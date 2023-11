Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 20-24 listopada.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyfryzacja: Polskie firmy najchętniej sięgające po cyfrowe technologie to duże podmioty, zatrudniające ponad 5000 pracowników. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowały się organizacje liczące od 500 do 999 zatrudnionych, a na trzecim najmniejsze badane przedsiębiorstwa, a więc takie, które zatrudniają 50-99 osób, wynika z danych zebranych przez SAP Polska. Jednak skala cyfryzacji polskich firm wciąż rośnie.

Satelity: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) nie wyklucza współpracy z firmami zagranicznymi przy realizacji projektu polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych, wspieranego przez umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), poinformowała wiceminister w resorcie Kamila Król.

Praca w IT: Liczba kandydatów aplikujących na oferty z branży IT znacząco wzrosła w 2023 r., wynika z danych No Fluff Jobs. Najczęściej aplikowano na stanowiska ze specjalizacji Frontend – na jedno ogłoszenie przypadało średnio 88 wysłanych CV, co w porównaniu z 2022 r. stanowi wzrost o 340%. Drugą kategorią pod względem popularności był Project Management (77 aplikacji, wzrost o 54%), a następnie Design/UX (74 aplikacje, wzrost o 68,2%), Agile/Scrum (59 aplikacji, wzrost o 84,4%) oraz Testing (47 aplikacji, wzrost o 123,8%).

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 9% w październiku br. z 8,3% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 13,4% w ujęciu miesięcznym.

Cyfryzacja: Przewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Sejmie został Bartłomiej Pejo (PiS). Jego kandydaturę poparło 12 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

E-finanse: Polacy wykazują większą dyscyplinę w zarządzaniu budżetem niż konsumenci z innych rynków – 10% polskich respondentów obawia się, że podczas Black Friday wyda za dużo, podczas gdy w USA jest to 25%, w Wielkiej Brytanii 16%, a w Norwegii 15% ankietowanych, wynika z badań przeprowadzonych przez Klarnę. 63% Polaków zamierza skorzystać z promocji, robiąc zakupy w Black Friday – to wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (60%).

Własność intelektualna: 22 listopada dyrektor wykonawczy João Negrão ogłosił otwarcie nowego Centrum Mediacji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), drugiej co do wielkości zdecentralizowanej agencji Unii Europejskiej (UE). Centrum Mediacji będzie świadczyło bezpłatne usługi w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w sporach dotyczących własności intelektualnej. Usługi te obejmują: mediację, postępowanie pojednawcze oraz konsultacje z ekspertami i będą świadczone przez wykwalifikowany zespół doświadczonych mediatorów i koordynatorów odpowiedzialnych za daną sprawę.

AI: Jedna trzecia Polaków obawia się wykorzystania przekazanych danych do trenowania AI, wynika z badania ClickMeeting. Prawie co dziesiąty doświadczył naruszenia prywatności danych online. 78% respondentów jest świadomych potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i prywatnością w edukacji online, zaś 64% ankietowanych w pytaniu wielokrotnego wyboru deklaruje, że obawia się kradzieży danych i dostępu osób nieuprawnionych do prywatnych urządzeń. 36% uważa, że istnieje ryzyko wykorzystania danych do szkolenia AI i projektowania nowych technologii.

Rynek reklamy: Wartość rynku reklamowego wzrosła o 6,7% r/r do ponad 5,6 mld zł w I poł. 2023 r., wynika z raportu Publicis Groupe Polska. Jak podano w raporcie, inwestycje reklamowe rosły w reklamie internetowej, telewizyjnej, radiowej, w outdoorze i kinie, zmalały zaś w prasie. Udziały internetu w rynku reklamy utrzymują się na poziomie 45%, zaś telewizji spadły poniżej 40%. Wartość wydatków na reklamę digitalową wzrosła o 8,4% (o przeszło 194,5 mln zł), na reklamę telewizyjną wzrosła o 4,1% (o niemal 87,9 mln zł). Sektorem z największym wolumenem wzrostu wydatków pozostaje sektor handel.

Hosting: Nieco mniej niż połowa (49%) stron WWW odwiedzanych przez polskich internautów przechowuje swoje dane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego przez serwis JakWybraćHosting.pl. Najpopularniejszymi lokalizacjami, poza Polską, dla hostingu stron są: Kanada (15%), Stany Zjednoczone (8%), Niemcy (7%), Holandia (6%) oraz Wielka Brytania (4%).

