Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 8-12 stycznia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Praca w IT: Średnia liczba CV składanych na jedną ofertę pracy w branży IT wzrosła o 138% r/r w 2023 roku, wynika z danych No Fluff Jobs. W 2022 r. na pojedynczą ofertę aplikowało średnio 17 osób, a w 2023 – 40, zaś ofert pracy w branży było o połowę mniej niż rok wcześniej. Ta sytuacja dotyka nie tylko początkujących kandydatów, lecz również tych o większym poziomie doświadczenia, podano.

Cyberbezpieczeństwo: Z perspektywy konsumentów w najbliższych 12 miesiącach ważne będzie skuteczne zabezpieczenie danych osobowych przed hakerami, a dominować będą ataki ransomware i DDoS, podał Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG). Pojawiają się też nowe przestępstwa z wykorzystaniem skradzionych danych, a ujawniony w listopadzie największy dotychczas wyciek danych pacjentów z Laboratorium ALAB to tylko przedsmak tego, co nas czeka w 2024 r., podkreślono.

AI: Blisko 26% Polaków w ciągu ostatnich 3 lat zetknęło się z redukcją etatów z powodu wdrożenia nowoczesnych technologii w firmach, w których pracują, wynika z raportu PRCN pt. „Polacy o sztucznej inteligencji – czyli jak sprawić, by pracownicy nie bali się AI”.

E-płatności: System Elixir przetworzył 2,22 mld transakcji (+2% r/r) na kwotę 8,47 bln zł (+8%) w 2023 r., podał KIR. System Euro Elixir przetworzył 52,04 mln transakcji na kwotę 354,33 mld euro w ub r..

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły poziom sprzedaży o 2,4% r/r w grudniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 1,4%, a średnią wartość koszyka o 1% r/r, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

Kina: Kina w Polsce sprzedały w 2023 r. 50,5 mln biletów, szacuje Helios, sieć multipleksów należąca do Agory. Wynik ten jest lepszy niż w 2022 r. o 16% i o 18% niższy niż w rekordowym 2019 r., podała „Rzeczpospolita”.

E-commerce: W 2023 r. liczba e-sklepów zwiększyła się o blisko 13,5%, wynika z danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Liczba sklepów internetowych zbliża się już do 66 tys.

E-administracja: Od 17 listopada 2023 r. do 7 stycznia br. mnóstwo Polaków skorzystało z opcji zastrzeżenia numeru PESEL, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzeżenie chroni nas przed konsekwencjami np. kradzieży dokumentów czy danych. Przypominamy, że od 1 czerwca br. instytucje ujęte w ustawie (np. banki, firmy telekomunikacyjne) będą miały obowiązek sprawdzać bazę zastrzeżonych numerów PESEL.

Wydatki na rozrywkę: Większe zainteresowanie Polaków wydarzeniami live przyniosło w ub.r. wzrost wydatków na rozrywkę o 34% r/r, poinformował wiceprezes eBilet Bartek Troński. W 2023 roku w ofercie eBilet znalazło się 48 tysięcy wydarzeń, czyli o 40% więcej niż w roku ubiegłym. W ciągu ostatnich rekordowych 12 miesięcy eBilet przekroczył wynik 3,5 mln sprzedanych biletów.

AI: Jak wskazuje raport Accenture Technology Vision 2024, za sprawą humanizacji technologii – możliwej m.in. dzięki dynamicznym postępom w rozwoju sztucznej inteligencji – świat stoi w obliczu potężnego przełomu technologicznego wraz z przesunięciem granic wydajności i kreatywności. Gen AI może przyczynić się do wygenerowania globalnych przychodów na poziomie 6-8 bilionów dolarów optymalizując niemal połowę czasu pracy (44 proc.) w organizacjach i zwiększając wydajność w 900 zawodach.

Rynek IT: ubiegłe lata były dynamiczne, jeśli chodzi o zmiany na rynku IT. Wiele organizacji musiało przystosować się do pracy zdalnej i rozpocząć procesy transformacji cyfrowej, np. wdrażając narzędzia oparte o chmurę obliczeniową czy sztuczną inteligencję. Kolejnymi wyzwaniami, z którymi firmy musiały się zmierzyć były: nowe pokolenia na rynku pracy, zmieniające się oczekiwania pracowników oraz presja otoczenia. Zmiany te sprawiły, że w 2024 r. pojawią się nowe trendy na rynku IT. Są to m.in.: migracja do systemu Windows 11, zdalne zarządzanie IT, zarządzanie doświadczeniami użytkowników, zrównoważone IT, shadow AI, wskazuje firma Barmundi.

Cyberbezpieczeństwo: Z najnowszych analiz Check Point Research wynika, że 61% ataków w Polsce dokonywanych było za pośrednictwem e-maili (średnia światowa to 55%),W blisko 1/3 przypadków nośnikiem był zainfekowany plik .rtf. Najczęściej wykorzystywane złośliwe oprogramowanie to: ransomware Snatch, FakeUpdates oraz CloudEye

Rynek webinarów i spotkań online: Jak wynika z najnowszego raportu „State of online events” firmy ClickMeeting, eksperci którzy korzystają z wielu funkcji interaktywnych wydarzeń, odpowiadają za nawet 26 proc. spotkań na całej platformie. W tym roku rekordzista – zorganizował 6 619 wydarzeń online. Ponadto inne wnioski z raportu to: 23 831 uczestników spotkań online w skali roku zgromadził lider całej platformy ClickMeeting, 650 osób uczestniczyło średnio w wydarzeniach użytkowników w skali roku, 106 minut trwało średnio spotkanie online, 16:00 była najchętniej wybieraną godziną na przeprowadzenie webinaru.

