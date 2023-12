Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 18-22 grudnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 11,7% w listopadzie br. z 9% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 27,2% w ujęciu miesięcznym.

E-banking: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 42,78 mln na koniec III kw. 2023 r. (co oznacza wzrost o 3,21% r/r i 0,22% kw/kw). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,48 mln (wzrost o 2,68% r/r i o 0,06% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.

E-płatności: Dziewięciu na 10 Polaków słyszało o płatnościach odroczonych (Buy Now Pay Later, BNPL) (tak – 76,3%, coś słyszałem – 21,6%), zaś w ciągu ostatniego roku niemal połowa ankietowanych skorzystała podczas zakupów z BNPL (48%), a 44% wzięło zakupy na raty, wynika z raportu Comfino.

E-commerce: Zdecydowanie najwięcej ankietowanych planuje kupić część prezentów świątecznych online, a resztę stacjonarnie – 57,8% (rok temu – 52%), wynika z raportu pt. „Plany zakupowe Polaków na święta 2023”, autorstwa platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy Blix. Dalej wskazywane są wyłącznie sklepy internetowe – 21% (poprzednio – 24%) i stacjonarne – 17,4% (w zeszłym roku – 20%). Analitycy z UCE Research podkreślają, że opcja łączenia zakupów online i offline r/r umocniła swoją pozycję.

E-commerce: Grupa DSV szacuje, że tegoroczny szczyt sprzedażowy na polskim rynku e-commerce będzie rekordowy i o nawet 10% wyższy r/r w ujęciu wolumenowym.

Cyberbezpieczeństwo: „Dzięki współpracy międzynarodowej doszło do udaremnienia rosyjskich ataków cyber, które mogły stanowić duże zagrożenie dla dziesiątek firm i instytucji publicznych. Podjęto próbę zainfekowania ok. 60 serwerów, a potencjalnych ofiar mogło być nawet około 800. Warto podkreślić, że odpowiednie działania zostały podjęte po tym, jak polscy specjaliści wykryli zagrożenie. To duży sukces w skali międzynarodowej, który pozwolił na identyfikację kampanii, ofiar i technik wykorzystywanych tę grupę cyberprzestępców” – poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

E-commerce: Co dziesiąty kosmetyk sprzedaje się w Polsce drogą internetową, a procent ten będzie rósł, przewiduje Primavera Parfum Group. W święta w handlu dominują głównie zapachy i produkty luksusowe. Firma oczekuje wzrostów wyższych niż cały rynek, który generalnie jest odporny na kryzys za sprawą tzw. „efektu szminki”.

Telekomunikacja: RFBenchmark podsumował listopad 2023 pod kątem jakości i szybkości Internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. Liczba pomiarów wyniosła 621 388. Pomiary z wykorzystaniem 5G stanowiły 92 391 (ok. 14,86 %) wszystkich wykonanych testów. W technologii 4G LTE z kolei wykonano 503 444 odczytów, czyli ok. 81% wszystkich pomiarów. W analizie średnich prędkości pobierania danych w sieci 5G w Polsce, operator Plus zajął ponownie czołowe miejsce, osiągając wynik 138,7 Mb/s. Pod względem LTE najszybszy był T-Mobile (Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (41,8 Mb/s).

AI: „W centrum uwagi wszystkich w 2024 roku będzie sztuczna inteligencja. Przyszły rok będzie poświęcony praktycznemu jej wykorzystaniu na brzegu sieci, dywersyfikacji puli sprzętu i zabezpieczeniu go za pomocą modelu Zero Trust. Wkraczamy w erę sztucznej inteligencji, więc musimy zdać sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie AI będzie napędzać zmiany architektury w całym ekosystemie IT, przez wiele kolejnych lat” – powiedział globalny dyrektor ds. technologii Dell Technologies John Roese. W jego ocenie, trzeba myśleć o sztucznej inteligencji, ale nie w oderwaniu od innych architektur. „Dzięki temu upewnisz się, że wizje i działania są ze sobą zgodne, a w długim terminie uda się osiągnąć sukces” – dodał Roese.

E-commerce: Poprawa nastrojów konsumenckich przekłada się na śmielsze plany związane z okresem świąt oraz zbliżających się ferii zimowych, wynika z danych OXL. Potwierdzeniem tej tezy jest wzrost zainteresowania noclegami w tym okresie – już w listopadzie tego roku, w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., liczba osób poszukujących noclegów na OLX wzrosła dwukrotnie, a liczba złożonych zapytań o 1/3.

