnych systemów ERP”. W ramach kampanii m.in. proponuje rozwiązania płynące z implementacji polskiego systemu ERP. „Comarch to dostawca kompleksowych systemów ERP, oferujący szeroki wachlarz funkcji i elastyczne modele cenowe. Dzięki temu możemy dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Nie mamy kompleksów wobec globalnych producentów, ponieważ jesteśmy równie innowacyjni. Nasze systemy to coś więcej niż samo ERP – to też szereg zintegrowanych aplikacji z funkcjonalnością omnichannel do obsługi magazynu, e-commerce, Przemysłu 4.0 i analityki. Dzięki temu jesteśmy w stanie obsłużyć naprawdę duże firmy z wielu branż” – powiedział wiceprezes Comarch i dyrektor Sektora ERP Zbigniew Rymarczyk.

Orange Polska: Nowa prezes zarządu wskazała, że obecnie obowiązująca strategia będzie kontynuowana. Poziom dywidendy, który został wypłacony w tym roku stanowi bazową wartość na przyszłość.

Glami: Platforma agregująca oferty modowych sklepów internetowych rozpoczyna ekspansję w Polsce. Za platformą Glami stoi czeski fundusz Miton, znany w Polsce z inwestycji w Displate.

SAP: Wśród laureatów nagród SAP NOW Innovation Award 2023 znalazły się firmy: Veolia, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Pfleiderer Group, LOTTE Wedel, PKP Intercity, CCC Group, Polpharma Biologics, MORIS steel and rail, AmRest, Agriplus i AQUAEL Janusz Jankiewicz.

LPP: Jako wiceprezes do zarządu dołącza Mikołaj Wezdecki, dotychczasowy dyrektor ds. digitalizacji, zastępując w strukturach zarządu spółki Jacka Kujawę. Ponadto następują zmiany w zarządach spółek zależnych Grupy – Silky Coders oraz LPP Logistics. Prezesem polskiego software house – Silky Coders zostaje Mikołaj Wezdecki. Stanowisko prezesa polskiego operatora logistycznego Grupy LPP obejmuje natomiast jego dotychczasowy wiceprezes – Sebastian Sołtys związany z LPP od 15 lat.

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej: Powstanie w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Jego celem będzie wsparcie w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Środki na inwestycję w kwocie blisko 30 mln zł pochodzą z grantu Agencji Badań Medycznych.

IDEAS NCBR: AI może wspierać diagnostykę zdrowia psychicznego i pomóc w zrozumieniu doświadczeń osób neuroatypowych (np. w spektrum autyzmu lub schizofrenii). Opracowanie narzędzi dla psychologów i psychiatrów to jeden z głównych celów nowego zespołu badawczego „Psychiatria i fenomenologia obliczeniowa” powstałego w IDEAS NCBR. Polscy badacze chcą nauczyć algorytmy m.in. analizy wypowiedzi pacjentów celem szukania atypowych wzorców słownych.

Vehis: Leasingowy fintech, który we wrześniu 2022 r. otrzymał finansowanie w wysokości 1,3 mld zł od Goldman Sachs i Santander Corporate, zwiększył wolumen udzielanego miesięcznego w ciągu ostatniego roku ponad 10-krotnie do 75 mln zł miesięcznie we wrześniu b.r. Spółka szybko osiągnęła rentowność – planowany zysk na koniec tego roku to 4-5 mln zł.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Fintecom: Właściciel komunikatora GG przekłada kampanię crowfundingową na I połowę 2024 roku, podała spółka.

Grupa WP: Amerykański Media Development Investment Fund (MDIF) zainwestował w Wirtualną Polskę Holding 6 mln zł, w zamian za ok. 0,2% akcji, podała spółka.

Creotech Instruments: Poinformował o objęciu przez inwestorów wszystkich 396 557 oferowanych w ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki. Cena emisyjna za akcję została ustalona na poziomie 150 zł, co oznacza, że całkowita wartość przeprowadzonej oferty publicznej brutto wyniosła ok. 60 mln zł.

STS Holding: Realizując uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy, złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Fabrity Holding (dawnej K2): Podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji dotyczącej rozpoczęcia procesu dystrybucji do akcjonariuszy wolnych środków gotówkowych w kwocie rzędu 15 mln zł, uzyskanych w ramach transakcji sprzedaży spółek zależnych segmentu marketingowego, podała spółka.

TransactionLink: Pozyskał 5 mln euro w rundzie finansowania „seed”, a pozyskane środki przeznaczy na rozwój onboardingu biznesowego, ekspansję w nowe sektory rynku i rozszerzenie działalności oddziałów w Berlinie i Londynie, podała spółka. W spółkę zainwestował międzynarodowy fundusz White Star Capital we współpracy z grupą aniołów biznesu z Paryża i Londynu. Dotychczasowy inwestor, Target Global, wraz z innymi aniołami biznesu z rundy pre-seed, również uczestniczył w tej rundzie.