Kosmos: Europejska Agencja Kosmiczna wraz z partnerami – GeoVille, polski CloudFerro, CS Group Romania, CS Group France i DLR – ogłosiła start projektu DUNIA, mającego na celu zwiększenie dostępności danych obserwacji Ziemi dla krajów afrykańskich. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie cyfryzacji kontynentu, zgodnie z Agendą Unii Afrykańskiej na rok 2063, co wesprze badania w dziedzinie rolnictwa, urbanizacji i zmian klimatycznych. „Nasze zaangażowanie w projekt DUNIA napawa nas ogromną dumą, biorąc pod uwagę jego kluczową rolę w rozwoju Afryki, zarówno w sferze środowiskowej i ekonomiczne, jak i społecznej. Wspieramy tę inicjatywę w zakresie technologii i zasobów, korzystając z naszego doświadczenia w ramach programu Copernicus. Projekt DUNIA to dla dostawców duże wyzwanie, gdyż w wielu regionach Afryki dostępność internetu jest realnym ograniczeniem. Jesteśmy przekonani, że DUNIA, wraz z poprawą dostępności danych satelitarnych Copernicusa, przyniesie nowe możliwości krajom tego kontynentu” – wyjaśnia Marcin Białecki, menedżer produktu EO w CloudFerro.

Cyberbezpieczeństwo: Firma F5, w której eksperci analizują trendy i wyzwania w cyberbezpieczeństwie na kolejne 12 miesięcy, wskazuje ze wzrośnie liczba ataków z pomocą sztucznej inteligencji, od spoofingu i phishingu, po infiltracje dużych modeli językowych LLM i zanieczyszczenie danych treningowych. Działania zorganizowanych grup hackerskich – APT – rozszerzą się, dołączą do nich tzw. hakcerzy-aktywiści, dążący do zakłócenia istotnych wydarzeń, wybory w USA czy IO w Paryżu. Wejście dyrektywy NIS2 w długim okresie podniesie poziom bezpieczeństwa sektora przedsiębiorstw, zanim to jednak nastąpi czeka nas długi i kosztowny okres przejściowy. 75% danych korporacyjnych będzie generowanych i przetwarzanych poza tradycyjnymi centrami danych lub chmurą – co tylko podniesie ryzyko ataków na brzegu sieci.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

MCI: Wartość aktywów brutto należącego do MCI Capital ASI funduszu MCI.PrivateVentures FIZ wyniosła 2,7 mld zł na 31 grudnia 2023 r., podała spółka. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio: 2,35 mld zł i 0,35 mld zł.

Dahua: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył łącznie ponad 37 mln zł kar na Dahua Technology Poland i jego dystrybutorów za zmowę ograniczającą konkurencję, w ramach której przedsiębiorcy ustalali ceny oraz podzielili między sobą rynek, podał Urząd. UOKiK nałożył kary na firmy i siedem osób, które bezpośrednio odpowiadały za niedozwolone porozumienie; najwyższa kara dotyczy Dahua Technology Poland – 22,19 mln zł.

Shumee: Zrealizowało ok. 70 mln zł przychodów w 2023 roku, rozwijając się w tempie blisko 40% r/r i obsługując w tym czasie ponad 170 tys. transakcji, poinformował ISBtech founder i CEO Shumee Szymon Midera. W bieżącym roku firma podejmie decyzję co do wejścia na giełdę.

Text: Oczekuje, że wpływ zmiany sposobu rozpoznania przychodu w wynikach rocznych będzie już znikomy, ponieważ większość płatności innych niż miesięczne to abonamenty roczne, poinformował ISBtech head of IR Text Marcin Droba. Zmianę tę można określić jako „MRR-yzację przychodów”, ponieważ w przypadku obu wskaźników płatności roczne będą już rozkładane na poszczególne miesiące.

InPost: Grupa dostarczyła w 2023 roku 892,1 mln przesyłek, o 20% więcej niż rok wcześniej. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 589,5 mln przesyłek (+16%), podała spółka. Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 302,6 mln sztuk (+28%), w tym Mondial Relay – 239,9 mln przesyłek (+13%), w Wielkiej Brytanii- 46,5 mln paczek (wzrost o blisko 127% r/r).

Agora: Podjęła uchwałę o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi, podała spółka. Dodatkowo konsultacje prowadzone będą również z radą pracowników spółki. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 190 pracowników zatrudnionych w spółce w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet (co stanowi 14,15% wszystkich zatrudnionych w spółce na dzień 9 stycznia 2024 r.), w okresie od 5 lutego 2024 do 31 marca 2024 r.

Comp: Obniżył szacunkową prognozę wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości w przedziale od ok. 0,5 do ok. 1,1x EBITDA na koniec 2024 roku, podała spółka.