Praca w IT: Według No Fluff Jobs, od kilku miesięcy w branży IT padają rekordy pod względem liczby aplikacji wysyłanych na jedną ofertę – szczególnie widoczne jest to w kategorii ogłoszeń dla początkujących. Najpopularniejsza w mijającym roku oferta zatrudnienia na stanowisko Junior Frontend JavaScript Developera otrzymała aż 1888 CV. Ofert dla początkujących jest znacznie mniej, niż dla specjalistów i specjalistek z większym doświadczeniem, a oferowane im widełki wynagrodzeń utrzymują się na stałym poziomie, lub nawet spadają; nieznacznie wzrosła liczba ofert, w których wymagana jest znajomość Pythona; jednocześnie jest to najbardziej opłacalny ze wszystkich języków programowania – mediana dolnych i górnych widełek dla ofert, w których Python pojawiał się jako główna wymagana umiejętność, wyniosła 20-28 tys. zł netto (+VAT) na kontrakcie B2B oraz 15,5-22 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Social media: Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie, aby ocenić, czy X mógł naruszyć ustawę o usługach cyfrowych (DSA) w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem, moderowaniem treści, ciemnymi wzorcami, przejrzystością reklam i dostępem badaczy do danych.

Live commerce: Do tej pory z takiej formy zakupów skorzystało 17% Polaków kupujących online, wskazuje raport Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”. Po przeciwnej stronie znalazło się 75% osób z tej grupy, którzy nie kupowali nic jeszcze w ten sposób. Jest jednak szansa na zmianę tego trendu, ponieważ co trzeci Polak kupujący online rozważa skorzystanie z tej formy sprzedaży w przyszłości. Santander Consumer Bank zapytał respondentów również o to, czy podczas zakupów w e-commerce korzystali z zewnętrznego finansowania. Jak się okazuje najwięcej osób posługiwało się w ten sposób kartą kredytową (32%) lub płatnością odroczoną „buy now, pay later” (30%).

Innowacje: Z badania Ayming Polska wynika, że w 70% wskazań, osobą odpowiedzialną za rozwijanie innowacyjnych projektów jest CEO. Z kolei udział CFO w omawianym obszarze wynosi 32%. Na dalszych pozycjach znaleźli się dyrektorzy ds. technologii (CTO) z udziałem 22%, a za nimi szefowie zespołów projektowych i szefowie działów R&D (Badań i Rozwoju), odpowiednio z 6% i 4% wskazań. Ponad połowa ankietowanych CFO (54%) uznaje swoją rolę za kluczową dla innowacyjności firmy. Najczęściej wskazywanym tandemem współpracującym przy rozwoju innowacyjności firmy jest CEO i CFO (75% wskazań).

Cyberbezpieczeństwo: W 2024 r. problem ataków z użyciem ransomware będzie się nasilał. Zdaniem eksperta firmy Sophos Chestera Wisniewskiego, niektóre kraje będą próbowały zdelegalizować płacenie hakerom okupu w zamian za odzyskanie dostępu do danych. W nadchodzących miesiącach odczujemy również wpływ działalności cyberprzestępców na codzienne życie społeczeństwa. W przyszłym roku wzrośnie liczba cyberataków z wykorzystaniem serwerów proxy. Ekspert przewiduje, że hakerzy będą częściej stosować zaawansowane metody pozyskiwania danych dostępu, takie jak kradzież plików cookie. W najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja odciąży zespoły ds. cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu staną się one skuteczniejsze w obronie chronionych zasobów. Spodziewać się można także odchodzenia od haseł na rzecz kluczy dostępu uwierzytelnianych czujnikami biometrycznymi.

AI: Siedmiu na dziesięciu CEO przyznaje, że ich organizacja działa w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Jednocześnie niemal taki sam odsetek prezesów uważa, że niepewność związana z GenAI utrudnia szybkie opracowanie i wdrożenie strategii jej użycia, wynika z badania EY CEO Outlook Pulse.

Startupy: 12 lutego 2024 roku PFR Ventures otworzy pierwszą turę naborów do nowej edycji programów PFR Ventures. „Ponownie będziemy bazować na środkach unijnych, które pozwolą na dalszy rozwój polskiego rynku venture capital. Pierwszy nabór potrwa około tygodnia. Następny zaplanowaliśmy na ostatni tydzień marca. Kolejne będziemy ogłaszać stopniowo na przestrzeni drugiego i trzeciego kwartału. Szacujemy, że pierwsze umowy z zespołami zarządzającymi podpiszemy na przełomie maja i czerwca. To oznacza, że już w II półroczu 2024 pierwsze środki zaczną trafiać do polskich start-upów” – czytamy w informacji.

AI: Fundacja Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego przeprowadziła badanie na grupie 1 128 polskich studentów dotyczące wykorzystywania modeli językowych, takich jak Chat GPT w edukacji wyższej. Wyniki pokazują, że prawie studentów korzysta z tego typu rozwiązań podczas przygotowywania projektów naukowych. Ponadto większość młodych Polaków sądzi, iż powinny powstać wytyczne regulujące zastosowanie Chat GPT i jemu podobnych modeli językowych na uniwersytetach.

