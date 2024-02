Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 5-9 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Laptop dla ucznia: Program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w br. – nie miał on zabezpieczonego dalszego finansowania i nowy rząd zamierza uzdrowić ten program, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Jego założenia będą konsultowane – zarówno w zakresie doboru sprzętu, jak i narzędzi edukacyjnych dostarczonych uczniom. Założeniem jest, aby uczniowie otrzymali urządzenia mobilne w 2025 roku, podano także.

Praca i AI: Umiejętności z zakresu IT oraz analizy danych są najbardziej poszukiwane wśród kandydatów na rynku pracy zdaniem 23% badanych przedsiębiorstw, wynika z analizy ManpowerGroup „Niedobór talentów”. Kompetencje związane z nowymi technologiami i ich wykorzystaniem są aktualnie pożądane w każdej branży, m.in. ze względu na konieczność współdziałania pracowników z elementami sztucznej inteligencji.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły poziom sprzedaży o 7,9% r/r w styczniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 6,8%, a średnią wartość koszyka o 1% r/r, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

AI: Podczas gdy odsetek firm korzystających z co najmniej jednej zaawansowanej technologii cyfrowej jest obecnie podobny po obu stronach Atlantyku, firmy amerykańskie wydają się wyprzedzać unijne pod względem wykorzystania analityki dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, ocenia Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w raporcie dotyczącym inwestycji.

Cyberbezpieczeństwo: Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Estonii, Irlandii, Luksemburga, Polski i Portugalii uzasadnionych opinii w związku z niedopełnieniem niektórych zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie, podała Komisja.

E-płatności: Z płatności odroczonych (BNPL) skorzystało podczas zakupów w ostatnim roku 48% Polaków, z płatności ratalnych – 44%, wynika z badania konsumenckiego „Płatności ratalne i odroczone 2023/24” przeprowadzonego przez Biostat dla Comfino.pl.

E-commerce: W Polsce 79% regularnych e-kupujących wybiera dostawy do punktów out-of-home (OOH) względem 44% europejskich konsumentów, wynika z danych DPD Polska oraz z Europejskiego Badania Geopost „Barometr e-Shopper 2023”.

E-commerce: Ceny dań gotowych dostarczanych za pośrednictwem platformy Pyszne.pl rosły mocniej niż inflacja w ciągu pięciu ostatnich lat, a w szczycie zwyżek nawet o ok. 25%, jednak sytuacja powoli stabilizuje się, a branża gastronomiczna najgorsze ma już za sobą, wynika z autorskiego opracowania „Indeks ekonomiczny Pyszne.pl” oraz wypowiedzi przedstawicieli Pyszne.pl.

AI: Niemal 1/4 polskich przedsiębiorstw (23%) wdrożyło technologie sztucznej inteligencji (AI), poinformował head of technology w Amazon Web Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Tomasz Stachlewski.

E-commerce: Trzy czwarte (75%) Polaków skorzystało z możliwości kupna i/lub sprzedaży przedmiotów używanych w ub.r., co oznacza wzrost o blisko 10 pkt proc. wobec wyniku z 2021 r., wynika z badania Allegro Lokalnie. Równie często uczestniczymy w rynku przedmiotów z drugiej ręki w wersji online, jak i offline. Trzy czwarte ankietowanych przyznaje, że nadal ma plan kupować i sprzedawać używane przedmioty równie aktywnie, co dotychczas.

Praca w IT: Na zatrudnienie mogą liczyć w pierwszej kolejności eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, Big Data, cloud computing oraz osoby doświadczone w obszarze sztucznej inteligencji. Jak wynika z raportu „IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding, w Polsce 37,6% firm zgłasza trudności w rekrutacji takich specjalistów.

AI: Blisko 27% Polaków opowiedziało się za wykorzystaniem automatyzujących rozwiązań AI we własnym domu. Jednocześnie, ankietowani wykazują negatywne podejście (jedynie 10,3%), do pomysłu zastąpienia ludzi przez roboty lub ich awatary w miejscu pracy, wynika z raportu PRCN pt. „Polacy o sztucznej inteligencji”.

Cyberbezpieczeństwo: Związek Banków Polskich uruchomił kampanię dotyczącą zjawiska spoofingu, czyli jednej z form oszustw, której używają cyberprzestępcy, aby wyłudzić pieniądze. Przed atakami ostrzegają w specjalnej serii filmów Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji.

Branża subskrypcyjna: Model subskrypcyjny jest w Polsce coraz popularniejszy, ocenia prezes Legimi Mikołaj Małaczyński w rozmowie z ISBnews.TV. „Branża streamingu kojarzy się głównie z wideo lub audio. Wyraźnie widzimy jej rozwój, więc to zagadnienie należy rozszerzyć na całą branżę subskrypcyjną. Wśród graczy i czytelników zdobywa ona coraz większą popularność” – powiedział Małaczyński. Według niego, rynek książki z powodzeniem odnalazł się w tej branży. Podkreślił, że zeszłym roku, do tego modelu dołączyli najbardziej opóźnieni wydawcy, głównie ze względu na potrzeby użytkowników.

AI: Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały treść przepisów regulujących AI. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały treść przepisów regulujących AI. Przyjęto go jednogłośnie. „Ustawa o sztucznej inteligencji ma szeroki zakres, starając się zapewnić wytyczne i ochronę w wielu obszarach, na które sztuczna inteligencja będzie miała wpływ w nadchodzących latach. Dla przeciętnego, niespecjalistycznego przedsiębiorstwa są to odniesienia do systemów AI ogólnego przeznaczenia (GPAI), na które powinny zwrócić uwagę na początku ich stosowania. Nowe przepisy obejmują wymogi dotyczące przejrzystości, w tym dokumentację techniczną i zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, a w przypadku, gdy informacje te nie są dostępne, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do kontrolowania wykorzystania takich systemów w swojej organizacji. Szczególnie ucieszyły mnie wyraźne wymogi dotyczące szczegółowych podsumowań treści wykorzystywanych do szkolenia AI zawarte w przepisach” – skomentował CISO EMEA at Netskope Neil Thacker.