Transition Technologies: Grupa kapitałowa oczekuje co najmniej 10-15% wzrostu przychodów w 2024 r., poinformował prezes ISBtech Konrad Świrski. Grupa planuje także kontynuować ekspansję międzynarodową, m.in. poprzez akwizycje nowych spółek w Szwajcarii i prawdopodobnie USA. Nie wyklucza ponadto powrotu do planów debiutu giełdowego spółki TTMS.

Canal+: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 46,56 mln zł kary na Canal+ Polska za wprowadzanie klientów w błąd przez konsultantów oraz nakazał zwrot środków konsumentom, podał Urząd. Wątpliwości wzbudziły telefoniczne rozmowy sprzedażowe, w których sugerowano, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, tymczasem dochodziło do podpisania równoległej umowy.

Answear: Nie wyklucza, że uruchomi nowe rynki w Europie Zachodniej, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Bajołek.

Answear: Liczy na uzyskanie rentowności marki PRM w bieżącym roku, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Bajołek.

Answear: Liczy w 2024 roku na bardziej korzystne trendy makroekonomiczne w odniesieniu do swojego biznesu i chce kontynuować wzrost, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Bajołek.

Ruch: Spółka zdecydowała o wycofaniu się z dystrybucji prasy z końcem kwietnia. Zarząd uzasadnia, że zadecydowały o tym względy ekonomiczne, podał portal Wirtualnemedia.pl.

Proacta: Spółka bioinformatyczna w ramach zakończonej emisji akcji serii M pozyskała ponad 1,5 mln zł. Prywatni inwestorzy objęli ponad 3 mln akcji po cenie jednostkowej 0,5 zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację głównych celów rozwojowych związanych z dalszą komercjalizacją autorskiej platformy DataBION przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

Ailleron: Software Mind z Grupy Ailleron widzi potencjał w rozwoju AI. Firma w zakresie Data&AI jest jednym z partnerów Microsoft i wspiera amerykański big tech we wdrażaniu technologii OpenAI i Microsoft Azure w firmach, tworząc dla nich zaawansowane i innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem tych technologii. Zespoły Software Mind rozwijają m.in. Large Language Models w medycynie, rozwiązania dla gamingu dotyczące dynamicznie generowanej fabuły, czy też w obszarze monitoringu i predykcji rozwiązań dla przemysłu.

Woodpecker.co: Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) w grudniu 2023 roku wyniosła 498,2 tys. USD co oznacza wzrost o 0,36% r/r.

Open AI: W odpowiedzi na pozew złożony przez „New York Times”, spółka opublikowała oświadczenie. „Naszym celem jest opracowanie narzędzi AI, które umożliwią ludziom rozwiązywanie problemów, które w innym przypadku byłyby poza zasięgiem. Ludzie na całym świecie już wykorzystują naszą technologię do poprawy swojego codziennego życia. Miliony deweloperów i ponad 92% firm z listy Fortune 500 korzysta z naszych produktów. Chociaż nie zgadzamy się z twierdzeniami zawartymi w pozwie 'The New York Times’, postrzegamy to jako okazję do wyjaśnienia naszej działalności, naszych intencji i sposobu, w jaki tworzymy naszą technologię. Nasze stanowisko można podsumować w czterech punktach, które przedstawiamy poniżej: Współpracujemy z organizacjami informacyjnymi i tworzymy nowe możliwości; Szkolenie jest dozwolonym użytkiem, ale zapewniamy możliwość rezygnacji, ponieważ jest to słuszne; „Regurgitacja” to rzadki błąd, który staramy się wyeliminować; New York Times nie opowiada pełnej historii” – czytamy w oświadczeniu.

Play: Od stycznia 2024 roku do zespołu Play dołączył Krzysztof Olszewski, który objął stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej. Krzysztof Olszewski będzie reprezentował firmę i doradzał w zakresie strategii komunikacji, relacji z mediami oraz sytuacji kryzysowych i kwestii reputacyjnych.

Fiberhost: Z dniem 1 lutego funkcję CFO obejmie Christopher Biedermann. Na stanowisku CEO pozostaje Marta Wojciechowska oraz w roli COO/CTO Krzysztof Jaskólski.

RocketJobs.pl, Just Join IT: zostały głównymi partnerami Kanału Zero – ogłosili twórcy marek: Piotr Nowosielski i Krzysztof Stanowski, który stwierdził ze według jego wiedzy, mamy tutaj do czynienia z największym partnerstwem w historii polskiego YouTube.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Wirtualna Polska: Sfinalizowała kupno portalu Wirtualne Media, a po przejęciu portal będzie funkcjonować jako osobna spółka, niezależna od części mediowej WP, podała Wirtualna Polska. Prezeską nowo nabytej spółki została Ewa Świstuniuk, menedżerka z branży mediów.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS), planująca debiut na warszawskiej giełdzie, podpisała umowę zakupu 55% akcji szwajcarskiej Pixel Plus AG. Nabycie pakietu większościowego wpisuje się w strategię TTMS w obszarze akwizycji zagranicznych i rozbudowy międzynarodowej sieci sprzedaży, podała spółka. Akwizycja, która finansowana jest ze środków własnych, umożliwi wzmocnienie obecności TTMS na rynku szwajcarskim oraz w pozostałych krajach niemieckojęzycznych.

Symfonia: Przejęła rumuński Softeh Plus w ramach swojej pierwszej zagranicznej akwizycji.