Cleantech: Jednym z wyzwań dla rynku energetycznego w nadchodzącym roku będzie przygotowanie budynków na spełnienie unijnych wymogów związanych z zeroemisyjnością. Jak wskazują eksperci Eaton: Ważniejsze od rozwijania OZE będzie inwestowanie w elastyczne sieci dystrybucyjne, aby mogły przyjąć wszystkie nowe instalacje. Istotnym problemem może być luka kompetencyjna: nawet milion osób musiałoby się przekwalifikować, aby unijne cele związane z fotowoltaiką i konieczne renowacje budynków mogły zostać zrealizowane. Upowszechni się koncepcja mikrosieci: budynki będą produkowały energię, ale też przechowywały ją na miejscu, z pomocą samochodów elektrycznych i magazynów energii. Priorytetem w Polsce oraz innych krajach powinno być zwiększanie liczby ładowarek do elektryków.

IT: 54% firm uważa, że nowoczesne środowiska IT stają się coraz bardziej rozproszone i złożone. Ma to związek z transformacją cyfrową, prowadzoną w większości przedsiębiorstw, wskazuje firma Progress, według której 96% firm korzysta z chmury publicznej; 94% firm uważa przetwarzanie brzegowe za jeden z dziesięciu najważniejszych priorytetów inwestycyjnych; 70% przedsiębiorstw uważa, że zapewnienie pełnego wglądu w sieć jest bardzo ważne.

Centra danych: Data4 wskazuje, że są to filary cyfrowej rzeczywistości – to tam znajdują się dane, które konsumujemy, wymieniamy i generujemy w coraz większej ilości. Analiza ekspertów inwestora i operatora centrów danych, wskazuje że na podium trendów kształtujących centra danych znalazł się dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI). To właśnie AI będzie kształtować branżę w najbliższym okresie. Wśród innych kluczowych wyzwań pojawi się również kwestia optymalizacji i zarządzania energią, a także integracja centrów danych z krajową i lokalną gospodarką, wskazuje Data4.

Trendy: Technologie, na które według Capgemini, warto zwrócić uwagę w 2024 roku: Generatywna sztuczna inteligencja; Technologie kwantowe (szczególnie w kontekście cyberbezpieczeństwa); półprzewodniki; baterie (poprawa wydajności i obniżenie kosztów akumulatorów jest głównym celem zarówno dla biznesu, jak i rządów); technologia kosmiczna (rozwiązywanie problemów Ziemi z przestrzeni kosmicznej).

Usługi publiczne: 1,4 mln osób korzysta z e-Korespondencji. Dzięki e-Korespondencji można wysyłać i odbierać dokumenty, w tym zaświadczenia, elektronicznie za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym. Z e-Korespondencji mogą skorzystać również m.in. firmy, fundacje i stowarzyszenia.

Cyberbezpieczeństwo: 71% użytkowników internetu nie wie o istnieniu technologii deepfake, wynika z badań firmy iProov. Tymczasem sfabrykowane materiały wideo mają potencjał do skutecznego manipulowania opinią publiczną, kompromitując przedstawiane na nich osoby. Wśród najbardziej szkodliwych konsekwencji stosowania deepfake’ów eksperci Fortinet wymieniają: destabilizację funkcjonowania firm i instytucji; inżynierię społeczną; kradzież tożsamości i oszustwa finansowe.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za listopad br. wyniosły ok. 305 mln USD i były o ok. 11% wyższe r/r, podała spółka.

Asseco: Dużo uwagi poświęci w nadchodzącym roku rozwojowi technologii w dwóch głównych obszarach: chmury oraz cyberbezpieczeństwa, a także wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI), poinformowała ISBtech CFO, wiceprezes Asseco Poland Karolina Rzońca-Bajorek.

cyber_Folks: Spodziewa się mocnego spadku długu i kosztów jego obsługi w 2024 r., co otworzy nowe perspektywy zarówno pod względem akwizycji, jak i dla przyszłych dywidend, poinformował ISBtech wiceprezes cyber_Folks Robert Stasik. Grupa będzie systematycznie wprowadzać nowe produkty, w tym oparte o AI.

DataWalk: Priorytetyzuje obecnie współpracę z klientami w projektach, gdzie są zasoby merytoryczne po stronie odbiorcy, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński. Po zamknięciu zaległych kontraktów i uwolnieniu mocy spodziewa się, że monetyzacja nowych możliwości biznesowych, będzie widoczna w 2024 roku.

DataWalk: Stara się zarządzać tak, aby uniknąć kolejnej rundy finansowania w najbliższym czasie, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński.

DataWalk: Jest przekonany co do zasadności swojej dotychczasowej strategii i modelu biznesowego, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński.