E-commerce: Polscy przedsiębiorcy niewątpliwie mają wszystko, by budować konkurencyjną ofertę na nowe rynki. Rozwinięty e-commerce u nas w kraju i wynikające z tego doświadczenie sprzedających sprawia, że potrafią zapewnić naprawdę wysoki standard obsługi, szybką i rzetelną realizację zamówień, ale – co szczególnie ważne z perspektywy końcowego klienta – także konkurencyjne ceny, ocenił Marcin Półchłopek, VP, group marketplace consumer business w Allegro podkreśla w raporcie e-Izby „Cross-border e-commerce. Marka bez granic”. „Nie znaczy to, że muszą rezygnować z dobrych marż: bardzo wiele rynków, szczególnie w naszym regionie, charakteryzuje się bowiem wyższymi lokalnymi cenami produktów i usług. Daje to bezpieczny margines przedsiębiorcom na sprzedaż z zadowalającym zyskiem. I jak pokazuje prezentowany raport, przedsiębiorcy w Polsce widzą potencjał, jaki niesie za sobą sprzedaż międzynarodowa. Aż 60% z nich już dziś działa w modelu cross-border. Mimo tego już wysokiego odsetka, wciąż co piąty myśli o rozpoczęciu sprzedaży za granicą. I to naprawdę znakomita perspektywa” – powiedział Półchłopek.

AI: 58% polskich prezesów wskazuje, że wdrożenie GenAI spowoduje poprawę efektywności pracy, wynika z raportu PwC. Szefowie firm na świecie spodziewają się wielu pozytywnych krótkoterminowych skutków biznesowych GenAI, w tym zwiększonych przychodów i wydajności, podano także.

Internet mobilny: RFBenchmark podsumował 2023 roku pod kątem jakości i szybkości internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. Liczba pomiarów wyniosła rekordową liczbę 6 238 016 danych pomiarowych. Znaczący wzrost zainteresowania technologią 5G, która reprezentuje już 13,49% pomiarów, wskazuje na dynamiczne zmiany na rynku. W analizie średnich prędkości pobierania danych w sieci 5G w Polsce, operator Plus zajął czołowe miejsce, osiągając wynik 142,9 Mb/s. Pod względem LTE najszybszy był T-Mobile z wynikiem 43,8 Mb/s.

Cyberbezpieczeństwo: 72% dzieci na świecie doświadczyło jakiejś formy cyberzagrożenia podczas swojej aktywności w sieci, wynika z badań The Global Cybersecurity Forum. Z kolei Institution of Engineering and Technology podaje, że 57% przedstawicieli pokolenia Alfa, czyli osób urodzonych po 2010 roku, spędza w cyberprzestrzeni większość wolnego czasu. Wśród 12- i 13-latków ten odsetek to już 67%. Eksperci Fortinet przypominają, że na bezpieczeństwo najmłodszych w sieci ma wpływ m.in.: edukacja w szkole i w domu na temat zagrożeń w sieci; stosowanie silnych i unikalnych haseł; regularne aktualizowanie oprogramowania i aplikacji. „Niektóre z witryn, do których dostęp mogą uzyskać uczniowie, zawierają nieodpowiednią lub szkodliwą zawartość. W przypadku braku weryfikacji i blokady tego typu treści, młodzi użytkownicy mogą paść ofiarą cyberprzestępstwa, narażając zarówno siebie samych, jak i całą jednostkę. Kolejną istotną kwestią jest czynna weryfikacja osób posiadających dostęp do przechowywanych w szkolnej sieci informacji. Krok ten pozwala zmniejszyć ryzyko kradzieży danych. Warto zadbać także o rozwój dobrych nawyków najmłodszych w cyberprzestrzeni, w ich pozaszkolnym życiu. Ważne jest, aby dzieci miały świadomość zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej, czatów, forów oraz mediów społecznościowych” – powiedziała dyrektor Fortinet w Polsce Jolanta Malak.

E-commerce: Według najnowszego raportu z badania szybkości ładowania wiodących platform e-commerce w Polsce, zrealizowanego przez firmę Hostersi, wynika że 5 na 17 badanych serwisów ładuje się z czasem poniżej 3 sekund. „Wyniki badania pokazały, że nie wszystkie serwisy e-commerce osiągnęły oczekiwany poziom szybkości ładowania. Pięć z 17 badanych serwisów miało czas ładowania poniżej 3 sekund, co stanowi mniejszość wśród badanych stron. Najszybszym serwisem okazał się bonprix.pl z czasem 1,3 sekundy. Drugie miejsce należy do serwisów: neo24.pl i amazon.pl z czasem ładowania 1,8 sekundy. Trzecie miejsce przypadło serwisowi doz.pl z czasem 1,9 sekundy. „Niestety, niektóre serwisy doświadczyły spadku wydajności w porównaniu z poprzednimi edycjami badania. Ostatni serwis, który mieści się w czasie poniżej 3 sekund to answear.com z czasem ładowania 2,9 sekundy. Stawkę zamykają serwisy euro.com.pl z czasem 7,1 sekundy, allegro.pl z czasem 7,8 sekundy i komputronik.pl z czasem 8,1 sekundy” – wymieniono w informacji.