YouGov: Lider na rynku badań opinii, motywacji zakupowych i zwyczajów medialnych konsumentów,przejął Panel Gospodarstw Domowych firmy GfK SE (Consumer Panel Services GfK), wiodącego dostawcy danych i analiz zakupowych gospodarstw domowych w Europie. Przejęcie, będące częścią długoterminowej strategii rozwoju YouGov, zwiększa obecność firmy w sektorze FMCG i wyznacza nowe standardy w badaniach zachowań i postaw konsumentów. Połączenie obu firm poszerzy ofertę badań konsumenckich, co umożliwi klientom YouGov i CPS GfK jeszcze lepsze zrozumienie każdego etapu doświadczenia zakupowego konsumenta – począwszy od tego, co i gdzie kupuje, a skończywszy na tym, dlaczego i jak dokonuje wyborów.

Cyfrowy Polsat: Zmniejszenie zaangażowania przez Nationale-Nederlanden OFE z 5,01% (6,41% kapitału zakładowego) do 4,99% (6,39% kapitału zakładowego)

Grupa Viaplay: Otrzymała zgodę od swoich obligatariuszy na dokapitalizowanie. Jørgen Madsen Lindemann, prezes i dyrektor generalny Grupy Viaplay: „To ważny krok w realizacji proponowanego dokapitalizowania Grupy Viaplay, który jest niezbędny, abyśmy mogli wywiązać się z naszego zobowiązania do odbudowy firmy i zapewnić wzrost, rentowność i zyski z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni za pozytywny wynik głosowania, który pokazuje bardzo wyraźne poparcie dla naszej przyszłej ścieżki”.

Semergy Group: Grupa w której skład której wchodzą Sunrise System, Artefakt Sp. z o.o. sp. k., GrupaTENSE, Semahead i Widzialni.pl Sp. z o.o. sp. k. ), agencja digital marketingu w Polsce, została przejęta przez WeNet Group S.A., dostawcę usług cyfrowych dla MŚP typu one-stop-shop oraz spółkę portfelową Innova Capital. Transakcją tą Bauer Media Group wycofuje się z polskiego rynku SEO/SEM, podał Trigon na LinkedIn.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

XTPL: Konsorcjum, w skład którego wchodzi XTPL, otrzymało rekomendację do dofinansowania w ramach organizowanego przez Komisję Europejską programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), podało XTPL. Dofinansowanie dotyczy projektu „Ultra-sound combined with bioimpedance analysis and graphene fet-enhanced wearable sensing for decentral health-monitoring”, którego wartość to 6,98 mln euro. Udział XTPL w projekcie to 0,51 mln euro i tyle wynosi rekomendowane dofinansowanie dla spółki.

Netia: Udostępniła swoim abonentom usługę „Płatność z Netią”, czyli płatności online za wybrane usługi cyfrowe, podała spółka. To rozwiązanie typu Direct Carrier Billing (DCB), polegające na doliczaniu do faktur za bazowe usługi abonamentowe operatora (m.in. internet światłowodowy, telewizja, telefonia komórkowa) kosztów zakupu m.in. usług cyfrowych (jednorazowych i cyklicznych).

Allegro: Podpisało długoterminową umowę z R.Power, która zabezpiecza cenę ponad 200 GWh zielonej energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy fotowoltaiczne R.Power między 2025 a 2035 rokiem, pozwalając w tym czasie Allegro na ograniczenie emisji CO2 o blisko 150 tys. ton, podała spółka.

Pharmena: Rozpoczęła współpracę z Amazonem w zakresie sprzedaży suplementów diety z portfela spółki na platformach e-commerce Amazon, podała spółka. Obecnie spółka rozpoczęła proces wprowadzenia produktów na platformy Amazon w Europie. Planowana dostępność produktów na platformach to II kwartał 2024 r.

Santander BP: Wprowadził nowe narzędzie SignHub do zdalnego podpisywania dokumentów dla klientów korporacyjnych, podał bank. Integracja SignHub została przeprowadzona przy współpracy z Asseco Data Systems. Jest to narzędzie, które pozwala na akceptację i podpisywanie dokumentów kredytowych i niekredytowych Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Cały proces jest w pełni osadzony w infrastrukturze bankowej.

Multilango.com: Platforma umożliwiająca pracodawcom oferowanie nauki języków obcych jako benefitu pracowniczego pozyskała 1,75 mln zł finansowania od funduszy Tar Heel Capital Pathfinder i Ekipa Investments oraz prywatnego inwestora, podała spółka.

Biedronka: Uruchomiła kasę samoobsługową numer 15 000, kasy pracują w 87% sklepów, podała sieć.

Brand24: Szykuje nowe wersje językowe swojego rozwiązania; mają one podnosić konwersję na sprzedaż na poszczególnych rynkach, poinformował ISBtech prezes Michał Sadowski.

Brand24: Zakłada, że pierwsza wersja AI asystenta marki trafi do wytypowanej grupy testujących już w tym miesiącu, poinformował ISBtech prezes Michał Sadowski.

Montonio: Nawiązał współpracę z Totalizatorem Sportowym, w ramach której zaoferuje Totalizatorowi Sportowemu rozwiązania płatnicze, w tym usługi płatności online, podała spółka.

SatRev: Firmy spacetech – Zaitra oraz SatRev z portfela JR Holding – ogłosiły partnerstwo w projekcie SKAISEN Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podano w komunikacie. Celem tego projektu jest rozwój zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji (AI) do przetwarzania obrazów na statkach kosmicznych.