XTB: Planuje, że 2024 będzie rokiem nowości produktowych. Szykuje kolejne produkty w segmencie pasywnym, płatności cykliczne do Planów Inwestycyjnych, czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI), poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout.

Agora: Zadecydowała o ograniczeniu aktualnego projektu zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz spółek zależnych do wybranych ZCP: przeznaczonej do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora, przeznaczonej do prowadzenia działalności portalu Gazeta.pl, przeznaczonej do prowadzenia działalności „Gazety Wyborczej” oraz przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości spółki, podała spółka.

Orange Polska: Odebrał decyzję rezerwacyjną dotyczącą częstotliwości z pasma 3,6 GHz, które będą wykorzystywane do świadczenia usług 5G od Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), poinformował rzecznik operatora Wojtek Jabczyński na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter). URE przyznał w połowie października rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz operatorom: Polkomtel, P4, Orange i T-Mobile.

Grupa AB: Widzi „bogactwo impulsów prowzrostowych” i pozytywne perspektywy dla swojej branży w roku 2024, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

Eurocash: Pedro Madeira Martinho złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Eurocash z dniem 31 grudnia 2023 roku, z powodów osobistych, podała spółka. Mając na względzie ponad dwudziestoletnią współpracę ze spółką, zarząd Eurocash złożyła Pedro Martinho propozycję pozostania na stanowisku doradcy zarządu ds. e-commerce, a Pedro Martinho tę propozycję przyjął, podano także.

Amazon: Przeznaczył w Polsce ponad 20 mld zł na inwestycje wspierające lokalną gospodarkę, zatrudnienie i rozwój MŚP w latach 2012-2022, podała spółka, powołując się na raport niezależnej firmy konsultingowej Keystone. Przyczyniło się to do wzrostu polskiego PKB o ponad 24 mld zł, podkreślono.

Comarch: Poinformował o otrzymaniu informacji o śmierci prezesa zarządu profesora Janusza Filipiaka.

DUKA: Prezes UOKiK nałożył ponad 1,5 mln zł na DUKA International za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Sklep online duka.com automatycznie dodawał do koszyka kupującego niezamówione produkty. To niezgodna z prawem praktyka dark patterns.

TVN: Adam Sawicki obejmie 1 stycznia 2024 roku stanowisko group senior vice president digital w TVN Warner Bros. Discovery. W nowej roli będzie odpowiadał za konsolidację działań w obszarze digital, strategię oraz nowy standard zarządzania projektami cyfrowymi koncernu medialnego.

TenderHut: Odnotował szacunkowo 4,25 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w listopadzie, co stanowi spadek o 30% r/r, podała spółka. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2023 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 51,86 mln zł, co stanowi spadek o 17% r/r.

Tide Software: Lider wśród dostawców CpaaS dla branży finansowo-bankowej w Polsce, pracuje nad dalszą ekspansją na polskim rynku poprzez inwestycje w technologie i ulepszanie istniejących rozwiązań, poinformowała ISBtech wiceprezes Jolanta Hryniewicka. „Dziś jesteśmy jednym z wiodących dostawców platform komunikacyjnych CPaaS w kraju i operatorem telekomunikacyjnym dla klientów biznesowych. Koncentrujemy się na rozwoju organicznym i dywersyfikacji oferty produktowej. Pracujemy nad dalszą ekspansją w Polsce. To największy i najważniejszy rynek naszej działalności oraz dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa dla naszych klientów” – powiedziała ISBtech Hryniewiecka. Wskazała, że w Polsce firma ma data centers. „Tu przechowujemy dane, podlegamy restrykcyjnym regulacjom m.in. KNF, UODO, UKE, EBA, co szczególnie dla dużych graczy jest bardzo ważne. Jesteśmy liderem wśród dostawców CpaaS dla branży finansowo-bankowej, pierwszym wyborem banków, instytucji finansowych. Dostarczamy nasze rozwiązania także firmom z segmentu retail, e-commerce, marketing, windykacja. Działamy więc na miliardowych bazach danych” – dodała wiceprezes. Tide Software rozwija kolejne funkcjonalności swojej platformy CPaaS.

Pyszne.pl: Z zadowoleniem przyjęło informacje dotyczące kompromisu w sprawie unijnej dyrektywy o pracy platformowej i ma nadzieję, że ta zmiana stworzy warunki równego traktowania pracowników i konkurencji między firmami z sektora. „Wpływ tej dyrektywy na całą branżę będzie znaczący. W dalszym ciągu czekamy na szczegóły dotyczące rozwiązań zawartych w dyrektywie. W naszej ocenie, przyjęcie dyrektywy to jedyny sposób na rozwiązanie problemów związanych z niepewnością legislacyjną i niezdrową konkurencją między platformami w zakresie kosztów pracy. Naszym zdaniem, jako przedstawicieli Pyszne.pl, właściwe przepisy unijne są dla Polski rozwiązaniem niosącym za sobą obopólne korzyści: wzmocnią innowacyjny charakter naszego sektora dostarczania m.in. posiłków, a jednocześnie zapewnią kurierom stosowne prawa i bezpieczeństwo” – powiedział rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa.