Karty i BLIK: Liczba transakcji kartami i BLIK-iem w Black Friday i Cyber Monday dynamicznie wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie płatności kartami w sklepach stacjonarnych i internetowych niemal się podwoiły, a BLIK-iem wzrosły prawie siedmiokrotnie, wynika z analizy transakcji wykonanych w te zakupowe dni kartami debetowymi i kredytowym oraz BLIK-iem przez klientów PKO Banku Polskiego w latach 2018-2022.

Cyberbezpieczeństwo: Google Drive i Gmail są najpopularniejszymi aplikacjami pobierającymi złośliwe oprogramowanie w sektorze handlu detalicznego, w przeciwieństwie do dominującego w innych branżach Microsoft OneDrive, wynika z raportu Netskope Threat Labs. Celem cyberprzestępców jest kradzież informacji związanych z bankowością, danych uwierzytelniających, danych osobowych i informacji o kartach kredytowych. Prawie 70% złośliwego oprogramowania jest dostarczana poprzez aplikacje chmurowe.

Aplikacje mobilne: Polacy korzystają z aplikacji mobilnych sklepów internetowych najczęściej w celu sprawdzenia dostępności konkretnego produktu, wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”. Tę odpowiedź wskazało 56% badanych. Ankietowani przede wszystkim korzystają z aplikacji e-sklepów, które oferują odzież lub obuwie (57%) oraz kosmetyki (43%).

Cyfryzacja bankowości: Sektor bankowy będzie musiał przygotować się również na kolejne wyzwania technologiczne. Konsumenci oczekują bowiem większej personalizacji usług. Szacuje się, że opóźnienia we wprowadzeniu takich rozwiązań mogą niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe u 62% instytucji, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte pt. „2024 Banking and Capital Markets Outlook”.

Bon dla nauczyciela: Bon dla nauczyciela to rządowe wsparcie w wysokości 2500 zł, które pedagodzy mogą przeznaczyć na zakup laptopa. Program rozpoczął się 10.października 2023 roku, a według Ministerstwa Cyfryzacji, do tej pory bon otrzymało już 196 tys. nauczycieli, zrealizowało go natomiast około 20 tys. z nich. Allegro od pierwszego dnia umożliwia wszystkim nauczycielom skorzystanie z bogatej gamy ofert dostępnych w ramach programu. Platforma postawiła na wygodę, oferując w pełni zdalne zakupy oraz przejrzyste oznaczenia ofert. Do tej pory największym zainteresowaniem cieszą się produkty marek Lenovo, Asus oraz HP.

AI: Związek Cyfrowa Polska zaapelował do przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i prezydencji hiszpańskiej o opracowanie takich ram regulacyjnych dla wykorzystywania sztucznej inteligencji w Europie, które zapewnią szybki rozwój nowej technologii na kontynencie i nie będą stwarzały niepotrzebnych barier w powstawaniu innowacji opartych o AI. Eksperci organizacji przesłali do Brukseli zestaw rekomendacji w tej sprawie.

Cyberbezpieczeństwo: Louis Vuitton, Rolex i Ray-Ban – to marki, których nikomu nie trzeba przedstawiać, cieszące się mianem produktów premium czy wręcz luksusowych. Oferty z nawet 90% zniżką dostarczane drogą mailową wykryli specjaliści cyberbezpieczeństwa z Check Point Research. Ofiary, po kliknięciu takiego linka, są kierowane na strony internetowe, które jedynie podszywają się pod rozpoznawalne marki, a jednocześnie zachęcają do przekazania wrażliwych danych – np. numerów kart płatniczych.

Cyberbezpieczeństwo: Niemal połowę (48%) całkowitego światowego ruchu internetowego w I połowie 2023 roku wygenerowały boty. Większość z nich (30%) była złośliwa, wynika z najnowszego raportu Threat Spotlight opracowanego przez firmę Barracuda Networks, producenta rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT. Szkodliwe boty używały do przeprowadzania ataków adresów IP przypisanych do urządzeń podłączonych do Internetu w prywatnych domach. Dzięki temu unikały wykrycia.