Orange Polska: W 2023 roku #TOP5 najlepiej sprzedających się w Orange Polska smartfonów to: Samsung A14, Xiaomi Redmi 12C, Xiaomi 9A, Xiaomi Redmi Note 12 i Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Jeśli chodzi o urządzenia z najwyższej półki: Samsung Galaxy S22, iPhone 13, iPhone 14, Samsung Galaxy S23 i iPhone 14 Pro, podał rzecznik operatora.

Orange Polska: Łącznie użytkownicy sieci mobilnej Orange przesłali w 2023 roku 2 047 285 TB, co oznacza wzrost o 11% r/r (wobec 20% wzrostu r/r rok wcześniej), podał operator. Przeważająca większość danych, bo 96% była przesłana w technologii LTE. Na popularności powoli zyskuje technologia 5G – osiągając 1,5-procentowy udział w mobilnej transmisji danych. Porównując do ubiegłego roku, w którym udział 5G był na poziomie promili, notujemy kilkukrotny wzrost.

Payback Polska: Poszerzył zakres funkcjonalności swojego programu lojalnościowego. W aplikacji mobilnej Payback pod koniec ub.r. została wprowadzona funkcja, pozwalającą na stworzenie wirtualnego portfela konsumenta, zawierającego wszystkie użytkowane przez niego karty lojalnościowe. Użytkownicy będą mogli dodać karty lojalnościowe do aplikacji skanując je przy pomocy aparatu lub wpisując dane karty ręcznie. W aplikacji Payback można przechowywać do 35 kart jednocześnie, również kart sklepów, które nie są partnerem Programu. Portfel został już udostępniony pierwszym użytkownikom aplikacji na systemie Android, a w najbliższych miesiącach – w systemie iOS.

Oanda TMS: Jako pierwszy polski broker ogłasza rozpoczęcie partnerstwa z TradingView, największą na świecie platformą do tworzenia wykresów i siecią społecznościową dla traderów. Współpraca umożliwi klientom w Polsce handel na rachunku Oanda TMS bezpośrednio z wykresów. Dzięki integracji obu aplikacji, ponad 1500 instrumentów Oanda TMS Brokers jest teraz bezpośrednio dostępnych dla 50 milionów użytkowników TradingView. Daje im to możliwość identyfikacji i oceny możliwości handlowych, a także zakładania transakcji bezpośrednio na ich koncie Oanda TMS bez opuszczania platformy TradingView.

Adamed Pharma: Wystartował z nową kampanią reklamową dla marki Maxon Forte. Nowa reklama od Adamed Pharma jest połączeniem tradycyjnego scenariusza z nowoczesną technologią. Spot prezentuje potencjał AI w tworzeniu złożonych, emocjonujących i estetycznie zaawansowanych ujęć. Film został w całości wygenerowany przy użyciu AI.

Medby: Platforma zakupów produktów medycznych od producentów i dostawców zaprezentowała swoje usługi dla rynku medycznego, podczas oficjalnej premiery, która odbyła się 10. stycznia w Warszawie. Inicjatywa powstała z myślą o placówkach medycznych, aby zmienić tradycyjne podejście do zakupów, umożliwiając członkom korzystanie z korzyści jakie dają zamówienia bezpośrednio od producentów. Zgodnie z zapowiedziami założycieli, projekt nastawiony jest na pozyskanie inwestora, a także skalowanie produktu poprzez poszerzenie oferty producentów oraz dalsze integracje z kolejnymi dostawcami.

NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poszukuje osób posiadających umiejętności i kwalifikacje do uczestnictwa w działaniach instytucji w największym programie wsparcia innowacyjności w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. Centrum zaprasza specjalistów ze środowisk naukowych, przemysłowych, finansowych, gospodarczych i społecznych do nawiązania współpracy – trwa nabór na ekspertów programu.

Kaufland: Kontynuuje rozwój usługi K-Scan. Samodzielne skanowanie produktów za pomocą skanera lub smartfonu jest możliwe w 45 marketach w całej Polsce. Pierwsze testowe wdrożenia K-Scan w marketach Kaufland miały miejsce we wrześniu 2022 r. W ostatnim czasie usługę wprowadzono w marketach Kaufland w Białej Podlaskiej, Bolesławcu, Kaliszu, Katowicach, Lubinie, Łomży, Opolu, Płocku, Stalowej Woli oraz w Żorach.

PolCard from Fiserv: 120 nowoczesnych parkometrów z 9 calowymi, dotykowymi ekranami stanęło na Starym Mieście w Gdańsku. Urządzenia zasilane są energią słoneczną i wyposażone w specjalne czytniki kart bankowych z tzw. trybem uśpienia. Pozwala to na minimalne zużycie energii w momentach, gdy parkometr nie jest używany. Za obsługę płatności w automatach odpowiada Fiserv Polska, właściciel marki PolCard from Fiserv.

PKP Intercity: Aplikacja PKP Intercity to coraz chętniej wybierany przez pasażerów kanał sprzedaży. W 2023 r. zakupiono za jej pośrednictwem blisko 3 mln biletów. Od 8 stycznia br. zyskała nowe funkcjonalności, które ułatwią podróżowanie pasażerom posiadającym bilety okresowe i Karty Intercity przeznaczone dla firm.