Vertiv: Dostarczy rozwiązania chłodzenia cieczą do centrów danych obsługujących nowy akcelerator sztucznej inteligencji Intel Gaudi3, którego premiera zaplanowana jest na 2024 rok.

IDEAS NCBR: Wraz z Uniwersytetem IIIT-Delhi rozpoczęły współpracę w zakresie badań nad sztuczną inteligencją i gospodarką cyfrową. Partnerstwo pozwoli obu stronom sprawniej prowadzić wspólne badania. Umożliwi też wymianę doktorantów, naukowców i pracowników, a także wspólne kształcenie na poziomie doktoranckim. Usprawni również udział w seminariach, sympozjach i krótkoterminowych programach akademickich.

Samsung: 51% Polaków posiada inteligentne urządzenia marki, a jednocześnie aż 47% deklaruje, że chciałoby posiadać urządzenia inteligentne właśnie marki Samsung, wynika z badania „Inteligentne urządzenia AGD” przeprowadzonego na zlecenie Samsung.

Infinix: Według kwartalnego raportu IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker III kw. 2023 marka znalazła się wśród dziesięciu największych globalnych producentów smartfonów pod względem liczby dostarczanych na rynek urządzeń. Jednocześnie odnotowała największy wzrost dostaw smartfonów r/r – o 4,2 mln sztuk, czyli o 74,8%. W Polsce Infinix jest obecny od nieco ponad roku i tylko w 2023 r. dostarczył na polski rynek 150 tys. smartfonów.

Vercom: Chce w 2024 r. mocno skupić się na rozwoju usług dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku globalnym. Celem na nadchodzący rok jest podwojenie wyniku EBITDA z 2022 roku.

Intel Technology Poland: Ogłosił publikację trzeciej edycji Raportu Społecznego (CSR) obejmujący m.in. porozumienie z Ministerstwem Edukacji i GovTech w ramach programów edukacyjnych Intel Digital Readiness i wprowadzenie nauczania AI do szkół średnich. Współprace z uczelniami, Politechniką Poznańską, Krakowskim AGH oraz Politechniką Śląską, gdzie otwarto laboratorium Intela i wprowadzono nowy kierunek studiów.

WebTalk: Polska agencja digitalowa łączy siły z Jarkiem Ziebinskim, który obejmuje udziały w firmie i funkcje członka zarządu ds. rozwoju. Celem jest dalszy, intensywny rozwój firmy zarówno pod kątem wprowadzania nowych technologii, poszerzania portfolio klientów, ekspansji na rynki międzynarodowe, jak i optymalizacji modelu biznesowego.

Emirates Sky Cargo: Przez cały 2023 rok Emirates SkyCargo pomagały kształtować cyfrowy wizerunek działalności cargo. Oprócz własnej platformy rezerwacji online na e-SkyCargo, oferta przewoźnika jest obecnie dostępna na dwóch największych rynkach cyfrowych, CargoAi i WebCargo, a na początku 2024 r. planowane jest dalsze rozszerzenie zasięgu cyfrowej platformy. W październiku Emirates SkyCargo uruchomiły przełomowe połączenie host-to-host z globalnym przewoźnikiem Kuehne+Nagel, zapewniając bezpośredni dostęp do swoich wiodących na rynku produktów i usług w wewnętrznym systemie rezerwacji Kuehne+Nagel.

Red Carpet Media Group: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o udzieleniu koncesji dla Spółki zależnej Red Carpet TV na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w ogólnopolskim multipleksie MUX-8, o charakterze wyspecjalizowanym filmowo-dokumentalnym pod nazwą CTV9.

ClickMeeting: Polskie narzędzie do organizacji spotkań online po raz kolejny znalazło się w czołówce komunikatorów nad Wisłą. Jak wynika z badania Gemius/PBI, platforma ta odnotowała wzrost liczby realnych użytkowników o 40% m/m do 850 tys. we wrześniu, co przełożyło się na 2,86% zasięgu. Natomiast wzrost czasu spędzanego przez każdego użytkownika na platformie wyniósł 85,7%, ponieważ średnia sesja użytkownika wydłużyła się z 12 minut i 50 sekund do 23 minut i 50 sekund. Webinary oraz szkolenia cieszyły się renomą i popularnością również w 2022 roku, w którym użytkownicy ClickMeeting spędzili na spotkaniach online łącznie 1 086 426 dni. Ponad połowa dotyczyła szkoleń, konsultingu, marketingu oraz sprzedaży. W trakcie jednego z nich padł rekord dotyczący przychodu z wydarzenia online, który wyniósł 95 tys. zł.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Sygnity: Sygnity – jako kupujący oraz osoba fizyczna – jako sprzedający zawarli warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Edrana Baltic UAB z siedzibą w Wilnie, Litwa, za ok. 2,7 mln euro z możliwością jej korekty, podało Sygnity.