Budownictwo: Badanie wskazuje, że świadomość BIM (Building Information Modelling) systematycznie rośnie, osiągając obecnie poziom 60%, co oznacza wzrost o 55% w stosunku do poprzedniej edycji raportu z 2019 roku, podaje raport firmy Autodesk „BIM, współpraca, zarządzanie informacją w polskim budownictwie”. Podobnie wygląda adopcja – ponad jedna trzecia badanych firm stosuje BIM. Jest to 70% więcej niż cztery lata temu. Poziom adopcji BIM jest stabilny w grupie architektów i projektantów (41%), natomiast widać dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firmy wykonawczych – z 9 do 21%, oraz wśród inwestorów i zarządców – z 5 do 37%.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Poland: Ze środków pozyskanych z ewentualnej transakcji sprzedaży akcji własnych przede wszystkim spłaci dług, poinformowała CFO grupy Karolina Rzońca-Bajorek.

Asseco Poland: Prezes Adam Góral ocenia, że bieżący rok może być jednym z najlepszych w historii grupy.

Orange Polska: Rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej, podała spółka. Nowa umowa społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2024-2025) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy”, podkreślono.

Asseco Poland: Uważa sprzedaż pakietu 17,84% akcji własnych, nabytych w czasie buy backu, do inwestorów finansowych jako scenariusz podstawowy, poinformowała CFO spółki Karolina Rzońca-Bajorek.

Grupa Fabrity: Po sprzedaży segmentu marketingowego przygotowuje strategię na kolejne trzy lata i planuje zaprezentować jej założenia w I lub II kw. 2024 roku, podała spółka.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12 527 mln zł (spadek o 3% r/r), podała spółka. W kursach stałych wynosi 13 570 mln zł (wzrost o 5% r/r).

Asseco Poland: Odnotowało 113,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 127,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Scanway: Niemiecka Marble Imaging oraz polska firma Scanway ogłosiły strategiczne partnerstwo, podały spółki. Przedmiotem współpracy będzie wspólne opracowanie multispektralnego ładunku do mikrosatelitarnej konstelacji do obserwacji Ziemi rozwijanej przez Marble Imaging.

DXC Technology: Wesprze Polski Standard Płatności (PSP), operatora systemu płatności mobilnych BLIK, w realizacji planu ekspansji zagranicznej. DXC zmodernizuje system centralny BLIK-a pod kątem potrzeb nowych rynków i wymogów lokalnych systemów płatności w Rumunii i na Słowacji, poinformowały spółki.

mPTech: Polska spółka mPTech nawiązała partnerstwo z litewskim operatorem sieci komórkowej Bite, podała spółka. W wyniku tej współpracy w ofercie grupy działającej na terenie Litwy i Łotwy pojawiły się najnowsze smartfony marki Hammer.

Brand24: Odnotowało 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

IMS: Odnotowało 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Digital Network: Prognozuje przychody na poziomie 60,7 mln zł w 2023 r. (wzrost o 25,5% r/r/), EBIT w wysokości 20 mln zł (wzrost o 26,6% r/r/), EBITDA wartą 30 mln zł i zysk netto 22 mln zł (o 101,9% wyższy niż rok wcześniej), podała spółka.

TenderHut: Odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Odnotował 1,66 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem w III kw. 2023 r. wobec 12,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła odpowiednio: 3,93 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Digitree Group: Odnotowało 35 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 119 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka.

XTPL: Odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTPL: W ramach strategii na lata 2023-2026 XTPL zakłada program inwestycyjny w wysokości ok. 60 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług, podała spółka.

XTPL: Strategia XTPL na lata 2023-2026 zakłada m.in. 10-krotny wzrost przychodów do 100 mln zł oraz 25-35% marży EBITDA w 2026 r., podała spółka. Moce produkcyjne w tym okresie mają osiągnąć potencjał generowania do 160 mln zł średniorocznie i obsłużenie kilku pełnych wdrożeń na przemysłową skalę.

STS: Nawiązał współpracę z Dimoco Payments na polskim rynku w zakresie płatności mobilnych w sektorze iGaming, poinformował prezes Mateusz Juroszek.

SoftServe: Otworzył pierwsze, własne biuro w Warszawie. Będzie w nim pracować ponad 200 specjalistów, głównie z zakresu Data & Cloud, poinformował country manager SoftServe Poland Sebastian Drzewiecki.