Comarch: Jako dostawca systemów informatycznych zintegrowanych z Krajowym Systemem e-Fakturowania (KSeF), spółka jest w pełni gotowa na nadchodzącą rewolucję, co ogłasza w najnowszym spocie telewizyjnym. Kampania ma na celu zwiększyć świadomość o obowiązku e-fakturowania, a także o szerokiej gamie sprawdzonych systemów i usług informatycznych Comarchu.

Grupa Green Holding/Green Factory: Grupa Green Holding działająca w modelu „od pola do stołu” w segmencie produktów roślinnych (obsługa klientów i kontrola nad całością procesu – od pola, przez produkcję, transport, aż do klienta końcowego) coraz mocniej automatyzuje procesy biznesowe tak, by wesprzeć działalność operacyjną, ale też szybki rozwój grupy. Grupa rozpoczęła transformację cyfrową w 2020 roku, a obecnie, dzięki polskiej technologii Webcon, posiada wydajny ekosystem IT obsługujący procesy biznesowe i wspierający rozwój w 7 z 11 spółek grupy. W ciągu dwóch lat powstały aplikacje do obiegu faktur surowcowych i towarowych, obsługi umów oraz procesowania dokumentów związanych z eksportem. Firma automatyzuje też z low-code projekty inwestycyjne np. opracowanie i wdrażanie nowych produktów.

Medtech: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym lekarze uzyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji, co przekłada się także na skrócenie czasu hospitalizacji, a przez to, oszczędności dla systemu. Takim wsparciem jest pierwsza polska aplikacja „OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii”, która pomaga lekarzom w zarzadzaniu działaniami niepożądanymi oraz właściwym ich leczeniu. Ponadto Adrian Nowakowski, pielęgniarz, laureat polskiej edycji Queen Silvia Nursing Award realizuje symulator komunikacji dla pracowników opieki zdrowotnej, szczególnie pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy opiekują się pacjentami z demencją, który miałby wykorzystywać sztuczną inteligencję i Duże Modele Językowe. Aplikacja pozwoli studentom na samodzielne uczenie się i trenowanie komunikacji, a także dostarczy im informacji zwrotnej na temat ich rozmów.

Orange Polska: Sześć projektów jest rekomendowane do dofinansowania w projekcie FERC 01.01 Spółka ma otrzymać dofinansowanie w łącznej kwocie ok. 133,9mln zł.

OpenAI: Uruchamia GPT Store, gdzie twórcy będą mogli udostępniać swoje GPT.

Software Mind: Firma z Grupy Ailleron widzi potencjał w rozwoju AI. Firma w zakresie Data&AI jest jednym z partnerów Microsoft i wspiera amerykański big tech we wdrażaniu technologii OpenAI i Microsoft Azure w firmach, tworząc dla nich zaawansowane i innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem tych technologii. Zespoły Software Mind rozwijają m.in. Large Language Models w medycynie, rozwiązania dla gamingu dotyczące dynamicznie generowanej fabuły, czy też w obszarze monitoringu i predykcji rozwiązań dla przemysłu.

eBilet: W 2023 roku w ofercie znalazło się 48 tys. wydarzeń, czyli o 40% więcej r/r. W ciągu ostatnich rekordowych 12 miesięcy eBilet przekroczył wynik 3,5 mln sprzedanych biletów. Zainteresowanych wydarzeniami fanów przybywa. Jednocześnie maleje częstotliwość zakupu biletów. Kategorią, która zanotowała największy wzrost (+29%) sprzedaży biletów jest sport.

Polski Światłowód Otwarty: W grudniu 2023 r. w zasięgu sieci optycznej znalazło się 16 935 nowych gospodarstw domowych z 35 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (2982), Myszkowie (2298) i Krakowie (1990). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 2 838 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 20 tys. gospodarstw domowych.

EV Services Platform: Platforma usług dla pojazdów elektrycznych łączy floty firmowe z siecią wiodących w branży dostawców usług w celu optymalizacji eksploatacji pojazdów EV.

Huawei: Zapowiedział polskie premiery laptopa MateBook D 16 2024 i tabletu MatePad Pro 13.2 cala.

Fiserv Polska: Właściciel marki PolCard from Fiserv odpowiada za obsługę płatności w 120 parkometrach z 9 calowymi, dotykowymi ekranami, które stanęły na Starym Mieście w Gdańsku.

Gavdi Polska: Dostawca rozwiązań HR dla firm oraz Signius – ekspert w zakresie kwalifikowanych podpisów elektronicznych – rozpoczynają ścisłą współpracę, by pomóc organizacjom w digitalizacji dokumentów oraz eliminacji obiegu papierowych dokumentów. Rozwiązania Signius mogą być dostępne bezpośrednio z poziomu narzędzi Gavdi

Linux Polska: Zainwestował ok. 9 mln zł w prace nad systemem analizy ryzyka oprogramowania open source, które ma w znaczący sposób zwiększać bezpieczeństwo rozwiązań bazujących na otwartym kodzie.

TIER Mobility, Dott: Zawarły umowę przedwstępną o połączeniu, w ten sposób zapowiadając utworzenie największego operatora mikromobilności w Europie. Będą one kontynuować działalność pod własnymi markami, zapewniając mieszkańcom miast i użytkownikom z ponad 20 krajów europejskich bezpieczną, niezawodną i zrównoważoną usługę współdzielonej mobilności.