MCI: Grupa IAI, kontrolowana przez MCI Capital, przejęła pakiet większościowy firmy AtomStore specjalizującej się w rozwiązaniach dla profesjonalnych sprzedawców w e-commerce, podały spółki.

Asseco: Asseco SEE d.o.o. Sarajevo – spółka zależna Asseco South Eastern Europe (ASEE) – zawarła umowę nabycia 60% udziałów spółki Dwelt d.o.o. Banja Luka za 9,98 mln euro (uzależnioną od osiągnięcia celów finansowych przez Dwelt) oraz jednoczesnym zawarciu umowy opcji put i call dotyczącej pozostałych 40% udziałów.

MCI: InternetVentures FIZ – z Grupy MCI Capital – wyszedł z ostatniej aktywnej inwestycji w portfelu – spółki Focus Telecom, podała spółka. Dzięki transakcji możliwy będzie zwrot inwestorom wszystkich zainwestowanych środków, a następnie likwidacja funduszu.

Spyrosoft: Spyrosoft Ltd. – spółka zależna Spyrosoftu – zawarła z British Broadcasting Corporation (BBC) umowę ramową na świadczenie usług w zakresie rozszerzenia zespołu inżynierów oprogramowania (digital engineering augmentation framework agreement), podał Spyrosoft.

Cloud Technologies: Otrzymał – w ramach skupu akcji – oferty sprzedaży na łącznie 1 573 662 akcji, co oznacza, że łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierza nabyć w ramach skupu, tj. 125.000 akcji. Wobec powyższego spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 92,04%.

Skriware: Duński Shape Robotics sfinalizował transakcję przejęcia polskiej spółki Skriware, podały spółki.

Action: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Action, złożono 26 ofert na łączną liczbę 381 283 akcji spółki, podało Action. W wyniku przyjęcia ofert sprzedaży spółka nabędzie 300 000 akcji własnych po cenie 19,2 zł za sztukę. Dokonana została redukcja akcji oferowanych do sprzedaży wynosząca 21,32%. W związku z tym stopa alokacji oferowanych do nabycia akcji wyniosła 78,68%.

Text: Zarząd podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023/2024 w kwocie 41 972 500 zł – stanowiącej nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2023 r., podała spółka. Zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki, kwota zaliczki przypadająca na akcję to 1,63 zł. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 8 stycznia 2024 r., planowany dzień wypłaty zaliczki: 15 stycznia 2024 r.

Allegro: Zakończyło program skupu akcji własnych, w ramach którego nabyło w okresie to 11-15 grudnia łącznie 2 172 523 akcji, stanowiących 0,21% kapitału zakładowego spółki, łącznie za 67,57 mln zł, podała spółka. Celem programu jest realizacja nagród przyznanych w ramach pracowniczego programu motywacyjnego Allegro.

Yarrl: Zawarł list intencyjny w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od ProService Finteco. Zorganizowana część przedsiębiorstwa związana jest z departamentem świadczącym usługi wdrożeń i utrzymania oprogramowania dla sektorów publicznego i prywatnego. Cena nabycia ustalona została na kwotę 500 tys. zł.

Morele: Spółka portfelowa MCI Capital zrealizowała kolejny krok w realizacji strategii budowania platformy e-commerce wspierającej rozwój marek direct-to-consumer (D2C). Do portfolio brandów wspieranych przez Grupę Morele dołączył 4Swiss, producent sprzętów AGD.

Ailleron: Utworzył spółkę zależną SM-ALL Shared Services Center, której działalność będzie skupiona na świadczeniu obsługi informatycznej dla Ailleron i Software Mind. Oba podmioty wydzielą część wewnętrznych działów IT do spółki zależnej. Ailleron będzie posiadać 49% udziałów, a Software Mind 51% udziałów.

Silvair: Wyemitował papiery dłużne zamienne na akcje nowej emisji o łącznej wartości nominalnej 1,45mln USD.

PragmaGO: Spółka zajmująca się finansowaniem firm online w 2023 roku przeprowadziła pięć emisji obligacji (cztery prospektowe i jedną skierowaną do ograniczonego grona inwestorów), w których przydzieliła obligacje o łącznej wartości 97 mln zł. Wartość popytu na obligacje prospektowe wyniosła 189 mln zł, ponad 2-krotnie przewyższając wartość ofert. Wszystkie emisje prospektowe spółki w 2023 roku zostały zamknięte z redukcją popytu od 48% do niemal 66%.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Klienci Allegro pobili rekord i złożyli 18 grudnia największą liczbę zamówień w niemal 25-letniej historii, podała spółka.