IT: Prognozowane przez Gartner globalne wydatki na IT wyniosą w 2024 roku 5,1 bln USD, co jest wzrostem o 8% r/r. Przedsiębiorstwa inwestują najczęściej w automatyzację i usprawnienie procesów biznesowych, rozwiązania chmurowe oraz cyberbezpieczeństwo. Potrzebę inwestycji w nowe technologie widzą także przedstawiciele polskiego biznesu. Z raportu KPMG „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie. Nowe strategie i wyzwania” wynika, że wzrost wydatków na IT o ponad 10% planuje 35% badanych firm, a kolejne 10% chce je zwiększyć w mniejszym zakresie. Tylko jedna na pięć firm w 2024 będzie te inwestycje ograniczać. „Pokazuje to, jak ważnym elementem dla każdej firmy są dziś działy IT. Już dawno przestały być tylko dostawcami i operatorami oprogramowania i sprzętu. Nowoczesne IT aktywnie działa na rzecz biznesu, jest jego partnerem. Przestało być generatorem kosztów, a stało się dostawcą usług przynoszących konkretne przychody” – skomentował dyrektor Działu Utrzymania Infrastruktury IT firmy Polcom Piotr Szypułka.

Energetyka: Zgodnie z badaniami wykonanymi przez Panel Badawczy Ariadna dla firmy Esmetric, 64% ankietowanych osób nie wie, na czym polega wymiana liczników i jakie mogą mieć korzyści z tego tytułu. 37% badanych osób nie obawia się inwigilacji ze strony liczników, a 33% nie boi się, że nowe liczniki będą źle zliczać zużytą energię i zawyżać rachunki. 62% ankietowanych jest przekonana, że koszt zakupu i montażu inteligentnych liczników zostanie przeniesiony na klientów końcowych i ostatecznie płacone rachunki będą wyższe. 63% badanych osób ma też wątpliwości co do cyberbezpieczeństwa nowych inteligentnych liczników. „Bezpieczeństwo jest w naszej branży priorytetem. Liczniki są projektowane i wdrażane z myślą o spełnieniu najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim stosujemy zaawansowane technologie i protokoły zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do danych i systemów. Obejmuje to kryptografię, autoryzację i monitorowanie dostępu. Polscy operatorzy sieci dystrybucyjnej przestrzegają wszystkich norm UE, ale wdrożyli też własne, dodatkowe wymagania, szersze niż wymagane przepisami rozporządzenia pomiarowego. W internecie pojawiają się też nieprawdziwe dotyczące wysyłania danych odbiorców do operatora sieci dystrybucyjnej. Liczniki będą rejestrować dane nie częściej niż co 15 minut, a nie w czasie rzeczywistym co jest zgodne z wytycznymi GIODO z 2014 roku. Nie oznacza to jednak, że każde zarejestrowane w określonym przedziale czasu zużycie energii musi być natychmiast przesyłane do operatora sieci dystrybucyjnej czy centralnego systemu informacji rynku energii. Dane te będą przechowywane w urządzeniu, skąd w określonych odstępach czasu, przekazywane do operatora sieci dystrybucyjnej czy centrum informacji pomiarowych. Z naszych doświadczeń wynika, że przekazywanie takich informacji odbywa się nie częściej niż co 6 godzin. Rejestracja zużywanej energii ma głównie na celu kwestie bezpieczeństwa np. monitorowania ewentualnych awarii” – powiedział prezes Esmetric Group Piotr Golik.

Cyberbezpieczeństwo: Hakerzy uciekają do różnych metod, aby nakłonić ofiary do kliknięcia złośliwego łącza. Wśród coraz częściej spotykanych taktyk jest wykorzystanie poczty głosowej jako przynęty, wskazał analityk cyberbezpieczeństwa w Check Point Software Jeremy Fuchs. Wiele korporacyjnych systemów telefonicznych jest powiązanych z pocztą elektroniczną, dzięki czemu wiadomości głosowe pozostawione w telefonie można odsłuchać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Hakerzy zaczynają ten fakt wykorzystywać, wysyłając coś, co wygląda na nagranie poczty głosowej, ale zamiast tego zawiera hiperłącze do zainfekowanej strony internetowej. Eksperci firmy Check Point Software odkryli w ciągu ostatnich dwóch tygodni około 1000 takich ataków.

RTV: Branża cyfrowa wesprze cyfryzację telewizji i radia. Eksperci Związku Cyfrowa Polska pracują nad przyśpieszeniem cyfryzacji mediów w Polsce. W ramach powołanego przez organizację Komitetu Audio Video, toczą się prace nad działaniami, które wesprą cyfryzacją radia w kraju oraz zwiększą dostępności usług audiowizualnych. Wszystko po to, aby jak najpełniej wykorzystać zdobycze technologii w zakresie nowoczesnych mediów.

Krypto: Fundusze ETF BTC zgromadziły na koniec stycznia ponad 3% wszystkich istniejących bitcoinów (BTC) – wynika z niedawno upublicznionej informacji na portalu NASDAQ. Pokazuje to rosnący trend inwestycji instytucjonalnych w bitcoina, czemu trudno się dziwić biorąc pod uwagę korzyści, jakie bitcoinowe fundusze ETF oferują tego typu inwestorom, zauważają analitycy Binance, największej giełdy kryptowalutowej na świecie i wiodącego ekosystemu blockchain.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Intel: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) wysłało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem, podał resort.

Sanok Rubber: Wszystkie systemy informatyczne Sanok Rubber Company zostały przywrócone do pełnej funkcjonalności z uwzględnieniem pełnej aktualizacji danych operacyjnych, po cyberataku z 30 stycznia br., podała spółka.

SatRev: SatRev oraz Locus Dynamics zawarły kompleksową umowę joint development dotyczącą projektu obserwacji Ziemi w Rwandzie, podała spółka. W ramach zawartej umowy strony będą współpracować w zakresie projektowania, produkcji i obsługi mikrosatelitów oraz odpowiednich czujników o wysokiej rozdzielczości do różnych zastosowań, a także utworzą powiązaną infrastrukturę w Rwandzie, a mianowicie: satelitarną stację naziemną, centrum kontroli misji oraz udoskonalą możliwości analizy danych satelitarnych.