Goodyear: Podczas targów CES 2024 w Las Vegas firma oraz ZF ogłosiły pomyślną integrację pakietu inteligentnych technologii oponiarskich Goodyear SightLine z oprogramowaniem sterującym pojazdami ZF cubiX. Integracja systemów może znacząco poprawić responsywność pojazdu umożliwiając mu płynniejszą jazdę, szczególnie podczas manewrów na zakrętach, przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności auta.

Infinix: Podczas targów elektroniki użytkowej CES 2024 producent smartfonów zaprezentował technologie: E-Color Shift, która pozwala na zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii dzięki technologii E Ink Prism 3; rozwiązanie otrzymało nagrodę Omdia Innovation Award w kategorii „Technologie audio, komunikacja mobilna i sprzęt do rozrywki domowej”; AirCharge, umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej dzięki wykorzystaniu innowacyjnego wielocewkowego rezonansu magnetycznego i algorytmów adaptacyjnych; Extreme-Temp Battery, czyli baterię, która działa płynnie i umożliwia ładowanie nawet w ekstremalnych temperaturach od -40°C do +60°C.

Check Point: Usługa Microsoft Defender for Endpoint integruje się z rozwiązaniem rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) firmy – Horizon XDR/XPR. Integracja jednym kliknięciem łączy rozwiązanie dla punktu końcowego, a dane telemetryczne są dodawane do silnika korelacji danych, opartego na sztucznej inteligencji XDR/XPR. Rozwiązanie Check Pointa łączy z kolei dane z Defender for Endpoint oraz innymi produktami Check Point oraz firm trzecich, dokonując ich korelacji, aby odkryć ataki, które wcześniej pozostawały niezauważone.

Motorola: W Polsce jest dostępny niedrogi smartfon moto g34 5G. Model ten wyróżnia się zarówno charakterystycznym dla firmy Motorola przywiązaniem do designu i atrakcyjnymi kolorami, ale także dobrą wydajnością oraz wsparciem dla 5G.

Sharp Consumer Electronics: Jedna z wiodących firm technologicznych na świecie, rozszerza swój segment kina domowego, prezentując nowe urządzenia z dźwiękiem przestrzennym 3D obsługujące Dolby Atmos. Oprócz kompaktowego i przystępnego cenowo soundbara HT-SB700 2.0.2, Sharp prezentuje swoje pierwsze produkty (głośniki surround HT-AWS2001 i bezprzewodowy subwoofer HT-AWS0101) z innowacyjną technologią AQUOS Wireless Surround – umożliwiającą podłączenie głośników bezpośrednio do kompatybilnych telewizorów Sharp. Produkty zostaną wprowadzone na rynek europejski w II kwartale 2024 roku.

Samsung: Ogłosił rozpoczęcie integracji usług z Teslą. Rozwiązanie, które zostanie zaprezentowane podczas CES 2024, będzie łączyć SmartThings Energy z produktami firmy Tesla takimi jak system do magazynowania energii Powerwall, inwertery solarne, rozwiązania do ładowania Wall Connector oraz pojazdy elektryczne (EV). Współpraca ta, możliwa dzięki otwartemu oprogramowaniu API Tesla, zaowocuje dalszym rozszerzeniem możliwości SmartThings Energy i przyczyni się do realizacji ostatecznego celu Samsung – tworzenia wygodniejszych i bardziej energooszczędnych rozwiązań domowych dla konsumentów. „Ta nowa współpraca stanowi kamień milowy na drodze Samsung Electronics do szerszego udostępnienia naszych rozwiązań poza urządzeniami domowymi – skomentował Chanwoo Park, EVP and Head of IoT Development Team of Device Platform Center, Samsung Electronics.

Samsung: W tym roku na CES 2024 oprócz nowych telewizorów Excellence Line, Neo QLED, OLED i Micro LED zaprezentowano także nieustannie urozmaicaną i wielokrotnie nagradzaną gamę produktów lifestyle’owych takich jak telewizory The Frame, The Serif oraz The Terrace wzbogaconą o nowy projektor The Premiere 8K, jak również nowe urządzenia audio.

Samsung: Podczas CES 2026 na wydarzeniu First Look zaprezentował ekran MICRO LED oraz nowy OLED „Glare Free”. Dzięki nowym, przeźroczystym diodom MICRO LED Samsung pokazuje światu, że możliwości ekranów są nieograniczone. Ekran, który wygląda jak tafla przeźroczystego szkła, zawiera niezwykle małe diody MICRO LED i jest wytwarzany w precyzyjnym procesie, który eliminuje widoczne połączenia i refrakcję światła. Nowa technologia „OLED Glare Free” – zaprojektowana specjalnie z myślą o ekranach OLED 2024 – zachowuje wierność barw i redukuje refleksy, utrzymując przy tym ostrość obrazu, co pozwala widzom cieszyć się pełną doznań nawet przy świetle dziennym. Powłoki o niskim stopniu odbicia światła optymalizowane do ekranów OLED eliminują konieczność poszukiwania kompromisu między połyskiem a odbiciem dzięki nowej, specjalistycznej warstwie twardych powłok i sposobowi powlekania powierzchni.