InPost: Grupa uruchomiła nowe połączenie, dzięki któremu klienci w Hiszpanii i we Włoszech mogą nadawać oraz odbierać międzykrajowe przesyłki za pośrednictwem sieci InPost, podała spółka. Obecnie usługa dostępna jest tylko dla sklepów internetowych, ale wkrótce zostanie rozszerzona także o klientów prywatnych.

DataWalk: DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, ma zamówienie, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk do Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), podała spółka.

InPost: Grupa zanotowała rekordowy wolumen w okresie przedświątecznym. W ostatni wtorek firma obsłużyła ponad 11 mln przesyłek, czyli ponad 250 paczek na sekundę, podała spółka.

PGE: PGE Dystrybucja rozpoczęła prace nad projektem budowy Centralnej Dyspozycji Mocy PGE w Lublinie. CDM to główny punkt zarządzania pracą systemu energetycznego, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Inwestycja podniesie niezawodność dostaw energii elektrycznej do blisko 6 mln odbiorców. Szacowany koszt jej realizacji wynosi ponad 34 mln zł.

PKO BP: Asystent głosowy w aplikacji mobilnej IKO ma prawie 1,4 mln użytkowników, którzy rozmawiali z nim ponad 4,3 mln razy, podał PKO Bank Polski. 9,6 mln klientów PKO BP rozmawiało z bankowymi voicebotami ponad 30 mln razy.

T-Mobile Polska: Rozpoczął współpracę z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO) i dzięki niej zyska dostęp do sieci PŚO, obejmującej swoim zasięgiem blisko 3,8 mln gospodarstw domowych, podał operator.

Amazon: Przeprowadził modernizację i doposażenie 37 Kindlotek, czyli miejsc oferujących uczniom dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój kompetencji STEM. Ponadto Amazon uruchomił pilotażową Kindlotekę w przedszkolu, po raz pierwszy zorganizował „Kindlotekowisko” oraz kontynuował program „Zdolni Odkrywcy”, którego celem jest kształtowanie umiejętności cyfrowych wśród dzieci.

Asseco: W ramach Wspólnej Platformy Informatycznej Asseco Poland udostępniło rozwiązanie wspierające kompleksowe podejście do zarządzania procesem windykacji w bankach – System Asseco Debt Collection (Asseco DC). Jest to narzędzie, które ma na celu ułatwienie pracy osobom zajmującym się windykacją, poprzez dostarczanie kompletnych informacji o zadłużonych umowach w ramach jednej platformy. Dodatkowo integracja z systemem transakcyjnym banku pozwala na uzyskanie pełnego obrazu klienta w procesie windykacji i stworzenie spójnego środowiska pracy dla użytkownika.

Orange Polska: Enefit – spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia – podpisała kolejną umowę na dostawę energii elektrycznej do Orange Polska. Do 2026 roku Enefit będzie agregował dostawy ok. 470 GWh energii rocznie. Umowa przewiduje, że w całym okresie umowy aż 1230 GWh zostanie dostarczone w ramach zawartych przez Orange kontraktów CPPA, w których Enefit będzie pełnić rolę integratora odpowiedzialnego za dostawy i bilansowanie.

Vehis: Platforma oferująca samochody wraz z prostym i szybkim finansowaniem oraz kompleksową obsługą klienta w trakcie i po nabyciu samochodu od połowy grudnia umożliwia wybór samochodu oraz zawarcie umowy leasingu w 100% online.

XTPL: Sprzedał urządzenie Delta Printing System do DETEKT Technologies Inc. na Tajwanie, Ontos Equipment System INC w USA, a także do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii. Ponadto zawarł z 3H Corporation Ltd. niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych spółki na terenie Korei Południowej.

Uber: Wygrał przetarg na wynajem miejsc parkingowych przy Dworcu Centralnym od strony Alei Jerozolimskich.

Siemens AG: Wraz Intel Corporation podpisały deklarację o współpracy w zakresie cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju produkcji mikroelektroniki. Partnerzy skoncentrują się na rozwijaniu produkcji, optymalizacji operacji fabrycznych i cyberbezpieczeństwa oraz wzmacnianiu odporności globalnego ekosystemu przemysłowego.

Huawei CBG: Podczas światowej premiery w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zadebiutowały: przeznaczony dla kreatywnych osób tablet Huawei MatePad Pro 13.2”, nowa odsłona laptopa MateBook D 16, a także pierwsze w portfolio producenta otwarte słuchawki douszne FreeClip. Nadrzędnym celem Huawei jest opracowywanie wysokiej klasy produktów, które zgodnie ze strategią „Fashion Forward” łączą modę z technologią. Świeżo zaprezentowane słuchawki FreeClip są już dostępne także w Polsce.