Digital Network: Zakłada 10-15% średnioroczne tempo rozwoju sieci ekranów cyfrowych, poinformowała ISBtech prezes Digital Network Agnieszka Godlewska. Priorytetem są przede wszystkim akwizycje lokalizacji premium. Przewiduje także dynamiczne zwiększanie marży i zysków.

Shoper: Odnotował 10,2 mln zł skorygowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co stanowi wzrost o 31% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skorygowana EBITDA wyniosła 15,1 mln zł (wzrost o 17% r/r) przy łącznych przychodach w wysokości 43,6 mln zł (wzrost o 19% r/r).

Sygnity: Odnotowało ok. 50 mln skonsolidowanego zysku netto i ok. 65 mln zł zysku EBITDA w roku obrotowym rozpoczętym 1 października 2022 r. i zakończonym 31 grudnia 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły ok. 291 mln zł, a zysk brutto 53 mln zł.

TT: Grupa Transition Technologies (TT) osiągnęła w ub.r. rekordowe przychody, które wyniosły ok. 820 mln zł (wzrost o ok. 5% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Na 2024 r. planuje wzrost przychodów o co najmniej 15% r/r, podano także. Grupa ma też w planach kolejne zagraniczne akwizycje.

PKO BP: Skokowo zwiększy swoją obecność w światach wirtualnych w tym roku, poinformował ISBtech wiceprezes Artur Kurcweil. Wskazał też, że wykorzystanie chmury obliczeniowej w PKO BP jest powszechne.

PKO BP: Chce znacząco zwiększyć cyfrową dojrzałość w 2024 r., poinformował ISBtech wiceprezes Artur Kurcweil. Zapowiedział też, że bank będzie stawiać na rozwój hiperpersonalizacji w obszarze oferty dla klientów detalicznych.

Poczta Polska: 8 lutego 2024 r. odbyło się NWZ spółki Poczta Polska, które odwołało ze składu rady nadzorczej troje członków: Magdalenę Tarczewską-Szymańską, Agnieszkę Bolesta oraz Zbigniewa Dżugaja. Jednocześnie powołani do składu rady nadzorczej zostali: Magdalena Gaj, Paweł Wojciechowski (na funkcję przewodniczącego), Jerzy Sławek oraz Mariusz Popek, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Cisco: Podczas Cisco Live Amsterdam ogłosiło innowacje i partnerstwa w AI. Nowe rozwiązania z obszarów infrastruktury sieciowej, bezpieczeństwa, współpracy i obserwowalności, oparte na sztucznej inteligencji, podkreślają trwałe zaangażowanie Cisco w rozwój innowacji AI.

Dell: Łódzka fabryka Dell produkuje serwery do najszybszego superkomputera w Wielkiej Brytanii. Fabryka Dell w Łodzi, jako pierwsza spośród fabryk Dell na świecie, produkuje nowoczesne serwery chłodzone cieczą (glikolem). Są one wykorzystywane m.in. na Uniwersytecie Cambridge, który od lat współpracuje z fabryką. Na uczelnię trafiło 250 serwerów z Polski. Najnowsze modele dostarczono w ubiegłym roku, na specjalne zamówienie uniwersytetu – zostały wykorzystane w najszybszym brytyjskim superkomputerze AI, nazywanym Dawn.

Vertiv: Dzięki współpracy z firmą operator telekomunikacyjny Telefónica spodziewa się zaoszczędzić około 45 GWh rocznie w ciągu trzech lat, co odpowiada zużyciu mocy przez około 13 tys. gospodarstw domowych w Hiszpanii. W ramach umowy Vertiv odpowiedzialny będzie m.in. za: wprowadzenie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI), które ułatwią ostrzeganie przed potencjalnymi awariami; prowadzanie działań serwisowych oraz zapobiegających wystąpieniu przestojów w działaniu infrastruktury.

NCBR: Ponad 53 mln zł z Funduszy Europejskich na projekty służące rozwojowi potencjału dydaktycznego kadry akademickiej w kontekście wyzwań przyszłości przekaże uczelniom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR rozstrzygnęło konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”, ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W jego efekcie 21 uczelni z całej Polski poprowadzi projekty, dzięki którym nauczyciele akademiccy i doktoranci podniosą lub wzmocnią swoje umiejętności, zwłaszcza dydaktyczne, w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Ma to im pozwolić jeszcze celniej odpowiadać na wyzwania rozwojowe polskiej gospodarki i wymagania rynku pracy, podano w informacji.

Polski Światłowód Otwarty: W styczniu 2024 r. w zasięgu sieci optycznej znalazło się 2080 nowych gospodarstw domowych z 7 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Kielcach (514), Łodzi (436) i Katowicach (388). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 16 525 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 19 tys. gospodarstw domowych.

PlanRadar: Osiągnął ponad 50% globalny wzrost przychodów r/r, któremu towarzyszyła koncentracja na wdrażaniu nowych innowacji i działania z zakresu strategicznej przedsiębiorczości. „PlanRadar stanowi innowacyjną odpowiedź na rosnące potrzeby sektora budowlanego, rewolucjonizując tradycyjne podejście do zarządzania projektami. Nasze technologie nie tylko przyspieszają procesy, ale również zmieniają mentalność branży. Widzimy, że rozwój rynku europejskiego jest kluczowy dla naszego wzrostu, a 50-proc. wzrost przychodów to potwierdzenie skuteczności naszych rozwiązań nawet w trudnych czasach” – powiedział regional manager PlanRadar w Polsce Krzysztof Studziński.

