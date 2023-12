Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 25-29 grudnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w październiku 2023 r. finansowania o wartości 363,5 mln zł (+19,4% m/m, +44,3% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W listopadzie wartość finansowania (z wyłączeniem BNPL) w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 1,12 mld zł.

AI: Przewidywany w raporcie Autonomy Research wzrost wydajności, wynikający z wprowadzenia AI, miałby skrócić zawodowe zaangażowanie z 40 do 32 godzin tygodniowo, przy jednoczesnym utrzymaniu wynagrodzeń i produktywności.

Przemysł kreatywny: „W Polsce w ok. 142 tys. przedsiębiorstw sektora kreatywnego i kultury pracowało 289 tys. osób. Warto zwrócić uwagę, że w 2019 r., ostatnim roku przed pandemią, sektory kreatywne i kultury miały nieco większy udział w PKB niż w 2021 r. Z jednej strony, może to świadczyć o wciąż odczuwalnym wpływie pandemii, z drugiej wpisuje się w zmiany zachodzące w ostatniej dekadzie. Udział SKK w PKB w 2019 r. – w porównaniu z wartością z 2010 r. – spadł w 15 krajach UE, w tym w Polsce. Gdy jednak weźmie się pod uwagę powiązania sektorów kreatywnych wewnątrz gospodarki, to pod względem wpływu pośredniego sektorów kreatywnych, mierzonego wartością dodaną, zajmujemy trzecie miejsce w Europie” – powiedział kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej PIE Ignacy Święcicki.

Cyberbezpieczeństwo: Dbanie o bezpieczeństwo środowisk OT w branży petrochemicznej to priotytet dla 60% inżynierów ds. cyberbezpieczeństwa, wynika z raportu Fortinet. Odpowiednie zabezpieczanie infrastruktury IT może uchronić m.in. koncerny paliwowe od przerw w działaniu i poważnych strat finansowych. Badanie OT Cybersecurity Preparedness 2023 wykazało również, że: 52% przedsiębiorstw petrochemicznych rozpoczęło wdrażanie rozwiązań zabezpieczających infrastrukturę IT; dla ponad 90% respondentów najważniejszym działaniem jest ocena podatności podmiotu na ataki; zdaniem badanych przyszłe cyberataki na branżę petrochemiczną będą znacznie bardziej zaawansowane i trudniejsze do odparcia.

AI: Sztuczna inteligencja pomoże branży farmaceutycznej szybciej wprowadzać na rynek nowe leki, co aktualnie trwa około 10-12 lat, przewidują eksperci z firmy OpenText. Ponadto ich zdaniem w 2024 roku: 64% firm z sektora finansowego zostanie dotkniętych atakiem ransomoware; dzięki generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), pracownicy szybciej zdobędą wiedzę, która wcześniej wymagała wiele doświadczenia; firmy będą zwiększały inwestycje w rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Polsat: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ukarał Telewizję Polsat i spółkę Teleaudio Dwa, odpowiedzialne za organizację SMS-owego konkursu sylwestrowego w 2021 r., podał Urząd. Wbrew przekazom organizatorów, wysłanie pojedynczego SMS-a nie umożliwiało udziału w grze o jakiekolwiek nagrody. Za wprowadzenie telewidzów w błąd spółki zapłacą blisko 10 mln zł.

Saule Technologies: Przeprowadzi w I kw. 2024 r. przegląd opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności, podała spółka. Przegląd zostanie przeprowadzony w celu przyspieszenia i intensyfikacji rozwoju spółki, w drodze wyboru najkorzystniejszej formy finansowania jej planów rozwojowych.

Digital Gateways: Spółka oferująca cyfrowy onboarding klientów indywidualnych i biznesowych zgodnie ze standardami bezpieczeństwa informacji IS0 27001, będzie świadczyło samodzielnie usługi zaufania. To kolejny krok rozwoju biznesu po integracji usług Digital Gateways np. z aplikacją mObywatel 2.0. Spółka skupia się na na kompletnym procesie biznesowym związanym z cyfrowym onboardingiem.

Cloud Technologies: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik 2023 roku wynosi 17% w ujęciu r/r.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa Packeta: Akcjonariusze firmy-matki – czeskiej firmy technologiczno-logistycznej Zásilkovna – sprzedali 100% udziałów w Grupie Packeta konsorcjum składającemu się z CVC Capital Partners i Emma Capital (przy wsparciu kapitałowym od R2G). Grupa Packeta w tym roku osiągnie obroty w wysokości 7,25 mld koron czeskich. „Chciałabym wyrazić wdzięczność ponad 2.000 współpracownikom za ich wkład w rozwój Packety, która jest obecnie jedną z wiodących europejskich platform do dostarczania przesyłek w branży e-commerce. […] Jestem również wdzięczna naszym klientom – sklepom internetowym, które powierzyły nam swoje paczki. Wspólnie, w ciągu ostatniej dekady, przyczyniliśmy się do znacznego rozwoju nowoczesnej branży e-commerce w Europie Środkowej. Wierzę, że nowi inwestorzy, którzy wykazali się wiedzą i doświadczeniem w sektorze dostaw ostatniej mili, pomogą Grupie Packeta jeszcze bardziej się rozwinąć i podnieść poziom usług świadczonych klientom, a także satysfakcję z pracy naszych pracowników” – skomentowała Simona Kijonková, założycielka Zásilkovna, CEO Packeta i przedstawicielka JSK Investments, największego akcjonariusza Grupy Packeta.