Spotify: Oficjalnie opuszcza Urugwaj „z powodu niejasności związanych z lokalnym wdrożeniem ustawy o streamingu w tym kraju”, podała spółka. Podobny projekt w Polsce proponuje rząd. Jego wprowadzenie sprawiłoby, że działalność platformy na polskim rynku „stałaby się niewykonalna”.

bValue: Fundusz nabył 69% udziałów spółki Hostersi i wspólnie z założycielami spółki będzie dążyć do osiągnięcia 200 mln zł przychodu rocznie w najbliższych latach, dzięki dalszemu rozwojowi oferty oraz ekspansji zagranicznej, podał fundusz.

Go2NFT: wyemitował dotychczas ponad 200 tys. korporacyjnych NFT i szykuje się do emisji kolejnych 200 tys. na rynku koreańskim, poinformował ISBtech współzałożyciel firmy Radosław Krzycki. Firmę interesuje także rynek amerykański, gdzie temat korporacyjnych NFT jest bardzo popularny.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za październik 2023 r. wyniosły ok. 261 mln USD i były o ok. 30% wyższe r/r, podała spółka.

Digital Network: Rada nadzorcza powołała Agnieszkę Godlewską na stanowisko prezes zarządu, podała spółka. Godlewska jest związana z grupą kapitałową Digital Network od 2015 r., początkowo na stanowisku dyrektor zarządzającej Screen Network, a od września 2017 r. jako prezes zarządu tej spółki.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podtrzymuje termin uruchomienia systemu transakcyjnego GPW WATS w listopadzie przyszłego roku, poinformował ISBtech prezes Marek Dietl.

Grupa WP: Planuje rozpocząć od stycznia 2024 r. sprzedaż powierzchni reklamowych na szerszą skalę poza Polską i w pierwszym etapie wybrała do tego celu trzy kraje: Czechy, Rumunię i Bułgarię, poinformował prezes Jacek Świderski.

Smartlink Partners: Chce dysponować docelowo kapitałem do 70 mln zł na inwestycje, poinformował ISBtech partner zarządzający funduszu i CFO JR Holding Bartłomiej Kurylak. W obszarze zainteresowań ma SaaS, deeptech, medtech i marketplace.

Grupa WP: Odnotowała 70,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 48,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Planuje zakończenie prac budowlanych przy nowym budynku firmy w Piasecznie do końca 2023 roku, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. W obiekcie znajdą się m.in. linie produkcyjne, clean-roomy do montażu elektroniki lotnej czy sekcja integracji satelitów, umożliwiająca budowę 10 jednostek satelitarnych klasy do 200 kg rocznie.

Comarch: Wartość portfela na bieżący rok jest obecnie o 1-2% większa r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

SAS: Kadra kierownicza przedsiębiorstw z różnych branż zdaje sobie sprawę, że ich organizacje nie są tak odporne, jak powinny być. Największymi problemami są takie aspekty jak szybkość podejmowania decyzji i zwinność operacyjna, które opierają się na umiejętności wykorzystania potencjału danych. To nowe wnioski wynikające z opracowanego przez SAS – lidera w dziedzinie AI i analityki – narzędzia online, które umożliwia liderom biznesu ocenę odporności ich firm – Resiliency Assessment Tool. Użytkownicy tego rozwiązania wskazali również, że chociaż w ich organizacjach nadal istnieją „luki w zakresie odporności”, to wielu z nich już podejmuje kroki w celu ich zlikwidowania.

ADP: Globalny dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim oraz Convera, globalna firma fintech zajmująca się płatnościami B2B, ogłosiły współpracę w obszarze dostarczania klientom ADP kompleksowego systemu obsługi płac i płatności.

Grupa Comperia.pl: Właściciel porównywarki produktów finansowych, zamyka trzeci kwartał z przychodami wysokości 32,6 mln zł i mocno inwestuje w rozwój segmentu e-commerce. Spółka zainwestowała ponad 3 mln zł w rozwój bramki płatności online Comfino – dostarczającej sklepom i e-sklepom płatności odroczonych i ratalnych oraz BLIK. Podpisała kilkaset umów na świadczenie usług finansowania zakupów internetowych oraz powiększyła grono partnerów udzielających finansowania.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI: MCI Capital ASI (wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem MCI Management) podpisało porozumienie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w sprawie przywrócenia obrotu akcjami spółki, podało MCI. Zgodnie z podpisanym porozumieniem cała operacja powinna zakończyć się do 6 grudnia 2023 r.