AMD: Ośrodek Mercury Research przygotował raport z IV kw. 2023, który wskazuje na znaczne wzrosty udziałów AMD w rynku i przychodach ze sprzedaży procesorów w wyniku popytu na 4 generacji procesory AMD EPYC oraz Ryzen 7000. Udział w przychodach ze sprzedaży procesorów serwerowych wzrósł o 4 pkt proc. w ciągu roku i o ponad 1 pkt w ciągu kwartału, co przełożyło się na rekordowe 31,1%. Z kolei udział w rynku procesorów serwerowych wzrósł o 5,5 pkt proc. w ciągu roku, choć zmniejszył się o 0,2 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ten spadek wynika jednak ze znacznej liczby procesorów, które konkurencja sprzedaje poza centra danych, w tym np. większe dostawy modeli Atom czy modeli dla stacji roboczych. Udział w rynku procesorów do komputerów osobistych wzrósł o ponad 3 pkt proc. względem zeszłego roku i 0,8 punktu względem poprzedniego kwartału – co wynika z wyższej sprzedaży zarówno produktów dla laptopów, jak i komputerów stacjonarnych.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa AB: Zarząd AB SA proponuje, by z zysku za rok obrotowy 2022/2023, wynoszącego 129,51 mln zł, kwotę 31,65 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2 zł na akcję), a pozostałe 97,86 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy, podano w projektach na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 6 marca. ZWZ ma także zdecydować o upoważnieniu zarządu do nabycia nie więcej niż 3 165 442 akcji własnych, tj. 19,55% kapitału zakładowego, za kwotę nie wyższą od 100 mln zł, która zostanie pokryta z kapitału rezerwowego. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 zł za sztukę i nie wyższa niż 92 zł za sztukę.

Comp: Planuje przeznaczenie w 2024 r. na potrzeby transferu do akcjonariuszy co najmniej 33,65 mln zł poprzez nabycie akcji własnych w oparciu o istniejące upoważnienia walnego zgromadzenia, tj. transfer kwoty stanowiącej równowartość 7,5 zł przypadającej na jedną z 4 487 204 akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r., podała spółka. Do 18 marca zarząd planuje nabycie nie więcej niż 117 672 akcji po cenie 143 zł za jedną akcję, tj. przeznaczenie na transfer na rzecz akcjonariuszy nie więcej niż 16,83 mln zł.

Marketplanet: Inwestor strategiczny ze Szwecji Byggfakta Group wykupił udziały w Marketplanet od funduszu Avallon MBO, podała platforma zakupowa. Po zmianach właścicielskich Marketplanet będzie kontynuował dotychczasową strategię biznesową, zakładającą dalszą ekspansję na polskim rynku procurementowym i marketplace oraz wejście na rynki CEE.

XTB: ZW Investment Group – akcjonariusz XTB – rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariusza ok. 8,2 mln akcji, stanowiących ok. 6,97% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo ogólnej liczby głosów, podało XTB. Zakładając sprzedaż wszystkich akcji sprzedawanych w ramach procesu ABB, akcjonariusz będzie posiadał ok. 63,43 mln akcji spółki, stanowiących ok. 53,95% kapitału.

Creotech Instruments: Został włączony do indeksu sWIG80 po zakończeniu sesji giełdowej 6 lutego br., podała spółka. Creotech zajmował pierwsze miejsce na liście rezerwowej do indeksu sWIG80 w ostatniej korekcie kwartalnej portfeli indeksów ogłoszonej 30 listopada 2023 roku. Włączenie akcji Creotech do indeksu sWIG80 jest skutkiem nadzwyczajnej korekty portfela, w wyniku której z indeksu mWIG40 wykreślone zostaną akcje spółki TIM.

Shape Robotics: Duński lider sektora EdTech, który w 2023 r. sfinalizował transakcję przejęcia polskiej spółki Skriware, poinformował o korekcie w górę swoich oczekiwań związanych z wynikami finansowymi za ub.r. Aktualne szacunki: 22,8 mln euro przychodów; skorygowany wynik EBITDA na poziomie 1,1 mln euro. Wcześniejsze prognozy: 19,4-20,8 mln euro przychodów; skorygowany wynik EBITDA na poziomie 0,5-0,8 mln euro. Spółka zapowiedziała ogłoszenie trzyletniej strategii rozwoju w I kwartale br.

Orange Polska: Klienci operatora korzystają z 3,06 mln urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci #5G. Najwięcej z nich to smartfony – 2,864 mln sztuk. Do tego tablety, modemy, IoT etc., poinformował rzecznik Wojtek Jabczyński.

E-Shopping Group: Spodziewane przychody w styczniu 2024 r. przewyższają oczekiwania, sięgając blisko 370 tys. zł brutto. Liczba zamówień utrzymuje się na stabilnym poziomie, oscylując na poziomie ponad 3110 zamówień. Najnowsze wyniki obejmują sprzedaż produktów optycznych z nowo wprowadzonej marki własnej E-Shopping Group – Bentivolio. Działalność spółki ma zasięg globalny, a sprzedaż internetowa już odbywa się na platformach sprzedażowych w Czechach i Słowacji. Kolejnym kierunkiem będzie Rumunia.

Scanway: Firma technologiczna działająca w obszarze rozwiązań wizyjnych, dostarczająca swoje produkty zarówno na Ziemi (Scanway Industry), jak i w kosmosie (Scanway Space)planuje dalszy rozwój zespołu oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w odpowiedzi na rosnący popyt na produkty w obu sektorach działalności. Zamierzenia te wymagały przeniesienia do nowego kompleksu, w którym przestrzeń biurowa zwiększyła się z 230 m2 do 600 m2, a obszar laboratoryjno-warsztatowy wzrósł z 98 m2 do 382 m2. Scanway wynajmuje swoją powierzchnię w West Forum we Wrocławiu.