Bioseco: Polska firma stworzyła system, który zapewnia precyzyjne monitorowanie ruchu ptaków w obszarach, takich jak farmy wiatrowe i porty lotnicze. W zakresie sprzętowym całość aktywności wspiera doradca i dostawca rozwiązań IT, firma Servers24.pl.

Netia: Udostępniła bez dodatkowych opłat routery z WiFi 6 znacznie większej grupie klientów niż dotychczas. Mogą z nich korzystać użytkownicy światłowodu do 2 Gb/s, ale też klienci, którzy zakupią łącza do 600 Mb/s (PON/FTTH) lub do 1 Gb/s (PON/FTTH oraz HFC), również na sieciach operatorów hurtowych.

Infor: Znalazł się w gronie liderów zestawienia WMS Technology Value Matrix 2023 instytutu Nucleus Research. Infor doceniono za jego mocną platformę WMS o szerokim zakresie możliwości, świeżo wzbogaconą o zintegrowane uczenie maszynowe.

RETN: Międzynarodowy dostawca usług sieciowych ogłosił uruchomienie swojego najnowszego łącza pomiędzy Hongkongiem a Singapurem, za pomocą podmorskiego kabla APG.

Fundacja K.I.D.S.: Wspólnie z Publicis Groupe zaprezentował projekt generatora kartek świątecznych opartego na eAI, czyli emocjonalnej sztucznej inteligencji – autorskiej propozycji wykorzystania AI. Projekt ma charakter charytatywny i z celem wsparcia działań fundacji.

Text: Integracja LiveChat z platformą Webflow (platformą, która umożliwia bezkodowe tworzenie stron internetowych z której korzysta ok. 3,5 mln użytkowników) jest już dostępna dla klientów obu firm. „Jesteśmy dumni, że LiveChat został pierwszym produktem ze swojej kategorii bezpośrednio zintegrowanym z Webflow i dostępnym na platformie Webflow Apps. Tworzymy w ten sposób znaczącą wartość dodaną dla użytkowników, którym praktycznie jedno kliknięcie pozwoli otworzyć nowy kanał komunikacji, a w efekcie skuteczniej monetyzować swój biznes online i poprawiać satysfakcję swoich klientów” – powiedział chief growth officer w Text Szymon Klimczak.

Comarch: Podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejną już umowę na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych z grupy OFSA – Oprogramowanie Funduszy Strukturalnych Agencji. Dotyczy ona w szczególności rozwoju systemu OFSA-PROW wspierającego realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego składane jest tysiące wniosków i rozdysponowywane miliardy euro. Rozwój systemu jest podyktowany wymogami legislacyjnymi, procedurami i potrzebami kreowanymi na rzecz licznych działań pomocowych dla wielu gałęzi rolnictwa.

Symfonia: Podpisała z HRobots umowę dotyczącą rozwiązania inteligentna e-teczka pracownika. Dzięki zawartemu porozumieniu klienci Grupy Symfonia mają możliwość korzystania z tego rozwiązania HR w formule white label. Dla Symfonii to kolejny krok w budowaniu kompleksowego portfela rozwiązań optymalizujących i digitalizujących procesy biznesowe, tym razem w obszarze HR. Kontrakt został zawarty na czas nieokreślony.

Media Expert: Współpracuje z PolCard from Fiserv, dzięki czemu klienci, którzy zamawiają towary do domu, będą mogli wygodnie i bezpiecznie płacić bezpośrednio przy odbiorze za pośrednictwem jednej z 450 aplikacji PolCard Go.

Fortinet: Rozbudował swoje portfolio produktów bazujących na sztucznej inteligencji o rozwiązanie Fortinet Advisor. Jest to asystent generatywnej SI, zaprojektowany, aby wspierać ochronę środowisk klientów i utrzymanie ich operacji biznesowych online. Fortinet Advisor jest dostępny m.in. w ramach FortiSIEM, rozwiązania do zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.

Ailleron: Grupa podpisała umowę z Santander Leasing na wdrożenie systemu LiveBank w modelu chmurowym SaaS. W ramach umowy Santander Leasing ma możliwość zwiększenia zapotrzebowania na dodatkową liczbę licencji w tym modelu. Nad procesem świadczenia usługi chmurowej oraz wsparciem w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa oraz regulacjami branżowymi będzie czuwać spółka Operator Chmury Krajowej. Rozpoczęcie prac wdrożeniowych zaplanowane jest na I kwartał 2024.

Eurowag: Włączył Hiszpanię i Portugalię do grona krajów, w których oferuje usługę EETS i realizację e-płatności drogowych za pomocą jednostki pokładowej EVA.

mPay: Podpisał umowę z E100, liderem rynku kart flotowych w Europie, co w niedalekiej przyszłości pozwoli użytkownikom aplikacji mPay realizować płatności za tankowanie jednym kliknięciem.