Vigo Photonics: Zakończyło proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje serii F, podała spółka. Rada nadzorcza ustaliła cenę emisyjną na 430 zł za jedną akcję.

Ailleron: Prowadzi kilka rozmów na temat ewentualnych przejęć i poszukuje głównie firm z silną obecnością w USA, choć rozmawia także z firmami, które mogą poszerzyć ofertę grupy w Europie, poinformował wiceprezes Grzegorz Młynarczyk.

BioCam: Planuje debiut giełdowy na NewConnect w II-III kw. 2024 r. i kolejne wielomilionowe inwestycje w zespół oraz produkt, podała spółka. Firma jest też w procesie finalizacji nowej rundy inwestycyjnej w wysokości kilku mln zł i zapowiada komercyjny debiut swojego rozwiązania w IV kw. 2024 r.

Dino Polska: Może z opóźnieniem zrealizować umowę nabycia 75% udziałów eZebra lub też względnie możliwe jest niedojście tej transakcji do skutku, ze względu na decyzję sądu w Lublinie o zabezpieczeniu roszczenia wnioskodawcy ws. uznania, iż warunkowa umowa jest bezskuteczna w stosunku do wnioskodawcy, podała spółka.

Grupa WP: Pozostaje zainteresowana kolejnymi akwizycjami we wszystkich swoich strategicznych segmentach (reklama, subskrypcje, turystyka, finanse konsumenckie) po nabyciu pakietu Legimi, zadeklarował prezes Grupy WP Jacek Świderski. Podkreślił, że WP jest zainteresowana pakietem mniejszościowym Legimi i liczy na współpracę tego serwisu z posiadaną przez Grupę Audioteką.

Vigo: Akcjonariusze Vigo Photonics zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 145 799 akcji serii F oraz upoważnieniu zarządu spółki do zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do określonych kategorii inwestorów, podała spółka. W emisji udział weźmie Warsaw Equity Management (WEM) – dotychczasowy największy akcjonariusz spółki.

Grupa WP: Wirtualna Polska Media nabyła od indywidualnych inwestorów 12,5% akcji spółki Legimi (uprawniających do 9,9% głosów na walnym zgromadzeniu) po 27,5 zł za sztukę, czyli łącznie za 5,3 mln zł, podała Grupa WP. Wirtualna Polska ma zamiar dokupić na tych samych warunkach nie więcej niż 29,39% i nie mniej niż 8,44% akcji.

Legimi: Założyciele Legimi posiadający pakiet kontrolny nie zamierzają sprzedawać akcji w zaproszeniu do sprzedaży akcji opublikowanym przez Wirtualną Polskę. Chcą jednak współpracować z nowym akcjonariuszem nad potencjalnymi synergiami i szansami rozwoju, podała spółka.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech: Oferta polskiego konsorcjum, którego liderem jest Creotech Instruments, została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do przygotowania fazy 0/A dla najważniejszej europejskiej misji związanej z mapowaniem Księżyca, podała spółka.

mPay: Zawarł umowę z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na świadczenie usług obejmujących m.in. udostępnianie oferty przewoźnika oraz prowadzenie sprzedaży biletów na wszystkie połączenia realizowane przez PKP SKM oraz Polregio w województwie pomorskim za pośrednictwem aplikacji mPay, podała spółka.

eService: Dzięki integracji terminali i systemów płatniczych eService oraz autorskiego oprogramowania Elocity powstało rozwiązanie płatnicze umożliwiające współpracę ze stacjami ładowania różnych producentów, podało Elocity.

mPay: Podpisał umowę z Polregio dotyczącą prowadzenia sprzedaży hurtowej biletów na przejazdy pociągami Polregio poprzez system informatyczny mPay, podała spółka.

Lotos Petrobaltic: Spółki Lotos Petrobaltic oraz Enspirion przedłużyły na kolejne dwa lata umowę w zakresie łączności krytycznej. TETRA jest kluczowym narzędziem komunikacji wykorzystywanym w operacjach morskich.