Blue Media/Autopay: W ostatnich miesiącach sopocka firma Blue Media przeszła rebranding do marki Autopay. Nastąpił również nowy podział kompetencji w zarządzie i obecnie w składzie zarządu są cztery osoby, powołane na wspólną pięcioletnią kadencję. Na stanowisku CEO pozostał Andrzej Antoń, współzałożyciel Autopay oraz Ewa Woroszył jako CFO i Wojciech Murawski jako CCO. Do zarządu dołączył Tomasz Jakubowski jako COO. „Przed nami bardzo intensywny rok rozwoju płatności online nie tylko w obszarze wdrażania innowacji, ale także budowania mocnego, europejskiego brandu. Cieszę się, że w realizacji tych celów mam wsparcie najlepszych ludzi” – powiedział współzałożyciel i CEO Autopay Andrzej Antoń.

Aurum Film: Piotr Walter, przez wiele lat związany z telewizją TVN i z grupą ITI, dołączył do firmy producenckiej jako wspólnik. Wraz z Leszkiem Bodzakiem i Anetą Hickinbotham będzie odpowiadał za rozwój i produkcję nowych projektów filmowych i serialowych.

Edrone: Ogłosił kolejną rundę finansowania. Fundusze, w tym INventures, Mueller Medien, Atmos i PortfoLion wsparły edrone łączną kwotą 20 mln zł. „Nowo pozyskane fundusze pozwolą nam przyspieszyć działania na tym rynku. Skupimy się również na poprawie procesów biznesowych w Polsce, a kolejne inwestycje w produkt, pozwolą nam jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości automatyzacji ze wsparciem sztucznej inteligencji” – powiedział co-founder i CEO edrone Michal Blak.

Unity: Crido Corporate Finance wsparł firmę zajmującą się cyfrową transformacją handlu i jej akcjonariuszy w procesie odkupu 20% akcji spółki.

Comp: Przeznaczy na potrzeby transferu do akcjonariuszy co najmniej 33,65 mln zł poprzez nabycie akcji własnych. Połowa środków przekazana zostanie do 18 marca 2024. Uwzględniając limit akcji, które spółka może skupić na podstawie upoważnienia WZ cena pierwszej części skupu ma wynieść 143 zł, podał Trigon.

Nesetten: EIT InnoEnergy inwestuje w spółkę, która dzięki technologiom, umożliwiającym budowę lekkich pojemników z tworzyw sztucznych ma szansę upowszechnić stosowanie bio-LNG i LNG także przez klientów indywidualnych i małe firmy. Zaangażowanie kapitałowe i wsparcie ze strony EIT InnoEnergy ma umożliwić firmie dalszy dynamiczny rozwój.

PragmaGO: Konsoliduje rynek faktoringu i kupuje od funduszu 21 Concordia 100% udziałów w spółce Monevia. Dzięki temu oba podmioty będą mogły zwiększyć skalę i wspólnie rozwijać digital faktoring dedykowany mikro i małym przedsiębiorcom.

Grupa WP: W planie na ten rok są akwizycje na rynku medialnym i turystycznym.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

GPW: Testowa wersja nowego systemu transakcyjnego GPW WATS w centrum danych Equinix została uruchomiona i udostępniona dla klientów, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Creotech Instruments: Rozpoczął prace w projekcie MESEO, który ma na celu opracowanie, prototypowanie oraz demonstrację satelitarnego systemu obserwacji Ziemi nowej generacji wykorzystującego masowe przetwarzanie danych na satelicie, podała spółka. Zadaniem Creotech jest dostarczenie oraz integracja platformy satelitarnej HyperSat z teleskopem firmy Satlantis; planowane zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2026 roku.

MedApp: Ukończył prace nad urządzeniem CarnaLife Holo MedNav – wspierającym precyzję i bezpieczeństwo zabiegów medycznych – a obecnie priorytetem jest przygotowanie dokumentacji, tak aby możliwie jak najszybciej uzyskać europejską certyfikację, poinformował ISBnews dyrektor ds. rozwoju technologii w MedApp prof. Andrzej Skalski.

Prometheus: Spółka z portfela JR Holding wdraża model usługowy „Dron as a Service” we współpracy z Orange Polska i Integrated Solutions Polska, podał operator.

Kolporter: Otworzył 11 nowych saloników prasowych, w 36 dokonał całkowitej zmiany wystroju, a w 382 zmian w wyposażeniu w 2023 r., podała sieć.

Playtech: Ogłosił przedłużenie współpracy z Totalizatorem Sportowym – polskim narodowym operatorem loterii – w zakresie platformy kasyna online, podał Playtech.

XTPL: Otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method of filling a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an apparatus for filling a microcavity on or in a substrate with a polymer material”, podała spółka.

Medicalgorithmics: Rozpoczął monetyzację umów z nowymi klientami na rynku IDTF w USA, podała spółka. Do dwóch z trzech partnerów pozyskanych w drugiej połowie 2023 r. trafiły pierwsze faktury za wykonane w styczniu dostawy urządzeń i usługi analizy danych o pracy serca z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji (AI) polskiej firmy. Rozpoczęcie świadczenia usług dla trzeciego podmiotu jest przewidziane na marzec.

Allegro: Rozpoczęło testy usługi Allegro Cash – cashback będzie dodawany na konto Allegro Cash zgodnie z zasadą: 1% cashbacku za zamówienia od jednego sprzedawcy o wartości od 100 zł i 2% cashbacku za zamówienia od 200 zł, podała spółka. Faza testowa usługi powinna potrwać kilka miesięcy.

Red Carpet Media Group: Red Carpet TV – spółka zależna Red Carpet Media Group – otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy naziemny w ogólnopolskim multipleksie MUX-8, o charakterze wyspecjalizowanym filmowo-dokumentalnym pod nazwą „CTV9”, podała Red Carpet Media Group.

QNA Technology: Zakończyła proces budowy pierwszej wersji eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych, podała spółka.