CliniNote: Polski startup pozyskał fundusze w pierwszej rundzie finansowania i rozpoczął pracę nad drugą, która zakończy się w grudniu, podała spółka. W pierwszej rundzie finansowania wśród inwestorów spółki znaleźli się berliński fundusz Sunfish Partners oraz znani aniołowie biznesu, m.in: Paweł Woźniak, współwłaściciel Komtur Polska; Paweł Mańdok, prezes Agfa Healthcate na rynki CEE; Winicjusz Filipow, właściciel Diabetica i Polskich Klinik Osteoporozy oraz Piotr Ruciński, współwłaściciel Arion Szpitale i Grupy Mediki.

Scanway: Akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect. W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 1 290 000 akcji serii A, B i C.

Sygnity: Ma aneks do listu intencyjnego z TSS Europe B.V. w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego Na podstawie aneksu, planowana transakcja ma dojść do skutku do dnia 29 lutego 2024 roku.

AMD: Ogłosił podpisanie ostatecznej umowy przejęcia Nod.ai w celu powiększenia swoich możliwości w zakresie otwartego oprogramowania AI. Przejęcie Nod.ai to strategiczna inwestycja mająca pomóc AMD zwiększyć możliwości dostarczania konkurencyjnych i zoptymalizowanych rozwiązań AI szerokiemu gronu klientów. Jednocześnie wpisuje się to w strategię wspierania długofalowego wzrostu firmy na gruncie sztucznej inteligencji.

SafeApps: Fundusz Czysta3.vc zainwestował w firmę, która rozwija produkt – Sequrify, który monitoruje jakość, stabilność i bezpieczeństwo aplikacji mobilnych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

T-Mobile Polska: Uruchomił nową usługę „Ochrona w sieci” w modelu subskrypcyjnym dla małych i średnich firm (MŚP), podał operator.

SAP: Region przetwarzania danych Microsoft w Polsce ma uzyskać certyfikację RISE with SAP w najbliższym czasie. Po zakończeniu procesu certyfikacji, wszystkie firmy, które wybiorą Microsoft Azure do uruchomienia systemu SAP S/4HANA Cloud, private edition mogą przechowywać swoje dane i aplikacje w regionie przetwarzania danych Microsoft w Polsce, poinformowała president of Central Europe and Central Asia regions w Microsoft Michelle Simmons podczas konferencji SAP NOW.

PKP Intercity: Uruchomiło nowy system sprzedaży biletów e-IC 2.0 w wersji beta, podał przewoźnik. Serwis działa równolegle do obecnego systemu.

Unibep: Zawarł z Wojskową Akademia Techniczną umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki”, a wynagrodzenie wynosi ok. 200 mln zł brutto, tj. 163,3 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji inwestycji wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 11 października 2023 r.

InPost: Będzie oficjalnym partnerem wyścigu kolarskiego Tour de France od przyszłego roku, podała spółka.

Poczta Polska: Oddała do użytku zmodernizowane i wyposażone w nowy sorter centrum logistyczne w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą, podała firma. Koszt inwestycji to ponad 62 mln zł. Jest to trzeci w tym roku – po Lublinie i Wrocławiu – obiekt, w którym uruchomiono nową maszynę sortującą.

Sescom: Podjął negocjacje kluczowych warunków umowy dotyczącej wdrożenia usługi inwentaryzacji majątku przy użyciu autorskiego oprogramowania SES Matic w obiektach handlowych należących do Jeronimo Martins Polska, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację poufną.

Apator: Spośród ok. 4 milionów tzw. inteligentnych liczników energii elektrycznej, które już funkcjonują w Polsce (na 18 mln liczników ogółem), połowa pochodzi spoza Unii Europejskiej, a brak jakiejkolwiek standaryzacji pod względem cyberbezpieczeństwa rodzi poważne zagrożenia, wynika z ekspertyzy opracowanej przez Apatora i ComCERT z Grupy Asseco.

GPW: Wybrała Equinix na dostawcę centrum danych dla nowego systemu transakcyjnego WATS, podał Equinix.

Asbis: Podpisał strategiczną umowę o współpracy z ASUS AIoT i został oficjalnym dystrybutorem produktów z linii NUC, która wcześniej należała do firmy Intel, podała spółka. Umowa obejmuje wszystkie produkty ASUS NUC i AIoT, wzmacniając pozycję Asbis jako oficjalnego dystrybutora mini komputerów PC NUC w krajach EMEA, w tym w Polsce, podkreślono. Dzięki podpisanej umowie Asbis znacznie wzmocni też swoją ofertę produktów skierowanych do biznesu.

Creotech: Platforma HyperSat spółki została wybrana przez EA do przygotowania misji In Space Transportation Proof of Concept-1.