Proacta: Proacta Sp. z o.o. (spółka zależna) zawarła z Trusted Software Services umowę o podwykonawstwo w zakresie zamówienia publicznego dotyczącego zapewnienia specjalistycznych usług z zakresu IT, które kontrahent realizuje dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB). Spółka zależna zapewni specjalistów z branży IT, w celu realizacji projektów informatycznych w modelu współpracy Time&Material. Szacowana łączna wartość umowy to 11 mln zł netto.

Leadenhall, CUK: Leadenhall Insurance wraz z CUK Ubezpieczenia rusza z nową formułą sprzedaży polisy na życie LifeUp. Technologia Leadenhall pozwala klientom na samodzielne zawarcie umowy ubezpieczenia po podaniu wyłącznie daty urodzenia i weryfikacji tożsamości w systemie Veriff. W kolejnych krokach firmy planują rozszerzenie współpracy o dystrybucję w identycznym modelu ubezpieczeń NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej.

Netto: W ramach inicjatywy Netto 3.0 sieć przeprowadziła modernizację sklepów, wprowadzając rozwiązania ekologiczne, a przy tym zwiększające komfort klientów. Współpraca z Signify, globalnym liderem w dziedzinie oświetlenia, umożliwiła wdrożenie w 250 sklepach na terenie Polski zaawansowanego systemu zarządzania oświetleniem Interact, co przyczyniło się do obniżenia zużycia energii o 35%.

Ingenico: Wraz z ITCARD rozszerzają współpracę w oparciu o nowoczesne urządzenia androidowe. Do dyspozycji sprzedawców trafi aplikacja zintegrowana w koncepcji „all-in-one” z terminalami AXIUM DX8000 od Ingenico. Pierwszy z nich miał swój pilotaż w restauracji Sphinx – największej ogólnopolskiej sieci z segmentu casual dining.

Dentsu: Dentsu Polska i Zarząd Zieleni m.st Warszawy uruchomiły pierwszą hydrostacją w Polsce – radio, w którym rośliny mają głos. Hydrostacja.fm to rozgłośnia radiowa napędzana wodą. To medium i przestrzeń do dialogu pomiędzy ekspertami i roślinami.

DHL Express: Jako pierwsza na świecie zamówiła dwanaście w pełni elektrycznych samolotów towarowych „Alice” firmy Eviation. Ich premierowy lot odbył się w 2022 r., a wkrótce „Alice” będzie mógł realizować dostawy e-commerce. Wszystkie maszyny uzupełnią flotę DHL Express w 2027 r.

PKP Intercity: Od 21 listopada 2023 r. pasażerowie korzystający z aplikacji mobilnej mogą zakupić za jej pośrednictwem bilety okresowe wraz z pobraniem do nich rezerwacji. Oferta dotyczy wybranych wariantów.

Huawei CBG Polska: Wprowadził do sprzedaży nową generację inteligentnych okularów audio. Huawei Eyewear 2 łącza modny design z komfortem noszenia, funkcją rozmów HD i pojemną baterią, pozwalającą nawet na 11 godzin słuchania muzyki. W porównaniu do poprzedniej wersji okulary zapewniają lepszą jakość dźwięku, wyższą maksymalną głośność, skuteczniejsze zbieranie głosu i czystsze połączenia.

Delio: Sklep udostępnia nową wersję aplikacji mobilnej. „Nasza współpraca z delio obejmowała zaprojektowanie aplikacji mobilnej od podstaw, tak aby przenieść jej użyteczność i funkcjonalność na nowy poziom – stając się punktem odniesienia dla innych firm w branży. Dzięki naszemu sprawdzonemu procesowi projektowania, opartemu na przeprowadzonych badaniach i wdrożonej strategii, wraz z zespołem Lite e-commerce, stworzyliśmy aplikację, która jest prosta, użyteczna i spełnia oczekiwania użytkowników. W rezultacie zakupy przy użyciu urządzeń mobilnych stały się łatwe jak nigdy wcześniej. Po pierwszych komentarzach użytkowników wiemy, że z całą pewnością delio ma wszystko, czego potrzeba, aby stać się liderem branży” – powiedział Łukasz Kowalski, założyciel i członek zarządu Flying Bisons.

Samsung: Wprowadził na rynek nowy dysk zewnętrzny T5 EVO – lekki, przenośny dysk (SSD) posiadający pojemność do 8 terabajtów (TB) i zrywa z wizytówkowym formatem tradycyjnych PSSD.