SimFabric: Podpisał z amerykańskim koncernem Alchemy Insights Inc. umowę określającą zasady współpracy w ramach wsparcia tworzenia zdecentralizowanych rozwiązań deweloperskich opartych o technologię blockchain, kryptowaluty i NFT, podała spółka.

PKO BP: Umowę na korzystanie z kantoru internetowego PKO Banku Polskiego zawarł 2-milionowy klient zawarł właśnie, podał bank. Od początku istnienia kantoru klienci wykonali w nim ponad 47 mln transakcji.

Allegro: W 2024 roku Walentynki przypadają w środę, i to właśnie w środy, w dodatku w środku dnia – dokonywanych jest najwięcej zakupów z kategorii „gadżety i akcesoria erotyczne”. Do koszyków najczęściej trafiają wibratory, stymulatory i pierścienie, ale erotyka na Allegro to nie tylko urządzenia – to ogólnie ponad 4,6 mln ofert. Allegro pamięta o wszystkich, dlatego w dniach 5-7 lutego w ramach Allegro Days platforma przygotowała specjalne oferty dla osób poszukujących walentynkowych prezentów dla siebie i swoich partnerów. Dla użytkowników stale dostępna jest możliwość zakupu produktów z oznaczeniem Gwarancja Najniższej Ceny. Allegrowicze SMART! mogą z kolei do 14 lutego upolować produkty w niższych cenach – wystarczy potrząsnąć telefonem z aplikacją, by otrzymać nawet -40% na walentynkowe okazje, wśród których znajdą się m.in. tematyczne skarpetki, portfele, kosmetyki.

Vinted: Wprowadził w Polsce usługę weryfikacji produktu. Półtora roku po przejęciu przez Vinted Rebelle, niemieckiej platformy odsprzedaży towarów luksusowych, oba zespoły połączyły siły, aby zintegrować znany i zaufany proces weryfikacji Rebelle z operacjami Vinted. To znaczący krok w kierunku zwiększenia zaufania do autentyczności markowych przedmiotów z drugiej ręki.

Alior Bank: W najbliższych tygodniach Tuatara, firma konsultingowo-technologiczna wdroży, na zlecenie Alior Leasing, platformę „Alior Rent”. Jest to nowy projekt, który wpisuje się w szeroką transformację cyfrową spółki leasingowej należącej do Grupy Alior Banku. Firmy nawiązały współpracę w 2023 r., kiedy TUATARA przeprowadziła dla Alior Leasing analizę biznesowo-technologiczną związaną z planowanym uruchomieniem nowej linii produktowej.

Poczta Polska: Klienci mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek rejestrowanych (np. listów poleconych), czyli tych do których został przypisany numer umożliwiający monitorowanie. Na numer telefonu lub adres mailowy odbiorcy, Poczta Polska bezpłatnie wyśle informację o dacie doręczenia przesyłki.

Comarch Finance Connect: Spółka z GK Comarch wprowadziła na swoją platformę dla biznesu Apfino, e-podpis mSzafir od KIR. Mobilny kwalifikowany podpis mSzafir to usługa cyfrowa, która umożliwia szybkie i bezpieczne podpisywanie dokumentów służbowych w wersji elektronicznej; nie wymaga ona zastosowania dodatkowych fizycznych urządzeń, takich jak czytnik lub karta kryptograficzna. mSzafir dostępny jest na urządzeniach mobilnych zarówno z systemem Android, jak i iOS. Użytkownik ma do dyspozycji podpis jednorazowy, który umożliwia podpisanie pojedynczego dokumentu, albo certyfikaty długoterminowe na rok lub dwa lata, z wybranym limitem podpisów.

Check Point: Platforma Infinity osiągnęła 99,8% współczynnik blokowania złośliwego oprogramowania Zero+1 day i 100% wynik w zakresie zapobiegania phishingu w raporcie Miercom Next Generation Firewall (NGFW) Security Benchmark 2024. Średni współczynnik blokowania nowego złośliwego oprogramowania w przypadku pozostałych czterech dostawców zabezpieczeń wyniósł 69,2%.

Canon: Wprowadza do oferty kolejne innowacyjne urządzenie: RC-SK5, czyli profesjonalny kontroler PTZ opracowany we współpracy z cenioną w branży firmą SKAARHOJ. Ten zaprojektowany specjalnie dla Canon kontroler wyznacza nowe standardy w kwestii wszechstronności produkcji z wykorzystaniem wielu kamer – od prostych transmisji po większe wydarzenia na żywo, takie jak koncerty czy wykłady uniwersyteckie.

Lexus: Wprowadził nową wersję aplikacji Lexus Link+. Aplikacja umożliwia użytkownikom Lexusa zdalną komunikację i zarządzanie pojazdem. W aplikacji Lexus Link+ wprowadzono nowe funkcje i aktualizacje, dzięki którym obsługa jest jeszcze łatwiejsza. Ponad 80% użytkowników aut Lexusa w Polsce korzysta z aplikacji Lexus Link+.

Honor: 25 lutego na targach MWC w Barcelonie swoją europejską premierę będzie miał flagowiec marki – Magic6 Pro. Urządzenie zostało wyposażone w ulepszony system aparatów Falcon wspierany przez sztuczną inteligencję, który doskonale sprawdza się przy fotografii mobilnej.

ZTE: Wprowadził na polski rynek nowy smartfon – model ZTE Blade A73 z bogatym zakresem niezbędnych funkcji oraz rozwiązań technologicznych zapewniających przyjemne i płynne korzystanie z urządzenia.