Bitfold AG: Spółka technologiczna realizująca unikalny w skali świata projekt na rynku aktywów cyfrowych, prowadzi ofertę publiczną. Emisja akcji ma na celu sfinalizowanie prac nad stworzonym przez zespół Bitfold portfelem sprzętowym nowej generacji. Urządzenie jest obecnie na etapie działającego, wczesnego prototypu, którym można wykonywać bezpieczne transakcje. Przyjmowanie zapisów na akcje i wpłat zakończy się 31.01.2024 r. „Sprzyjające nam otoczenie rynkowe, w tym m.in. dynamiczny rozwój projektów opartych o Blockchain, potwierdzają słuszność naszych założeń biznesowych i dobre perspektywy rozwoju Bitfold. Jesteśmy obecnie na etapie kończenia prac nad finalną wersją urządzenia, a jego zamknięcie w docelowej obudowie planowane jest za 4 miesiące. Jednocześnie, po bardzo dobrym przyjęciu naszego portfela na targach branżowych w Dubaju oraz Hong Kongu, rozpoczynamy działania marketingowe w celu przygotowania przedsprzedaży Bitfold, która będzie pierwszym krokiem na drodze do wejścia z tym przełomowym produktem na rynek – powiedziała członkini rady dyrektorów Bitfold AG Katarzyna Pieniądz.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Sygnity: Zawarł z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych dla Zintegrowanego Systemu Księgowego (ZSK) i Systemu Wsparcia Systemowego Help Desk NBP (SWS HD NBP), podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Strony ustaliły, że całkowite maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty ok. 80 mln zł brutto.

Grupa Orlen: Planuje wdrożenie Wirtualnej Elektrowni – technologii, która umożliwia koordynację źródeł wytwórczych energii na terenie całego kraju za pomocą centralnego systemu sterowania. Inwestycja umożliwi wspólne bilansowanie, optymalizowanie produkcji i raportowanie poszczególnych jednostek wytwórczych, a także zapewni automatyzację wewnętrznych procesów, podała spółka. W I kwartale 2024 r. zostanie wyłoniony dostawca koncepcji, zaś pierwsze prace wdrożeniowe zaplanowano na 2025 r.

PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) stworzył opartego na generatywnej sztucznej inteligencji Asystenta AI i testuje go wśród swoich pracowników, podał ubezpieczyciel. Pilotaż rozwiązania w formie chata jest efektem prac jednostki GPT Lab, którą PZU powołał pół roku temu.

Comarch: Podpisał umowę o świadczeniu usług SaaS i Innovation na rzecz KPN B.V. W okresie 5 lat trwania umowy łączna wysokość wynagrodzenia będzie wynosić ok. 27,37 mln euro, podał Comarch. W ramach umowy spółka będzie świadczyć usługi wsparcia w obsłudze klientów i pracowników za pomocą rozwiązania do obsługi klienta i rozliczeń billingowych (Customer Care i Billing Solution), ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania aplikacjami SaaS dostarczanymi przez Comarch oraz realizacji usług Innovation polegających na dostarczeniu konfiguracji i zmian w sposobie pracy.

Red Carpet Media: Chce uruchomić nowy kanał telewizyjny, rozwijać platformę VOD i zwiększanie zasięgu na rynku zagranicznym, poinformował ISBtech przewodniczący rady nadzorczej Leszek Kułak.

YARRL: Podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu na realizację prac związanych z wytwarzaniem i utrzymaniem systemów informatycznych. Łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 49,4mln zł brutto.

Plus: Do 4 lutego 2024, kupując u operatora wybrane modele telefonów można otrzymać do 1 000 zł zwrotu w gotówce.

Kolporter: W 180 punktach sieci w ofercie są produkty eXc, czyli akcesoria do telefonów komórkowych. „Firma eXc mobile odczarowała przedmioty codziennego użytku takie jak: kable, ładowarki, uchwyty do telefonów i inne akcesoria GSM i stworzyła eXc-ytujące, kolorowe produkty, które wyróżniają się swoim designem, dlatego postanowiliśmy wprowadzić je do oferty wybranych punktów naszej sieci – powiedziała specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera Katarzyna Senderowska.

Gov.pl: Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP).

Play: W ramach noworocznej promocji oferuje nowe urządzenia obsługujące technologię 5G marek Samsung, realme oraz Motorola. „Wystarczy przenieść numer do Play do ofert Play M, L lub HOMEBOX i wybrać jeden ze smartfonów, aby skorzystać z atrakcyjnych cen – aż do 50% taniej” – wskazano w komunikacie.

Infinix: Na targach CES 2024 producent smartfonów zaprezentuje dwie najnowsze technologie: AirCharge, ładowanie bezprzewodowe na odległość do 20 cm od podstawki ładującej; umożliwia ładowanie z mocą do 7,5 W i działa na bezpiecznej dla użytkowników, niskiej częstotliwości poniżej 6,78 MHz; wytrzymałą baterię Extreme-Temp, którą można ładować w skrajnych temperaturach. „To, co było tylko koncepcją, teraz stało się dostępne dla użytkowników. Infinix stawia na praktyczność rozwiązań i bezpieczeństwo konsumentów, jednocześnie przesuwając granice ładowania bezprzewodowego” – powiedział zastępca dyrektora generalnego Infinix Liang Zhang.