Samsung: Ogłosił wprowadzenie najnowszych linii telewizorów z serii QLED, MICRO LED oraz OLED. Dzięki nowemu procesorowi NQ8 AI Gen3, telewizory Excellence Line Neo QLED 8K osiągną jakość obrazu i dźwięku na zupełnie nowym poziomie. Silniejsze procesory zastosowane w telewizorach Neo QLED 4K, jeszcze jaśniejsze diody OLED oraz misternie dopracowane diody MICRO LED złożą się natomiast na poprawę wrażeń w czasie oglądania. Prezentacja firmy Samsung stanowi rozpoczęcie nowej ery telewizorów AI poprzez wprowadzenie procesora nowej generacji gotowego do zdefiniowania na nowo możliwości inteligentnych telewizorów. Poza uzyskaniem lepszej jakości obrazu i dźwięku, nowe modele zaoferują funkcje oparte na sztucznej inteligencji zabezpieczone przez system Samsung Knox, koncentrujące się oszczędzaniu czasu i realizacji indywidualnych stylów życia.

Zyxel Networks: Wprowadził na rynek serię XMG1915. To rodzina inteligentnych przełączników zarządzanych, które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia małym firmom i profesjonalnym użytkownikom domowym (prosumentom) przepustowości i wszechstronności, która potrzebna jest do obsługi dzisiejszych aplikacji i usług o wysokiej przepustowości.

Tauron: Jeden z największych hurtowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce rozbuduje sieć światłowodową w województwach śląskim i dolnośląskim. Będzie to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). TAURON, który realizuje program jako jedyna grupa energetyczna w kraju, chce wybudować sieć światłowodową w 450 miejscowościach. TAURON podpisał umowy na dofinansowanie budowy sieci światłowodowej na trzech wygranych obszarach konkursowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycja C1.1.1. „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Projekty w zakresie KPO będą realizowane do 30 czerwca 2026 r. Docelowo program ma objąć swoim zasięgiem 450 miejscowości położonych na terenie 58 gmin na południu Polski.

Asus: Rok 2024 to rok rewolucyjnych produktów klasy premium, którym towarzyszyć będą nowe, przyjazne dla środowiska rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Podczas imprezy In Search of Incredible – Transcendence w ramach targów CES® 2024 ASUS przedstawił najnowszą gamę innowacyjnych rozwiązań. Wśród nowości znalazły się rewolucyjny Zenbook Duo (2024) – pierwszy na świecie 14-calowy laptop z dwoma ekranami OLED, laptopy ze sztuczną inteligencją i najnowszymi procesorami Intel Core™ Ultra lub AMD Ryzen™ z serii 8040, takie jak ASUS Zenbook 14 OLED czy ASUS Vivobook Pro 15 OLED, nowa seria ASUS Vivobook S oraz inne rozwiązania profesjonalne i dla graczy.

SAP: Firmy na całym świecie dostrzegają ogromny potencjał generatywnej sztucznej inteligencji (AI), lecz często stają przed wyzwaniem praktycznego jej wykorzystania. AI ma potencjał do rewolucjonizowania różnych aspektów biznesu, od automatyzacji procesów finansowych, przez optymalizację obsługi klienta, analizę danych, po wsparcie decyzji strategicznych i rozwój nowych modeli biznesowych. Kluczową rolę w wykorzystaniu tych możliwości odgrywa SAP Business Technology Platform (SAP BTP), która może zasilać AI w dane z systemów SAP, umożliwiając efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w praktycznych zastosowaniach biznesowych.

Goodspeed: Lider w zakresie wysokospecjalistycznych usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej dla producentów cateringów dietetycznych w Polsce, rozszerza siatkę dostaw o 105 miejscowości, w tym 100 na południu kraju. Spółka o największym, ogólnopolskim zasięgu dostaw, będzie dostarczać zamówienia w kolejnych miastach, głównie w regionach podkarpackim (40), opolskim (16), podlaskim (13) i śląskim (21). W efekcie Goodspeed dotrze dodatkowo do ponad milionowej populacji.

Mercedes-Benz: Na targach elektroniki użytkowej CES 2024 prezentuje szereg rozwiązań, które definiują przyszłościową wizję wysoce spersonalizowanych doświadczeń użytkownika – w samochodzie i poza nim. Główną innowacją jest tu nowy Wirtualny Asystent MBUX. Wykorzystuje on zaawansowane oprogramowanie i generatywną sztuczną inteligencję (AI), aby stworzyć jeszcze bardziej naturalną i intuicyjną relację kierowcy z samochodem, z proaktywnym wsparciem, które ułatwia życie. Dzięki zastosowaniu silnika do tworzenia gier o wysokiej rozdzielczości Unity to przełomowe rozwiązanie przenosi obsługę głosową „Hej Mercedes” do zupełnie nowego wymiaru także od strony wizualnej. Wirtualny Asystent MBUX działa w oparciu o samodzielnie opracowany przez Mercedes-Benz system operacyjny MB.OS, którego wdrażanie rozpocznie się od modeli skonstruowanych na nadchodzącej modułowej architekturze Mercedes-Benz – MMA. Na targach CES 2024 swoją północnoamerykańską premierę świętuje Concept CLA – fascynujące studium przybliżające potencjał platformy MMA oraz systemu MB.OS.

Źródło: ISBnews