Google: Misją Barda było zapewnianie użytkownikom bezpośredniego dostępu do modeli AI, a Gemini reprezentuje najbardziej zaawansowaną rodzinę modeli. Aby to odzwierciedlić, Bard będzie teraz funkcjonował pod nazwą Gemini. „Możesz czatować z Gemini za pomocą naszego modelu Pro 1.0 w ponad 40 językach i ponad 230 krajach i terytoriach. Teraz wprowadzamy Gemini Advanced, aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do sztucznej inteligencji i aby można było niej korzystać w łatwy oraz przystępny sposób” – czytamy w komunikacie. Gemini Advanced zapewni użytkownikom w ponad 150 krajach i terytoriach dostęp do Ultra 1.0, naszego największego, najbardziej wydajnego i najnowocześniejszego modelu sztucznej inteligencji. Jest niezastąpiony w bardziej złożonych zadaniach, takich jak kodowanie, logiczne rozumowanie, podążanie za szczegółowymi instrukcjami i współpraca przy kreatywnych projektach. Obecnie jest on dostępny w języku angielskim, w przyszłości zostanie rozszerzony na dodatkowe języki. Gemini Advanced jest dostępny w ramach nowego planu Google One AI Premium, w Polsce za 97,99 zł miesięcznie. Dwumiesięczny okres próbny jest bezpłatny. Plan ten zapewnia dostęp do najlepszych i najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji Google wraz ze wszystkimi korzyściami istniejącego programu Google One Premium, takimi jak m.in. 2 TB przestrzeni dyskowej. Ponadto subskrybenci AI Premium wkrótce będą mogli korzystać z Gemini w Gmailu, Dokumentach, Prezentacjach, Arkuszach i nie tylko.

T-Mobile: Nowa oferta Internetu domowego wspierana we wszystkich wariantach technologią 5G (w tym 5G Bardziej) w swojej najwyższej odsłonie nie ustępuje niezastąpionemu dotąd internetowi światłowodowemu, podał operator. Oferty internetu domowego dostępne są z anteną zewnętrzną lub routerem domowym, a ceny zaczynają się od 45 zł miesięcznie.

Asseco: Wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki wprowadzają w kolejnych miastach możliwość regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z poziomu aplikacji mObywatel. Do projektu dołączyły Włocławek, Stalowa Wola, Zabrze, Skierniewice, Ostrowiec Świętokrzyski, Łowicz i Kalisz.

Cisco, Microsoft, Samsung Electronics: Wprowadzają nowy pakiet rozwiązań wspomagających współpracę podczas spotkań hybrydowych i zarządzanie spotkaniami na dużą skalę. Nowe, zintegrowane rozwiązania wideokonferencyjne dla urządzeń z serii Cisco Room będą obejmowały usługę Microsoft Teams Rooms z funkcją Front Row oraz wyświetlacze Smart Signage firmy Samsung.

Orange Energia: Kontrakt z firmą Polenergia zapewni klientom możliwość zakupu energii z odnawialnych źródeł. Umowa obejmuje stałe dostawy na lata 2024 i 2025. Odbiorcami usługi będą zarówno indywidualni, jak i biznesowi klienci Orange Energia.

Kompap: Wdrożył nowy system obiegu e-faktur zintegrowany z KSeF. To rozwiązanie wprowadzone na rynek przez Komunikację Masową – podmiot specjalizujący się w generowaniu, dystrybucji i archiwizacji dokumentacji elektronicznej oraz papierowej dla największych firm finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych w Polsce.

Cisco, NVIDIA: Ogłosiły plany dostarczania rozwiązań infrastruktury AI dla centrów danych, które są łatwe we wdrażaniu i zarządzaniu, zapewniając potężną moc obliczeniową, niezbędną organizacjom do osiągania sukcesów w erze sztucznej inteligencji.

Mastercard: Wdraża nowe rozwiązanie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, które służyć będzie wzmocnieniu ochrony transakcji i bezpieczeństwa konsumentów oraz całej sieci płatniczej. Nowa generacja usługi Mastercard, Decision Intelligence Pro, określa ryzyko związane z daną transakcją poprzez analizowanie powiązań pomiędzy różnymi jej uczestnikami. Wstępne analizy pokazują, że wykorzystanie generatywnej AI zwiększają współczynnik wykrywania oszustw średnio o 20%, a w niektórych przypadkach nawet o 300%.

Clickmeeting: Najbardziej dochodowe wydarzenia online organizuje branża medyczna. Jak wynika z raportu „State of online events”, w którym ClickMeeting podsumowuje 2023 rok, jeden z użytkowników, który specjalizuje się w kształceniu medyków, zorganizował 31 wydarzeń dotyczących szkoleń z badań USG, które sprzedały łącznie 6 825 biletów, co przełożyło się na 679 tys. zł przychodu.

RETN: Uruchomił nowy punkt obecności (PoP), tym razem w Gdańsku. Jest to bardzo ważny etap w rozwoju firmy, jeden z najważniejszych dla obecności RETN w Polsce.

AMD: Przedstawił AMD Embedded+, czyli nową architekturę rozwiązań, która łączy procesory AMD Ryzen Embedded z adaptacyjnymi układami Versal. Produkty te to skalowalne i efektywne energetycznie rozwiązania, które pozwalają przyspieszyć wprowadzanie nowych urządzeń przez producentów ODM (original design manufacturer) z branży przemysłowej, medycznej czy motoryzacyjnej. Embedded+ to pierwsza w swoim rodzaju platforma, która łączy wydajne i efektywne rdzenie AMD Zen, układy graficzne Radeon oraz programowalny sprzęt do wnioskowania AI oraz tzw. fuzji sensorowej. Ponadto dzięki zintegrowaniu tych wszystkich rozwiązań w jednej zweryfikowanej przez AMD platformie producenci mogą oferować efektywne energetycznie, kosztowo i przestrzennie urządzenia o bardzo szerokiej funkcjonalności oraz bezpośredniej łączności z wieloma rodzajami czujników.

Dyson: Wprowadził na rynek swój pierwszy uniwersalny bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia Dyson V15s Detect Submarine.

Źródło: ISBnews