SmartLunch: 65% wszystkich zamówień dokonywanych przez aplikację stanowią ciepłe posiłki, a znaczny wzrost ich spożycia widać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Największą popularnością cieszą się dania kuchni polskiej.

Orange Polska: Dwa projekty spółki rekomendowane do dofinansowania w projekcie KPO. Ich przedmiotem jest zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Kwota dofinansowania obu projektów wynosi łącznie 60,1 mln zł.

Anker Innovations: Producent urządzeń elektronicznych ogłosił nawiązanie współpracy z firmą eLeader i wprowadzenie nowego rozwiązania systemu SFA / FFM na Bliskim Wschodzie. Nowy system umożliwia efektywne zarządzanie pracą promotorów firmy Anker, co przyczynia się do lepszej jakości obsługi klientów i osiągnięcia celów sprzedażowych.

Canon: Wprowadził na rynek obiektyw RF 10–20 mm F4L IS STM, nowego modelu z serii L dla profesjonalistów z branży foto i wideo.

Tpay: Operator płatności opracował oficjalną aplikację dla Shopify, dzięki której sprzedawcy internetowi mogą w prosty sposób zintegrować płatności w swoich e-sklepach, opartych na tej platformie e-commerce.

ZTE: Wprowadza na rynek swój nowy produkt – mobilny router LTE MF985T.

Zyxel Networks: Zaprezentował nową usługę „Connect and Protect Plus” (CNP+). W ramach akcji klienci, którzy zakupią jednocześnie pakiet promocyjny, który składa się z trzyletniej licencji na usługę zabezpieczeń CNP+ i trzyletniej licencji Nebula Plus Pack, otrzymają darmowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 NWA110AX, z opcją aktualizacji do modelu NWA210AX za niewielką dopłatą.

Progress: Zaprezentował nową, ujednoliconą chmurową platformę dostarczania aplikacji Progress LoadMaster 360, która ma zapewniać przedsiębiorstwom jeden panel do wdrażania aplikacji i infrastruktury ich dostarczania, a także obsługi tego środowiska oraz rozwiązywania problemów.

Techbite: Wrocławska firma poszerza swoje portfolio laptopów i wprowadza kolejny komputer – ZIN 5.

Home Group: Wybrał rozwiązania IFS, aby zapewnić najwyższą jakość oprogramowania wspierającego rozwój firmy. Dla IFS jest to niezwykle istotny projekt, który pokazuje zaangażowanie w doskonaleniu kompetencji w sektorze meblarskim. Spółki podpisały 5-letnią umowę subskrypcyjną.

VeloBank: Wdrożył chatbota opartego na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Narzędzie jest wsparciem merytorycznym dla doradców banku obsługujących klientów zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2%” w oddziałach i za pośrednictwem call center. Za opracowanie rozwiązania i jego wdrożenie odpowiedzialna była firma Accenture.

Emirates: Linie rozpoczęły nową strategię One Device z wykorzystaniem produktów Apple, w ramach której 20 tys. członków personelu pokładowego przewoźnika otrzyma iPhone 13 lub iPada Air z autorskimi aplikacjami Emirates, aby usprawnić obsługę pasażerów na pokładzie oraz zwiększyć komfort pracy załogi.

Emitel: W postępowaniu przetargowym dotyczącym rozszerzania zasięgu multipleksu DAB+ Polskiego Radia wraz z 17 rozgłośniami regionalnymi spółka wygrała 17 zadań. Po zakończeniu wdrożenia w zasięgu nadawanych cyfrowo emisji Polskiego Radia znajdzie się 75 proc. powierzchni naszego kraju i niemal 88 proc. mieszkańców.

PKP Intercity: Systematycznie rozszerza sieć zewnętrznych partnerów sprzedaży internetowej. Już w krótce do tego grona dołączy Jakdojade. Dziś obie spółki podpisały umowę na wdrożenie nowej funkcjonalności.

Deel: Wprowadził Deel IQ, inteligentnego asystenta zasilanego przez sztuczną inteligencję — ChatGPT, który usprawnia zarządzanie globalnym zespołem oraz zapewnia błyskawiczny dostęp do ważnych i aktualnych informacji. Dane w Deel IQ są zabezpieczone, a dostęp do nich jest ściśle limitowany i kontrolowany. Asystent jest zintegrowany z pozostałymi systemami wchodzącymi w pakiet rozwiązań dla rynku HR oferowanymi przez Deel.

Lidl Polska: We wszystkich sklepach wprowadził ESL, czyli system elektronicznych oznaczeń cenowych. To innowacyjne i proekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu można zaoszczędzić ponad 133 tony papieru rocznie.

Atman: Zainaugurował realizację kolejnej, jak dotąd swojej największej inwestycji centrodanowej Atman Data Center Warsaw-3 (WAW-3) 12 października 2023 r. w Duchnicach. Otwarcie pierwszego z trzech budynków kampusu DC WAW-3 jest zaplanowane na IV kwartał 2024 r.

Źródło: ISBnews